Най-добрите шаблони за дизайн мислене на Miro, които да опитате днес

Семинарите трябва да провокират идеи, а не стрес. Все пак, всеки, който е провеждал такъв, знае как става: вечерта преди това се занимавате с обаждания от клиенти, срокове за проекти и изведнъж ви обхваща паника – „Къде е шаблона за картата на емпатията?“ „Кой създава дъската?“ „Имаме ли изобщо план за спринт?“

Ето защо шаблоните са важни. Те премахват бъркотията при настройката, така че можете да се съсредоточите върху решаването на проблеми, а не върху форматирането на лепящи се бележки.

В този блог ще разгледаме най-добрите шаблони за дизайн мислене на Miro, с които да започнете вашите семинари по структуриран начин, а след това ще ви покажем как шаблоните на ClickUp правят още една стъпка напред, превръщайки идеите от семинарите в проекти, графици и крайни резултати.

Какво прави един добър шаблон за дизайн мислене на Miro?

Какво прави идеалния шаблон за дизайн мислене на Miro? Потърсете такъв, който:

Насочва екипите с ясна структура и поток през всички етапи на дизайн мисленето.

Адаптира се към вашия контекст с персонализирани подсказки, рамки и секции.

Подобрява четимостта с визуална йерархия, използвайки последователно форматиране, цветове, размери на шрифта и визуални елементи като икони, изображения и емотикони.

Използвайте инструментите за сътрудничество на платформата, като лепящи се бележки, гласуване и таймери, за да стимулирате участието.

Предоставя пространство за сравнение и анкети за обратна връзка от обучението , така че екипите да могат да групират идеите по-ефективно.

Добавя контекстуални препратки, като реални подробности за проекта, потребителски профили и резултати от проучвания, за да подпомогне процеса на вземане на решения.

Шаблони за дизайн мислене на Miro на един поглед

Най-добрите безплатни шаблони на Miro за дизайн мислене

Нека разгледаме шаблоните за дизайн мислене на Miro и техните основни характеристики.

1. Шаблон за дизайн на Miro

чрез Miro

Този шаблон за дизайн брифинг предоставя на екипите структурирано пространство, в което да се съгласуват творческите проекти, преди да се впуснат в изпълнението им.

Той организира важни детайли, като информация за клиента, насоки за марката, цели и конкуренти, в ясни секции, към които всеки може да допринесе. Това улеснява предварителното определяне на изискванията, намалява недоразуменията по-късно и гарантира, че дизайнерската работа е съобразена с бизнес нуждите.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Изяснява обхвата и целите на проекта от самото начало.

Подчертава очакванията на клиентите и ключовите резултати

Поддържа дизайна OKR , аудиторията и конкуренцията видими на едно място.

Намалява обмена на информация, като централизира обратната връзка и мненията.

Създайте единен източник на информация за творческите екипи.

📌 Идеално за: Агенции, фрийлансъри и вътрешни дизайнерски екипи, които искат да оптимизират стартирането на проекти и да избегнат скъпи ревизии.

2. Шаблон за дизайн спринт комплект на Miro

чрез Miro

Този шаблон за дизайн мислене предоставя на екипите готова за употреба рамка за провеждане на бързи, структурирани семинари за иновации. Вместо да започвате от нулата, получавате ясно пространство, в което стъпка по стъпка можете да начертаете предизвикателствата, да генерирате идеи, да създадете прототипи на решения и да съберете обратна връзка за дизайна.

Това улеснява визуалното получаване на информация, проследяването на напредъка през спринтовете и съгласуването на всички за следващата най-добра стъпка.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Осигурява доказана структура на спринтове без усложнения при настройката.

Ускорява решаването на проблеми с фокусирани дейности.

Поддържа синхронизиране на мултифункционалните екипи в реално време.

Помага за визуализиране на сложни идеи чрез картографиране и скициране.

Поддържа бързо тестване преди значителни инвестиции.

📌 Идеално за: Продуктови екипи, стартиращи компании и лидери в областта на иновациите, които се нуждаят от бърза валидация на идеите за планиране на семинари и намаляване на риска.

