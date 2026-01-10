10-те най-добри алтернативи на FlowSavvy за по-интелигентно планиране през 2025 г.

FlowSavvy прави личното автоматично планиране толкова лесно. Задачите се подреждат като по магия, времето за концентрация изглежда защитено и за известно време календарът ви най-накрая придобива смисъл.

Но често това не е достатъчно, когато дните включват сложни проекти, екипна работа или динамични срокове. Припокривания, скрити конфликти и чести промени в контекста могат бързо да намалят производителността.

Използването само на платформата започва да се усеща като ограничение и тогава започва търсенето на нещо по-умно.

В тази публикация в блога ще разгледаме 10-те най-добри алтернативи на FlowSavvy, които надхвърлят обикновеното автоматично планиране. Да започнем! 📅

Най-добрите алтернативи на Flowsavvy на един поглед

Ето таблица, в която се сравняват всички алтернативи на Flowsavvy в този блог. 📊

Инструмент Най-подходящо за Най-добри функции Цени* ClickUp Всичко в едно – производителност, планиране, изпълнение на задачи и работни процеси по проекти за малки екипи и предприятия. Унифицирано работно пространство, свързващо ClickUp Calendar с множество изгледи, ClickUp Brain за приоритизиране и обобщения, съобразени с контекста, Automations за персонализирани работни потоци и AI Agents. Безплатно завинаги; персонализиране за предприятия Reclaim. ai Автоматично планиране на задачи, навици и блокове за концентрация, задвижвано от изкуствен интелект, за специалисти в областта на знанието и ентусиасти на производителността. Блокиране на времето, управлявано от изкуствен интелект, интелигентно разполагане на срещи, инструменти за управление на времето, препланиране, отчитащо конфликти, защита на навици и почивки. Безплатно; Платените планове започват от 12 $/месец на потребител. Движение Автоматично приоритизиране, препланиране и интегрирана оптимизация на календара за екипи и индивидуални потребители. Генериране на графици с изкуствен интелект, препланиране в реално време, механизъм за приоритизиране на задачите Платените планове започват от 29 $/месец на потребител. Sunsama Структурирано ежедневно планиране, съзнателно блокиране на времето и интеграция на задачи между календари за професионалисти. Табло за ежедневно планиране с обединяване на календар/задачи, блокиране на време с плъзгане и пускане, ритуали сутрин и в края на деня. Налична е безплатна пробна версия; Платените планове започват от 20 $/месец. Akiflow Централизирано записване на задачи, планиране на естествен език и координация на множество приложения за хора, които управляват входяща информация от различни инструменти за продуктивност. Универсална пощенска кутия за задачи от над 3000 интеграции, AI личен асистент (Aki) за създаване на задачи на естествен език, интелигентно планиране Налична е безплатна пробна версия; Платените планове започват от 9,50 $/месец на потребител (фактурират се ежегодно). Notion Гъвкаво работно пространство, комбиниращо бази данни, бележки, календари и персонализирани работни процеси за студенти, творци и специалисти в областта на знанието. Notion Agent и AI функции, персонализирани бази данни, календар и времева линия, AI бележки от срещи Безплатно; Платените планове започват от 12 $/месец на потребител. Fantastical Разширен календар, създаване на събития и синхронизация между календари за потребители на Apple и Windows. Въвеждане на естествен език, множество подробни изгледи (ден/седмица/месец/година), връзки за планиране, богати джаджи Безплатно; Платените планове започват от 6,99 $/месец на потребител. Todoist Управление на списъци със задачи, повтарящи се задачи и управление на приоритети за лица и екипи, които търсят организирано проследяване на задачите. Проекти/раздели/етикети, повтарящи се дати и напомняния, сътрудничество с назначените лица/коментари, филтри и синхронизиране на календара Безплатно; Платените планове започват от 5 $/месец на потребител (фактурират се ежегодно) TickTick Управление на задачи и навици с Pomodoro, календарни изгледи и напомняния за ентусиастите на личната продуктивност. Списъци със задачи с напомняния, таймер Pomodoro. проследяване на навици; матрица на Айзенхауер, сътрудничество Безплатно; Платените планове започват от 35,99 $/година на потребител. Google Calendar Просто планиране на събития, интеграция с Gmail и ясна визуализация на времето за индивидуални потребители и професионални екипи. Създаване на събития с напомняния, повтарящи се събития, интелигентни предложения и цели, за да останете фокусирани. Безплатно

Какво да търсите в алтернативите на Flowsavvy?

Много потребители достигат границите на Flowsavvy, когато работата им включва проекти, променящи се приоритети или множество инструменти. Когато оценявате алтернативи, търсете функции, които са пригодени да запълнят тези празнини и да подпомагат едновременно планирането и изпълнението. 👀

Пълна структура на задачите и проектите: Поддържа проекти, подзадачи, зависимости, персонализирани статуси (като „В очакване“, „В процес“ или „Блокирано“) и Поддържа проекти, подзадачи, зависимости, персонализирани статуси (като „В очакване“, „В процес“ или „Блокирано“) и шаблони за времеви разписания

Вградена възможност за сътрудничество: Позволява възлагане на задачи, споделена видимост и Позволява възлагане на задачи, споделена видимост и комуникация в екипа , вместо да се ограничава до самостоятелно планиране на календара.

Гъвкав контрол на планирането: Позволява ви ръчно да настройвате времевите блокове, продължителността и приоритетите, вместо да разчитате само на автоматично генерирани графици.

Множество изгледи на работата: Предлага изгледи под формата на списък, календар, времева линия или табло за планиране, проследяване и преглед на работата.

Планиране с помощта на изкуствен интелект: Помага да обобщите работата, предлага приоритети и адаптира графиците, когато задачите се променят.

