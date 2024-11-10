15-те най-добри CRM решения за набиране на персонал, които ще променят процеса на наемане

Работили ли сте някога в компания, в която процесът на набиране на персонал прилича на хаос – стотици автобиографии, безкрайни последващи действия и никакъв лесен начин за проследяване на кандидатите?

Като мениджър по набиране на персонал, най-големият ми страх беше да пропусна най-добрите таланти поради грешки и неефективен процес на набиране на персонал.

Тогава осъзнах колко е важен добрият софтуер за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) при набирането на персонал. Тези инструменти промениха начина, по който се справям с процеса на набиране на персонал, като предоставиха ясна система за управление на кандидатите, проследяване на комуникацията и гарантиране, че нито един добър кандидат няма да бъде пропуснат.

В този блог ще ви представя някои от най-добрите CRM системи за подбор на персонал, които могат да променят стратегията ви за набиране на персонал и да ви помогнат да намерите идеалните кандидати по-бързо. 🧑🏼‍💻

Какво трябва да търсите в CRM софтуера за набиране на персонал?

Процесът на набиране на персонал включва проследяване на кандидатурите, управление на интервютата и поддържане на връзка с кандидатите. Но подходящият CRM софтуер за набиране на персонал може да ви спести много усилия. Ето някои функции, които считам за съществени при избора на CRM за набиране на персонал:

Мащабируемост: Когато екипът ви се разраства или започнете да набирате персонал на различни места, CRM системата трябва лесно да се адаптира, за да отговори на променящите се нужди. Проверете дали предлага гъвкави цени и поддържа необходимите интеграции, в зависимост от променящите се нужди.

Автоматизация: CRM трябва да автоматизира ключови задачи като регистриране на обаждания и имейли, изпращане на актуализации на кандидатите и планиране на интервюта. Автоматизирането на рутинните задачи освобождава време на вашия екип, за да се съсредоточи върху най-важното.

Поддръжка на клиенти: Потърсете CRM система за подбор на персонал, която предлага надеждна поддръжка чрез различни канали, като чат, телефон, имейл и база от знания. Бързата помощ гарантира, че никога няма да останете в затруднение.

Персонализация: Персонализираният CRM софтуер за набиране на персонал ви позволява да персонализирате работните си процеси и дори да добавите своя брандинг, за да подобрите преживяването на кандидатите.

Други ключови функции, които предлага подходящият CRM софтуер за набиране на персонал, са сканиране на автобиографии, управление на кандидати, анализи, възможности за публикуване на обяви за работа и планиране на интервюта, за да подобрите процеса на набиране на персонал и да осигурите гладко въвеждане в работата.

15-те най-добри CRM софтуера за подбор на персонал

Ето моите 15 най-добри варианта, които ще ви помогнат да намерите идеалното решение за вашите нужди в областта на подбора на персонал. 👇🏼

1. ClickUp (Най-доброто за цялостно управление на набирането на персонал)

Оптимизирайте вашите HR процеси с ClickUp за управление на човешките ресурси

Ако търсите платформа „всичко в едно“ за управление на процеса на набиране на персонал, ClickUp се откроява като една от най-добрите опции. Тя е известна със своите възможности за управление на проекти и се отличава като всеобхватна CRM система за набиране на персонал, която улеснява проследяването на кандидатите, управлението на взаимоотношенията и автоматизацията на задачите – всичко това в една платформа.

Избрах ClickUp за управление на човешките ресурси като моя най-добър избор, защото той безпроблемно интегрира инструменти за автоматизация на задачите и сътрудничество, които позволяват на екипите по подбор на персонал да останат организирани и ефективни.

ClickUp подобрява сътрудничеството в екипа с централизирани комуникационни инструменти и опростява начина, по който взаимодействаме с кандидатите. То съхранява всички разговори, обратна връзка и актуализации на едно място, като гарантира, че всички са на една и съща страница.

