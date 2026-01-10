11 най-добри алтернативи на Holded за управление на бизнес операциите (2025)

Holded е солидна платформа „всичко в едно“ за управление на бизнес операциите – от фактуриране и CRM до проследяване на проекти и счетоводство.

Но това не е идеалното решение за всеки. Може би сте надрасли неговите функции, се нуждаете от по-задълбочена персонализация или просто искате по-добра стойност за парите си.

Добрата новина е, че има много мощни алтернативи на Holded, всяка от които с свои собствени предимства, ценови модели и специфични за индустрията инструменти.

Независимо дали сте стартираща компания, която се нуждае от проста фактуриране, агенция, която търси усъвършенствано управление на проекти, или предприятие, което иска по-стабилни интеграции, има опция, която отговаря на вашия начин на работа.

В този блог сме събрали 11 от най-добрите алтернативи на Holded, които могат да ви помогнат да оптимизирате бизнес операциите си, да спестите време и да се разраствате по-умно. Да се заемаме и да намерим подходящия инструмент за вашия екип.

Алтернативи на Holded на един поглед

Ето как алтернативите на Holded се сравняват помежду си:

Инструмент Най-подходящо за Най-добри функции Цени* ClickUp Управление на проекти, работни процеси и бизнес операции с изкуствен интелект CRM с управление на проекти, автоматизация, персонализирани AI агенти, Brain и табла за управление Безплатно завинаги; Налични са персонализации за предприятия QuickBooks Online Счетоводство и счетоводна отчетност за малки предприятия Напомняния за плащания, автоматична синхронизация с банката и организирани разходи за повишаване на производителността. Платените планове започват от 38 $/месец. Scoro Управление на бизнеса Цялостно управление на бизнеса Платените планове започват от 23,90 $/месец на потребител. Xero Счетоводство в облака с мощни интеграции Проследяване на фактури/плащания, управление на разходите Платените планове започват от 29 $/месец. Odoo Пакет от бизнес приложения с отворен код Модулни приложения за CRM, счетоводство, инвентаризация, управление на проекти Персонализирани цени Zoho One Достъпен бизнес софтуер CRM, финанси, пакет за управление на проекти Платените планове започват от 45 $/месец. Bitrix24 CRM и екипно сътрудничество в рамките на бюджета CRM, сътрудничество, управление на проекти Платените планове започват от 124 $/месец. Wave Фрийлансъри за бизнес счетоводство Безплатен стартър, фактуриране и счетоводство на проекти Наличен е безплатен план; платените планове започват от 19 $/месец. FreshBooks Фактуриране и клиентско фактуриране Персонализирано фактуриране, проследяване на времето Платените планове започват от 21 $/месец. NetSuite ERP и счетоводство на корпоративно ниво Цялостен ERP, включващ финанси, CRM и инвентар Персонализирани цени SAP Business One Средни предприятия, които се нуждаят от ERP ERP за финанси, производство, инвентаризация и отчитане Персонализирани цени

Защо да изберете алтернативи на Holded?

Holded е инструмент за управление на бизнеса. Наборът от функции включва CRM, фактуриране, счетоводство, инвентаризация и дори основно проследяване на проекти.

Ето някои често срещани проблеми, с които се сблъскват потребителите и които ги карат да търсят алтернативи на Holded:

Основно управление на проекти : Платформата предлага Kanban, Gantt и проследяване на задачи, но няма разширени възможности като зависимости и изгледи на натоварването, на които често разчитат екипите за мащабиране.

Без работни процеси, задвижвани от изкуствен интелект : Няма вграден слой за изкуствен интелект, който да автоматизира повтарящите се задачи, да обобщава актуализациите или да генерира анализи, което съвременните екипи все повече очакват от платформите „всичко в едно“ за проследяване на разходите и финансово управление.

Объркващо модулно ценообразуване : Макар че моделите с различни нива предлагат гъвкавост, когато те са прекалено много, клиентите се затрудняват да определят най-подходящия план, което затруднява въвеждането и бюджетирането.

Ограничени CRM възможности : Вграденият CRM обхваща потенциални клиенти и тръбопроводи, но не предлага разширени прогнози за продажбите, многоканална комуникация и : Вграденият CRM обхваща потенциални клиенти и тръбопроводи, но не предлага разширени прогнози за продажбите, многоканална комуникация и автоматизация на работните процеси , от които се нуждаят растящите екипи.

