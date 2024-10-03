Как да проведете кампания за набиране на персонал: стратегии и инструменти

За да привлечете най-добрите таланти, не е достатъчно само да публикувате обява за работа!

Имате нужда от кампания за набиране на персонал, която да убеди най-добрите кандидати да кандидатстват за вашите работни места.

Какво е кампания за набиране на персонал? Кампанията за набиране на персонал е стратегическо, целенасочено усилие, предназначено да привлече, ангажира и наеме квалифицирани кандидати за свободни позиции в дадена организация.

Една добре проведена кампания за набиране на персонал ускорява процеса на набиране и запълва позициите бързо при ниски разходи за наемане. По-важното е, че чрез своите съобщения и процеси за достигане до потенциални кандидати, тя представя културата, ценностите и предимствата на компанията, подобрявайки репутацията ѝ като предпочитан работодател.

Прочетете нататък, за да откриете как да проведете успешна кампания за набиране на персонал, която да доведе до наемането на отлични служители.

Структурата на кампаниите за набиране на персонал

Набирането на персонал е маркетинг. Ако днес сте специалист по набиране на персонал и не се възприемате като маркетолог, сте избрали грешната професия.

Набирането на персонал е маркетинг. Ако днес сте специалист по набиране на персонал и не се възприемате като маркетолог, сте избрали грешната професия.

Провеждането на успешна кампания за набиране на персонал може да бъде точна наука, ако разберете, че същността на една добра кампания се крие в създаването на познаваемост на марката.

Културата на вашата компания трябва да бъде най-голямата атракция на кампанията ви. Patagonia се отличава в това, когато се рекламира пред потенциални служители. Всяка година те изпращат 150 служители да работят като доброволци за неправителствени организации, фокусирани върху околната среда. Инициативи като тези привличат хората, които искат да наемат: хора, които дълбоко ценят устойчивостта и обичат да изследват природата – хора, чиито ценности са в синхрон с марката и клиентите им.

Привличането на кандидати, които съответстват на културата и ценностите на вашата организация, е съществена част от стратегията за успешна кампания за набиране на персонал. Ето как можете да постигнете това:

Цели и задачи : Определете какво искате да постигнете с кампанията (например брой наети служители, познаваемост на марката).

Определете целевата си аудитория : Ясно идентифицирайте конкретните демографски характеристики и качества на кандидатите, които искате да привлечете.

Промотирайте имиджа на работодателя си : Промотирайте културата, ценностите и предимствата на вашата компания, за да покажете защо тя е чудесно място за работа.

Рекламирайте на подходящите места : Изберете най-ефективните платформи и канали, за да достигнете до идеалните кандидати, като осигурите максимална видимост и ангажираност.

График и показатели: Определете график за дейностите по кампанията и решете как ще се измерва успехът (кандидатури, ангажираност и др. )

Чрез систематично съгласуване на всички дейности по набиране на персонал можете да оптимизирате ефективността и ефикасността на маркетинга си в тази област.

Стъпки към ефективна кампания за набиране на персонал

След като сте определили рамката, е време да се заемете с подробностите по стартирането на впечатляваща кампания за набиране на персонал.

Стъпка 1: Поставете ясни цели

Започнете с определяне на позициите, които трябва да запълните, и причините за това.

Търсите ли нови таланти или се опитвате да запълните конкретна празнина в уменията?

Поставете ясни цели, като например броя на новите служители, от които се нуждаете, графика и т.н.

Стъпка 2: Определете целевата си аудитория

Първо, определете целевата си група, като създадете подробно описание на длъжността (JD), в което се очертават основните отговорности, необходимите умения и нивото на опит.

След това създайте подробни профили на кандидатите.

Накрая, прегледайте съществуващите членове на екипа, за да идентифицирате черти и модели, които съответстват на позицията, за която набирате кандидати.

