Най-добрите шаблони на Miro за пътуването на клиента, за да визуализирате UX

Чудили ли сте се някога защо повечето компании твърдят, че разбирането на нуждите на клиентите е техен основен приоритет, но все пак се мъчат да установят къде всъщност се губят потребителите?

Проблемът не е липсата на данни, а липсата на яснота. Провеждате интервюта с клиенти, събирате обратна връзка и идентифицирате проблемните точки. Но без визуална карта на пътуването на клиента тези прозрения остават разпръснати в таблици и имейл кореспонденция.

Именно затова екипите се обръщат към шаблоните за пътуването на клиента на Miro. Вместо да обсъждате как изглежда преживяването на клиента, тези шаблони ви позволяват да го картографирате – заедно с емоциите, точките на допир и критичните моменти, в които потребителите или се превръщат в клиенти, или се отказват.

В тази статия ще ви запознаем с най-добрите шаблони за пътуването на клиента в Miro и ще споделим някои безплатни шаблони в ClickUp.

👀 Знаете ли, че... Според проучване на ClearVoice около 48% от компаниите разполагат с някаква форма на карта на пътуването на клиента или купувача. Въпреки това само 43% от тях са проверили тези карти спрямо реални данни, като например CRM записи или показатели за продажбите. Това означава, че повечето карти на пътуването рискуват да се базират на предположения, а не на факти.

Шаблони за пътуването на клиента на един поглед

Ето кратък преглед на всички шаблони в блога:

Какво прави един шаблон за пътуването на клиента в Miro добър?

Когато избирате шаблон за пътуването на клиента в Miro, имайте предвид следните точки, за да не губите време с неподходящ шаблон: 👇

Яснота: Изберете шаблон, който ясно показва всеки етап от пътуването, за да проследите как потребителят преминава от осведоменост към решение

Персонализиране: Уверете се, че шаблонът позволява лесно редактиране, като добавяне на множество точки на контакт или премахване на стъпки, така че да се адаптира към вашия продукт или услуга, а не обратното.

Фокус върху потребителското преживяване: Изберете шаблон, който подчертава нуждите, разочарованията и емоциите на потребителите, а не само бизнес целите. По този начин картирането ви ще се фокусира върху подобряването на реалните преживявания.

Адаптивност: Потърсете шаблон, който работи в различни индустрии. Той трябва да е подходящ за регистрация в приложение, онлайн плащане или дори за обслужване в магазин.

Готови секции: Изберете шаблони, които включват готови области за персони, цели, точки на контакт и канали

Сътрудничество: Проверете дали шаблонът позволява на вашия екип да редактира в реално време, да добавя коментари и да допринася без объркване.

Безплатни шаблони за пътуването на клиента в Miro

Всеки шаблон за карта на пътуването на потребителя е проектиран да стимулира сътрудничеството, да опрости картографирането и да даде на вашия екип ясна представа за цялостното преживяване на клиентите. Нека ги разгледаме заедно:

1. Шаблон за картографиране на поведението (пътуване)

чрез Miro

Шаблонът Behaviour Design Mapping (Journey) на Miro се фокусира върху малка част от пътуването на клиента. Той е насочен към едно конкретно действие или поведение, което искате потребителите да предприемат. След като направите това, можете да работите обратно от това действие, използвайки модела COM-B (Capability, Opportunity, Motivation → Behavior), за да видите какво помага или пречи на потребителите да го направят. С това картографиране става по-лесно да се идентифицират местата, където възникват проблеми, и след това да се обмислят начини за елиминиране на това триене или за използването му по интелигентен и целенасочен начин.

Защо ще харесате този шаблон:

Начертайте етапи, действия и проблемни точки, за да видите точно къде потребителите се затрудняват

Обсъдете идеи за стратегия за интервенция директно на дъската, свързани с всяко триене или пречка

Въведете това микропътуване в карта на по-високо ниво, така че да съответства на по-широките ви UX потоци

✅ Идеален за: Изследователи в областта на потребителското преживяване и продуктови екипи, които преработват процесите на регистрация или плащане и искат да открият поведенческите бариери, които пречат на потребителите да извършат ключови действия

💡 Професионален съвет: На всеки етап (осведоменост → обмисляне → покупка → задържане → лоялност) от картата на пътуването добавете бърза проверка COM-B. Използвайте зелени/жълти/червени маркери за C-O-M. Това показва точно защо се случват отпадания и какво трябва да се поправи първо. Например, клиентите може да знаят как да използват купон (способност), но ако платежният портал продължава да не работи (възможност) или те не се доверяват напълно на вашия сайт с данните за кредитната си карта (мотивация), те все пак ще се откажат от покупката.

2. Шаблон за пътуването на клиента

чрез Miro

Ако имате нужда от цялостен поглед върху това как клиентите взаимодействат с вашия бизнес в различни точки на контакт, шаблонът за пътуването на клиента на Miro ви предоставя всичко това. Той улеснява структурирането на действията на клиентите, картографирането на ползите и затрудненията и улавянето на емоционалното състояние на клиента по време на пътуването. Можете да го използвате като стартово оборудване за съгласуване на екипите по отношение на реалното преживяване на клиентите, от първия контакт до дългосрочната лоялност.

