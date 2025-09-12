Маркетинг в WhatsApp Business: как да достигнете и привлечете клиенти

Светът става все по-шумен, като всеки иска да привлече вниманието на вашите клиенти. За да се добави към проблемите, вниманието се намалява по-бързо, отколкото можете да си представите.

Ако видимостта пред клиентите ви е най-голямото предизвикателство за вашата марка, маркетинговите стратегии за WhatsApp за бизнеса могат да ви помогнат да се отличите от останалите.

С 98% процент на отваряне и светкавични времена за отговор, той предлага това, което имейлът и социалните мрежи не могат: внимание, незабавност и интимност.

В този наръчник споделяме всичко, което трябва да знаете за използването на WhatsApp маркетинг за вашия бизнес. Бонус: ще ви покажем и как ClickUp помага за координирането на целия ви WhatsApp маркетинг работен процес на едно място.

Какво е WhatsApp Business маркетинг?

Маркетингът в WhatsApp Business включва използването на WhatsApp за промотиране на вашите продукти, директна комуникация с клиентите и стимулиране на продажбите чрез персонализирана двустранна комуникация.

Тази форма на разговорен маркетинг ви позволява да изпращате маркетингови съобщения като специални оферти, съобщения за пускане на продукти, напомняния за изоставени колички, актуализации на поръчки и полезни съвети или ръководства.

Малките предприятия обикновено използват безплатното приложение WhatsApp Business, докато по-големите марки използват платформата WhatsApp Business (API), за да автоматизират и разширят обхвата си.

Не забравяйте: Съгласно Политиката за бизнес и Политиката за търговия на WhatsApp, можете да изпращате маркетингови или промоционални съобщения само на хора, които са се абонирали, т.е. са ви дали изрично разрешение да се свързвате с тях чрез WhatsApp.

🚨 Забележка: Бизнес акаунтите в WhatsApp и личните акаунти имат различни цели. Личният WhatsApp е предназначен за ежедневна лична кореспонденция между приятели и семейство. За разлика от това, WhatsApp Business е създаден специално за търговска комуникация. Той предлага функции като бизнес профили, бързи отговори, етикети и каталози. Освен това, той се подчинява на политиките за бизнес комуникация на WhatsApp.

Защо да използвате WhatsApp за маркетинг?

За начало, WhatsApp има близо 3 милиарда месечни потребители в 180 държави и 60 езика. Но истинската стойност е много повече от просто обхват.

Ето защо WhatsApp Business заслужава място във вашата маркетингова комуникационна стратегия:

Висока ангажираност: Съобщенията в WhatsApp имат Съобщенията в WhatsApp имат 98% процент на отваряне , в сравнение със средния 20% за имейлите. Още по-добре, 90% се четат в рамките на 3 минути. Тази незабавност е златна за флаш продажби и напомняния за събития.

Богати мултимедийни и интерактивни функции: WhatsApp поддържа изображения на продукти, видеоклипове, PDF файлове, аудио съобщения и стикери. С WhatsApp Business API можете също да добавяте бутони, за да направите съобщенията интерактивни – като анкети „Да/Не“ или линкове „Натисни, за да купиш“.

Двупосочна комуникация в реално време: Комуникацията чрез WhatsApp ускорява продажбите и премахва пречките. Например, ако някой види вашия продукт и попита: „Има ли го в размер М в синьо?“, бърз отговор може да превърне интереса в покупка на място.

Висока степен на доверие и сигурност: Маркетинговите съобщения в WhatsApp са криптирани от край до край и са свързани с реални телефонни номера. Освен това, verificated business badges добавя още едно ниво на достоверност.

Икономичен маркетинг: Приложението WhatsApp Business е безплатно, а дори разходите за API са по-ниски от тези за SMS или платени реклами. Вашите маркетингови съобщения не се нуждаят от скъпи рекламни материали или рекламни слотове.

Подходящо за омниканална стратегия: Можете да използвате имейл за подробни актуализации, социални медии за привличане на потенциални клиенти и след това да ги поканите в WhatsApp за бързи, лични последващи действия. Много CRM системи също интегрират WhatsApp, така че можете да управлявате чатове заедно с имейли на едно място.

👀 Знаете ли, че... WhatsApp е създаден първоначално, за да показва актуализации на статуса като „на работа“ или „слаба батерия“. Функцията за изпращане на съобщения е добавена по-късно, но бързо се превърна в основната функция.

Как да използвате WhatsApp за бизнес маркетинг: стратегии и примери от реалния живот

От получаването на първите си абонати до автоматизирането на персонализираното съдържание, ето как да използвате платформата WhatsApp Business в маркетинговата си стратегия като професионалист. Включили сме и реални примери за успешни маркетингови кампании в WhatsApp, които да ви вдъхновят.