🧠 Интересен факт: Stanford d.school помогна за въвеждането на дизайн мисленето в образованието и бизнеса. Те вярваха, че творческото решаване на проблеми трябва да се преподава като всяко друго умение, а не да се третира като талант, запазен за избрани малцина.

3. Шаблон за дистанционен дизайн спринт на Miro

чрез Miro

Шаблонът Miro е създаден, за да помогне на разпределените екипи да изпълняват пълни спринтове, без да губят сътрудничеството или инерцията си. За разлика от стандартните спринт комплекти, този шаблон е оптимизиран за работа от разстояние.

Той комбинира структурирани упражнения, визуални табла и вградени цикли за обратна връзка, за да поддържа всички в синхрон независимо от часовите зони. Екипите могат да картографират предизвикателства, да скицират решения, да гласуват за идеи и да тестват прототипи.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Включва готови пространства за скициране, картографиране и създаване на сценарии.

Интегрира гласуване и обратна връзка, за да ускори вземането на решения.

Поддържа ангажираността на отдалечените екипи и тяхното съгласуване с целите на спринта.

Елиминира хаоса от жонглирането с множество платформи по време на спринт.

📌 Идеално за: Екипи, които работят предимно дистанционно, хибридни организации и глобални продуктови групи, които се нуждаят от бързи действия.

4. Шаблон за презентация на критичен преглед на дизайна на Miro

чрез Miro

Този незаменим инструмент оптимизира начина, по който екипите представят и оценяват сложни дизайнерски проекти. Той осигурява структуриран поток, от въведения и изпълнителни резюмета до дизайнерски изисквания, стъпки в процеса и ключови резултати.

Чистият, минималистичен дизайн гарантира, че заинтересованите страни могат да се съсредоточат върху същността на прегледа, а не върху форматирането на слайдовете.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Предлага раздели за дневен ред на срещите , изисквания и обобщение.

Осигурява професионална, но минималистична естетика за ясни презентации без отвличане на вниманието.

Помага на екипите да се съгласуват бързо по отношение на рисковете, решенията и ключовите стъпки, които трябва да бъдат предприети.

Спестява часове подготовка, като същевременно поддържа изтънчен и последователен вид.

📌 Идеално за: Екипи за продукти, инженеринг и дизайн, които се подготвят за прегледи от заинтересовани страни, презентации пред клиенти или вътрешни проверки на дизайна.

5. Miro Design Thinking: Шаблон за карта на емпатията

чрез Miro

Шаблонът за карта на емпатията на Miro е практичен инструмент за дизайн мислене, който позволява да се получат по-задълбочени познания за нуждите, емоциите и поведението на потребителите. Той води екипите през структурирана рамка, задавайки ключови въпроси за това, какво мислят, чувстват, чуват, виждат, казват и правят потребителите, както и за техните болки и ползи.

Този холистичен подход позволява по-емпатични, ориентирани към човека дизайнерски решения и гарантира, че екипите са съгласувани около общо, дълбоко разбиране за потребителя.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Предоставя структурирани подсказки, които разкриват скрити мотивации, неудовлетвореност и възможности.

Помага на екипите да надхвърлят предположенията и да потвърдят реалните перспективи на потребителите.

Укрепва сътрудничеството, като съгласува заинтересованите страни по отношение на нуждите на потребителите.

Предлага доказана дейност за дизайн мислене за ментални модели, проектирана от Voltage Control.

📌 Идеално за: UX изследователи, дизайнери, продуктови екипи и фасилитатори, които искат да основават вземането на решения на емпатия и да създават решения, които резонират с потребителите.

🔍 Знаете ли, че... Един от най-известните примери за дизайн мислене идва от Airbnb. В началото те не получаваха резервации. Затова основателите посетиха домакините, подобриха снимките и разговаряха директно с потребителите. Тази проста промяна – от подход, фокусиран върху технологиите, към подход, фокусиран върху потребителите – помогна за обръщането на бизнеса.

