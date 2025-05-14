10 алтернативи на Make за автоматизиране на работните процеси и процедури през 2025 г.

Различните екипи се нуждаят от различни работни процеси. Но почти всеки екип желае по-малко натоварена работа. Автоматизирането на ежедневните задачи и работни процеси може да превърне това желание в реалност.

Make е един от най-популярните инструменти за интеграция като услуга (iPaaS) за автоматизиране на работата през 2024 г.

Платформата без код на Make предоставя мощни инструменти за проектиране, изграждане и автоматизиране на работни процеси в различни приложения. Можете да свързвате и синхронизирате данни между различни приложения и да автоматизирате задачи, за да спестите време, без да се налага да притежавате обширни умения за кодиране.

Въпреки това, някои потребители считат, че създаването на мощни AI автоматизации с Make е трудна задача. Те биха искали да има повече предварително създадени интеграции с други приложения. Ако и вие мислите така, разгледайте някои от алтернативите на Make, които сме подбрали в тази статия.

Какво трябва да търсите в алтернативите на Make?

Искате да стесните опциите си, докато търсите най-добрата алтернатива на Make? Ето някои ключови фактори, които трябва да вземете под внимание:

Интеграции : Потърсете платформа, която предлага широка гама от интеграции с различни приложения – особено такива, които са част от вашия работен ден – за да оптимизирате работните си процеси.

Разширени възможности за автоматизация: Потърсете инструменти, които предлагат разширени функции за автоматизация, позволяващи ви да автоматизирате сложни задачи и процеси без значителна ръчна намеса и с помощта на прости езикови инструкции.

Лесен интерфейс с интуитивни функции: Изберете платформи с лесни за използване интерфейси и интуитивни функции, които улесняват вас и вашия екип да започнете да използвате софтуера ефективно.

Лесно въвеждане и кратка крива на обучение: Изберете алтернативи, които предлагат гладки процеси на въвеждане и имат управляема крива на обучение, като по този начин се гарантира, че можете бързо да се адаптирате и да максимизирате възможностите на платформата.

Мащабируемост: Уверете се, че платформата може да се мащабира заедно с растежа на вашия бизнес и да се адаптира към нарастващия обем данни и сложността на работните процеси.

Сигурност и съответствие: Търсете платформи, които дават приоритет на сигурността на данните и съответствието с индустриалните регулации, за да защитите вашата чувствителна информация.

Поддръжка на клиенти: Потърсете доставчици, които предлагат надеждни услуги за поддръжка на клиенти, включително навременна помощ и ресурси за разрешаване на всякакви проблеми.

10-те най-добри алтернативи на Make, които можете да използвате

Няколко други платформи предлагат функции, подобни или дори по-добри от тези на Make, включително интеграции и потребителски опит.

Ето топ 10 алтернативи на Make за управление на зависимости и автоматизация на работните процеси през 2024 г.:

1. Automations. io

Automations.io е платформа без код, която автоматизира целия процес на свързване на бизнес приложения и проектиране на интерактивни работни процеси.

Можете да го използвате, за да оптимизирате ежедневния си работен процес. Независимо дали искате да синхронизирате данни между приложенията си, да задействате действия въз основа на събития на потребителите или да наблюдавате ефективността на автоматизацията, Automations.io може да ви помогне да го направите.

Най-новата версия, Automation версия 1. 4, предлага нови интеграции и функции, като например възможност за правилно анализиране на електронни таблици и създаване на персонализирани полета.

Най-добрите функции на Automations.io

Използвайте предварително създадени интеграции с популярни приложения като Salesforce, Expensify, Mailchimp, Shopify, Clio и Sage Intacct.

Създавайте сложни автоматизирани последователности, като многоетапни работни процеси, условна логика и картографиране на данни.

Проверявайте и разследвайте автоматизацията си в реално време, използвайки функцията за формиране в реално време.

Ограничения на Automations.io

Скъпо за малките предприятия

Списъкът с поддържаните приложения и функции е сравнително по-малък от този на популярните конкуренти.

