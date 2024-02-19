Как да преструктурирате една организация по правилния начин

Facebook, гигантът в социалните медии, успешно се преструктурира през 2018 г.

През 2018 г. Facebook обяви промяна, фокусирана върху три основни продуктови области, за да се справи с проблемите, свързани с киберсигурността, и да подобри разработването на продукти, включително нови технологии като блокчейн. Това стратегическо решение даде тласък на растежа им.

Компании като Google, Disney и Tesla също често са се преструктурирали, за да стимулират растежа, да станат по-ефективни и да съживят бизнеса си.

Това показва колко е важно да се разбере преструктурирането на организацията, като същевременно се адаптирате към новите пазарни условия, технологичните постижения и променящите се очаквания на клиентите. Преструктурирането помага на големите организации да се справят с промените и да постигнат дългосрочния успех, към който се стремят.

Ако искате да разширите бизнеса си, да подобрите задържането на клиенти и да останете конкурентоспособни, промените във вашата компания могат да бъдат правилният път. Нека видим как можете да преструктурирате организацията си с някои доказани стратегии и стъпки.

Какво е организационно преструктуриране?

Преструктурирането на организацията е целенасочена промяна на вътрешната рамка на компанията, включително нейната структура, процеси, длъжностни роли, йерархични взаимоотношения и култура. То включва промени в организацията на отделите, състава на персонала, юридическите лица и едновременното разработване на нови стратегии за растеж.

Преструктурирането дава нова посока на организацията. То играе жизненоважна роля за поддържането на растежа и конкурентоспособността на бизнеса чрез:

Повишаване на ефективността: Помага за премахване на излишъците, рационализиране на работните процеси и оптимизиране на разпределението на ресурсите.

Повишаване на гъвкавостта: Това позволява на вашата организация да реагира бързо на променящите се пазарни тенденции и изисквания на клиентите.

Подобряване на рентабилността: Намалява разхищението и контролира оперативните разходи.

Насърчаване на иновациите: Преструктурирането на организацията създава среда, благоприятна за нови идеи и експерименти.

Мотивиране на служителите: Помага за съгласуване на ролите с индивидуалните силни страни и амбиции.

Въпреки че всяка организация желае да се възползва от тези предимства, те не са единствените причини, поради които компаниите преминават през преструктуриране.

Причини за организационно преструктуриране

Ето няколко важни фактора, които могат да предизвикат преструктуриране на организацията:

1. Променяща се бизнес среда

Индустриите са динамични и подложени на постоянни промени на пазара.

Структурните промени често са необходими, за да се адаптирате към технологичните постижения, променящите се предпочитания на клиентите, постоянно променящите се пазарни условия или новите конкуренти.

Например, въздействието на COVID-19 накара много предприятия да променят стратегическия си курс, за да гарантират оцеляването си.

2. Необходимост от финансово преструктуриране

Необходимостта от финансово преструктуриране често води до организационни промени. Обикновено това се дължи на фактори като прекомерна задлъжнялост, проблеми с паричния поток, намаляваща рентабилност или промени в пазарните условия.

Процесът може да изисква да предприемете различни мерки, като преструктуриране на дългове, продажба на активи, инициативи за намаляване на разходите или преструктуриране на капитала. Тези мерки спомагат за стабилизиране на финансите и подобряване на финансовото състояние на организацията.

3. Повишаване на ефективността

Подобряването на бизнес резултатите или проучването на нови възможности може да предизвика инициативи за преструктуриране. В такива случаи целите на процеса на преструктуриране могат да бъдат рационализиране на операциите, намаляване на излишъците и оптимизиране на разпределението на ресурсите.

4. Културни промени

Изграждането на нова корпоративна култура, която набляга на сътрудничеството или иновациите, може да изисква структурни промени.

Промени в собствеността, като сливания или придобивания, често предизвикват инициативи за преструктуриране, за да се приведе бизнесът в съответствие с визията на придобиващата организация.

В зависимост от причината, може да има различни видове организационно преструктуриране.

