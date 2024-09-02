10 безплатни шаблона за планове за набиране на персонал за работодатели

В днешния динамичен свят успехът на една компания зависи от това дали разполага с подходящите хора на подходящите позиции. Но как да се уверите, че вашият екип е подготвен да постигне вашите цели?

Тук на помощ идват плановете за набиране на персонал. Те са вашата пътна карта за идентифициране на пропуските в уменията, наемане на най-добрите таланти и ефективно управление на човешките ресурси във вашата организация.

Създаването на план за персонала от нулата може да отнеме много време, но има по-умно решение – да използвате готов шаблон за план за персонала, който опростява процеса.

Искате да научите повече? Запознайте се с това, което прави един шаблон за план за набиране на персонал отличен, и разгледайте десетте най-добри безплатни шаблона, които ще оптимизират процеса на наемане на персонал.

Какво представляват шаблоните за планове за персонала?

Планът за персонала е стратегически инструмент, който отделите по човешки ресурси (HR) създават и използват, за да оценят настоящите и бъдещите нужди на компанията от персонал.

За да улеснят този процес, шаблоните за планове за персонала предлагат персонализирани рамки, с които мениджърите по човешки ресурси могат да работят. Тези шаблони позволяват на специалистите по човешки ресурси да определят подходящия брой и видове служители, необходими за постигане както на конкретни проектни, така и на организационни цели.

С помощта на тези шаблони екипите по човешки ресурси могат по-добре да оценят наличните ресурси, да установят пропуските и да разработят стратегии за ефективното им запълване. В резултат на това шаблоните за планове за набиране на персонал не само спестяват време, но и подпомагат информираното вземане на решения относно планирането на работната сила и разпределението на ресурсите, което в крайна сметка оптимизира процесите по набиране на персонал във вашата компания.

Какво прави един шаблон за кадрови план добър?

Един добър модел за персонала или шаблон за план за персонала е организиран, адаптируем и лесен за ползване. Той се състои от следните елементи:

Структурирано оформление: Добрият шаблон за персонала е добре структуриран, с ясно определени раздели, които улесняват навигацията.

Адаптируеми секции: Позволява ви да настройвате секциите, за да отговарят на специфичните нужди на вашата компания от персонал.

Картографиране на уменията и ролите: Съдържа раздели за картографиране на настоящите умения на служителите и работните роли спрямо изискванията на проекта. Това ви помага да идентифицирате пропуските в уменията и предлагането на работна ръка и да изработите стратегии за тяхното попълване.

Планиране на разпределението на ресурсите: Включва раздели, които ви помагат да оцените нуждите от ресурси и съответно да разпределите ресурсите между екипите или отделите за различни проекти.

Интегриране на бюджета: Интегрира бюджетни съображения за проекти, като ви помага да наемате нови кандидати и да управлявате ресурсите, без да надвишавате бюджета.

Прогнозиране на бъдещите кадрови нужди: Предоставя възможност за прогнозиране на бъдещите кадрови нужди въз основа на изискванията на проекта и бизнес стратегията.

10 безплатни шаблона за планове за персонала

Намирането на подходящия шаблон за план за персонала може да направи голяма разлика в управлението на човешките ресурси и успеха на вашата компания.

За да ви спестим време, съставихме списък с най-добрите инструменти за оптимизиране на процеса на набиране на персонал. Сред тях е ClickUp, изключителен инструмент за продуктивност, предлагащ всеобхватна платформа за управление на човешките ресурси.

ClickUp за HR екипи не само опростява наемането и въвеждането в работа, но и прави управлението на служителите по-ефективно.

Освен това, предлага безплатни шаблони, които ще ви помогнат да изготвите перфектния план за персонала.

Нека разгледаме подробно най-добрите шаблони за планове за персонала.

1. Шаблон за бяла дъска за кадрови план на ClickUp

Изтеглете този шаблон Визуализирайте, планирайте и задоволете настоящите и бъдещите си нужди от персонал с шаблона за планиране на персонала на ClickUp.

Когато се нуждаете от бързо разбиране за броя и видовете персонал, от които се нуждае вашият бизнес, шаблонът за планиране на персонала на ClickUp е едно от най-добрите средства, с които да започнете.

Напълно персонализиран и лесен за използване, този шаблон ви позволява да изготвите план за персонала с вашия екип в реално време и ефективно да управлявате както ежедневните операции, така и конкретни операции, свързани с проекти.

