10 софтуера за автоматизация на набирането на персонал, които ще оптимизират процеса на наемане през 2025 г.

Днес наемането на персонал не се състои само в публикуване на обяви и чакане – то е станало по-гъвкаво от това, като акцентът е върху подобряване на опита на кандидатите. Трябва да действате бързо, да бъдете организирани и да намерите квалифицирани кандидати преди конкуренцията.

Подходящата платформа за автоматизация на набирането на персонал може да преобрази процеса на наемане, като ви помогне лесно да намерите най-добрите таланти, да управлявате кандидатите и да оптимизирате работните процеси по наемането.

Ето защо сме подготвили този списък с най-добрите софтуери за автоматизация на набирането на персонал, които ще ви помогнат да съкратите времето за наемане и да подобрите усилията си за привличане на таланти.

Готови ли сте да опростите процеса на наемане? Да започнем.

Инструменти Най-подходящ за Основни функции Цени* ClickUp Цялостно проследяване на процеса на наемане и сътрудничество за екипи от всякакъв размер Персонализирани работни процеси за набиране на персонал, автоматизация на задачите и описания на длъжностите, базирани на изкуствен интелект. Наличен е безплатен план; Възможни са персонализации за предприятия. Workable Набиране и подбор на кандидати с помощта на изкуствен интелект за малки и средни екипи Публикувайте обяви в над 200 борси за работа, използвайте AI за преглед на автобиографии и самоорганизирайте интервюта. Цена от 169 $/месец (до 20 потребители) Greenhouse Структурирано наемане и мащабируеми работни процеси за средни и големи екипи Персонализирани работни процеси, карти за оценка на кандидатите, проследяване на DE&I Персонализирани цени Zoho Recruit Персонализирана автоматизация на набирането на персонал за агенции и HR екипи AI съвпадение на кандидати, анализиране на автобиографии, портали за клиенти и кандидати Наличен е безплатен план; платените планове започват от 30 $/месец. Recruit CRM Автоматизирани агенции за подбор на персонал от малък до среден размер Автоматизация, Kanban пипалини, GPT описания на длъжностите Цени от 36 $/месец Manatal Използване на изкуствен интелект за намиране и обогатяване на кандидати за малки и средни компании AI оценяване на кандидати, обогатяване от над 20 платформи Цени от 19 $/месец Paradox Разговорна AI набиране на персонал и автоматизация за средни и големи екипи Разговорна изкуствена интелигентност за етапите на наемане, многоезична поддръжка Персонализирани цени Fetcher Набиране и ангажиране на кандидати с помощта на изкуствен интелект за малки и средни екипи AI източници, фокусирани върху разнообразието канали и автоматизирано общуване по имейл Цени от 499 $/месец SmartRecruiters Мащабируема автоматизация на набирането на персонал в предприятията Планиране на интервюта с изкуствен интелект, CRM интеграции, гъвкави работни процеси Персонализирани цени SeekOut Намиране на кандидати и планиране на работната сила с помощта на изкуствен интелект за средни и големи предприятия AI sourcing, анализи на работната сила, вътрешен пазар на таланти Персонализирани цени

Какво да търсите в софтуера за автоматизация на набирането на персонал

Когато избирате софтуер за автоматизация на набирането на персонал, ви е нужно нещо повече от лъскави табла. Фокусирайте се върху функции, които активно подпомагат справедливите практики при наемането, оптимизират ръчните задачи и ви помагат да намерите квалифицирани кандидати по-бързо. Ето какво е задължително да имате в технологичния си набор за набиране на персонал:

Автоматизация на работния процес : възлагайте задачи, планирайте интервюта и автоматизирайте комуникациите само с няколко кликвания.

Съвпадение на кандидати : Използвайте инструменти, базирани на изкуствен интелект, за да съпоставите кандидатите с описанията на длъжностите въз основа на предварително определени критерии.

Планиране на интервюта : Координирайте интервютата автоматично, без постоянна комуникация.

Инструменти за маркетинг на набирането на персонал : Промотирайте обяви за работа и привличайте най-добрите таланти с целеви кампании.

Автоматизирано отчитане : Генерирайте отчети за времето за наемане, ефективността на източниците и ангажираността на кандидатите.

Инструменти за ангажиране на кандидати : Дръжте кандидатите за работа информирани и заинтересовани през целия процес на набиране на персонал.

Интеграция с CRM и ATS: Синхронизирайте лесно данните на кандидатите, без да се налага да ги въвеждате ръчно.