Видове организационно преструктуриране

Бизнесът може да се преструктурира по различни начини, в зависимост от уникалните нужди и цели на организацията. Ето някои често срещани подходи:

1. Преструктуриране на човешките ресурси

Преструктурирането на човешките ресурси се фокусира върху промени в работната сила, като внедряване на нови програми за обучение, създаване на нови наръчници за служители и организационни диаграми, преквалификация на служители, преразглеждане на стратегиите за управление на таланти или коригиране на нивата на персонала и структурите на възнагражденията.

2. Правна реструктуризация

Организационните промени са необходими, когато се променят собствеността или правната рамка. Това може да включва промяна в правната структура на организацията, като например обявяване в несъстоятелност, сливане с друга организация или преструктуриране на дългове.

3. Разпродажба

Разпродажбата включва продажбата на бизнес единици с ниска производителност, за да се опростят операциите и да се фокусирате върху основните компетенции. Една от основните цели на плана за реорганизация е да се увеличи рентабилността.

Разпродажбата също може да приведе портфейла на организацията в съответствие с нейните стратегически цели и да подобри конкурентоспособността на бизнеса.

4. Преструктуриране с цел намаляване на разходите

Преструктурирането с цел намаляване на разходите включва съкращаване на административните и оперативните разходи чрез автоматизация или съкращаване на персонала. Често то включва аутсорсинг на проекти, предоговаряне на договори и консолидиране на ресурсите с цел намаляване на разходите.

5. Обръщане на тенденцията

Преобразуването е цялостен подход за спасяване на компания в затруднение, който често включва финансово преструктуриране, оперативни промени, изкупуване и промени в ръководството. Можете също да обмислите промяна в предлаганите продукти или услуги, за да обърнете тенденцията на спад в резултатите.

Бонус: Шаблони за устав на екипа!

Как се преструктурира една организация?

Преструктурирането е сложен процес, който изисква внимателно планиране и изпълнение. Следвайте тези стъпки, за да създадете добре дефинирана организационна структура:

Стъпка 1: Одит и анализ

Направете задълбочена оценка на миналото и настоящото състояние на вашата организация и идентифицирайте потенциалните предизвикателства и области за подобрение.

Проследявайте и наблюдавайте задачите, крайните срокове и напредъка на екипа си с таблата за управление на ClickUp.

Използвайте таблата на ClickUp, за да визуализирате ключови показатели и отчети за напредъка. Това опростява картографирането на процесите, планирането на ресурсите и управлението на проектите и подобрява динамиката и сътрудничеството в екипа.

Персонализираните визуализации и данните в реално време в таблото за управление ви позволяват лесно да проследявате напредъка, да идентифицирате пречките и да вземате решения въз основа на данни.

Можете също да увеличите общата производителност, като съхранявате цялата информация за проекта на едно централизирано място, до което всички членове на екипа имат достъп, без да губят време в обмен на актуализации.

С ClickUp разполагате с централизирана платформа, която консолидира всички активи, графици, комуникация, проекти, бази данни и документи, свързани с преструктурирането. Тази информация ви помага при задълбочен одит и анализ.

Стъпка 2: Поставяне на цели

След като анализирате текущата ситуация, следващата стъпка е да определите целите за процеса на преход. Ръководният екип трябва ясно да формулира желаните резултати от процеса на преструктуриране и да се увери, че те са в съответствие с цялостната стратегия на организацията.

Поставете ясни цели и постигнете успех с ClickUp Goals.

Използвайте ClickUp Goals, за да определите ясни цели за преструктуриране. Проследявайте визуално напредъка и се уверете, че всички в екипа са съгласувани с целите, поставени за преструктурирането.

Визуализирайте идеите си с ClickUp Mind Maps

Обсъждайте идеи и събирайте обратна връзка съвместно с ClickUp Mind Maps. Можете лесно да създавате и персонализирате мисловни карти, да планирате проекти и да сътрудничите с екипа си, за да въведете и управлявате промените.

Това ще ви помогне значително да планирате необходимия тип преструктуриране и стратегии.