Ограничен инвентар и ERP дълбочина : Инструментите за управление на запасите и производството покриват основните нужди, но не са достатъчни за сложни вериги на доставки, конфигурации с няколко склада или подробни : Инструментите за управление на запасите и производството покриват основните нужди, но не са достатъчни за сложни вериги на доставки, конфигурации с няколко склада или подробни процеси на снабдяване

Стръмна крива на обучение при мащабиране: Въпреки че интерфейсът е изчистен, широкият набор от модули и добавки може да се окаже прекалено голям за екипи, които се опитват да разширят дейността си отвъд основните функции за фактуриране и счетоводство.

Ето какво казва един потребител на Holded за него:

Най-добрите алтернативи на Holded, които можете да използвате

По-долу сме съставили списък с най-добрите алтернативи на Holded, които трябва да разгледате:

1. ClickUp (Най-доброто решение за управление на проекти, работни процеси и бизнес операции с AI)

Управлявайте всичките си документи, проекти, разговори и други на една цялостна платформа с ClickUp.

ClickUp, първото в света конвергентно AI работно пространство, е една от най-добрите алтернативи на Holded. То съчетава усъвършенствано управление на проекти, автоматизация на работните процеси и управление на взаимоотношенията с клиентите — всичко това благодарение на AI технологията.

Нека видим как можете да използвате платформата за управление на проекти на ClickUp, за да увеличите производителността си 10 пъти.

Централизирайте информацията си с ClickUp CRM

Можете дори да управлявате взаимоотношенията с клиентите, използвайки ClickUp CRM. Неговите отличителни характеристики включват:

С ClickUp Custom Fields можете да проследявате данни като стойност на сделката, тип индустрия, дати на договори или източници на потенциални клиенти. Можете да ги добавите директно към задачите си, превръщайки ги в богати клиентски записи в CRM софтуера си.

Добавете персонализирани полета и създайте филтри за сортиране на CRM данни с персонализирани полета на ClickUp.

Освен това, персонализираните статуси на ClickUp ви позволяват да проследявате интуитивно пътя на вашите клиенти. Създайте статуси като „Нов потенциален клиент“ или „Преговори“, за да разберете в какъв етап се намира всяка сделка.

Автоматизация на работните процеси без кодиране за бързо проследяване на задачите

Предайте повтарящите се работни процеси на Super Agents в ClickUp, за да можете да се съсредоточите върху основните операции.

Автоматизациите и супер агентите на ClickUp ви позволяват да автоматизирате повтарящи се задачи сами, без да разчитате на техническия екип. Например, искате да освободите екипа си от ръчни актуализации, докато потенциалните клиенти преминават през вашия процес. С автоматизациите без код можете да настроите:

Тригер: Когато статуса на задачата се промени на „Изпратено предложение“

Действия: Автоматично присвояване на сделката на мениджъра по продажбите, актуализиране на датата за „Следващо проследяване“ и изпращане на предварително зададено уведомление в Slack или по имейл.

Резултат: Води напредъка към следващите етапи и известява незабавно.

Проследявайте тенденциите с персонализирани табла, задвижвани от изкуствен интелект.

ClickUp CRM предлага и персонализирани табла за управление на ClickUp:

Богата визуализация с над 50 джаджи: Визуализирайте критична информация като състоянието на тръбопровода, размера на сделките или стойността на клиента за целия му жизнен цикъл.

Информация за продажбите в реално време: Таблото се актуализира на живо, което помага на вашите екипи да откриват тенденции, да проследяват KPI като проценти на конверсия или да наблюдават скоростта на продажбения цикъл, без да изнасят данни в електронни таблици.

Следете финансовото състояние на вашата организация с помощта на таблата за управление на ClickUp.

Накрая, можете да проследявате финансовите резултати на вашия бизнес с помощта на ClickUp for Finance Teams. Нека видим как това освобождава вашия финансов екип от рутинната работа, за да може да се съсредоточи върху по-важни задачи.

Получавайте финансови изчисления в реално време директно в работното си пространство.

Формулните полета на ClickUp позволяват на вашите финансови екипи да изчисляват стойности директно в полетата за задачи – без да са необходими таблици. Можете да изчислявате неща като:

Дни между издаването на фактурата и падежа на плащането

Разходи минус бюджет за проследяване на надхвърляне на разходите

Или формулирани на базата на формула маржове на печалба за всеки проект.

Извършвайте сложни изчисления с помощта на формулните полета на ClickUp.