1. Създайте списъци с абонати

За разлика от пасивните канали като Instagram или телевизията, приложението за съобщения WhatsApp ви принуждава да спечелите вниманието на потребителите. Вашата марка не може просто да се излъчва към всеки потребител на WhatsApp; вие се нуждаете от разрешение. Изборът да се включите е задължителен.

Тъй като всеки абонат на WhatsApp изрично е поискал да получава новини от вас, това е един от най-целенасочените списъци с висока сигналност, които можете да създадете. В свят, който се отдалечава от данните на трети страни, този вид директен достъп, основан на съгласие, е маркетингова златна мина.

Ето някои начини да създадете списъци с абонати за ангажиране на клиентите:

Подсказки след покупката: Добавете отметка по време на плащането, с която да попитате клиентите дали искат актуализации за поръчката или ранен достъп чрез WhatsApp.

Изскачащи прозорци на уебсайта: Предложете атрактивна оферта, като отстъпка или безплатен наръчник, в замяна на абонамент за WhatsApp.

Instagram/Meta CTA: Използвайте акценти в историите или линкове в биографията, за да насочите трафика към формуляр за регистрация в WhatsApp или линк за чат с едно кликване.

QR кодове: В магазина или върху опаковката използвайте QR кодове, които водят директно към вашия WhatsApp поток за абониране.

Регистрация за събитие или уебинар: Помолете потребителите да се абонират за напомняния или бонусно съдържание чрез вашия бизнес акаунт в WhatsApp по време на регистрацията.

Винаги посочвайте какво могат да очакват потребителите от вашата марка. В този случай марката споделя актуализации чрез приложението за съобщения.

2. Персонализирайте промоциите

Като се има предвид, че процентът на отваряне на WhatsApp е над 98% (в сравнение с едва 20% за имейлите ), вашите клиенти са по-склонни да кликнат върху вашето WhatsApp съобщение и да го прочетат.

Но този вид достъп означава по-високи залози. Летвата за релевантност е много по-висока.

Започнете с сегментиране на списъка с абонати на по-малки групи въз основа на демографските данни на клиентите, историята на покупките, интересите, местоположението или датата на последното взаимодействие.

След това използвайте функцията Етикети , за да маркирате всеки контакт с категории, като „Нов клиент“, „VIP“ или „Сезонен купувач“. Можете също да присвоите различни цветове на етикетите за визуално разграничаване.

Опростете управлението на чата с функцията WhatsApp Business Label.

Въз основа на тези етикети можете да персонализирате маркетинговите си кампании в WhatsApp по-ефективно:

Персонализирайте предложенията за продукти въз основа на историята на покупките

Изпращайте оферти за рожден ден или напомняния за подновяване, свързани с последните покупки.

Географско насочване на съобщенията въз основа на наличността на доставката или местните промоции.

Създайте етикети в CRM системата си за типове клиенти (например, с висока стойност, често връщащи продукти, любители на купони) и ги съпоставяйте с потоците на кампаниите.

👀 Пример Търговецът на модни и лайфстайл продукти 6thStreet възприе платформата WhatsApp Business, за да подобри намаляващото ангажиране в традиционните маркетингови канали като имейл, известия и SMS. Марката изпрати на потребителите, които са се абонирали, следните съобщения: Персонализирано приветствено съобщение за нови потребители

Персонализирани препоръки за продукти, за да поддържате интереса на клиентите

Промоционални кампании с съобщения, изпращани до конкретни клиенти въз основа на актуалност, честота и парична стойност

Съобщения за изоставени колички

Последващи маркетингови съобщения, изпратени в рамките на 24 часа след покупката

Текущи кампании, включително известия за разпродажби Резултат: 10-кратно увеличение на конверсиите на нови клиенти в сравнение с други канали

6-кратно увеличение на конверсиите от изоставени колички в сравнение с имейли и push известия

💡 Професионален съвет: Шаблоните за CRM в ClickUp ви предоставят предварително създадена рамка за управление на всеки етап от вашите взаимоотношения, от първото регистриране до последващите действия след покупката. Вместо да създавате ръчно напомняния за количката, актуализации за доставката или молби за отзиви, шаблоните ви помагат да стандартизирате и автоматизирате тези повтарящи се работни процеси.

3. Изпращайте съобщения за пускане на продукти на пазара

Когато обявите продукт в социалните медии, той се конкурира с алгоритми, меми и реклами. Но в WhatsApp той се показва до съобщение от приятел, което означава повече внимание и по-бърза реакция.

Функцията „Излъчване“ на приложението WhatsApp Business ви позволява да изпратите информацията за пускането на продукта директно в чата на потребителя.