Подобно на софтуера за планиране на работната сила, този шаблон ви помага да:

Визуализирайте текущите нива на персонала за всеки отдел във вашата компания и наличността на вашите служители за различни проекти.

Получете обща представа за набора от умения и ресурси, с които разполагат вашите служители.

Разпределяйте задачи на служителите въз основа на техните умения и отговаряйте на текущите нужди от персонал.

Проследявайте важни показатели за персонала, обяви за работа и нови назначения.

Извършете анализ на нуждите от персонал и идентифицирайте потенциалните пропуски в персонала.

Планирайте бъдещите си нужди от човешки ресурси

Като ценен инструмент, този шаблон ви позволява да следите нуждите си от персонал и да оптимизирате процесите по набиране на персонал, като ви помага да свършите нещата бързо и да напредвате с проектите навреме.

Идеален за: Визуализиране и планиране на настоящите и бъдещите изисквания за персонал за ежедневни задачи и конкретни операции, свързани с проекти

2. Шаблон за матрица за персонала на ClickUp

Изтеглете този шаблон Управлявайте персонала си, оптимизирайте планирането на капацитета и максимизирайте ефективността с помощта на шаблона за матрица за персонала на ClickUp.

Оптимизирайте планирането на капацитета за вашите проектни операции и вземайте информирани решения за персонала с шаблона за матрица за персонала на ClickUp.

Този шаблон е предназначен както за начинаещи, така и за опитни професионалисти, лесен е за използване и може да се персонализира в голяма степен. Можете да организирате и запазите важна информация за персонала си, като използвате различни персонализирани атрибути, включително:

Отдел

Образование

Описание на продукта

Часове/сделка

Цена/сделка

Годишно възнаграждение

Този шаблон за планиране на капацитета позволява на отдела по човешки ресурси да сравни производителността на дадена длъжност с годишното възнаграждение. Той също така ви помага да:

Получете информация за тенденциите и нуждите в областта на персонала

Визуализирайте информацията за членовете на екипа си на едно място

Създайте персонализирани роли и набори от умения, за да сте сигурни, че подходящите хора са назначени на подходящите позиции.

Определете очакванията за всяка длъжност

Разпределяйте ресурсите ефективно

Минимизирайте разходите и максимизирайте производителността

💡 Съвет от професионалист: Разберете тенденциите и нуждите от персонал с един поглед с инструменти като ClickUp Dashboards. Този инструмент организира данните с помощта на различни графики и диаграми, което ви помага бързо да идентифицирате ключова информация за изискванията за персонал.

Можете да използвате този шаблон в различни изгледи, като Списък, Документ и Таблица, и ефективно да управлявате персонала си, да изпълнявате сложни проекти и да създавате идеални клиентски пътувания.

Идеален за: Анализиране и оптимизиране на капацитета и производителността на персонала в различни роли и отдели във вашата компания

3. Шаблон за документ за стратегия за набиране на персонал на ClickUp

Изтеглете този шаблон Изработете безпристрастни процеси за набиране на персонал и наемете най-добрите кандидати за вашата компания, като използвате шаблона за документ за стратегия за набиране на персонал от ClickUp.

Как можете да сте сигурни, че вашата компания наема подходящите кандидати? Тук на помощ идва шаблона за документ за стратегия за набиране на персонал на ClickUp.

Този шаблон ви помага да изясните уменията и опита, които търсите. Щом сте наясно какъв тип кандидати искате да наемете, можете да разработите стандартизиран процес на набиране на персонал. След това той ви помага да определите и документирате как ще подбирате кандидатите, ще провеждате интервюта, ще ги оценявате и ще им правите предложения за работа.

Този инструмент за набиране на персонал ви помага да:

Очертайте и структурирайте вашите стратегии за набиране на персонал

Планирайте всяка стъпка от процеса на набиране на персонал за различни роли

Извършете процеса на набиране на персонал ефективно

Уверете се, че обявите за работа са ясни и съответстват на нуждите на вашата компания.

Сравнете и оценете различни кандидати

Намерете най-добрите кандидати от голям набор

Проследявайте напредъка към вашите цели за набиране на персонал

💡 Съвет от професионалист: Концентрирайте се повече върху задачите, които изискват човешко възприятие и преценка, и оставете другите повтарящи се задачи на ClickUp Brain. Въведете желаните от вас указания и ClickUp Brain ще изготви персонализирани, стъпка по стъпка планове за набиране на персонал и длъжностни характеристики, които напълно съответстват на уникалните нужди на вашата компания.

