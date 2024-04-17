Как да поставите цели за въвеждане, които да помогнат на служителите да успеят

Обучението на нови служители е процесът на интегриране на новоназначените в организацията ви. Това е решаващата първа стъпка, за да помогнете на новите служители да разберат своите роли, културата на екипа и целите на компанията.

Недостатъчните програми за въвеждане могат да оставят новите служители объркани, незаинтересовани и непродуктивни. Това също така увеличава текучеството на персонала, което коства на компанията време, усилия и пари.

Това прави ефективното въвеждане в работата по-важно от всякога в днешния конкурентен пазар на труда. Всеобхватното посрещане с документирани цели за въвеждане в работата кара новите служители да се чувстват добре дошли, ценени и подготвени за успех. То също така увеличава ангажираността на служителите, намалява текучеството и подобрява производителността, като в крайна сметка допринася за успеха на организацията.

В тази статия ще намерите необходимите ресурси, съвети и стъпки за прилагане на успешна стратегия за въвеждане на нови служители, която увеличава задържането на служителите и ви помага да се отличите като професионалист в областта на човешките ресурси.

Разбиране на целите за въвеждане на нови служители

Целите за въвеждане в работата осигуряват плавен преход за служителите, които се присъединяват към нова компания. Компаниите могат да ускорят процеса на въвеждане в работата чрез правилното поставяне на цели, което повишава удовлетвореността на служителите и интеграцията на екипа.

Ефективните цели за въвеждане в работата оказват пряко влияние върху управлението на талантите и намаляват текучеството. Чрез предоставянето на структуриран път за обучение, тези цели дават на новите служители уменията и информацията, от които се нуждаят, за да успеят, като култивират чувство за постижение и принадлежност.

Поставянето на цели е критична стъпка в една успешна програма за въвеждане в работата. То превръща неясните очаквания в постижими етапи, което позволява на новия служител и неговия мениджър да проследяват напредъка и да празнуват успехите. Освен това, този подход на сътрудничество изгражда силни работни взаимоотношения.

Вашият HR екип може да създаде солидна програма за въвеждане на нови служители, като използва рамката за SMART цели, за да оптимизира този процес.

Нека създадем няколко примера за цели за въвеждане в работата, за да разберем по-добре.

1. Административни задачи (Седмица 1):

Конкретно: Попълнете всички документи за новоназначените служители в рамките на 24 часа от датата на постъпване на служителя на работа.

Измерими: Проследявайте процента на новоназначените служители, които попълват документите си навреме.

Постижимост: Уверете се, че всички документи са лесно достъпни онлайн и са лесно достъпни.

Важно: Уверете се, че всички документи са попълнени, за да може новият служител да започне да ползва фирмените придобивки и ресурси.

Срок: Задайте краен срок от 24 часа, за да гарантирате гладко въвеждане в работата.

2. Запознаване с ролите (седмици 1–2):

Конкретно: Накарайте новите служители да присъстват на всички обучения в отдела и да наблюдават колегите си в продължение на 20 часа до края на втората седмица.

Измерими: Проследявайте присъствието на обученията и документирайте часовете на наблюдение.

Постижимо: Планирайте обучения и определете предварително членовете на екипа, които са на разположение за провеждане на сесии за наблюдение.

Важно: Уверете се, че обучението и наблюдението запознават новите служители с основните умения и знания, специфични за тяхната роля.

Срок: Задайте ясен краен срок от 20 часа, който да бъде постигнат до края на втората седмица, за да се гарантира навременното завършване.

3. Корпоративна култура (седмици 2–3):

Конкретно: Насърчете новите служители да участват и да допринесат за две дейности за изграждане на екип до края на третата седмица.

Измерими: Проследявайте участието в дейностите и оценявайте приноса чрез обратна връзка от колегите.

Постижими: Изберете дейности за изграждане на екип, които са включващи и насърчават участието.

Важно: Уверете се, че участието в дейности за изграждане на екип помага на новите служители да се свържат с колегите си и да разберат корпоративната култура.

Срок: Задайте краен срок до края на третата седмица, за да насърчите активното участие.

4. Развитие на умения (3-4 седмица):

Конкретно: Подкрепете новите служители да постигнат резултат от 80% или повече при оценката на познанията за продукта до края на четвъртата седмица.