ClickUp Chat

Например, ClickUp Chat помага на моя екип по подбор на персонал да остане в синхрон с коментарите към задачите, етикетите и частните чат канали. Комуникацията в реално време улеснява бързите дискусии относно напредъка на кандидатите и споделянето на обратна връзка, без да се губи контекстът.

Този подход улеснява поддържането на взаимоотношенията и информирането на всички членове на екипа, като насърчава прозрачността.

Централизирайте актуализациите и дискусиите, за да подобрите ефективността на усилията си за набиране на персонал с ClickUp Chat.

ClickUp Dashboard

Предпочитам решенията за набиране на персонал, основани на данни, пред интуицията или субективните мнения, а ClickUp Dashboards ми предоставя точно това.

Той предоставя подробна информация за ключови показатели в областта на човешките ресурси, като време за наемане, ефективност на подбора и напредък на кандидатите. Тези анализи ви дават възможност да оценявате стратегиите си, да следите производителността на екипа и да подобрявате непрекъснато процесите си по набиране на персонал.

Идентифицирайте тенденции, проследявайте кандидатите и правете стратегически корекции с таблата за управление на ClickUp.

ClickUp ни позволява да публикуваме цялата комуникация между всички отдели на нашата компания на едно централно място. Това улеснява и ускорява получаването на известия и поддържането на графици, маршрути и доставки за нашата компания.

ClickUp ни позволява да публикуваме цялата комуникация между всички отдели на нашата компания на едно централно място. Това улеснява и ускорява получаването на известия и поддържането на графици, маршрути и доставки за нашата компания.

Зависимости между задачите в ClickUp

Освен това, ClickUp Task Dependencies ви позволява да управлявате кандидатите с персонализирани процеси.

Можете да зададете задачи за всеки етап – преглед на автобиографии, интервюта, оферти и назначаване – и да създадете зависимости, така че следващият етап да започне едва след като предходният е приключен.

Създайте зависимости „блокиране“ или „изчакване“ между задачите, за да дефинирате ясен работен поток с помощта на ClickUp Task Dependencies.

ClickUp Automations

Въз основа на този структуриран подход, ClickUp Automations ви позволява да задавате тригери за конкретни действия, като например автоматично преминаване на кандидатите към следващия етап, когато интервюто е маркирано като завършено.

Можете също да създавате известия, за да напомняте на членовете на екипа за предстоящи задачи или крайни срокове.

Създайте персонализирани автоматизации с ClickUp Automations, за да адаптирате процеса си на набиране на персонал.

Например, когато офертата бъде приета, автоматизацията може незабавно да уведоми екипа по назначаването, което ускорява прехода на новия служител. Това спестява време и намалява ръчните грешки, така че екипът ви може да се съсредоточи повече върху изграждането на взаимоотношения с кандидатите, отколкото върху управлението на логистиката.

Като цяло, този AI HR инструмент надхвърля рамките на набирането на персонал, което го прави цялостен CRM за управление на целия цикъл на живот на служителите.

Най-добрите функции на ClickUp

Получете ясен обзор: Визуализирайте процеса на набиране на персонал с Визуализирайте процеса на набиране на персонал с ClickUp Views като списъци, Kanban табла и календар. Използвайте тези изгледи, за да проследявате напредъка на кандидатите, да планирате интервюта и да организирате всеки етап от процеса на наемане.

Използвайте функцията „плъзгане и пускане” в ClickUp Views, за да планирате интервюта, срещи и други задачи.

Автоматизирайте, за да подобрите: Автоматизирайте работните процеси, като настроите автоматизации за повтарящи се задачи по набирането на персонал. Премествайте кандидатите през различните етапи, изпращайте автоматизирани имейли за проследяване и планирайте интервюта без ръчно усилие, като гарантирате оптимизиран процес на наемане от начало до край.

Централизирайте документите си: Управлявайте документите с Управлявайте документите с ClickUp Docs , като съхранявате писма с оферти, материали за въвеждане в работата и политики на компанията. Съхранявайте цялата необходима документация на едно място за лесен достъп.