🔍 Знаете ли, че... 92% от компаниите споделят, че виждат ползи от изкуствения интелект в набирането на персонал.

Най-добрият софтуер за автоматизация на набирането на персонал

Как оценяваме софтуера в ClickUp Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и независим от доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите. Ето подробно описание на това как преглеждаме софтуера в ClickUp.

Време е да обновите набора си от инструменти с усъвършенствана автоматизация на набирането на персонал, която ускорява търсенето и подбора на кандидати и намалява административните задачи. Нека разгледаме най-добрите инструменти за автоматизация на набирането на персонал:

1. ClickUp (най-добър за цялостно проследяване на процеса на наемане и сътрудничество)

Започнете да автоматизирате управлението на човешките ресурси с ClickUp Автоматизирайте HR работните процеси от начало до край с ClickUp за HR екипи – от набирането и назначаването на персонал до оценката на представянето.

ClickUp, приложението за всичко свързано с работата, е вашата най-добра платформа за управление на наемането на персонал, която комбинира персонализирани работни процеси, проследяване на кандидати, автоматизация на задачи и много други.

С ClickUp за HR екипи можете да автоматизирате повтарящи се задачи, да оптимизирате управлението на кандидатите и да съхранявате подробни бележки за кандидатите за справка в едно приложение.

Започнете с създаването на специално пространство „Набиране на персонал“, в което да работи вашият екип. Това е вашият единствен източник на информация за процесите, описанията на длъжностите, оценяването на кандидатите и всичко останало.

Добавете шаблона „Наемане на кандидати“ на ClickUp, който ще създаде папка и списъци за всеки отдел или свободна позиция. След това можете да създадете задачи в ClickUp за всеки кандидат, които да служат като динамични, проследими записи през целия процес на наемане.

Проследявайте процеса на набиране на персонал с помощта на персонализираните статуси на задачите в ClickUp

Този шаблон предоставя структуриран поглед върху кандидатите, с персонализирани статуси на задачите, като „Подадена кандидатура“, „Телефонно интервю“, „Оферта“ и „Нает“. Той също така включва предварително създадени полета за регистриране на автобиографии, бележки на набиращите персонал и резултати от интервюта. Можете дори да прикачите автобиографии или линкове към портфолио директно към задачите на кандидатите, което улеснява сравняването между кандидатите.

Комбинирайте го с шаблона за план за действие при набиране на персонал на ClickUp, който помага на екипите по набиране на персонал да определят ясни срокове и да разпределят отговорностите през целия цикъл на набиране на персонал. Той включва списъци със задачи за намиране, подбор, интервюиране и назначаване, както и правила за автоматизация на ClickUp, за да се гарантира, че нито една стъпка не се пропуска.

Получете безплатен шаблон Получете готова за употреба структура за организиране на етапите на кандидатите, списъци за интервюта, карти за оценка и напомняния с шаблона за план за действие при набиране на персонал на ClickUp.

Преминавайте кандидатите автоматично през етапите, възлагайте следващи задачи, изпращайте напомняния или задействайте последващи действия, за да поддържате последователност и ефективност в работните процеси по наемането. Използвайте вградените времеви линии, за да следите напредъка с един поглед и да откривате пречките, преди те да забавят наемането.

Настройте персонализирани автоматизации в ClickUp, за да премествате кандидатите през процеса, да възлагате задачи на екипа си и да изпращате напомняния и последващи съобщения

В рамките на платформата ClickUp Docs служи като централен хъб за бележки за кандидатите, обратна връзка от интервюта и споделени оценки, докато ClickUp Brain, най-пълната работна AI в света, ви помага да изготвяте незабавно описания на длъжностите, да обобщавате кандидатурите и да генерирате въпроси за интервюта, спестявайки часове на специалистите по подбор на персонал.

Създавайте описания на длъжности, обобщавайте автобиографии, анализирайте профилите на кандидатите и много други с контекстно-ориентираната изкуствена интелигенция на ClickUp Brain

Търсите ли още начини да използвате изкуствен интелект в подбора на персонал? Ето нашите най-добри съвети:

💡 Съвет от професионалист: Автоматизирайте актуализациите на кандидатите с ClickUp Autopilot Agents. Когато постъпи нов кандидат, агентът може автоматично да го маркира според позицията, да създаде задача с прикачен автобиография и да го добави към подходящия списък или табло. Може дори да оцени автобиографиите с AI, така че рекрутерите веднага да видят най-подходящите кандидати на първо място.

