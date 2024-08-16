Как да поставяте и реализирате цели за набиране на персонал

Набирането на персонал се превърна от транзакционна функция в стратегическа. Дните на простото запълване на свободни позиции са отминали. Сега набиращите персонал са архитекти на каналите за таланти, които оформят бъдещето на организациите.

Поставянето на ясни и измерими цели за набиране на персонал и привличане на таланти е от съществено значение за справянето с тази сложност. Тези цели служат като компас, който води специалистите по подбор на персонал през предизвикателствата, свързани с намирането, привличането и задържането на най-добрите таланти в конкурентен пазар.

Доклад на Gartner сочи, че традиционните методи за набиране на кадри и резервите от кандидати са по-малко ефективни и организациите вече не могат да задоволяват нуждите си от таланти по този начин. Необходимо е също така да съобразим целите за набиране на кадри с бъдещето, за да набираме търсени таланти, да даваме приоритет на психическото здраве на служителите и да спазваме етичните норми при работа с данни в областта на HR технологиите.

В тази публикация в блога ще разгледаме инструменти за набиране на персонал, които ще помогнат на вашите HR екипи да определят по-бързо целите и процесите за набиране на персонал.

Какво представляват целите за набиране на персонал?

Целите за набиране на персонал са стратегическите цели, които направляват усилията на компанията за привличане на таланти. Те служат като пътна карта за привличане, подбор и назначаване на най-добрите таланти, съобразени с общите бизнес цели на организацията.

Интелигентните цели за набиране на персонал определят желаните резултати от процеса на наемане и набиране на персонал и предоставят рамка за измерване на успеха.

Видове цели за набиране на персонал

Целите за набиране на персонал могат да бъдат категоризирани в различни видове интелигентни цели, всяка от които с различен фокус:

Количествени цели: Това са измерими цели, свързани с процеса на набиране на персонал, като време за запълване на позицията, разходи за наемане и процент на приемане на оферти.

Качествени цели: Те се фокусират върху качеството на процеса на набиране на персонал и неговите резултати, включително опитът на кандидатите, по-добри описания на длъжностите, качеството на наетите служители и задържането на служителите.

Стратегически цели: Те съгласуват набирането на персонал с по-широките бизнес цели на компанията, като увеличаване на пазарния дял, пускане на нови продукти или разширяване в нови региони.

Предимства на поставянето на цели за набиране на персонал

Поставянето на ясни и измерими цели за набиране на персонал е от решаващо значение за успеха на всяка организация в тази област. Предимствата включват:

Повишена ефективност: Помогнете да се фокусират усилията за набиране на персонал върху най-критичните области, като се намали загубата на време и ресурси.

Подобрено вземане на решения: Предоставяйте информация за оптимизиране на стратегиите и процесите за набиране на персонал.

Повишена отговорност: Създайте чувство за отговорност сред екипа по набиране на персонал.

По-добро разпределение на ресурсите: Помогнете за ефективното разпределение на ресурсите, за да постигнете желаните резултати.

Съгласувани с бизнес целите: Целите за набиране на персонал, които са съгласувани с цялостната стратегия на компанията, допринасят за нейния успех.

Значението на поставянето на цели при набирането на персонал

Ефективното поставяне на цели включва не само определянето на целеви показатели, но и съгласуването на целите за набиране на персонал с по-широката стратегия на организацията.

Чрез установяване на ясна връзка между резултатите от набирането на персонал и бизнес целите, ръководителите на човешките ресурси могат да демонстрират стойността на отдела и да осигурят подкрепа за необходимите ресурси и инициативи. Поставянето на цели също така предоставя рамка за ефективно планиране на човешките ресурси.

Стратегическо управление при поставянето на цели

Стратегическото управление е ключовият елемент, който свързва набирането на персонал с по-широката визия на организацията. Това е нещо повече от съгласуване на цели; става въпрос за интегриране на набирането на персонал като стратегическа бизнес функция.

За да максимизират наистина въздействието на набирането на персонал, ръководителите на човешките ресурси трябва да променят нагласата си и да се съсредоточат върху изграждането на функция за привличане на таланти, която е съобразена със стратегическите цели на организацията.

Иновации и мотивация за постигане на целите за набиране на персонал

Иновациите се състоят в преосмисляне на опита на кандидатите, проучване на нови канали за набиране на кадри и използване на технологии за оптимизиране на процесите. Бъдещето на набирането на кадри е в инструментите, задвижвани от изкуствен интелект, виртуалната реалност и анализите, базирани на данни.