Ето какво да включите в съобщението си до клиентите при стартирането:

Кратко и удачно съобщение: „Току-що пуснахме нещо ново 👀”

Ясно CTA: „Натиснете тук, за да сте първи на опашката“ или „Отговорете с ДА, за да видите предварително“

Изображение или видео: Визуалните елементи винаги увеличават броя на кликовете.

Ексклузивност: „Достъпно само за нашата WhatsApp общност през следващите 24 часа”

Предварителна информация преди стартирането: „ 🤫 Утре в 10:00 ч. – нещо ново идва в [Вашата марка]! Пригответе се…”

💡 Професионален съвет: Комбинирайте етикети с списъци за разпращане, за да изпращате персонализирани съобщения до конкретни групи клиенти. Например, ако етикетът гласи: Първа покупка: Изпратете благодарствено съобщение и отстъпка, за да насърчите втора поръчка.

Чести купувачи: Наградете лоялността с ранен достъп или VIP оферти.

4. Автоматизирайте последващите действия и поддържайте последователността

Над 74% от потребителите са се отказали от покупки просто защото са се почувствали прекалено претоварени. Това не е чудно. Вашите потребители са бомбардирани с съобщения, реклами, разсейващи фактори, твърдения и шум.

Но добрата новина е, че съобщенията в WhatsApp ви помагат да се откроите от останалите. И можете да автоматизирате този процес, като използвате CRM софтуера на ClickUp. Помислете за хиперперсонализация в голям мащаб. Ето как:

Напомняния за изоставени колички: Ако купувач остави артикули в количката си, изпратете WhatsApp съобщение в рамките на определено време. Използвайте ClickUp CRM, за да маркирате статуса на потенциалния клиент и да зададете правила за автоматизация за напомняния на базата на време, персонализирани по продуктова категория или стойност на количката.

Актуализации за доставката: След като поръчката е изпратена или е в процес на доставка, информирайте клиента. За да направите това, свържете системата си за управление на поръчките с ClickUp CRM.

Искания за отзиви: След доставката ClickUp може автоматично да възложи задача за изпращане на подкана за отзив чрез WhatsApp. След като отзивът бъде подаден, изпратете благодарствено съобщение с купон за следващата им покупка.

Последователност за поддържане на интереса на потенциалните клиенти: Използвайте ClickUp CRM, сегментирайте и маркирайте потенциалните клиенти, след което настройте поредица от съобщения в WhatsApp, които да информират потенциалните клиенти.

Интелигентни автоматични отговори: Използвайте функцията за съобщения „Отсъствам“ на WhatsApp за Използвайте функцията за съобщения „Отсъствам“ на WhatsApp за автоматични отговори извън работно време , като насочвате потребителите към вашите често задавани въпроси или чатбот. ClickUp може да проследява тези автоматични отговори и да създава задачи за последващи действия, когато е необходим ръчен отговор. Настройте ClickUp Automations , за да промените статуса на задачата и да задействате напомняне, когато е време да изпратите ръчно следващото съобщение.

Гледайте това видео, за да разберете как ClickUp Automations прави бизнес процесите по-ефективни!

💡 Професионален съвет: Накарайте автопилотните агенти на ClickUp да извършват ежедневни или седмични проверки в работната ви среда и да отбелязват закъсненията. Агентът може да провери, например, кои контакти не са получили последваща връзка след като са изоставили количката си, или кои заявки за клиентски отзиви не са получили отговор. Той автоматично добавя коментар, актуализира персонализирано поле или преразпределя задачата на подходящия колега, така че екипът ви да знае точно какво трябва да се направи. Получете контекст от задачи и документи чрез ClickUp Autopilot Agents

5. Привлечете клиентите с маркетинг на съдържание чрез WhatsApp

Не е необходимо да чакате клиентът да се свърже с вас, за да взаимодействате с него чрез полезно съдържание. Настройте работния процес така, че веднага след като клиентът се регистрира на вашата платформа, да взаимодействате с него чрез предварително написано съдържание.

Помислете за ръководства с инструкции за конкретни функции, блог, който отговаря на често задавани въпроси, или кратки съвети за продукти, изпращани в определени дни от седмицата.

👀 Пример Френската марка за козметика Clarins проведе кампания за Националния ден на червилото с персонализирани WhatsApp съобщения до своите съществуващи клиенти. Кампанията имаше за цел да насърчи диалога с клиентите, които са се абонирали за Clarins. Клиентите трябваше да изберат предпочитания от тях тип червило, след което им беше показано видео с избрания от тях продукт и бяха пренасочени към уебсайта на марката, където получиха персонализирани съвети за намиране на подходящия за тях нюанс. Резултат: 4. 5 пъти по-висок процент на отваряне в сравнение с имейлите

7 пъти по-висок коефициент на конверсия в сравнение с имейла

Вашата марка също може да възприеме подобен подход. Но ако сте собственик на малък бизнес или предприемач в областта на електронната търговия, който управлява много неща, ръчното изготвяне на всяко съобщение отнема много време. Дори ако имате дълго съдържание, то все пак трябва да бъде преработено в по-къси формати.