Цени на Automations.io

Екип : 99 $/месец

Бизнес: Персонализирани цени

Automations. io оценки и рецензии

G2: Няма налични отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

2. ZigiOps

чрез ZigiOps

ZigiOps е платформа за интеграция без кодиране, която ви позволява да настройвате, модифицирате и стартирате интеграции само с няколко кликвания. ZigiOps е популярна на пазара благодарение на своя лесен за използване интерфейс, който позволява безпроблемна автоматизация на ръчното прехвърляне на данни между системи.

ZigiOps е най-подходящ за по-големи предприятия, които ежедневно използват инструменти за управление на информационни технологии (ITSM). Използването на този софтуер ще им помогне да създадат силни и мощни интеграции, без да харчат огромни бюджети и време за кодиране.

Този инструмент поддържа над 30 софтуера за предприятия и се предлага с напълно персонализирани шаблони за диаграми на потока от данни, което го прави отличен избор за ИТ компании. Като цяло, това е най-доброто решение за обмен на данни от начало до край.

Най-добрите функции на ZigiOps

Интегрирайте системи безпроблемно, без кодиране или допълнителни скриптове.

Прехвърляйте коментари и прикачени файлове между вашите системи и персонализирайте интеграциите според вашите нужди.

Мащабирайте интеграциите си с нарастването на обема на данните и сложността на работните процеси.

Достъп до предварително дефинирани, персонализирани шаблони за различни случаи на употреба.

Ограничения на ZigiOps

Новите потребители може да им отнеме време да свикнат с интерфейса.

Цени на ZigiOps

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за ZigiOps

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

3. Integrate. io

Ако искате да изпълнявате лесно ETL (извличане, трансформиране и зареждане) операции, Integrate.io може да ви помогне. Тази облачна интеграционна платформа предоставя път без кодиране, позволявайки ви да свържете незабавно любимите си приложения с различни източници на данни във вашата организация.

Той разполага с едни от най-добрите функции за интеграция и анализ на данни, като трансформация на данни, REST API, оптимизирано създаване на работни процеси, сигурност и съответствие на данните, интеграции между Salesforce и Salesforce и др.

Интегрирайте. io най-добри функции

Лесно подготвяйте данни за анализи в облака, като използвате вградени функции и изрази, като филтриране, агрегиране и обединяване.

Използвайте графичния интерфейс, за да дефинирате зависимости между задачите и да наблюдавате състоянието и ефективността на вашите работни процеси.

Получете достъп до уникални данни от различни хранилища, като уеб услуги, бази данни и файлове.

Ограничения на Integrate.io

Работи само с файлове с данни, базирани в облака.

Цени на Integrate.io

Стартово ниво: 1250 $/месец

Професионална версия: 2083 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

ELT & CDC Месечно: 199 $/месец Годишно: 159 $/месец

Интегрирайте. io оценки и рецензии

G2: 4. 3/5 (190+ отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

4. Тава

чрез Tray

Tray.io е AI-базиран, мултифункционален iPaaS (Integration Platform as a Service) инструмент, който ви позволява да ускорите процесите на интеграция във всеки стек от приложения. Използвайки тази облачна платформа, можете да създавате сложни интеграции без да пишете скриптове, което значително спестява бюджет, време и човешки ресурси.

Tray.io предлага разнообразен софтуер за API интеграция, обработка на данни и създаване на персонализирани интеграции, което улеснява организациите и индивидуалните разработчици да автоматизират работните процеси. Освен широкия набор от функции, Tray.io остава популярен в B2B пространството заради сигурността и съответствието на данните.

Като цяло, това е една от най-добрите платформи с ниско ниво на кодиране, която ви позволява да създавате сложни интеграции и автоматизация, без да прекарвате месеци в кодиране.

Най-добрите функции на Tray

Създавайте и конфигурирайте интеграциите и автоматизацията си, използвайки интерфейс с функция „плъзгане и пускане”.

Интегрирайте с различни приложения и услуги с предварително създадени конектори и работни процеси.