6. Шаблон за компоненти на системата за дизайн Miro

чрез Miro

Шаблонът на Miro служи като визуален команден център за управление на дизайн система. Той събира дизайнери, разработчици и продуктови мениджъри на едно и също място.

Това улеснява проследяването на състоянието на компонентите, историята на версиите и подробностите за предаването в реално време. Можете да съхранявате документация, спецификации, връзки към дизайни и препратки към код точно там, където екипът ви се нуждае от тях.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Комбинира структурирани данни (чрез Miro Tables) с визуален контекст.

Предварително зареждайте работното си пространство с ключови полета като име на компонент, категория, статус, дизайнер, разработчик и версия.

Позволява сътрудничество в реално време на една и съща дъска, така че актуализациите се отразяват незабавно.

📌 Идеално за: Дизайнери, UX/UI екипи, продуктови мениджъри и инженерни екипи, които искат да централизират референциите за компонентите, да оптимизират контрола на версиите и да елиминират хаоса между различните инструменти.

7. Шаблон за диаграма на процеса на дизайн в Miro

чрез Miro

Този шаблон очертава пътя на вашия дизайн, от идеята до реализацията, в ясен и логичен поток. Използва познати символи от блок-схеми, като правоъгълници за действия и ромбове за решения.

Освен това, те ви помагат да планирате всяка стъпка от процеса на дизайн, от методите за проучване на потребителите и създаването на прототипи до тестването и финализирането. Интуитивният дизайн запазва цялостната картина видима, като същевременно оставя място за нюанси и итерации.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Предоставя визуален план, който да ви води през целия процес на графичен дизайн от начало до край.

Редактирайте форми, цветове и свързващи елементи, за да съответстват на стила на вашия проект.

Вградете файлове, скици или връзки директно във вашия поток.

📌 Идеално за: Дизайнери стратези, UX/UI екипи, продуктови мениджъри и консултанти по иновации, които искат да превърнат абстрактните методи в видими работни процеси.

8. Шаблон за ретрограма на дизайн спринт

чрез Miro

Шаблонът за дизайн мислене създава ясно и привлекателно пространство за обобщаване на спринта, размисъл върху това, което е проработило и къде можете да се подобрите.

Проектиран като табло за ретроспектива с указания, той помага за споделянето на идеи чрез структурирани, цветни секции.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Води екипите през целенасочена, едночасова ретроспектива с топло посрещане, кратко обобщение и тристепенно размишление: Върхове, Дъна, Желания

Обхваща основни аспекти като формат на спринта (дистанционен срещу офлайн), динамика на екипа и резултати от спринта (цели, решения, тестване).

Включва вградени бележки на фасилитатора на дъската, които са чудесни за първите ретроспекции, но лесно се премахват, след като се запознаете с тях.

📌 Идеално за: Фасилитатори на дизайн спринтове или всеки, който приключва спринт и иска да стимулира непрекъснатото усъвършенстване.

💡 Професионален съвет: Опитайте теста „ами ако не“. Вземете някоя предпоставка от дъската си, например „потребителите искат най-евтиния вариант“, и я обърнете: „ами ако не е така?“ Това принуждава екипа ви да проучи нови гледни точки и да открие решения, които иначе бихте пропуснали.

Какви са ограниченията на шаблоните на Miro?

Гъвкавостта на Miro е негова сила, но има и някои компромиси. Ето ограниченията, с които вероятно ще се сблъскате в реалните работни процеси:

Налага ограничения, базирани на кредити: Ограничава сътрудничеството чрез система от кредити, която ограничава използването на шаблони и интерактивни функции.

Ограничава персонализирането на шаблоните: Блокира достъпа до разширени функции за създаване и модифициране на шаблони в безплатните или началните планове.

Причинява забавяне на производителността: Забавя сътрудничеството при сложни, натоварени с шаблони дъски поради забавяне и бавна производителност.

Ограничава възможностите за автоматизация: Разчита на ръчни интервенции за повтарящи се задачи и етапи на дизайна с минимални възможности за автоматизация.

Силно зависи от интернет връзката: Прекъсва дизайнерските сесии с малко или никакви офлайн функции за разпределени екипи.