ClickUp Brain, вграденият AI асистент на ClickUp, ви помага да преобразувате съдържанието си в съобщения, подходящи за WhatsApp.

Например, вижте как ClickUp Brain създава текст, който след това можете да усъвършенствате и изпратите.

Използвайте ClickUp Brain, за да генерирате съдържание, подходящо за маркетинг в WhatsApp.

Можете също да използвате ClickUp Brain, за да обобщите често задаваните въпроси от чатовете в WhatsApp, като „Безопасен ли е този продукт за деца?“ или „Каква е политиката за връщане на стоки?“. Превърнете ги в подсказки за съобщения, често задавани въпроси или образователни съвети, които можете да използвате многократно.

Освен това Brain ви помага да превърнете текста във визуален елемент.

✨ Опитайте тази подсказка Подсказка 1: Напишете 3 съвета за грижа за кожата за моите купувачи, които имат мазна кожа, като предложите какво могат да правят през лятото, за да поддържат кожата си здрава. Задание 2: Можете ли да създадете публикация в социалните медии с тези съвети за Instagram? Превърнете я във визуална, в ретро стил. Подтикнете мозъка си да създаде визуални елементи, които да придружават вашето WhatsApp съобщение.

Бонус: Ако работите с няколко кампании, канали и профили, обмислете да преминете към ClickUp Brain MAX. За разлика от стандартните AI асистенти, Brain MAX се свързва с всички ваши инструменти, като Google Drive, OneDrive, SharePoint и други. Изтеглете незабавно продуктови документи, скриптове за поддръжка или стари публикации в блога и ги превърнете в съобщения, готови за WhatsApp, без да сменяте разделите. Можете дори да използвате гласови команди, за да помолите Brain MAX да изготви или актуализира последователности от съобщения, да обобщи дълги документи за дрип кампании или да намери подходящия ресурс в работното ви пространство. За да научите повече за Brain MAX, гледайте това видео!

🧠 Интересен факт: През юни 2013 г. WhatsApp постави зашеметяващ рекорд, като обработи 27 милиарда съобщения само за 24 часа, от които около 10 милиарда входящи и 17 милиарда изходящи съобщения.

Приложението WhatsApp Business е най-достъпната отправна точка. То е безплатно, лесно за настройка и идеално за самостоятелни бизнес собственици или малки екипи. Можете да създадете бизнес профил, да настроите автоматични поздрави и да организирате контактите си с етикети.

Но с нарастването на вашите маркетингови нужди, тази основна настройка често достига своите граници. В този случай, ето най-добрите маркетингови инструменти за WhatsApp, които трябва да имате предвид.

1. Платформа WhatsApp Business (API)

Това е интерфейс, предоставен от WhatsApp (Meta), който е най-подходящ за средни и големи предприятия. Маркетолозите могат да го използват за изпращане и получаване на съобщения програмно и чрез трети страни, предоставящи бизнес решения (BSP).

Какво можете да направите:

Изпращайте съобщения на потребители, които са се абонирали, едновременно

Автоматизирайте работните процеси , като задействате WhatsApp съобщения въз основа на действията на потребителите (например изоставена количка, попълнен формуляр или статус на доставката).

Отговаряйте на често задавани въпроси, приемайте поръчки или квалифицирайте потенциални клиенти, използвайки чатбот инструменти, свързани с API.

Използвайте предварително одобрени шаблони за изходящи съобщения, като актуализации за доставки, подкани за повторно ангажиране или напомняния за срещи.

Свържете се с вашата CRM, помощна служба или платформа за електронна търговия за гладък поток на данни и отговори, богати на контекст.

Достъп до подробни показатели за доставка, отваряне и ангажираност на клиентите, за да оптимизирате кампаниите си.

Повечето BSP таксуват или на съобщение, или месечна такса. Но разходите се изплащат с по-добър обхват, по-високи проценти на отговор и спестено време. Освен това, ако искате да имате зелена отметка за верификация в своя WhatsApp Business акаунт, API е единственият начин да го постигнете.

С развитието на вашите маркетингови цели, изберете от набор от специализирани инструменти, създадени да допълват платформата WhatsApp Business.