Измерими: Проследявайте резултатите на платформата за оценяване

Постижимост: Уверете се, че оценката е съобразена с предоставеното обучение и предлага достатъчно време за учене.

Важно: Помогнете им да усвоят познания за продукта, което е от решаващо значение за ефективното изпълнение на работата.

Срок: Задайте краен срок до края на четвъртата седмица, за да мотивирате целенасоченото учене.

Сега, когато разбирате важността на поставянето на SMART HR цели, нека обсъдим конкретните цели за въвеждане, на които трябва да се фокусирате.

Петте ключови цели на всеобхватното въвеждане в работата

Ето пет ключови цели за въвеждане, които могат да направят програмата ви за обучение на нови служители по-ефективна:

1. Създаване на връзки: Изграждане на взаимоотношения в екипа

Всеки нов служител може да се чувства притеснен, когато постъпва на нова работа. Като специалист по човешки ресурси обаче можете да улесните нещата, като им помогнете да изградят връзки с членовете на екипа си. Това може да спомогне за създаването на чувство за принадлежност, да намали усещането за изолация и да направи прехода по-плавен и по-малко стресиращ. Това от своя страна допринася значително за увеличаване на задържането на служителите.

Ето няколко стъпки, които можете да предприемете, за да ускорите интеграцията на новите си служители в екипа:

Организирайте обяди за добре дошли или провеждайте специфични за екипа социални събития извън работното време, за да създадете непринудена обстановка за взаимодействие.

Въведете „система за наставничество“ и сдвойте новите служители с опитни колеги, които могат да им бъдат ментори и да ги напътстват.

Насърчавайте използването на онлайн платформи за сближаване , за да стимулирате разговорите и да помогнете на новите служители да се свържат с колеги, които споделят сходни интереси.

инструменти за сътрудничество, като платформи за незабавни съобщения или Използвайте, като платформи за незабавни съобщения или софтуер за въвеждане в работата , за да улесните комуникацията, работата в екип и обратната връзка, особено в условия на дистанционна работа.

2. Обучение и образование: Подпомагане на професионалното развитие

Като специалист по човешки ресурси, вие играете ключова роля в подпомагането на развитието на новите служители по време на въвеждането им в работата, като им предлагате целенасочено обучение и образование.

Това персонализирано наставничество помага на новоназначените служители да се чувстват подкрепени и да придобият необходимите знания, за да успеят в новите си роли.

Нека разгледаме някои важни стъпки в този процес:

Разберете индивидуалните нужди и адаптирайте обучението според тях.

Комбинирайте форматите на обучение (като класни стаи, семинари, онлайн и ръководени от ментори) с образователни технологии, за да отговорите на различни стилове на учене .

Гарантирайте висококачествено и ангажиращо съдържание, предоставено от опитни обучители .

Насърчавайте култура на учене с постоянни възможности и механизми за обратна връзка.

3. Спазване на правилата и безопасност: Осигуряване на разбиране на правилата за безопасност и здраве при работа

Помагайки на новоназначените служители да разберат правилата за съответствие и безопасност и здраве при работа (OSH), вие им давате възможност да работят безопасно и да допринесат за положителна организационна култура.

За да постигнете това, можете да извършите следните дейности:

Разработвайте интересни инфографики, ръководства или наръчници и провеждайте увлекателни обучителни сесии.

Уверете се, че всички служители, включително новоназначените, завършат обучението си по безопасност и здраве при работа, като им обещаете награди като сертификати за постижения .

Използвайте каналите за комуникация на компанията, за да насърчите мениджърите да гарантират завършването на обучението. Можете също да предложите бонус точки, които могат да бъдат изкупени, за да повишите ангажираността.

4. Въвеждане в организационната култура: Потапяне на новите служители в корпоративната култура

Ефективното въвеждане в работата помага на новите служители да се приспособят към ценностите и целите на компанията. Става въпрос за интегриране на новите служители в корпоративната култура, създаване на чувство за принадлежност и подготвяне за успех.

Това повишава ангажираността на служителите и оказва положително влияние върху производителността. Освен това, то гарантира по-добро сътрудничество в екипа и представяне на марката.