Защо ще харесате този шаблон:

Насочете екипите чрез структуриран процес „Очертаване, действие, усещане“, за да заснемете действията, точките на контакт и емоциите

Провеждайте готови семинари, които могат да бъдат завършени за 90–120 минути с ясни инструкции стъпка по стъпка

Персонализирайте шаблона с вашата собствена марка, офлайн формати за печат или допълнителни дейности на R Sprint.

✅ Идеален за: Продуктови мениджъри и UX екипи, които провеждат семинари за откриване или съгласуване и се нуждаят от структуриран начин да записват цялостното пътуване на клиента и да го представят на заинтересованите страни

🎁 Бонус: Според доклада за тенденциите в клиентското преживяване (CX) на Zendesk, марките, които използват AI за клиентското преживяване, отбелязват 22% увеличение на задържането и 49% увеличение на възможностите за кръстосани продажби. Картите на пътуването ви помагат да идентифицирате проблемните точки, но истинското предимство идва, когато можете да свържете тези карти с реалния си работен контекст. Тук на помощ идва ClickUp Brain. Той обединява задачи, бележки, чатове, CRM данни и свързва обратната връзка от клиентите. С Brain можете да вземете всяка карта на пътуването на клиента и да добавите бележки за „моменти за персонализиране“. Brain анализира обратната връзка и бележките на екипа, за да маркира точките на контакт, където персонализирано съобщение, препоръка за продукт или действие за поддръжка биха имали най-голям ефект. Използвайте ClickUp Brain, за да добавите персонализация към картирането на пътуването на клиентите

3. Шаблон за картиране на истории

чрез Miro

Шаблонът за картиране на истории на Miro има за цел да раздели една голяма продуктова идея на по-малки, управляеми стъпки, по които вашият екип може да действа. Вместо да се впускате веднага в разработката, той помага на екипите да начертаят кои са потребителите, какви действия предприемат и какви предположения правят, така че по-голямата картина да стане ясна.

Базирано на „Continuous Discovery Habits“ на Тереза Торес , този подход ви помага да превърнете неясните искания за функции в структурирани потребителски истории, които можете да приоритизирате и да намалите риска с увереност.

Защо ще харесате този шаблон:

Генерирайте предположения директно от картата на историята, за да откриете рисковете на ранен етап

Оценете тези предположения, като сравните важността им с наличните доказателства

Улеснете вземането на решения за продуктите, като насочите екипа си към промените, които носят най-голяма полза

✅ Идеален за: Продуктови мениджъри, UX дизайнери и гъвкави екипи, които трябва да превърнат нуждите на клиентите в практически истории, преди да започне разработката

💡 Професионален съвет: Не се ограничавайте само с картографиране на историите, проследявайте ги на живо. Използвайте таблата на ClickUp, за да видите кои истории на потребителите се променят, кои предположения не са тествани и къде се натрупват рисковете. Използвайте таблата на ClickUp, за да получите пълен преглед на картирането на пътуването на клиентите Съчетайте го с ClickUp Brain, за да обобщавате незабавно интервюта, да извеждате на повърхността прозрения и да превръщате суровите бележки в истории, които могат да бъдат приложени на практика. Заедно те правят вашите карти на пътуването интелигентни и самообновяващи се.

4. Шаблон за сценарий за пътуването на клиента

чрез Miro

За практичен начин да проучите пътуването на клиента, Miro Storyboard for Customer Journey Template е отличен избор. Той ви помага да начертаете цялата история около това, което клиентът вижда, чувства и прави на всеки етап.

От първата реклама, която забелязват, до последващия имейл след покупката, този шаблон превръща пътуването в визуален сценарий, в който емоциите, действията и проблемите се разкриват сцена по сцена, помагайки на екипите да открият пропуски и възможности за подобрение.

Защо ще харесате този шаблон:

Определете профилите на клиентите с демографски данни, нужди и проблеми, преди да картографирате пътуването

Разделете пътуването на ясни етапи като „Осъзнаване“, „Обмисляне“, „Покупка“, „Доставка“ и „След покупката“.

Заснемайте емоциите, точките на контакт и действията на клиентите на всеки етап, за да получите по-задълбочени прозрения

Подчертайте възможностите и разочарованията, за да насочите подобренията в продукта, услугата или комуникацията

✅ Идеален за: Маркетинг стратези, изследователи на потребителското преживяване и екипи за успех на клиентите, които се нуждаят от подробен поглед върху целия жизнен цикъл на клиентите, за да подобрят удовлетвореността и да изградят дългосрочна лоялност

5. Шаблон за карта на пътуването на клиента

чрез Miro

70% от потребителите казват, че биха преминали към конкурент след лошо клиентско преживяване. Това прави картографирането на пътуването по-малко упражнение по дизайн и повече умение за оцеляване, за да останете конкурентоспособни.