Мотивирането на екипа по набиране на персонал е също толкова важно. Става въпрос за създаване на култура на висока производителност, признаване на постиженията и предоставяне на възможности за растеж. От съществено значение е да се даде възможност на специалистите по набиране на персонал да мислят творчески и да поемат отговорност за работата си.

Много HR лидери подценяват силата на мотивиран екип за привличане на таланти. Чрез инвестиране в развитието на служителите, предоставяне на ясни кариерни пътища и признаване на техния принос, организациите могат да използват пълния потенциал на функцията си за привличане на таланти.

Ключови цели за успешно набиране на персонал

Интелигентното набиране на персонал не се състои само в запълването на свободни места, а в изграждането на идеалния екип. Нека обсъдим целите за набиране на персонал, които не само ще ви помогнат сега, но и ще останат актуални и в бъдеще:

1. Подобряване на качеството на набирането на персонал чрез наемане на хора, при които на първо място се поставят уменията

Традиционният подход, фокусиран върху автобиографиите, вече не е достатъчен. За да изградят високопроизводителни екипи, организациите трябва да пренасочат фокуса си към наемане на базата на умения.

Като дават приоритет на уменията и компетенциите на кандидатите пред длъжностите и академичните квалификации, компаниите могат да идентифицират лицата, които отговарят на изискванията на длъжността.

Това означава да използвате инструменти, които оценяват уменията директно, като предизвикателства за кодиране, преглед на портфолио или оценки на базата на умения.

Можем да направим извод за потенциала за успех в дадена работа въз основа на съществуващите умения и потенциалните умения: бъдещите умения, които кандидатът би могъл лесно да усвои въз основа на уменията, които вече притежава днес... Компаниите, които искат да започнат да прилагат наемане на базата на умения, ще трябва да оспорят отдавна утвърдените представи за това как изглежда „най-добрият” кандидат, въз основа на стандартните практики за наемане и традиционните критерии.

Можем да направим извод за потенциала за успех в дадена работа въз основа на съществуващите умения и потенциалните умения: бъдещите умения, които кандидатът би могъл лесно да усвои въз основа на уменията, които вече притежава днес... Компаниите, които искат да започнат да прилагат наемане на базата на умения, ще трябва да оспорят отдавна утвърдените представи за това как изглежда „най-добрият” кандидат, въз основа на стандартните практики за наемане и традиционните критерии.

2. Ускоряване на процеса на наемане

За да останат конкурентоспособни, организациите трябва да опростят процесите си по набиране на персонал. Това включва използването на технологии за автоматизиране на рутинни задачи, като проследяване на кандидатите и планиране на графици.

Въвеждането на ефективни процеси за интервюта, включително предварително записани интервюта и интервюта с комисия, може значително да съкрати сроковете за наемане на персонал.

Google Cloud използва изкуствен интелект, за да подобри процесите по подбор и назначаване на кандидати. Вместо да пресява безброй автобиографии, изкуственият интелект бързо идентифицира най-подходящите кандидати за конкретни позиции. Този технологичен скок е съкратил с часове процеса на набиране на персонал, което позволява на специалистите по подбор да се съсредоточат върху изграждането на взаимоотношения и оценяването на кандидатите на по-дълбоко ниво.

Ние постоянно мислим за организационния дизайн на Google като цяло в областта на набирането на персонал... Изкуственият интелект е в центъра на всеки наш разговор и променя завинаги начина, по който мислим за традиционните теми, свързани с човешките ресурси... Можем да отделяме по-малко време на административните задачи, които, за съжаление, заемат голяма част от работата на отдела по човешки ресурси, и да се концентрираме повече върху човешките взаимодействия, стратегическото, творческото и иновативното мислене.

Ние постоянно мислим за организационния дизайн на Google като цяло в областта на набирането на персонал... Изкуственият интелект е в центъра на всеки наш разговор и променя завинаги начина, по който мислим за традиционните теми, свързани с човешките ресурси... Можем да отделяме по-малко време на административните задачи, които, за съжаление, заемат голяма част от работата на отдела по човешки ресурси, и да се концентрираме повече върху човешките взаимодействия, стратегическото, творческото и иновативното мислене.

3. Изграждане на ефективна програма за препоръки от служители

Препоръките от служители постоянно водят до наемане на висококачествени кадри и по-кратко време за запълване на позициите.