Тези изчисления в реално време се появяват в съответствие със задачите и се актуализират автоматично. Holded, от друга страна, предоставя статични счетоводни данни, но не позволява на екипите да създават персонализирани формули на ниво задача, вградени в работните процеси. ClickUp прави това по подразбиране – свързва изпълнението с финансовото проследяване.

Enterprise Search, за да обедините всичко това в една лента за търсене.

Платформата за търсене на ClickUp свързва всичко – задачи, документи, цели, коментари – в един индекс. Финансовите екипи могат:

Незабавно изтеглете прикачените файлове с минали бюджети

Намерете свързани фактури или разписки

Покажете данните за разходите по проекта, без да превключвате инструменти

Holded не разполага с тази унифицирана търсене в документи, задачи и коментари, което прави Enterprise Search на ClickUp печеливша за бърза финансова прозрачност.

Използвайте изкуствен интелект за финансови работни процеси

ClickUp Brain добавя AI-базиран слой, който превръща суровите данни в полезна информация. За финансовите екипи това означава:

Обобщения на разходите: Brain може да сканира списък с разходни задачи или качен отчет и да генерира ясна разбивка на категориите с превишени разходи.

Проследяване на плащания: Помолете Brain да изброи просрочените фактури, след което автоматично да генерира напомняния като нови задачи.

Финансови въпроси и отговори: Напишете „Каква е общата сума на пътните разходи за третото тримесечие?“ и Brain извлича цифрите от задачи, документи или табла.

Помощ при политиките: Служителите могат да зададат въпроса „Какъв е лимитът за възстановяване на разходите на компанията?“ и Brain показва правилния документ с политиката.

Автоматизирани действия: След срещите за преглед на бюджета Brain създава задачи за последващи действия.

Създавайте и усъвършенствайте оферти за вашия бизнес лесно чрез ClickUp Brain.

15+ изгледа за поддръжка на всеки работен процес

Визуализирайте проектите си с помощта на над 15 ClickUp Views. Всеки член на екипа – мениджър, разработчик или дизайнер – може да работи във формат, който е подходящ за него.

Накрая, ClickUp предлага и шаблони, които отговарят на вашите финансови нужди, като например шаблона за фактури на ClickUp.

Получете безплатен шаблон Създавайте фактури с автоматично попълване на полетата бързо с шаблона за фактури на ClickUp.

Този шаблон помага на финансовите екипи, свободно практикуващите професионалисти и агенциите да управляват фактурите на своите клиенти. Получавате ясна, базирана на задачи система, в която всяка фактура се проследява с нейния статус, падеж, тип плащане и данни за клиента.

Освен това можете да категоризирате всяка фактура като Платена, Просрочена или Неплатена, което улеснява прегледа на паричния поток с един поглед. Също така ви позволява да задавате собственици, да добавяте бележки и да проследявате часовете и сумите, свързани с всяка сметка.

Най-добрите функции на ClickUp

Документиране на знания: Използвайте Използвайте ClickUp Docs , за да създавате SOP, ръководства за въвеждане, уикита и предложения, които остават пряко свързани със задачите и проектите.

Свържете се с инструменти на трети страни: Интегрирайте с над 1000 външни приложения като Dropbox, Google Drive и дори инструменти за фактуриране като QuickBooks и Xero с Интегрирайте с над 1000 външни приложения като Dropbox, Google Drive и дори инструменти за фактуриране като QuickBooks и Xero с ClickUp Integrations.

Управлявайте работата ефективно: Използвайте Използвайте ClickUp Tasks , за да разделите проектите на изпълними стъпки с отговорни лица, приоритети, крайни срокове и зависимости.

Записвайте срещите автоматично: Използвайте Използвайте ClickUp AI Notetaker , за да се включвате в разговори, да записвате дискусии и да създавате обобщения с действия, които се свързват директно със задачите.

Ограничения на ClickUp

Стръмна крива на обучение поради широките възможности за персонализиране

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 400 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Този преглед наистина казва всичко:

ClickUp е чудесен инструмент, който дава на екипа ни цялостен поглед върху капацитета и цялостното управление на проектите. Все още се учим как най-добре да работим с ClickUp. Той обаче е полезен, за да видим как напредва даден проект, а не само да отмятаме задачи от списъка с неща за вършене, както правехме в предишните системи за управление на проекти. Полезно е и това, че можем да персонализираме нашата инстанция, за да подпомогнем по-добре работния процес в нашата организация. Освен това, когато имахме нужда, получихме отлична поддръжка от страна на клиентската поддръжка. Като цяло, много полезно.