Интегрирайте ClickUp Docs във вашите работни процеси по набиране на персонал, за да имате важните документи на една ръка разстояние.

Усъвършенствайте набирането на персонал с AI: Използвайте AI поддръжката с Използвайте AI поддръжката с ClickUp Brain , за да изготвяте описания на длъжностите, да генерирате имейли с обратна връзка за кандидатите и да обобщавате бележките от интервютата.

Обобщете теми, бележки и обратна връзка от екипа с ClickUp Brain.

Ограничения на ClickUp

Мобилното приложение може да не разполага с всички функции, които са налични в уеб версията.

Някои потребители може да го намерят прекалено сложно в началото поради широките възможности за персонализиране.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

2. HubSpot CRM (най-доброто решение за интегриране на маркетинговите и набирателните дейности)

Въпреки че HubSpot CRM е известен предимно с функциите си за продажби и маркетинг, вашите HR екипи могат да го използват и за набиране на персонал. Можете да поддържате организирана база данни с кандидати и да се фокусирате върху намирането на подходящите таланти, като се възползвате от лесния за използване интерфейс и мощните функции на HubSpot.

Въз основа на нашите тестове, харесва ми, че то автоматизира процеса на подбор и наемане на персонал чрез персонализирани работни потоци, като по този начин намалява ръчния труд.

Най-добрите функции на HubSpot CRM

Централизирайте комуникацията с кандидатите с универсалната пощенска кутия, за да управлявате всички разговори на едно място.

Проследявайте автоматично данните на кандидатите чрез системата за управление на контактите, като се уверявате, че всяко взаимодействие се записва и е достъпно.

Събирайте информация за кандидатите с помощта на персонализирани формуляри и целеви страници, които се интегрират безпроблемно във вашия процес на набиране на персонал.

Анализирайте показателите за набиране на персонал с подробни отчети за ефективността на екипа.

Ограничения на HubSpot CRM

Някои от дефинираните елементи са заключени и не могат да бъдат достъпни.

Работните процеси могат да бъдат объркващи и трудни за навигиране.

Цени на HubSpot CRM

Безплатно

Платформа за начинаещи клиенти: 20 USD/месец на работно място

Професионална платформа за клиенти: 1300 USD/месец (включва 5 места)

Оценки и рецензии за HubSpot CRM

G2: 4. 4/5 (над 11 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 4000 отзива)

💡 Съвет от професионалист: Добра практика е да насърчавате настоящите си служители да препоръчват кандидати. Те вече разбират културата на вашата компания и често могат да привлекат висококачествени таланти.

3. Greenhouse (Най-доброто решение за изграждане на култура на наемане, ориентирана към хората)

Greenhouse е цялостен CRM софтуер за набиране на персонал, който ви помага в целия процес на наемане, улеснявайки екипа ви да намира и наема най-добрите таланти.

Това е повече от просто система за проследяване на кандидати (ATS) – тя помага на вашата организация да изгради култура на наемане, която поставя хората на първо място, като ви позволява да вземате справедливи, основани на данни решения и да наемате най-добрите таланти ефективно.

Greenhouse ви позволява да проследявате пътя на всеки кандидат, да изпращате автоматизирани съобщения за проследяване и да водите подробни бележки за всяко взаимодействие. Идеален за наемане на голям брой служители, Greenhouse предлага над 450 предварително създадени интеграции, които безпроблемно свързват софтуера за набиране и назначаване на служители.

Най-добрите функции на Greenhouse

Достъп до над 30 предварително създадени отчета, свържете ги с Google Sheets и проследявайте ефективността на набирането на персонал с подробни анализи.

Разширете обявите си за работа в над 1000 борси за работа, като същевременно разнообразите източника си на таланти с инструменти, пригодени за целите на набирането на персонал в областта на DE&I.

Подобрете преживяването на кандидатите чрез функции за самопланиране, които им позволяват да запазват интервюта по свое удобство.

