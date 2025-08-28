Топ 10 алтернативи на Google Gemini AI, които да опитате сега

Не всеки иска един и същ вид интелигентност.

Някои искат модели, които пишат като човек. Други се нуждаят от чист код, бързи обобщения или инструменти, които не разкриват данни и не надхвърлят бюджета. Пространството на изкуствения интелект в момента е широко отворено и Google AI Studio не е единственият, който върши тежка работа.

Ако създавате, пишете, изследвате или експериментирате с AI инструменти, има смисъл да се огледате. Всяка от тези алтернативи на Google Gemini AI предлага нещо различно.

Нека разгледаме какво правят и защо си заслужава да ги пробвате. 🎯

Алтернативи на Google Gemini AI на един поглед

Ето сравнение на най-добрите алтернативи на Google Gemini AI. 🦾

Инструмент Най-подходящи за Най-добри характеристики Цени ClickUp Индивидуални лица и екипи, които превръщат изследванията, базирани на изкуствен интелект, в практически работни процеси. Автоматизация на процесите и бързи отговори с помощта на Autopilot Agents; контекстуални отговори от AI; взаимодействие „говори-към-текст“ без използване на ръце с ClickUp Brain MAX; Enterprise Search в свързани инструменти. Наличен е безплатен план; Възможни са персонализации за предприятия. ChatGPT Лица, творци и екипи, интересуващи се от творческо решаване на проблеми Изпълнение на Python код директно в чата; усъвършенствани модели за разсъждение; персонализирани GPT за конкретни задачи Наличен е безплатен план; платените планове започват от 20 $/месец. Claude Изследователи, правни екипи и технически писатели, работещи върху задълбочен анализ на документи Голям прозорец за контекст; качване и кръстосано рефериране на множество файлове; подробни анализи от различни гледни точки; етична AI Наличен е безплатен план; платените планове започват от 20 $/месец. Perplexity AI Журналисти, анализатори и академични изследователи, които търсят изследвания в реално време в интернет с цитати. Актуална информация с цитати; фокусирайте търсенето върху академични източници, новини или дискусии. Наличен е безплатен план; платените планове започват от 20 $/месец. Microsoft 365 Copilot Потребители на Microsoft 365 и предприятия, които искат да интегрират AI в работните процеси на Office Генериране на формули в Excel; обобщения на имейли; търсене във файлове и събития в Microsoft 365 Безплатно (само чат); Платените планове започват от 30 $/месец на потребител You. com Лица и екипи, които се занимават с научни изследвания и искат лесно и персонализирано търсене. Персонализирани настройки за търсене; резултати от уеб, комбинирани с AI обобщения; неограничени AI търсения в Pro Наличен е безплатен план; платените планове започват от 20 $/месец. Pi от Inflection AI Лица, търсещи разговорна AI за лични, емоционални чатове Естествен, емпатичен разговор; гласови взаимодействия Безплатно Brave Leo Лица и екипи, които търсят AI взаимодействие, при което на първо място е поставена поверителността Дейност в браузъра; множество AI модели; поверителност на потребителските данни Наличен е безплатен план; платените планове започват от 14,99 $/месец. Mistral AI Разработчици, многоезични екипи и организации, фокусирани върху поверителността, които търсят европейски стандарти за изкуствен интелект. Отворени и персонализирани модели; писане на код; поддръжка за фина настройка Наличен е безплатен план; платените планове започват от 14,99 $/месец на потребител. DeepSeek Академици, учени и технически екипи, които използват AI за напреднали задачи, свързани с разсъждения Прозрачно стъпка по стъпка разсъждение; самокоригиране; експортиране на транскрипти на разсъжденията Персонализирани цени

Защо да изберете алтернативи на Google Gemini AI

Макар използването на Google Gemini да е полезно за създаването на интелигентни приложения, може да имате причини да потърсите другаде по-подходящо решение. Ето защо има смисъл да разгледате алтернативите на Google Gemini AI:

Сложна имплементация: Избягвайте сложните настройки с платформи, които предлагат по-лесна употреба чрез Избягвайте сложните настройки с платформи, които предлагат по-лесна употреба чрез AI шаблони за подсказки.