Управлявайте данните си, включително ETL (извличане, трансформиране, зареждане), метаданни и други чрез неговия изчерпателен табло.

Ограничения на тавата

Някои потребители считат Tray.io за сложен за навигация.

Възможно е понякога да се появят остарели конектори.

Цени на тавата

Pro: Персонализирани цени

Екип: Персонализирани цени

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Tray

G2: 4,5/5 (над 140 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

5. IFTTT

чрез IFTTT

IFTTT (If This Then That) е интеграционна платформа, която улеснява безпроблемната свързаност между много бизнес приложения, устройства и услуги.

Тази платформа поддържа популярни приложения за бизнес, производителност и умни домове, като ви позволява да създавате разнообразни диаграми на работни процеси с простия си интерфейс без код. Като една от най-добрите платформи за свързаност на пазара, IFTTT твърди, че улеснява цифровата трансформация на над 700 глобални предприятия чрез интегриране на продукти в кохерентни услуги.

В дългосрочен план можете значително да намалите разходите за разработка и да подобрите съвместимостта и стойността за целия жизнен цикъл, като използвате IFTTT. Ако сте против вътрешната интеграция, IFTTT е един от най-добрите ви варианти.

Най-добрите функции на IFTTT

Персонализирайте автоматизацията си с филтриращ код, заявки и множество действия.

Свържете се с над 800 приложения и интегрирайте с различни приложения в социалните мрежи, инструменти за продуктивност и устройства за интелигентен дом.

Автоматизирайте задачи на уеб приложения, като публикуване в социални медии, използвайки платформата, базирана в облака, и имайте достъп до работните си процеси отвсякъде и по всяко време.

Ограничения на IFTTT

Стръмна крива на обучение за нови потребители

Някои интеграции може да не дадат очакваните резултати.

Цени на IFTTT

Безплатно

Pro: 3,49 $/месец

Pro+: 14,99 $/месец

Оценки и рецензии за IFTTT

G2. com: 4. 6/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 200 отзива)

6. Outfunnel

чрез Outfunnel

Можете да преодолеете различията между вашите маркетингови и търговски екипи с Outfunnel, платформа за автоматизация, фокусирана върху продажбите и свързваща данни. Тя позволява целенасочени имейл маркетингови кампании чрез безпроблемна интеграция с CRM системи като Pipedrive и Copper и проследява поведението на посетителите на уебсайта, за да оценява потенциалните клиенти.

С лесния за използване интерфейс и усъвършенстваните аналитични функции Outfunnel дава възможност на бизнеса да приоритизира ефективно потенциалните клиенти и да поддържа интереса на потенциалните клиенти. Използването на тази платформа може да окаже положително влияние върху растежа на приходите чрез персонализирана и навременна комуникация.

Най-добрите функции на Outfunnel

Персонализирайте оценката на потенциалните клиенти въз основа на всичките си данни за продажбите и маркетинга.

Създайте двупосочна синхронизация между CRM и маркетинговите си инструменти.

Работете с различни популярни CRM и маркетингови инструменти, като Pipedrive, Copper, Salesforce, HubSpot, Mailchimp и ActiveCampaign.

Ограничения на Outfunnel

Това не е всеобхватно решение за автоматизация на работните процеси за бизнеса, тъй като приложенията му са ограничени до маркетинга.

Цени на Outfunnel

Основен: Започва от 29 $/месец

Професионална версия: Цена от 99 $/месец

Мащаб: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Outfunnel

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,9/5 (над 40 отзива)

7. LeadsBridge

чрез LeadsBridge

LeadsBridge е популярна платформа за интеграция, която позволява безпроблемно прехвърляне на данни между различни софтуери за маркетинг и автоматизация на работния процес. Най-голямото предимство на този инструмент е синхронизацията на потенциални клиенти в реално време без ръчно импортиране на CSV файлове.

Тази платформа разполага и с персонализирани интеграции и сигурна среда, съответстваща на GDPR и CCPA, което я прави идеална за предприятия.

