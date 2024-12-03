Whatsapp Business и Personal: коя програма за съобщения да изберете?

WhatsApp дебютира през 2009 г. и скоро всички, от гимназисти до глобални стартиращи екипи, започнаха да си пишат съобщения чрез него.

С цялата тази шумотевица стана ясно, че WhatsApp има реален потенциал за комуникация с клиенти. Въведете WhatsApp Business – версия, проектирана специално за, познахте, бизнес взаимодействия.

Все пак остава важен въпросът: WhatsApp по-подходящ ли е за лична употреба или може да бъде също толкова ефективен за бизнеса? WhatsApp Business и Personal наистина ли са едно и също нещо или двете платформи са фундаментално различни?

Нека разгледаме разликите и да открием коя от двете версии е подходяща за вашите нужди. 💡

Въведение в WhatsApp

През юни 2024 г. любимият на всички актьорски състав на „Модерно семейство“ направи изненадващо завръщане – този път в реклама на WhatsApp!

Защо, питате? За да покажем силата на функцията за групов чат на WhatsApp.

С класическите странности на героите и точния сценарий, WhatsApp обещава на зрителите безпроблемно преживяване при изпращането на съобщения. Но колко добър е WhatsApp за ежедневна употреба?

Общ преглед на WhatsApp

Това не е изненада – WhatsApp е най-използваното мобилно приложение за съобщения в света.

С 2 милиарда активни потребители в световен мащаб, ясно е, че WhatsApp е намерил отзвук сред хората навсякъде.

И така, какво е предимството?

Освен че е сигурно и работи безпроблемно на iOS и Android, то е и безплатно за използване.

Макар почти всеки да е чувал за WhatsApp, много хора не са запознати с неговия корпоративен вариант: WhatsApp Business.

Възходът на WhatsApp Business

Преди да се впуснем в подробностите на опциите на WhatsApp, нека направим бърз преглед:

WhatsApp Messenger

WhatsApp Business

WhatsApp Business API

Всяка от тях има уникална цел, съобразена с различни нужди за изпращане на съобщения.

Както Марк Цукерберг сподели в интервю за Reuters, „Реалността е, че бизнес съобщенията вероятно ще бъдат следващият основен стълб на нашия бизнес, тъй като работим за по-голямо монетизиране на WhatsApp и Messenger. ”

И той не се е заблуждавал!

Всъщност, повече от 40 милиона души разглеждат каталога на WhatsApp Business всеки месец – впечатляващо постижение за приложение, което е започнало като обикновена програма за съобщения.

🌟 Интересен факт: След като беше отхвърлен от Facebook през 2009 г., съоснователят на WhatsApp Брайън Актън не се предаде. Вместо това, той създаде WhatsApp – само за да бъде купен от Facebook за 19 милиарда долара през 2014 г.

Разглеждане на WhatsApp Personal

WhatsApp Personal е предпочитаното приложение за съобщения от всички и има причина за това. Нека разгледаме.

Основни функции на WhatsApp Personal

Както всяка добра платформа за съобщения, WhatsApp Personal е пълна с основни функции, които я правят любима в целия свят. Тези основни функции включват:

Криптиране от край до край : Съобщенията, обажданията и медийните файлове са защитени, така че само вие и получателят можете да ги четете. Дори самата WhatsApp не може да ги види – сигурни като банков трезор.

Гласови и видео разговори: Можете да провеждате безплатни гласови и видео разговори, включително групови разговори с до осем души. Идеално за виртуални семейни събирания или неформални срещи.

чрез WhatsApp

Гласови съобщения : За тези, които предпочитат да говорят, вместо да пишат, гласовите съобщения улесняват живота. Просто запишете и изпратете – получателят може да чуе всеки нюанс от вашата история.

Споделяне на документи : Избягвайте неудобството с имейлите! Изпращайте PDF файлове, таблици и презентации директно през WhatsApp. Защото, нека си признаем, понякога просто не искате да стартирате друго приложение.

Споделяне на снимки и видеоклипове : Споделяйте снимки и видеоклипове без проблеми с качеството. Ясни изображения без пикселизация – мечтата на всеки фотограф.

Достъп от настолен компютър: WhatsApp е достъпен на вашия Mac или PC. Защото писането на пълна клавиатура е просто... приятно.