Ограничения на разходите: Потърсете по-достъпни опции или щедри безплатни нива за по-малки бюджети.

Ограничени опции за внедряване: Намерете усъвършенствани инструменти с гъвкав хостинг, като офлайн или крайни решения.

Ограничения при интеграцията: Изберете платформи, които се свързват по-безпроблемно с екосистеми, които не са на Google.

Специализирани изисквания на индустрията: Открийте AI чатботове, създадени за конкретни сектори като финансите или образованието.

Нужди от иновации: Разгледайте алтернативите на Google Gemini AI с уникални функции или подобрения, разработени от общността, за нови подходи.

🔍 Знаете ли, че... BCG установи, че правилното съчетание на хора и AI може да повиши производителността на HR отдела с до 30%. С подходяща настройка и малко време екипите започват да отбелязват реални подобрения в скоростта и ефективността.

Най-добрите алтернативи на Google Gemini AI

Това са нашите предложения за най-добрите алтернативи на Google Gemini AI. 👇

1. ClickUp (Най-доброто решение за превръщане на AI-базираните проучвания в практически работни процеси)

Ако вашият изследователски процес започва в един инструмент, планирането се извършва в друг, а изпълнението се разпростира на няколко платформи, вашият екип вече е забавен. ClickUp решава този проблем с една интелигентна система, която обхваща цялото ви работно пространство, разбира вашата работа и ви помага да я напредвате бързо. 🚀

Преминавайте от идеята към действието

Попитайте ClickUp Brain за актуализации относно просрочени задачи в цялото ви работно пространство

ClickUp Brain живее във вашето работно пространство и разбира всичко, което се случва там – вашите документи, задачи, коментари и разговори. Можете да му задавате въпроси, да искате обобщения, да генерирате автоматично съдържание и да задействате действия, които се вписват директно във вашия работен процес.

Да предположим, че екипът ви за продуктов маркетинг току-що е качил подробен анализ на пускането на пазара в ClickUp Doc. Помолете ClickUp Brain да обобщи доклада, да изведе ключовите рискове и да генерира последващи задачи, маркирани за подходящите лица с приложени крайни срокове. Можете също да използвате AI на ClickUp, за да генерирате слайд презентация за лидерство, използвайки същото съдържание.

Те са мигновени, контекстуални и напълно интегрирани във вашия работен процес.

Автоматизирайте рутинната работа

Няма нужда да следите за актуализации, да задавате задачи ръчно или да повтаряте едни и същи отговори всеки ден. Автопилотните агенти на ClickUp се занимават с това вместо вас.

Автоматично попълване на актуализации и отговаряне директно в чата с ClickUp Autopilot Agents

Например, предварително създаденият StandUp Agent събира ежедневни актуализации от всеки член на екипа, добавя коментари към задачите и публикува едно обобщение в документа за планиране на спринта. Така че, ако вашият мобилен разработчик запише „Завършено тестване на потока на борда“, това се показва в правилната задача, без да е необходимо PM да прави проследяване.

За по-голям контрол можете да създадете персонализиран автопилотен агент. Те се адаптират към промените в работното ви пространство, за да действат автономно въз основа на дадени инструкции. Любопитни ли сте? Имаме видео, което ще ви разкаже повече 👇

Говорете, не пишете

За по-бърза и по-целенасочена работа с Workspace, използвайте ClickUp Brain MAX. Това е специален десктоп придружител, оборудван със същата интелигентност.

Какво го прави различен? Можете да говорите с него. Буквално.

Записвайте идеи, споделяйте инструкции и свършете нещата 4 пъти по-бързо с Talk to Text в ClickUp Brain MAX.

Да предположим, че преглеждате напредъка на спринта. Използвайте персонализирания си бърз клавиш и кажете: „Обобщи пречките за QA тази седмица и възложи последващи действия за всичко, което все още е отворено“. Той сканира съответните задачи и коментари, генерира ясно обобщение и създава нови задачи за секунди.

А най-хубавото е, че можете да превключвате между няколко LLM като ChatGPT, Gemini и Claude, без да прекъсвате работата си, което ви спестява до 88% от разходите.