Създава административни разходи: Изисква постоянно наблюдение на използването на кредити, ограниченията на дъската и ограниченията на плана.

💡 Съвет от професионалист: Винаги преформулирайте предизвикателствата като въпроси от типа „Как бихме могли...“. Например, вместо „Процесът на регистрация е объркващ“, попитайте „Как бихме могли да направим регистрацията по-лесна?“ Това поддържа мозъчната атака отворена и не позволява на екипите да се фокусират прекалено рано върху тесни решения.

Алтернативи на ClickUp на шаблоните на Miro

Miro ви помага да стартирате семинарите бързо, но истинското предизвикателство идва след лепящите се бележки.

Твърде често страхотните идеи се губят в екранни снимки или разпръснати дъски без ясен собственик. Ето тук ClickUp for Design, като универсалното приложение за работа, превръща сесиите за мозъчна атака в реализуеми проекти.

За разлика от самостоятелните бели дъски, ClickUp свързва резултатите от вашите семинари директно със задачи, документи, графици и спринтове. Вие не само обсъждате идеи – вие създавате, разпределяте и изпълнявате, всичко в едно и също пространство.

Шаблони на Miro срещу шаблони на ClickUp: каква е разликата?

Miro ви помага да стартирате семинари с табла, лепящи се бележки и рамки. ClickUp прави още една стъпка напред, като свързва тези идеи с задачи, графици, автоматизации и резултати.

Функция Шаблони на Miro Шаблони на ClickUp Основен фокус Брейнсторминг и генериране на идеи Изпълнение и доставка Най-подходящо за Картографиране на емпатията, дизайн спринтове, ретроспективи Превърнете идеите в задачи, документи, проекти и графици. Сътрудничество Лепящи се бележки, гласуване, коментари Задачи в реално време, собственици, статуси, автоматизации Интеграция с Workflow Завършва на дъската Свързва се директно с проекти и операции Стойност Визуална креативност Изпълнение на проекти от начало до край

🧠 Помислете по следния начин: Miro ви помага да си представите какво да създадете. ClickUp ви помага да го създадете.

Ето някои от най-добрите шаблони на ClickUp за дизайн мислене:

1. Шаблон за дизайн идеи на ClickUp

Получете безплатен шаблон Създайте централизирана платформа за обмен на идеи за дизайн с шаблона за дизайн идеи на ClickUp.

Шаблонът за дизайн идеи на ClickUp служи като централизиран център за превръщане на творческото мислене в осезаем импулс за проекта. Той фокусира техниките за генериране на идеи, като предоставя пространство за мозъчна атака, класифициране на идеи и наблюдение на напредъка.

Освен това, тъй като е част от ClickUp, получавате неговите функции за автоматизация, AI помощ, задачи и зависимости, за да реализирате най-добрите си идеи.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Отворено и Завършено , за да знаят екипите какво предстои и какво следва. Разделете работата на етапи, като използвате персонализирани статуси на задачите в ClickUp , като, за да знаят екипите какво предстои и какво следва.

Маркирайте атрибути като теми за по-добро разбиране на всяка идея с персонализираните полета на ClickUp.

Започнете мозъчната атака по-бързо с вградения наръчник за начало.

Вижте цялостната картина ясно, като използвате диаграмата за дизайн идеи, за да начертаете структурата.

✏️ ClickUp в действиеКреативните екипи често използват този шаблон, за да записват сурови идеи по време на мозъчна атака и след това да ги превърнат в изпълними задачи. Например, продуктов мениджър може да проведе сесия за генериране на идеи, да маркира всяка идея според усилието и въздействието, което изисква, и след това да възложи най-обещаващите идеи директно на дизайнери или разработчици.

📌 Идеално за: Креативни екипи, продуктови мениджъри, UX/UI специалисти и консултанти по иновации.

💡 Професионален съвет: Провеждането на семинар е само началото. Трябва също така да документирате ясно заключенията. Ето кратко демонстрационно видео за това как да използвате AI в ClickUp, за да оптимизирате документацията:

2. Шаблон за мозъчна атака на ClickUp Squad

Получете безплатен шаблон Организирайте идеите в изпълними задачи с шаблона ClickUp Squad Brainstorm.