За да създадат ефективна програма за препоръки, организациите трябва да стимулират служителите да препоръчват квалифицирани кандидати. Това може да се постигне чрез предлагане на атрактивни бонуси за препоръки, признаване на най-добрите препоръчители и създаване на безпроблемен процес за препоръки.

Jefferson Healthcare, със седалище във Вашингтон, САЩ, приписва значителното увеличение на квалифицираните кандидати за работа на неотдавнашната реформа на програмата си за препоръчване на служители. От стартирането на програмата през 2008 г. здравната система отбелязва стабилен успех, но обновяването на политиката през април 2023 г. усили нейното въздействие. Чрез увеличаване на бонусите за препоръки Jefferson Healthcare стимулира съществуващите служители да търсят активно свободни работни места и да участват в процеса на наемане, което доведе до по-голям брой и по-високо качество на кандидатите.

4. Повишаване на имиджа на работодателя чрез стратегическо изграждане на мрежа от контакти

Силната марка на работодателя е мощен магнит за най-добрите таланти. Стратегическото изграждане на мрежа от контакти е от съществено значение за изграждането на убедителна репутация на работодателя. Чрез поддържането на връзки с влиятелни лица в бранша, търсещи работа и други заинтересовани страни, организациите могат да повишат своята видимост и да привлекат постоянен поток от квалифицирани кандидати.

Участието в събития, конференции и кариерни изложения в бранша ви дава възможност да установите контакти с потенциални кандидати, да покажете корпоративната култура на компанията и да съберете информация за тенденциите в бранша.

AEG Europe, глобален гигант в развлекателния сектор, затвърди репутацията си на водещ работодател, като спечели престижно място в класацията на The Sunday Times Best Companies to Work For (Най-добрите компании, за които да работиш, според The Sunday Times). Ангажиментът на компанията към създаването на култура на отлични постижения и приобщаване е бил от ключово значение за постигането на това признание. Неотдавнашно вътрешно проучване разкри впечатляващ резултат от 86% ангажираност на служителите, който значително надвишава стандартите в бранша.

5. Инвестиране в автоматизация на набирането на персонал и изкуствен интелект за повишаване на ефективността

Чрез използването на автоматизация и изкуствен интелект организациите могат да опростят процесите, да подобрят ефективността и да усъвършенстват процеса на вземане на решения.

Системите за проследяване на кандидати, чатботовете и инструментите за търсене на кандидати, базирани на изкуствен интелект, могат значително да намалят административната тежест и да освободят специалистите по подбор на персонал, за да се фокусират върху стратегически дейности. Предсказуемите анализи могат да се използват за идентифициране на таланти и прогнозиране на нуждите от наемане на персонал.

Phenom революционизира процеса на наемане с помощта на своя чатбот, задвижван от изкуствен интелект. Чрез ангажиране на кандидатите в разговорна форма, чатботът бързо оценява техните умения и предпочитания, като ги съпоставя с подходящи обяви за работа. Тази интелигентна система не само опростява идентифицирането на кандидатите, но и автоматизира планирането, освобождавайки специалистите по подбор на персонал да се съсредоточат върху изграждането на взаимоотношения и оценяването на най-добрите таланти.

6. Използване на тактики за маркетинг при набирането на персонал

Усилията за маркетинг в областта на набирането на персонал включват привличане и ангажиране на най-добрите таланти чрез целеви маркетингови кампании. Чрез създаването на убедителни послания за имиджа на работодателя и разпространяването им чрез различни канали, организациите могат да изградят силна база от таланти.

Използването на маркетинг на съдържание, социални медии и имейл маркетинг може да ви помогне да предизвикате интерес и да привлечете висококвалифицирани кандидати. Персонализираното преживяване на кандидатите може да създаде положително възприятие за марката и да увеличи конверсиите.

Партньорството за икономически просперитет Труро-Колчестър (TCPEP) успешно привлече над 300 кандидати за лекари в региона чрез целенасочена маркетингова кампания. В партньорство с Nova Scotia Health, TCPEP използва финансиране от Службата за набиране на медицински специалисти, за да подчертае привлекателността на района като място за медицинска практика. Кампанията предизвика значителен интерес от лекари от цял свят, като представи баланса между работата и личния живот, професионалните възможности и динамичната общност в Нова Скотия.