Шаблонът за пътуване на клиента от Miro ви помага да визуализирате какво виждат и правят клиентите на всеки етап, както и процесите зад кулисите, които правят тези моменти възможни. Чрез добавяне на фактори като устойчивост и дългосрочно въздействие, той ви помага да надхвърлите обикновените етапи на пътуването, за да идентифицирате какво радва клиентите, къде възникват конфликти и къде се крият възможности за подобрение.

Защо ще харесате този шаблон:

Използвайте двойни плавателни коридори, за да сравните действията, насочени към клиентите, с вътрешните процеси за поддръжка

Проследявайте емоционалните върхове и спадове по време на пътуването с вграденото картографиране на настроенията

Експортирайте таблото като споделяемо платно за семинари, изследователски сесии или прегледи от заинтересовани страни

✅ Идеален за: UX дизайнери, дизайнери на услуги и продуктови мениджъри, които искат да свържат точките между клиентското преживяване, вътрешните работни процеси и устойчивия бизнес растеж

📮 ClickUp Insight: Нашите данни показват, че почти 40% от професионалистите изпитват натиск да следят действията веднага след всяка среща. Изтощително е да се опитваш да поддържаш темпото. С ClickUp можете да пропуснете суматохата след срещите, особено дългите интервюта с потребители. Автоматично превръщайте бележките от срещите в задачи за действие, разпределяйте задачи в реално време и поддържайте всички в синхрон – без да мръднете и пръст. Оставете работните процеси да се погрижат за последващите действия, за да можете да се концентрирате върху цялостната картина.

6. Шаблон за карта на пътуването на клиента Fly UX

чрез Miro

Резервирането на полет може да се усеща като мини пътуване само по себе си, от търсенето в сайтовете на авиокомпаниите до окончателното плащане на билета. Шаблонът Miro Fly UX Customer Journey Map Template е създаден първоначално като част от сертификацията за UX дизайн и отразява този процес стъпка по стъпка.

Той използва изчистен, минималистичен дизайн, който подчертава целите, поведението, контекста, проблемите и дори реалните изявления на потребителите. Въпреки че се базира на тестове за използваемост на авиокомпании, гъвкавият дизайн го прави лесен за адаптиране за почти всяка индустрия, която иска да картографира подробно пътуванията на клиентите.

Защо ще харесате този шаблон:

Визуализирайте целия процес на резервация и плащане, използвайки предварително структурирани етапи на пътуването

Включете реални резултати от тестове за използваемост и цитати от клиенти, за да подкрепите картата с доказателства

Персонализирайте шрифтове, цветове и етикети, за да адаптирате картата на пътуването за различни индустрии или случаи на употреба

✅ Идеален за: Изследователи в областта на потребителското преживяване, продуктови екипи и дизайнери на услуги, работещи в сектора на пътуванията, електронната търговия или услугите, които се нуждаят от практичен, подкрепен с изследвания шаблон за анализ и подобряване на потребителските потоци

📌 Знаете ли? Проучване на Baymard Institute показва, че подобряването на дизайна на формулярите в процеса на плащане, като например намаляване на броя на полетата, може да увеличи конверсионните проценти в електронната търговия със средно 35%. При резервации като полети, където дългите формуляри и многобройните стъпки са често срещани, малки промени в потребителското преживяване могат да имат голямо значение за броя на клиентите, които завършват процеса.

7. Шаблон за семинар за картографиране на пътуването на потребителя

чрез Miro

Понякога най-добрият начин да разберете потребителите си е да съберете екипа си и заедно да начертаете пътуването. Шаблонът User Journey Mapping Workshop Template от Miro ви предлага готов 90-минутен работен процес, който поддържа сесията структурирана и продуктивна.

С него можете да ръководите екипа си чрез дефиниране на персони, поставяне на цели, картографиране на ключови стъпки и откриване на възможности в среда на сътрудничество. Вместо разпръснати лепящи се бележки и наполовина завършени идеи, вие си тръгвате с ясна, съгласувана карта на пътуването, по която всеки може да действа.

Защо ще харесате този шаблон:

Проведете готов уъркшоп с осем стъпки, от въведение до обобщение

Улеснете създаването на персони и упражненията за емпатия, за да откриете целите и проблемите на потребителите

Ангажирайте мултифункционални екипи в мозъчна атака, картографиране и обсъждане на възможности

Обобщете прозренията в ясна, практична карта на пътуването, която води до дизайнерски решения

✅ Идеален за: UX фасилитатори, дизайнери и продуктови екипи, които се нуждаят от практичен, сътруднически начин да съгласуват заинтересованите страни и да създават изчерпателни карти на пътуването в реално време

8. Шаблон „Гласът на клиента“

чрез Miro

37% от клиентите смятат, че обратната връзка от анкетите им не се оценява или не се взема на сериозно, а това е голям риск за всяка марка. Шаблонът Miro Voice of the Customer Template помага да се преодолее тази празнина, като събира обратната връзка по систематичен и прозрачен начин, така че клиентите да знаят, че тяхното мнение е важно.