Стъпка 3: Намерете идеалната общност от таланти

Започнете с анализ на тенденциите в бранша, за да разберете откъде идват най-добрите таланти и какви умения са търсени.

Използвайте онлайн платформи като LinkedIn и форуми, специфични за вашата индустрия, за да намерите потенциални кандидати.

Прегледайте обявите за работа и използвайте AI инструменти за набиране на персонал, за да анализирате данни и да откриете нови таланти.

Стъпка 4: Определете предложението за стойност за служителите

Предложението за стойност за служителите (EVP) е по същество уникалното обещание на вашата компания към кандидатите. То отговаря на въпроса на всеки потенциален служител: „Защо да се присъединя към вашата компания?“

Успешната EVP включва конкурентни заплати, възможности за кариерно развитие, гъвкави условия на работа и приветлива работна култура. Когато разговаряте с потенциални кандидати, не забравяйте да подчертаете тези предимства.

Стъпка 5: Изберете подходящите ключови думи

Ключовите думи помагат на вашите обяви за работа да бъдат забелязани от подходящите хора в пренаселения пазар. Вашите основни ключови думи описват отговорностите, уменията и квалификациите за позицията, за която набирате кандидати.

Инструменти като Google Keyword Planner, SEMrush или Ahrefs могат да ви помогнат да откриете популярни и ефективни термини за търсене във вашата индустрия.

След като имате списъка си, включете тези ключови думи в описанията на длъжностите, заглавията и публикациите в социалните медии, за да повишите видимостта си.

💡Съвет от професионалист: Макар оптимизацията на ключовите думи да е от съществено значение, не по-малко важно е да създавате привлекателно и информативно съдържание, което да привлича целевата ви аудитория. Балансът между двете е ключът към успешната кампания за набиране на персонал.

Стъпка 6: Усъвършенствайте посланията си

Вашето съобщение за набиране на персонал е първото впечатление на потенциалните кандидати за вашата компания и длъжността.

Обръщайте се директно към вашата аудитория. Откройте се от конкурентите и покажете на кандидатите какви ползи ще имат, ако се присъединят към вас.

Стъпка 7: Изберете медията/платформата си

Сега, когато сте готови да се свържете с подходящите хора, изберете подходящите места, където да ги достигнете.

Например, Volkswagen умишлено разпространи дефектни автомобилни части с тайно съобщение на шасито в сервизни центрове в цяла Германия. Съобщението канеше кандидатите да изпратят автобиографиите си – и 53 705 от тях го направиха.

С малко изобретателност можете да изберете и подходящата платформа за кампанията си за набиране на персонал, като разширите обхвата си.

Стъпка 8: Създайте рекламни кампании

След като изберете подходящите канали, създайте привлекателна обява. Използвайте заглавие, което привлича вниманието, и силно призив за действие.

След това извършете A/B тестове , за да видите кои варианти на реклами и канали се представят най-добре. Това ще ви помогне да усъвършенствате подхода си въз основа на реални данни.

Не забравяйте да създадете дрип кампании, за да поддържате интереса на потенциалните кандидати. По този начин можете да поддържате връзка с потенциалните кандидати във времето и да поддържате интереса им към вашите възможности.

Накрая, следете отблизо ефективността на рекламите си. Проследявайте показатели като кликове, конверсии и цена на клик, за да определите какво работи и да направите необходимите корекции.

Стъпка 9: Проследявайте резултатите си и оптимизирайте

След като кампанията ви за набиране на персонал е стартирала, следете редовно нейните резултати. Задайте ясни показатели, като процент на кликвания (CTR), процент на конверсия, цена на клик (CPC), цена на наемане и време за запълване на позицията.

Използвайте инструменти като Google Analytics, LinkedIn Analytics или платформи, специално предназначени за набиране на персонал, за да следите ефективността на кампанията си. Ако дадена реклама или обява за работа не дава добри резултати, не се колебайте да направите промени. Като останете гъвкави и отзивчиви, можете да гарантирате, че кампанията ви ще остане ефективна.