2. QuickBooks Online (най-подходящ за счетоводство и отчетност на малки предприятия)

чрез QuickBooks Online

QuickBooks Online е платформа за счетоводство и финансово управление, базирана в облака. Създадена от Intuit, тя помага на малките и средни предприятия с фактуриране, проследяване на разходи, заплати, инвентар и данъчно съответствие.

QuickBooks разполага с функции за групово фактуриране и обработка на разходи, които ви позволяват да създавате, дублирате или импортирате множество фактури и разходи наведнъж. Това спестява време на финансовите екипи, тъй като автоматизира въвеждането на записи – ефективност, която Holded не може да предложи.

Finance Agent предоставя прогнози, предупреждения за отклонения и KPI карти, които помагат на екипите да вземат проактивни финансови решения.

А ако екипът ви се нуждае от мобилност? Мобилното приложение QuickBooks позволява фактуриране в реално време, заснемане на разходи чрез снимки и дори мобилни плащания, като по този начин гарантира, че финансовите работни процеси продължават да функционират извън офиса. В комбинация с автоматизация на базата на правила за одобрения и напомняния, то намалява повтарящата се административна работа.

Интеграциите му работят добре с платежни процесори и платформи за електронна търговия, така че не е необходимо да въвеждате всичко два пъти. Интеграцията на заплатите автоматично обработва удръжките за данъци, директните депозити и генерирането на W-2.

Най-добрите функции на QuickBooks Online

Автоматизирайте напомнянията за плащания и съпоставяйте плащанията с фактурите за бързо събиране на вземанията.

Свържете няколко банкови сметки, за да изтегляте, сортирате и съгласувате транзакциите автоматично за точни финансови отчети.

Организирайте разходите в подробни данъчни категории, автоматизирайте изчисленията на данъка върху продажбите върху приходите и разходите и проследявайте GST/VAT.

Ограничения на QuickBooks Online

Постоянните актуализации и наложените промени в интерфейса са често срещан източник на конфликти.

Цени на QuickBooks Online

Прост старт: 38 $/месец на потребител

Essentials: 75 $/месец (до 3 потребители)

Плюс: 115 $/месец (до 5 потребители)

Разширено: 275 $/месец (до 25 потребители)

QuickBooks Online оценки и рецензии

G2: 4,4/5 (над 3400 отзива)

Capterra: 4,3/5 (8100+ отзива)

Какво казват реалните потребители за QuickBooks Online?

Ето как един потребител описа своя опит:

⚡ Архив с шаблони: Безплатни шаблони за фактури в Microsoft Word

3. Scoro (Най-доброто за управление на бизнеса)

чрез Scoro

Scoro е проектиран предимно като платформа за автоматизация на професионални услуги (PSA), което го прави подходящ за консултантски фирми, креативни агенции, ИТ и други проекти, базирани на проекти.

Като алтернатива на Holded, тя интегрира офериране, бюджетиране, планиране на проекти, проследяване на времето и фактуриране в един работен процес. Получавате пълна прозрачност, от предложението до плащането. Детайлните разрешения гарантират, че чувствителната информация за клиентите остава защитена.

Scoro се отличава от Holded със способността си да проследява бюджетите в реално време. Можете да създавате подробни оферти, да ги превръщате в бюджети за проекти и след това да следите действителните разходи в сравнение с планираните разходи в хода на работата.

Две други функции включват управление на ресурсите и планиране на капацитета за балансиране на натоварването на екипа. Scoro също така интегрира проследяването на времето, разходите и разходите директно в рентабилността на проекта. Всяка фактурирана час, разход или аванс може да бъде проследен и свързан с финансовите резултати, което дава на вашите сервизни фирми много по-ясна представа за маржовете.

Най-добрите функции на Scoro

Създавайте и изпращайте подробни оферти за клиенти, които автоматично оценяват разходите за доставка и маржовете на печалбата.

Получете контекстуални отговори на всички въпроси за Scoro с неговия усъвършенстван двигател за данни ELI.

Проследявайте времето, прекарано в задачи, с вградени таймери и времеви таблици за точно отчитане на фактурираните часове.

Ограничения на Scoro

Мобилното приложение няма много функции в сравнение с версията за настолни компютри, което затруднява управлението на проекти в движение.

Цени на Scoro

Основен пакет: 23,90 $/месец на потребител

Растеж: 38,90 $/месец на потребител

Производителност: 59,90 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Scoro

G2: 4,5/5 (410+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 240 отзива)

Какво казват реалните потребители за Scoro?