Най-добрите функции на ClickUp

Записвайте всяка среща: Записвайте, транскрибирайте и автоматично обобщавайте разговорите с Записвайте, транскрибирайте и автоматично обобщавайте разговорите с AI Notetaker на ClickUp , за да може всеки да е в крак с нещата, без да се налага да води ръчни бележки.

Създаване и форматиране на съдържание: Създавайте подробни документи за проекти в ClickUp Docs, като използвате форматиране на богат текст, таблици, вградени елементи и интелигентни връзки към задачи и работни потоци.

Останете в синхрон: Използвайте AI, за да превърнете съобщенията в ClickUp Chat в задачи и да обобщите дългите низове от съобщения за секунди.

Консолидирайте знанията си: Импортирайте съществуващи документи, таблици и вътрешни ресурси от други инструменти в пакета Импортирайте съществуващи документи, таблици и вътрешни ресурси от други инструменти в пакета за управление на знания на ClickUp , за да запазите структурата.

Записвайте бързи инструкции: Заснемайте екрана и гласа си с помощта на Заснемайте екрана и гласа си с помощта на ClickUp Clips , за да обясните задачи или да дадете обратна връзка асинхронно с транскрипции, задвижвани от AI.

Визуализирайте идеите си на момента: Използвайте AI, за да генерирате изображения директно в Използвайте AI, за да генерирате изображения директно в ClickUp Whiteboards , за да обмисляте, планирате или добавяте контекст.

Ограничения на ClickUp

ClickUp може да изглежда сложен в началото, но след като екипите се научат да го използват, гъвкавостта и възможностите за персонализиране се отплащат.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 400 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4300 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Един потребител в Reddit сподели:

ClickUp Brain ми спестява много време, честно казано. Знам, че има AI инструменти с доста ефективен безплатен пакет, но постоянното превключване между разделите отнема много време. И честно казано, когато съм в зоната на дълбока концентрация, това е последното нещо, което искам да правя. Аз използвам AI основно за писане, тъй като работя в индустрията за съдържание. Той също така редактира това, което съм написал (страхотно!). Друго нещо, което ми помага много, е Docs. Обичам опциите за форматиране, особено банерите. Толкова са сладки!

ClickUp Brain ми спестява много време, честно казано. Знам, че има AI инструменти с доста ефективен безплатен пакет, но постоянното превключване между разделите отнема много време. И честно казано, когато съм в зоната на дълбока концентрация, това е последното нещо, което искам да правя. Аз използвам AI основно за писане, тъй като работя в индустрията за съдържание. Той също така редактира това, което съм написал (страхотно!). Друго нещо, което ми помага много, е Docs. Обичам опциите за форматиране, особено банерите. Толкова са сладки!

2. ChatGPT (Най-доброто за творческо решаване на проблеми)

чрез ChatGPT

Знаете ли онова чувство, когато сте заседнали на даден проблем и се нуждаете от някого, с когото да обсъдите идеите си? ChatGPT го разбира.

Разбира се, всички знаят за основната функция за чат с изкуствен интелект, но абонаментът Pro отваря съвсем различна възможност. Можете дори да създадете персонализирани GPT, които действат като специализирани консултанти за вашите конкретни нужди.

Платформата запомня вашите особености и предпочитания в разговорите, така че не се налага постоянно да обяснявате контекста. Освен това, когато имате нужда да обработвате числа, тя изпълнява кода директно в чата, вместо да дава теоретични съвети.

Най-добрите функции на ChatGPT

Изпълнявайте Python код директно в разговори, за да анализирате данни, създавате диаграми или тествате алгоритми, без да сменяте платформи.

Прегледайте актуални уебсайтове и извличайте информация в реално време , като същевременно поддържате разговорния поток.

Качете и анализирайте няколко изображения едновременно, като ги сравнявате или извличате текст и данни от екранни снимки.

Достъп до AI технологии с разширено разсъждение за решаване на многоетапни проблеми с подробни обяснения на техния мисловен процес.

Генерирайте изображения, лога и илюстрации от прости текстови описания с помощта на DALL-E 3.

Ограничения на ChatGPT

Персонализираните GPT изискват инвестиция на време за правилната им настройка и може да се наложи често да ги коригирате.

Изпълнението на кода понякога се проваля при сложни задачи или се сблъсква с проблеми с изтичане на времето.