Най-добрите функции на ClickUp

Създайте персонализирани работни процеси за наемане, за да преведете кандидатите през всеки етап от процеса на набиране на персонал.

Използвайте готови шаблони за проследяване на кандидати , за да създадете лесно структурирани процеси.

Внедрете автоматизация на задачите без кодиране, за да планирате интервюта и да обработвате последващите действия автоматично.

Използвайте Docs за създаване на съвместни бележки и профили на кандидати, които можете да актуализирате в реално време и да възстановявате с контрол на версиите.

Ограничения на ClickUp

Наборът от функции може да бъде прекалено голям за малки екипи.

Опциите за персонализиране може да изискват период на обучение.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 200 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4400 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Ето какво казва един потребител на G2:

ClickUp решава проблеми от областите маркетинг, продажби, финанси, набиране на персонал, съдържание... почти всички отдели. Нашите скриптове за продажби са в ClickUp. Новите клиенти се регистрират автоматично от автоматизацията на ClickUp. На потребителите, които създават Google формуляри, автоматично се създава задача. Нашите оперативни служители получават сигнал, ако задачата отнема прекалено много време. Има толкова много неща. ClickUp е всичко, навсякъде, наведнъж. А сега с ClickUp AI... Уау, ние обобщаваме транскрипцията на нашите срещи (и много други неща).

ClickUp решава проблеми от областите маркетинг, продажби, финанси, набиране на персонал, съдържание... почти всички отдели. Нашите скриптове за продажби са в ClickUp. Новите клиенти се регистрират автоматично от автоматизацията на ClickUp. Потребителите, които създават Google формуляри, автоматично получават задача. Нашите оперативни служители получават сигнал, ако задачата отнема прекалено много време. Има толкова много неща. ClickUp е всичко, навсякъде, наведнъж. А сега с ClickUp AI... Уау, ние обобщаваме транскрипцията на нашите срещи (и много други неща).

📮 ClickUp Insight: 45% от работниците са мислили да използват автоматизация, но все още не са направили тази крачка. Фактори като ограничено време, несигурност относно най-подходящите инструменти и прекалено голям избор могат да възпрепятстват хората да направят първата стъпка към автоматизацията. ⚒️ С лесните за създаване AI агенти и команди на естествен език, ClickUp улеснява започването с автоматизацията. От автоматичното разпределяне на задачи до генерирани от AI обобщения на проекти, можете да отключите мощна автоматизация и дори да създадете персонализирани AI агенти за минути – без да се налага да се учите. 💫 Реални резултати: QubicaAMF намали времето за отчитане с 40% благодарение на динамичните табла и автоматизираните диаграми на ClickUp, превръщайки часовете ръчна работа в информация в реално време.

чрез Workable

Workable е създаден за екипи по набиране на персонал, които искат да действат бързо, без да пропускат най-добрите таланти. Той се отличава на пазара на софтуер за автоматизация на набирането на персонал, като комбинира мощни възможности за търсене, подпомагано от изкуствен интелект съпоставяне на кандидати и оптимизирано проследяване на кандидатите в една система.

Публикувайте свободни позиции в над 200 борси за работа с едно кликване и се възползвайте от база данни с над 400 милиона профила, за да намерите бързо пасивни кандидати. Автоматизираното пресяване на автобиографии, самостоятелно планираните интервюта и генерираните от изкуствен интелект описания на длъжностите значително намаляват повтарящите се задачи. Това ви помага да се съсредоточите върху избора на най-добрите кандидати, вместо да се затрупвате с административна работа.

Най-добрите функции на Workable

Използвайте AI-базирано анализиране на автобиографии и усъвършенстване на текстовете в картите за оценка, за да стандартизирате оценките и да подобрите оценяването на кандидатите.

Настройте автоматични известия по имейл, за да държите кандидатите и членовете на екипа по набиране на персонал информирани през целия процес на набиране на персонал.

Предлагайте самостоятелно планиране на интервюта с синхронизация на календара за по-бърза координация.

Ограничения на Workable

Някои AI функции са достъпни само в по-високите ценови категории.

Персонализирането на отчетите може да изглежда ограничено в сравнение със самостоятелните BI инструменти.

Работещи цени

Стандартен: 299 $/месец за до 20 потребители

Premier: 599 $/месец за до 20 потребители

Оценки и рецензии за Workable

G2: 4,5/5 (над 650 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 600 отзива)

Какво казват реалните потребители за Workable?