След като сте определили целевите таланти и ключовите умения, е време да използвате онлайн инструменти, за да стартирате ефективна кампания за набиране на персонал.

Онлайн инструментите за набиране на персонал са чудесен ресурс. Нека разгледаме някои от тях. Ще видим и как изкуственият интелект може да изведе стратегията ви за набиране на персонал на по-високо ниво.

Използване на Google Ads за набиране на персонал

Google Ads може да бъде мощен инструмент за набиране на персонал. Много кандидати започват търсенето си на работа чрез общо търсене в Google, а инвестицията в Google Ad ви дава предимство при тези кандидати.

Google Ads позиционира обявата ви за работа на челно място в резултатите от търсенето, свързани с подходящи работни места.

Например, ако търсите графичен дизайнер, терминът за търсене „графичен дизайнер работа“ ще изведе кампанията ви начело на страницата.

Провеждане на кампания с помощта на Google Ads

Кампанията за набиране на персонал, която разчита на Google Ads, трябва да бъде фокусирана върху крайната цел. Следвайте тези стъпки:

Създайте целеви обяви за работа: Изберете подходящите ключови думи, които потенциалните кандидати вероятно ще използват.

Създайте визуално привлекателни рекламни текстове: Използвайте привлекателни графики, шрифтове и цветове. Подчертайте ключовите предимства, като възможности за кариерно развитие или гъвкави условия на работа.

Включете ясно призив за действие (CTA): Добрият CTA насърчава кандидатите да предприемат действие, като „Кандидатствайте сега!“ или „Присъединете се към екипа ни днес“. Това ще ви помогне да привлечете кликове.

Определяне на бюджета

Започнете, като заделите част от общия си бюджет специално за кампанията си в Google Ads. Определете бюджета си за различни аспекти, като ключови думи с висок приоритет или конкурентни рекламни позиции.

След това следете редовно разходите си, проверявайте показателите за ефективност, за да видите как се представят рекламите ви, и коригирайте разходите си според нуждите.

Създаване на ефективни рекламни текстове за набиране на персонал

Създаването на привлекателна обява за работа е ключът към привличането на кандидати и насърчаването на кликовете. Направете я кратка, подчертайте основните предимства и включете силно призив за действие.

Измерване и оптимизиране на резултатите от кампанията

Използвайте Google Analytics, за да проследявате ефективността на кампанията си за набиране на персонал. Ключовите показатели, които трябва да следите, включват CTR и процент на конверсия.

Проследяването на тези показатели ще ви помогне да разберете колко ефективни са вашите реклами и ще ви насочи към извършването на корекции въз основа на данни, за да оптимизирате кампанията си.

💡Съвет от професионалист: Редовно анализирайте кампанията си, за да откриете неуспешни ключови думи или реклами. Ако забележите конкретни ключови думи, които не дават добри резултати, усъвършенствайте ги и коригирайте текста на рекламата си според нуждите. Тази непрекъсната оптимизация ще ви помогне да подобрите ефективността на кампанията си и да постигнете по-добри резултати.

Използване на социалните медии за набиране на персонал

Социалните медии са мястото, където много от вашите идеални кандидати прекарват времето си, така че използвайте рекламата в социалните медии, за да достигнете до тях. LinkedIn и Facebook ви позволяват да пускате целеви реклами за хора, които отговарят на профила на вашия идеален кандидат.

Споделяйте съдържание от кулисите, мнения на служители и други интересни публикации, които отразяват какво прави вашата компания чудесно място за работа.

Отговаряйте активно на коментари, съобщения и запитвания. Общуването с аудиторията ви помага да изградите взаимоотношения и показва, че вашата компания цени амбициозните кандидати за работа.