Ограничения на Greenhouse

Управлението на разрешенията може да бъде сложно и объркващо

Няма опция за търсене на подобни кандидати въз основа на автобиографии.

Цени на Greenhouse

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Greenhouse

G2: 4. 4/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (675+ отзива)

📖 Прочетете също: 10 софтуера за управление на служителите за HR екипи

Lever е сред най-добрите системи за проследяване на кандидати. Тя помага на вашия екип за подбор на кадри да разшири базата си от кандидати, да изгради трайни взаимоотношения и да взема решения, основани на данни.

Харесва ми, че този софтуер за управление на таланти съчетава автоматизация, анализи и удобен за ползване дизайн, за да подобри процеса на набиране на персонал, позволявайки на екипите да се съсредоточат върху ангажирането на подходящите кандидати.

Използвайте най-добрите функции

Интегрирайте ATS и CRM за безпроблемно набиране на персонал от начало до край.

Автоматизирайте повтарящите се работни процеси и оптимизирайте процедурите, за да се съсредоточите върху ангажирането на най-добрите кандидати.

Използвайте табла за проследяване на показателите за разнообразие, равнопоставеност и приобщаване, като по този начин гарантирате по-приобщаващи стратегии за наемане на персонал.

Повишете видимостта на обявите за работа с инструменти за маркетинг на набиране на персонал, които ви помагат да достигнете до по-широк и по-разнообразен кръг от кандидати.

Ограничения на лоста

Липсват надеждни инструменти за проверка на миналото и подробна оценка на кандидатите.

Някои потребители съобщават, че обслужването на клиенти може да бъде по-добро.

Ценообразуване

Персонализирани цени

Използвайте оценки и рецензии

G2: 4. 3/5 (над 1900 отзива)

Capterra: 4,6/5 (635+ отзива)

5. Jobvite (Най-доброто за набиране на персонал чрез социални мрежи и препоръки от служители)

Jobvite е инструмент за привличане на таланти, който интегрира изкуствен интелект в процеса на наемане. С интуитивния си интерфейс и специализирани функции, този AI инструмент за подбор на персонал може да се справи с множество задачи, от публикуване на обяви за работа до назначаване на кандидати.

Една функция, която намирам за особено полезна, е Job Description Grader. След като подадете описание, тя предоставя незабавна обратна връзка за настроението, броя на думите и четимостта и маркира всички думи, които могат да подсказват пристрастност.

Най-добрите функции на Jobvite

Създайте уебсайт за кариери с бранда на вашата компания, за да покажете корпоративната си култура и да публикувате обяви за работа.

Използвайте изкуствен интелект, за да идентифицирате най-добрите кандидати въз основа на квалификациите и опита им.

Активирайте споделянето на препоръки с едно кликване, за да ангажирате служителите си в процеса на набиране на персонал.

Използвайте интелигентни съобщения, за да подберете кандидатите и да управлявате интервютата с инструменти за самопланиране.

Ограничения на Jobvite

Когато търсите предишни кандидати, датата на кандидатстването им се променя на текущата дата, което може да бъде объркващо.

Календарите не се актуализират автоматично при промени в графика.

Цени на Jobvite

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Jobvite

G2: 4/5 (над 600 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (560+ отзива)

6. BambooHR (Най-подходящо за малки и средни предприятия)

BambooHR е облачна система за управление на човешките ресурси (HRIS), създадена да опрости и централизира операциите по управление на човешките ресурси. Тя е добър избор за компании, които преминават от ръчни процеси или електронни таблици към по-организирана и ефективна система.

Като CRM инструмент за подбор на персонал, BambooHR помага за управлението на наемането, въвеждането в работа, данните за служителите и заплатите.

Най-добрите функции на BambooHR

Използвайте възможностите за електронно подписване, за да опростите процесите на подписване и одобрение за новите служители.

Изпращайте персонализирани писма с оферти, които се попълват автоматично с информацията за кандидата, като по този начин оптимизирате процеса на предлагане на работа.