Този шаблон ви помага да изпълните успешно стратегиите си за набиране на персонал, да вземете информирани решения за наемане, да привлечете талантливи хора във вашата компания и да изведете цялата компания до нови висоти на успех.

Идеален за: Създаване и документиране на ясен и структуриран подход към набирането на персонал, който ви позволява да привлечете и изберете най-добрите кандидати

4. Шаблон за планиране на приемствеността на ClickUp

Изтеглете този шаблон Разработете резерв от таланти за лидерски позиции и осигурете дългосрочния успех на бизнеса си с шаблона за планиране на приемствеността на ClickUp.

Когато висшите ръководители на вашата организация се пенсионират, как гарантирате, че тя ще продължи да просперира? Решението включва планиране на приемствеността и преструктуриране на работната сила.

Планирането на приемствеността включва прогнозиране на управлението на работната сила – идентифициране на кандидати с необходимите знания, опит, потенциал и желание и тяхното обучение, така че да могат да поемат водещи ръководни роли, когато дойде времето.

Планирането на приемствеността може да отнеме много време и да бъде сложно, затова е най-добре да използвате адаптируеми рамки като шаблона за планиране на приемствеността на ClickUp, за да улесните процеса.

Този лесен за използване шаблон ви помага да създадете списък с членовете на екипа с атрибути като:

Име на служителя

Текуща длъжност

Текущ отдел

Начална дата

Настоящ супервайзор

Потенциал

Готовност за приемственост

Те ви позволяват да проследявате и оценявате аналитичните данни за работната сила и да определите бъдещото ръководство във вашата компания. Те също така ви помагат да:

План за развитие на потенциални наследници

Разберете как ролите и отговорностите ще се променят в бъдеще

Осигурете непрекъснатост на бизнес операциите

Създайте резерв от таланти за лидерски позиции

Този шаблон ви помага да осигурите плавен преход, когато ключови служители напуснат компанията, и допринася за дългосрочния успех на вашата организация.

Идеален за: Разработване на стратегически план за идентифициране и подготовка на бъдещи лидери и осигуряване на приемственост на ключови позиции

5. Шаблон за набиране и наемане на персонал на ClickUp

Изтеглете този шаблон Преобразувайте процеса си по търсене и набиране на таланти и наемете подходящите кадри бързо с шаблона за набиране и наемане на персонал от ClickUp.

Оптимизирайте процеса на привличане на таланти с шаблона за набиране и наемане на персонал на ClickUp, който е цялостен набор от инструменти, създаден да подобри работния процес по набиране на персонал. Този шаблон централизира и организира всеки аспект от наемането на персонал.

Използвайте този шаблон, за да:

Определете длъжностните роли, отговорностите и квалификациите, за да привлечете подходящи кандидати.

Създайте стандартизирани формуляри за кандидатстване, за да събирате последователни данни за кандидатите.

Организирайте и съхранявайте информацията за кандидатите в централизирана база данни за лесен достъп и проследяване.

Планирайте и координирайте интервюта с помощта на календар или инструмент за планиране

Изпращайте автоматични напомняния, за да държите кандидатите и интервюиращите информирани.

Използвайте вградените карти за оценка на интервюто, за да оцените обективно представянето на кандидатите.

Проследявайте напредъка на кандидатите през процеса на наемане, като използвате персонализирани статуси и персонализирани полета.

Събирайте и анализирайте обратната връзка от вашия екип, за да вземете съвместни решения за наемане на персонал.

Вземайте решения за наемане на персонал въз основа на данни, като се основавате на квалификациите на кандидатите, интервютата и мнението на екипа.

Въведете персонализиран списък за назначаване на нови служители, за да осигурите плавен преход за новоназначените служители.

Този шаблон стандартизира, организира и ефективно оптимизира процесите по подбор и наемане на персонал. Той намалява пристрастността, повишава прозрачността и ви помага да постигнете по-ефективно вашите цели, свързани с персонала.

Идеален за: Оптимизиране на целия процес на наемане, от публикуването на обяви за работа до назначаването, за по-стандартизирано, организирано и ефективно наемане на персонал

6. Шаблон за план за действие за набиране на персонал на ClickUp

Изтеглете този шаблон Уверете се, че всеки важен етап от процеса на набиране на персонал е обхванат с шаблона за план за действие при набиране на персонал от ClickUp.