Прилагане на стратегии за съдържателен маркетинг и SEO

Публикуването на произволно съдържание няма да ви помогне на днешния конкурентен пазар на труда. Можете да подобрите усилията си за набиране на персонал, като използвате съдържателния маркетинг, за да покажете корпоративната си култура, успешни истории и опит на служителите си, привличайки кандидати, които споделят вашите ценности и визия.

Оптимизирайте обявите си за работа, като включите в тях подходящи ключови думи. Това помага на търсачките да разберат за какво се отнася съдържанието ви и подобрява видимостта.

Разбиране на ролята на страниците с резултати от търсачките (SERP)

Както споменахме по-рано, много млади търсещи работа започват търсенето си, като просто въвеждат няколко думи („работа за софтуерен разработчик“) в търсачката.

Ако търсите софтуерни разработчици, името на вашата компания трябва да се появява на видно място – за предпочитане на първо място – в SERP, което те виждат.

Потребителите обикновено дори не превъртат първите няколко резултата в SERP – повече от 70% от кликовете се правят на първата страница с резултати от търсенето в Google. Ако кампанията ви не се показва там, тя остава в неизвестност и повечето кандидати ще я пропуснат.

Вече трябва да е ясно, че управлението на кампания за набиране на персонал е сложна задача. Това е комплексен процес, който изисква прецизно планиране, организация, делегиране на задачи и постоянен мониторинг. Грешките – или пропуснатите стъпки! – могат да означават загуба на време и пари. Но не е нужно да се справяте сами.

С помощта на съюзник като ClickUp можете да преминете гладко през процеса и да останете на правилния път.

Как ClickUp може да ви помогне да управлявате кампании за набиране на персонал

С ClickUp имате всичко необходимо на едно място. От проследяване на кандидатите и крайните срокове до сътрудничество с екипа ви, ClickUp ще ви помогне да оптимизирате целия процес, като направи кампаниите за набиране на персонал по-организирани и ефективни.

Кампанията за набиране на персонал е по същество многоканално маркетингово усилие. И можете да я управлявате точно като такава в ClickUp.

ClickUp за управление на маркетингови проекти ви позволява лесно да планирате и изпълните стратегията си за кампания за набиране на персонал.

Обсъждайте, планирайте и изпълнявайте маркетинговите програми на вашия екип с ClickUp Marketing Project Management.

Ето какво можете да направите с маркетинговата платформа ClickUp:

списъци със задачи за проучване на платформите за социални медии, идентифициране на подходящата общност от таланти и създаване на съдържание за кампанията. Това улеснява проследяването в реално време. Създайте задачи в ClickUp за проучване на платформите за социални медии, идентифициране на подходящата общност от таланти и създаване на съдържание за кампанията. Това улеснява проследяването в реално време.

Създайте подробни задачи като част от кампанията си, използвайки ClickUp Tasks.

задачите с Свържете целите в ClickUp и проследявайте напредъка им.

Проследявайте напредъка по взаимосвързани задачи и цели с помощта на ClickUp Goals.

Използвайте ClickUp Brain , за да ускорите и подобрите маркетинговата си кампания. Като AI асистент, ClickUp Brain може да ви даде незабавни отговори на всички ваши въпроси, свързани с кампанията, като има достъп до информация от цялата ваша организация. Може да създава текстове за публикации в социалните медии или описания на работни места, да генерира персонализирани шаблони според вашите спецификации и да автоматизира повтарящи се задачи.

Свържете цялото знание на вашата компания и получите бърз достъп до него с помощта на ClickUp Brain.

Платформата за управление на човешките ресурси на ClickUp може да ви помогне на всеки етап от процеса на набиране на персонал. С тази всеобхватна платформа за управление на човешките ресурси можете да оптимизирате процесите по наемане, въвеждане в работата и развитие на служителите.

Прегледайте подробности за всички текущи задачи (като например отговорното лице, етапа, до който са стигнали, и приоритета им) с платформата за управление на човешките ресурси на ClickUp.