Стъпка 3: Планиране и изпълнение

След като определите целите, можете да създадете подробен план, в който да очертаете промените, които трябва да бъдат внедрени, свързаните с тях срокове и ресурсите, които трябва да бъдат разпределени за тях. Управлението на промените е от решаващо значение за осигуряване на плавен преход и минимизиране на смущенията.

За да преструктурирате ефективно организацията, е важно да ангажирате заинтересованите страни чрез проактивна комуникация и да отговорите на техните опасения.

Можете да спечелите подкрепата на заинтересованите страни, като им обясните ясно причините и ползите от преструктурирането.

Освен това, обмислете възможността да предоставите обучение и възможности за развитие, за да подготвите служителите с уменията и знанията, необходими в новата структура на компанията. Накрая, уверете се, че ръководството е силно ангажирано с преструктурирането. Това може да се постигне чрез подкрепа на вашите служители и даване на личен пример.

Ако се чувствате претоварени от мащаба и сложността на проекта, готовите шаблони като шаблона за план за управление на промените на ClickUp или шаблона за документ за план за управление на промените на ClickUp могат да намалят тежестта.

Изтеглете шаблона Планирайте, внедрете и наблюдавайте необходимите промени в бизнеса с шаблона за план за управление на промените на ClickUp.

Тези шаблони предоставят структурирана рамка за изготвяне на план, определяне на задачи и разпределяне на отговорности, свързани с преструктурирането.

Изтеглете шаблона Изгответе методи и стратегии за осъществяване на промени, като използвате готовия за употреба шаблон за документ за план за управление на промените на ClickUp.

Разделете плана за преструктуриране на управляеми задачи с ClickUp Lists и прегледайте подробностите според предпочитания от вас стил, като например Gantt view, team view или board view. Използвайте ClickUp Custom Fields, за да записвате конкретни подробности, свързани с преструктурирането. Проследявайте визуално напредъка и идентифицирайте потенциални пречки.

Можете да използвате тези шаблони, за да предоставите на всички яснота относно желаните резултати от предложената промяна, като поддържате фокуса на всички върху успешното осъществяване на прехода.

Стъпка 4: Комуникация

Изпълнете плана за преструктуриране усърдно, като осигурите ясна комуникация с ефективни шаблони, подкрепа от страна на служителите и спазване на правните и етичните съображения.

Комуникирайте плана за преструктуриране по прозрачен и ефективен начин на всички заинтересовани страни, като отговорите на техните опасения и намалите съпротивата.

Сътрудничество в реално време с ClickUp Chat

Можете да използвате ClickUp Chat за комуникация в реално време. Споделяйте актуална информация, отговаряйте на въпроси и създавайте прозрачност по време на целия процес на преструктуриране. Това ще ви помогне да отговорите на въпросите на служителите относно промяната.

Създавайте, споделяйте и сътрудничете по нови политики и процедури, произтичащи от преструктурирането, с ClickUp Docs. Направете ги лесно достъпни за всички членове на екипа. За поверителна информация контролирайте достъпа и се уверете, че само съответните заинтересовани страни могат да виждат и променят документите.

Стъпка 5: Мониторинг и оценка

Успешното преструктуриране не става за една нощ. Необходимо е да следите непрекъснато напредъка и въздействието на процеса на преструктуриране и да правите корекции, когато е необходимо. Идентифицирайте областите, които се нуждаят от подобрение, и коригирайте плана си съответно.

Записвайте отговорите за бързо действие с ClickUp Forms.

Провеждайте проучвания или анкети с ClickUp Forms, за да съберете обратна връзка от служителите и заинтересованите страни относно въздействието на преструктурирането. Анализирайте обратната връзка и отговорете на всички повдигнати въпроси.

След това обсъдете извлечените поуки и обмислете непрекъснати подобрения за новопреструктурираната организация.

Можете също да се вдъхновите от теорията за подтикването, за да се справите с многото предизвикателства, които ще възникнат по време на преструктурирането.