чрез WhatsApp

Изпращане на съобщения : Изпратете едно съобщение на много хора едновременно с функцията за изпращане на съобщения на WhatsApp. Това е VIP стаята за изпращане на текстови съобщения.

Двустепенна проверка: Добавете допълнително ниво на сигурност, за да предпазите данните си от любопитни погледи. Необходимост за всеки, който се отнася сериозно към своите данни.

WhatsApp подобрява своите услуги с някои наистина страхотни функции. Нека разгледаме някои от най-интересните нововъведения:

Редактиране на съобщения : Случавало ли ви се е да натиснете бутона „Изпрати“ прекалено бързо? Сега имате до 15 минути, за да редактирате съобщението си, което ви спестява грешки или неудобни моменти.

Тих режим за неизвестни обаждащи се : Уморени сте от спам обаждания? Сега можете да заглушите обажданията от номера, които не са в контактите ви, за по-спокойно преживяване.

Заключване на чат : Добавете допълнително ниво на поверителност към определени чатове с защита чрез пръстов отпечатък или парола, за да запазите определени разговори частни.

Персонализирани тапети за чат : Персонализирайте индивидуални тапети за чат, за да разграничавате бързо разговорите и да добавите личен щрих.

Стикери, генерирани от изкуствен интелект: Опишете идеята си и изкуственият интелект на WhatsApp ще създаде персонализирани стикери, които ще добавят повече изразителност към вашите чатове.

чрез WhatsApp

Закачени съобщения в групи : Закачете важната информация в горната част на груповите чатове с помощта на закачени съобщения, за да помогнете на всички да следят актуалната информация.

Meta AI гласов чат: Ръцете ви са заети и не можете да пишете? Можете да изпращате гласови команди на Meta AI в WhatsApp.

Примери за използване на WhatsApp Personal

Нека вземем за пример Ема, която планира изненада за най-добрата си приятелка. Ето как WhatsApp Personal й помага да се справи с това:

Управление на поверителността : Тя настройва контролите за поверителност, за да ограничи кои лица могат да виждат актуализациите на нейния статус (не се допускат разкрития за партита).

Напомняния за събития с фиксирани съобщения : Ема фиксира адреса и темата на партито в горната част на груповия чат, за да никой не забрави важните подробности.

Изпращане на указания с актуална локация : За да не се изгуби никой, Ема споделя актуалната си локация с гостите, докато те се отправят към мястото на събитието.

AI стикери за победа : Ема създава няколко персонализирани AI стикера, включително банер „Party Time!“ и забавни емоджи лица, за да оживи чата.

Споделяне на екрана по време на видеоразговори : Ема споделя екрана си по време на видеоразговор, за да покаже плана, който е подготвила за декорациите и разположението на местата.

Заключване на груповия чат : Тя заключва груповия чат, за да запази в тайна плановете за партито – без спойлери за никого, който не е поканен.

Реагиране на потвърждения за участие чрез анкети: Вместо да очаква отговаряне от поканените с поток от съобщения (което, както всички знаем, бързо води до хаос), Ема създава анкета в груповия чат, за да може всеки да потвърди участието си, като гостите могат да гласуват за опции като храна, дрескод и дейности.

чрез WhatsApp

Изчезващи съобщения за почистване: След партито Ема настройва изчезващи съобщения в групата, за да не затрупват снимките и актуализациите на всички чата завинаги.

💡 Съвет от професионалист: Подобрявайте координацията в групата с „Планирани групови разговори“. Планирайте разговорите предварително с напомняния, за да поддържате синхронизация между всички участници.

Предимства на WhatsApp Personal

WhatsApp предлага редица предимства, което го прави една от най-популярните платформи за съобщения в световен мащаб:

Глобален обхват : С над 2 милиарда потребители в 180 държави, WhatsApp е навсякъде. Сбогом, международни такси за SMS

Наличност на различни платформи : WhatsApp работи безпроблемно на Android, iOS и дори на настолни компютри, така че винаги сте в контакт, независимо от устройството.

Без реклами : За разлика от повечето приложения, WhatsApp остава без реклами, което ви позволява да се наслаждавате на съобщения без разсейване.

Икономично : WhatsApp е безплатен за текстови съобщения, гласови и видео разговори, което спестява разходи за международна комуникация.

Висок процент на отворени съобщения : Съобщенията в WhatsApp се отварят и четат по-често, което ги прави най-добрият избор за важни новини и ангажиране на клиентите.