В едно ревю на Capterra се казва:

Потребителският интерфейс е страхотен, центърът за помощ с изкуствен интелект е много полезен, а интервютата с кандидатите могат да се планират чрез свързване с официалния ни имейл... Понякога порталът работи бавно, ако данните са повече, но буферирането и презареждането на следващата страница отнема повече от 10 секунди

Потребителският интерфейс е страхотен, центърът за помощ с изкуствен интелект е много полезен, а интервютата с кандидатите могат да се планират чрез свързване с официалния ни имейл... Понякога порталът работи бавно, ако данните са повече, но буферирането и презареждането на следващата страница отнема повече от 10 секунди

🔍 Знаете ли, че... 90% от специалистите по подбор на персонал твърдят, че изкуственият интелект е ускорил процеса на наемане, а близо 80% споделят, че им е спестил пари. Инструментите за автоматизация не са просто модна тенденция – те се превръщат в новия стандарт за наемане на персонал, който позволява да се търсят, подбират и наемат кандидати по-бързо от всякога.

3. Greenhouse (Най-подходящ за структурирано наемане и мащабируеми работни процеси)

чрез Greenhouse

Greenhouse се отличава в областта на софтуера за набиране на персонал със структурирания си подход към наемането. Той ви помага да се разраствате с прецизност и справедливост. Вместо да оставя решенията за наемане на интуицията, Greenhouse вгражда последователност във всеки етап, от намирането на кандидати до назначаването им.

Използвайте го, за да настроите персонализирани работни процеси, да използвате карти за оценка, за да съгласувате оценките на екипа си, и да автоматизирате планирането на интервюта. Той надхвърля рамките на основната система за проследяване на кандидатури с дълбока интеграция, мощни инструменти за DE&I и подробни отчети, за да подобри решенията за наемане и да доведе до дългосрочен успех на талантите.

Най-добрите функции на Greenhouse

Създайте структурирани процеси за наемане на персонал с персонализирани работни потоци и комплекти за интервюта.

Използвайте карти за оценка на кандидатите, за да съгласувате обратната връзка и да вземете последователни и информирани решения.

Свържете се с над 500 предварително създадени интеграции, като LinkedIn, Indeed и ZipRecruiter, за да синхронизирате данните и да оптимизирате работния процес.

Ограничения на Greenhouse

Потребителите съобщават, че отчитането може да бъде трудно за навигиране.

Имейлите, изпратени чрез платформата, понякога могат да попадат в папките за спам на кандидатите.

Цени на Greenhouse

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Greenhouse

G2: 4. 4/5 (над 3300 отзива)

Capterra: 4,5/5 (730+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Greenhouse?

Ето какво казва един потребител на G2 за Greenhouse:

Харесва ни, че предлага много възможности за персонализиране с интерфейс, който е лесен за научаване и работа. Харесва ми, че улесняват работата на продукта за вашия екип по набиране на персонал, като същевременно насърчават добрите навици и доброто водене на документация.

Харесва ни, че предлага много възможности за персонализиране с интерфейс, който е лесен за научаване и работа. Харесва ми, че улесняват работата на продукта за вашия екип по набиране на персонал, като същевременно насърчават добрите навици и доброто водене на документация.

➡️ Прочетете повече: Научете повече за един ден от живота на специалист по подбор на персонал

4. Zoho Recruit (Най-добър за персонализирана автоматизация на набирането на персонал за агенции за подбор на персонал и HR екипи)

чрез Zoho Recruit

Zoho Recruit комбинира ATS и CRM в един инструмент за по-голяма скорост, мащабируемост и гъвкавост. С едно кликване можете да публикувате обяви за работа в над 75 борси, да управлявате целия си резерв от таланти чрез персонализирани етапи и да автоматизирате процеса на наемане от намирането на кандидати до назначаването им.

Докато AI-базираното съпоставяне на кандидати и анализиране на автобиографии опростява процеса на подбор, функции като портали за клиенти и кандидати осигуряват пълна прозрачност и за двете страни в процеса на наемане. Благодарение на задълбочените опции за персонализиране, поддръжка за временен персонал и функции за дистанционно наемане, Zoho Recruit се адаптира към вашите работни процеси по наемане, вместо да ви налага строга система.