Можете също така да предоставите изключително преживяване на талантливи кандидати с система, която оптимизира организацията, кандидатурите и контактите с кандидатите. Спестете време, като използвате шаблони, персонализирани статуси и автоматизация, за да преминавате кандидатите безпроблемно през процеса на подбор.

Тези функции на ClickUp са само малка част от наличните възможности:

ClickUp Views : Персонализирайте таблото си, за да се фокусирате върху конкретни етапи от кампанията си за набиране на персонал (например „започнати промоции в Google Ads“). Използвайте Персонализирайте таблото си, за да се фокусирате върху конкретни етапи от кампанията си за набиране на персонал (например „започнати промоции в Google Ads“). Използвайте изгледа „Календар“ , за да планирате различни дейности по кампанията.

Използвайте календарния изглед, за да планирате дейности като създаване на рекламни кампании.

Напомняния в ClickUp: Задавайте напомняния за важни задачи и ги отбелязвайте като изпълнени, отлагайте, пренареждайте или делегирайте според нуждите си. Задавайте напомняния за важни задачи и ги отбелязвайте като изпълнени, отлагайте, пренареждайте или делегирайте според нуждите си.

Управлявайте напомнянията на ClickUp от браузъра, настолния компютър или мобилните си устройства.

ClickUp Docs: Създавайте документи с подробни описания на длъжностите, профили на кандидатите, съдържание за социалните медии и текстове за съдържание като видеоклипове за набиране на персонал, истории или фотографии, които представят културата на вашата компания. Тези документи позволяват редактиране и коментиране в реално време, което улеснява сътрудничеството между маркетинговите и HR екипите. Създавайте документи с подробни описания на длъжностите, профили на кандидатите, съдържание за социалните медии и текстове за съдържание като видеоклипове за набиране на персонал, истории или фотографии, които представят културата на вашата компания. Тези документи позволяват редактиране и коментиране в реално време, което улеснява сътрудничеството между маркетинговите и HR екипите.

ClickUp Dashboards: Използвайте данните за ефективността от персонализирани табла, за да идентифицирате данните за ангажираността на кандидатите и да ги използвате за коригиране на стратегията на кампанията си във времето. Използвайте данните за ефективността от персонализирани табла, за да идентифицирате данните за ангажираността на кандидатите и да ги използвате за коригиране на стратегията на кампанията си във времето.

Анализирайте напредъка на кампанията си с помощта на таблата за управление на ClickUp.

ClickUp оптимизира междуфункционалното сътрудничество между маркетинговите и HR екипите по време на мащабни кампании за набиране на персонал. Функции като автоматични напомняния за крайни срокове, чат в реално време и специални канали помагат на всички да бъдат в синхрон и позволяват бързи дискусии.

Бонус: Готови ли сте да подобрите маркетинговите си умения? Открийте 10-те най-добри софтуерни инструмента за управление на кампании, с които да оптимизирате стратегиите си.

Как да използвате шаблоните на ClickUp за прилагане на стратегии за набиране на персонал

ClickUp предлага разнообразие от готови за употреба шаблони за кампании и промоции, които дават предимство на специалистите по подбор на персонал.

Шаблонът за набиране и наемане на персонал е създаден, за да опрости процеса на наемане, от публикуването на обяви за работа до въвеждането в работата.

Изтеглете този шаблон Оптимизирайте целия си процес на набиране на персонал с помощта на шаблона за набиране и наемане на персонал на ClickUp.

Ето как да извлечете максимална полза от това:

Създайте процес на набиране на персонал: Определете етапите на процеса на набиране на персонал, като например търсене, подбор, интервю и оферта, и преминавайте кандидатите безпроблемно през всеки етап, като предоставяте ясна представа за положението на всеки кандидат.