Криптиране от край до край : Поверителността е приоритет номер едно, а надеждни функции за сигурност пазят разговорите защитени.

Списъци за разпращане и групи : Управлявайте лесно множество разговори, независимо дали става дума за бизнес новини или социални събития.

Споделяне на местоположението на живо : Чудесно за проследяване на срещи или за гарантиране на безопасността на близките ви хора.

Удобен за ползване: Интерфейсът е прост и предназначен за всички възрасти, което го прави достъпен и интуитивен.

Ограничения на WhatsApp Personal

Въпреки че WhatsApp е фантастично приложение, има няколко ограничения, които си заслужава да се отбележат:

Зависимост от интернет : Без достъп до интернет WhatsApp е неизползваем, за разлика от обикновените SMS съобщения.

Риск от спиране на акаунта : Нарушаването на политиките на WhatsApp може да доведе до спиране на акаунта, което е проблем за бизнеса, който разчита на него.

Въздействие върху психичното здраве : Натискът да бъдете постоянно на разположение може да доведе до стрес и „умора от известия“.

Използване на паметта : Честото споделяне на медийни файлове може бързо да изчерпи паметта, което налага редовно почистване.

Поддръжка на клиенти: Поддръжката на клиенти за индивидуални потребители може да бъде ограничена и бавна.

Задълбочено проучване на WhatsApp Business

56% от маркетолозите са съгласни, че бизнес съобщенията помагат на клиентите да се чувстват по-свързани с бизнеса, затова нека разгледаме основните функции на WhatsApp Business и да видим дали е подходящ за вас.

🧠 Знаете ли, че хората проверяват телефоните си до 58 пъти на ден? За потребителите на Android това означава около 38 минути на ден само в WhatsApp, което създава отлична възможност за марките да ангажират клиентите си на надеждна платформа.

Основни функции на WhatsApp Business

Профил в WhatsApp Business : Представете своя бизнес с профил, който включва лого, описание на дейността, работно време и линк към уебсайта, като създадете мини витрина директно в WhatsApp.

Поздравителни съобщения: Автоматично изпращайте персонализирано поздравително съобщение на новите клиенти, за да започнете разговорите с десния крак.

чрез WhatsApp

Бързи отговори : Спестете време с персонализирани бързи отговори на често задавани въпроси, които ви позволяват да отговаряте по-бързо с едно докосване.

Съобщения за отсъствие: Настройте автоматични отговори извън работното време, за да информирате клиентите кога ще се върнете, като ги държите в течение.

чрез WhatsApp

Етикети : Организирайте и категоризирайте разговорите с етикети, за да намирате бързо важните съобщения и да отговаряте на тях.

Мета-верифициран знак : Изградете доверие с верифициран знак, който помага на клиентите да идентифицират официалния ви акаунт и повишава доверието.

Каталог и кошница: Покажете продуктите и услугите си чрез каталог и дайте възможност на клиентите да добавят артикули в кошницата за лесно разглеждане и поръчване.

чрез WhatsApp

Изпращане на съобщения : достигнете до множество клиенти едновременно, като изпращате съобщения до списъка си с контакти за обяви или промоции.

Реклами, които пренасочват към WhatsApp: Привлечете нови клиенти от реклами във Facebook и Instagram директно в чат в WhatsApp, като създадете лесен начин за започване на разговори.

чрез WhatsApp

Бутони за призив за действие в социалните медии: Добавете бутони „Изпрати съобщение“ във вашите профили във Facebook и Instagram, за да насочите потенциалните клиенти да започнат незабавно чат с вас.

Най-добри практики за WhatsApp Business

Определете ясни работни часове : Информирайте клиентите кога сте на разположение и използвайте съобщения за отсъствие извън работното време, за да поддържате постоянна комуникация.

Използвайте бързи отговори за често задавани въпроси : Настройте бързи отговори за често задавани въпроси, за да спестите време и да оптимизирате взаимодействията с клиентите.

Промотирайте своя WhatsApp канал : Използвайте QR кодове, къси линкове и бутони за социални медии, за да информирате клиентите, че могат да се свържат с вас чрез WhatsApp.

Използвайте значката за верификация от Meta: Получете значката, за да увеличите доверието, което е особено полезно в отрасли, където автентичността е от решаващо значение.