Автоматизация за поддръжка: Актуализира задачите, статусите или графиците, когато работата се променя автоматично, което намалява разходите за ръчно препланиране.

🔍 Знаете ли? Областта на науката за прекъсванията започна, когато изследователите откриха, че преминаването от една задача към друга, като например преминаването от календарни задачи към срещи, води до измерими психически разходи.

Най-добрите алтернативи на Flowsavvy

Търсите по-гъвкав начин да планирате деня си и да управлявате реалната си работа?

Ето най-добрите алтернативи на FlowSavvy, които надхвърлят автоматичното планиране с по-интелигентно управление на задачите, динамично планиране и AI календари. 🎯

1. ClickUp (Най-доброто решение за всеобхватна продуктивност, планиране, изпълнение на задачи и работни процеси по проекти)

Използвайте ClickUp Tasks, за да записвате задачите, заедно с крайни срокове, отговорни лица, статуси и други важни подробности

Тъй като работата се разширява от лични задачи към проекти, последващи действия и променящи се приоритети, планирането често води до разрастване на инструментите.

ClickUp прави следващата стъпка, като обединява планирането, управлението на задачите, прегледа на проектите, автоматизацията и изкуствения интелект. Така календарът ви се развива заедно с работата ви, вместо да се превърне в статичен план, който съществува отделно. Като първото в света конвергентно работно пространство с изкуствен интелект, то обединява планирането, управлението на проекти и изпълнението в една единствена, свързана среда.

Разделете сложната работа

Всичко в този софтуер за планиране на задачи започва с ClickUp Tasks. За разлика от обикновените списъци със задачи, ClickUp Tasks е създаден за планиране в реалния живот, където приоритетите се променят и работата обхваща няколко дни.

Ето как те помагат:

Моделирайте реални работни процеси: Премествайте работата през етапи като Неизпълнени задачи , Планирани , В процес , В очакване и Изпълнени с помощта на Премествайте работата през етапи катос помощта на персонализирани статуси в ClickUp , така че задачите да отразяват работния процес.

Добавете контекст: Запишете приоритета, усилията, приблизителното време, нивото на енергия или категорията, като използвате Запишете приоритета, усилията, приблизителното време, нивото на енергия или категорията, като използвате персонализираните полета на ClickUp за всяка задача.

Автоматизирайте рутинната работа: Настройте Настройте повтарящите се задачи в ClickUp да се повтарят по време (ежедневно, седмично, месечно) или по събитие, например когато се промени статуса.

Планирайте повече от еднодневни задачи: Разделете големите задачи на по-малки, задайте зависимости и разпределете усилията за няколко дни.

Комбинирайте го с AI Notetaker на ClickUp и изведнъж ще имате мощна комбинация в ръцете си!

Визуализирайте планираната работа

След като работата ви е ясно дефинирана в ClickUp Tasks, ClickUp Calendar се превръща в мястото, където работата среща времето. Той прехвърля задачите, крайните срокове и приоритетите директно в графика ви.

За разлика от инструментите, които само автоматично разполагат задачите около срещите, ClickUp ви дава контрол над това как задачите се показват в календара ви.

Например, можете да преместите задачата си за преглед на дизайна в 2-часов сутрешен блок, да я видите заедно с обажданията на клиенти и крайните срокове за доклади и лесно да я преместите в следобеда, ако срещата се проточи. Намалете мащаба до седмичен или месечен изглед, за да откриете потенциални пречки, да балансирате приоритетите и да се уверите, че нищо не се изпуска между ClickUp и синхронизираните ви календари в Google или Outlook.

Добавете AI възможности

ClickUp Brain, вашият AI-базиран асистент, е вграден директно в контекстуалното ви работно пространство. Той отчита приоритетите, крайните срокове, зависимостите и дори вашите лични работни модели, за да направи графика ви по-интелигентен и по-реалистичен.

Попитайте ClickUp Brain за предложения за крайни срокове въз основа на текущата ви натовареност, приоритети и съществуващ график

Например, отваряте ClickUp в понеделник сутринта след натоварена седмица. Вместо да преглеждате десетки задачи, просрочени елементи и блокирани календари, питате ClickUp Brain: „На какво да се фокусирам днес?“

Той извежда три елемента с голямо влияние, обяснява защо те са важни днес и отбелязва една задача, която се пропуска, защото все още не е извършена зависима проверка.

Забелязвате, че даден проект изглежда по-труден от очакваното, затова го отваряте и питате: Обобщете този проект и ми кажете какво пречи на напредъка.

За секунди Brain генерира кратко резюме в стил „екзекютив“, извлича контекст от коментарите към задачите и документите и подчертава, че две последващи действия са просрочени. Превръщате едното от тях в задача с висок приоритет в ClickUp и молите AI инструмента да препланира остатъка от седмицата, за да освободи място.

📌 Примери за подсказки: Препланирайте просрочените ми задачи за остатъка от седмицата, за да балансирате натоварването ми.

Създайте задача за проследяване на предложението на клиента следващия четвъртък и я маркирайте като с висок приоритет.

Предложете подобрения на настоящия ми седмичен график, за да се предотврати претоварване.

Автоматизирайте повтарящите се задачи

След като задачите ви са организирани и графикът ви е оптимизиран с ClickUp Brain, ClickUp Automations поема отнемащата време работа, за да можете да се съсредоточите върху това, което наистина има значение.

Създайте персонализирани работни процеси в ClickUp Automations, за да обработвате автоматично повтарящи се задачи точно по начина, по който искате

Ето какво можете да направите с ClickUp Automations:

Автоматизирайте актуализациите на статуса на задачите: Премествайте задачите между „Завършени“, „В процес“ и „Завършени“ въз основа на тригери като крайни срокове, коментари или задачи.

Изпращайте известия и напомняния: Автоматично уведомявайте членовете на екипа, сътрудниците или себе си, когато наближават крайни срокове или се променят задачите.

