Как да използвате разговорния маркетинг за максимални ползи

В свят, в който пощенските кутии са затрупани с евтини имейли и директни съобщения с агресивни рекламни послания, много клиенти търсят нещо различно – истински диалог с марката и нейните представители, без натиск да вземат незабавно решение.

Тук на помощ идва разговорният маркетинг. Той въвежда човешкото докосване в маркетинга, заменяйки роботизираните презентации с истинска комуникация, без никакви условия.

Разговорният маркетинг се фокусира върху създаването на човешка връзка, което го прави особено ефективна маркетингова комуникационна стратегия за изграждане на лоялност у клиентите и увеличаване на продажбите.

Помислете за имейли, които клиентите ви искат да четат, реклами, които искат да гледат до края, и дълги текстове, които задържат вниманието им до самия край.

Всичко това е възможно благодарение на практични стратегии за разговорния маркетинг. С подходящите приложения за съобщения ще разполагате с инструменти, с които да привлечете повече потенциални клиенти, да създадете истински връзки и да превърнете потенциалните клиенти в лоялни клиенти.

Какво е разговорният маркетинг?

Разговорният маркетинг е свеж, диалогово ориентиран подход към взаимодействието с клиентите. Комбинирането на автоматизирани канали за комуникация със стратегически човешки точки на контакт позволява на маркетолозите да създават „непрекъснати разговорни цикли“ – продължителни диалози, които се развиват с всяко взаимодействие, за да подобрят клиентското преживяване.

Защо се нуждаете от разговорния маркетинг?

Професионалистите в областта на продажбите и маркетинга са под постоянен натиск да се отличават и да привличат вниманието. При всичкото това шумотевица, предоставянето на персонализирано преживяване може да изглежда почти невъзможно.

Ето защо разговорният маркетинг се превърна в предпочитано решение за бизнеса за мащабиране на индивидуалното взаимодействие. Използвайки чатботове, чат на живо и персонализирани съобщения, марките взаимодействат с клиентите незабавно и отговарят на техните нужди, независимо от етапа на процеса на покупка, в който се намират.

Вместо да карате клиентите да чакат дни наред за отговор или да ги оставяте в неизвестност, след като попълнят формуляри, тази стратегия гарантира, че всяко взаимодействие е директно, незабавно и наистина човешко.

Приблизително 79% от компаниите съобщават, че интегрирането на ботове за разговорен маркетинг е подобрило лоялността на клиентите, увеличило продажбите и доходите – печеливша ситуация както за клиентите, така и за бизнеса.

Сега, когато вече имате добра представа за разговорния маркетинг и неговите предимства, нека обсъдим ключовите компоненти, които правят този подход ефективен.

Ключови елементи на разговорния маркетинг

Създаването на успешна стратегия за разговорния маркетинг означава комбиниране на няколко елемента, за да ангажирате аудиторията си. Всеки елемент доближава вашата марка до предлагането на персонализирано, интуитивно преживяване.

Разговорите се водят в темпото на клиента

Разговорният маркетинг отговаря на изискванията на клиентите. Вместо да очаквате клиентите да се ангажират само в определени часове, този подход позволява на клиентите да започват и да завършват разговорите, когато пожелаят.

Макар че поддръжката в реално време е чудесна, също толкова чудесно е да имате гъвкавостта да отговаряте по начин, по който те предпочитат – особено когато натовареният ден означава да спрете и да възобновите разговорите по-късно.

Разговорите могат да се разширяват плавно

Тъй като взаимодействията се осъществяват в ритъма на клиента, фирмите се нуждаят от мащабируем начин да отговорят на нуждите на всеки. Тук се оказват полезни AI инструментите за обслужване на клиенти, които се справят с рутинни въпроси и предлагат незабавна поддръжка, когато не е възможно да се проведе разговор на живо с представител.

Чатботовете могат да насочват клиентите и да предлагат решения, без да заменят човешкото взаимодействие. Тази гъвкавост поддържа положителното и ангажиращо преживяване на клиентите.