Най-добрите функции на Zoho Recruit

Повишете ангажираността на кандидатите с помощта на Zia, AI асистента на Zoho Recruit, за да съпоставите кандидатите с отворените позиции и да генерирате резултати за съвпадение.

Управлявайте лесно клиенти и кандидати чрез специални портали.

Опростете планирането на интервюта с Calendar Bookings, като позволите на кандидатите да избират свободни часове и намалите конфликтите и ръчното планиране.

Ограничения на Zoho Recruit

Функционалността на мобилното приложение може да ви се стори основна в сравнение с уеб версията.

Разширените персонализации може да изискват техническа поддръжка.

Цени на Zoho Recruit

Завинаги безплатно

Стандартен: 30 $/потребител

Професионална версия: 60 $/потребител

Предприятие: 90 $/потребител

Оценки и рецензии за Zoho Recruit

G2: 4. 4/5 (1790+ отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 1070 отзива)

Какво казват реалните потребители за Zoho Recruit?

Един потребител на Capterra споделя, че инструментът може да е малко скъп, но все пак е:

Страхотна платформа за управление на обяви за работа и автобиографии. Ние нямаме голям екип по човешки ресурси, а Zoho Recruit позволява на нашия малък екип да прави това, което обича най-много, с висока ефективност!!! Няма нито една функция, която очакваме от платформа за наемане на персонал и която да липсва в Zoho Recruit!

Страхотна платформа за управление на обяви за работа и автобиографии. Ние нямаме голям екип по човешки ресурси, а Zoho Recruit позволява на нашия малък екип да прави това, което обича най-много, с висока ефективност!!! Няма нито една функция, която очакваме от платформа за наемане на персонал и която да липсва в Zoho Recruit!

➡️ Прочетете още: Безплатни шаблони и формуляри за човешки ресурси за подобряване на процесите в областта на човешките ресурси

5. Recruit CRM (Най-подходящ за агенции за подбор на персонал, които използват автоматизация)

чрез Recruit CRM

Recruit CRM комбинира функционалността на ATS и CRM в един софтуер за автоматизация на набирането на персонал, проектиран специално за агенции за подбор на персонал и изпълнителни директори. Използвайки биметрична система за оценяване, този CRM за набиране на персонал елиминира досадните ръчни задачи с мощна автоматизация на работния процес, AI анализ на автобиографии и усъвършенствано съпоставяне на кандидати.

Можете да търсите кандидати директно от LinkedIn, да управлявате визуално процесите с Kanban табло и дори да позволявате на кандидатите да актуализират профилите си с едно кликване. Освен това, интеграцията с GPT за описания на длъжности и шаблони за имейли ви помага да работите по-бързо и да отделяте повече време за привличане на най-добрите таланти, вместо да се занимавате с таблици.

Най-добрите функции на Recruit CRM

Използвайте готови шаблони или персонализирайте работните процеси, за да отговарят на конкретните нужди при набирането на персонал.

Получавайте проактивни известия за забавени кандидати или напредъка по дадена позиция, което ви гарантира навременна намеса и динамика.

Внедрете пакетна обработка, за да управлявате големи обеми данни и да оптимизирате производителността.

Ограничения на CRM за набиране на персонал

Масовото изпращане на текстови съобщения и разширените отчети са достъпни само при по-високите ценови нива.

Някои потребители съобщават за периодични проблеми със синхронизацията при интеграцията с LinkedIn.

Цени на Recruit CRM

Pro: 100 $/месец на потребител

Бизнес: Започва от 125 $/месец на потребител

Enterprise: Започва от 165 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Recruit CRM

G2: 4,8/5 (над 80 рецензии)

Capterra: 4,9/5 (над 430 отзива)

Какво казват реалните потребители за Recruit CRM?

Ето какво казва един потребител на G2:

Recruit CRM & ATS е изключително лесен за използване и разполага с всички инструменти, от които се нуждаете, за да оптимизирате процеса на набиране на персонал – автоматизация, интеграции и персонализирани работни процеси.

Recruit CRM & ATS е изключително лесен за използване и разполага с всички инструменти, от които се нуждаете, за да оптимизирате процеса на набиране на персонал – автоматизация, интеграции и персонализирани работни потоци.

💡 Професионален съвет: Винаги персонализирайте автоматизираните работни процеси, за да отговарят на вашия процес на наемане. Не забравяйте, че готовите настройки рядко са оптимални. Настройте въпросите за подбор на кандидати, времето за изпращане на имейли и тригерите, за да постигнете по-добри резултати.