Теорията за подтикването

Теорията за подтикването, популяризирана от Ричард Талер и Кас Сънщайн в книгата им „Подтикване“, предлага, че фините сигнали от околната среда могат да повлияят на решенията ни без принуда. Тя използва нашите вродени когнитивни предубеждения, за да ни „подтикне“ към поведения, които се възприемат като по-желателни.

Как теорията за подтикването допринася за преструктурирането

Преструктурирането на организациите често среща съпротива поради несигурност, страх от промени и инерция. Теорията за подтикването може да помогне на лидерите да се справят с тези предизвикателства, като разберат:

Архитектура на избора: Бизнесът може да проектира наличните възможности за избор, като ги представя по различен начин и подчертава конкретни опции, които са по-привлекателни и по-вероятно да бъдат избрани. Това позволява на организациите да влияят върху предпочитанията на клиентите и резултатите от техните решения.

Поведенчески предубеждения: Лидерите могат да използват подтици, за да насочват хората към предпочитани модели на поведение. Тези подтици се основават на предсказуеми модели в човешкото мислене, като избягване на загуби, социално доказателство и ефект на привързаност.

Положително подкрепление: Организациите могат да използват подтиквания като награди, признание или социална обратна връзка, за да насърчат желаните действия, създавайки положителни асоциации с тях.

Да предположим, че вашата организация внедрява нова система за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM), за да подобри ефективността и обслужването на клиентите, а някои служители се съпротивляват на промяната, като се позовават на непознатостта и страха от смущения. В този случай можете да структурирате избора по следните начини:

По време на обучението се фокусирайте върху ползите от новата CRM система за отделните служители (например по-бързо изпълнение на задачите, по-лесен достъп до данни).

Предварително попълнете индивидуалните табла, за да приоритизирате задачите и информацията, свързани с техните роли, като по този начин направите първоначалното им преживяване по-гладко.

Можете също да използвате геймификация за положително подсилване. Въведете точки или значки за изпълнени задачи в новата CRM система, като по този начин подхранвате чувството за постижение и приятелска конкуренция сред служителите.

Не забравяйте, че подтикванията не трябва да бъдат манипулативни. Те трябва да бъдат прозрачни, етични и да зачитат индивидуалните избори. Можете да гарантирате това, като следвате няколко прости стъпки:

Разберете притесненията на вашите служители и създайте стимули, които да им допадат.

Комбинирайте подтикването с други стратегии за управление на промените , като ясна комуникация, обучение и подкрепа.

Покажете как промените ще подобрят благосъстоянието на отделните лица и на организацията като цяло.

Подчертайте предимствата на приемането на новата структура на компанията пред запазването на старата.

Осигурете известна гъвкавост, за да могат хората да се адаптират според собствения си темп.

Стратегии след преструктурирането

След преструктурирането на организацията трябва да осигурите плавен преход и да поддържате морала на служителите. Ето някои стратегии, които ще ви помогнат да постигнете същото във всички отдели:

1. Поддържайте разнообразие, равнопоставеност и приобщаване (DEI)

DEI надхвърля рамките на законовото съответствие. То създава чувство за принадлежност, подобрява вземането на решения и насърчава иновациите.

Какво можете да направите:

Уверете се, че ръководството след преструктурирането отразява разнообразието на вашите служители.

Обучете мениджърите и служителите да разпознават и намаляват несъзнателните предубеждения.

Проследявайте показателите за DEI по време на процеса на реорганизация и след него.

Осигурете безопасни пространства, в които служителите да общуват и да защитават различни гледни точки.

Използвайте включващ език

2. Формулирайте новото ценностно предложение за препозициониране на организацията

Служителите трябва да разберат причините за културните промени в организацията и как те допринасят за бъдещия й успех.

Какво можете да направите:

Обяснете причините за преструктурирането с прости думи, без жаргон.

Подчертайте как новата промяна ще създаде стойност за служителите, клиентите и заинтересованите страни.

Споделете визията и плановете за растеж на организацията, за да предизвикате ентусиазъм и подкрепа.