Чатботът на H&M, интегриран в уебсайта за обслужване на клиенти

Например, H&M използва чатбот, за да помага на клиентите при проследяването на поръчки, търсенето на продукти и връщането на стоки, като по този начин осигурява безпроблемно пазаруване.

Разговорите помагат да се получи по-добра представа чрез контекста

Всички знаем как се усещат разговорите без контекст. Неудобни и повтарящи се. С разговорния маркетинг всяко взаимодействие има своя история, а достъпът до данни за клиентите помага разговорите да протичат естествено.

Да предположим, че вчера клиент се е свързал с вас с въпрос за продукт, а сега пита за процеса на връщане. Контекстуалната система позволява на екипите за поддръжка или ботовете да продължат от последната взаимодействие, което спестява на клиентите повторно въвеждане на подробности и прави преживяването по-персонализирано.

Използването на CRM и проследяването на взаимодействията в различните точки на контакт гарантира, че този контекст се пренася от един чат в следващия. Клиентското преживяване се подобрява, когато всяко взаимодействие се основава на предишни разговори, интереси към продукти или навици на сърфиране, което оптимизира отговорите и укрепва доверието в марката.

Разговорите се провеждат по каналите, които клиентите предпочитат

Разговорният маркетинг достига до клиентите на платформите, които те използват най-често, независимо дали става дума за чат приложения като Facebook Messenger, уеб чат или дори SMS. Като предоставяте обслужване на клиентите чрез техните предпочитани канали, вие им позволявате да взаимодействат там, където се чувстват най-комфортно.

Днешните потребители са свикнали да получават информация бързо и лесно, така че ако бързо съобщение в чат или чатбот може да реши даден проблем, те не би трябвало да чакат безкрайно на линия на номер 1-800, за да получат отговор.

Как да приложите стратегия за разговорния маркетинг

Създаването на смислени разговори – било то с търговски представители или чатботове – може да превърне посетителите в клиенти по-бързо от традиционния маркетинг. Всъщност, вероятността клиентите да се върнат на вашия уебсайт след ангажиращ чат е с 63% по-висока.

Въпреки това, включването на разговорния маркетинг във вашите продажбени процеси и пътуването на клиентите може да изисква известно планиране.

За да работи разговорният маркетинг безпроблемно, трябва да създадете потребителски ориентирано преживяване, а не просто да промотирате продукти. Вашите екипи по продажби, обслужване и маркетинг трябва да дадат приоритет на изграждането на взаимоотношения пред транзакциите.

Разгледайте този постепенен подход, който ще ви помогне да направите вашата дигитална маркетингова стратегия по-разговорна.

Стъпка 1: Първо определете целите и показателите си

Преди да започнете да изграждате стратегия за разговор, помислете как би изглеждал успехът за вас.

Искате ли да увеличите продажбите с персонализирани препоръки за продукти чрез Facebook Messenger?

Или може би сте по-фокусирани върху повишаването на удовлетвореността на клиентите и се интересувате от високи оценки на разговорите?

Ето няколко показателя, които могат да ви помогнат да измерите ефективността на вашия разговорен маркетинг: Продажби и генериране на потенциални клиенти : генерирани потенциални клиенти, процент на конверсия или средна стойност на поръчката

Ангажираност : време за отговор, брой взаимодействия или разменени съобщения

Познаваемост : обхват, впечатления или процент на кликвания

Лоялност и удовлетвореност на клиентите: процент на задържане, стойност на клиента за целия му живот, CSAT или NPS резултати

Стъпка 2: Определете ключовите си послания

Ключът към разговорния маркетинг е ясната комуникация, затова е от решаващо значение да дефинирате основните точки на вашето послание.

Представете си, че вие сте клиентът, и помислете какво би привлякло вниманието ви – ограничена във времето отстъпка? Покана да отключите безплатно съдържание в замяна на имейл адрес?

Започнете с просто и убедително съобщение и се фокусирайте върху една основна точка. Можете да започнете с приветствено съобщение, а след това да оставите разговора да премине естествено към други теми, като обратна връзка от клиенти или предложения за продукти.