Този шаблон организира информацията в ясни категории, което улеснява откриването на модели и предприемането на действия въз основа на тях. Освен събирането на информация, той гарантира, че обратната връзка води до реални промени. Чрез групиране на прозренията по теми като нужди, неудовлетвореност и възможности, екипите могат да валидират картите на пътуването, да усъвършенстват точките на контакт и да проектират преживявания, основани на доказателства, а не на предположения.

Защо ще харесате този шаблон:

Събирайте коментари на клиенти, резултати от проучвания или обратна връзка за продуктите директно в организирана таблица

Анализирайте обратната връзка съвместно, за да откриете повтарящи се модели или пропуски в предлаганите от вас продукти и услуги

Свържете прозренията с профилите на купувачите и картите на пътуването на клиента, за да обогатите по-широкото проучване на потребителското преживяване

✅ Идеален за: изследователи в областта на потребителското преживяване, продуктови мениджъри и маркетинг екипи, които искат да основават своите дизайнерски и бизнес решения на автентична обратна връзка от клиентите, а не на предположения

⚡ Архив с шаблони: Съчетайте шаблони за пътуването на клиента с шаблони за формуляри за обратна връзка, за да видите както пътя, по който вървят клиентите, така и обратната връзка, която дават. Те работят най-добре: Преди да направите значителни промени в потребителското преживяване, уверете се, че решенията ви се основават на обратната връзка от клиентите

След като картографирате пътуванията, за да потвърдите дали проблемните точки и емоциите отразяват действителното преживяване на клиентите

По време на пускането на продукти на пазара, за да съберете първи впечатления и да откриете ранни проблеми

Взаимодействия след регистрацията или поддръжката, за да измерите удовлетвореността и да подобрите точките на контакт

9. Шаблон за карта на точките на контакт с клиента

чрез Miro

Всяко взаимодействие с клиент оставя следа, било то бързо впечатление от реклама, чат с поддръжката или опитът при плащане. Шаблонът за карта на точките на контакт с клиенти на Miro ви помага да подредите всички тези взаимодействия, за да можете да видите кои точки на контакт са гладки и кои се нуждаят от поправка.

За разлика от по-общите карти на пътуването, този шаблон се фокусира върху конкретните канали и стъпки, където клиентите се срещат с вашата марка, което улеснява приоритизирането на подобренията, които пряко оформят тяхното преживяване.

Защо ще харесате този шаблон:

Начертайте всеки контакт с клиента през различните фази на покупката, като например преди покупката, по време на покупката и след покупката.

Подчертайте какво работи и какво не с ясна визуална представя, което улеснява разчитането на емоциите на потребителите

Насложете няколко пътя на клиента, за да видите как различни личности взаимодействат с вашата марка

Експортирайте или представяйте картата, за да съгласувате екипите кои точки на контакт да оптимизират първо

✅ Идеален за: UX дизайнери, маркетинг специалисти и екипи за успех на клиентите, които искат да анализират подробно точките на контакт и да създадат преживявания, които се усещат като последователни във всеки канал

10. Шаблон за проследяване на прозренията на клиентите

чрез Miro

Отличното клиентско преживяване се гради върху отлични прозрения, а шаблонът за проследяване на прозренията на клиентите на Miro гарантира, че никога няма да ги изгубите. Той действа като централен хъб, където се събират всички отзиви на клиентите, отговори от анкети, констатации за използваемостта и искания за функции. След това те могат да бъдат организирани, маркирани и превърнати в прозрения, които насочват решенията за продуктите. С този шаблон получавате структуриран поглед, който улеснява визуализирането на това, което е най-важно за вашите клиенти, и как да действате в тази насока.

Защо ще харесате този шаблон:

Събирайте систематично информация от интервюта, билети за поддръжка, проучвания и изследователски сесии

Маркирайте и категоризирайте обратната връзка по тема, спешност или тип клиент за лесно филтриране

Визуализирайте прозренията, като използвате филтрирането и сортирането на Miro Tables, за да откриете бързо моделите

Споделяйте откритията в реално време между екипите, за да поддържате съгласуваност между продукта, дизайна и поддръжката

✅ Идеален за: Продуктови мениджъри, изследователи на потребителското преживяване и екипи за успех на клиентите, които искат да централизират обратната връзка, да свържат точките в данните за клиентите и да вземат решения за продуктите въз основа на доказателства

⚡ Архив с шаблони: Събирането на информация за клиентите е само половината от работата. Другата половина е да се уверите, че вашите екипи по продажбите и поддръжката действат последователно въз основа на тази информация. За това ви е необходима солидна CRM система. Вместо да го правите ръчно, можете да спестите време при настройването на CRM с готови шаблони, предназначени за по-ефективно управление на потенциални клиенти, контакти и сделки. От продажбени канали до инструменти за проследяване на клиенти, тези безплатни CRM шаблони дават на вашия екип предимство при изграждането на структурирани и мащабируеми работни процеси.