Шаблонът ClickUp Squad Brainstorm е вашето място за превръщане на колективната енергия на екипа в реалистични идеи. Той помага да улавяте бързо мислите, да ги организирате за по-голяма яснота и да ги съгласувате с приоритетите.

Получавате и два различни изгледа в различни конфигурации, включително Team Work Canvas и Getting Started Guide, за да започнете работа по-ефективно.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Поддържайте идеите организирани с персонализирани статуси като Предложено , В процес на разглеждане и Одобрено , за да знае всеки къде се намира всяка идея.

Използвайте персонализирани полета, за да проследявате собствениците на идеи, потенциалното въздействие и очакваните усилия.

Улеснете по-бързите сесии с вградени подсказки и Squad Brainstorm Board View за визуално сътрудничество.

✏️ ClickUp в действиеМаркетинг екипът може да използва този шаблон за планиране на кампании – започвайки с поток от сурови идеи, маркирайки ги по собственик и след това филтрирайки ги по „високо въздействие/ниско усилие“, за да избере кампании, които си заслужава да бъдат реализирани.

📌 Идеално за: Продуктови екипи, маркетинг екипи, иновационни групи и мултифункционални проектни екипи.

3. Шаблон за бяла дъска „Карта на емпатията“ на ClickUp

Получете безплатен шаблон Начертайте нуждите на вашите клиенти с шаблона за бяла дъска „Карта на емпатията“ на ClickUp.

Шаблонът за бяла дъска „Карта на емпатията“ на ClickUp помага на екипите да разкрият по-дълбоки познания за клиентите, като картографират мисли, чувства, действия и болезнени точки в едно единно пространство за сътрудничество.

Той е предназначен за семинари, сесии за мозъчна атака или дистанционно сътрудничество, за да съгласува заинтересованите страни относно това, от което клиентите наистина се нуждаят и ценят. Шаблонът „Карта на емпатията“ ви позволява също да идентифицирате възможности за подобряване на продукти, услуги и съобщения, като свържете проблемите с потенциалните ползи.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Запишете гледните точки на клиентите в шест ясни раздела: Мисли и чувства , Вижда , Чува , Казва и прави , Болка и Печалба .

Използвайте насочващи подсказки във всяка секция, за да насърчите по-задълбочени и значими дискусии по време на семинарите.

Фокусирайте екипа си с централна секция Профил на клиента, за да поддържате подробностите за личността на преден план.

✏️ ClickUp в действиеИзследовател в областта на потребителското преживяване може да проведе дистанционен семинар, на който участниците да споделят своите идеи във всяка секция, а след това да ги маркират по теми. По-късно тези идеи се превръщат в приоритетни задачи за екипа по дизайн – и всичко това, без да се напуска таблото.

📌 Идеално за: Маркетинг екипи, UX/UI дизайнери, продуктови мениджъри, стартиращи компании и екипи за обслужване.

💡 Как да проведете семинар за дизайн мислене с шаблониПровеждането на семинар за дизайн мислене не трябва да прилича на пасене на котки. Шаблоните ви дават основа, така че да можете да се съсредоточите върху творчеството, а не върху логистиката. Ето как става това: Преминаване от идея към реализация → В ClickUp определете отговорници, крайни срокове и свържете задачите с графици. Изберете своя рамка → Карта на емпатията, спринт комплект или диаграма на базата на вашата цел Подгответе сцената → Използвайте подсказки, за да насочите въведенията, предизвикателствата и основните правила. Сътрудничество в реално време → Лепящи се бележки, гласуване и групиране поддържат синхронизацията на ниво Записвайте идеи → Обобщавайте ключовите теми и ги превръщайте в действия

4. Шаблон за потребителски профил на ClickUp

Получете безплатен шаблон Създайте подробни профили на клиенти с шаблона за потребителски профил на ClickUp.