Ето как можете да преодолеете различията между „новите“ и „утвърдените“:

Споделете историята на вашата компания чрез увлекателни разкази, видеоклипове или свидетелства на служители.

Организирайте „културни разходки” за новоназначените служители, за да разберат различните отдели и да се свържат с колегите си.

Планирайте забавни и сътруднически дейности за изграждане на екип , които действат като ледоразбивачи и изграждат отношения между служителите.

Въведете програма за менторство , в която опитни служители могат да насочват и подкрепят новоназначените служители.

Насърчавайте отворената комуникация чрез анкети, кутии за предложения или срещи за отчитане.

💡Съвет от професионалист: Инструменти като ClickUp Form View улесняват новите служители да докладват проблеми, подават заявки или предлагат подобрения. Тези предложения могат да бъдат автоматично превърнати в проследими задачи в ClickUp и възложени на подходящите екипи за действие.

5. Изясняване на ролите: Цялостно разбиране на показателите за ефективност и системата за оценяване

Новите служители трябва да разбират своите служебни задължения, очакванията за тяхното представяне и как ще бъде оценяван техният принос. Това помага за създаването на основа за успешно представяне, по-голяма ангажираност и дългосрочно кариерно развитие за новите служители.

Ето как можете ефективно да предоставите на новите служители тази жизненоважна информация по време на процеса на въвеждане в работата:

Включете подробно описание на работата на новия служител, като очертаете основните отговорности, очаквания и показатели за ефективност в писмото за назначаване. Това помага да изясните очакванията .

Организирайте индивидуални срещи с мениджъра на новоназначения служител, за да обсъдите конкретните очаквания за ролята, проектите, в които ще участва, и ежедневните работни процеси.

Представете обща информация за системата за управление на ефективността , използвана от компанията, включително нейната цел и честотата на оценките.

Обяснете различните компоненти на представянето , като поставяне на цели, оценки на представянето и механизми за обратна връзка.

Разработете онлайн обучителни модули или видео уроци, за да обясните системата ясно и кратко.

Заедно тези пет типа цели за въвеждане в работата поставят основите за дълготраен успех в компанията. Казано това, има и друга незаменима рамка, която може да ви помогне да създадете трайно въздействие върху вашите служители.

Нека разберем какво включва тази рамка, четирите С на въвеждането в работата.

Четирите С на въвеждането в работата

Разработена и представена от д-р Таля Бауер през 2010 г., рамката на четирите С все още е актуална в днешните процеси на въвеждане в работата.

Нека разгледаме тези четири стъпки, от най-ниското до най-високото ниво на важност.

1. Изясняване: Определяне на ясни роли и очаквания за представянето на работа

Едно от най-големите разочарования за компаниите и новоназначените служители е липсата на ясни очаквания. Това може да доведе до „изчезване“ по време на процеса на наемане или висока текучество в ранния етап.

Добрата новина е, че яснотата при въвеждането може да гарантира плавен преход, по-голяма удовлетвореност от работата и по-добри резултати.

Определянето на ясни очаквания е от решаващо значение, а поставянето на цели е идеалният инструмент за това. Ето няколко начина, по които можете да осигурите яснота относно ролите на новите си служители:

Ясна документация: Уверете се, че целите са ясно дефинирани и достъпни.

Съгласуваност в цялата компания: Съгласувайте целите с общите цели на компанията.

Последователно прилагане: Уверете се, че всички новоназначени служители получават еднаква яснота чрез стандартизиран подход към въвеждането в работата.

Проследяване на времето: Наблюдавайте напредъка и предлагайте подкрепа при необходимост.

Технологична интеграция: Използвайте софтуер за управление на таланти или софтуер за човешки ресурси за ефективно проследяване и комуникация.

2. Спазване на изискванията: Разбиране на задължителните правила на компанията и законовите разпоредби

Това ниво обикновено се фокусира върху:

Обработка: Попълване на документите за новите служители и регистрирането им за социални придобивки

Разбиране на системите: Да ги накарате да разберат политиките и процедурите на компанията

Обучение: Ориентиране на новоназначените служители чрез обучителни сесии за задължителните политики, правила и регламенти.

Ключови показатели за ефективност (KPI): Определяне на критерии за постигане на специфични за отрасъла или ролята изисквания.