Автоматизирайте категоризацията на кандидатите, за да обработвате по-ефективно големи обеми от заявления.

Получете достъп до мобилно приложение, което ви позволява да преглеждате кандидатурите и да комуникирате с кандидатите, докато сте в движение.

Ограничения на BambooHR

Липсата на уведомления за нови наети служители и отпуски е ключова липсваща функция.

UX/UI е претърпял минимални актуализации, което прави платформата трудна за навигация и неинтуитивна.

Цени на BambooHR

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за BambooHR

G2: 4. 4/5 (над 2300 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2900 отзива)

👀 Бонус: Научете как да изберете подходящия CRM, за да стимулирате растежа и да поддържате успешен процес на набиране на персонал.

7. SmartRecruiters (Най-подходящо за компании, които търсят лесно за използване решение за набиране на персонал)

SmartRecruiters е платформа за набиране на персонал, базирана на изкуствен интелект, създадена да направи наемането по-бързо и по-ефективно.

Независимо дали управлявате корпоративен екип или се занимавате с наемане на голям брой служители, SmartRecruiters опростява процеса чрез автоматизация на задачите. CRM функциите му ви позволяват да управлявате интервюта, оферти и назначаване на нови служители от една централна платформа, така че да можете да се съсредоточите върху изграждането на идеалния си екип.

Най-добрите функции на SmartRecruiters

Интегрирайте безпроблемно инструменти като Zoom, LinkedIn и DocuSign за непрекъснат процес на наемане.

Координирайте графиците за интервюта автоматично с SmartPal, като гарантирате безпроблемно управление на кандидатите.

Осигурете незабавна и организирана комуникация чрез SMS и WhatsApp с SmartMessage.

Ограничения на SmartRecruiters

Отнемащо време настройване на карти за оценка, особено при добавяне на текстови полета към въпросите

Много потребители смятат, че интерфейсът е остарял в сравнение с този на конкурентите.

Създаването на персонализирани отчети изисква значителни усилия, а предварително заредените табла не предлагат възможности за детайлно проучване.

Цени на SmartRecruiters

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на SmartRecruiters

G2: 4,3/5 (над 490 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (над 140 отзива)

Workable е всеобхватно софтуерно решение за подбор на персонал, което ви помага да намирате, привличате и управлявате кандидатите по ефективен начин.

Можете да създадете атрактивни кариерни страници, които отразяват културата на вашата компания, и то на няколко езика, за да достигнете до разнообразни кандидати и да отговорите на техните нужди.

Най-добрите функции на Workable

Споделете свободни работни места в над 200 сайта с едно кликване, като максимизирате видимостта им.

Създайте персонализирани преживявания при назначаването на нови служители, управлявайте информацията за служителите и съхранявайте необходимите документи на едно място.

Внедрете структурирана програма за препоръки, която насърчава настоящите служители да препоръчват кандидати.

Ограничения на Workable

Архивираната информация за позицията е недостъпна, освен ако позицията не е архивирана.

Мобилният сайт не е много удобен за ползване.

Работещи цени

Стартово ниво: 149 $/месец (до 20 служители)

Стандартен: 360 $/месец (до 20 служители)

Premier: 599 $/месец (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии на Workable

G2: 4,6/5 (над 430 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (460+ отзива)

👀 Бонус: Разберете компонентите на CRM и се доближете до вашите клиенти.

9. Bullhorn (Най-подходящ за агенции за подбор на персонал с функции за отчитане)

Bullhorn е надеждно решение за подбор на персонал, създадено да подобри целия цикъл на набиране на персонал. Този инструмент за набиране на персонал дава възможност на вашата агенция за подбор на персонал да набира ефективно кандидати от различни сектори, включително леката промишленост, здравеопазването и професионалните индустрии.

Като софтуер за управление на служители с възможности за набиране на персонал, Bullhorn оптимизира целия процес на наемане, позволявайки ви да се съсредоточите върху изграждането на взаимоотношения, докато бързо съпоставяте квалифицирани кандидати с нуждите на вашите клиенти.