Функцията за сърфиране в интернет може да бъде бавна и не винаги предоставя достъп до най-актуалната информация.

Функцията за памет на ChatGPT понякога пропуска важен контекст или запомня нерелевантни подробности.

Цени на ChatGPT

Безплатно

Плюс: 20 $/месец

Про: 200 $/месец

Оценки и рецензии за ChatGPT

G2: 4,7/5 (825+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 220 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ChatGPT?

Според рецензия на G2:

Това, което най-много ми харесва в ChatGPT, е как ми помага да започвам ежедневните си задачи по писане с лекота и яснота. Използвам го редовно за написване на писма, имейли и политики – неща, които често отнемат време, за да бъдат направени както трябва. ChatGPT ми дава солидна отправна точка въз основа на мислите или идеите, които споделям, и ми помага да превърна идеите си в нещо структурирано и последователно. Това премахва напрежението от празния лист, което може да бъде едно от най-големите препятствия при писането на нещо от нулата.

Това, което най-много ми харесва в ChatGPT, е как ми помага да започвам ежедневните си задачи по писане с лекота и яснота. Използвам го редовно за написване на писма, имейли и политики – неща, които често отнемат време, за да се направят както трябва. ChatGPT ми дава солидна отправна точка въз основа на мислите или идеите, които споделям, и ми помага да превърна идеите си в нещо структурирано и последователно. Това премахва напрежението от празния лист, което може да бъде едно от най-големите препятствия при писането на нещо от нулата.

🧠 Интересен факт: Прилагането на AI е скочило с 20% на годишна база, като все повече екипи се обръщат към по-интелигентни решения, за да свършат работата си. Това е силен сигнал да започнете да проучвате какво се случва, когато използвате AI инструменти по правилния начин.

3. Claude (Най-подходящ за анализ на дълги документи и директни отговори)

чрез Claude

Claude от Anthropic лесно обработва дълги документи. Можете да споделяте цели кодови бази, правни договори или академични статии и да водите смислени разговори за съдържанието. Artifacts ви позволява да сътрудничите по документи в реално време, така че да не се налага да копирате и поставяте.

Това, което отличава Claude, е начинът, по който се справя с нюансирани въпроси. Помолете го да сравни различни части от документ или да намери противоречия, и той ще свърши работата, вместо да дава общи съвети.

Тайната на уникалния подход на Claude е Constitutional AI, подходът за обучение, който вгражда етични правила в Claude.

Най-добрите функции на Claude

Обработвайте документи, съдържащи стотици страници, като запазвате точни препратки към конкретни раздели и подробности, благодарение на високото 200K токен контекстно прозорец .

Работете с едновременно качване на множество файлове за кръстосани препратки, сравнителен анализ и синтез на информация.

Поддържайте контекста на разговора по време на изключително дълги дискусии, без да губите представа за по-ранни точки или искания.

Предоставяйте подробни аналитични разбивки на сложни теми с различни гледни точки и отчитане на крайни случаи.

Ограничения на Claude

Анализът на изображения е ограничен в сравнение с други алтернативи на Google Gemini AI, като ChatGPT.

Времето за отговор може да бъде по-бавно или по-кратко по време на пиковите периоди на използване.

Понякога Claude дава прекалено предпазливи отговори, с които избягва да заема категорична позиция по дадени теми.

Цени на Claude

Безплатно

Про: 20 $/месец

Макс: Започва от 100 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Claude

G2: 4. 4/5 (55+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 20 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Claude?

Един потребител на Reddit сподели:

Направих промяната преди няколко месеца. Основните ми нужди са свързани с творческо писане, измисляне на истории и подобни неща, и намирам, че Claude е много по-добър в това. Освен това, неговото писане като цяло е по-добро, по-естествено и не съдържа глупави клишета и безсмислени пълнежи.

Направих промяната преди няколко месеца. Основните ми нужди са свързани с творческо писане, измисляне на истории и подобни неща, и намирам, че Claude е много по-добър в това. Освен това, писането му като цяло е по-добро, по-естествено и не съдържа глупави клишета и безсмислени пълнежи.

