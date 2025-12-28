Как да използвате настолното приложение ClickUp за максимална продуктивност

Съвременната работа е фрагментирана. Преминавате от чат, срещи, документи, имейли и инструменти за проекти, само за да завършите основни работни процеси, а тази фрагментация забавя изпълнението.

Това е изтощително. И не сте само вие. 😮‍💨

Проучванията показват, че екипите прекарват 61% от времето си в търсене на информация или актуализиране на инструменти, докато служителите превключват между приложения 1200 пъти на ден, губейки почти 4 часа всяка седмица, само за да възвърнат концентрацията си.

Но какво, ако не е нужно да бъде така?

Настолното приложение ClickUp обединява вашите задачи, комуникация, документи и табла в едно конвергентно AI работно пространство, елиминирайки разпръскването на инструменти.

В това ръководство ще научите как да се възползвате максимално от него, за да можете да работите по-бързо, да останете фокусирани и най-накрая да направите работата си отново ефективна.

Инсталиране на приложението ClickUp Desktop

Следвайте тези бързи стъпки, за да изтеглите и инсталирате приложението за настолни компютри на вашия компютър.

Системни изисквания

Преди да инсталирате настолното приложение ClickUp, уверете се, че вашето устройство отговаря на минималните системни изисквания:

Windows: Необходима е Windows 10 или по-нова версия.

macOS: необходима е macOS X 10. 16 или по-нова версия

Linux: Приложението е достъпно и за Linux (формат AppImage).

❗Забележка: Десктоп приложението ClickUp е достъпно за всички планове на ClickUp и може да се използва от всички потребители, включително гостите.

Потребител в Reddit споделя мнението си за настолното приложение ClickUp:

Предимството на десктоп приложението е, че е по-близо, не е нужно да търсите раздела на браузъра за ClickUp и можете просто да кликнете, за да отворите приложението. То също така изглежда по-бързо, тъй като ако го имате отворено, ClickUp не се налага да се зарежда. Той ви дава и пряк път за отваряне на търсене (CMD J) или създаване на задача (CMD E), независимо от това коя програма имате отворена, което е доста забавно и не можете да направите с браузъра. Търсенето е страхотно за активните потребители на ClickUp. Аз използвам предимно десктоп приложението, но от време на време се озовавам и в браузъра.

Стъпки за изтегляне и инсталиране

Можете да инсталирате настолното приложение ClickUp директно от уебсайта на ClickUp или, за някои платформи, от магазините за приложения.

📌 За Windows:

1. Отидете на страницата за изтегляне на ClickUp.

Посетете страницата за изтегляне на ClickUp и кликнете върху „Изтегляне за Windows“.

Посетете уебсайта на ClickUp и кликнете върху бутона „Изтегли за Windows“, за да започнете процеса.

2. Изтеглете инсталационната програма за Microsoft Windows

Ще бъдете пренасочени към Microsoft Store. Кликнете върху „Изтегли“, за да получите приложението ClickUp.

Ще бъдете пренасочени към Microsoft Store. Кликнете върху бутона „Изтегли“, за да получите приложението ClickUp чрез източника.

3. Стартирайте инсталатора

Отворете изтегления файл ClickUp Installer (.exe). Ако се появи подкана, кликнете върху „Инсталирай“ в изскачащия прозорец на Microsoft Store.

Кликнете върху файла ClickUp Installer.exe, за да го отворите чрез източника.

В изскачащия прозорец на Microsoft Store кликнете върху „Инсталирай“, за да започнете инсталирането на ClickUp на вашия компютър чрез източника.

4. Изчакайте инсталирането

Приложението ще се изтегли и инсталира автоматично. След като приключите, можете да стартирате ClickUp от менюто „Старт“.

Изчакайте да приключи изтеглянето. Ще видите лентата за напредъка, докато ClickUp се изтегля от източника.

📌 За Mac:

Изтеглете инсталатора за macOS

Отидете на страницата за изтегляне на ClickUp и изберете „Изтегляне за Mac“.

Посетете уебсайта на ClickUp и кликнете върху бутона „Изтегли за Windows“, за да започнете процеса.

2. Отворете изтегления файл

Кликнете два пъти върху изтегления .zip файл, за да го разархивирате.

Кликнете два пъти върху файла . exe, за да стартирате инсталацията.

3. Инсталирайте ClickUp

Кликнете два пъти върху приложението „Инсталиране на ClickUp“ и следвайте инструкциите, за да завършите инсталирането.

Кликнете върху „Отвори“, за да продължите с инсталирането на ClickUp на macOS.

След като започнете изтеглянето, ще видите лента за напредъка, която показва, че ClickUp се изтегля на вашия компютър. След като изтеглянето приключи, можете да продължите с инсталирането.

Инсталаторът на ClickUp се изтегля – моля, изчакайте, докато се изтегля най-новата версия.

📌 За Apple Mac M1 и M2:

1. Изтеглете специалния инсталатор за M1/M2 от същата страница.