Най-добрите функции на Bullhorn

Възползвайте се от SourceBreaker, усъвършенствана технология за търсене, с която ефективно да намирате таланти и да откривате нови потенциални кандидати – всичко това в един инструмент.

Използвайте широките възможности за автоматизация при преглеждане на автобиографии, планиране на интервюта и комуникация с кандидатите, за да спестите време и да намалите ръчния труд.

Изберете от широка гама от допълнителни решения, включително анализи и търсене на мениджъри, за да адаптирате Bullhorn към вашите специфични нужди.

Фокусирайте се върху отношенията с високо ниво на взаимодействие през целия процес на кандидатстване, като гарантирате по-добро преживяване от първия телефонен разговор до назначаването.

Ограничения на Bullhorn

Невъзможността да скриете шаблоните за имейли от определени потребители създава объркване относно марката.

Прилагането на ограниченията Off Limits се основава на строга йерархия от правила, които не винаги съответстват на очакванията на потребителите.

Цени на Bullhorn

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Bullhorn

G2: 4/5 (550+ отзива)

Capterra: 4. 1/5 (над 1000 отзива)

10. Recruit CRM (Най-доброто за автоматизация и интеграция)

Забравете за ръчните задачи и несъгласуваните работни процеси – Recruit CRM комбинира ATS и CRM по начин, който прави процеса на набиране на персонал по-гладък, по-бърз и по-интелигентен.

С лесен за използване интерфейс, мощни интеграции и функции за автоматизация, Recruit CRM опростява намирането, проследяването и управлението на кандидатите.

Най-добрите функции на CRM за набиране на персонал

Използвайте разширено булево и радиусно търсене (чрез Google Maps), за да намерите кандидати, клиенти и работни места в определени географски райони.

Извличайте ключови данни от автобиографиите, като оптимизирате създаването на профили на кандидатите с помощта на AI-базиран анализ на автобиографии.

Управлявайте кандидатите чрез персонализирани Kanban табла, които улесняват преместването с плъзгане и пускане през етапите на наемане.

Запазете най-добрите кандидати за бъдещи свободни позиции с помощта на списъци с избрани кандидати, достъпни както през настолен компютър, така и през мобилно приложение.

Ограничения на CRM за набиране на персонал

Разделът с отчети не е достатъчно подробен.

Понякога се наблюдават забавяния на интерфейса по време на пиковите часове.

Цени на CRM за набиране на персонал

Pro: 85 $/месец на потребител

Бизнес: 125 $/месец на потребител

Enterprise: 165 $/месец на потребител

Рейтинги и отзиви за CRM за набиране на персонал

G2: 4,8/5 (над 80 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 400 отзива)

11. Zoho Recruit (Най-доброто за обширна персонализация)

Zoho Recruit е лесен за използване, базиран в облака софтуер за подбор на персонал, който комбинира функциите на ATS и CRM в една платформа. Той се интегрира безпроблемно с други продукти на Zoho, като ви дава гъвкавост да персонализирате процеса на наемане, за да отговаря точно на вашите нужди.

Независимо дали наемате персонал за клиент или изграждате вътрешен екип, този софтуер за база данни на служители обхваща всеки етап – от намирането на кандидати до автоматизирането на работните процеси. Освен това, с инструменти, задвижвани от изкуствен интелект, и безплатен план, Zoho Recruit оптимизира наемането на персонал, като ви помага да наемате по-умно и по-бързо.

Най-добрите функции на Zoho Recruit

Получавайте автоматизирани отговори с Zia AI Chatbot на често задаваните въпроси от кандидатите и актуализации в реално време за статуса на кандидатурите.

Редактирайте процесите по набиране на персонал, маркирайте процесите с цветови кодове и поддържайте ясен преглед на напредъка на кандидатите.