Разпределяне на задачи по маршрут: Разпределяйте задачи автоматично на конкретни лица или екипи, когато са изпълнени определени условия.

Интегрирайте външни приложения: Свържете ClickUp с имейл, Slack или други популярни инструменти, за да задействате автоматично външни работни процеси.

Създавайте сложни автоматизирани работни процеси

ClickUp Super Agents правят планирането и автоматизацията ви още по-ефективни, като действат като интелигентни асистенти, които се занимават с работата, анализират и автоматизират повтарящи се задачи от ваше име.

Създайте персонализирани ClickUp AI агенти, за да изпълнявате персонализирани автоматизации, без да пишете нито една линия код

Той непрекъснато следи работното ви пространство, за да ви предлага актуализации, да препланира задачи и да подчертава важни срокове, още преди да сте попитали. Можете да изпълнявате автоматично сложни работни процеси, като създаване на нови задачи въз основа на въведени данни от имейли, изготвяне на проектни планове или генериране на отчети от данните за задачите ви.

Най-добрите функции на ClickUp

Отчитайте, преглеждайте и заключвайте работните часове: подавайте времето, извлечено директно от задачите с Timesheets Hub , заключвайте финализираните часове за съответствие и проследявайте информация в реално време. подавайте времето, извлечено директно от задачите с ClickUp Timesheets , одобрявайте или изисквайте промени в, заключвайте финализираните часове за съответствие и проследявайте информация в реално време.

Проследявайте времето отвсякъде: Стартирайте и спирайте таймери на настолен компютър, мобилно устройство или браузър с Стартирайте и спирайте таймери на настолен компютър, мобилно устройство или браузър с ClickUp Project Time Tracking , добавяйте време със задна дата с бележки и етикети, маркирайте записите като „фактурируеми“, за да фактурирате клиент , и сумирайте времето за задачи и подзадачи.

Визуализирайте работата от всеки ъгъл: Превключвайте между списък, календар, времева линия, Kanban или персонализирани оформления, като използвате Превключвайте между списък, календар, времева линия, Kanban или персонализирани оформления, като използвате ClickUp Views , за да планирате графици , сравнявате приоритети и адаптирате начина, по който се показва работата.

Обединете работния си процес в различни инструменти: синхронизирайте календара на Google или Outlook, свържете приложения за проследяване на времето като Toggl или Harvest и прехвърлете работата от външни инструменти в едно работно пространство с синхронизирайте календара на Google или Outlook, свържете приложения за проследяване на времето като Toggl или Harvest и прехвърлете работата от външни инструменти в едно работно пространство с ClickUp Integrations

Ограничения на ClickUp

С многото функции и опции за персонализиране, може да отнеме известно време, докато намерите настройките, които най-добре пасват на вашия работен процес.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4500 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp

Това ревю наистина казва всичко:

Актуализирам рецензията си, защото ClickUp продължава да ме впечатлява, особено с последната си основна промяна, ClickUp 4. 0. Любимата ми част – простата, но мощна Slash Command (/) в полетата за описание и коментари – е още по-добра, като сега служи като входна точка за разширени функции като ClickUp AI (/ai) и глобалната AI Command Bar. Това прави бързото форматиране (като номерирането, което използвам за прикачените файлове) и сложните действия еднакво лесни за изпълнение както за работни, така и за лични проекти. Макар планът Free Forever да е щедър с неограничен брой членове, ограниченията стават все по-забележими. Все още оценявам възможността да създавам множество работни пространства (всяко с 5 безплатни пространства) за сегментиране на големите си проекти. Въвеждането на ограничения за ключови функции като автоматизации, персонализирани полета и строгото ограничение от 100 MB за съхранение обаче означава, че трябва да бъда по-внимателен в използването на платформата, преди да обмисля ъпгрейд.

Актуализирам рецензията си, защото ClickUp продължава да ме впечатлява, особено с последната си основна промяна, ClickUp 4. 0. Любимата ми част – простата, но мощна Slash Command (/) в полетата за описание и коментари – е още по-добра, като сега служи като входна точка за разширени функции като ClickUp AI (/ai) и глобалната AI Command Bar. Това прави бързото форматиране (като номерирането, което използвам за прикачените файлове) и сложните действия еднакво лесни за изпълнение както за работни, така и за лични проекти.

Макар планът Free Forever да е щедър с неограничен брой членове, ограниченията стават все по-забележими. Все още оценявам възможността да създавам множество работни пространства (всяко с 5 безплатни пространства) за сегментиране на големите си проекти. Въвеждането на ограничения за ключови функции като автоматизации, персонализирани полета и строгият лимит от 100 MB за съхранение обаче означава, че трябва да бъда по-внимателен в начина, по който използвам платформата, преди да обмисля ъпгрейд.

📮 ClickUp Insight: 24% от потребителите смятат, че времето за концентрация е надценено и предпочитат многозадачността, докато 39% казват, че дълбоката концентрация е единственият начин да свършат значима работа. Независимо от вашия стил на работа, ClickUp е AI-базиран команден център, който се адаптира към вас. Имате нужда от мултитаскинг? Можете да управлявате проекти, да чатите с екипа си и дори да търсите в интернет в реално време – всичко това, без да напускате ClickUp. 🤹🏽 Предпочитате да се концентрирате изцяло? Функции като ClickUp Calendar ви помагат да блокирате разсейващите фактори, докато агентите автоматизират рутинните задачи, за да можете да останете в зоната!

2. Reclaim. ai (Най-доброто за автоматично планиране на задачи, навици и фокусни блокове, задвижвано от изкуствен интелект)

Вместо да ви моли да блокирате ръчно времето за всяка задача, Reclaim. ai непрекъснато оценява вашия календар в Google или Outlook и взема решения от ваше име. Този софтуер поставя работата, рутинните задачи и срещите там, където те се вписват най-добре, въз основа на спешност и приоритет.