2. Кликнете два пъти върху файла . dmg и плъзнете приложението ClickUp в папката Приложения.

3. От „Приложения“ кликнете два пъти върху дисковия образ на ClickUp, за да завършите инсталирането.

Първоначална настройка и вход

След като сте изтеглили приложението, следващата стъпка е да настроите работното си пространство, за да започнете.

Стартирайте приложението: Отворете приложението ClickUp за настолни компютри от Приложения (Mac/Linux) или Старт меню (Windows).

Въведете данните си за вход в ClickUp, за да се регистрирате

Изберете работно пространство: Ако принадлежите към няколко работни пространства, ще ви бъде предложено да изберете към кое работно пространство да получите достъп. Задаване на разрешения: Приложението може да поиска разрешения за известия и системни интеграции. Одобрете ги, за да се насладите на най-доброто преживяване. Персонализирайте настройките: Достъп до настройките за настолни компютри, като кликнете върху аватара си в горния десен ъгъл и изберете Настройки за настолни компютри. Тук можете да:

Активиране/деактивиране на стартиране при стартиране

Персонализирайте известията

Задайте клавишни комбинации

Видимостта на работното пространство и наличните настройки зависят от вашата роля на потребител и разрешенията ви:

Кликнете върху иконата „Настройки“ или „Хора“, за да управлявате настройките на работното си пространство и страницата с хора

Гостите и ограничените членове имат достъп до кошчето на работната среда, центъра за приложения и шаблоните.

Членовете, администраторите и собствениците виждат раздел Управление с приложения, персонализирани полета, автоматизации и др.

Присвойте персонализирана роля, като изберете падащото меню за роли до потребителя в колоната Роля

Вече сте готови да използвате пълната функционалност на ClickUp в специална десктоп среда!

🧠 Интересен факт: Първото „десктоп приложение“ всъщност не се намираше на настолен компютър. През 1964 г. IBM пусна на пазара Magnetic Tape Selectric Typewriter – пишеща машина, която можеше да съхранява текст на магнитна лента, така че хората да могат да редактират и препечатват документи, без да преписват цели страници.

Навигация в интерфейса на работния плот

След като инсталирате приложението за настолни компютри, е време да разберете къде се намира всичко, за да можете да работите по-умно от самото начало.

Глобална лента за навигация

Глобалната лента за навигация е вертикалното меню в лявата част на приложението за настолни компютри. Тя служи като център, който ви дава достъп до вашите пространства, инструменти и области за сътрудничество, без да се налага да превключвате раздели или прозорци.

📌 Ето до какво имате достъп тук:

Начална страница Странична лента

Странична лента „Пространства“

Други функции, като чат, документи, табла, бели дъски и други.

Закачете или откачете функции, за да персонализирате това, което се показва в лентата ви

⭐ Бонус: Всеки екип работи по различен начин, а ClickApps помага на вашето приложение да се адаптира. Това са превключватели на функции, които позволяват на собствениците на работни пространства да активират конкретни функции, за да съответстват на техния работен процес. Някои от любимите функции на екипите включват: Нива на приоритет

Коментари в низове

Интеграция с Zoom

Ограничения за работа в процес (WIP)

Персонализирани идентификатори на задачи

Общ преглед на страничната лента „Начало“ и „Пространства“

В глобалната лента за навигация ще намерите две основни странични ленти, които ви насочват в работния процес. Ето кратко описание на това как работят и кога да използвате всяка от тях.

Странична лента „Начало“

Разделете личните задачи от работните процеси на екипа с персонализираната странична лента „Начало“

Страничната лента „Начало“ съхранява всичко, което е лично свързано с вас, на едно място. Тя включва:

Входящи : Достъп до известия, споменавания, присвоени коментари

Моите задачи : Прегледайте всички задачи, които са ви възложени.

Отговори : Вижте отговорите на чат нишките, които следите.

Пространства : Разгледайте цялата си йерархия

Канали и директни съобщения: Общувайте с екипа си

Странична лента „Пространства“

Разгънете/сгънете елементите, за да отворите/затворите подробностите и да поддържате работата си организирана

Страничната лента „Пространства“ ви предоставя структуриран поглед върху всичко, което се случва в работното ви пространство. Тя е проектирана въз основа на йерархията на ClickUp – основната рамка, която организира цялата ви работа.

Организирайте и структурирайте целия си работен процес с ClickUp Hierarchy

Тук ще намерите:

Всички задачи: Мястото, където се съхранява всичко, върху което работи вашата компания.

Пространства: Групи за отдели и екипи

Папки: Допълнителни нива за организиране на свързани списъци в пространствата

Списъци: Групи задачи с обща цел или работен процес

Изглед на задачите

Добавете нови задачи с бутона + Добави задача или използвайте клавишни комбинации като Cmd + E (на Mac) и Ctrl + E (на Windows)

Панелът за управление на задачите е основната работна област, в която взаимодействате с вашите задачи в ClickUp, след като изберете пространство, папка или списък от страничната лента.