Публикувайте обяви за работа в над 75 борси за работа и споделяйте ги незабавно в социалните медии, за да разширите обхвата си.

Ограничения на Zoho Recruit

Дизайнът на софтуера изглежда остарял в сравнение с други инструменти на пазара.

Мобилното приложение има ограничения по отношение на функциите.

Цени на Zoho Recruit

Безплатно завинаги

За корпоративни HR екипи

Стандартен: 30 $/месец на наемател

Enterprise: 60 $/месец на наемащ персонал

За агенции за подбор на персонал/наемане на служители

Стандартен: 30 $/месец на потребител

Професионална версия: 60 $/месец на потребител

Enterprise: 90 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zoho Recruit

G2: 4. 4/5 (над 1700 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 900 отзива)

🔍 Знаете ли? Някои компании вече използват игрифицирани оценки, за да оценят уменията на кандидатите по забавен и ангажиращ начин. Тези игри тестват уменията за решаване на проблеми, креативността и работата в екип, като същевременно поддържат интереса на кандидатите към процеса.

12. Crelate (Най-подходящо за нуждите на творческия персонал и набирането на персонал)

Crelate е всеобхватна платформа за подбор на персонал, създадена да помага на агенциите и специалистите по подбор на персонал да назначават повече кандидати с по-малко усилия. Модерният и интуитивен интерфейс улеснява управлението на кандидатите, проследяването на напредъка и комуникацията с клиентите.

Този инструмент надхвърля рамките на набирането на персонал – той включва напълно интегрирани инструменти за продажби, които ви позволяват да управлявате кандидатите и клиентите на едно място.

Най-добрите функции на Crelate

Спазвайте изискванията за удостоверяване на квалификации и процесите по плащане/фактуриране и лесно проследявайте времето и разходите както на мобилни устройства, така и на настолни компютри.

Персонализирайте процеса си на набиране на персонал с функции за плъзгане и пускане.

Използвайте клиентския портал на Crelate, за да комуникирате с клиентите чрез известия в реално време.

Използвайте аналитични данни за набиране на персонал, за да генерирате персонализирани отчети, които да ви помогнат да вземете информирани решения, да проследявате ключови показатели и да откривате нови възможности.

Ограничения на Crelate

Липсата на опция за отмяна на абонамента с едно кликване поражда съмнения относно надеждността.

Преминаването между документите на кандидатите може да бъде трудоемко и да доведе до грешки от страна на потребителите.

Цени на Crelate

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Crelate

G2: 4. 4/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 300 отзива)

13. iCIMS (Най-подходящо за големи предприятия с комплексни процеси на наемане)

iCIMS предоставя на вашия екип инструменти за създаване на значими връзки с кандидатите и оптимизиране на усилията ви за набиране на персонал. То е проектирано да автоматизира много аспекти от привличането на таланти, като същевременно поддържа ангажираността на кандидатите чрез различни инструменти.

От подкрепа за международно набиране на персонал до съпоставяне на кандидати с помощта на изкуствен интелект, iCIMS предоставя на компании от всякакъв мащаб ресурсите, от които се нуждаят, за да намерят и задържат най-добрите таланти.

Най-добрите функции на iCIMS

Поддържайте връзка с кандидатите чрез многоканална комуникация, за да ги държите информирани и ангажирани през целия процес.

Провеждайте маркетингови кампании за набиране на персонал и управлявайте събития директно в платформата.

Опростете вътрешната мобилност с интелигентно търсене, разговорна изкуствена интелигентност и многоканална комуникация, което улеснява служителите да намират и кандидатстват за подходящи вътрешни възможности.

Измервайте настроенията на служителите с автоматизирани анкети на ключови етапи от жизнения цикъл

Ограничения на iCIMS

Платформата може да бъде прекалено сложна и трудна за навигация.

Работните процеси често не се интегрират добре

Цени на iCIMS

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на iCIMS

G2: 4. 1/5 (700+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 830 отзива)

🔍 Знаете ли, че... Технологиите, здравеопазването и финансите са най-конкурентните сектори за набиращите персонал, като търсенето на квалифицирани специалисти често надвишава предлагането.