Дръжте служителите информирани чрез различни канали по време на прехода.

3. Осигурете удовлетворение от работата на всички служители

Доволните служители са по-продуктивни, ангажирани и по-малко склонни да напуснат.

Какво можете да направите:

Въведете система за оценка и управление на представянето, съобразена с успешното преструктуриране и целите. Оценките могат да ви помогнат да прецените уменията за нови роли, да идентифицирате нуждите от обучение и да отговорите на опасенията относно сигурността на работните места. Използвайте ги, за да адаптирате обучението и да проследявате напредъка в индивидуалното и организационното представяне.

Обучете служителите си с уменията, необходими за успех в новите им роли.

Подкрепете служителите в ориентирането им сред кариерните възможности в рамките на новата организационна структура.

4. Възприемете моделите, следвани от корпорациите и дружествата с ограничена отговорност (ООД), за да постигнете растеж.

След преструктурирането големите организации могат да оптимизират разпределението на ресурсите, да рационализират операциите и потенциално да постигнат икономии на разходите чрез икономии от мащаба. Това освобождава ресурси за инициативи за растеж.

Новата организационна структура позволява на компаниите да се освободят от несъществени функции и да се фокусират върху основните си компетенции, като по този начин увеличават ефективността и конкурентоспособността си на основните си пазари. Успешната стратегия за преструктуриране може да подобри възприемането на марката, като увеличи лоялността на клиентите и пазарния дял.

ООД могат да адаптират структурите си по-лесно от корпорациите, което им позволява да реагират бързо на динамичните пазари и да се възползват от възможностите за растеж. Освен това, ООД не подлежат на двойно данъчно облагане, което е значително предимство за растящите бизнеси, тъй като им позволява да максимизират печалбите си и да ги реинвестират за по-нататъшен растеж.

По-опростената организационна структура може да доведе до по-ниски административни и оперативни разходи, което ще освободи ресурси за растеж.

5. Потърсете помощ от консултанти по време и след преструктурирането

Консултантите могат да предоставят експертен анализ и препоръки относно вариантите за преструктуриране, като гарантират съгласуваност с целите за растеж. Те могат да съдействат за изпълнението на плана за преструктуриране, управлението на логистиката и преодоляването на предизвикателствата.

Освен това те внасят в процеса специализирани знания и най-добри практики. Това им помага да предоставят безпристрастна перспектива, да избегнат вътрешни политически игри и да минимизират смущенията.

Пътят напред

Бъдещето на организационното преструктуриране ще се фокусира върху гъвкавостта, вземането на решения въз основа на данни и ангажираността на служителите.

Бизнесите, които приемат непрекъснатото усъвършенстване и адаптивността, ще се окажат в добра позиция да се справят с промените и да постигнат траен успех.

Не забравяйте, че преструктурирането не е просто съкращаване на персонал или намаляване на разходите, а стратегическа трансформация и разкриване на пълния потенциал на организацията. Организациите могат да насочват растежа, като разберат различните аспекти на преструктурирането, следват систематичен подход и ефективно прилагат стратегии след преструктурирането.

За да отговорите на тези нужди, ClickUp може да се превърне във вашия предпочитан инструмент. С множество шаблони за управление на промените и полезни функции, пригодени за управление на проекти и комуникация, той е ценен инструмент през целия процес на преструктуриране.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес.

Често задавани въпроси

1. Какво означава да преструктурирате една организация?

Преструктурирането се отнася до промяна в структурата, системите и процесите на организацията, за да се постигнат целите й по-ефективно.

2. Какви са стъпките за преструктуриране на една организация?

Стъпките в процеса на организационно преструктуриране включват анализ, планиране, комуникация, внедряване и оценка.

3. Какво е преструктуриране в една компания?

Преструктурирането на организацията включва промяна в структурата, системите, процесите и персонала на компанията. Като разберат различните аспекти на преструктурирането на организацията, фирмите могат да подходят стратегически към този процес и да постигнат благоприятни резултати за компанията и служителите си.