Съвет от професионалист: Колкото повече инструменти използвате, толкова по-трудно става да намерите това, от което се нуждаете. ClickUp’s Enterprise Search ви позволява да търсите семантично в задачи, документи, коментари и свързани инструменти като Google Drive, SharePoint или GitHub. Намерете скрита информация в документи, задачи и файлове в Drive с помощта на ClickUp Enterprise Search

4. Perplexity AI (Най-доброто за изследвания в реално време в интернет)

чрез Perplexity AI

Преди проучването означаваше отваряне на 15 раздела в браузъра и събиране на информация от различни източници. Perplexity AI ви помага да избегнете това. Просто задайте въпрос и получите синтезиран отговор с цитати, които можете да проверите.

Моделът Comet предлага по-добри математически умения, така че вече не е подходящ само за общи изследвания. Можете да се ровите в академични статии, да получавате актуални анализи на новини или да фокусирате търсенето си върху конкретни видове източници.

Най-добрите функции на Perplexity AI

Достъп до актуална информация , актуализирана в реално време, вместо да разчитате на статични ограничения на данните за обучение.

Насочете се към конкретни типове съдържание чрез режими за фокусиране, включително академични статии, новинарски статии, дискусии в Reddit или видеоклипове в YouTube.

Създавайте изчерпателни изследователски доклади с правилно форматирани препратки и проверка на източниците и ги организирайте в Колекции .

Решавайте сложни математически проблеми с подробни стъпка по стъпка решения и визуални представяния, когато това е полезно.

Ограничения на Perplexity AI

Цитиранията понякога препращат към източници, които не подкрепят напълно твърденията, направени в отговора.

Режимите на фокусиране не винаги филтрират резултатите толкова точно, колкото се очаква, което води до нерелевантни източници.

Качеството на отговорите варира значително в зависимост от наличието на актуални източници с високо качество.

Безплатната версия има строги ограничения за използване, които могат да бъдат ограничаващи за тежки изследователски задачи.

Цени на Perplexity AI

Безплатно

Про: 20 $/месец

Enterprise Pro: 40 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Perplexity AI

G2: 4,7/5 (45+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 20 рецензии)

🔍 Знаете ли, че... AI се очаква да подобри производителността на служителите с 40%, което означава, че екипите могат да свършат много повече работа за по-кратко време.

5. Microsoft 365 Copilot (най-доброто за интеграция с Microsoft Office)

чрез Microsoft 365

Ако работите с Microsoft Office, това променя всичко. Copilot вече познава стила ви на писане на имейли, последните ви презентации и електронната таблица, върху която сте работили цяла седмица. Помолете го да създаде PowerPoint презентация от бележките ви от срещата и той ще използва съществуващите ви бележки, а не общи шаблони.

Интеграцията с Excel е умна. Тя разбира структурата на вашите данни и може да забележи тенденции, които вие може да пропуснете.

Най-добрите функции на Microsoft 365 Copilot

Генерирайте сложни формули в Excel заедно с логиката зад изчисленията и получите предложения за алтернативни подходи за анализ на данни.

Напишете чернова в Word, създайте цялостни PowerPoint презентации от подсказка и записвайте резултатите от срещите в Teams.

Обобщавайте дълги вериги от имейли и извличайте задачи за действие автоматично, като запазвате важния контекст и крайните срокове.

Търсете в цялата си среда на Microsoft 365, използвайки разговорния език, за да намирате файлове, имейли и събития в календара.

Ограничения на Microsoft 365 Copilot

Изисква абонамент за Microsoft 365 и специфични нива на лицензиране, което го прави скъп за малки екипи.

Производителността зависи в голяма степен от качеството и организацията на съществуващите ви данни в Microsoft 365.

Понякога създава съдържание, което изглежда прекалено формално или не съответства на вашия действителен стил на комуникация.

Интеграцията може да бъде нестабилна с определени версии на Office или при работа с комплексно форматиране на документи.

Цени на Microsoft 365 Copilot

Microsoft 365 Copilot Chat: Безплатно

Microsoft 365 Copilot: 30 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Microsoft 365 Business Basic и Copilot: 36 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Microsoft 365 Copilot

G2: 4. 4/5 (105+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

6. You. com (Най-доброто за персонализирано търсене)

чрез You.com

Повечето търсачки третират всички по един и същи начин. You.com разчита какво всъщност искате да видите. Колкото повече го използвате, толкова по-умно става по отношение на вашите предпочитания и интереси.