Ограничения на Miro

Колкото и хората да хвалят Miro за неговата възможност за сътрудничество, шаблоните и визуалното богатство, има и повтарящи се притеснения от страна на потребителите. Това са основните ограничения, които се появяват в рецензиите:

Производителността се влошава при големи табла: Потребителите често се сблъскват с бавно зареждане, забавяне и проблеми с навигацията, когато таблата са препълнени с рамки, изображения или подробно съдържание

Функциите за търсене, избор и експортиране са ограничени: Трудно е да се намери конкретно съдържание, а експортирането на избрани кадри или копирането на елементи с прецизност е ограничено

Стръмна крива на обучение за напреднали инструменти: Простите задачи са лесни, но потребителите казват, че напредналите работни процеси, интеграции или AI функции отнемат време, за да бъдат усвоени или разбрани

Ограничения при контрола на версиите и организацията: Липсата на разклоняване или стабилна версиониране затруднява проследяването на промените без дублиране на таблата

Стабилност/офлайн достъп и опасения относно архивирането: Потребителите се страхуват да не загубят работата си поради проблеми с зареждането или липса на офлайн функционалност и желаят по-силни опции за архивиране.

Алтернативни шаблони за пътуването на клиента в Miro

Преживяването на вашите клиенти не трябва да бъде неразрешима загадка. Но когато обратната връзка от интервютата с клиенти се съхранява в Notion, картата на пътуването на потребителите е заровена в Miro, а действията за изпълнение са разпръснати по имейли, вие летите на сляпо.

ClickUp променя това. Това е първото в света конвергентно AI работно пространство, което обединява всички работни приложения, данни и работни потоци. Можете да свържете пътуването на клиентите си директно с проекти, задачи, етапи и цели на екипа в същото работно пространство. Картографирате проблемна точка при набирането на нови клиенти? Превърнете я в задача. Забелязали сте спад след интервюта с клиенти? Присвойте го на дизайна – точно там, в същата работна среда. По този начин ClickUp елиминира разпръскването на работата, за да предостави 100% контекст и едно място, където хората и агентите да работят заедно.

Освен това, ClickUp разполага с библиотека от над 1000 шаблона, от които можете да избирате. По-долу ще ви запознаем с най-добрите шаблони за пътуването на клиента в ClickUp, които можете да започнете да използвате веднага като по-умни алтернативи на таблата на Miro.

Всеки шаблон е проектиран така, че да направи картографирането по-съвместно и по-приложимо. Да започваме!

1. Шаблон за карта на пътуването на клиента в ClickUp

Получете безплатен шаблон Визуализирайте преживяването на клиентите си стъпка по стъпка, използвайки шаблона за карта на пътуването на клиента на ClickUp.

Разбирането на това как клиентите взаимодействат с вашата марка е в основата на създаването на значими преживявания. Шаблонът за карта на пътуването на клиента на ClickUp прави този процес структуриран и приложим. Той разделя пътуването на клиента на етапи на осведоменост, обмисляне и превръщане. На всеки етап предлага подсказки за картографиране на действията, точките на контакт, преживяванията и решенията на клиентите. Благодарение на вградената гъвкавост можете да обогатите картата на потребителското преживяване с връзки, лепящи се бележки или интегрирани инструменти, като по този начин гарантирате, че тя се адаптира безпроблемно към работните процеси на вашия екип, като същевременно поддържа целия жизнен цикъл ясен и проследим.

Защо ще харесате този шаблон:

Уловете какво чувстват, с какво се борят и какво очакват клиентите на всеки етап, за да отговорите по-добре на техните нужди

Използвайте ClickUp Whiteboards , за да обедините екипите по маркетинг, продажби и продукти в една и съща визуална рамка

Свържете документи, уебсайтове или дизайнерски файлове директно с точките на контакт, за да могат екипите да разполагат с контекста, без да напускат таблото

Превърнете събраните прозрения в по-ясни съобщения и потребителски преживявания, основани на реални взаимодействия

✅ Идеален за: Мениджъри на клиентското преживяване, маркетинг екипи и стратези, които искат да усъвършенстват взаимодействията с клиентите и да подобрят лоялността им чрез цялостен поглед върху пътуването от начало до край.

💡 Съвет от професионалист: Картите на пътуването са най-ефективни, когато всички могат да ги виждат и да ги оформят заедно. С функцията „Бели дъски“ в ClickUp вашият екип може да си сътрудничи визуално в реално време, като добавя бележки, рисува връзки и свързва задачи директно от дъската. Това е гъвкаво пространство, където екипите по маркетинг, продажби и продукти могат лесно да се съгласуват по отношение на прозренията за клиентите. Вижте как работят бели дъски ClickUp тук:

2. Шаблон за картографиране на потребителски истории на ClickUp

Получете безплатен шаблон Съгласувайте целия си екип около това, което е най-важно за потребителите, и кога е важно с шаблона за картографиране на потребителски истории на ClickUp.

Създаването на продукти, ориентирани към клиента, често изисква нещо повече от просто изброяване на задачи. Става въпрос да се види как тези задачи се вписват в пътуването на клиента. Шаблонът за картографиране на потребителски истории на ClickUp опростява този процес, като позволява на екипите да разбият сложните нужди на потребителите на по-малки, управляеми части.