Въпреки това, не е достатъчно да накарате новите служители да прочетат наръчника за служители на вашата компания. За да им помогнете наистина да успеят, трябва да ги снабдите с допълнителни ресурси, които включват политики и процедури, валидни за цялата компания.

Освен това, трябва да насрочите срещи с тях, за да обсъдите тези ресурси, да обясните как спазването на правилата се отразява на ежедневната им работа и да оцените тяхното разбиране.

3. Култура: Възпитаване на етиката и начина на живот на компанията

Организационната култура винаги играе значителна роля при привличането на нови служители, и то с основателна причина. Въпреки това, много усилия са необходими, за да се гарантира, че културното приспособяване на новия служител надхвърля първоначалните впечатления.

Докато набирането на персонал се фокусира върху съвместимостта, въвеждането в работата предоставя възможност за развиване на културно разбиране.

Самото въвеждане в работата отразява културата. Когато представителите на отдел „Човешки ресурси“ активно подпомагат интеграцията и представянето на новите служители в екипа и искат обратна връзка за техния опит, това представлява солидна ангажираност към прозрачност и отчетност.

Например, Google предоставя на своите служители първокласни предимства, като индивидуално финансово консултиране, програма за медицинска подкрепа за транссексуални служители, четири седмици „работа отвсякъде“ годишно, както и подкрепа за плодовитостта и разрастващото се семейство.

Всички тези усилия отразяват ангажимента на Google към своите служители и показват колко дълбоко компанията се интересува от тяхното професионално и лично благополучие.

4. Връзка: Изграждане на междуличностни отношения

Безспорно, един от най-важните елементи в рамката на четирите С е начинът, по който въвеждането в работата помага на новите или утвърдените служители да се чувстват свързани с екипа и компанията си.

Ако постпандемичната ера ни е научила на нещо, то е, че солидните връзки на работното място осигуряват съществена помощ, подкрепа и насоки както в трудни, така и в щастливи моменти.

Но това е по-лесно да се каже, отколкото да се направи. Изграждането на надеждни връзки може да се окаже трудно поради социална тревожност, липса на интерес към социализиране или дори предразсъдъци относно политиката на компанията, които оказват влияние върху морала на служителите.

Ето някои ключови стратегии, които специалистите по човешки ресурси могат да приложат:

Социализиране: Планирайте неформални събирания извън работното време, като обяди с екипа, happy hours или доброволчески дейности.

Признание: Признавайте публично постиженията на отделните служители и екипи, за да укрепите връзките в екипа и да мотивирате служителите.

Забавление на работното място: Създайте онлайн канал (например в Slack), където служителите могат да споделят новини, които не са свързани с работата, вицове или забавни факти.

Празнуване: Не се ограничавайте само с торта за рожден ден; персонализирайте празненствата, като подчертаете уникалния принос на даден служител или създадете „табло с спомени“.

Изграждане на екип: Планирайте редовни излети, годишни благотворителни събития, новогодишни партита и дни, в които служителите могат да водят домашните си любимци на работа, за да изградите взаимоотношения между и в рамките на екипа.

С една чудесна рамка идва и по-голямата отговорност за нейното внедряване и поддържане. Компаниите се сблъскаха с огромни предизвикателства при изпълнението на тази задача по време на пандемията.

Нека разгледаме как функционира процесът на дистанционно въвеждане в работата, типичните предизвикателства, с които се сблъскваме, и възможните решения.

Въвеждане на дистанционни служители

Проучване на The Survey of Working Arrangements and Attitudes (SWAA) разкри, че в началото на 2024 г. 13% от пълноправните служители в САЩ са работили дистанционно, а 29% са били на хибридна форма на работа.

Компаниите адаптираха техниките си за въвеждане на нови служители, за да поддържат ангажираността и продуктивността на своите дистанционни служители. Но не преди да се справят с предизвикателства като:

Трудности при разбирането на новите технологии или софтуерни платформи, необходими за улесняване на дистанционната работа

Липса на професионални взаимоотношения и разбирателство между членовете на екипа поради отсъствието на лични контакти

Ограничен достъп до ресурсите, документите и друга информация на компанията, които обикновено са лесно достъпни в работната среда на място.