Не е тайна, че компаниите с креативни и организирани планове за набиране на персонал привличат най-добрите таланти. За да се уверите, че всяка стъпка в сложния процес на набиране на персонал е обхваната, използвайте шаблона за план за действие за набиране на персонал на ClickUp.

От първоначалния преглед на кандидатурите до изпращането на писма с оферти, този лесен за използване шаблон ви позволява да планирате всички съществени стъпки с помощта на персонализиран списък за проверка. Този списък за проверка включва следните стъпки:

Преглед на мотивационното писмо/автобиографията, за да се гарантира съответствие на уменията

Потвърждение по имейл за получена заявка

Първо интервю

Вътрешна синхронизация с рекрутиращия/управляващия наемането

Второ интервю

Окончателна вътрешна проверка на кандидатите

Подгответе/изпратете писмо с предложение (ако е приложимо)

Подгответе/изпратете писмо за отказ (ако е приложимо)

Можете да отбелязвате, променяте или добавяте стъпки към този списък. Освен това можете да прикачвате документи, да създавате задачи и подзадачи и да възлагате на членовете на екипа конкретни стъпки от този списък.

В крайна сметка, този шаблон, подобен на списък за проверка, помага да се гарантира, че вашите екипи по подбор на персонал и мениджърите по наемане са на една и съща страница по отношение на процеса на подбор. Той също така им позволява да осигурят отлично преживяване при подбора на персонал и да привлекат най-добрите кандидати.

Идеален за: Управление на всеки етап от процеса на набиране на персонал с ясен списък за проверка, който гарантира, че нищо не е пропуснато от първоначалната кандидатура до окончателното решение

7. Шаблон за матрица за подбор на кандидати за наемане на работа в ClickUp

Изтеглете този шаблон Провеждайте справедливи оценки на кандидатите и вземайте безпристрастни решения за наемане на работа, като използвате шаблона за матрица за подбор на кандидати от ClickUp.

Независимо дали искате да създадете екип от нулата или да добавите нови членове, шаблонът за матрица за подбор на персонал на ClickUp ще ви помогне лесно да се ориентирате в процеса.

Като един от най-добрите безплатни шаблони за HR екипи, той помага на вашия HR екип да създаде стандартизиран и справедлив процес на подбор, оценка и финализиране на кандидатите. Той също така позволява на вашия екип да:

Организирайте и групирайте кандидатурите за работа по статуси като подбор, интервю с HR, тест за умения, окончателно интервю и предложение за работа.

Визуализирайте и съхранявайте важната информация за кандидатите, като използвате персонализирани атрибути като комуникативни умения, автобиография, телефонен номер, длъжност, етап на наемане и др.

Проследявайте напредъка на всеки кандидат със статуси като „Нов“, „В процес“, „Неподходящ“, „Завършен“ и др.

Оценявайте автобиографиите и други данни за кандидатите с помощта на критерии като квалификации, умения, опит и др.

Идентифицирайте най-подходящите кандидати за работата въз основа на обективни данни

💡 Съвет от професионалист: Автоматизирайте промените в статуса с ClickUp Automations. Задайте правила, задействайте действия и оптимизирайте работния си процес.

За да направите процеса на избор по-ефективен, този шаблон предоставя на вашия екип четири различни изгледа:

Изглед на графиците за интервюта: Планирайте подходящо време и дни за провеждане на интервюта и разпределете задачите по интервюирането на членовете на екипа.

Изглед „Разпределение на обажданията“: Разпределете членовете на екипа, които да провеждат обажданията, и се уверете, че всеки кандидат получава справедлив шанс.

Изглед на базата данни с кандидати: Съхранявайте подходящи данни за всички кандидати на едно централизирано място.

Ръководство за начало: Прегледайте инструкциите и следете всяка стъпка, необходима за наемането на най-квалифицирания кандидат.

Този шаблон подобрява скоростта и точността на процеса на наемане и ви позволява да привлечете подходящите кандидати за вашата компания.

Идеален за: Скрининг, оценяване и подбор на кандидати по справедлив начин с организирана, обективна система, която улеснява вземането на по-добри решения за наемане на персонал

8. Шаблон за кадрови план за IT проект в Excel от TemplateLAB

чрез TemplateLAB

Когато трябва да разберете нуждите от персонал за ИТ проекти, можете да използвате шаблона за план за набиране на персонал за ИТ проекти в Excel от TemplateLAB.