Разпределете отговорностите: Разпределете задачите на членовете на екипа за всеки етап от процеса. Използвайте задачите и крайните срокове от шаблона, за да се уверите, че всички са наясно с отговорностите и крайните срокове.

Централизирайте информацията за кандидатите: съхранявайте всички данни за кандидатите, автобиографиите и обратната връзка от интервютата на едно място.

Шаблонът за управление на кампании и промоции може да се адаптира и за кампании за набиране на персонал, особено при промотиране на свободни работни места.

Изтеглете този шаблон Промотирайте свободни работни места и следете успеха на кампанията, като използвате шаблона за управление на кампании и промоции на ClickUp.

С този шаблон можете да:

Планирайте кампанията си: Очертайте промоционалните дейности, които ще използвате, за да привлечете кандидати, като публикации в социалните медии, обяви в сайтове за работа и имейл кампании, и определете срокове за всяка от тях.

Управлявайте създаването на съдържание: Създавайте задачи за написване на описания на работни места, дизайн на промоционални графики и изготвяне на публикации в социалните медии. Възлагайте тези задачи на членовете на екипа и проследявайте напредъка им.

Следете ангажираността: Използвайте шаблона, за да проследявате ефективността на вашите промоционални усилия. Това ви помага да разберете кои платформи са най-ефективни за достигане до вашата конкретна целева аудитория и ви позволява да коригирате стратегията си за набиране на персонал постепенно.

Шаблонът за проследяване и анализ на кампании е идеален за наблюдение на ефективността на вашите кампании за набиране на персонал. Визуалните отчети и табла улесняват споделянето на информация с вашия екип и вземането на решения въз основа на данни.

Изтеглете този шаблон Визуализирайте отчети и събирайте информация с помощта на шаблона за проследяване и анализ на кампании на ClickUp.

Ето как можете да се възползвате от това:

Поставете ясни цели: Започнете с определяне на ключовите цели на кампанията си за набиране на персонал, като например броя на позициите, които трябва да бъдат запълнени, профила на идеалния кандидат и целевия график за наемане.

Проследявайте показателите на кампанията: Използвайте шаблона, за да следите важни показатели като броя на кандидатурите, източниците на кандидати и процента на превръщане на всеки етап от процеса на набиране на персонал. Една стабилна система за набиране на персонал изисква същата строгост като Използвайте шаблона, за да следите важни показатели като броя на кандидатурите, източниците на кандидати и процента на превръщане на всеки етап от процеса на набиране на персонал. Една стабилна система за набиране на персонал изисква същата строгост като CRM кампанията

Анализирайте и оптимизирайте: Редовно преглеждайте аналитичните данни, предоставени от шаблона, за да идентифицирате тенденции и пречки. Например, ако забележите спад на етапа на интервюто, можете да проучите и разрешите потенциалните проблеми.

Измерване и проследяване на успеха на кампаниите за набиране на персонал

Екипите по набиране на персонал трябва непрекъснато да усъвършенстват своите маркетингови стратегии и да се учат от миналия си опит. Анализирането на всяка кампания с помощта на качествени и количествени показатели е важно, за да се види какво работи и какво не.

Някои качествени показатели са:

Качество на новоназначените служители

Процент на задържане/отпадане

Възприемане на имиджа на работодателя

Обратна връзка от мениджъра по набиране на персонал

Проучвания за опита на кандидатите

Количествените показатели включват:

Време за попълване

Цена на наемане

Източник на наемане

Конверсионни проценти

Чрез анализиране на показателите от различни кампании можете да получите представа за това, което работи за вашата организация и какво не. Използвайте тези познания, за да усъвършенствате следващата си кампания и да продължите да подобрявате стратегията си.

Креативни идеи за кампании за набиране на персонал, които да ви вдъхновят

Най-добрите кампании са тези, които привличат вниманието на целевата аудитория от самото начало. Те са неконвенционални, неочаквани и забавни за всички: кандидати, специалисти по подбор на персонал и дори за зрители или клиенти.