LeadsBridge поддържа и интеграции с популярни платформи като Facebook, TikTok, Google и LinkedIn. Ако функции като синхронизиране на потенциални клиенти в реално време, формуляри за реклами в Google и Youtube, реклами за потенциални клиенти във Facebook и формуляри за LinkedIn Gen ви се струват привлекателни, тогава LeadsBridge е подходящата платформа за интеграция за вашата организация.

Най-добрите функции на LeadsBridge

Интегрирайте с широка гама от приложения и услуги и свържете CRM, софтуера за имейл маркетинг и други маркетингови инструменти, за да оптимизирате работните процеси.

Създайте персонализирани аудитории между вашите CRM системи и други маркетингови инструменти.

Синхронизирайте данните за потенциалните си клиенти в реално време. Можете да видите кой е попълнил формулярите ви, абонирал се за бюлетини или е взаимодействал с рекламите ви и да актуализирате съответно записите си в CRM.

Ограничения на LeadsBridge

Някои потребители смятат, че интерфейсът се нуждае от актуализация, за да стане по-лесен за използване.

Цени на LeadsBridge

Безплатно

Starter: Започва от 29 $/месец

Pro: Цена от 79 $/месец

Бизнес: 999 $/месец (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за LeadsBridge

G2: 4,5/5 (над 30 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (50+ отзива)

8. Microsoft Power Automate

чрез Microsoft Power Automate

Microsoft Power Automate, по-рано Microsoft Flow, е облачен инструмент, който ви позволява да създавате персонализирани, автоматизирани работни процеси за оптимизиране на бизнес процесите без да е необходим богат опит в разработката. Той е част от Microsoft Power Platform, която включва и други инструменти като Power Apps (за създаване на персонализирани приложения) и Power BI (за бизнес анализи).

Популярните приложения на MS Power Automate включват:

Елиминиране на ръчното въвеждане на данни чрез автоматично попълване на информацията в различни приложения.

Настройка на автоматични работни процеси за одобрение на документи

Получавайте известия и актуализации въз основа на конкретни тригери или условия в работните ви процеси.

Най-добрите функции на Microsoft Power Automate

Свържете се със стотици приложения и услуги, използвайки предварително създадени конектори.

Създавайте и конфигурирайте лесно потоците си, използвайки графичния интерфейс.

Защитете данните си чрез функции като криптиране, удостоверяване, оторизация и аудитни регистри.

Автоматизирайте сложни и интелигентни работни процеси с помощта на изкуствен интелект и роботизирана автоматизация на процесите (RPA).

Ограничения на Microsoft Power Automate

Безплатните и пробните планове имат ограничения по отношение на броя действия, които един работен процес може да изпълнява на ден, което може да ограничи приложението му за висококомплексна или честа автоматизация.

Цени на Microsoft Power Automate

Power Automate Premium: 15 USD/потребител на месец

Power Automate Process: 150 $/бот на месец

Оценки и рецензии за Microsoft Power Automate

G2. com: 4,5/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 170 отзива)

9. Zapier

чрез Zapier

Можете да свържете любимите си бизнес приложения, като Gmail, Slack и Salesforce, чрез Zapier. Това е един от най-популярните, лесни за използване инструменти, които автоматизират свързаността без кодиране или разчитане на разработчици за изграждане на интеграцията. Той позволява на потребителите да създават „Zaps“ – автоматизирани работни процеси, задействани от конкретни събития в различни приложения.

С Zapier можете да оптимизирате задачите си, да спестите време и да увеличите производителността без усилие. Той улеснява и стандартизацията на процесите. Освен това Zapier предлага обширна библиотека с предварително създадени интеграции и опции за персонализиране, за да адаптирате работните процеси към индивидуалните нужди, което го прави универсално решение за бизнеса от всякакъв мащаб.

Най-добрите функции на Zapier

Свържете се с над 6000 приложения чрез Zapier. Можете да интегрирате различни приложения и услуги, като Office 365, Shopify, Mailchimp и Twitter.