Примери за използване на WhatsApp Business

Bank Mandiri (банкиране): Bank Mandiri използва WhatsApp Business, за да привлече отново клиентите чрез автоматизирани известия за проверка на кредитни карти и оферти за разсрочено плащане. Платформата увеличи нетния : Bank Mandiri използва WhatsApp Business, за да привлече отново клиентите чрез автоматизирани известия за проверка на кредитни карти и оферти за разсрочено плащане. Платформата увеличи нетния маржин на лихвения доход с 42% и процента на отговорите за проверка на кредитни карти с 56%, което превърна WhatsApp в най-добрия канал на банката за конверсии, изпреварвайки SMS, телепродажбите и уебсайта.

чрез WhatsApp

Max Life Insurance (застраховка): За да привлече клиенти от цяла Индия, Max Life Insurance си сътрудничи с Haptik за внедряване на функцията за езикова поддръжка на WhatsApp Business Platform, предлагайки услуги на седем регионални езика. Това пътуване с две докосвания позволява на клиентите да изберат предпочитания от тях език, което води до : За да привлече клиенти от цяла Индия, Max Life Insurance си сътрудничи с Haptik за внедряване на функцията за езикова поддръжка на WhatsApp Business Platform, предлагайки услуги на седем регионални езика. Това пътуване с две докосвания позволява на клиентите да изберат предпочитания от тях език, което води до 40% степен на завършеност на взаимодействията с клиентите на избрания от тях език.

Mercedes-Benz Турция (автомобилна индустрия): Mercedes-Benz Турция интегрира платформата WhatsApp Business, за да промотира търговски ванове, да генерира потенциални клиенти и да ангажира директно клиентите. Чрез хибридни кампании, комбиниращи WhatsApp и традиционни канали, те постигнаха : Mercedes-Benz Турция интегрира платформата WhatsApp Business, за да промотира търговски ванове, да генерира потенциални клиенти и да ангажира директно клиентите. Чрез хибридни кампании, комбиниращи WhatsApp и традиционни канали, те постигнаха 63% увеличение на намерението за покупка и 93% увеличение на продажбите, като същевременно намалиха разходите за квалифициран потенциален клиент с 78%.

Lenovo (Технологии): Lenovo Индонезия пусна WhatsApp Flows, за да оптимизира резервациите за услуги, което доведе до 8,2 пъти по-висок коефициент на конверсия в сравнение с уебсайта им и : Lenovo Индонезия пусна WhatsApp Flows, за да оптимизира резервациите за услуги, което доведе до 8,2 пъти по-висок коефициент на конверсия в сравнение с уебсайта им и 44,5% увеличение на ангажираността в WhatsApp. Този безпроблемен канал за самообслужване позволява на клиентите да резервират, пренасрочват или отменят срещи изцяло в WhatsApp.

чрез WhatsApp

Предимства на WhatsApp Business

Повишено ангажиране на клиентите : Каналите за съобщения позволяват на бизнеса да поддържа връзка с клиентите през целия им път. Благодарение на бързите отговори и автоматизацията, бизнеса може да взаимодейства с клиентите според техните условия.

Високи проценти на отваряне : WhatsApp се гордее с впечатляващ : WhatsApp се гордее с впечатляващ процент на отваряне от 98% за бизнес съобщения, като превъзхожда другите канали.

Удовлетвореност на клиентите : Като се среща с клиентите там, където те се чувстват най-комфортно, WhatsApp Business повишава удовлетвореността и лоялността на клиентите.

Икономична комуникация : Автоматизацията и бързите отговори намаляват оперативните разходи, като същевременно повишават ефективността.

Ръст на приходите: WhatsApp Business подобрява процента на конверсия, като проучвания показват, че чатовете на живо могат да окажат положително влияние върху продажбите и лоялността на клиентите.

Ограничения на WhatsApp Business

Ограничен брой съобщения : Без проверка, изпращането на съобщения е ограничено до 5000 на месец, което може да бъде ограничаващо за по-големите предприятия.

Без интеграции с трети страни : WhatsApp Business няма API поддръжка, което ограничава интеграцията с други приложения и намалява ефективността на работния процес.

Ограничена автоматизация : Опциите за автоматизация в WhatsApp Business са основни в сравнение с WhatsApp Business API, който предлага по-усъвършенствани чатботове и маршрутизиране на съобщения.