Просто не забравяйте да бъдете кратки и уместни.

Стъпка 3: Решете кои комуникационни канали да използвате

За да започнете с разговорния маркетинг, фокусирайте се върху канали като уебсайта си, приложенията за съобщения и социалните платформи. Обмислете следните опции:

Автоматизирайте чата на живо във Facebook с ботове

Добавете приложение за чат на живо на вашия уебсайт

Интегрирайте чатбот в Instagram

Настройте чатбот за WhatsApp for Business

Не всички канали обаче работят по един и същи начин.

Ако планирате да предлагате продукти, чат платформа като Facebook Messenger може да бъде идеалният избор. Но ако целта ви е да отговаряте на въпроси на клиентите, чатбот на вашия уебсайт може да е по-подходящ за поддръжка на често задавани въпроси.

AI маркетинговите инструменти, като чатботове и готови отговори, ви позволяват да ангажирате стотици клиенти безпроблемно. Въпреки това, ефективното използване на тези инструменти изисква малко опит.

Струва си да се упражняват различни сценарии за справяне с често срещани запитвания от клиенти, особено защото някои от тях могат да се почувстват разочаровани, ако опитът им с чатбота не е такъв, какъвто са очаквали.

Можете дори да настроите мобилни известия за всички взаимодействия, които изискват участието на оператор на живо. Обучението на екипа ви за инструментите и често срещаните сценарии ще направи голяма разлика в това колко гладко ще се чувстват клиентите.

Стъпка 5: Проектирайте и тествайте чатботовете си, преди да ги пуснете в употреба

Ефективният чатбот трябва да позволява на клиентите да общуват по същия естествен начин, както биха го направили с човек, като създава отзивчиво, лично и 24/7 преживяване. Когато чатботовете са добре проектирани, те могат да увеличат продажбите с до 67%.

За да започнете, обмислете да проектирате диаграми на чатботове, които предлагат множество възможности за разговорни пътеки. Много инструменти се предлагат с визуални конструктори и дори готови шаблони за чатботове, което улеснява създаването на подходяща структура за гладки и смислени взаимодействия.

Стъпка 6: Проследявайте резултатите и оптимизирайте потока на разговорите

След като стратегията ви е готова, следете резултатите. Това е лесно, ако сте определили ясни показатели. Ако резултатите не са такива, каквито бихте искали, можете да анализирате процента на отпадане за всяко съобщение на чатбота.

Тези данни ще разкрият дали дадено съобщение може да отблъсква клиентите или дали техните интереси се променят.

Съвет от експерт: Как чатботът и разговорната изкуствена интелигентност на ClickUp подобряват управлението на задачите и сътрудничеството в екипа

Въпреки че днес маркетолозите разполагат с повече канали от всякога, за да достигнат до клиентите, все по-трудно става да се откроят сред шума. Средностатистическият човек се сблъсква с хиляди маркетингови съобщения дневно, но въпреки това нивото на ангажираност продължава да спада.

Но разговорният маркетинг не е просто още един канал. Той променя фундаментално начина, по който марките и клиентите се свързват.

За да извлечете максимална полза от разговорния маркетинг, се нуждаете от подходящи инструменти за управление на маркетингови проекти. Ами ако ви кажем, че има инструмент, който отговаря на повечето от вашите нужди и поддържа всичко организирано?

Да, този инструмент е ClickUp, създаден за маркетингови екипи.

ClickUp за маркетингови екипи действа като единствен източник на информация за всички ваши стратегии за разговорен маркетинг

Ето как ClickUp може да ви помогне да създадете, приложите, наблюдавате и подобрите вашата стратегия и кампании за разговорния маркетинг:

Интегрирайте управлението на задачите с функции за разговор, задвижвани от изкуствен интелект

С над 1000 интеграции на ClickUp, включително чатботове и инструменти за автоматизация като Zapier, ChatGPT и DALL-E, можете да автоматизирате управлението на задачите въз основа на взаимодействията с клиентите.