Едно ревю го изразява по следния начин:

4. Xero (Най-доброто решение за счетоводство в облака с мощни интеграции)

чрез Xero

Xero е създаден за малки предприятия, които искат счетоводството им да бъде изцяло в облака с автоматизирани, безхартиени работни процеси. Той се занимава с банково съгласуване, проследяване на фактури и се свързва с над 1000 приложения на трети страни, което го прави доста гъвкав за различни бизнес структури.

Като алтернатива на Holded, тя предлага по-гъвкава система за фактуриране. Можете да изпращате професионални фактури, да настройвате автоматични напомняния, да приемате онлайн плащания и да превръщате оферти в сметки от всяко устройство.

Интерфейсът изисква известно време, за да свикнете с него, но работи добре с поддръжка на много валути и международни счетоводни стандарти. Това го прави подходящ, ако работите с глобални клиенти или планирате да разширите дейността си в чужбина.

Освен основните счетоводни функции, Xero интегрира управление на разходите, проследяване на проекти и отчитане в една и съща платформа. С помощта на Hubdoc можете да записвате разходите си в цифров формат. Освен това можете да проследявате времето и разходите по проектите спрямо бюджетите, а системата генерира подробна информация за рентабилността.

Недостатъкът е, че поддръжката на клиенти разчита на заявки за обратно обаждане, а не на чат на живо, така че не получавате незабавна помощ, когато нещо се обърка.

Най-добрите функции на Xero

Автоматизирайте изчисляването на заплатите и обработвайте плащанията, данъчните декларации и отпуските на служителите директно в платформата.

Следете нивата на запасите, свържете артикулите директно с фактури и поръчки за покупка и получавайте известия, когато продуктите са на привършване.

Получете над 80 вградени финансови отчета и персонализирани табла за печалби и загуби, баланси и др.

Ограничения на Xero

Ограничени възможности за персонализиране на отчетите. Ако се нуждаете от персонализирани отчети, са необходими приложения на трети страни или допълнителни решения.

Цени на Xero

Безплатен пробен период

Ранно: 29 $/месец на потребител

Растящ: 50 $/месец на потребител

Установено: 75 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Xero

G2: 4,3/5 (750+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 3000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Xero?

Кратък откъс от коментар на реален потребител:

📚 Прочетете също: Примери за автоматизация на работни процеси и случаи на употреба

🧠 Интересен факт: Съгласно законите за съответствие, фактурата за внесени стоки трябва да включва пристанището на влизане, където стоките са предназначени, дори ако това е електронна фактура. Освен това, тя трябва да посочва ясно количеството, като използва или американски единици, или единиците, използвани в страната на износ.

5. Odoo (Най-доброто за пакет от бизнес приложения с отворен код)

чрез Odoo

Odoo е модулен ERP софтуер, който позволява на малките предприятия да започнат с това, от което се нуждаят, и да добавят елементи, докато растат. Вместо да плащате за пълен пакет, можете да започнете с основни приложения като CRM или счетоводство. След това можете да разширите с инвентаризация, управление на проекти, човешки ресурси и електронна търговия.

Отворената платформа позволява широка персонализация на работните процеси. И двете опции – в облака и на място – ви дават контрол над внедряването.

За да се справя с комплексна логистика и операции, Odoor предлага управление на множество складове, сканиране на баркодове, работни процеси за подизпълнение и автоматизация на попълването на запасите.

Две допълнителни функции включват гъвкав механизъм за работни процеси и автоматизация на платформата. Можете да редактирате интерфейси, да изпълнявате Python код, да задействате действия на сървъра, да автоматизирате работни процеси и дори да изпращате имейли или SMS чрез действия с бутони.

За разлика от традиционните ERP системи, които изглеждат тромави, интерфейсът на Odoo е интуитивен, а мобилните приложения позволяват на екипите да имат достъп до данни в реално време отвсякъде. Автоматизацията се занимава с рутинни задачи като фактуриране, попълване на запаси и оптимизиране на процесите, свързани с човешките ресурси.

Най-добрите функции на Odoo

Достъп до анализи в реално време и интерактивни табла за консолидиране на финансови данни, продажби и др.

Справяйте се със сложни производствени процеси с функции за управление на работни поръчки.

Управлявайте складовите операции с подобрени инструменти за проследяване на запасите, многостепенно опаковане и персонализиране на серийните номера.

Ограничения на Odoo

Първоначалната настройка е трудна за нови потребители, особено когато се занимават с персонализиране или инструменти на трети страни.