Ограничено използване на устройства : WhatsApp Business поддържа само две устройства, което ограничава броя на агентите, които могат да управляват разговорите с клиенти.

Ограничения на каталога : Функцията на каталога е с ограничен обхват, което налага на клиентите да посещават вашия уебсайт или платформа за електронна търговия, за да видят повече опции.

Липса на зелена отметка: Без верификация акаунтите в WhatsApp Business нямат зелена отметка, което може да повлияе на доверието на клиентите поради повишената осведоменост за фишинг.

💡 Съвет от професионалист: Ако вашият екип достига лимита на съобщенията в WhatsApp Business или му е трудно да поддържа организирани разговорите с клиентите, обмислете WhatsApp Business API. Без ограничения за устройства и с усъвършенствана автоматизация, той е предназначен за по-големи екипи, които се нуждаят от голям обем съобщения.

WhatsApp Business API

WhatsApp Business API е различен от приложението WhatsApp Business.

Създадена за средни и големи предприятия, тя отваря врати към усъвършенствани маркетингови инструменти и лесни интеграции, предназначени за управление на взаимодействието с клиентите в голям мащаб.

За разлика от приложението Business, API не разполага с роден интерфейс – вместо това се свързва директно с фронт енда на всяка интегрирана платформа чрез бизнес партньор на Meta.

Тази настройка ви позволява да вградите обхвата и мощността на WhatsApp директно в съществуващите си системи.

Заинтригувани ли сте? Ето още информация:

Свържете се с клиентите, където и да се намират : Срещайте се с клиентите там, където те вече са активни в WhatsApp – познато и удобно място за взаимодействие.

Двустранни разговори: Насърчавайте интерактивния маркетинг, продажбите и поддръжката, като насочвате клиентите през цялото пътуване.

чрез WhatsApp

Запомнящи се взаимодействия: Използвайте богати медии, динамични списъци с продукти и интерактивни CTA, за да предоставите ангажиращи, уникални преживявания в голям мащаб.

Прочетете също: Как да използвате различни видове комуникационни канали

Мащабиране на маркетинговите усилия с WhatsApp Business API

Ето някои популярни примери, които илюстрират как фирмите използват API, за да стимулират растежа и да подобрят клиентското преживяване:

Уведомления : Дръжте клиентите в течение с навременни актуализации като потвърждения на поръчки, проследяване на пратки или напомняния за срещи.

Персонализирани промоции : Увеличете възможностите за допълнителни продажби, преодолейте изоставянето на количката и изпращайте изключително релевантни оферти, за да максимизирате възвръщаемостта на инвестициите в маркетинг.

Търговия : Позволете на клиентите да разглеждат, задават въпроси и правят поръчки директно в WhatsApp, създавайки безпроблемно пазаруване.

Обслужване на клиенти: Автоматизирайте рутинните запитвания с помощта на диалогови потоци и пренасочвайте клиентите към оператори на живо само когато е необходимо, като по този начин намалявате разходите за поддръжка.

чрез WhatsApp

Проверки : Опростете удостоверяването на акаунта с безопасни еднократни пароли или многофакторни подкани.

Персонализирани потоци: Създайте свои уникални разговорни преживявания, за да стимулирате ангажираността и лоялността.

📌Пример: Zendesk мигрира от локален API към Cloud API на WhatsApp Business, елиминирайки 100% от разходите за активиране и намалявайки инженерното време с 90%. С Cloud API Zendesk удвои скоростта на изходящите съобщения, подобрявайки разрешаването на билетите и увеличавайки търсенето на WhatsApp сред клиентите.

Интегриране на ClickUp с WhatsApp Business API

ClickUp е синоним на управление на проекти.

Така комбинирането на гъвкавите функции за автоматизация и интеграция на ClickUp с WhatsApp Business API отваря нови възможности за автоматизиране на задачите и мащабиране на комуникациите в областта на продажбите, маркетинга и обслужването на клиенти.

Ето как да извлечете максимума от тази мощна комбинация:

Продажби и проучване на пазара : За екипите по продажбите тази интеграция помага за автоматизиране на задачите в ClickUp, когато се идентифицира нов потенциален клиент на платформи като LinkedIn. След това могат да се изпращат известия чрез WhatsApp, когато сделката напредва, което позволява на търговските представители да реагират по-бързо и да подобрят конверсията на потенциалните клиенти.