Когато графиците ви се променят, тази алтернатива на Clockwise пренарежда гъвкавите елементи, така че крайните срокове да останат непроменени, без да се налага да следите календара си през целия ден.

Можете да запазите рутините си без ръчни настройки, като използвате Habits, задвижвани от изкуствен интелект, които се препланират сами и намаляват изтощението. Избягвайте прекомерното превключване на контекста с Buffer Time, което добавя автоматично почивки и преходни прозорци.

Най-добрите функции на Reclaim. ai

Защитете автоматично дълбоката работа с Focus Time , който се адаптира към събития с по-висок приоритет.

Планиране на задачи , синхронизирано от инструменти като Asana и ClickUp. Превърнете задачите, базирани на приоритети, в календарни блокове за управление на проекти в реално време, като използвате, синхронизирано от инструменти като Asana и ClickUp.

Резервирайте по-бързо срещи без конфликти с AI Scheduling Links , които показват гъвкава наличност.

Координирайте повторящи се екипни срещи по интелигентен начин с Smart Meetings, които се адаптират към промени в отпуските и календара.

Ограничения на Reclaim. ai

Ограничена персонализация на календара, без цветово кодиране на задачите или гъвкави цветови схеми, за разлика от алтернативите на Reclaim.ai.

Навиците не функционират като истински повтарящи се задачи и изискват допълнителни стъпки, за да бъдат визуализирани или маркирани като изпълнени.

Цени на Reclaim.ai

Безплатно

Стартово ниво: 12 $/месец на потребител

Бизнес: 18 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Reclaim. ai ревюта

G2: 4,8/5 (над 100 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Reclaim. ai?

Директно от рецензия в G2:

Харесва ми функцията за планиране. Тя ми позволява да използвам различни формати на графици за различни групи. […]Много харесвам секцията за навици; тя ми е била от голяма полза. […] Забелязах, че планираните събития се дублират навсякъде. Би било полезно да има по-добри инструкции за това как да се управлява дублирането на събития между личния и служебния календар. Срещам много дублиране, когато работя с вашето приложение и настройките на Google Calendar. Писмените инструкции са неясни и много объркващи.

Харесва ми функцията за планиране. Тя ми позволява да използвам различни формати на графици за различни групи. […]Много харесвам секцията за навици; тя ми е била от голяма полза. […] Забелязах, че планираните събития се дублират навсякъде. Би било полезно да има по-добри инструкции за това как да се управлява дублирането на събития между личния и служебния календар. Срещам много дублиране, когато работя с вашето приложение и настройките на Google Calendar. Писмените инструкции са неясни и много объркващи.

3. Motion (Най-доброто за автоматично приоритизиране, препланиране и интегриран календар)

чрез Motion

Motion се позиционира като система за продуктивност, в която планирането, приоритизирането и изпълнението се извършват автоматично. Изкуственият интелект непрекъснато анализира вашите срокове, продължителността на задачите, зависимостите и наличното време, за да създаде оптимизиран график за деня, а след това го преизчислява, когато нещата се променят.

В сравнение с фокуса на FlowSavvy върху адаптивното блокиране на времето, Motion прави няколко стъпки напред, като предвижда датите за завършване на проектите, преразпределя работата между хората и сигнализира за претоварване.

Интелигентните инструменти за управление на срещи предлагат AI-базирани връзки за планиране, които показват само времеви слотове, които наистина пасват на вашия оптимизиран план, като същевременно защитават времето за концентрация и добавят буфери.

Най-добрите функции на Motion

Автоматично приоритизирайте ежедневната работа с AI Tasks , които пренареждат графиците въз основа на крайни срокове, усилия и реална производителност.

Ускорете проектите автоматично с помощта на AI Project Manager , който разрешава зависимости и сигнализира за забавени задачи.

Поддържайте точността на графиците в реално време с AI Gantt Chart , който се актуализира с напредъка на работата.

Намалете разходите за координация с AI Meeting Assistant, който налага ограничения за срещите и оптимални прозорци за резервации.

Ограничения на движението

Работата с по-нови функции, като AI Employees, е трудна, тъй като няма ясна документация.

Инструментът може да изглежда прекалено сложен за лична употреба, тъй като много от функциите му са насочени към бизнес екипи.

Ценообразуване на Motion

Pro AI: 49 $/месец на потребител (физически лица)

Business AI: 69 $/месец на потребител (физически лица)

Pro AI: 29 $/месец на потребител (екипи)

Business AI: 49 $/месец на потребител (екипи)

Прегледи на Motion

G2: 4. 2/5 (130+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (80+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Motion?

Ето реално мнение на потребител:

Намирам Motion за доста лесен за настройка, тъй като трябваше само да коригирам графиците. Той прави управлението на задачите ми много по-лесно, като ги подрежда по приоритет в реда, в който трябва да бъдат изпълнени. […] Намирам въвеждането на данни в Motion за предизвикателно, защото има прекалено много бутони в списъка със задачи, което затруднява избора и категоризирането по определен проект. Освен това софтуерът понякога може да бъде бавен, което затруднява въвеждането на голям брой задачи. Друг недостатък е високата цена, която може да бъде непосилна за студенти като мен в медицински университет, които разполагат с ограничени средства.

Намирам Motion за доста лесен за настройка, тъй като трябваше само да коригирам графиците. Той прави управлението на задачите ми много по-лесно, като ги подрежда по приоритет в реда, в който трябва да бъдат изпълнени. […] Намирам въвеждането на данни в Motion за предизвикателно, защото има прекалено много бутони в списъка със задачи, което затруднява избора и категоризирането по определен проект. Освен това софтуерът понякога може да бъде бавен, което затруднява въвеждането на голям брой задачи. Друг недостатък е високата цена, която може да бъде непосилна за студенти като мен в медицински университет, които разполагат с ограничени средства.