Тип инструмент Основно предимство Идеално за Brevo (всичко в едно) WhatsApp, имейл и SMS кампании, комбинирани с автоматизация и анализи Предприятия, които искат да обединят каналите за съобщения и да разширят обхвата си без сложна настройка Respond.io ( Omnichannel CRM) Централизирано изпращане на съобщения през WhatsApp, Messenger, IG и други с автоматизирана логика Средни по размер екипи за поддръжка и продажби, които се нуждаят от единна визия за всички разговори с клиенти Bird (MessageBird) Визуален инструмент за създаване на кампании + омниканална координация Предприятия, провеждащи мултитъч кампании с усъвършенствана логика за изпращане на съобщения Gupshup (API с изкуствен интелект) Шаблони, задвижвани от изкуствен интелект, чатботове и автоматизация на пътуването на клиента Бързоразвиващи се DTC марки или предприятия, които се нуждаят от мащабен диалогов маркетинг WANotifier (инструмент за кампании) Дрип маркетинг, излъчвания, без API маркировки, екипна пощенска кутия Малки екипи, които прилагат опростен маркетинг с минимална технологична сложност Zixflow, Wati, Interakt (инструменти за автоматизация) Автоматизация на фунията, етикети, често задавани въпроси и настройка на бот Малки и средни предприятия, които създават потоци за поддържане на интереса, серии за въвеждане и повтарящи се кампании ClickUp (слой за управление на кампании) Централизирано планиране, създаване на активи, сътрудничество в екип и проследяване на работния процес Маркетинг екипи, които управляват многоканални WhatsApp кампании от начало до край – от идеята до стартирането

Правни съображения за маркетинга в WhatsApp Business Независимо от инструмента, който изберете за маркетинг на вашия бизнес чрез WhatsApp, ето някои основни правни насоки, които трябва да следвате: Първо получите разрешение: Трябва да получите ясно и активно съгласие от потребителите, преди да им изпращате съобщения. Те трябва да се съгласят доброволно.

Спазвайте правилата на WhatsApp: Стриктно спазвайте политиките на WhatsApp за бизнес и търговия, за да избегнете маркиране за спам, което може да доведе до спиране на акаунта ви.

Спазвайте законите за защита на личните данни: Ако събирате данни за клиенти, спазвайте регламентите за защита на данните, като GDPR (ЕС), CCPA (Калифорния) и PDPA.

Запознайте се с правилата за изпращане на съобщения: Нежеланите промоционални съобщения се считат за спам. Клиентът трябва да се свърже с вас пръв или трябва да използвате предварително одобрени шаблони.

Защита на данните на клиентите: Осигурете сигурността на потребителската информация чрез криптиране и безопасно съхранение и спазвайте всички местни закони за съхранение на данни.

Как да измерите успеха на вашите маркетингови усилия в WhatsApp Business

Както при всяка друга маркетингова кампания, ще трябва да проследявате резултатите от кампаниите си в WhatsApp Business, за да оцените възвръщаемостта на инвестициите и, което е по-важно, да разберете какво резонира с вашите клиенти.

За целта можете да използвате комбинация от количествени и качествени сигнали. Ето няколко съвета за това какво да измервате.

Количествени показатели

Процент на доставка: Процентът на съобщенията, които са успешно доставени. Постоянно ниският процент може да сигнализира за проблеми с базата данни с контакти.

Процент на блокиране и отказ: Процентът, с който потребителите блокират номера ви или се отписват. Скачъкът в този показател е критичен индикатор, че съдържанието или честотата ви се нуждаят от незабавна корекция.

Процент на отваряне: Процентът на доставените съобщения, които получателите отварят.

Процент на кликване (CTR): За съобщения, съдържащи връзки, този показател измерва процента на потребителите, които кликват върху тях. Той е пряк показател за убедителността на вашето съобщение.

Процент на отговори: Процентът на потребителите, които отговарят на вашето съобщение. Този KPI е от съществено значение за оценяване на ефективността на вашето съобщение в предизвикването на двустранен разговор.

Конверсионен процент: Процентът на потребителите, които извършват желаното действие (например, завършват покупка, резервират демонстрация, използват код за отстъпка) след получаване на вашето съобщение.

Генерирани потенциални клиенти: Общият брой на новите потенциални клиенти, идентифицирани чрез разговори и запитвания в WhatsApp.

Цена на конверсия/придобиване: Финансова метрика, която разделя общата цена на кампанията на броя на успешните конверсии, помагайки да се измери икономическата ефективност.

Качествени показатели

Количествените данни ви казват какво се е случило, но качественият анализ ви казва защо. Например:

Извличайте информация от разговорите: Систематично преглеждайте чат логовете, за да откриете често задавани въпроси от клиенти, обичайни възражения и органични отзиви за продуктите.

Оценете настроенията на клиентите: Категоризирайте тона на входящите съобщения (положителен, отрицателен, неутрален), за да получите представа за възприемането на вашата марка и приемането на вашите кампании.

Използване на ClickUp за координиране на вашия WhatsApp маркетинг

Всяко WhatsApp съобщение, което изпращате, има своя история: Кой го е написал? Кой го е одобрил? За коя група е предназначено? Кога трябва да бъде изпратено?