Създайте свои собствени персонализирани, автоматизирани работни процеси без кодиране.

Оптимизирайте редица задачи, като регистриране на имейли, изпращане на известия и проследяване на потенциални клиенти.

Ограничения на Zapier

Начинаещите може да имат затруднения при навигацията в интерфейса.

Безплатният план има ограничения по отношение на броя месечни задачи и връзки, а премиум плановете могат да бъдат скъпи за случаи на използване с голям обем.

Цени на Zapier

Безплатно

Starter: Започва от 29,99 $/месец

Pro: Цена от 73,50 $/месец

Бизнес: Започва от 103,50 $/месец

Компания: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Zapier

G2: 4,5/5 (над 1200 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2700 отзива)

10. Workato

чрез Workato

Workato позволява безпроблемно прехвърляне на данни и автоматизация на задачи между различни системи, подобрявайки ефективността и производителността в бизнес организациите. Безпроблемното съпоставяне на данни между различни приложения гарантира последователност и точност на данните през целия процес на автоматизация.

С Workato можете да оптимизирате процесите, да синхронизирате данните и да създадете мощни интеграции в цялата си екосистема.

Помага ви да се свържете с над 200 приложения, включително облачни и локални системи.

Най-добрите функции на Workato

Интегрирайте приложенията, като създадете автоматизирани работни процеси, известни като „рецепти“, които се състоят от различни тригери, действия и условия.

Възможност за реакция в реално време на промени в свързани приложения чрез работни процеси, задействани от събития.

Създайте персонализирани платформени ботове за Slack, Cisco Spark, IBM Workspace и Microsoft Teams.

Наблюдавайте изпълнението на работния процес и отстранявайте всички проблеми, като използвате надеждните възможности за обработка на грешки и подробното регистриране на Workato.

Ограничения на Workato

Въпреки че платформата предлага ресурси и документация, може да се наложи потребителите да инвестират време в разбирането на нейните функционалности и най-добри практики.

По-малките компании може да счетат ценовите планове за скъпи.

Цени на Workato

Едно работно пространство: Персонализирани цени

Добавете вашите рецепти: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Workato

G2: 4,7/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 50 отзива)

Уморени сте да жонглирате с множество инструменти и да се борите с ограничените възможности за автоматизация? Изброените по-горе алтернативи предлагат ценна функционалност, но какво ще кажете, ако ви предложим цялостно решение, което безпроблемно интегрира автоматизацията и управлението на проекти?

Запознайте се с ClickUp.

ClickUp е платформа за ефективно управление на проекти, която предлага на отделни лица и екипи мощни функции за повишаване на производителността и сътрудничеството.

Автоматизирайте задачите си без усилие

Автоматизацията на ClickUp ви помага да оптимизирате работните процеси и да елиминирате натоварената работа. Изберете от над 100 предварително създадени последователности за автоматизация. Или персонализирайте собствената си автоматизация, за да отговаря на вашите специфични нужди и сложни работни процеси.

Спестете време и автоматизирайте задачите ефективно с ClickUp Automation.

Можете да автоматизирате различни задачи по управление на проекти, като например възлагане на задачи на членове на екипа, коментиране в дискусионен форум, когато се задейства конкретно действие, и изпращане на актуализации в Slack към канала на проекта, когато се промени статуса на проекта.

Като ви освобождава от тези рутинни, повтарящи се, но важни задачи, ClickUp ви гарантира, че можете да обърнете внимание на детайлите по проекта, без да губите представа за цялостната картина.

Функцията за автоматизация на ClickUp ви позволява, наред с други неща, да

Спестете време от повтарящи се задачи и се фокусирайте върху това, което е важно.

Създавайте нови задачи и внедрявайте ясни стандартни оперативни процедури в целия си екип без усилие.

Поддържайте работата в движение, като автоматично променяте отговорните лица и приоритетите или прилагате етикети и шаблони към промените в статуса.

Автоматизирайте любимите си инструменти в ClickUp, като имейл, чат и календар.