Шаблонът за потребителски профил на ClickUp ви позволява да визуализирате и организирате подробни профили на клиенти, които да ви насочват при вземането на решения относно продукти, маркетинг и услуги.

Той предоставя ясно и сътрудническо пространство, в което да разберете кои са вашите потребители, какво ги интересува и как вашият екип може да реагира ефективно. Шаблонът за дизайн мислене е чудесен за междуфункционално сътрудничество между екипите по дизайн, маркетинг, продукти и поддръжка.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Картографирайте характеристиките на потребителите, личните истории, мотивациите, проблемите и нуждите в единен, лесен за навигация формат.

Използвайте секции с цветни кодове и легенда за бърза справка и яснота, докато обмисляте нови идеи.

Поддържайте стратегиите си за Нашият отговор пряко свързани с всеки персонаж за незабавно планиране на действията.

Добавете визуален контекст с фотографии и биографии, за да човекоподобните данните и да помогнете на екипите да се съпричастят с реалните потребители.

✏️ ClickUp в действиеПродуктовите екипи често създават персонажи тук и след това ги свързват директно с техния беклог. Например, всяка заявка за функция може да бъде маркирана с персонаж, така че екипът да вижда точно нуждите на кои клиенти обслужва.

📌 Идеално за: Продуктови мениджъри, маркетинг специалисти, UX/UI дизайнери, екипи по продажбите и стартиращи компании, които искат да поставят клиента в центъра на всяко решение.

🔍 Знаете ли, че... IDEO, агенцията, на която често се приписва популяризирането на дизайн мисленето, е създала първата мишка на Apple, като е изработила прототип от ежедневни материали, като химикалки и кутии за масло. Те се фокусираха по-малко върху външния вид и повече върху усещането при употреба.

5. Шаблон за потребителски поток на ClickUp

Получете безплатен шаблон Идентифицирайте потенциалните проблемни точки в потребителското преживяване с шаблона за потребителски поток на ClickUp.

Шаблонът за потребителски поток на ClickUp ви предоставя ясна визуална карта на стъпките, които вашите потребители предприемат от началото до края, когато взаимодействат с вашия продукт или услуга.

Можете да разделите пътуването на екрани, фази и точки за вземане на решения. Това означава да идентифицирате пречките, да усъвършенствате потребителското преживяване и да съгласувате екипа си за оптималния път напред.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Визуализирайте всяка стъпка от пътуването на потребителя с цветни фигури за задачи, действия и точки за вземане на решения.

Открийте точките на триене и възможностите за подобрение, преди да инвестирате в разработката.

Поддържайте всички заинтересовани страни в синхрон с проста, споделяема диаграма, която работи за всички екипи.

Добавяйте, премествайте или актуализирайте стъпки в реално време по време на съвместни семинари.

✏️ ClickUp в действиеUX дизайнерите използват това, за да начертаят процеса на въвеждане на потребителите. Те могат бързо да видят къде отпадат новите потребители, след което да маркират тези проблемни точки като задачи за разработчиците, за да подобрят преживяването.

📌 Идеално за: UX дизайнери, продуктови мениджъри, маркетинг специалисти и разработчици, които искат да създадат интуитивни, ефективни и удобни за конверсия потребителски пътеки.

6. Шаблон за проучвания на потребителите на ClickUp

Получете безплатен шаблон Създавайте продукти и услуги, ориентирани към потребителя, с шаблона за проучвания на потребителите на ClickUp.

Шаблонът за проучвания на потребителите на ClickUp ви помага да организирате, анализирате и действате въз основа на обратната връзка от потребителите в едно единно, структурирано пространство.

Можете да групирате отговорите в категории, като Потребителски интерфейс и Потребителско преживяване, и да ги маркирате според демографски данни или източник. Освен това можете да проследите кой е събрал данните и кога. По този начин можете бързо да забележите тенденции, да определите приоритети за подобрения и да споделите полезни идеи с екипа си.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Маркирайте отговорите по тип потребител, възрастова група и източник за по-задълбочени прозрения.

Идентифицирайте повтарящи се проблеми или модели без ръчно сортиране.