Екипите могат да планират функции въз основа на това как потребителите действително взаимодействат с продукта, като по този начин гарантират, че приоритетите в разработката са в съответствие с реалното поведение и резултатите на клиентите.

Защо ще харесате този шаблон:

Разделете големите потребителски истории на по-малки задачи с помощта на персонализирани полета в ClickUp , като „Потребителска персона“ и „Описание на проблема“, за по-структурирано планиране.

Вижте как всяка функция или стъпка влияе на крайните потребители с Story Map View , като става ясно кои промени носят най-голяма полза

Идентифицирайте потенциалните препятствия предварително, като използвате Task Board View, за да поддържате гладкото протичане на спринтовете

✅ Идеален за: Продуктови мениджъри и гъвкави екипи, които искат да дадат приоритет на разработването на продукти, ориентирани към потребителя, с организирано планиране на спринтове

3. Шаблон за бяла дъска „Карта на емпатията“ на ClickUp

Получете безплатен шаблон Сътрудничейте си с колегите си, като използвате шаблона за бяла дъска „Карта на емпатията“ на ClickUp, за да заснемете поведението, проблемите и целите на клиентите.

Когато трябва да се вживеете в мисленето на клиента и да разберете неговото пътуване от емоционална и поведенческа гледна точка, шаблонът ClickUp Empathy Map Whiteboard Template е точно това, от което се нуждаете.

Той организира мислите, чувствата и действията на потребителите в шест насочващи раздела, които обхващат това, което мислят, виждат, чуват, казват/правят, техните болки и печалби. Тази яснота помага на екипите да идентифицират не само какво правят клиентите, но и защо го правят, което позволява по-ориентирани към потребителя стратегии и решения.

Защо ще харесате този шаблон:

Запишете подробна информация за емоциите, притесненията и мотивациите на клиентите, за да получите по-емпатична представа за пътуването

Разграничете между неудовлетвореността на клиентите и факторите за успех, за да определите ефективно приоритетите за подобрения

Използвайте лепящи се бележки, изгледи на таблото и функции за категоризация, за да дадете възможност на екипите да обменят идеи и да се съгласуват по отношение на нуждите на потребителите

Превърнете наблюденията в задачи, определете приоритети и разпределете отговорности, за да се уверите, че решенията не остават само на теория

✅ Идеален за: UX дизайнери и продуктови екипи, които искат да оценят проблемите на клиентите и да ги превърнат в практически подобрения

📌 Знаете ли, че... Когато клиентите усещат, че агентът проявява искрена емпатия по време на разговор за поддръжка, степента на удовлетвореност се повишава с 35%. Това означава, че: Емпатията оказва пряко влияние върху лоялността на клиентите

Картографирането на емоционалните точки на допир може да разкрие къде емпатията е най-важна

Добавянето на обучение за емпатия или сценарии може да превърне конфликтните точки в положителни моменти

4. Шаблон за план за успех на клиентите на ClickUp

Получете безплатен шаблон Проследявайте по-бързо къде се намират клиентите в процеса с шаблона за план за успех на клиентите

Почти 80% от потребителите няма да се върнат след лошо преживяване след покупката. Шаблонът за план за успех на клиентите на ClickUp помага на екипите да картографират всеки етап от преживяването след покупката, като гарантират, че клиентите получават постоянна стойност и поддръжка.

С функции, които ви позволяват да проследявате данните за клиентите, да наблюдавате удовлетвореността им и да планирате проактивни действия, този шаблон предоставя на бизнеса структуриран подход за изграждане на дългосрочни отношения с клиентите.

Защо ще харесате този шаблон:

Проследявайте клиентите по набиране, задържане, текуща поддръжка или неактивен статус за по-ясна видимост

Съхранявайте ключови данни, като информация за контакт, тип услуга, договорена цена и индикатори за напредък, за бърз достъп

Определете цели, свързани с удовлетвореността на клиентите, и ги проследявайте с ClickUp Goals , за да гарантирате съответствие с показателите за успех

Използвайте ClickUp Automations , за да задавате напомняния, да измервате удовлетвореността и да отбелязвате области, които се нуждаят от корекции

✅ Идеален за: Мениджъри по успеха на клиентите и екипи за поддръжка, които имат за цел да повишат задържането и удовлетвореността на клиентите и да изграждат лоялни клиенти чрез структурирано планиране на успеха

5. Шаблон „Гласът на клиента“ на ClickUp

Получете безплатен шаблон Събирайте, организирайте и анализирайте обратната връзка от клиентите с шаблона „Гласът на клиента“ на ClickUp.

Шаблонът „Гласът на клиента“ на ClickUp е структуриран начин да изслушвате потребителите си и да превърнете тяхното мнение в значими действия. Шаблонът централизира всички прозрения, събрани от имейли, анкети или интервюта с клиенти, в визуална табло.

Това гарантира, че всяка събрана обратна връзка преминава през стандартизиран процес. С работни потоци в стил Kanban и персонализирани изгледи можете да организирате заявки, да анализирате повтарящи се модели и да възлагате задачи за проследяване на подходящите екипи. По този начин гласът на клиентите не само се чува, но и активно влияе върху решенията, актуализациите на продуктите и стратегиите.