14. ATS OnDemand (Най-доброто решение за лесно проследяване на кандидатите)

Търсите лесен начин да управлявате процеса на наемане на персонал? Тази ATS е разработена специално за стартиращи компании и малки и средни екипи.

С автоматични и ръчни опции за изпращане на имейли, комуникацията с кандидатите става безпроблемна. Въпросите за предварителна селекция ефективно филтрират кандидатите, а вашият екип може да си сътрудничи, като бързо препраща данните на кандидатите.

Най-добрите функции на ATS OnDemand

Персонализирайте кариерните страници, за да отразят идентичността на вашата компания, за да се осигури удобство за потребителите и по-добър имидж на работодателя.

Провеждайте ефективен подбор на кандидатите с въпроси за предварителна селекция и автоматизирана комуникация по имейл.

Интегрирайте допълнителни инструменти като текстови съобщения, мрежи за таланти и AI възможности, за да подобрите процеса на наемане.

Проследявайте дейностите по набиране на персонал чрез интуитивен и богат на функции контролен панел.

Ограничения на ATS OnDemand

Разширената функция за търсене на кандидати може да се срине, ако полето „Фаза на търсене“ е оставено празно.

Сложността при конфигурирането на отчетите може да попречи на възможността за генериране на задълбочени анализи и показатели.

Цени на ATS OnDemand

Персонализирани цени

ATS OnDemand оценки и рецензии

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4. 2/5 (65+ отзива)

⚡ Архив с шаблони: Разгледайте нашите изчерпателни ATS шаблони, където ще намерите готови за употреба шаблони, пригодени за всеки етап от процеса на набиране на персонал.

15. ApplicantPro (Най-доброто за персонализирани работни процеси и отчети)

ApplicantPro е инструмент за подбор на персонал, който ви помага да увеличите потока от квалифицирани кандидати и бързо да идентифицирате най-подходящите от тях.

Те ви помагат да комуникирате с кандидатите чрез текстови съобщения или имейл, да отхвърляте автоматично неквалифицираните кандидати и да използвате интегрирани оценки, за да стесните кръга на най-подходящите кандидати.

Освен това, можете да инициирате проверки на миналото и да обработвате документите на новоназначените служители директно от платформата.

Най-добрите функции на ApplicantPro

Използвайте когнитивни и поведенчески оценки преди наемане, за да намерите най-подходящите кандидати за свободните позиции.

Преглеждайте, прегледайте отново и оценявайте видео интервютата в профила на всеки кандидат.

Проверявайте референциите, като изпращате заявки по електронен път и проследявате отговорите в системата.

Задайте персонализирани нива на разрешения, за да контролирате достъпа до подробностите за набирането на персонал и да управлявате ефективно ролите на потребителите.

Ограничения на ApplicantPro

Функцията за последващи имейли е намалила броя на непълните заявления.

Проследяването на статуса на кандидатите и тяхното положение в процеса е предизвикателство.

Цени на ApplicantPro

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за ApplicantPro

G2: 4. 2/5 (85+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 370 отзива)

Направете ClickUp вашия CRM по избор

Сега, след като разгледахте тези 15 най-добри CRM софтуера за подбор на персонал, сте по-добре подготвени да намерите най-подходящия за вашите нужди.

Въпреки че всеки инструмент предлага уникални функции за подобряване на процеса на набиране на персонал, ClickUp предлага цялостно решение за повишаване на ефективността на екипа, като същевременно осигурява превъзходно преживяване за кандидатите, което го прави незаменима част от процеса на набиране на персонал.

Предимствата на ClickUp се простират и до въвеждането на нови служители, като помагат на новите ви кадри да започнат с десния крак, с ресурсите и инфраструктурата, от които се нуждаят, за да постигнат успех.

Регистрирайте се в ClickUp и променете стратегията си за набиране на персонал още днес!