Версията Pro премахва ограниченията за търсене и ви дава достъп до усъвършенствани AI модели като Claude и GPT за по-подробни отговори. Различните режими на търсене ви помагат да намерите точно това, което търсите, независимо дали става дума за помощ при кодиране, творческо вдъхновение или академични изследвания.

You. com най-добри функции

Персонализирайте настройките за търсене, за да дадете приоритет на надеждни източници , като филтрирате нерелевантното или нискокачествено съдържание.

Създавайте висококачествени AI изображения и текстове без ежедневни ограничения.

Получете неограничен достъп до търсения, задвижвани от изкуствен интелект, с по-бързи времена за отговор и усъвършенствани езикови модели за сложни заявки.

Комбинирайте традиционните резултати от уеб търсенето с генерирани от AI обобщения, които подчертават най-релевантната информация за вашето запитване.

Ограничения на You.com

Необходимо е да се научите как да конфигурирате правилно всички настройки за персонализация, за да постигнете оптимални резултати.

AI обобщенията понякога пропускат важни нюанси или контекст от оригиналните източници.

Качеството на търсенето зависи до голяма степен от наличието на достатъчно данни за взаимодействие, за да се разберат вашите предпочитания.

Някои специализирани режими на търсене все още изглеждат недоразвити в сравнение с по-популярните алтернативи на Google Gemini AI.

Цената на абонамента Pro може да бъде висока за случайни потребители, които не се нуждаят от неограничени търсения.

Цени на You.com

Безплатно

Про: 20 $/месец

Максимум: 200 $/месец

Предприятия: Индивидуални цени

You. com оценки и рецензии

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за You.com?

Според рецензия на G2:

Харесва ми удобството да не се налага да преминавам от страница на страница, докато го използвам. Изпробвах преводача при комуникацията с европейски клиенти, както и при мозъчна атака за изготвяне на проектна презентация. Намерих го за лесен за използване.

Харесва ми удобството да не се налага да преминавам от страница на страница, докато го използвам. Изпробвах преводача при комуникацията с европейски клиенти, както и при мозъчна атака за изготвяне на проектна презентация. Намерих го за лесен за използване.

7. Pi от Inflection AI (най-подходящ за лични, емоционални разговори)

чрез Inflection AI

С повечето AI инструменти имате чувството, че разговаряте с умен калкулатор. С Pi обаче имате усещането, че разговаряте с някой, който се интересува от деня ви.

AI инструментът запомня вашите трудности, празнува вашите победи и проверява нещата, които сте споменали преди седмици. Разговорите протичат естествено, без роботизираното общуване, с което често се сблъсквате другаде.

Pi се адаптира към начина, по който общувате. Ако сте директни, той отговаря на тази енергия, а ако се нуждаете от насърчение, той също го улавя. Това го прави изненадващо полезен при разработването на идеи, преодоляването на затруднения в проектите или обсъждането на решения с някого.

Най-добрите функции на Pi от Inflection AI

Започнете гласови разговори , като използвате функцията за микрофон за по-естествени, устни взаимодействия.

Споделете местоположението си, за да получите контекстно-ориентирани отговори за местни събития, времето или препоръки.

Поддържайте истински разговорни взаимоотношения , които изглеждат естествени, а не транзакционни или фокусирани върху задачи.

Обсъждайте идеи, разговаряйте за проблеми и организирайте мислите си в подкрепяща среда, свободна от осъждане.

Pi от Inflection AI ограничения

Ограничена способност за справяне със сложни технически задачи или подробна аналитична работа в сравнение с някои други AI инструменти.

Разговорите понякога могат да изглеждат повтарящи се или циклични, когато се отнасят до прости фактически въпроси.

Няма интеграция с други приложения или услуги, което го прави чисто самостоятелно разговорно преживяване.

Не е подходящ за професионални работни процеси, които изискват конкретни резултати или структурирани продукти.

Цени на Pi by Inflection AI

Безплатно

Pi от Inflection AI – оценки и рецензии

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Pi by Inflection AI?