Цени на Odoo

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Odoo

G2: 4,3/5 (над 1090 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (1260+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Odoo?

Според един рецензент:

6. Zoho One (Най-доброто за достъпен бизнес софтуер)

чрез Zoho One

Zoho One е по същество бизнес операционна система, която обединява над 40 интегрирани приложения. Те включват CRM софтуер, финанси, човешки ресурси, управление на проекти, автоматизация на маркетинга и др.

Като алтернатива на Holded, Zoho предлага оперативна съвместимост. Действията в едно приложение, като сключване на сделка в CRM, могат автоматично да задействат процеси в други, като генериране на фактура, регистриране на нов клиент в поддръжката или изпращане на поредица от въвеждащи съобщения. Тази интеграция между приложенията намалява изолираността и прави работните процеси по-плавни в сравнение с модулния подход на Holded.

Когато управлявате финансови данни и данни за клиенти, ви е необходима и сигурност и управление на корпоративно ниво. За тази цел Zoho One предлага многофакторна автентификация, контрол на достъпа въз основа на роли, съответствие с GDPR и SOC стандартите и дори централизирано управление на устройствата.

Zoho Creator, нискокодовият конструктор, ви позволява да проектирате персонализирани приложения без нужда от техническа поддръжка. За многоканална поддръжка на клиенти получавате Zoho Desk, SalesIQ и Campaigns. Можете да управлявате чат, имейл, телефон и взаимодействия в социалните медии на едно място.

Най-добрите функции на Zoho One

Автоматизирайте и персонализирайте бизнес процесите си с AI-базирани инструменти като Zoho Zia.

Използвайте вградените BI и аналитични функции в усъвършенствани нови табла и AI-базирани прозрения за вземане на решения, основани на данни.

Свържете Zoho One с над 1500 приложения на трети страни чрез неговия пазар, разширявайки работните процеси в областта на продажбите, финансите, маркетинга, човешките ресурси и специфичните за индустрията инструменти.

Ограничения на Zoho One

Настройката може да бъде прекалено сложна, интеграцията между модулите да е несъвместима, а потребителското преживяване да варира значително между приложенията, което създава объркване за екипите.

Цени на Zoho One

Цена за всички служители: 45 USD/месец на потребител

Гъвкави цени за потребители: 105 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zoho One

G2: 4,3/5 (над 22 100 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (120+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Zoho One?

Един потребител сподели това мнение:

🔍 Знаете ли, че... Повече от половината от глобалните доставчици получават закъснели плащания от своите купувачи. В някои индустрии, като химическата и машиностроителната, близо 60% от компаниите съобщават, че фактурите се плащат с повече от 30 дни закъснение.

7. Bitrix24 (Най-доброто за CRM и екипно сътрудничество с ограничен бюджет)

чрез Bitrix24

Bitrix24 е унифицирана платформа за бизнес управление, която съчетава CRM, управление на проекти, комуникация в екипа и автоматизация.

Това, което го отличава от Holded, е вградената диаграма, видеоконферентната връзка и споделянето на документи, които поддържат връзката между мултифункционалните екипи.

Bitrix24 също предлага набор от инструменти за управление на проекти, включващ множество изгледи като Gantt, Scrum, Календар и проследяване на натоварването. Holded, от друга страна, предлага само основни изгледи Kanban и Gantt.

Платформата включва инструменти за управление на запасите, автоматизация на маркетинга и обслужване на клиенти, предназначени да подпомагат растежа на бизнеса. Всички те са защитени с AES-256 криптиране и отговарят на изискванията на GDPR.

Bitrix24 разполага с AI асистент, Co-Pilot. Той помага при задачи като обобщаване на текст, превод, автоматично попълване на полета и генериране на списъци за проверка. Освен стандартните CRM функции, той предлага и разширени функции за автоматизация на маркетинга, включително имейл кампании, A/B тестове, анализи и управление на абонати.

Най-добрите функции на Bitrix24

Сътрудничество безпроблемно чрез социалната мрежа Feed, общодостъпни календари и централизирано фирмено хранилище.

Комуникирайте сигурно в екипа, използвайки Bitrix24 Messenger с чат, видео разговори и канали.

Използвайте базата от знания и системата за контрол на версиите, за да създавате вътрешни ръководства, да споделяте най-добри практики и да поддържате документация в рамките на платформата.

Ограничения на Bitrix24

UX/UI е лошо, като оформлението и цялостният дизайн са остарели.