Например, когато клиент зададе въпрос, чатботът може незабавно да засече този въпрос и да създаде задача в ClickUp. Това означава, че членовете на екипа могат да решават проблемите на клиентите, без да регистрират ръчно всяко взаимодействие. Вие също получавате данни за взаимодействията с клиентите директно в ClickUp за анализ, което ги прави приложими.

Използвайте ClickUp Chat, за да споделяте актуализации, да свързвате ресурси и да работите заедно на едно място

Освен това, с ClickUp Chat екипите могат да си сътрудничат безпроблемно на едно място, без да превключват между инструменти за управление на проекти и комуникация. Можете да общувате индивидуално с колегите си или да създавате групи, за да включите повече хора в даден разговор. Можете дори да свържете конкретни дискусии със свързани стратегии за разговорен маркетинг или задачи по кампании в ClickUp и обратно, като поддържате контекста в множество разговори.

Създавайте и проследявайте задачи от съобщения в ClickUp Chat с функцията FollowUps

SyncUps в чата улеснява провеждането на аудио или видео разговори с вашите колеги, а FollowUps ви позволява да създадете задача от съобщение и да я възложите на отговорното лице.

Работете асинхронно с екипа си, възлагайте задачи и получавайте актуализации с функцията „Възложени коментари“ на ClickUp.

С функцията „Assigned Comments“ (Присвоени коментари) в ClickUp вашите коментари и обратна връзка по всяка задача в ClickUp се превръщат в проследими действия, което елиминира необходимостта от продължителна кореспонденция, характерна за други платформи. Тази функция също така организира дискусионните низове по задачите, за да намали хаоса от информация и да поддържа всичко важно на едно място.

Казус: ClickUp 🤝 Cartoon Network Бързоразвиващият се екип на Cartoon Network, отговарящ за социалните медии, някога се бореше с усложнени работни процеси, свързани с използването на множество инструменти за управление на проекти. Например, преместването на публикация в социалните медийни канали всеки ден изискваше синхронизиране и актуализиране както в инструментите за управление на задачите, така и в тези за управление на календара, което отнемаше много време. С ClickUp като единствен източник на информация, те спестяват време и изпреварват графика си за публикуване. Всъщност, те са удвоили производителността си, без да увеличават размера на екипа.

И това е само началото.

Маркетинг екипите могат да използват AI функциите на ClickUp, за да идентифицират тенденции, като често задавани въпроси или често срещани проблеми, което им позволява да адаптират стратегиите си. Като разберат какво резонира с клиентите, екипите могат да коригират съобщенията и офертите си за по-добро ангажиране.

Получете отговори на всичките си въпроси с ClickUp Brain

90% от маркетолозите, които използват изкуствен интелект, го считат за бъдещето на създаването на съдържание.

Личният асистент с изкуствен интелект на ClickUp, ClickUp Brain, може да направи чудеса за всички ваши нужди от съдържание и да подобри взаимодействията с клиентите, което го прави една от най-добрите алтернативи на ChatGPT.

Представете си, че питате: „Какви са последните новини за нашата кампания в социалните медии?“ и получавате бърз отговор за състоянието на проекта. ClickUp Brain може дори да ви предложи съвети от вътрешни източници, за да направите вашите усилия в областта на разговорния маркетинг по-ефективни!

Той служи и като инструмент за обобщаване на мащабни проекти, при които са необходими бързи и кратки актуализации, като например в областта на обслужването на клиенти или консултирането.

Създавайте персонализирани идеи за съдържание, като анализирате демографските данни на аудиторията, актуалните тенденции и маркетинговите цели с помощта на ClickUp Brain

ClickUp Brain автоматично генерира ежедневни отчети и актуализации за всички проекти, предоставяйки на потребителите ясна картина на състоянието, приоритетите и крайните срокове. То също така предоставя навременни актуализации, за да поддържа екипа ви в крак с работата.

Получавайте незабавни отговори на запитвания, актуализации на статуса на задачите, напомняния за крайни срокове, обобщения на бележки и др.