Инструментът за управление на маркетингови проекти на ClickUp поддържа всички ваши маркетингови усилия в WhatsApp организирани и на едно място. Ще вземем за пример марка за козметика за кожата, която продава директно на потребителите, за да ви покажем как.

1. Планирайте и организирайте кампании

Да предположим, че сте маркетинг мениджър на марка за козметика за кожата. Пускате на пазара нов пакет продукти за мазна кожа за влажния сезон. Трябва да изпратите целеви WhatsApp съобщения до първоначални купувачи, съществуващи потребители на вашия продукт за измиване на лице за контрол на мазнината и неактивни потребители от последното тримесечие.

В работната си среда ClickUp създайте списък с име Monsoon Skincare Bundle – WhatsApp Campaign. Това е вашето централно място за проследяване на всички маркетингови дейности.

В списъка добавете задача за всяка ключова стъпка от кампанията ви.

Проследявайте и управлявайте задачите на вашата WhatsApp кампания в един списък в ClickUp.

За всяка задача добавете:

Кратко описание, очертаващо целта на задачата, включително всички прикачени файлове за изображението/видеото, които трябва да бъдат включени, и т.н.

Краен срок и отговорно лице за проследяване на собствеността и крайните срокове

Потребителски полета за ефективно организиране и филтриране на задачите. Например:

Поле Цел Сегмент на аудиторията Маркирайте задачите със сегменти като: Първоначални купувачи, Неактивни потребители, Предишни купувачи Тип съобщение Излъчване, промоция, напомняне, обратна връзка или изоставена кошница

Създайте всяка задача и подзадача с крайни срокове и персонализирани полета.

След това използвайте подзадачи, за да разделите всяка задача на по-малки, изпълними стъпки. Това улеснява разпределянето на конкретни отговорности.

Например, задачата „Създаване на персонализирано съобщение“ може да включва написване на текст за нови клиенти и преглед и финализиране на текста с правния екип.

По този начин вашият копирайтър, CRM мениджър и екипът по съответствие ще бъдат на една и съща страница.

Разделете сложните задачи на по-малки, проследими подзадачи за по-добра видимост.

Също така се нуждаете от централно място, където да дефинирате наратива, прозренията за аудиторията и друга информация. ClickUp Docs служи като вашия единствен източник на истина.

Например, изложете тук краткото описание на кампанията (причината зад кампанията). Добавете също така указания за марката и правни указания, за да знае творческият екип какво е позволено и какво не.

Начертайте кратко описание на кампанията си и централизирайте тази информация в ClickUp Docs.

📮ClickUp Insight: 92% от специалистите рискуват да загубят важни решения, разпръснати в чатове, имейли и таблици. Без унифицирана система за записване и проследяване на решенията, важните бизнес прозрения се губят в цифровия шум. С функциите за управление на задачите на ClickUp никога няма да се налага да се притеснявате за това. Създавайте задачи от чат, коментари към задачи, документи и имейли с едно кликване!

2. Създайте календар за маркетингово съдържание

След това използвайте изгледа на календара в ClickUp, за да визуализирате графика на кампанията в WhatsApp за вашия комплект козметични продукти за грижа за кожата по време на мусонния сезон. Можете да:

Уверете се, че съобщението за първите купувачи е насрочено след пускането на пакета в продажба.

Уверете се, че последващите действия на 3-тия и 7-мия ден не се припокриват с други промоционални съобщения.

Следете крайните срокове за одобрение на творческите идеи, за да не се налага да бързате в последния момент.

Ако в календарния изглед се показват две промоции, които се падат в един и същи ден, или седмица, в която няма нищо насрочено, можете бързо да ги преместите с плъзгане и пускане, за да коригирате графиците, преди нещата да станат публични.

Визуализирайте задачите на кампанията в WhatsApp и поддържайте постоянен поток от съобщения чрез ClickUp Calendar View.

За да балансирате календара си, можете да използвате и различни цветови кодове или етикети за различните видове съобщения (промоции, съдържание, последващи действия). Споделете това с екипа си или с висшестоящите си, за да има прозрачност относно „какво се случва и кога“.

👀 Знаете ли? Според психологията на цветовете, червеният цвят естествено привлича вниманието, което го прави идеален за маркиране на просрочени срокове за копиране, пречки за съответствие или критични одобрения на кампании в календарния изглед на ClickUp. Зеленият цвят предизвиква усещане за напредък и завършеност, което го прави идеален за маркиране на финализирани копия на съобщения, дизайнерски ресурси или планирани излъчвания.

3. Сътрудничество и комуникация

Вместо безкрайни имейл вериги или съобщения в Slack, използвайте ClickUp Chat , за да централизирате дискусиите, свързани с кампаниите. Той ви позволява да:

Комуникирайте в реално време директно в работната си среда, като използвате групови или индивидуални чатове, гласови повиквания или дори видео SyncUps.