7. Изграждане на динамична и разнообразна общност от таланти

Създаването на разнообразно и приобщаващо работно място е от съществено значение за успеха на бизнеса. Организациите трябва да се фокусират върху изграждането на общност от таланти, която отразява разнообразието на целевия пазар.

Това включва прилагане на инициативи за разнообразие и приобщаване , партньорство с организации за разнообразие и използване на социалните медии за достигане до разнообразни таланти.

8. Намаляване на текучеството на персонала чрез прилагане на стратегии за задържане

Намаляването на текучеството на персонала е също толкова важно, колкото и привличането на най-добрите таланти. Организациите трябва да се фокусират върху създаването на положително преживяване за служителите, предлагайки конкурентни възнаграждения и пакети от социални придобивки, както и предоставяйки възможности за растеж и развитие.

Ефективното въвеждане в работата, управлението на производителността и програмите за ангажираност на служителите са от съществено значение за задържането на най-добрите таланти. Събирането на обратна връзка от служителите чрез анкети и интервюта при напускане може да помогне за идентифициране на области за подобрение и прилагане на целенасочени стратегии за задържане.

Griswold, компания за домашни грижи, намали текучеството на персонала с 20% с помощта на изкуствен интелект. Проблемът? Годишна текучество на персонала от около 80% в цялата дейност в Пенсилвания. Това високо текучество се отрази на качеството на услугата и оперативните разходи. За да реши този проблем, Грисуолд внедри TeamEngage, платформа на WellSky, базирана на изкуствен интелект. Тази иновативна система превръща работата на болногледачите в игра, като награждава служителите с точки за положителни действия като пунктуалност, приемане на смени и постигане на цели в грижите. Тези точки могат да бъдат обменени за подаръчни карти, което създава осезаем стимул.

Макар че целите за набиране на персонал могат да варират значително в зависимост от специфичните за отрасъла предизвикателства и възможности, този списък ще ви даде отправна точка за определяне на вашите собствени цели и наемане на лица, които са подходящи за работата и организационната култура.

Необходима е цяла общност, за да се справите с постоянно променящите се тенденции в тази еволюционна фаза на привличане и управление на таланти. Не можете да го направите сами и ще се справите много по-добре, ако ангажирате екипа си и инвестирате в подходящите инструменти за тази работа. ClickUp е един от тези инструменти.

ClickUp за HR екипи предлага цялостно решение за опростяване на набирането, назначаването, напускането и управлението на целия процес по привличане на таланти.

Разширете и създайте система, подходяща за бъдещето, за управление на всички HR функции от нулата с ClickUp за HR екипи.

Това може да ви помогне да:

1. Революционизирайте процеса си на набиране на персонал

Привлечете най-добрите таланти с система, която централизира информацията за кандидатите, заявленията и контактите.

Добавете различни етапи и използвайте прости списъци за проверка, за да покажете кога задачите са изпълнени с персонализираните статуси на ClickUp.

Създайте персонализирани статуси в ClickUp, за да проследявате напредъка на кандидатите през целия процес, от първоначалния контакт до приемането на офертата. Например, създайте процес на набиране на персонал със статуси като „Намерен“, „Телефонно интервю“, „Интервю на място“ и „Изпратена оферта“. Разпределете задачи на специалистите по подбор на персонал, мениджърите по наемане и интервюиращите и определете крайни срокове, за да гарантирате навременен напредък.

Създайте автоматизации за имейли между служители, клиенти, доставчици и партньори с ClickUp Automations.

Използвайте ClickUp Automations, за да зададете тригери за изпращане на автоматизирани имейли, планиране на интервюта и преминаване на кандидатите през етапите без усилие. Например, когато кандидат приеме предложение за работа, автоматично създайте задачи за въвеждане в работата и ги възложете на съответните отдели.

Прочетете също: 10 безплатни ATS шаблона за набиране на персонал и проследяване на кандидати

2. Лесно въвеждане на нови служители

Позволете на новите служители да окажат по-бързо влияние с помощта на структурирано решение за въвеждане в работата.

Създайте подробно хранилище на документи за човешките ресурси за служителите с ClickUp Docs.

Използвайте ClickUp Docs, за да централизирате важната информация, политики и процедури на компанията. Създайте дигитален наръчник за служителите, споделяйте приветствени съобщения от ръководството и осигурете достъп до подходящи ресурси на едно удобно достъпно място.