Задачите са градивните елементи на вашата работа, които ви позволяват да записвате действия, да добавяте подробности, да сътрудничите и да довършвате работата си.

Делегирайте отговорности и приоритизирайте натоварването директно от задачата в ClickUp

Можете да възлагате задачи на един или повече души, или дори на цели екипи или гости, ако разрешенията го позволяват. Можете също да добавите последователи, които не са собственици на задачата, но трябва да бъдат в течение. И за да помогне на всички да се концентрират върху правилната работа в точното време, приоритетите на задачите в ClickUp включват четири нива (Спешно, Високо, Нормално и Ниско), което улеснява предаването на важността с един поглед.

Персонализирайте работното си пространство, за да увеличите яснотата с помощта на персонализирани статуси и полета в ClickUp

Наред с приоритета, всяка задача поддържа богати, конфигурируеми атрибути, които също са напълно персонализируеми, за да съответстват на начина, по който работи вашият екип.

Например, можете да създадете персонализирани статуси в ClickUp като Сценарий, Снимане, Монтаж, Преглед и Публикувано за производствения процес на видео, вместо да се придържате към стандартния подход „задачи, в процес, изпълнени“.

В същата задача, персонализираните полета на ClickUp ви позволяват да проследявате подробности като Запазен талант, Платформа (YouTube, Instagram, TikTok), Приблизително времетраене и Статус на одобрение на бюджета.

🚀 Предимство на ClickUp: Сменяйте перспективите, без да променяте или губите данни, с ClickUp Views. Например, можете да организирате работата си в ClickUp List View, да управлявате потока на работа в Kanban Board, да планирате графици с Gantt или Timeline, да насрочвате крайни срокове от календара, да преглеждате данни в табличен формат или да картографирате идеи чрез Mind Map. Използвайте ClickUp Views, за да видите работата си по най-разумния начин

Документи и бележник

Софтуерът за управление на проекти предлага два вградени инструмента за водене на бележки, всеки от които е предназначен за различни видове съдържание.

ClickUp Docs

Документите в ClickUp ви помагат да създадете унифицирана база от знания, в която документацията директно подпомага работните процеси и изпълнението на проектите.

Той осигурява сътрудничество в реално време с колегите ви с богати форматиращи възможности като заглавия, списъци за проверка, таблици, вградени елементи, банери и др.

Прикачете ClickUp Docs към задачи, списъци, папки или пространства за по-бързо откриване

📌 Ето как да получите достъп до Docs:

От Глобална лента за навигация > Документи

От всяко пространство , папка или списък , който има изглед „Документ“

Създавайте документи вътре в задачите като прикачено съдържание

ClickUp Notepad

Създайте лично пространство за себе си в ClickUp Notepad. То е идеално за записване на идеи, бележки и ежедневно планиране.

Превърнете бързите идеи в действени задачи по всяко време, като ги запишете в ClickUp Notepad

Ето какво можете да правите в Notepad:

Написвайте бързи бележки с богат текст

Създавайте списъци с лични задачи

Прикачете файлове и поддържащи ресурси

Превърнете бележка в задача или документ, когато сте готови да я споделите.

❗️ Забележка: Бележникът остава частен, освен ако изрично не споделите съдържанието, като го конвертирате.

Чат и сътрудничество

ClickUp Chat централизира съобщенията, обратната връзка и сътрудничеството на базата на документи, така че екипът ви да може да работи заедно, без да разчита на външни комуникационни инструменти.

Споделяйте форматирани съобщения и структурирани актуализации, като използвате публикациите в ClickUp Chat

То ви позволява да:

Организирайте разговорите по проект, тема или екип, използвайки Канали .

Чатвайте насаме или в малки групи с директни съобщения .

Поддържайте дискусиите фокусирани с Threads и Replies .

Уведомявайте хора или цели екипи с помощта на @mentions

Създавайте задачи незабавно от всяко съобщение в чата

Провеждайте асинхронни аудио/видео срещи на живо от чата с ClickUp SyncUps

💡 Съвет от професионалист: Доброто сътрудничество не трябва да се ограничава до лепящи се бележки. С ClickUp Whiteboards вашият екип може да скицира, свързва или разработва идеи заедно. За да създадете Whiteboard в приложението за настолен компютър: Въведете /Whiteboard в задача или документ, за да го вмъкнете.

Използвайте Whiteboards Hub , за да организирате, търсите и създавате нови бели дъски.

Създавайте от пространство, папка или списък , като използвате иконата +.

Добавете като Изглед към всяко място, като използвате + Добави в лентата с изгледи. Превърнете идеите си в задачи с помощта на ClickUp Whiteboards

Уведомления и напомняния

Контролирайте концентрацията си с настройките за известия в ClickUp

Да бъдете информирани не трябва да е за сметка на концентрацията ви. Известията на ClickUp ви държат в течение с промените в задачите, коментарите, заданията, споменаванията, чат активността, промените в крайните срокове и др.