CRM : Използвайте : Използвайте ClickUp CRM , за да организирате взаимодействията с клиентите и да проследявате лесно продажбите си. Автоматизацията може да създава задачи за проследяване и да изпраща напомняния в WhatsApp, за да гарантира, че търговските представители се ангажират своевременно с клиентите.

Управление на маркетингови кампании : Оптимизирайте създаването, проследяването и отчитането на кампаниите, като управлявате задачите в ClickUp и използвате WhatsApp за изпращане на незабавни актуализации на заинтересованите страни и членовете на екипа, за да поддържате всички в синхрон.

Проследяване на цели: Задайте измерими продажбени или маркетингови цели с : Задайте измерими продажбени или маркетингови цели с ClickUp Goals и проследявайте напредъка им с персонализирани полета и визуални изгледи, а с WhatsApp изпращайте актуализации на статуса или празнувайте постигнатите резултати с екипа.

Цени на WhatsApp API и съображения за бизнеса

Ценообразуването на WhatsApp Business API се основава на модел, базиран на разговори, като таксуването е за 24-часова сесия. Ето разбивката:

Видове разговори

Всеки тип разговор има различна цел и цена:

Маркетингови разговори : Използвани за промотиране на продукти или услуги, те са по-скъпи, тъй като са предназначени да стимулират ангажираността на клиентите и продажбите.

Полезни разговори : Тук попадат транзакционни съобщения като потвърждения на поръчки или актуализации за доставки, които са по-икономични от маркетинговите съобщения.

Разговори за удостоверяване : За сигурна проверка на потребителите (например OTP), осигуряваща баланс между сигурност и достъпност.

Разговори за обслужване: Инициативите за взаимодействие от страна на клиентите се категоризират като разговори за обслужване, което е икономически ефективен избор за поддръжка и запитвания.

Основни фактори за разходите

Започване на разговор : Разходите варират в зависимост от това дали разговорът се започва от бизнеса или от клиента.

Цени по държави : Цените варират в зависимост от държавата на получателя, така че за глобална аудитория имайте предвид регионалните разлики в цените.

Продължителност на сесията: Всички разговори в рамките на 24 часа се считат за един разговор, което поддържа стабилни цени за всеобхватни взаимодействия.

Сравнение между WhatsApp, WhatsApp Business и WhatsApp Business API

Основната разлика се състои в целевите потребители: WhatsApp Messenger е за лична употреба, WhatsApp Business е за малки и средни предприятия, а WhatsApp Business API е за по-големи предприятия с напреднали маркетингови нужди.

Ето таблица за бързо сравнение:

Функция WhatsApp Messenger WhatsApp Business WhatsApp Business API Предназначение Personal Малки и средни предприятия (МСП) Средни и големи предприятия Съобщения 1:1 съобщения Ад хок обслужване на клиенти, малък мащаб маркетинг Масови кампании за изпращане на съобщения, стратегическо обслужване на клиенти Достъп Приложение, браузър Приложение, браузър Изисква интерфейс за доставчик на решения Ограничение за устройства Един потребител, две устройства (телефон и настолен компютър) Един потребител, две устройства (телефон и настолен компютър) Неограничен брой потребители и устройства Бизнес инструменти Няма Бизнес профил, продуктов каталог, ограничено разпространение и автоматизирани съобщения Бизнес профил, продуктов каталог, съобщения за разпространение, автоматизирани чатботове Проверка със зелена отметка Не е налично Не е налично Налично за официални акаунти Източник на контакти Контакти от телефона Контакти от телефона Импортирано от списък с абонати Цени Безплатно Безплатно Платено

Направете правилния избор

Текстовите съобщения са основният ни начин за комуникация в днешно време, а ефективната комуникация може да повиши производителността с до 72%.

Изборът на подходящата платформа е от голямо значение.

Макар WhatsApp да е безспорно фантастично приложение за съобщения, екипите често се нуждаят от отделен инструмент за управление на проекти, за да проследяват, организират и поддържат разговорите в действие.

Но с ClickUp можете да добавите всичко това на едно място.

ClickUp Chat: мощна алтернатива за бизнеса

ClickUp премести всички комуникации от различни канали като имейли, чатове и WhatsApp на едно място. Така знаете къде да отидете, за да намерите нужната ви информация.