чрез Manatal

Manatal, софтуерен инструмент за автоматизация на набирането на персонал, базиран на изкуствен интелект, усъвършенства процеса на наемане, за да ви помогне да търсите по-умно, да пресявате по-бързо и да назначавате по-добри кандидати. Той надхвърля обикновеното анализиране на автобиографии, като обогатява профилите на кандидатите с данни от над 20 социални медийни платформи, предоставяйки на набиращите персонал 360° поглед без допълнителна работа.

Можете да публикувате обяви в над 2500 борси за работа, да автоматизирате оценяването на кандидатите и да създадете фирмени кариерни страници за минути. Интуитивните пипалини на Manatal, персонализираните Kanban табла и препоръките, базирани на изкуствен интелект, правят управлението на наемането на голям брой служители едновременно мащабируемо и персонализирано – без претрупани настройки или объркващ потребителски интерфейс, които да ви пречат.

Най-добрите функции на Manatal

Използвайте интерфейса с функция „плъзгане и пускане“, за да създадете персонализирани работни потоци за различни процеси на наемане.

Проследявайте ключовите показатели за ефективност, за да идентифицирате пречките и да оптимизирате стратегиите за набиране на персонал.

Персонализирайте кариерните страници без кодиране, за да укрепите имиджа на работодателя.

Ограничения на Manatal

Ограничена автоматизация за комуникация с кандидатите между етапите на наемане

Някои разширени CRM функции изискват ръчна настройка.

Цени на Manatal

Професионална : 19 $/месец на потребител

Enterprise: 39 $/месец на потребител

Enterprise Plus : 59 $/месец на потребител

Персонализиран план: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на Manatal

G2: 4,8/5 (над 140 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 130 отзива)

Какво казват реалните потребители за Manatal?

Ето какво казва един потребител на G2:

Manatal има някои страхотни функции, като разширение за Chrome, което може да помогне на екипите да идентифицират профили, които вече са добавени в ATS. Те имат и страница за кариери, която може да бъде персонализирана.

Manatal има някои страхотни функции, като разширение за Chrome, което може да помогне на екипите да идентифицират профили, които вече са добавени в ATS. Те имат и страница за кариери, която може да бъде персонализирана.

➡️ Прочетете още: Безплатни шаблони за планове за набиране на персонал за специалисти по подбор на персонал

7. Paradox (Най-добър за набиране на персонал и автоматизация чрез разговорна изкуствена интелигентност)

чрез Paradox

Paradox обръща традиционния подход към наемането на персонал, като използва разговорна изкуствена интелигентност, за да автоматизира вашите кампании за набиране на персонал от начало до край. Вместо да ви оставя да се справяте с обемисти табла, неговият AI асистент, Olivia, се занимава с търсенето на работа, подбора, насрочването на интервюта, подготовката на кандидатите и назначаването им – всичко това чрез прости разговори чрез чат или текстови съобщения.

Той превръща тромавите ATS работни процеси в бързи и безпроблемни взаимодействия, които поддържат интереса на кандидатите и намаляват ръчните задачи за мениджърите по наемане на персонал. Независимо дали се борите с намирането на кандидати, управлението на събития или изготвянето на оферти, Paradox помага на специалистите по подбор на персонал да си върнат времето и да се съсредоточат върху изграждането на взаимоотношения, а не върху борбата със софтуера.

Най-добрите функции на Paradox

Свържете се незабавно с потенциални кандидати на над 100 езика и ги ангажирайте.

Създавайте писма с оферти и документи за назначаване чрез диалогови потоци.

Организирайте събития за набиране на персонал виртуално или на място с помощта на AI-координация.

Ограничения на Paradox

Безплатната пробна версия предлага ограничени ATS функции за рекрутери, които се нуждаят от надеждно управление на процеса на подбор.

Парадоксално ценообразуване

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Paradox

G2: 4,7/5 (над 30 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Paradox?

Един рецензент на G2 споделя:

Това, което най-много ми харесва в Paradox, е, че наистина спестява време. Вече не се налага да се свързвам ръчно с кандидатите или да ги филтрирам, за да намеря тези, които отговарят на нашите нужди... Може да бъде малко по-лесен за ползване. Въпреки това, ще кажа, че след като се научите да го използвате, става по-лесно.