Имате насрочена среща в кратък срок? Работете умно и използвайте ClickUp Brain, за да създадете материали за подготовка на срещата, като дневен ред, теми за обсъждане и презентации.

ClickUp Brain ще прегледа бележките от минали срещи, за да идентифицира ключовите области на фокус, повтарящи се теми, нерешени въпроси и всички relevante подробности, които са допринесли за текущата среща.

Създавайте предварителни дневен ред за срещи с помощта на ClickUp Brain

ClickUp Brain не само отговаря на запитвания. Той активно координира работата чрез:

Създаване на контекстуални задачи : Изкуственият интелект анализира разговорите в ClickUp Chat и автоматично създава задачи от съобщенията, като използва обработка на естествен език, за да присвои нива на приоритет.

Интелигентно управление на зависимостите: Можете да използвате ClickUp Brain, за да идентифицирате и предложите автоматично зависимости между задачите въз основа на контекста на разговора и историческите модели

👀 Бонус: Открийте примери за използване на ChatGPT, за да получите по-добра представа за това как да максимизирате потенциала на този AI инструмент, за да подобрите стратегиите си и да оптимизирате работните си процеси.

Всички тези функции на ClickUp ви позволяват да персонализирате маркетинговите си взаимодействия въз основа на историята на клиентите и контекста на проекта и да реализирате идеите си за разговорния маркетинг без усилие.

Примери за разговорен маркетинг

Сега, когато вече знаете как да изградите ефективна стратегия за разговорния маркетинг, ето няколко примера от реалния живот за допълнителна вдъхновение.

Поддръжка на живо

Макар че на пръв поглед поддръжката на живо може да не изглежда като маркетингова функция, тя оказва значително влияние върху преживяването на клиентите ви с вашата марка.

Зарадвайте клиентите си, като им предложите денонощна помощна линия или създадете специален Twitter акаунт за запитвания за помощ. Висококачественото обслужване на клиентите естествено увеличава продажбите ви.

чрез Nordstrom

📌 Пример: Nordstrom’s Stylist Chat е отличен пример за това как поддръжката на живо може да подобри клиентското преживяване и да стимулира продажбите. Клиентите получават достъп до лични стилисти, които предоставят препоръки в реално време, съобразени с техните вкусове, размер и бюджет. Чрез чата клиентите получават помощ при съставянето на тоалети за конкретни поводи, като сватби или интервюта за работа. Стилистите помагат при комбинирането и съчетаването на артикули от каталога на Nordstrom, създавайки насочено пазаруване, което прави избора на стил по-лесен и по-приятен.

Опит след продажбата

Дори ако продуктите ви се разграбват от рафтовете, трябва да се съсредоточите върху комуникацията след продажбата.

Един прост, но ефективен подход е да изпращате последващи имейли, за да проверите дали клиентите са доволни от покупките си и дали имат въпроси. Тази на пръв поглед незначителна стъпка може значително да увеличи броя на повторните покупки.

чрез Chewy в Twitter

📌 Пример: Компанията за храни за домашни любимци Chewy от време на време изпраща на своите клиенти ръчно написани благодарствени писма или дори персонализирани портрети на домашните им любимци. Те също така проактивно предлагат възстановяване на сумата за неотворени храни за домашни любимци и предлагат да бъдат дарени на местни приюти. Тези лични жестове изненадват и радват, показвайки, че компанията се интересува от домашните любимци, а не само от продажбите.

Имейл маркетинг

Вместо да бомбардирате клиентите с общи бюлетини, които не успяват да ги ангажират, фокусирайте се върху креативността и истинското взаимодействие, за да насърчите лоялността към марката.

Защо да не включите кратка анкета в имейла си, в която да попитате за обратна връзка относно тяхното преживяване? Можете дори да използвате прости емотикони, за да оцените нивото на удовлетвореност. Колкото по-лесно направите отговора за клиентите, толкова по-вероятно е те да се ангажират.