Комуникационни бариери, които водят до недоразумения между членовете на екипа и техните ръководители или колеги

За да преодолеят тези предизвикателства, компаниите по целия свят приложиха стратегии за преобразуване на традиционните техники за въвеждане в работата в такива, подходящи за дистанционна работа, като например:

Използвайте платформи за производителност на работата за въвеждане в работата чрез въвеждане на видеоконферентни системи, онлайн модули за обучение и инструменти за сътрудничество.

Използване на онлайн платформи и решения за дигитален подпис за оптимизиране на управлението на документи и намаляване на зависимостта от физическа документация

Въвеждане на онлайн материали и ресурси за обучение в разнообразни формати, които позволяват на новоназначените служители да имат достъп до тях навсякъде и по всяко време.

Фокусирайте се върху изграждането на социални връзки и екипно взаимодействие чрез виртуални събития, онлайн дейности за сближаване и програми за менторство между колеги.

Въвеждане на онлайн формуляри за обратна връзка, анкети и уеб страници за анонимни коментари, за да се отговори на притесненията на новоназначените служители и да се съберат идеи за внедряване на промени.

Ето едно по-общо сравнение между традиционните и дистанционните процеси на въвеждане в работата:

Характеристики Традиционно въвеждане в работата Дистанционно/виртуално въвеждане в работата Местоположение На място в офиса на компанията Подобрено благосъстояние на служителите, намален отсъствие от работа, наемане на по-широк кръг от таланти и по-устойчива работна среда. Взаимодействие Предимно лице в лице Предимно виртуално, с видеоконферентна връзка и онлайн ресурси Документация Физически формуляри и документи Цифрови документи и онлайн формуляри Обучение Лични сесии и презентации Онлайн модули за обучение, уебинари и самообучение Изграждане на екип Лични дейности и социални събирания Виртуални упражнения за изграждане на екип и онлайн социални събития Предизвикателства Ограничена гъвкавост при планирането на графика, време, прекарано в пътуване до работа, по-малко баланс между работата и личния живот Потенциални технологични проблеми, натрупване на екипни силози, липса на междуличностни взаимодействия Предимства По-добри връзки между членовете на екипа, незабавно събиране на обратна връзка, повече възможности за контакти и лесно проследяване на присъствието. Подобрено благосъстояние на служителите, намален отсъствие от работа, наемане на по-широк кръг от таланти, по-устойчива работна среда

Изтеглете този шаблон Оптимизирайте процеса на дистанционно въвеждане бързо и лесно с шаблона за дистанционно въвеждане на ClickUp.

Бонус: Обучение за отдалечени екипи? Шаблонът за отдалечено обучение на ClickUp ви предоставя предварително изготвен списък със задачи за всички етапи на обучението, график за завършване на обучението навреме и инструменти за сътрудничество, които улесняват комуникацията с членовете на екипа.

Включване на цели за въвеждане в ClickUp

Сега обмислете една всеобхватна платформа, която не само помага при въвеждането на нови служители, но и организира целия процес на набиране на персонал.

Всичко това е възможно с платформата за управление на човешките ресурси ClickUp!

Опростете набирането на персонал, въвеждането в работата, управлението на талантите, обучението и развитието с платформата за управление на човешките ресурси на ClickUp.

ClickUp, с многобройните си ClickApps и инструменти, действа като централен център за набиране на персонал и въвеждане в работата за вас и вашия екип.

Нека разгледаме как можете да използвате различните функции на ClickUp, за да създадете идеалния център за управление на човешките ресурси, с който да постигнете петте си цели за въвеждане на нови служители.

Опростете обучението, спазването на правилата и културната интеграция на новоназначените служители.

Създайте неограничен брой персонализирани автоматизации в ClickUp, които спестяват време и улесняват ежедневната ви работа по спазване на нормативните изисквания въз основа на всякакви тригери или условия.

С над 100 автоматизации на ClickUpоптимизирайте ежедневните задачи, като изпращане на имейли за добре дошли, поздравителни съобщения, пожелания за рожден ден, напомняния за обучение на служители, актуализации за събития, уведомления за празници и др.

💡Професионален съвет: Можете да превърнете ClickUp в своя всеобхватна платформа за работа и производителност благодарение на API на ClickUp, което ви позволява да интегрирате всякакви инструменти с ClickUp. Освен това можете да използвате над 1000+ шаблона на ClickUp за всичките си нужди, свързани с набирането на персонал и въвеждането в работата. Това спестява време и усилия при създаването и настройването на документи и рамки.