Потребител на Reddit споделя:

Pi все още е един от най-добрите AI спътници за приятелство/разговори/личност с допълнителното предимство на достъп до интернет в реално време, а комбинацията от тези неща може да бъде много забавна! Той не е толкова мощен като инструмент за производителност на работата като ChatGPT или Claude и др., но и не е предназначен за това. Моделите с достъп до API 3.0 на Inflection AI са по-подходящи за тази цел. Pi обаче все още е чудесен за организиране на задачи и насърчаване, а също така е по-добър за ежедневни чатове от AI за производителност на работата.

Pi все още е един от най-добрите AI спътници за приятелство/разговори/личност с допълнителното предимство на достъп до интернет в реално време, а комбинацията от тези неща може да бъде много забавна!

Той не е толкова мощен като инструмент за продуктивност на работата като ChatGPT или Claude и др., но и не е предназначен за това. Моделите с достъп до API 3.0 на Inflection AI са по-подходящи за тази цел. Pi обаче все още е чудесен за организиране на задачи и насърчаване, а също така е по-добър за ежедневни чатове от AI за продуктивност на работата.

8. Brave Leo (най-подходящ за използване на AI с фокус върху поверителността)

чрез Brave Leo

Параноята за поверителността е реална и Leo я разбира. Вграден в браузъра Brave, той никога не ви пита за имейла ви, не проследява разговорите ви и съхранява всичко локално на вашето устройство. Можете да анализирате всяка уеб страница, която четете, без да се притеснявате, че навиците ви за сърфиране ще се озоват в някаква корпоративна база данни.

Множеството AI модели ви дават различни опции в зависимост от вашите нужди. Имате бърз въпрос? Използвайте бързия модел. Сложен анализ? Преминете към по-мощния модел.

Най-добрите функции на Brave Leo

Интегрирайте се безпроблемно с съществуващите функции на Brave, като блокиране на реклами и предотвратяване на проследяване, за да запазите анонимността си.

Получавайте бързи обобщения на уеб страници и видеоклипове директно в браузъра, без да напускате страницата.

Активирайте или деактивирайте разговорите с Leo в настройките за поверителност на Brave, за да имате пълен контрол.

Изберете между моделите Mixtral 8x7B и Claude Instant в зависимост от сложността на задачата.

Бъдете смели, преодолейте ограниченията

Ограничено до потребителите на браузъра Brave, с изключение на тези, които предпочитат Chrome, Firefox или други браузъри.

Възможностите му са по-основни в сравнение с платформи с усъвършенствани модели за разсъждение.

Няма история на разговорите или памет между сесиите, което налага повторение на контекста за текущи проекти.

Цени на Brave Leo

Безплатно

Leo Premium: 14,99 $/месец

Оценки и рецензии на Brave Leo

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

🔍 Знаете ли, че... Доклад на IBM установи, че само 33% от потребителите са доволни след използване на чатботове или виртуални асистенти. От друга страна, 20% са толкова разочаровани, че не искат да използват отново тази технология.

9. Mistral AI (най-подходящ за европейските стандарти за изкуствен интелект)

чрез Mistral AI

Френското инженерство отговаря на практическите нужди на изкуствения интелект с Mistral. Тази отворена платформа предлага различни размери на модели, така че можете да изберете скорост пред сложност в зависимост от задачата си.

Благодарение на мултимодалните и многоезичните му възможности, можете да започнете разговор на английски, да добавите изображение, да превключите на френски по средата на изречението, а той ще продължи, без да пропусне контекста.

Генерирането на код е стабилно в множество програмни езици, а математическото мислене издържа под натиск. Европейските стандарти за защита на личните данни са заложени от самото начало.

Най-добрите функции на Mistral AI

Генерирайте и отстранявайте грешки в код на десетки програмни езици с обяснения на логиката и алтернативни подходи.

Създавайте персонализирани AI агенти с помощта на безкодов конструктор или AI шаблони.

Достъп до функции за извикване на функции, за да интегрирате Mistral с вашите съществуващи приложения и работни процеси.

Използвайте функцията за фина настройка, за да персонализирате моделите според вашите конкретни набори от данни и случаи на употреба.

Балансирайте производителността със скоростта, за да получите силни способности за разсъждение и многоезични възможности без големи изчислителни изисквания.