🧠 Интересен факт: Антрополозите описват хронемиката – как времето се разбира и оценява по различен начин в различните култури, от строги норми за пунктуалност в някои общества до по-гъвкави подходи в други. Тези възприятия влияят върху начина, по който хората планират, приоритизират и използват инструменти за планиране.

4. Sunsama (Най-доброто за структурирано ежедневно планиране и съзнателно блокиране на времето)

чрез Sunsama

Sunsama използва умишлено човешки подход към планирането. Всяка сутрин преглеждате задачите, извлечени от инструменти като Asana, Jira, Slack и Gmail, след което решавате какво е реалистично постижимо за деня. Задачите се поставят директно в календара ви, което ви кара да правите естествени компромиси и ви помага да избегнете капана на прекаленото ангажиране.

Вместо автоматично да пренарежда деня ви с AI, Sunsama набляга на съзнателното вземане на решения и прозрачността на усилията. Оценките за времето, ежедневните цели и индикаторите за натовареност показват ясно кога поемате прекалено много, а функции като ритуали за приключване на деня и обобщения на напредъка подсилват здравословните граници.

Най-добрите функции на Sunsama

Насочвайте целенасоченото планиране чрез ежедневни ритуали за планиране , които извеждат на преден план приоритетите преди началото на работата.

Поддържайте концентрацията си с помощта на режим без разсейване и контроли за заглушаване на приложенията.

Изградете устойчиви работни ритми с поддръжката на Pomodoro Timer .

Проследявайте усилията и моделите чрез ежедневни и седмични анализи .

Съгласувайте краткосрочната работа с по-големите цели, като използвате Седмични цели.

Ограничения на Sunsama

Настройката на задачите може да изглежда тромава, тъй като подзадачите трябва да се добавят след създаването на основната задача.

Липсват солидни възможности за дългосрочно водене на бележки в сравнение със специализираните приложения за задачи или бележки като Todoist.

Цени на Sunsama

14-дневен безплатен пробен период

Годишен абонамент: 16 $/месец (фактурира се ежегодно)

Месечен абонамент: 20 $/месец

Отзиви за Sunsama

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,7/5 (над 20 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Sunsama?

Ето едно ревю от Capterra за вас:

Като самостоятелен предприемач, често ми е трудно да се справя с броя задачи, които имам за деня. Sunsama ми напомня да си взема почивки, дава ми реалистична представа за колко време ще отнеме дадена задача и ми предоставя седмично обобщение за това как прекарвам времето си. Мога да обединя личния си и бизнес календара, дейностите за добро състояние и времето, прекарано с семейството, на едно място. Това ми помага да остана в синхрон с целите и намеренията си... Понякога забравям да присвоя задача на правилния канал. Бих искал това да е по-лесно/по-преобладаващо. Освен това, трябва да въведете задача и след това да се върнете към нея, за да включите подзадачи. Бих искал този процес да е по-плавен.

Като самостоятелен предприемач, често ми е трудно да се справя с броя задачи, които имам за деня. Sunsama ми напомня да си взема почивки, дава ми реалистична представа за колко време ще отнеме дадена задача и ми предоставя седмично обобщение за това как прекарвам времето си. Мога да обединя личния си и бизнес календара, дейностите за добро състояние и времето, прекарано с семейството, на едно място. Това ми помага да остана в синхрон с целите и намеренията си... Понякога забравям да присвоя задача на правилния канал. Бих искал това да е по-лесно/по-преобладаващо. Освен това, трябва да въведете задача и след това да се върнете към нея, за да включите подзадачи. Бих искал този процес да е по-плавен.

🧠 Интересен факт: Някои хора усещат, че времето лети, когато са концентрирани, докато други го възприемат като бавно. Това субективно възприятие влияе върху начина, по който разпределяме времето си или планираме задачите си. Обучението за осъзнаване и оценяване на времето подобрява точността на планирането и намалява стреса.

5. Akiflow (Най-доброто решение за централизирано записване на задачи, планиране и координация на множество приложения)

чрез Akiflow

Akiflow е изграден върху концепцията за техниката flowtime и извлича задачи, съобщения и събития от места като Slack, Gmail, Asana и Trello в своя команден център. Всичко попада в универсална пощенска кутия, където вие решавате какво заслужава време днес и след това го поставяте директно в календара си, използвайки блокиране на времето.

Това, което отличава Akiflow като алтернатива на FlowSavvy, е балансът между контрол и автоматизация.

Той намалява когнитивната натовареност, като превръща разпръснатите входни данни в структурирани времеви блокове. Освен това, вграденият AI асистент Aki добавя слой за разговор, който ви позволява да планирате, препланирате или автоматизирате рутинни задачи с естествен език.

Най-добрите функции на Akiflow

Блокирайте времето точно с усъвършенствано блокиране на времето и персонализирани времеви слотове.

AI Workflows , създадени от подсказки и предварително създадени AI Автоматизирайте повтарящи се действия с помощта на, създадени от подсказки и предварително създадени AI шаблони за проследяване на времето.

Споделяйте свободното си време без усилие чрез връзки за срещи , синхронизирани с вашия реален календар.

Проверявайте напредъка и подобрявайте навиците си за планиране с Статистики и ежедневни ритуали.

Ограничения на Akiflow

Основните функции все още изглеждат непълни, като потребителите искат основни функции като персонализирани напомняния да имат приоритет пред по-новите AI функции.

Задачите не поддържат конкретни срокове, което е сериозен недостатък за точното планиране.

Цени на Akiflow

Персонализирани цени

Отзиви за Akiflow

G2: 4,8/5 (над 80 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 100 отзива)

Какво казват реалните потребители за Akiflow?