Освен това, има два специфични инструмента на ClickUp, които можете да използвате, за да създадете гладък процес на въвеждане за новите служители.

С ClickUp Docs можете да създавате и споделяте документация за съответствие, като стандартни оперативни процедури на компанията, често задавани въпроси, йерархични диаграми, политики, правила и насоки, като по този начин гарантирате, че вашите служители ще се адаптират веднага след назначаването им. Можете също така да вградите линкове в тези документи към видеоклипове или аудио файлове с инструкции, които предлагат насоки за политиките на компанията, както и за инструментите и системите.

Лесно задавайте и проследявайте задачи чрез ClickUp Tasks.

Можете също да използвате ClickUp Tasks, за да делегирате проекти и проследявате напредъка в реално време.

Създайте списък с всички елементи на въвеждането, които трябва да бъдат изпълнени, и ги разделите на задачи и подзадачи с съответните отговорни лица. Например, мениджърът по човешки ресурси може да наблюдава въвеждането на нов служител, докато мениджърът по наемането може да отговаря за това служителят да подаде документите си за наемане.

Можете също да създадете списък с всички стъпки, които един нов служител трябва да предприеме за успешно въвеждане в работата.

Изтеглете този шаблон Създайте цялостен списък за проверка за въвеждането на нови служители с шаблона за въвеждане на нови служители на ClickUp.

Изпробвайте шаблона за въвеждане на нови служители на ClickUp, който може да помогне на вас и вашия екип да изпълните задачите си през първите 90 дни от процеса на въвеждане. С този шаблон можете да включите и документите, които новите служители трябва да представят, целите за въвеждане, които трябва да си поставят за дългосрочен успех, и фирмените обучения, в които трябва да участват.

Стимулирайте иновациите и поддържайте силни работни взаимоотношения с помощта на изкуствен интелект.

Получавайте незабавни и точни отговори въз основа на контекста от всякакви задачи, свързани с човешките ресурси, в рамките на платформата и свързани с нея, с ClickUp Brain.

Има много начини, по които вашият HR екип може да използва ClickUp Brain, за да улесни работата:

Създайте персонализирани имейл шаблони , за да приветствате новите служители и да изпращате автоматични напомняния за попълване на документите за въвеждане в работата.

персонализирани HR шаблони за често използвани документи, като предложения за работа, формуляри за обратна връзка, анкети, отчети за ежедневни дейности, планове за събития и др. Създайтеза често използвани документи, като предложения за работа, формуляри за обратна връзка, анкети, отчети за ежедневни дейности, планове за събития и др.

Използвайте ClickUp като ваш асистент, за да предлагате резюмета на обученията . Можете да използвате неговите AI инструменти, за да генерирате информация от данните за обученията, да създавате имейли до служителите, да персонализирате съобщения за постижения и да планирате събития като ледоразбивачи и благотворителни събития.

Обсъдете идеи за ангажираност на служителите и получавайте обобщения на процента на присъствие, статистика за текучеството, отчети за отпуски и отчети на отделите.

Използвайте Docs с AI инструменти, за да създадете споделяеми насоки за въвеждане, модули за обучение, списъци с празници и правила за съответствие и безопасност.

Изяснете очакванията към работата с информация в реално време

Проследявайте производителността и натовареността на служителите с персонализирани табла за управление на ClickUp.

Можете да обедините таблата на ClickUp с вашата платформа за управление на човешките ресурси, за да получите информация в реално време за напредъка и обратната връзка при въвеждането на нови служители, изискванията за обучение, степента на ангажираност и др.

Ето няколко начина, по които вашият HR екип може да използва персонализираните табла на ClickUp:

Създайте табло, за да визуализирате процеса на въвеждане за новите служители. Включете джаджи, които показват процента на изпълнени задачи, статуса на документите, напредъка в модулите за обучение и степента на удовлетвореност от въвеждането.

Визуализирайте процентите на завършеност за формуляри за обратна връзка, програми за развитие на умения и предстоящи обучения.