ClickUp премести всички комуникации от различни канали като имейли, чатове и WhatsApp на едно място. Така знаете къде да отидете, за да намерите нужната ви информация.

Помислете за ClickUp Chat — приложението, което предлага всичко — като платформа, която събира всичко необходимо — от чатове на екипа до актуализации на задачите — в едно подредено и организирано пространство, което ви позволява:

💬 Незабавно съобщение: С чата в реално време можете да се включите в индивидуални или групови разговори директно в работната среда на ClickUp.

Сътрудничество, споделяне на файлове и създаване на канали за дискусии, фокусирани върху конкретни проекти с ClickUp Chat

📝 Разпределяйте задачи и коментари: Използвайте @mentions, за да разпределяте коментари или да уведомявате членовете на екипа и да поддържате гладкото протичане на работата.

📂 Споделяне на файлове и управление на задачи: Безпроблемно свързване на чатове със задачи, споделяне на документи и възлагане на действия – всичко това от екрана на чата.

🎬 ClickUp Clips: Пропуснете ненужните срещи и изпратете видеоклип с ClickUp Clips, за да споделите мислите си визуално.

Опростете комуникацията с ClickUp Clips

Създаването на атмосфера на сътрудничество става по-лесно с инструменти като ClickUp Docs, ClickUp Whiteboards и ClickUp Brain.

ClickUp Docs : Идеален за сътрудничество в реално време, : Идеален за сътрудничество в реално време, ClickUp Docs предлага солидни опции за форматиране, вграждане на медии и коментари, което позволява на екипите да създават, споделят и усъвършенстват идеи заедно.

ClickUp Whiteboards : За мозъчна атака и визуално планиране, : За мозъчна атака и визуално планиране, ClickUp Whiteboards позволява на екипите да картографират идеи и стратегии по интерактивен начин, което прави срещите по-ангажиращи и продуктивни.

ClickUp Automation s: Планирайте напомняния, изпращайте актуализации и управлявайте автоматично последващите действия с s: Планирайте напомняния, изпращайте актуализации и управлявайте автоматично последващите действия с ClickUp Automations , като държите всички информирани, без да е необходимо постоянно да проверявате.

ClickUp AI асистент: ClickUp Brain помага за създаването на ясни и изпипани съобщения, като гарантира, че комуникацията в екипа е гладка и всички са на една и съща страница – в буквален смисъл.

Автоматизирайте и планирайте съобщенията с ClickUp Brain

Шаблон за незабавни съобщения на ClickUp

Шаблонът за незабавни съобщения на ClickUp е създаден, за да ви помогне да започнете незабавно с комуникацията в екипа.

Изтеглете този шаблон Подобрете етикета си при изпращане на незабавни съобщения с шаблона за незабавни съобщения на ClickUp.

Създайте отделни проекти за всяка тема и поканете съответните членове на екипа за организирани дискусии.

За да поддържате работното си пространство подредено, използвайте лентата за търсене на шаблона, за да намирате ключови съобщения и да архивирате старите бързо. Активирайте също така известията, за да сте в крак с новостите и да отговаряте навреме.

WhatsApp, какво следва? 360-градусова комуникация с ClickUp

Сега, когато вече сте запознати с пакета WhatsApp – Personal, Business и API – нека погледнем фактите: Вашият екип няма да хареса използването на WhatsApp за комуникация по работа.

Приложението е чудесно за неформални разговори, но за истински бизнес може да се окаже неудобно. Постоянни известия? Да. Трудно е да следите разговорите? Разбира се.

И тогава има и мястото за съхранение, което изчезва по-бързо от happy hour след работа. Има причина защо съществува специален софтуер за бизнес комуникация!

Ако искате платформа, която позволява на вашия екип да се откъсне от работата по време на вечеря и да остане организиран в офиса, ClickUp е вашият отговор. ClickUp обединява всички актуализации по проекти, проследяване на задачи и комуникация в екипа в един център.

С помощта на незабавните съобщения, задачите, бели дъски за мозъчна атака и дори изкуствен интелект за оптимизиране на работните процеси и комуникацията на ClickUp, вашият екип може да се наслади на перфектна работна среда, която не се отразява на личното им време.

Готови ли сте да улесните работния си живот? Регистрирайте се безплатно в ClickUp!