Това, което най-много ми харесва в Paradox, е, че наистина спестява време. Вече не се налага да се свързвам ръчно с кандидатите или да ги филтрирам, за да намеря тези, които отговарят на нашите нужди... Може да бъде малко по-лесен за ползване. Въпреки това, ще кажа, че след като се ориентирате, става по-лесно.

✨ Бонус съвет: Чудите се коя фаза от процеса на набиране на персонал е с най-голям отпадък? Или кои източници носят най-добрите кандидати? Използвайте анализите за автоматизация, за да откриете тенденциите и да се ориентирате по данните, за да направите оптималния избор.

чрез Fetcher

Fetcher съчетава човешкия подход с изкуствен интелект в софтуера за автоматизация на набирането на персонал. Вместо да прекарвате часове в преглеждане на множество обяви за работа или бази данни, получавате подбрани от изкуствен интелект групи кандидати, които отговарят на вашите конкретни нужди за наемане на персонал.

Fetcher също така персонализира общуването с автоматизирани имейл кампании, които стимулират реално ангажиране, помагайки ви да изградите по-бързо силни канали за таланти. С критерии за разнообразие, гъвкава автоматизация, режими за набиране на кадри и интелигентни анализи, вие получавате предимство, което расте в съответствие с вашите амбициозни цели за набиране на персонал.

Най-добрите функции на Fetcher

Използвайте аналитичния панел на Fetcher, за да следите ефективността на набирането на кадри, ангажираността на кандидатите и представянето на екипа.

Вземайте оптимизирани решения за наемане на персонал, като използвате данни в реално време за набиране и ангажираност.

Интегрирайте лесно с вашите ATS, CRM и имейл системи.

Ограничения на Fetcher

Най-подходящ за външно набиране на кадри, а не за пълна система за проследяване на кандидати.

Цените могат да бъдат високи за малки екипи, които се нуждаят от наемане на голям брой служители.

Цени на Fetcher

Растеж: 499 $/месец

Amplify: 849 $/месец

Оценки и рецензии за Fetcher

G2: 4,6/5 (над 20 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 30 отзива)

Какво казват реалните потребители за Paradox?

Ето какво казва един потребител на G2:

Fetcher. ai промени изцяло работата на нашата агенция. Преди прекарвахме часове в ръчно търсене на кандидати, но с Fetcher успяваме да запълним всяка позиция без усилие. Изкуственият интелект става все по-умен с времето и ни изпраща висококачествени кандидати, които наистина отговарят на изискванията, без да се налага да преглеждаме безкрайни автобиографии.

Fetcher. ai промени изцяло работата на нашата агенция. Преди прекарвахме часове в ръчно търсене на кандидати, но с Fetcher успяваме да запълним всяка позиция без усилие. Изкуственият интелект става все по-умен с времето и ни изпраща висококачествени кандидати, които наистина отговарят на изискванията, без да се налага да преглеждаме безкрайни автобиографии.

9. SmartRecruiters (Най-добър за мащабируема автоматизация на наемането в предприятията)

чрез SmartRecruiters

SmartRecruiters е създаден, за да подпомага автоматизацията на набирането на персонал в голям мащаб, като съчетава интелигентна ATS система с AI инструменти, които ускоряват вземането на решения за наемане. AI асистентът Winston автоматизира планирането на интервюта, офертите и назначаването, с гъвкави работни процеси за стартиращи компании и глобални предприятия.

SmartRecruiters се интегрира и с Zoom, LinkedIn, DocuSign и други платформи, които вече използвате. Това улеснява сътрудничеството между екипите и засилва ангажираността на кандидатите през целия процес на наемане.

Най-добрите функции на SmartRecruiters

Създайте конфигурируеми работни процеси, съобразени с нуждите на конкретния екип при наемането на персонал.

Получете предложения и идеи, за да действате по-бързо и по-стратегически.

Централизирайте търсенето на кандидати, CRM, оценките и маркетинга за набиране на персонал.

Ограничения на SmartRecruiters

Разширените функции за отчитане понякога изискват допълнителна настройка.

Достъпът до обслужване на клиенти може да бъде труден и отнемащ време

Цени на SmartRecruiters

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за SmartRecruiters

G2: 4. 3/5 (490+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (140+ отзива)

Какво казват реалните потребители за SmartRecruiters?

Потребител на Capterra казва:

Платформата е интуитивна, което улеснява мениджърите по наемане, специалистите по подбор на персонал и дори кандидатите да се синхронизират. Освен това, гъвкавостта при персонализиране на работните процеси за нашите сложни бизнес процеси е голямо предимство.