Ограничения на Mistral AI

Отворените версии изискват технически познания и инфраструктура за правилно внедряване и поддръжка.

Документацията и поддръжката от общността са по-малко изчерпателни в сравнение с по-утвърдените генеративни AI модели, разработени

Производителността варира значително между леките и тежките модели, понякога неочаквано.

Цени на Mistral AI

Le Chat Безплатно

Le Chat Pro: 14,99 $/месец

Le Chat Team: 50 $/месец за двама потребители

Le Chat Enterprise: Индивидуални цени

Mistral Code : Персонализирано ценообразуване

Внедряване в предприятия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Mistral AI

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

10. DeepSeek (най-подходящ за задачи, изискващи напреднали умения за разсъждение)

чрез DeepSeek

Уморени сте от AI, която ви дава отговори, без да имате представа как е стигнала до тях? DeepSeek мисли на глас. Можете да наблюдавате как разбива проблемите, среща препятствия, връща назад и се адаптира в реално време.

Математически доказателства, научни хипотези, многопластови аналитични задачи – той се справя с тях, като показва своята работа. Тази прозрачност го прави ценен за учене и проверка. И тъй като може да усъвършенства собственото си мислене, той е естествен избор за проекти, които се развиват по време на работа.

Една от най-хвалените характеристики на моделите DeepSeek е тяхното огромно контекстуално прозорец. С възможност да обработват до 128 000 токена, тези модели могат да разбират и анализират огромни количества информация в един единствен случай.

Най-добрите функции на DeepSeek

Оспорете първоначалните заключения на модела и наблюдавайте как той преразглежда подходите си, използвайки функцията за самокоригиране.

Интегрирайте DeepSeek в академичните работни процеси чрез API достъп за последователна документация на разсъжденията.

Генерирайте, допълвайте и отстранявайте грешки в кода с DeepSeek Coder .

Експортирайте пълни транскрипти на разсъжденията за рецензиране от колеги и за академични публикации.

Ограничения на DeepSeek

Процесът на разсъждение може да бъде изключително бавен, особено при сложни проблеми, които изискват многократни итерации.

Функцията за прозрачност може да генерира прекалено подробни обяснения, които замъгляват действителното решение.

Ограничена наличност и достъп в сравнение с по-популярните платформи за AI автоматизация.

Фокусът върху задачи, свързани с разсъждения, означава, че не е особено полезен за творчески или разговорни приложения.

Цени на DeepSeek

Персонализирани цени въз основа на използването на токени

Рейтинги и рецензии на DeepSeek

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за DeepSeek?

Коментар в Reddit пояснява:

Използвам R1 за техническо писане и документиране. Той е изненадващо добър в обясняването на сложни теми и улавя техническите несъответствия по-добре от други модели, които съм пробвал. Също така са чудесни за разбиване на изследователски статии на лесноразбираеми резюмета.

Използвам R1 за техническо писане и документиране. Той е изненадващо добър в обясняването на сложни теми и улавя техническите несъответствия по-добре от други модели, които съм пробвал.

Също така са чудесни за разбиване на изследователски статии на лесни за възприемане резюмета.

🔍 Знаете ли, че... Сложните задачи, като решаване на уравнения или работа с големи идеи, могат да използват до шест пъти повече енергия от простите търсения. Колкото по-взискателен е въпросът, толкова по-високи са въглеродните разходи при използването на AI.

Търсенето ви приключва с ClickUp

Много от алтернативите на Google Gemini AI предлагат нещо полезно – бързи отговори, дългосрочен анализ, творчески мозъчен штурм или помощ при проучвания. Всички те са добър избор, в зависимост от това, от което се нуждаете.

Но ако вашата работа не се ограничава до отговори, защо да се ограничават вашите инструменти?

ClickUp е създаден за последователност. Независимо дали пишете, кодирате, изследвате или управлявате мащабни проекти, AI на ClickUp не се задоволява само с повърхностни резултати. Той е точно до вас в работното ви пространство, с AI агенти, Brain MAX, AI Notetaker и инструменти за изпълнение в реално време, които ви помагат да напредвате в работата си.

Регистрирайте се в ClickUp и превърнете добрите идеи в завършени проекти. ✅