Поддържайте разговорите свързани с конкретни задачи, така че всеки да вижда историята и да знае точно за какво става въпрос.

Ускорете одобренията и редакциите, тъй като можете да обсъждате, ревизирате и актуализирате в същия прозорец.

Започнете разговори, споделяйте актуализации и съхранявайте решенията за кампании на едно място с ClickUp Chat.

Можете да прикачвате изображения или видеоклипове в чата и да маркирате лицето, което взема решенията, за да одобри окончателната версия. А когато някой каже „Нуждаем се от проследяване на 7-ия ден“, веднага създайте нова задача от това съобщение в чата.

Освен това, членовете на вашия екип не трябва да превъртат над 60 съобщения, за да разберат решенията и задачите. ClickUp Brain може да обобщи чат низовете в ключови точки.

🧠 Интересен факт: WhatsApp беше второто приложение, което не е на Google, достигнало 1 милиард инсталации на Android през 2015 г.

4. Проследявайте състоянието на кампанията, одобренията и показателите

След като задачите ви са готови, настройте персонализирани статуси в ClickUp, за да отразят всеки етап от работния процес на кампанията ви.

Примерна последователност: Планиране → Създаване на съдържание → Очаква одобрение → Планирано → Изпратено → Планирано проследяване → Завършено

Това помага на всички да знаят точно в какъв етап се намира всяко съобщение във вашата маркетингова комуникационна стратегия. Ако нещо е заседнало в „Чака одобрение“, мениджър или заинтересована страна може да се включи, да прегледа текста и да го придвижи напред.

Визуализирайте всеки етап от кампанията, от планирането до последващите действия, с функцията „Персонализиран статус“ на ClickUp.

С течение на времето можете да използвате ClickUp Dashboards, за да обобщите тези данни.

Да предположим, че проследявате три сегмента: първоначални купувачи, потребители на продукти за контрол на мазнините и неактивни потребители. Създайте табло с джаджи като:

Задачи по статус : Визуален напредък за всеки сегмент – колко кампании са планирани, изпратени или чакат одобрение.

Отчети за персонализирани полета : Покажете CTR или използването на кодове за отстъпка, регистрирани в задачите (използвайте числови полета като „CTR %“ или „Брой изкупени“).

Очакващи одобрение: Филтриран списък със задачи, показващ всички съобщения, които все още са в етап „Очаква одобрение“.

Следете напредъка на кампанията, за да откриете пречките чрез таблата за управление на ClickUp.

5. Спестете време с шаблони за кампании

Уморени сте да създавате от нулата едни и същи маркетингови кампании в WhatsApp? Шаблоните за маркетингови кампании могат да ви помогнат да избегнете повтарянето на настройките и да поддържате последователност.

Например, шаблонът за управление на маркетингови кампании на ClickUp ви позволява да планирате, изпълнявате и наблюдавате кампанията си.

Получете безплатен шаблон Планирайте вашите кампании за стартиране на WhatsApp или сезонни промоции с шаблона за управление на маркетингови кампании на ClickUp.

Разделете кампанията на отделни задачи с изгледа на маркетинговата фаза и проследявайте крайните срокове с помощта на изгледа на календара. Използвайте персонализирани атрибути, като „Окончателно съдържание“, „Чернова“, „Референция“, „Одобрение“ и „Назначен екип“, за да запазите важни подробности за кампанията.

Можете също да използвате шаблони за комуникационни планове, за да се насочите към конкретни групи с персонализирани съобщения и да предотвратите преумората от съобщенията или припокриването им, като планирате WhatsApp съобщенията с подходяща честота.

Най-добри практики за маркетинг в WhatsApp Business

Сега, когато сте убедени в ефективността на маркетинга в WhatsApp Business, ето някои най-добри практики, които да следвате.

1. Третирайте WhatsApp като канал за взаимоотношения

Агресивните продажби не работят тук, за разлика от социалните медии. Това означава:

Фокусирайте се върху съобщения, които поставят на първо място стойността: обучавайте, помагайте или насочвайте

Използвайте разговорна интонация, която отразява начина, по който говорят клиентите, а не езика на марката.

Предоставяйте отговори, преди да бъдат потърсени: проактивни актуализации за доставката, съвети за употреба или често задавани въпроси след покупката.

💡 Професионален съвет: Вместо да разгласявате обща отстъпка, опитайте следното: „Здравейте! Въз основа на това, което сте купили последния път, може би ще харесате този лек слънцезащитен крем. Искате ли да го пробвате с 10% отстъпка?“

2. Сегментирайте аудиторията си

Не всички клиенти трябва да получават едно и също съобщение. Поведенческото таргетиране и таргетирането по жизнен цикъл ви помагат да постигнете персонализация:

Маркирайте потребителите според интереса им към продуктите, скоростта на покупка, поведението им в кошницата или стойността им за целия жизнен цикъл във вашата CRM система.