Безпроблемна интеграция с Make

А ако искате да останете с Make, все пак можете да използвате ClickUp и неговите функции.

Интеграцията на ClickUp с Make ви позволява да максимизирате ефективността на проектите чрез автоматизиране на задачите между ClickUp и други важни приложения. Визуалният инструмент за автоматизация на Make ви дава възможност да свържете ClickUp с хиляди инструменти и API, подобрявайки сътрудничеството и оптимизирайки работните процеси.

Ето някои интересни примери за използване на интеграцията между ClickUp и Make

Автоматично попълвайте задачите в ClickUp с данни от CRM или маркетингови платформи . Това елиминира грешките при ръчното въвеждане на данни и гарантира, че цялата ви информация е актуална.

Синхронизирайте задачите в ClickUp с външни календарни приложения като Google Calendar или Outlook Calendar, за да синхронизирате графика на екипа си на различни платформи, като по този начин предотвратявате конфликти в графика и гарантирате, че всички са информирани за предстоящите срокове.

Автоматично генерирайте отчети в Google Sheets или други инструменти за визуализация на данни въз основа на конкретни критерии в ClickUp, като например завършени задачи или конкретни потребителски полета. Това ви позволява да анализирате данните от вашия проект с по-голяма лекота и да получите ценна информация, която да ви помогне при вземането на решения.

Задействайте автоматични напомняния по имейл към членовете на екипа въз основа на крайните срокове на задачите или промените в статуса в ClickUp. Това помага да се гарантира, че всички са в крак с работата и да се избегнат пропуснати крайни срокове.

Разработвайте персонализирани интеграции, използвайки платформата без код на Make, за да свържете ClickUp с по-стари системи или вътрешни инструменти, които не се поддържат от нативните интеграции.

Автоматизирайте задачите си с безпроблемна интеграция между ClickUp и Make.

Като цяло, ClickUp и Make предлагат мощна комбинация за бизнеса, който се стреми да:

Оптимизирайте работните процеси и автоматизирайте повтарящите се задачи.

Подобряване на точността и последователността на данните на различни платформи

Подобрете сътрудничеството и комуникацията в екипите.

Получете ценна информация от данните по проекта, за да вземете информирани решения.

Най-добрите функции на ClickUp

Автоматизирайте рутинните задачи и работните процеси, използвайки над 100 предварително създадени последователности за автоматизация, или персонализирайте собствената си автоматизация, за да отговаря на вашите специфични нужди.

Изберете от различни изгледи, за да проследявате проектите и задачите си, като списък, табло, календар, Gantt и времева линия.

Сътрудничество с екипа и клиентите ви, използвайки инструментите за сътрудничество на ClickUp, като чат, коментари, споменавания, редактор на документи и бяла дъска.

Интегрирайте се със стотици приложения и услуги, използвайки ClickUp, като Office 365, Google Workspace, Slack и Zapier. Можете също да създадете свои собствени персонализирани интеграции, използвайки API конектора.

Ограничения на ClickUp

ClickUp има стръмна крива на обучение поради големия брой функции и опции за персонализиране.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain е достъпен за всеки платен план за 5 долара на месец на член.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Избор на подходящата платформа за интеграция за нуждите на вашия бизнес

Управлението на данни и работни процеси е от решаващо значение за бизнес организациите, особено ако сте технологична компания. Мощен инструмент, задвижван от изкуствен интелект, който може да автоматизира интеграцията, може да спести на вашата компания значително време, труд и бюджет.

Make е популярна интеграционна платформа на пазара, която е и много ефективна. Но алтернативите на Make, които сме изброили, ще ви помогнат да изберете нещо по-подходящо за уникалните нужди на вашия бизнес.

Ако предпочитате инструмент, който автоматизира работните процеси и ви помага да управлявате проекти и да си сътрудничите с екипа си, тогава ClickUp е идеалният избор.

Регистрирайте се в ClickUp сега и се насладете на безпроблемна интеграция между платформи и надеждна автоматизация на работните процеси!