Документите поддържат сътрудничество в реално време, което позволява на няколко членове на екипа по човешки ресурси да допринасят и редактират документи едновременно. Използвайте функцията за коментари, за да давате обратна връзка и предложения. Използвайте поддокументи и папки, за да организирате информацията ефективно.

?Съвет от професионалист: Подгответе новите служители за успех с шаблоните на ClickUp, които улесняват прехода им към новата роля и им позволяват да документират влиянието, което оказват, още от самото начало. Опитайте шаблона на ClickUp за 30-60-90-дневен план, за да започнете!

3. Повишете производителността на служителите

С ClickUp Views HR специалистите могат лесно и подробно да визуализират целия процес на набиране на таланти. Освен това, простотата и визуалната яснота могат да им помогнат да поддържат управлението на производителността и оценките.

Помогнете на екипите по човешки ресурси да създават, управляват и проследяват задачи с ClickUp Views.

Ето как можете да използвате ClickUp Views за управление на производителността:

Табличен изглед : Създайте изчерпателен преглед на показателите за ефективността на служителите, включително цели, KPI и оценки. Персонализирайте колоните, за да покажете релевантна информация, като име на служителя, отдел, период на ефективност и обща оценка. Създайте изчерпателен преглед на показателите за ефективността на служителите, включително цели, KPI и оценки. Персонализирайте колоните, за да покажете релевантна информация, като име на служителя, отдел, период на ефективност и обща оценка.

Изглед на таблото : Визуализирайте представянето на служителите с помощта на табло в стил Kanban. Създайте етапи като „Надхвърля очакванията“, „Отговаря на очакванията“ и „Нуждае се от подобрение“. Плъзгайте и пускайте имената на служителите между етапите въз основа на оценките за представянето им.

Изглед на списък : Приоритизирайте задачите и проектите за всеки служител. Създайте персонализирани полета, за да проследявате крайните срокове, напредъка и статуса на завършване. Използвайте филтри и опции за сортиране, за да идентифицирате високопроизводителните служители или тези, които се нуждаят от допълнителна подкрепа. Приоритизирайте задачите и проектите за всеки служител. Създайте персонализирани полета, за да проследявате крайните срокове, напредъка и статуса на завършване. Използвайте филтри и опции за сортиране, за да идентифицирате високопроизводителните служители или тези, които се нуждаят от допълнителна подкрепа.

Таблото на ClickUp предоставя централизирана информация за натовареността на служителите, КПИ за човешките ресурси , производителността и ефективността, за да ви улесни анализа.

Създайте персонализирани табла за визуализиране на ключови показатели като средно отработени часове, процент на изпълнени задачи и графици на проекти с ClickUp Dashboards.

Ето няколко примера за различни видове табла, които можете да създадете за служителите си:

Преглед на натоварването: Следете разпределението на натоварването на служителите, за да идентифицирате потенциално преумора или недостатъчно използване. Използвайте филтри, за да анализирате натоварването по отдел, екип или индивид.

Изглед за проследяване на времето: Проследявайте времето, прекарано за различни задачи и проекти, за да идентифицирате отнемащите време дейности и да оптимизирате работните процеси.

Лична продуктивност: Анализирайте индивидуалните показатели за производителност, като процент на изпълнени задачи, време, прекарано в изпълнение на задачи, и постигане на цели.

Прочетете също: 10 софтуера за управление на служители за HR екипи през 2024 г.

4. Спестете време от тромави процеси

Шаблоните на ClickUp предлагат структурирана основа за оптимизиране на различни HR процеси. Например, HR специалистите могат да използват шаблона на ClickUp за наемане на кандидати, за да управляват привличането на таланти.

Изтеглете този шаблон Създайте лесно цялата си система за набиране на персонал с предварително създадения шаблон за набиране на кандидати в ClickUp.

Намирането на идеалния кандидат за дадена длъжност може да бъде трудна задача. Този шаблон опростява процеса на набиране на персонал и ви помага да намерите идеалния кандидат.

Свържете предпочитания от вас инструмент за кандидатстване (Google Forms, Typeform и др.) с ClickUp чрез Zapier, за да автоматизирате създаването на нови задачи за всеки кандидат. Това елиминира ръчното въвеждане на данни и гарантира, че никой кандидат няма да бъде пропуснат.

Този шаблон предлага:

Персонализирани статуси: Проследявайте напредъка на всеки кандидат с персонализирани статуси като „Подадена кандидатура“, „В процес“, „Телефонно интервю“, „Оферта“ и „Отхвърлена“.