Защо ще харесате този шаблон:

Събирайте информация от анкети, обаждания до поддръжката и рецензии на продукти и я проследявайте на едно централно място

Използвайте ClickUp Board View List View , за да откриете повтарящи се проблеми или заявки и да очертаете процесите за разрешаването им

Задавайте задачи, добавяйте приоритети и проследявайте статуса, така че всеки проблем на клиента да води до ясен следващ етап

Използвайте персонализирани полета като „Нужди на клиента“, „Източник на VoC“ и „Решение“, за да определите приоритетите за подобрения

✅ Идеално за: Екипи, занимаващи се с продукти, потребителско преживяване и успех на клиентите, които искат да събират систематично обратна връзка от клиентите и да действат въз основа на нея, за да повишат лоялността и да подобрят потребителското преживяване

6. Шаблон за описание на проблема на клиента в ClickUp

Получете безплатен шаблон Превърнете проблемите на клиентите в възможности за иновации, като използвате шаблона за описание на проблемите на клиентите на ClickUp

Разбирането на проблемите на клиентите е първата стъпка към създаването на продукти, които наистина решават реални проблеми. Шаблонът за описание на проблемите на клиентите на ClickUp ви помага да записвате повтарящи се проблеми на клиентите, да ги организирате в ясни описания и да ги решавате.

Чрез разбиване на проблемите на основните им причини и предоставяне на контекстуални прозрения, шаблонът гарантира, че вашият екип се фокусира върху решаването на най-належащите предизвикателства. Той поддържа решаването на проблеми на базата на доказателства и предотвратява екипите да губят време с предположения.

Защо ще харесате този шаблон:

Документирайте профилите на клиентите с подробности като демографски данни, цели и очаквания, за да поставите всеки проблем в контекста му.

Организирайте проблемните точки в раздели или категории, за да не пропуснете нищо важно

Свържете проблемите с нерешени задачи или функции на продукта, за да съгласувате решенията с разработката

Добавете валидиране чрез обратна връзка, жалби или записи на сесии, за да дадете приоритет на реалните проблеми

✅ Идеален за: Продуктови екипи, SaaS стартиращи компании и агенти по поддръжката, които искат да документират подробно предизвикателствата на клиентите и да ги превърнат в практически решения

🎁 Бонус: Написването на ясни описания на проблемите на клиентите може да се окаже трудно, защото трябва да уловите бързо подробностите, да запазите контекста и да се уверите, че преводът е точен. Всичко това е възможно с Brain MAX Talk-to-Text, който ви позволява да преобразувате незабавно устни отзиви, бележки или идеи в чист, структуриран текст. Използвайте функцията „talk-to-text“ на ClickUp Brain MAX, за да превърнете мислите си в структурирани бележки

7. Шаблон за привличане на клиенти на ClickUp

Получете безплатен шаблон Създайте последователен и безпроблемен процес на въвеждане с шаблона за въвеждане на клиенти на ClickUp

Шаблонът за въвеждане на клиенти на ClickUp е създаден, за да помогне на екипите да осигурят безпроблемно и персонализирано въвеждане за всеки клиент. Чрез използването на персонализирани полета като тип клиент, пакет услуги и дата на обаждане за въвеждане, можете да адаптирате пътуването на всеки клиент.

В допълнение към персонализацията, тя централизира контекста на клиента, така че екипите по продажби, обслужване и продукти да останат съгласувани през цялото пътуване. Чрез намаляване на триенето с автоматично задействани сценарии и автоматизирани последващи действия, клиентите се чувстват подкрепени и уверени още от самото начало.

Защо ще харесате този шаблон:

Използвайте предварително създадени формуляри, за да събирате подробности за приемането и да намалите комуникацията в двете посоки

Проследявайте задачите и статусите с структурирани списъци, които обхващат всеки етап от въвеждането, от приемането до стартирането

Централизирайте знанията, като съхранявате указания за марката, ключови контакти и бележки по проекти в споделени документи

Автоматизирайте работните процеси, за да задействате последващи действия, да възлагате подготвителни задачи и да гарантирате навременното предаване на клиенти

✅ Идеален за: Екипи, предоставящи услуги, които работят с различни типове клиенти и се нуждаят от централизирана, автоматизирана система за оптимизиране на процеса на въвеждане, проследяване на напредъка и мащабиране с последователност

8. Шаблон за ескалиране на клиентско обслужване на ClickUp

Получете безплатен шаблон Превърнете проблемите в положителни преживявания чрез шаблона за ескалиране на клиентско обслужване на ClickUp

Бързото и ефективно справяне с ескалациите може да определи качеството на клиентското преживяване. Шаблонът за ескалации на клиентското обслужване на ClickUp предоставя система за записване, проследяване и разрешаване на заявки за поддръжка, преди те да се превърнат в по-големи проблеми.

От препращането на спешни билети към подходящия човек до поддържането на всички актуализации видими за всички отдели, то гарантира, че всяко ескалиране се обработва последователно. То също така помага на екипите да стандартизират отговорите, да задават ясни статуси и да наблюдават SLA, така че критичните проблеми да остават видими.