📌 Ще ги видите в:

Входяща поща (вашият център за управление на известията)

Изскачащи прозорци на десктопа/браузъра

Имейл

Мобилни известия

🔔 Настройте известията според вашия стил на работа с:

Предварителни настройки за известия: По подразбиране, Фокусирани, Само споменавания или напълно персонализирани

Правила за работното пространство: Различни стилове на концентрация за различни екипи

Контрол на чата по канали: Изключете груповия чат, останете нащрек за директни запитвания

Интелигентни известия: Забавете известията, докато сте активни в ClickUp.

Отлагане, изчистване, преустановяване на проследяване на теми: Поддържайте пощенската си кутия чиста и организирана.

Напомнянията на ClickUp са идеални за бързи напомняния, като изпращане на последващо съобщение, вземане на файл или проверка с колега, без да се създава цяла задача.

Оптимизирайте работния си процес, като отбелязвате изпълнените напомняния в ClickUp

📌 Ето какво можете да направите:

Създавайте напомняния отвсякъде (кратко натискане: R )

Добавяйте изпълнители, крайни срокове, бележки и прикачени файлове.

Превърнете напомнянията в задачи, когато обхватът се разшири

Когато напомнянията станат актуални, те се появяват автоматично в раздела „Основна пощенска кутия“.

🧠 Интересен факт: Разпространението на изкуствения интелект се вижда ясно от факта, че само 7,2% от екипите казват, че тяхната AI настройка е ефективна, и точно тук ClickUp става актуален.

Вместо да се занимават с разпръснати задачи, екипите искат едно място, където тяхната работа и изкуственият интелект да съществуват заедно. Унифицираният подход на ClickUp намалява постоянното превключване на контекста, което е причина за по-голямата част от изгубените усилия.

Използване на функциите на ClickUp на настолен компютър

Сега, когато вече знаете как да работите с интерфейса, е време да приложите ClickUp на практика.

В тази секция ще ви запознаем с основните функции, които ще ви помогнат да използвате ClickUp за лични задачи, без да се налага да превключвате между раздели. 📝

ClickUp Brain и BrainGPT

ClickUp Brain е вградената в ClickUp изкуствена интелигентност. Тя може да обобщава задачи и теми, да ви помага да съставяте и преписвате съдържание и да отговаря на въпроси, използвайки контекста, който вече се намира във вашето работно пространство.

Достъп до ClickUp Brain чрез AI Command Bar, AI Sidebar, Toolbar, Location headers, както и в Docs, Tasks, Inbox и Comments

📌 Ето как можете да използвате ClickUp AI:

Обобщавайте задачи, документи, чат низове и дълги известия.

Създавайте ново съдържание, актуализации на проекти, ежедневни срещи и обобщения на дейностите на екипа.

Превеждайте съдържание незабавно, навсякъде в ClickUp

Търсете в интернет и свързани приложения като Google Drive или GitHub.

Споменавайте задачи, документи и хора директно в подсказките, за да получите точни отговори.

Активирайте AI навсякъде, като напишете @brain, за да получите бързи действия или интелигентни обобщения.

Използвайте /AI Slash Commands, за да коригирате текст, да пренапишете съдържание или да генерирате нови идеи въз основа на точното място, където е поставен курсорът ви.

Идентифицирайте забавената работа и консолидирайте работните елементи в задачи с ClickUp Brain

ClickUp BrainGPT

Ето къде нещата стават интересни. Ако ClickUp Brain е вградената в приложението интелигентна система, то ClickUp BrainGPT е вашият гласови AI спътник за настолни компютри, който работи на целия ви компютър.

Задавайте въпроси, създавайте съдържание или търсете в работата си, без да прекъсвате потока си с ClickUp BrainGPT

Тъй като поддържа няколко AI модели, можете да изберете подходящия мозък за задачата, като ClickUp Brain за контекстуални отговори, или да превключите на ChatGPT, Claude или Gemini, когато искате различен стил на мислене или творчество.

Производителност, ориентирана към гласа

Едно от най-полезните ежедневни подобрения? ClickUp Talk-to-Text, което ви помага да работите до 4 пъти по-бързо.

Статистиките за умората от писане на клавиатура показват, че 72% от работниците изпитват дискомфорт, свързан с писането. Но с тази функция можете да завършвате доклади, презентации, скриптове или актуализации за заинтересованите страни, без да докосвате клавиатурата. Просто натиснете fn и започнете да говорите.

Диктувайте актуализации на задачи и чернови на съобщения без да използвате ръцете си с ClickUp Talk-to-Text в BrainGPT

Тъй като това контекстуално AI супер приложение е свързано с вашата работа, можете да кажете „@Jamie“ или да се позовете на задача или документ, и то автоматично ще свърже всичко правилно. Освен това BrainGPT пише свободно на над 50 езика.

Опростете проучванията и управлението на задачите с ClickUp BrainGPT

Търсенето също получава значително подобрение. Вместо да претърсвате приложенията едно по едно, BrainGPT ви предоставя универсално търсене в ClickUp, уеб и свързаните ви приложения като Google Drive или GitHub.