Платформата е интуитивна, което улеснява мениджърите по набиране на персонал, специалистите по подбор на кадри и дори кандидатите да се синхронизират. Освен това, гъвкавостта при персонализиране на работните процеси за нашите сложни бизнес процеси е голямо предимство.

➡️ Прочетете още: Как да подобрите уменията си за набиране на персонал

чрез SeekOut

SeekOut предоставя сериозна мощност за софтуера за автоматизация на набирането на персонал, като комбинира задълбочено търсене на таланти с инструменти за управление на таланти в една унифицирана платформа. Той е създаден за трудни предизвикателства при наемането на персонал – независимо дали търсите одобрени таланти, запълвате нишови технически позиции или изграждате разнообразни канали за набиране на персонал.

Той ви помага да намерите подходящите таланти по-бързо с помощта на AI-базирано търсене, персонализирани съобщения и анализи на работната сила в над 750 милиона публични профила. Освен това, пазарът на таланти позволява вътрешна мобилност, помагайки на компаниите не само да наемат, но и да разширяват и задържат работната си сила.

Най-добрите функции на SeekOut

Създайте разнообразни канали за кандидати с персонализирани критерии за подбор.

Свържете външните данни за кандидатите с вътрешните HR системи за по-добро HR планиране

Насърчавайте развитието на служителите и вътрешната мобилност с вграден пазар за таланти.

Ограничения на SeekOut

Някои функции, като планиране на работната сила, изискват по-задълбочена настройка и интеграция.

Някои потребители съобщават за неточни данни, които не съответстват на профилите на кандидатите в LinkedIn.

Цени на SeekOut

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за SeekOut

G2 : 4,5/5 (над 750 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 180 отзива)

Какво казват реалните потребители за SeekOut?

Ето какво казва един потребител на G2:

Използваме Seekout от повече от година и половина и този инструмент подобри нашите търсения. Обикновено ни възлагат нишови роли, изискващи много сложни умения, и Seekout винаги е първият ни избор за започване на търсенията. Той е много лесен за използване, разполага с невероятни опции за експерти и здравеопазване и ни помага да подобрим и подпомогнем разнообразието, което е една от нашите големи цели.

Използваме Seekout от повече от година и половина и този инструмент подобри нашите търсения. Обикновено ни възлагат нишови роли, изискващи много сложни умения, и Seekout винаги е първият ни избор за започване на търсенията. Той е много лесен за използване, разполага с невероятни опции за експерти и здравеопазване и ни помага да подобрим и подпомогнем разнообразието, което е една от нашите големи цели.

➡️ Прочетете още: Шаблони за списък за въвеждане на нови служители в Excel и ClickUp

✨ Специални споменавания Ако търсите още повече опции за оптимизиране на работните процеси по набиране на персонал, ето още няколко платформи за набиране на персонал, които заслужават да бъдат споменати: JazzHR : Икономичен ATS за малки предприятия с персонализирани работни процеси, планиране на интервюта и инструменти за търсене на кандидати.

Breezy HR : Интуитивна платформа, предлагаща управление на процеса чрез плъзгане и пускане, автоматизирани съобщения и самостоятелно планиране на интервюта от страна на кандидатите.

Loxo : Модерен CRM за набиране на персонал с AI-базирано търсене, контакти с едно кликване и вградени ATS функции, предназначени за фирми за подбор на мениджъри.

Recruitee : Платформа за съвместно наемане, фокусирана върху набирането на персонал в екип, автоматизираното планиране и брандираните кариерни сайтове.

Ускорете работните си процеси по наемане с ClickUp

Днес набирането на персонал изисква бързина, организация и силен фокус върху опита на кандидатите – а подходящият софтуер за автоматизация може да даде предимство на мениджърите по набиране на персонал. Независимо дали търсите таланти, управлявате кандидатури или координирате интервюта, съвременните инструменти за автоматизация на набирането на персонал елиминират рутинната работа, за да можете да наемате по-добре, по-бързо и по-умно.

Конвергентната AI работна среда на ClickUp обединява всичко: персонализирани работни процеси за наемане, AI-генерирани описания на длъжности, автоматизирано планиране на интервюта и централизирано сътрудничество в екипа. Няма повече преминаване от една платформа на друга или пропуснати последващи действия – само оптимизиран процес на наемане от начало до край.

Готови ли сте да промените начина, по който набирате персонал?

👉 Регистрирайте се в ClickUp още днес!