Този шаблон е лесен за използване и включва персонализирани раздели, които ви помагат да разберете и изброите вида персонал, от който се нуждаете. Тези персонализирани раздели са:

Дейност

Роля

Отговорност за проекта

Необходими умения

Брой необходими служители

Предполагаема начална дата

Необходима продължителност

Име

След като попълните тези раздели, този шаблон предоставя още един набор от полета, които можете да персонализирате, за да ви помогнат да планирате и да отговорите на изискванията за персонал за различни ИТ проекти. Тези полета, които можете да персонализирате, включват:

Определена роля

Име

Изисквани FTE (еквивалент на пълно работно време)

Придобито FTE

Единична цена (разход/час)

Източник

Този шаблон ви помага да се уверите, че разполагате с подходящите таланти, които да отговорят на нуждите на вашите ИТ проекти.

Идеален за: Планиране и управление на нуждите от персонал, специално за ИТ проекти, като се гарантира, че подходящият персонал е разпределен на подходящите позиции

9. Шаблон за план за персонала на ресторант в Word от TemplateLAB

чрез TemplateLAB

Шаблонът за планиране на персонала в ресторанти на TemplateLAB е ефективен инструмент за собственици и мениджъри на ресторанти. Той им позволява да планират и управляват нуждите си от персонал за ежедневните операции.

Този шаблон включва персонализирани раздели за изброяване на:

Име на служителя

Позиция

Ден, дата и работно време

Задачи, свързани с клиентското преживяване

Задачи по управление на служителите

Задачи по финансово управление

Този шаблон помага на мениджърите на ресторанти да осигурят адекватен персонал за всяка смяна и гладко протичане на работата. Той им позволява също да проследяват представянето на служителите, да поддържат качеството на обслужването и да управляват финансите по-ефективно.

Идеален за: Управление на ежедневните графици и роли на персонала в ресторант, за да се гарантира гладкото функциониране

10. Шаблон за презентация на план за набиране на персонал от VENNGAGE

чрез Venngage

Шаблонът за представяне на план за набиране на персонал от VENNGAGE е високо адаптивен шаблон, който помага на отдела по човешки ресурси да планира и комуникира стратегията си за набиране на персонал по визуално привлекателен начин.

Този шаблон обхваща четири подплана, а именно план за основния екип на пълно работно време, план за специалисти на непълно работно време, план за гъвкава работна сила и план за стажантски програми. За всеки план мениджърите по човешки ресурси могат да организират информацията в следните раздели:

Позиция/роля

Описание

Необходими умения

Отговорности

Възнаграждение

Специалистите по човешки ресурси могат също да персонализират размера и цвета на всеки план и да добавят снимки, икони, диаграми и други графики. Освен това, те могат да използват AI инструменти, предназначени за екипите по човешки ресурси, за да редактират и подобрят яснотата и дизайна на всеки план.

По същество, HR екипите в стартиращите компании могат да използват този шаблон, за да планират и представят своите стратегии за персонала по професионален начин и да информират всички заинтересовани страни.

Идеален за: Създаване на визуално привлекателни и професионални планове за персонала, които ефективно комуникират вашите HR стратегии

Създавайте ефективни планове за набиране на персонал с ClickUp

Плановете за набиране на персонал са от съществено значение за екипите по човешки ресурси, за да откриват и попълват пропуските в уменията, персонала и ресурсите. Тези инструменти ви помагат бързо да идентифицирате нуждите от наемане на персонал и да поддържате всичко организирано. Но съставянето на тези планове може да бъде истинска задача. Ето тук на помощ идват платформи за продуктивност от типа „всичко на едно място“ като ClickUp с множество безплатни и лесни за използване шаблони за планове за набиране на персонал.

Използвайки тези инструменти, ще спестите време и ще останете ефективни, като същевременно ще бъдете една крачка пред конкуренцията.

Освен че предлага лесно персонализирани и удобни за ползване шаблони, които улесняват планирането на персонала, ClickUp предоставя и много мощни инструменти за HR екипите. От софтуер за управление на персонала до инструменти за автоматизация и изкуствен интелект, ClickUp оптимизира сложната работа на HR отдела.

Регистрирайте се в ClickUp и наемете най-добрите таланти за вашата компания още днес!