📌 Ето как да инсталирате ClickUp BrainGPT

Кликнете върху бутона „Изтегли на десктопа“, за да инсталирате ClickUp BrainGPT на вашия десктоп

Отидете на официалната страница на ClickUp BrainGPT и изтеглете BrainGPT за macOS или Windows. Инсталирайте го на вашия компютър

За macOS:

Изтеглете инсталационния файл .dmg

Отворете изтегления файл

Плъзнете приложението BrainGPT в папката „Приложения“.

Стартирайте BrainGPT от Приложения

За Windows:

Изтеглете инсталационния файл .exe

Кликнете два пъти върху инсталатора и следвайте указанията на екрана.

Използвайте данните за вход в акаунта си в ClickUp, за да се регистрирате.

📮 ClickUp Insight: 24% от хората мечтаят за „главен раздел“, който да се занимава с всичко наведнъж. Логиката е проста: мозъкът ни не е създаден да се справя с десетки отворени раздели, а всеки нов прозорец добавя лек стрес и когнитивно натоварване, дори и да не го забелязвате. 🧠 С ClickUp BrainGPT можете да централизирате информацията, да търсите в множество AI модели и да намирате незабавно това, от което се нуждаете. Този AI десктоп спътник ви предоставя единна точка за достъп, без да се налага да държите всичко отворено. По-малко разхвърляне, по-малко стрес, повече контрол. ✨

AI агенти

Autopilot Agents и Super Agents помагат на работното ви пространство да функционира самостоятелно, така че актуализациите не се губят в чата, а задачите за действие не се губят в бележките от срещите.

Автопилотни агенти (базирани на правила, винаги активни помощници)

Автопилотните агенти могат да предприемат действия на определено място, като пространство, папка, списък или чат канал, въз основа на правила, които вие определяте. Например, те могат да публикуват периодични актуализации, да обобщават дейности, да отговарят на повтарящи се въпроси или да превръщат съобщенията в структурирана работа, когато се случи тригер.

Когато създавате такава, обикновено определяте:

Тригер: Насрочено време, ново съобщение, създадена/актуализирана задача и др.

Условия: Незадължителни правила за това кога агентът трябва да действа (ключови думи, приоритет, статус, отговорник и др.)

Действия: Какво трябва да направи (публикува обобщение, създава или актуализира задача, определя собственик, добавя коментар и др.)

Знания: Към какво може да се позовава (задачите, документите и каналите, които разрешавате)

Добавете условия за автоматизация на ClickUp под Agent Trigger

Ако искате да започнете бързо, можете да активирате предварително създадени опции за агенти (наличността варира в зависимост от работното пространство и плана), като например:

Агент за седмични отчети

Агент за ежедневни отчети

Team StandUp Agent

Агент за автоматични отговори

Отговаряйте на запитвания на екипа за секунди с ClickUp Agents

Супер агенти (специализирани агенти, подобни на роли, за по-задълбочено изпълнение)

Супер агентите са усъвършенстван слой за създаване на специализирани агенти, подобни на роли, като сортиране на постъпващите заявки, координация на проекти или ескалиране на проблеми.

Това, което отличава Super Agents, е, че можете да им давате по-ясни инструкции и да им задавате определен обхват на знания, така че да се държат последователно и да могат да се справят с по-сложни, многоетапни работни процеси. Вместо „AI, която обобщава“, Super Agents са проектирани като „AI, която помага за изпълнението на процеса“.

Пример: В канал за стартиране хората публикуват актуализации като „дизайнът е блокиран“ или „нуждаем се от одобрение до петък“. Супер агентът може да открие заявката, да създаде или актуализира подходящата задача, да назначи отговорник, да зададе краен срок или правило за ескалация и да продължи изпълнението на плана.

Създавайте персонализирани AI агенти с предварително конфигурирани инструкции и личности с ClickUp Super Agents.

Как да активирате или управлявате агенти

Преминете към пространството, папката, списъка или чат канала, където агентът трябва да работи. Кликнете върху иконата Агенти (символ на робот/AI). Изберете предварително създадена опция или изберете Създаване на персонализиран агент. Конфигурирайте Тригер → Условия → Действия → Знания, след което го включете.

Открийте най-добрите AI агенти за продуктивност в продажбите и автоматизация на CRM. 👇🏼

Табла и отчети

Таблото на ClickUp обединява показатели, актуализации и информация, използвайки карти (основните елементи на всяко табло). Всяка карта извлича реални данни в реално време от работното ви пространство и ги превръща в нещо визуално, проследимо и приложимо.

Персонализирайте начина, по който следите напредъка с таблата на ClickUp с карти

Картите са организирани в категории, така че можете бързо да намерите данните, които искате да визуализирате:

Представени: Популярни и нови карти, които можете да добавите, без да се замисляте

AI карти : Включете ClickUp Brain в отчетите си с карти като: AI Brain: Изпълнявайте персонализирани команди, за да извличате информация или обобщения AI StandUp: Покажете върху какво сте работили през избран период от време AI Team StandUp: Обобщения, групирани по избрани членове на екипа Включете ClickUp Brain в отчетите си с карти като:Изпълнявайте персонализирани команди, за да извличате информация или обобщенияПокажете върху какво сте работили през избран период от времеОбобщения, групирани по избрани членове на екипа

AI Brain: Изпълнявайте персонализирани команди, за да извличате информация или обобщения.