Защо ще харесате този шаблон:

Препращайте автоматично билетите с висок приоритет към подходящия екип или мениджър за по-бързо действие

Стандартизирайте отговорите с вградени формуляри и готови отговори, за да подобрите скоростта на разрешаване на проблемите

Наблюдавайте критични проблеми в реално време с табла за ескалация и проследяване на SLA

Намалете повтарящите се ескалации, като идентифицирате основните причини чрез структурирани данни за ескалациите

✅ Идеален за: Екипи за поддръжка на клиенти или обслужване, които се занимават с важни запитвания и се нуждаят от ясна, автоматизирана система за разрешаване на ескалации без забавяния

🎥 Гледайте: Как да използвате изкуствен интелект в обслужването на клиенти?

9. Шаблон за продажбена тръба на ClickUp

Получете безплатен шаблон Поддържайте сключването на сделки, като управлявате всяка стъпка от процеса на продажбите с шаблона за продажбена тръба на ClickUp.

Шаблонът за продажбена тръба на ClickUp предоставя на екипите по продажбите пълна видимост на техните потенциални клиенти, сделки и възможности за приходи. Той обединява всичко в една единствена, персонализирана тръба, където можете да проследявате потенциални клиенти, да давате приоритет на най-обещаващите потенциални клиенти и да прогнозирате продажбите с по-голяма точност.

Това не само помага на търговските представители да преминават потенциалните клиенти през всеки етап, но и гарантира, че мениджърите получават ясен поглед върху процеса. С етапи, които могат да се преместват с плъзгане и пускане, автоматизирани работни потоци и персонализирани статуси, шаблонът елиминира хаоса и помага на екипа ви да се фокусира върху сделките с висок приоритет.

Защо ще харесате този шаблон:

Проследявайте всеки потенциален клиент от първоначалния контакт до сключването на сделката в единен визуален табло

Приоритизирайте потенциалните клиенти според спешността, потенциалната стойност или персонализираните правила, определени от вашия екип

Автоматизирайте повтарящи се действия като напомняния за последващи действия или тригери за имейли, за да спестите време

Персонализирайте статусите (например квалифициран, демо, предложение, затворен) и изгледите за пълна гъвкавост

✅ Идеално за: Мениджъри по продажбите и екипи, които търсят надеждна система за управление на потенциални клиенти, подобряване на прогнозите и по-бързо сключване на сделки

💡 Професионален съвет: Ефективният процес на продажби зависи от качеството на данните, които го захранват, и тук отново на помощ идва вашата CRM система. CRM системите действат като централен хъб за проследяване на всеки потенциален клиент, сделка и точка на контакт, като гарантират, че вашият процес на продажби остава точен и приложим. Като изберете най-добрия CRM софтуер и го настроите да автоматизира вашия CRM работен процес, можете незабавно да актуализирате статуса на потенциалните клиенти, да възлагате задачи за проследяване и да синхронизирате данни между екипите без ръчно усилие.

10. Шаблон ClickUp DMAIC

Получете безплатен шаблон Управлявайте лесно цикъла „Дефиниране, измерване, анализиране, подобряване и контрол“ с шаблона ClickUp DMAIC.

Подобряването на бизнес процесите често изглежда хаотично, но шаблонът ClickUp DMAIC го опростява с структуриран подход, вдъхновен от Six Sigma. DMAIC означава „Дефиниране, измерване, анализиране, подобряване и контрол“, а този шаблон ви дава ясен път за преминаване през всяка стъпка без объркване.

Можете да дефинирате ясно проблема, да проследявате KPI, да анализирате основните причини, да обмислите подобрения и да настроите контроли за поддържане на успеха. Резултатът е повторяема рамка, която не само решава проблемите за днес, но и укрепва дългосрочните работни процеси.

Защо ще харесате този шаблон:

Проследявайте KPI и резултати с помощта на персонализирани полета, лепящи се бележки и визуализации с цветен код

Сътрудничество в реално време на бели дъски, за да анализирате данни и да тествате решения заедно

Създайте повтарящи се работни процеси, за да наблюдавате подобренията и да предотвратявате повторно появяване на проблеми

✅ Идеален за: Екипи, които искат систематичен, поетапен подход за решаване на неефективности и подобряване на бизнес процесите с измерими резултати

Улеснете пътуването на клиента с ClickUp

Създаването на карти на пътуването на клиента или подобряването на бизнес процесите не трябва да бъде сложно.

С готовите за употреба шаблони за пътуването на клиента на ClickUp получавате прости, структурирани инструменти, които елиминират догадките и спестяват часове ръчен труд.

Те ви помагат да организирате идеите си, да проследявате задачите и да поддържате синхронизация между всички членове на екипа. Те ви дават солидна основа, която можете да персонализирате според вашия работен процес. По този начин оставате фокусирани върху най-важното, а именно предоставянето на отлично клиентско преживяване и разрастването на вашия бизнес с увереност.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и вижте колко по-лесно може да бъде управлението на пътуванията на клиентите.