Цени на Bitrix24

Стандартен: 124 $/месец (50 потребители)

Професионална версия: 249 $/месец (100 потребители)

Enterprise: 499 $/месец (250 потребители)

Оценки и рецензии за Bitrix24

G2: 4. 1/5 (560+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (над 900 отзива)

Какво казват реалните потребители за Bitrix24?

Ето една гледна точка от първа ръка:

8. Wave (Най-подходящ за свободни професионалисти и малки предприятия)

чрез Wave

Wave е облачна счетоводна платформа, предназначена за свободни професионалисти, самостоятелни предприемачи и собственици на малки фирми. Като алтернатива на Holded, получавате безплатен достъп до цялостен набор от функции. Това включва фактуриране, проследяване на разходи, счетоводство с двойно записване и прости отчети.

Финансовите функции включват неограничен брой фактури, автоматизирано съгласуване с банкови извлечения и сканиране на разписки с OCR. Инструментът за заснемане на разписки използва OCR технология, за да извлича автоматично подробности за разходите от до 10 разписки едновременно, за гладко въвеждане на данни и синхронизиране директно с вашите счетоводни записи.

Таблото за управление показва на един поглед паричния поток, приходите и разходите.

Освен това функцията за изготвяне на оферти на Wave предоставя професионален начин за управление на офертите, като елиминира необходимостта от електронни таблици или ръчно въвеждане на данните. Можете да създавате оферти с логото, цветовете и условията на вашата марка, като по този начин всеки документ, изпратен на клиент, отразява идентичността на вашия бизнес.

Системата проследява всяка оценка в реално време, така че винаги знаете дали е била изпратена, прегледана или одобрена, което повишава производителността. Тази прозрачност улеснява управлението на вашия поток от проекти и проследяването на потенциалните клиенти в подходящия момент.

Най-добрите функции на Wave

Създавайте и изпращайте неограничен брой персонализирани фактури с вашата марка и проследявайте статуса им в реално време.

Автоматизирайте бизнес процеси като повтарящи се фактури, напомняния и интеграции на приложения чрез Zapier или Make.

Генерирайте важни финансови отчети, като отчети за печалби и загуби, баланси, отчети за паричните потоци, данък върху продажбите и главни книги.

Ограничения на Wave

Автоматизацията на Wave зависи до голяма степен от външни инструменти като Zapier и няма вградени интеграции на работни процеси.

Цени на Wave

Стартово ниво: Безплатно

Pro: 19 $/месец (неограничен брой потребители)

Оценки и рецензии за Wave

G2: 4,3/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 1700 отзива)

Какво казват реалните потребители за Wave?

Вижте какво казва този рецензент:

🔍 Знаете ли, че... Първите електронни фактури бяха изпратени преди повече от 30 години чрез електронна обмяна на данни (EDI).

⚡ Архив с шаблони: Безплатни шаблони за фактури, за да фактурирате клиентите си професионално

9. FreshBooks (Най-доброто за фактуриране и клиентско счетоводство)

чрез FreshBooks

Софтуерът за счетоводство в облака Freshbooks е алтернатива на Holded за свободни професионалисти, самостоятелни предприемачи и малки сервизно ориентирани фирми.

При фактуриране на клиент функции като персонализирани шаблони, повтарящо се фактуриране, автоматични напомняния за плащане и поддръжка на meerdere валути спестяват много време.

Ако сте консултант или агенция, която фактурира времето и разходите си, функциите за проследяване на времето и управление на разходите са полезни. Можете да записвате фактурираните часове, да сканирате разписки чрез мобилни устройства и да ги свържете директно с фактурите.

FreshBooks разполага и с клиентски портал. Вашите клиенти могат безопасно да преглеждат фактури, да плащат сметки, да правят коментари и да проверяват напредъка на проектите.

Накрая, платформата служи и като софтуер за управление на проекти. От финансова гледна точка, тя включва табло за рентабилност във всеки проект, което показва приходите, разходите, фактурираното време и нефактурираните часове с един поглед.

Най-добрите функции на FreshBooks

Проследявайте неограничени бизнес разходи и ги категоризирайте за целите на данъчното деклариране и счетоводството на проектите с обобщения на разходите.

Активирайте споделяне на файлове и чат в реално време, обратна връзка и дискусии директно в контекста на проекта.

Използвайте FreshBooks Payroll, поддържан от Gusto, за автоматизирана обработка на заплати, подаване на данъчни декларации, плащания на подизпълнители и спазване на нормативните изисквания.

Ограничения на FreshBooks

Той не разпознава разходите, които добавяте ръчно, така че когато се синхронизира с банката ви, трябва да ги прегледате, за да избегнете двойното въвеждане ръчно.