Ето какво казва един потребител:

Обичам факта, че Akiflow се интегрира с моя Clickup акаунт, така че мога ясно да видя какво е планирано в календара ми и в различни работни пространства, за да съм сигурен, че нищо не е пропуснато. […] Не ми харесва, че когато отбелязвам нещата като изпълнени, няма опция за автоматично добавяне на времето, прекарано за това събитие, към времето, проследявано в ClickUp. Когато обаче го маркирам като изпълнено в Akiflow, то ме препраща директно към задачата в ClickUp. Другото нещо, което бих искал да видя, е възможността лесно да групирам задачите си в ClickUp според местоположението, от което произхождат в ClickUp.

Обичам факта, че Akiflow се интегрира с моя Clickup акаунт, така че мога ясно да видя какво е планирано в календара ми и в различни работни пространства, за да съм сигурен, че нищо не е пропуснато. […] Не ми харесва, че когато отбелязвам нещата като изпълнени, няма опция за автоматично добавяне на времето, прекарано за това събитие, към времето, проследявано в ClickUp. Когато обаче го маркирам като изпълнено в Akiflow, то ме препраща директно към задачата в ClickUp. Другото нещо, което бих искал да видя, е възможността лесно да групирам задачите си в ClickUp според местоположението, от което произхождат в ClickUp.

🔍 Знаете ли? Идеята за разделяне на деня на определени блокове от дейности не е нова. Ранните календари бяха съобразени с земеделските цикли, което по същество представляваше ранно планиране на блокове за основната ежедневна работа, свързана със сезоните.

6. Notion (Най-доброто за гъвкаво работно пространство, комбиниращо база данни, бележки и календари)

чрез Notion

Notion не е приложение за планиране в традиционния смисъл. По-скоро е гъвкав софтуер за управление на знания, който ви позволява да проектирате своя собствена система за планиране.

Вместо предварително дефинирани правила като FlowSavvy, той ви предоставя градивни елементи, използващи бази данни, страници, календари и сега AI агенти. С пускането на Notion Calendar задачите, крайните срокове и срещите могат да съществуват едновременно. Той работи особено добре, ако графикът ви е свързан с по-големи системи, като например канали за съдържание, планове за обучение, работа с клиенти или дългосрочни проекти.

Най-добрите функции на Notion

Създавайте персонализирани системи за планиране, използвайки бази данни , изгледи и календарни оформления.

Автоматизирайте повтарящите се задачи с помощта на Notion AI и Notion Agents .

Записвайте, обобщавайте и организирайте срещи чрез AI Meeting Notes .

Намерете отговори веднага в документи и инструменти с Enterprise Search

Свържете работните пространства на различните екипи с подробни разрешения и споделени страници.

Ограничения на Notion

Ограничена офлайн функционалност, което затруднява достъпа или актуализирането на съдържанието без интернет връзка.

Функциите на изкуствения интелект понякога могат да се усещат като натрапчиви, а платформата предлага ограничен контрол за пълното им деактивиране.

Цени на Notion

Безплатно

Плюс: 12 $/месец на потребител

Бизнес: 24 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Отзиви за Notion

G2: 4,6/5 (над 8900 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2600 отзива)

Какво казват реалните потребители за Notion?

От потребителско ревю:

Най-добрата функция е, че харесвам проектите на Notion, защото докато създавам проект, мога да задам статуса на проекта, след това подробностите за крайния срок на проекта, а след това дали проектът е приоритетен или не. След това проектът е колко е неизпълнено в проценти... В началото Notion е доста сложен, защото има много функции, така че искаме да ги изградим една по една. След това Notion има някои платени услуги, но според моя опит не си струва да плащате, безплатната версия е достатъчна.

Най-добрата функция е, че харесвам проектите на Notion, защото докато създавам проект, мога да задам статуса на проекта, след това подробностите за крайния срок на проекта, а след това дали проектът е приоритетен или не. След това проектът е колко е неизпълнено в проценти... В началото Notion е доста сложен, защото има много функции, така че искаме да ги изградим една по една. След това Notion има някои платени услуги, но според моя опит не си струва да плащате, безплатната версия е достатъчна.

🚀 Предимство на ClickUp: Изведете планирането отвъд основното автоматично планиране, като добавите истинска интелигентност към начина, по който се създава, коригира и проследява работата с ClickUp BrainGPT. Вместо просто да поставя задачи в календара, той разбира контекста, вашите приоритети, срещи, зависимости и натоварване, така че плановете остават реалистични, дори когато седмицата ви се променя. Оптимизирайте графика си в реално време с помощта на интелигентните предложения на ClickUp BrainGPT Ето как ви помага: Превърнете гласовите команди в задачи , бележки от срещи или събития в календара с помощта на , бележки от срещи или събития в календара с помощта на Talk-to-Text , за да не се губят идеите ви по средата на деня.

Получете предложения за по-интелигентни крайни срокове и препланиране въз основа на текущата натовареност и зависимости, като използвате прости команди на естествен език.

Превключвайте между водещи AI модели като ChatGPT, Claude и Gemini от едно работно пространство, за да съответстват на различни задачи за планиране или мислене.

Извличайте контекст от свързани приложения на трети страни, за да се актуализират задачите и срещите без ръчно синхронизиране.

📌 Опитайте тази команда: Анализирайте задачите, крайните срокове, зависимостите и срещите ми. Идентифицирайте конфликти, преоценете приоритетите на работата въз основа на въздействието и предложете препланиране, където е необходимо.

7. Fantastical (Най-доброто за разширен календар, създаване на събития и синхронизиране между календари)

чрез Fantastical

Fantastical е премиум приложение за календар и задачи, което се фокусира върху скоростта, яснотата и дизайна. То се намира над другите инструменти, които вече използвате, като iCloud, Google или Exchange, и ви предоставя по-ясен начин за добавяне и преглед на събития.

Всичко се синхронизира между Mac, iPhone, iPad, Apple Watch и дори Apple Vision Pro.

Като алтернатива на FlowSavvy, Fantastical е подходящ за хора, които искат контрол с удобство, а не автоматично препланиране. Той няма да пренареди деня ви, но прави планирането, споделянето на наличността и координирането с другите без усилие. Работи особено добре за професионалисти, творци и потребители, които предпочитат Apple.

Най-добрите функции на Fantastical

Споделяйте наличността си, като използвате Openings за резервиране на срещи без продължителни разговори.

Предложете няколко варианта за време на срещата с Предложения въз основа на наличността на участниците.

Превключвайте между изгледи DayTicker , ден, седмица, месец, тримесечие и година.

Прикачете файлове и снимки директно към събития с прикачени файлове, синхронизирани в облака.

Филтрирайте шума с помощта на календарни набори и филтри за фокусиране.

Ограничения на Fantastical

Безплатната версия е силно ограничена, като основните функции са достъпни само в платения план.

Функциите за управление на задачите са основни и изостават от специализираните инструменти за задачи или производителност.

Фантастични цени

Безплатно

Индивидуален: 6,99 $/месец на потребител

Семейство: 10,49 $/месец (до пет потребители)

Екип: 6,99 $/месец на потребител

Фантастични отзиви

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: 4,8/5 (над 20 отзива)

Какво казват реалните потребители за Fantastical?

Реални потребители споделят своя опит:

Обичам факта, че мога да управлявам всичките си календари едновременно от едно място. И обичам факта, че мога да създавам нови събития и задачи, като пиша с естествен език... По някаква причина часовникът ми се синхронизира само с актуализациите, направени на телефона ми, а не на iPad-а ми, което означава, че когато маркирам задачи като изпълнени на iPad-а ми, те не се показват като изпълнени на часовника ми, докато не ги маркирам като изпълнени и на телефона ми.

Обичам факта, че мога да управлявам всичките си календари едновременно от едно място. И обичам факта, че мога да създавам нови събития и задачи, като пиша с естествен език... По някаква причина часовникът ми се синхронизира само с актуализациите, направени на телефона ми, а не на iPad-а ми, което означава, че когато маркирам задачи като изпълнени на iPad-а ми, те не се показват като изпълнени на часовника ми, докато не ги маркирам като изпълнени и на телефона ми.

🧠 Интересен факт: Дълго преди появата на календарите и приложенията, древните философи като стоиците подчертаваха времето като дисциплина. Сенека пише за овладяването на времето, за да се живее с цел, подчертавайки, че времето, което не се управлява активно, е загубено време.

8. Todoist (Най-доброто за списъци със задачи, повтарящи се задачи и управление на приоритетите)

чрез Todoist

Todoist е изчистено и надеждно приложение за ежедневно планиране, което набляга на простотата и последователността, а не на сложната логика на планирането. Подходът му, при който задачите са на първо място, ви позволява бързо да записвате идеи, напомняния и действия в момента, в който се появят. По този начин можете да организирате задачите по приоритет, крайни срокове, етикети и проекти.

Функции като повтарящи се задачи, нива на приоритет и въвеждане на естествен език правят планирането бързо и безпроблемно, а изгледи като Днес и Предстоящи предоставят ясна картина на предстоящите задачи.

Леките функции за сътрудничество в екипа, като споделени проекти и коментари, го правят подходящ за малки екипи, без да се налага да се въвеждат разходите за софтуер за пълно управление на проекти.

Най-добрите функции на Todoist

Организирайте работата си с проекти, секции, етикети и подзадачи.

Приоритизирайте важните задачи, като използвате нивата на приоритет P1-P4.

Синхронизирайте безпроблемно в уеб, настолни компютри, мобилни устройства, носими устройства и разширения за браузъри.

Ограничения на Todoist

Липсват вградени функции за проследяване на времето и разширени възможности за управление на проекти в сравнение с други платформи.

Уведомленията могат да бъдат непоследователни и някои потребители съобщават за пропуснати или закъснели напомняния.

Цени на Todoist

Начинаещи: Безплатно

Pro: 5 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Бизнес: 8 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Отзиви за Todoist

G2: 4,5/5 (над 800 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Todoist?

Един потребител го обобщава така:

Най-добрият продукт, който съм срещал в тази категория. Той предлага управление на задачи, списък със задачи и настройка на напомняния. Потребителският му интерфейс е доста интерактивен и е изключително лесен за навигация. Освен това, той гарантира и поверителност и защита на данните. Поддръжката на клиенти също е бърза и доста полезна... Софтуерът би могъл да бъде по-добре интегриран с други инструменти. Освен това, продуктът е малко скъп. В противен случай, това е чудесен и полезен продукт.

Най-добрият продукт, който съм срещал в тази категория. Той предлага управление на задачи, списък със задачи и настройка на напомняния. Потребителският му интерфейс е доста интерактивен и е изключително лесен за навигация. Освен това, той гарантира и поверителност и защита на данните. Поддръжката на клиенти също е бърза и доста полезна... Софтуерът би могъл да бъде по-добре интегриран с други инструменти. Освен това, продуктът е малко скъп. В противен случай, това е чудесен и полезен продукт.

9. TickTick (Най-доброто за управление на задачи и навици с Pomodoro)

чрез TickTick

TickTick е многофункционално приложение за продуктивност, което комбинира управление на задачи, планиране на календар, проследяване на навици и инструменти за фокусиране. Това улеснява управлението както на ежедневните задачи, така и на дългосрочните рутинни дейности.