Използвайте етикетите на WhatsApp Business или синхронизирайте с инструменти като ClickUp CRM, за да задействате различни потоци от съобщения.

💡 Професионален съвет: Използвайте персонализираните полета на ClickUp, за да зададете типове сегменти и специфични за тригерите работни процеси за всяка група.

3. Проектирайте мини фунии за потоци от съобщения

Мислете последователно. Микро-фуниите могат да насочат потребителите от осведоменост към действие. Например:

Съобщение 1 (осведоменост): Подчертайте проблема (напр. кожни проблеми по време на мусонния сезон)

Съобщение 2 (обмисляне): Обучавайте с полезни съвети за продукта

Съобщение 3 (конверсия): Предложете сделка

💡 Професионален съвет: Използвайте ClickUp Docs, за да начертаете тази логика и структура на съобщенията, преди да възложите задачата на екипа си за копиране/дизайн.

4. Мащабирайте с автоматизация

Комбинирайте автоматичните отговори на WhatsApp с резервни опции, като насочване на потребителите към човек или полезни често задавани въпроси.

Какво да не правите: Не изпращайте последователни съобщения, големи медийни файлове без контекст или подозрителни къси линкове. Избягвайте да използвате САМО ГЛАВНИ БУКВИ и прекалено много емотикони. И никога не изпращайте нищо лично, за което потребителите не са дали съгласие да получават.

💡 Професионален съвет: Използвайте готови шаблони за най-често срещаните кампании, като например шаблона за комуникационен план на ClickUp или шаблона за CRM на ClickUp, за да автоматизирате събирането на информация.

5. Имайте ясен призив за действие

Вашето съобщение трябва да има една ясна цел, което да улесни клиента да предприеме действие.

Използвайте бутоните за бърз отговор на WhatsApp или късите линкове към целеви страници или продуктови каталози.

Избягвайте да изпращате съобщения, които изискват прекалено много превъртане, четене или вземане на решения.

Пример: „Искате ли да опитате пакета? Натиснете тук и ще ви запазим един.“ С бутон за директен отговор или линк CTA.

6. Улеснете отказването

Винаги включвайте ясен начин, по който потребителите да могат да спрат да получават съобщения. Достатъчно е едно просто изречение като „Отговорете STOP, за да се отпишете“. Можете също така от време на време да им напомняте, че могат да се отпишат по всяко време.

💡 Професионален съвет: Настройте автоматизация, която задейства задача, ако процентът на откази надхвърли определен праг за конкретен тип съобщение.

Развийте бизнеса си с WhatsApp маркетинг и ClickUp

Маркетингът в WhatsApp Business се състои в общуване с клиентите в чат интерфейс, който те обичат и на който се доверяват. Но ако управлявате съобщенията, създаването на съдържание и сътрудничеството в екипа чрез таблици, със сигурност ще загубите разсъдъка си.

ClickUp придава структура и скорост на вашата маркетингова стратегия за WhatsApp. Календарният изглед показва точно какво е планирано, а ClickUp Chat позволява на вашия екип да координира, споделя обратна връзка и одобрява съдържание на едно място.

ClickUp Brain ускорява планирането и създаването на съдържание за вашите кампании, а ClickUp Dashboards ви помага да проследявате напредъка на кампанията, нейната ефективност и какво трябва да се направи.

Готови ли сте да започнете да организирате следващата си WhatsApp кампания с по-голяма яснота?

Регистрирайте се в ClickUp, за да започнете.

Често задавани въпроси (FAQ)

1. Ефективен ли е маркетинга чрез WhatsApp?

Да. Маркетингът чрез WhatsApp се радва на високи проценти на отваряне (често 80–90%) и бързи отговори, защото достига до потребителите там, където те вече чатят по няколко пъти на ден.

2. Как да промотирам бизнеса си в WhatsApp?

Започнете с създаването на WhatsApp Business акаунт и свързването му с Meta Business Manager. Получавайте абонаменти чрез уебсайта си, реклами или QR кодове. След това сегментирайте аудиторията си и изпращайте персонализирани съобщения като оферти, актуализации или съвети.

3. Може ли да се прави масов маркетинг в WhatsApp?

Да, но само ако потребителите са дали съгласието си. Използвайте WhatsApp Business API, за да управлявате мащабни съобщения, които отговарят на изискванията.

4. Каква е разликата между WhatsApp и WhatsApp Business?

WhatsApp е за лично ползване. WhatsApp Business включва функции като бизнес профили, бързи отговори, етикети и автоматизация за подпомагане на комуникацията с клиентите.