Цени на FreshBooks

Lite: 21 $/месец на потребител

Плюс: 38 $/месец на потребител

Премиум: 65 $/месец на потребител

Изберете: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за FreshBooks

G2: 4,5/5 (над 900 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 4500 отзива)

Какво казват реалните потребители за FreshBooks?

Директно от рецензия в G2:

10. NetSuite (Най-доброто за ERP и счетоводство на корпоративно ниво)

чрез NetSuxite

NetSuite работи добре за бизнеса, който се нуждае от функционалност на корпоративно ниво. Той се занимава с финанси, CRM, електронна търговия, инвентар и човешки ресурси в интегрирана система. В допълнение, ERP системата, базирана в облака, предлага консолидация на множество субекти, автоматизация на абонаментните плащания и усъвършенствано управление на дълготрайните активи.

Финансовите отчети в реално време включват персонализирани табла и бизнес анализи с оперативна информация. Системата автоматично обработва сложни работни процеси, като признаване на приходи, проследяване на запаси на различни места и отчети за съответствие в различни юрисдикции.

Средата SuiteCloud на NetSuite предлага всичко – от инструменти без код (SuiteBuilder, SuiteFlow) за персонализиране на потребителския интерфейс и работните процеси до API с малко код и скриптове (SuiteScript), които поддържат пълномащабно разработване. Това позволява безпроблемна адаптация в бизнес процесите без прекъсване на ъпгрейдите.

Най-добрите функции на NetSuite

Използвайте многовариантно прогнозиране, задвижвано от изкуствен интелект, при планирането и бюджетирането за прецизни бизнес прогнози.

Използвайте Intelligent Performance Management (IPM), за да вградите AI анализи в Excel, Word и PowerPoint чрез Smart View, като автоматизирате генерирането на диаграми и описателни анализи.

Сканирайте разписки и фактури и автоматично извличайте и попълвайте счетоводни записи, използвайки заснемане на сметки с усъвършенстван OCR.

Ограничения на NetSuite

Внедряването на NetSuite обикновено изисква месеци на планиране, конфигуриране и обучение.

Цени на NetSuite

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за NetSuite

G2: 4. 1/5 (над 4000 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (над 1700 отзива)

Какво казват реалните потребители за NetSuite?

Ето как един потребител описа своя опит:

🧠 Интересен факт: Oracle не само притежава NetSuite (купена за 9,3 милиарда долара през 2016 г. ), но и управлява един от най-големите си конкуренти – Oracle Fusion Cloud ERP. Това е като да си едновременно треньор и противниковия отбор в деня на мача.

11. SAP Business One (най-подходящ за средни предприятия, които се нуждаят от ERP)

чрез SAP Business One

Алтернативата на Holded SAP Business One въвежда ERP възможности от корпоративно ниво в сектора на МСП. Интегрираната система предлага мощни модули за финанси, верига на доставки, производство, снабдяване, продажби и управление на клиенти.

Той се използва от МСП, които преминават от прости платформи за счетоводство към пълна ERP среда. Производствени фирми, дистрибутори и компании с комплексни вериги за доставки използват усъвършенствани инструменти за планиране на материални нужди (MRP), график на производството и оптимизация на складовете.

Платформата се отличава в производствените операции, като предлага функции за планиране на производството, управление на списъка с материали и контрол на качеството. Платформата SAP HANA в паметта предоставя анализи и отчети в реално време, които могат да обработват големи масиви от данни.

За разлика от облачния подход на Holded, SAP Business One предлага гъвкаво внедряване: на място, в облак или хибридно. Това ви дава по-голям контрол над актуализациите и решенията за инфраструктурата.

Най-добрите функции на SAP Business One

Работете с Microsoft Office и други SAP приложения

Използвайте интерактивните финансови изгледи, отчети с функция „плъзгане и пускане“, предсказуеми анализи и персонализирани табла за по-задълбочени финансови прозрения.

Автоматизирайте доставките с възможностите на SuiteProcurement, които оптимизират управлението на поръчките на доставчиците, одобряването на покупките и консолидираните заявки за покупки.

Ограничения на SAP Business One

ERP изисква лицензиране и не се конфигурира автоматично; това означава, че се нуждаете от консултант.

Цени на SAP Business One

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за SAP Business One

G2: 4,3/5 (520+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 330 отзива)

Какво казват реалните потребители за SAP Business One?

Едно ревю го описва по следния начин:

