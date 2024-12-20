Как да използвате WhatsApp за Business CRM, за да оптимизирате операциите

Ами ако можехте да се срещате с клиентите си точно там, където са те – в WhatsApp?

С близо 3 милиарда потребители по целия свят, WhatsApp е мястото, където всеки ден се водят истински разговори. Той е бърз, познат и надежден, което го прави идеалният инструмент за оптимизиране на взаимодействията с клиентите, особено ако имате глобална клиентска база.

Независимо дали става въпрос за незабавни отговори, персонализирана поддръжка или бързо споделяне на файлове, WhatsApp промени начина, по който бизнеса се свързва с аудиторията си.

В тази статия ще ви покажем как WhatsApp Business може да опрости работния ви процес, да облекчи напрежението и да направи клиентите ви по-щастливи от всякога.

Какво е WhatsApp Business CRM?

WhatsApp Business CRM е перфектното съчетание между комуникация и управление на клиенти. Въпреки че е предназначен предимно за малки и средни предприятия, той действа и като CRM, като помага за управлението на клиентски данни, взаимодействия и запитвания.

Основни функции

👤 Бизнес профил: Споделяйте важни подробности като контактна информация, линк към уебсайт и кратко описание на вашия бизнес

💬 Бързи отговори: Спестете време с предварително написани отговори на често задавани въпроси, което спестява време и усилия и за двете страни

📌 Автоматизирани съобщения: Настройте поздравителни или отсъстващи съобщения, за да поддържате ангажираността на клиентите, дори когато сте офлайн

🔶 Етикети: Организирайте чатовете в категории според статуса на клиентите, типа, запитванията или приоритетите с лекота

Предимства на използването на WhatsApp Business като CRM

Нека видим как WhatsApp Business може да промени управлението на взаимоотношенията с клиентите ви:

🌟 Подобрена комуникация с клиентите

Тъй като WhatsApp е една от най-широко използваните платформи за чат в световен мащаб, не е изненадващо, че клиентите я предпочитат за бизнес комуникации.

Възможността за бързо изпращане и получаване на съобщения позволява комуникация в реално време, което е от съществено значение за предоставянето на отлично обслужване на клиентите. Незабавните отговори на запитвания или проблеми спомагат за изграждането на чувство за близост, което води до по-силни взаимоотношения с клиентите.

🌟 Безпроблемна интеграция на работния процес

Вместо да управлявате множество платформи или да разчитате на безкрайни таблици, WhatsApp Business се интегрира безпроблемно в съществуващия ви работен процес. Той работи безпроблемно заедно с други CRM системи и инструменти за управление на проекти, като централизира всички ваши клиентски данни и комуникация на едно място.

По този начин можете да следите всичко – от продажбите до обслужването на клиенти – без да се налага да превключвате постоянно между приложенията.

🌟 Повишена ангажираност на клиентите

Разговорният характер на WhatsApp го прави идеален за по-ангажиращи бизнес взаимодействия. Можете да изпращате мултимедийно съдържание като изображения, гласови бележки и видеоклипове, което прави комуникацията по-лична и интерактивна.

Освен това WhatsApp ви позволява да изпращате актуализации, промоции и известия, което го превръща в ключов канал за поддържане на ангажираността и информираността на клиентите.

Как да използвате WhatsApp Business като CRM?

Готови ли сте да превърнете своя WhatsApp Business акаунт в пълноценен CRM инструмент? Ето как да го направите.

Настройте WhatsApp за бизнес

Създаването на WhatsApp Business акаунт е лесно. Ето как да започнете:

1. Инсталирайте приложението WhatsApp Business: Изтеглете го от Google Play или Apple App Store.

2. Потвърдете номера на вашата фирма: Въведете телефонния номер на вашата фирма, изберете страната си и въведете 6-цифрения код, изпратен от WhatsApp. За да добавите контакти към вашия WhatsApp Business акаунт, разрешете на приложението достъп до контактите на вашето устройство.

3. Въведете информацията за вашия бизнес: Отидете в Настройки > Бизнес инструменти > Профил, за да въведете името на вашия бизнес, категория, снимка на профила, адрес и описание. Уверете се, че описанието ви е привлекателно, за да привлече клиенти.

Актуализирайте профила си в WhatsApp Business

4. Разгледайте бизнес инструментите: Отворете Настройки > Бизнес инструменти, за да получите достъп до функции като етикети, продуктови каталози, къси линкове и автоматизирани съобщения. Тези инструменти помагат за оптимизиране на взаимодействията с клиентите директно в приложението.

Подобрете комуникацията с функции като етикети и автоматизирани съобщения

WhatsApp Business може да действа като прост CRM, като ви позволява да организирате и управлявате взаимодействията с клиентите директно в приложението. За да разкриете пълния му потенциал обаче, обмислете интегрирането му със специализирани CRM инструменти на трети страни.

Интегрирайте CRM софтуера с WhatsApp

Интеграцията с CRM позволява използването на разширени функции като проследяване на данни за клиенти, анализ на показатели за комуникация и синхронизиране на взаимодействията между екипите.

Ето как да започнете:

1. Настройте WhatsApp Business API: Това позволява на бизнеса да свърже WhatsApp с CRM системи на трети страни. За да започнете, подайте заявка за достъп до API чрез доставчик на бизнес решения (BSP) като Twilio, 360dialog или одобрени партньори на Meta.

2. Изберете CRM: Изберете CRM, който предлага интеграция с WhatsApp или чрез собствени инструменти, или чрез инструменти за интеграция на трети страни. Някои популярни CRM опции включват ClickUp, HubSpot и Salesforce.

3. Свържете CRM с WhatsApp API: Използвайте софтуер от трети страни като Zapier, Make (по-рано Integromat) или специфични за CRM плъгини, за да свържете WhatsApp с вашия CRM. Някои CRM системи може да предлагат и опции за директна API интеграция, което прави процеса по-гладък.

4. Персонализирайте интеграцията си: Настройте работни процеси, които управляват разговорите в WhatsApp директно във вашата CRM система. Това включва:

✅ Автоматично регистриране на взаимодействията с клиенти

✅ Разпределяне на потенциални клиенти към подходящите търговски представители

✅ Използване на шаблони за чат за поддържане на последователни съобщения

5. Автоматизирайте и оптимизирайте: Автоматизирайте задачи като изпращане на напомняния, последващи действия и известия чрез WhatsApp. Използвайте анализите, генерирани чрез CRM интеграцията, за да проследявате ключови показатели като време за отговор, ефективност на съобщенията и общо ангажираност на клиентите.

Съвети и най-добри практики за ефективно използване на WhatsApp Business като CRM

Ето как можете да използвате инструмента WhatsApp CRM, за да предоставите изключително клиентско преживяване:

Използвайте автоматизирани съобщения и шаблони

Когато се занимавате с многобройни ежедневни запитвания, автоматизацията става необходима. WhatsApp CRM ви позволява да опростите комуникацията с функции като бързи отговори и автоматизирани бизнес съобщения.

Нека видим как:

💬 Настройте приветствено съобщение: Първото впечатление е важно. Поздравете новите клиенти с приятелско съобщение, което задава тона за топло взаимодействие. Можете да включите CTA, за да насърчите незабавно действие, като разглеждане на продуктов каталог или запазване на среща.

Пример: Здравейте, [име на клиента]! 👋 Добре дошли в [наименование на вашата фирма]. Радваме се, че сте тук! Разгледайте нашия продуктов каталог тук: [връзка] или запазете час още днес: [връзка]. Кажете ни как можем да ви помогнем!

🤖 Използвайте автоматизирани отговори за често задавани въпроси: Клиентите често задават повтарящи се въпроси, като „Кога ще пристигне поръчката ми?“ или „Какви са работното ви време?“

Спестете време, като създадете шаблони с често задавани въпроси, за да отговаряте на повтарящи се въпроси. Тези предварително зададени отговори гарантират, че клиентите получават незабавни отговори, без да е необходима ръчна намеса.

Пример: Благодарим Ви, че се свързахте с нас! Вашата поръчка ще бъде доставена в рамките на 3-5 работни дни. 🚚 Можете да я проследите тук: [линк за проследяване]. Свържете се с нас, ако имате нужда от допълнителна помощ!

⭕ Използвайте съобщения за „отсъствие“: Извън работното време използвайте съобщения за отсъствие, за да информирате клиентите, че ще им отговорите по-късно. Можете дори да включите опции за самообслужване, като връзки към често задавани въпроси или чатбот за основни запитвания.

Пример: Здравейте, [Име], благодарим Ви, че се свързахте с нас! В момента сме затворени, но разделът с често задавани въпроси може да Ви бъде от полза: [линк]. Ще се свържем с Вас утре до 9:00 ч.

💡Съвет от професионалист: Можете също да насочите клиентите към текущи оферти, за да поддържате интереса им, докато чакат! Пример: В момента сме офлайн, но ще се върнем в 9 сутринта. Междувременно, защо не разгледате нашата разпродажба за Черния петък: [Връзка]

Етикетите на WhatsApp Business ви позволяват да маркирате чатовете с различни цветове, което улеснява управлението на големи обеми запитвания или кампании.

Опростете управлението на чата с етикети в WhatsApp Business

Ето как да ги използвате ефективно:

Категоризирайте контактите: Присвойте ясни, конкретни етикети като Нов потенциален клиент, Проследяване, Чакащо плащане или VIP клиент, за да сегментирате контактите си въз основа на тяхното взаимодействие или статус.

Приоритизирайте задачите: Филтрирайте чатовете по етикети, за да идентифицирате бързо спешните задачи или последващите действия. Например, фокусирайте се върху чатовете „Последващи действия“, за да ангажирате отново потенциалните клиенти, и „Чакащи плащания“, за да завършите транзакциите.

Проследявайте резултатите от кампаниите: Групирайте клиентите според ангажираността им в кампаниите с етикети като „Кампания А – Заинтересовани” или „Кампания Б – Купили” , за да проследявате ефективността на маркетинговите усилия.

💡Съвет от професионалист: Комбинирайте етикети с списъци за разпространение, за да изпращате персонализирани съобщения до конкретни групи клиенти, без да създавате нови групи. 📌 Пример: Онлайн магазин за козметика за кожата класифицира клиентите като „Първа покупка“ или „Чести купувачи“. Когато се пуска нов продукт, клиентите от категорията „Първа покупка“ получават код за отстъпка за следващата си покупка, а клиентите от категорията „Чести купувачи“ получават ранен достъп до разпродажби и ексклузивни оферти.

Проследявайте данните и взаимодействията с клиентите

Една CRM система е толкова добра, колкото способността й да ви помогне да разберете и обслужвате по-добре клиентите си. Използвайте WhatsApp, за да събирате и организирате данни за клиентите, като същевременно следите взаимодействията с тях.

Ето как:

Съхранявайте историята на чата: WhatsApp Business ви позволява да съхранявате и преглеждате миналите взаимодействия с клиенти. Можете да проследявате често задавани въпроси, проблеми или обратна връзка, за да подобрите продуктите и услугите си

Използвайте статистическите данни : WhatsApp Business предоставя основни аналитични данни, които помагат на бизнеса да проследява ключови показатели за съобщенията, като изпратени, доставени, получени и прочетени съобщения. Те позволяват на бизнеса да измерва ефективността на комуникационните си усилия, да разбере нивото на ангажираност на клиентите и да идентифицира потенциални проблеми (например неуспешни доставки или ниски проценти на прочитане).

Синхронизирайте данните с CRM инструмент: Използвайте интеграции с ClickUp, HubSpot или Salesforce, за да проследявате предпочитанията на клиентите, жалбите и историята на покупките

Използвайте функцията за маркиране на съобщения в WhatsApp, за да подчертаете важната информация за клиентите, като подробности за доставката или спешни заявки. Експортирайте тези маркирани съобщения в основната си CRM система, за да можете лесно да ги преглеждате. 📌 Пример: Туристическа агенция използва WhatsApp Business, за да потвърждава резервации и да проследява предпочитанията на клиентите (например места до прохода или вегетариански ястия). След синхронизиране с CRM система, те могат да възлагат задачи за проследяване на агентите, като по този начин гарантират, че всички специални изисквания са изпълнени преди пътуването на клиента.

Ограничения на WhatsApp Business CRM

Макар WhatsApp Business да е полезен инструмент, той има и своите ограничения.

За разлика от някои пълноценни CRM системи, WhatsApp Business не разполага с усъвършенствани инструменти за анализ и отчитане. Това може да затрудни проследяването на подробни показатели като удовлетвореност на клиентите, ефективност на кампаниите или процент на отговори.

Предизвикателства, свързани с мащабируемостта

WhatsApp Business CRM е предназначен за малки и средни предприятия, така че може да има затруднения при мащабиране с големи клиентски бази или сложни работни процеси. По-големите компании може да се нуждаят от по-усъвършенствани системи, за да се справят с по-големи екипи и по-сложни CRM процеси.

Следователно, за бизнеса, който търси по-надеждни функции, проучването на алтернативи на WhatsApp с разширени CRM възможности може да бъде ключът към запазване на преднината.

Защо да изберете ClickUp за CRM?

Управлението на множество инструменти за CRM може да бъде прекалено обременяващо – разкъсани данни, пропуснати последващи действия и загуба на време при преминаване от едно приложение в друго. Трудно е да се отговори на нуждите на клиентите, когато всичко е разпръснато.

Тук на помощ идва ClickUp.

Той не е предназначен само за управление на проекти; това е мощен CRM софтуер за управление на проекти, който обединява управлението на задачи, проследяването на проекти, споделянето на документи и съхранението на данни на едно място.

С автоматизирани напомняния, персонализирани табла и безпроблемна интеграция на инструменти, поддържането на връзка с клиентите никога не е било по-лесно. Това е CRM, но по-добро.

Управлявайте ефективно взаимоотношенията с клиентите, като същевременно проследявате задачите и проектите в ClickUp CRM

С изключително гъвкавите над 15 персонализирани изгледа в ClickUp управлението на взаимоотношенията с клиентите и продажбите става безпроблемно.

Изгледът на Kanban Board ви дава ясна визуализация на състоянието на всяка сделка или проект, което улеснява проследяването на напредъка през различните етапи на вашия продажбен процес. За по-подробно управление на задачите и организирани данни, изгледът List View предлага ефективно оформление.

Освен това, ако търсите количествени данни или обща представа за вашите проекти, изгледът „Таблица“ е идеалното решение.

Независимо от вашия работен процес, гъвкавите изгледи на ClickUp ви помагат да бъдете в крак с всичко.

Организирайте и визуализирайте информацията за клиентите и състоянието на проектите с персонализирани изгледи в ClickUp

ClickUp Dashboards обединява всички данни за вашите клиенти в един интерактивен изглед в реално време. С над 50 джаджи, от които да избирате, можете лесно да покажете важни показатели като прогнози за приходите, стойност на клиента за целия му жизнен цикъл и процент на реализация на продажбите.

Визуализирайте данните от CRM, продажбите и ефективността на екипа си с един поглед, използвайки таблата на ClickUp

И това не е всичко! ClickUp Automations допълнително намалява тежестта на повтарящите се задачи, като прави работните процеси по-ефективни. Задачите се разпределят автоматично по мере на напредъка им, а тригерите уведомяват екипите или клиентите, когато настъпят важни промени.

Оптимизирайте работния си процес, като настроите ClickUp Automations за повтарящи се задачи и възлагане на задачи

Нека разгледаме следните примери:

Тригер за автоматизация Сценарий за действие Пример за използване на CRM Когато се създаде задача Изпратете имейл до назначения търговски представител с подробности за задачата ClickUp автоматично изпраща имейл с цялата необходима информация на назначения представител Когато статуса се промени Променете отговорното лице и го уведомете по имейл Когато задачата за продажбено предложение премине в „Необходимо одобрение“, ClickUp я прехвърля на ръководителя на отдела за окончателна проверка и одобрение Когато се промени персонализирано поле Добавете коментар към задачата, с който уведомите екипа за промяната Ако персонализираното поле „Приоритет“ се промени от „Среден“ на „Висок“, ClickUp CRM добавя коментар, за да информира екипа за ескалацията.

Говорейки за комуникация, функцията за имейл на ClickUp ви позволява да изпращате актуализации по проекти, да комуникирате с клиенти и да управлявате имейл кореспонденция – всичко това от ClickUp CRM. Освен това можете да свържете имейли с конкретни задачи, като по този начин гарантирате, че цялата комуникация, свързана с дадена задача или проект, е организирана на едно място.

Членовете на екипа могат да обсъждат задачи, актуализации и нужди на клиенти директно в ClickUp Chat. Това прави разговорите бързи и целенасочени, без да се налага превключване между различни приложения.

Бъдете в крак с цялата комуникация с клиенти и екип благодарение на лесния за използване интерфейс на ClickUp Chat

Можете също да създавате и управлявате задачи директно в чата. Например, докато обсъждате нуждите на клиент, незабавно превърнете съобщенията в задачи, като по този начин гарантирате, че последващите действия и задачите за изпълнение се проследяват, без да напускате чата.

💡Съвет от професионалист: ClickUp Brain действа като интелигентен асистент, който ви помага да търсите и извличате информация, свързана със задачи, отговори на въпроси или предишни разговори. Това ви спестява време, като ви предоставя подходяща информация точно когато имате нужда от нея.

Освен това ClickUp разполага с богат набор от безплатни, готови за употреба CRM шаблони.

Шаблонът ClickUp CRM е идеално решение за фирми, които искат да управляват ефективно потенциалните клиенти, взаимоотношенията с клиентите и продажбите си в една централизирана платформа. Проектирана за начинаещи, тази готова за употреба и напълно персонализирана папка ви позволява да започнете за секунди, с минимална настройка.

Изтеглете този шаблон Организирайте потенциалните си клиенти, информацията за клиентите и продажбите си в едно централизирано работно пространство, използвайки шаблона ClickUp CRM.

Той също така предоставя множество изгледи за управление на вашите потенциални клиенти и взаимодействия с клиенти:

Календар: Начертайте ключови дати като последващи действия, подновяване на договори или стартиране на кампании. Пример: Екипите по продажбите могат да планират седмични срещи с потенциални клиенти, за да поддържат интереса им.

Преглед на документи: Спестете време, като съхранявате договори, предложения или презентации на едно място. Пример: Дизайнер на свободна практика може да съхранява обратната връзка от клиенти и резултатите от работата си на леснодостъпно място.

Изглед на списък: Организирайте потенциални клиенти, контактна информация и етапи на сделката в ясен списък, който може да се превърта. Пример: Агентите по недвижими имоти могат да проследяват потенциалните купувачи, предпочитанията им за имоти и графиците за срещи.

Освен това, персонализираните статуси улесняват проследяването на състоянието на всяка сделка:

Затворено [Спечелено]: Маркирайте сделките, които са донесли голям успех, и се фокусирайте върху привличането на нови клиенти

Затворено [Изгубено]: Проследявайте изгубените възможности и добавяйте бележки, за да подобрите бъдещите си предложения. Пример: Маркетингова агенция може да маркира причини като „проблеми с бюджета“ или „предпочитан конкурент“ за по-умни последващи действия по-късно.

Можете също да използвате CRM шаблона на ClickUp, за да подобрите взаимоотношенията с клиентите, като проследявате потенциалните клиенти и възможностите, централизирате контактната информация и приоритизирате задачите въз основа на етапа на продажбите за по-добро управление.

Освен това, шаблонът ClickUp Sales CRM поддържа организацията на вашия екип по продажбите, подобрява проследяването на резултатите и осигурява ясна видимост на взаимодействията с клиентите. Той също така ви помага да идентифицирате потенциални клиенти, да сключвате сделки по-бързо и да вземате интелигентни решения, основани на данни.

Поемете контрол над взаимоотношенията си с клиентите с ClickUp

WhatsApp Business е чудесно приложение за бързи разговори, но когато става въпрос за управление на взаимоотношенията с клиенти в по-голям мащаб, то не е достатъчно. Тук на помощ идва ClickUp CRM.

С персонализирани изгледи можете да организирате данните за клиентите точно както желаете. Имате нужда да проследявате потенциални клиенти или да видите как се представя екипът ви? Таблото за управление ви дава ясна представа за вашите продажби и напредъка ви – всичко на един поглед.

Настройка? Лесно. Безплатните CRM шаблони на ClickUp ви помагат да започнете веднага. Независимо дали управлявате малък екип или се разраствате бързо, тези шаблони са готови да поддържат вашите потенциални клиенти, сделки и клиентски данни в ред.

Докато WhatsApp Business се занимава с бързи чатове, ClickUp ви предоставя инструменти за изграждане на дълготрайни взаимоотношения с клиентите и разширяване на вашите усилия без хаос.

Искате ли да пренесете взаимоотношенията си с клиентите на по-високо ниво? Регистрирайте се в ClickUp още днес.