Потребителски полета: Организирайте и добавяйте атрибути към задачите си по набиране на персонал, което улеснява визуализирането на данните за кандидатите.

Персонализирани изгледи: Достъпвайте информация без усилие с пет различни изгледа в ClickUp, включително „Проследяване на кандидатите за работа“, „Чат изглед“, „Пълна галерия“, „Пълен списък“ и „Изглед на списъка“.

Управление на проекти: Подобрете проследяването на кандидатите с функции като проследяване на времето, етикети, предупреждения за зависимости и имейли.

Друг шаблон, който можете да използвате, е Шаблон за план за действие за набиране на персонал на ClickUp.

Изтеглете този шаблон Приложете добре обмислена стратегия за набиране на персонал с плана за действие за набиране на персонал на ClickUp.

Навигирането в света на талантите изисква стратегически подход. Този шаблон ви позволява да:

Определете ясен план: Начертайте подробна пътна карта за целия процес на набиране на персонал.

Оптимизирайте набирането на кандидати: Идентифицирайте най-ефективните и ефикасни методи за намиране на потенциални кандидати.

Оптимизирайте процеса: Уверете се, че процесът на набиране на персонал е възможно най-гладък и ефективен.

Спазвайте графика: Използвайте структуриран график, за да спазите сроковете на процеса на набиране на персонал.

Предизвикателствата и решенията при поставянето на цели за набиране на персонал

Поставянето на ефективни цели за набиране на персонал е от решаващо значение за успеха на организацията, но е изпълнено с предизвикателства. Разбирането на тези препятствия и прилагането на стратегически решения е от съществено значение за екипите по човешки ресурси.

Често срещани предизвикателства:

Съгласуваност с бизнес целите: Превръщането на общите бизнес цели в конкретни показатели за набиране на персонал може да бъде предизвикателство.

Измерване на въздействието на набирането на персонал: Често е трудно да се измери количествено въздействието на усилията за набиране на персонал върху бизнес резултатите.

Динамичен пазар на таланти: Бързите промени в наличността, уменията и очакванията на талантите правят поставянето на точни и дългосрочни цели предизвикателство.

Наличност и качество на данните: Липсата на надеждни данни и анализи може да попречи на поставянето на цели и измерването на резултатите.

Балансиране на краткосрочни и дългосрочни цели: Приоритизирането на незабавни нужди от набиране на персонал, като се отчитат бъдещите нужди на организацията от таланти, може да бъде сложно.

Решения за преодоляване на предизвикателствата:

Стратегическо партньорство: Работете в тясно сътрудничество с бизнес лидерите, за да съгласувате целите за набиране на персонал с целите на организацията.

Подход, основан на данни: Прилагайте надеждни анализи на данни, за да измервате ефективността на набирането на персонал и да идентифицирате тенденции.

Адаптивно поставяне на цели: Приемете гъвкав подход към поставянето на цели, който позволява корекции в зависимост от променящите се пазарни условия.

Информация за талантите: Инвестирайте в инструменти и ресурси, за да събирате информация за наличността на таланти, уменията и тенденциите в заплащането.

Непрекъснато усъвършенстване: Редовно преразглеждайте и усъвършенствайте целите за набиране на персонал, за да се уверите, че те остават актуални и ефективни.

Прочетете също: 10 шаблона за списък за назначаване на служители в Excel и ClickUp

Организациите могат да оптимизират процесите си по набиране на персонал и да създадат високопроизводителни екипи, като съгласуват целите с бизнес целите, измерват производителността и използват данни, базирани на аналитични прозрения.

Бъдещето на набирането на персонал се характеризира с нарастваща сложност и конкуренция за най-добрите таланти. За да останат начело, HR екипите трябва да приемат иновациите, да използват технологиите и да се фокусират върху изграждането на силни работодателски марки. Приоритизирането на опита на кандидатите и служителите през целия цикъл на талантите ще бъде ключово за поставянето на цели за набиране на персонал в бъдеще.

ClickUp предлага цялостна платформа за подкрепа на тези развиващи се цели за набиране на персонал. Неговите надеждни функции за управление на задачи, сътрудничество и автоматизация позволяват на екипите по човешки ресурси да оптимизират процесите, да подобрят ефективността и да вземат решения, основани на данни.

Регистрирайте се в ClickUp още днес !