📌 Пример: Booking.com прави фантастична работа, като превръща имейл маркетинга в нещо по-скоро като полезен разговор, отколкото като продажбена тактика. След като някой резервира пътуване, Booking.com изпраща персонализирани последващи съобщения, включително съвети за близките атракции, транспортни възможности и препоръки за местни ресторанти. Вместо просто „благодаря за резервацията“, тези имейли показват дълбоко разбиране за това, от което пътуващият може да се нуждае, създавайки по-ангажиращо и ориентирано към стойността взаимодействие.

Персонализация в взаимодействията с клиентите

Едно от най-ефективните приложения на разговорния маркетинг е персонализацията. Тя кара клиентите да се чувстват забелязани, ценени и разбрани – качества, които са ключови за изграждането на доверие и лоялност.

Персонализираните разговори изглеждат човечни и достъпни, което насърчава клиентите да отговарят, да задават въпроси и да проучват по-нататък. Това ангажиране може да задълбочи връзката им с марката и да увеличи вероятността да се върнат.

📌 Пример: Sephora е майстор в съчетаването на разговорния маркетинг с персонализацията. Те правят това чрез инструменти като тестовете Color IQ и Skincare IQ, които питат потребителите за типа на кожата им, проблемите и предпочитанията им, а след това препоръчват продукти въз основа на тези отговори. Но Sephora не спира дотук – те са пионери и в технологията за виртуално пробване с инструмента си Virtual Artist. Той позволява на потребителите да „пробват“ грима дигитално, като използват AR, за да видят как различните нюанси изглеждат на кожата им, още преди да направят покупка. Тези тактики работят не само защото са интерактивни, но и защото премахват трудностите в процеса на вземане на решение, правейки пазаруването по-лесно, по-бързо и много по-забавно.

Разговорни продажби чрез социалните медии

Проучванията показват, че 72% от B2B клиентите очакват от фирмите да имат дълбоко разбиране за техните нужди и да им предоставят персонализирани преживявания. Социалните медии са отлично място за това, благодарение на близостта и достъпността си както за клиента, така и за марката.

📌 Пример: Wendy’s е усвоила изкуството на насочените разговори в социалните медии, като използва уникален и дързък тон, който активно ангажира последователите. Те често отговарят на коментарите и таговете на потребителите с остроумни отговори, характерни за марката, и се отдават на закачливи „подигравки“ към конкурентите си, за да предизвикат по-голямо ангажиране.

Предимства на разговорния маркетинг

Когато се прилага ефективно, разговорният маркетинг може да помогне на бизнеса да се отличи на пренаселения пазар. Нека разгледаме някои от основните му предимства.

Подобрете генерирането на потенциални клиенти

Разговорният маркетинг ви позволява да събирате ценна информация и да квалифицирате потенциални клиенти в реално време, като ангажирате посетителите чрез чат съобщения във вашия магазин или уебсайт. Това е особено полезно за нови и анонимни потребители.

Като предлагате персонализирана поддръжка в реално време, вие създавате привлекателно преживяване, което насърчава по-дълбоко ангажиране и увеличава шансовете за конверсия.

Достигнете до клиентите чрез предпочитаните от тях канали

Клиентите извършват 90% от проучванията си онлайн — често на платформи като TikTok — преди да направят покупки в магазина.

Те взаимодействат с различни точки на контакт по време на пазаруването си, затова е от решаващо значение да отговорите на техните очаквания и да се свържете с тях, където и да се намират.

Можете да ангажирате клиентите в предпочитаната от тях среда, като използвате различни канали, като SMS, WhatsApp и съобщения на място.

Прилагането на мултиплатформена стратегия за разговорен маркетинг позволява на марките да подобрят клиентското преживяване. Контекстуалните и релевантни разговори помагат за изграждането на по-силни взаимоотношения, повишават удовлетвореността на клиентите и водят до повече конверсии.

Работете по-ефективно като екип

Чатботовете за разговорен маркетинг опростяват комуникационните процеси, като ви помагат да автоматизирате отговорите и да управлявате ефективно запитванията на клиентите.