AI StandUp: Покажете върху какво сте работили през избран период от време.

AI Team StandUp: Обобщения, групирани по избрани членове на екипа

AI Brain: Изпълнявайте персонализирани команди, за да извличате информация или обобщения.

AI StandUp: Покажете върху какво сте работили през избран период от време.

AI Team StandUp: Обобщения, групирани по избрани членове на екипа

Получете обща оценка на състоянието с помощта на AI Executive Summary Card на ClickUp

Персонализирани (диаграми): Създайте свои собствени визуални отчети. Някои от опциите включват диаграми с ленти, кръгови и линейни диаграми.

Карта „Спринтове“: Проследяване на напредъка, подходящо за Agile, като диаграми Burndown, диаграми Velocity и натоварване Sprint.

Проследяване на времето: Идеално за фактуриране и управление на ресурсите. Вижте часовете, групирани по възложител, задача или проект.

В зависимост от плана си, можете да експортирате отделни карти като PDF, PNG, JPEG, SVG или дори CSV. Искате да споделите цялата гледка? Експортирайте цялото си табло като PDF за бърз офлайн достъп.

🔍 Знаете ли, че... Проучването Total Economic Impact™ (TEI) на Forrester установи, че комбинирана организация, използваща ClickUp, е постигнала 384% възвръщаемост на инвестициите и е спестила 92 400 продуктивни часа до третата година чрез автоматизация и изкуствен интелект. Това е приблизително ~44 години пълно работно време на служители (при 2080 работни часа на година на пълно работно време), достигнати до третата година.

Интеграции

Ако работата на вашия екип е разпределена в десетки различни приложения, ClickUp Integrations ви помага да обедините всичко това, без да се налага да се занимавате с разрастването на SaaS.

ClickUp предлага десетки готови за употреба интеграции с инструменти като Slack, Google Calendar, GitHub, Email, HubSpot, Calendly, Office 365 и дори Notion, като по този начин решава проблема с разпръскването на работата в рамките на ClickUp.

Използване на интеграцията на ClickUp със Slack:

Превърнете съобщенията в Slack в задачи в ClickUp, без да напускате чата.

Получавайте актуализации на задачите в реално време в каналите, които сте избрали.

Активирайте известия в Slack чрез автоматизации (като промени в крайния срок).

Какво можете да направите с различните интеграции на ClickUp в Google Workspace:

Прикачвайте, създавайте и търсете файлове от Google Drive в ClickUp.

Синхронизирайте събитията и задачите от Google Calendar в двете посоки.

Търсете в пощенската си кутия в Gmail, без да напускате ClickUp.

Работа с интеграцията на ClickUp GitHub:

Свържете хранилищата с пространствата за автоматична видимост на проблеми и PR.

Свържете комити, клонове и pull заявки със задачи в ClickUp.

Търсете файлове в GitHub с помощта на Connected Search

Съвети за максимална продуктивност

Настолното приложение ClickUp ви предлага по-бързи начини да свършите работата си. Използвайте тези бързи съвети, за да останете фокусирани, да преминавате гладко от една задача към друга и да поддържате работата си в правилната посока.

Работете с работни потоци в няколко прозореца

Когато се занимавате с няколко приоритета едновременно, превключването между разделите може да ви забави. Десктоп приложението ClickUp решава този проблем, като ви позволява да държите документи, задачи и табла отворени едновременно.

Ето как да извлечете максимума от производителността с много прозорци в ClickUp:

Референция и актуализация едновременно: Дръжте документа на проекта отворен, докато актуализирате свързаните задачи в друг прозорец.

Наблюдавайте и изпълнявайте паралелно: Гледайте как таблата се актуализират на всеки 30 минути и проследявайте времето в цялото си работно пространство.

Лесно препращане: Сравнявайте документи, преглеждайте множество задачи или проверявайте подробности от различни източници.

Поддържайте реда по свой начин: Дръжте приоритетните задачи на видно място, за да не пропуснете нищо.

Останете продуктивни в офлайн режим

Нямате Wi-Fi? Няма проблем.

Офлайн режимът на ClickUp ви позволява да продължите да работите, дори когато интернет връзката ви прекъсне, което го прави едно от най-важните неща за работа от дома, за което не осъзнавате, че се нуждаете, докато не ви потрябва. Той е наличен във всички планове и работи в уеб, настолното приложение и мобилното приложение.

Когато ClickUp засече, че сте офлайн, ще ви уведоми, за да можете да продължите работата си без да пропускате нищо.

📌 Ето какво можете да правите офлайн:

1️⃣ Създаване на задачи и напомняния

Продължавайте да записвате идеи и да работите, сякаш сте онлайн.