Разработете табла за набиране и задържане на персонал, които показват състоянието на свободните позиции, размера и разнообразието на кандидатите, графика на интервютата и процента на завършени интервюта, проучвания за удовлетвореността на служителите, участие в събития на компанията и вътрешни комуникации.

💡Съвет от професионалист: Използвайте ClickUp Project Time Tracking, за да записвате времето, прекарано от служителите по задачи, ръчни времеви разписания, ежедневно присъствие и отчитани часове за фрийлансъри или външни доставчици. Интегрирайте приложенията за отчитане на времето, които използвате, като Toggl, Timely и Clockify.

Оценка на представянето и въвеждане в работата

Производителността оказва влияние върху реализацията на организационните цели. Служителите трябва да знаят длъжностната си характеристика, ежедневните си задължения и ключовите показатели за целите, спрямо които ще се измерва тяхното представяне. Ефективният процес на въвеждане в работата ще гарантира, че всички новоназначени служители имат яснота относно своите служебни задължения и ключовите показатели за ефективност (KPI), които ще окажат влияние върху оценката на представянето им.

Изтеглете този шаблон Проследявайте показателите за ефективност, предоставяйте конструктивна обратна връзка на служителите и наблюдавайте напредъка с шаблона за тримесечен преглед на ефективността на ClickUp.

Данните, получени от ключови показатели за ефективност (KPI), като процент на изпълнени задачи, тестове за запаметяване на знания и анкети за обратна връзка, ви позволяват да измервате напредъка към постигането на целите за въвеждане в работата. Това ви помага да идентифицирате областите, в които новите служители може да се нуждаят от помощ.

Като идентифицирате пропуските в представянето в началото на процеса на въвеждане, можете да предоставите целенасочена подкрепа и да разрешите всички основни проблеми, преди те да попречат на успеха на новите служители.

За нови и утвърдени служители можете да използвате шаблона за тримесечна оценка на представянето на ClickUp, за да измервате и проследявате представянето във времето, да откривате области за подобрение и да предоставяте навременна обратна връзка и наставничество. Това ще доведе до по-голяма ангажираност на служителите и ще им даде чувство за постижение и признание.

Безопасност и здраве при работа при въвеждането в работата

Помагайки на новите служители да разберат своите задължения по отношение на съответствието, здравето и безопасността (CHS), се поставя основата за безопасна и етична работна среда за отделния човек и организацията.

Изтеглете този шаблон Създайте и предоставете достъп до единен наръчник за служители на всички ваши служители с шаблона за наръчник за служители на ClickUp.

С шаблона на ClickUp за наръчник за служители новоназначените служители могат бързо да научат всички важни подробности за вашата компания. Можете да добавите и други важни елементи към този списък, като например списък за въвеждане в работата, политика на работното място, бизнес етика, правни и регулаторни изисквания, клаузи за поверителност, докладване на рискове за безопасността, политика за присъствие и фирмени придобивки.

Фокусът на процеса на въвеждане трябва да бъде върху създаването на култура на непрекъснато обучение и осведоменост относно спазването на правилата, здравето и безопасността. Това може да се постигне чрез редовни опреснителни обучения, кампании за безопасност и леснодостъпни ресурси, като наръчници за безопасност и онлайн модули за обучение.

Свързано: Вижте как екипът за въвеждане на нови служители в ClickUp използва платформата, за да постигне целите си 💪

Създайте ефективни програми за въвеждане в работата за вашата компания

Когато наемате и задържате подходящите таланти, като ги поставяте на прогресивен път, вие намалявате разходите за текучество и подобрявате имиджа на компанията си като работодател.

Основните цели на плана за въвеждане в работата са да се повиши ангажираността и производителността на служителите, за да им се помогне да успеят във вашата компания.

ClickUp и неговите многобройни функции ви предоставят необходимите средства за създаване на цялостна програма за въвеждане на нови служители и реализиране на целите на организацията в тази област.

Освен това, когато използвате ClickUp като основен софтуер за въвеждане на нови служители, се наслаждавате на по-оптимизиран поток на сътрудничество и комуникация, независимо дали става дума за вашите отдалечени екипи или служители на място!

Регистрирайте се в ClickUp още днес, за да допълните усилията си в областта на човешките ресурси по отношение на набирането на персонал, въвеждането в работата, управлението на талантите, ангажираността на служителите и задържането им.