Чрез обучението на чатботове да разпознават често задавани въпроси и да дават подходящи отговори, вашият екип може да спести време и ресурси. По този начин те могат да се съсредоточат върху по-сложни задачи, което в крайна сметка води до подобряване на производителността и удовлетвореността на клиентите (а между другото и на служителите!).

Ускорете процеса на продажбите

Разговорният маркетинг също така безпроблемно интегрира маркетинговите и продажбените усилия. Тази синергия помага на клиентите да преминават по-бързо през продажбения процес.

Например, чатботовете могат да идентифицират квалифицирани потенциални клиенти и да ги изпратят директно на търговските представители или да насрочат срещи в реално време.

Получете информация за предпочитанията на клиентите

Директните разговори с клиентите предоставят ценна информация за техните предпочитания и неприязън.

Такива отзиви от клиенти са ценни и могат да бъдат използвани за подобряване на продуктите, усъвършенстване на процесите и подобряване на цялостното взаимодействие с клиентите и съдържанието.

Интегриране на разговорния маркетинг с други стратегии

За да максимизирате ефекта от разговорния маркетинг, е важно да го интегрирате с други маркетингови стратегии.

Този подход не само подобрява ангажираността на клиентите, но и създава безпроблемно преживяване в множество точки на контакт.

Омниканалният подход

Този подход гарантира, че клиентите получават еднообразно преживяване във всички канали – като уебсайтове, социални медии и приложения за съобщения.

Според проучване на Harvard Business Review, компаниите, които прилагат омниканална стратегия, запазват средно 89% от своите клиенти, в сравнение с едва 33% за тези с слаба омниканална стратегия.

Чрез интегрирането на инструменти като чатботове и разговорна изкуствена интелигентност в тези канали, фирмите могат да поддържат непрекъснатост в взаимодействията с клиентите, като по този начин подобряват цялостното преживяване. Тази интеграция позволява бързи и ефективни отговори, които са от решаващо значение за намаляване на времето за изчакване и повишаване на удовлетвореността на клиентите.

Създаване на единно клиентско преживяване

Интегрирането на разговорния маркетинг помага за създаването на единно клиентско преживяване, при което всяко взаимодействие се основава на предишното.

Доклад на Salesforce установи, че 70% от потребителите считат, че свързаните процеси са много важни за спечелването на тяхното доверие.

Чрез използването на инструменти за разговорен маркетинг на различни платформи, фирмите могат да гарантират, че клиентите получават персонализирана поддръжка и подходяща информация на всеки етап от тяхното пътуване. Тази последователност подобрява клиентското преживяване и води до по-високи проценти на конверсия, като проучвания показват, че марки с силно ангажиране на клиентите могат да отбележат ръст на приходите до 5,5 пъти по-висок от този на конкурентите си.

Превърнете разговорите в конверсии с ClickUp

Разговорният маркетинг работи на всеки етап от онлайн пътуването на клиента.

Независимо дали посетителят просто разглежда вашата марка, потенциалният клиент търси подробности за вашите продукти или съществуващ клиент се нуждае от поддръжка за скорошна покупка, разговорният маркетинг може да помогне за по-ефективно насочване на клиентите през процеса на покупка. Той е и ефективен начин за изграждане на доверие и укрепване на управлението на взаимоотношенията с клиентите.

И едно от средствата, които могат значително да подобрят това преживяване, е ClickUp! С ClickUp екипите могат да проследяват запитвания, да отговарят своевременно и да анализират данни за клиентите на едно място, като по този начин осигуряват безпроблемна комуникация. Освен това интеграциите и автоматизациите на ClickUp, базирани на изкуствен интелект, помагат за оптимизиране на отговорите и разпределяне на задачите въз основа на взаимодействията с клиентите, като по този начин повишават ефективността.

С такива възможности потенциалът за оптимизиране на работния процес и подобряване на взаимоотношенията с клиентите е огромен.

Защо да чакате? Опитайте ClickUp още днес!