Кампании като тези създават ефект на домино: не само привличат веднага мотивирани кандидати, но и оставят трайно впечатление за бъдещи наети служители.

Ето няколко примера за интересни кампании за набиране на персонал, проведени от различни компании:

Кампанията „Инструкции за кариера“ на IKEA

Кампанията „Инструкции за кариера“ на IKEA постави „инструкции за кариера“ в кутията на продуктите на IKEA – кратко ръководство, което помага на клиентите да кандидатстват за работа в IKEA и да „сглобят своето бъдеще“.

Този креативен подход се вписваше добре в забавната и иновативна култура на IKEA и се възползваше от вграден източник на таланти: клиенти, които обичат DIY проектите и скандинавската естетика.

Резултатите? IKEA получи 4285 кандидатури и нае 280 души без никакви разходи за медии.

Чрез Ads of The World

Кампанията на Deloitte „Ще се впишете ли в Deloitte?“

Кампанията „Ще се впишете ли в Deloitte?“ на Deloitte използва геймификация, за да привлече току-що дипломирани студенти. Те създадоха геймифицирано видео, което запознава зрителите с културата и услугите на Deloitte. Зрителите могат да кликват върху изборни точки във видеото, да играят ролята на нови служители на Deloitte и да избират различни варианти за действие, за да напреднат в играта.

Кампанията „10 минути, 10 въпроса“ на Toggl

Toggl създаде тест за проверка на уменията и го рекламира в социалните медии, като предложи безплатна тениска на кандидатите, постигнали високи резултати. Този прост, но бърз подход беше много успешен в достигането до голям брой пасивни кандидати и повишаването на популярността на марката Toggl.

Кампанията „Пъзел на билборд“ на Google

чрез Animaker

Google постави билборд в Силициевата долина, на който беше зададен сложен математически въпрос. Отговорът, 7427466391.com, водеше до друга уеб страница с ново уравнение. Решаването му водеше до страница в Google Labs, където рекрутерите чакаха!

Както самите Google казват, иновативната им кампания, насочена към набиране на инженери, им е помогнала да намалят съотношението „сигнал-шум“ – тя е привлякла обещаващи кандидати, като е отсяла тези, които не отговарят на изискванията.

Рискове и препятствия в кампаниите за набиране на персонал

След като кампанията ви за набиране на персонал е в ход, може да срещнете препятствия, които да забавят напредъка ви. От недоразумения в екипа до неочаквани промени в интереса на кандидатите – разпознаването на тези предизвикателства е ключово за адаптирането на стратегията ви и поддържането на кампанията ви в правилната посока.

Често срещаните рискове при кампаниите за набиране на персонал включват:

Превишаване на бюджета : Изразходване на повече средства от планираното, без да се постигнат желаните резултати.

Ниски проценти на отговори : По-малко кандидатури от очакваното

Несъответствие с ценностите на компанията: Съобщения в кампанията, които не съответстват на ценностите на компанията.

Ранното разпознаване на тези рискове може да ви помогне да предотвратите неуспехи и да гарантирате по-успешен резултат от набирането на персонал.

Станете майстори в набирането на персонал с ClickUp

Солидната стратегия за набиране на персонал е от съществено значение за привличането на най-добрите таланти и за повишаване на репутацията на марката на вашата компания. С подходящите тактики можете да създадете привлекателни кампании за набиране на персонал, които наистина да резонират с потенциалните кандидати.

Най-добрите кампании включват внимателно планиране, стратегическо изпълнение и непрекъсната оптимизация – елементи, в които ClickUp се отличава, като предоставя цялостен набор от технологии за набиране на персонал.

Използвайки мощните функции на ClickUp, можете лесно да разберете целевата си аудитория, да създадете убедителни съобщения, да управлявате кампаниите си и да измервате резултатите си с точност.

Не се доверявайте само на думите ни. Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp още днес!