Новите задачи и напомняния се синхронизират автоматично, след като връзката ви се възстанови.

Кратко предупреждение: не можете да създавате подзадачи, докато сте офлайн, но можете да превърнете задачите в подзадачи по-късно.

2️⃣ Прегледайте задачите и бележките, които сте отворили наскоро

Всичко, което е съхранено локално, остава достъпно.

Проверявайте подробности, справяйте се с бележки и поддържайте организация отвсякъде.

Използвайте бързи клавиши, за да работите по-бързо

Ето изчерпателен списък с основните бързи клавиши на ClickUp за ефективно навигиране и изпълнение на действия в настолното приложение ClickUp:

Забележка: Повечето клавишни комбинации в ClickUp използват общи настройки по подразбиране и не могат да бъдат персонализирани. Някои клавишни комбинации в приложението за настолни компютри (като „Създаване на нова задача“ и „Отваряне на командния център“) обаче могат да бъдат променени в настройките на приложението. За да видите или настроите наличните клавишни комбинации, проверете личните си настройки или настройките на работното пространство.

Глобални бързи клавиши

Действие Mac бърз достъп Пряк път в Windows Създайте нова задача Cmd + E Ctrl + E Създаване на напомняне R R Отворете лентата с AI команди (за целия десктоп) Cmd + J Ctrl + J Отворете лентата с AI команди (в приложението) Cmd + K Ctrl + K Отворете Notepad N или P N или P Показване/скриване на страничната лента Cmd + \ Ctrl + \ Превъртете до текущата позиция в страничната лента Cmd + I Ctrl + I

Забележка: Cmd/Ctrl + J отваря AI Command Bar от всяко място на компютъра ви, ако приложението за настолни компютри е стартирано. Cmd/Ctrl + K го отваря в прозореца на приложението.

Забележка: Cmd/Ctrl + J отваря AI Command Bar от всяко място на компютъра ви, ако приложението за настолни компютри е стартирано. Cmd/Ctrl + K го отваря в прозореца на приложението.

Пряк път към задачите

Действие Пряк път Промяна на статуса Shift + S Добави коментар Shift + M Задайте дата Shift + D Назначете изпълнител Shift + A Възлагане на задача на себе си M Добавете към приоритетите Option + A (Mac) / Alt + A (Win) Таймер Shift +. Етикет Shift + L Подзадача Shift + T Приоритет Shift + P Преминавайте между задачите в списък Ctrl + Shift + стрелка наляво/надясно

Бързи клавиши в текстовия редактор

Действие Mac Shortcut Пряк път в Windows Слаш команди / / Споменете потребител @ @ Споменете задача @@ @@ Споменаване на документ @@@ @@@ Редактиране на най-скорошния коментар Стрелка нагоре Стрелка нагоре Добавете емотикон : : Поставяне на текст/изображения Cmd + V Ctrl + V Хипервръзка (маркиран текст) Cmd + K Ctrl + K Дублиране на избрания текст Cmd + D Ctrl + D Изравнете текста вляво Cmd + Shift + L Ctrl + Shift + L Изравнете текста вдясно Cmd + Shift + R Ctrl + Shift + R Изравняване на текста по центъра Cmd + Shift + E Ctrl + Shift + E Форматиране на код в текста Cmd + Shift + C Ctrl + Shift + C Създайте списък с точки Cmd + Shift + 9 Ctrl + Shift + 9 Създайте списък за проверка Cmd + Shift + 8 Ctrl + Shift + 8 Създайте номериран списък Cmd + Shift + 7 Ctrl + Shift + 7 Създайте заглавие Option + Cmd + 1-4 Alt + Ctrl + 1-4

Бързи клавиши за чат

Действие Mac Shortcut Пряк път в Windows Създайте съобщение Cmd + G Ctrl + G Търсене на съобщения Cmd + F Ctrl + F Преминаване към първото непрочетено съобщение Cmd + Shift + J Ctrl + Shift + J

Бързи команди на ClickUp Brain

Действие Mac Shortcut Пряк път в Windows Отворете ClickUp Brain Option + K Alt + K Отворете лентата с AI команди (десктоп приложение) Cmd + J Ctrl + J Отворете лентата с AI команди (браузър) Cmd + K Ctrl + K Използвайте /ai Slash Command /ai във всяко текстово поле /ai във всяко текстово поле

💡 Съвет от професионалист: Активирайте/деактивирайте клавишните комбинации и разгледайте всички налични команди директно от настройките си. Кликнете върху личния си аватар > Клавишни комбинации, след което разгледайте всяка категория вляво, за да видите всички комбинации, които можете да използвате.

Автоматизирайте повтарящите се стъпки

ClickUp Automations се занимава с повтарящите се действия, така че вашият екип да не се налага да го прави. Те реагират на актуализации, прилагат правила за процесите и автоматично придвижват работата напред, поддържайки проектите организирани и в правилната посока, без постоянни ръчни проверки.