Задачите могат да бъдат записвани бързо чрез въвеждане на естествен език или глас, а след това да бъдат организирани с приоритети, етикети, списъци и крайни срокове, за да може всичко да бъде изпълнимо.

Платформата съчетава задачите с осъзнаване на времето. Можете да визуализирате работата си в различни календарни изгледи, времеви линии или оформление в стил дневен ред. Интелигентните и повтарящи се напомняния гарантират, че важните задачи няма да бъдат пропуснати, дори когато графиците се променят. Вградените таймери Pomodoro, статистики за концентрация и проследяване на навици насърчават дълбоката работа и последователността.

Най-добрите функции на TickTick

Превключвайте между изгледи списък, Kanban, времева линия и матрица на Айзенхауер.

Създавайте рутинни дейности с помощта на инструмента за проследяване на навици с подробни статистически данни.

Никога не пропускайте задачи с постоянни, повтарящи се, базирани на местоположението и имейл напомняния.

Персонализирайте настройките си с над 40 теми и синхронизация между платформи.

Ограничения на TickTick

Миграцията от други мениджъри на задачи може да бъде трудна, като често изисква ръчно пресъздаване на списъци и вложени задачи.

Липсват разширени анализи и информация за производителността за екипи, които се нуждаят от подробни отчети за ефективността.

Цени на TickTick

Безплатно

Премиум: 35,99 $/година на потребител

Отзиви за TickTick

G2: 4,6/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за TickTick?

Един потребител обяснява така:

Той включва лесни за използване функции, които ни подпомагат в тестовите случаи. Например, функцията за подзадачи е особено полезна за разбиване на сложни случаи на по-малки, по-лесно управляеми стъпки, което ги прави по-лесни за проследяване и ефективно изпълнение. Можем също да следим съответните документи и доказателства за резултатите от тестовете, като прикачваме файлове и резервираме връзки към всяка задача... Това е чудесно приложение за управление на ежедневните задачи, но един недостатък е, че не разполага с усъвършенствани функции за анализ на данни, които да предоставят подробна информация за производителността на екипа.

Той включва лесни за използване функции, които ни подпомагат в тестовите случаи. Например, функцията за подзадачи е особено полезна за разбиване на сложни случаи на по-малки, по-лесно управляеми стъпки, което ги прави по-лесни за проследяване и ефективно изпълнение. Можем също да следим съответните документи и доказателства за резултатите от тестовете, като прикачваме файлове и резервираме връзки към всяка задача... Това е чудесно приложение за управление на ежедневните задачи, но един недостатък е, че не разполага с усъвършенствани функции за анализ на данни, които да предоставят подробна информация за производителността на екипа.

🧠 Интересен факт: Антрополозите разграничават монохронните култури (които планират и разделят времето строго) от полихронните (които възприемат времето като по-течно и свързано).

10. Google Calendar (най-добър за просто планиране на събития и интеграция с Gmail)

чрез Google Calendar

Google Calendar е софтуер за управление на срещи без излишни екстри, създаден да ви помогне да управлявате времето си, без да се замисляте прекалено много. Той ви позволява да създавате събития, да задавате напомняния, да каните хора, да добавяте местоположения и да управлявате повтарящи се срещи, синхронизирани незабавно в уеб и мобилни устройства.

Тъй като е дълбоко интегриран с Gmail и Google Workspace, събития като полети, срещи и резервации могат да се появяват автоматично, което намалява ръчното въвеждане и пропуснатите детайли.

Това е особено полезно за лица и екипи, които вече използват Google Workspace и искат надежден инструмент за оптимизиране на календара, който работи добре с имейли, срещи и споделена наличност.

Най-добрите функции на Google Calendar

Планирайте личните си навици с помощта на Цели , които се адаптират към вашия календар.

Защитете дълбоката работа с Focus Time , която автоматично отхвърля конфликтни срещи.

Присъединете се към видеоконференции с едно кликване благодарение на вградената интеграция с Google Meet.

Използвайте Gemini, за да преглеждате, създавате и управлявате събития в Google Calendar директно чрез Gmail и приложението Gemini, като използвате команди на естествен език.

Ограничения на Google Calendar

Конфигурацията на напомнянията може да бъде непоследователна, като понякога известията не се задействат както се очаква.

Управлението на няколко Google акаунта може да бъде объркващо и трудно за организиране.

Цени на Google Calendar

Безплатно

Персонализирани цени

Отзиви за Google Calendar

G2: 4,6/5 (над 47 000 рецензии)

Capterra: 4. 8/5 (3800+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Google Calendar?

Е то какво казват потребителите:

Лесно и безплатно за използване, то се интегрира и с много други приложения и платформи, което улеснява планирането и запомнянето на срещите. Никога не съм имал проблем с блокиране или отказ, дори когато системата ми се нуждаеше от актуализация, то е истински войник!…Google календарът е чудесен за просто ежедневно планиране, но му липсва компонент, който да го превърне в истинско приложение за управление на проекти. Освен това, ако акаунтът ви бъде хакнат, цялото ви планиране ще бъде загубено.

Лесно и безплатно за използване, то се интегрира и с много други приложения и платформи, което улеснява планирането и запомнянето на срещите. Никога не съм имал проблем с блокиране или отказ, дори когато системата ми се нуждаеше от актуализация, то е истински войник!…Google календарът е чудесен за просто ежедневно планиране, но му липсва компонент, който да го превърне в истинско приложение за управление на проекти. Освен това, ако акаунтът ви бъде хакнат, цялото ви планиране ще бъде загубено.

🔍 Знаете ли? Проучвания на потребителското поведение показват, че планирането на развлекателни дейности, като ходене на кино или почивка за кафе, може да ги накара да се чувстват по-скоро като работа, а не като спонтанно удоволствие, което подчертава интересната психологическа цена на прекомерното структуриране на времето.