Всяка автоматизация следва проста, но мощна структура:

Тригер: Събитие, което стартира автоматизацията (например промяна на статуса, настъпване на крайния срок).

Условия: Допълнителни филтри (например, приоритет „Спешно“, етикет „Преглед“)

Действия: Какво трябва да прави системата автоматично (например, да назначи потребител, да премести задача, да изпрати имейл)

Създавайте многослойни автоматизации, които задействат последователни действия с ClickUp Automations

След като бъде активирано, правилото се изпълнява самостоятелно, без да е необходимо кодиране.

За да повишите производителността си до ново ниво, можете да използвате изкуствен интелект за автоматизиране на задачите с ClickUp Brain. Това отваря възможност за съвсем нова категория действия, включително:

AI Assign: Автоматично изберете най-подходящия човек за дадена задача въз основа на вашите персонализирани критерии.

AI Prioritize: Задайте правилния приоритет, използвайки вашите персонализирани критерии (като „маркирай като спешно, ако включва „ескалация от клиент”)

AI Agent: Помолете агент да изпълни многоетапна задача

AI полета: Създавайте AI полета, за да генерирате обобщения, преводи, задачи за действие и други въз основа на съдържанието на задачите.

Използвайте ClickUp Brain, за да настроите бързо автоматизацията

Чести проблеми и отстраняване на неизправности

Ето кратко ръководство за отстраняване на проблеми, което ще ви помогне да диагностицирате и отстраните най-често срещаните проблеми бързо.

Проблеми с влизането

Ако не можете да влезете (забива се при зареждането, повтарящи се грешки или празен екран), опитайте първо основните неща: проверете отново данните си за вход и се уверете, че имате стабилна мрежа.

Понякога проблемът произтича от повредени локални данни. Изчистването на кеша на приложението (или изтриването на папката ClickUp от системните данни) и след това рестартирането на приложението често решава постоянните проблеми с влизането. Уверете се, че използвате най-новата версия на приложението.

Ако задачите или актуализациите ви не се показват на всички устройства, първо проверете дали имате връзка с интернет и дали сървърите на ClickUp работят (да не е глобален срив).

След това се уверете, че приложението е актуализирано. По-старите версии може да имат грешки при синхронизирането. Ако проблемът продължава, опитайте ръчно обновяване или отворете отново приложението за настолни компютри. Ако сте направили промени от мобилно устройство или браузър, излезте от профила си и влезте отново на други устройства, което често предизвиква нова синхронизация.

Уведомленията не се показват

Често липсващите известия са просто проблем с настройките. Първо, потвърдете, че известията на работния плот са активирани.

След това проверете разрешенията за известия на операционната си система и се уверете, че ClickUp има право да изпраща известия.

Ако все още не работи, излезте от профила си и влезте отново или рестартирайте приложението.

Приложенията се блокират

Ако ClickUp се срине, замръзне или не се стартира, проверете дали използвате най-новата версия чрез менюто „За ClickUp“ или менюто за актуализации.

Ако актуализирането не помогне, пълната преинсталация може да изчисти повредените файлове. В macOS изтрийте папката с потребителски данни (~/Library/Application Support/ClickUp), след което рестартирайте приложението. В Windows деинсталирайте, изчистете папката %AppData%\Roaming\ClickUp и преинсталирайте.

Освен това проверете използването на системните ресурси. Ако компютърът ви има малко памет или CPU, затварянето на други тежки приложения преди стартирането на ClickUp може да подобри стабилността.

Максимизирайте ефективността с настолното приложение ClickUp

Дистанционната и хибридната работа са свързани с уникални предизвикателства: разпръснати инструменти, загубен контекст и безкрайно превключване между приложения.

Настолното приложение ClickUp решава този проблем, като обединява всичко, от което се нуждае вашият екип, в едно цялостно работно пространство. С актуализации в реално време, автоматизации и офлайн достъп, вашият екип може да си сътрудничи безпроблемно, независимо къде се намира.

Често задавани въпроси

Да, ClickUp поддържа офлайн режим на десктопа. Можете да преглеждате наскоро отворени задачи и бележки и дори да създавате нови задачи или напомняния, докато сте офлайн. Щом се свържете отново, всичко се синхронизира автоматично.

Като цяло, да. Десктоп версията е по-отзивчива и избягва забавянията и излишното натоварване на ресурсите, които понякога възникват при използването на ClickUp в браузър.

Повечето основни функции, като задачи, документи, чат, изкуствен интелект и известия, работят в приложението за настолни компютри. Въпреки това, някои неща може да се държат малко по-различно в сравнение с уеб версията (например, определени интеграции или вграждания, базирани на браузър).

BrainGPT (по-рано Brain MAX) е съпътстващата AI функция на ClickUp, която поддържа записване чрез глас и по-бърз достъп, за да ви помогне да работите с различни задачи, документи и свързани контексти.

Да, агентите могат да действат въз основа на тригери и инструкции, които конфигурирате в ClickUp. Разширените настройки могат да използват Super Agents за по-специализирани работни процеси.