Запазете имената, датите и имейлите на изследователите на видно място, за да можете лесно да проследявате развитието.

Превърнете обратната връзка директно в задачи с отговорници и крайни срокове.

✏️ ClickUp в действиеИзследователски екип може да регистрира всички отговори от анкетата тук и след това да ги филтрира по демографски признаци (като възраст или роля), за да идентифицира модели. Получените данни могат незабавно да бъдат превърнати в приоритетни подобрения на продукта.

📌 Идеално за: Изследователи в областта на потребителското преживяване, продуктови мениджъри, екипи за контрол на качеството и специалисти по потребителско преживяване.

Чуйте мнението на реален потребител:

Когато имаме пускане на нов продукт или промоция, нашият графичен дизайн екип представя творческите идеи чрез ClickUp и вместо да се разменяме имейли и да провеждаме срещи, аз мога просто да коментирам директно върху документа, което като цяло прави целия процес по-ефективен и ефикасен. Бих казал, че функцията за коментари и ClickUp ми спестяват около 50% от времето.

7. Шаблон за тестване на използваемостта на ClickUp

Получете безплатен шаблон Провеждайте тестове, без да се притеснявате за работния си процес, с шаблона за тестване на използваемостта на ClickUp.

Шаблонът за тестване на използваемостта на ClickUp ви помага да планирате, провеждате и анализирате тестове за използваемост в едно организирано работно пространство.

Можете да проследявате участниците, да документирате наблюденията си и да записвате обратната връзка за всеки тестов сценарий. Това означава, че можете бързо да идентифицирате модели, да откривате проблеми с използваемостта и да споделяте полезни идеи с екипа си.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Организирайте всички тестови сесии, участници и бележки на едно място за лесно справяне.

Открийте често срещаните проблеми с използваемостта с ясна и структурирана документация.

Споделяйте незабавно заключенията си с други заинтересовани страни, за да ускорите вземането на решения за дизайна.

Поддържайте последователност в процеса на тестване на различни проекти и продукти.

✏️ ClickUp в действиеДизайнерите често прикачват екранни снимки и видеоклипове от тестови сесии директно към задачите, което улеснява разработчиците да видят точно с какво се сблъскват потребителите и как да го поправят.

📌 Идеално за: UX изследователи, продуктови мениджъри и дизайнери, които искат да провеждат структурирани, основани на прозрения тестове за използваемост.

🧠 Интересен факт: Херберт Саймън за първи път въвежда идеята за дизайн мисленето през 1969 г., като предлага структурираното, итеративно мислене да се прилага за решаване на всички видове сложни проблеми, а не само визуални.

8. Шаблон за план за тестване на използваемостта на ClickUp

Получете безплатен шаблон Оценявайте точно използваемостта на даден дизайн с шаблона за тестване на използваемостта на ClickUp.

Шаблонът за тестване на използваемостта на ClickUp ви помага да оптимизирате целия процес на тестване.

Шаблонът за тестване на използваемостта ви позволява да документирате наблюдения, да проследявате напредъка и да съхранявате всички материали, свързани с тестването, за бърз достъп. Това улеснява откриването на проблеми с използваемостта, разпознаването на тенденции и предоставянето на практически препоръки.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Планирайте и управлявайте всички етапи на тестване на едно организирано място.

Записвайте качествена и количествена обратна връзка по структуриран начин.

Идентифицирайте по-бързо повтарящите се предизвикателства, свързани с използваемостта, в софтуера за обучение

Споделяйте доклади незабавно, за да ускорите подобренията в дизайна.

✏️ ClickUp в действиеПреди пускането на продукт на пазара, екипите за контрол на качеството могат да използват този шаблон, за да планират тестови сесии, да определят фасилитатори и да проследяват резултатите, като по този начин гарантират, че всички бъгове, свързани с използваемостта, са открити преди пускането на продукта.

📌 Идеално за: UX изследователи, продуктови мениджъри и дизайнерски екипи, които искат повторяем и ефективен работен процес за тестване на използваемостта.

9. Шаблон за описание на проблема в ClickUp

Получете безплатен шаблон Идентифицирайте основната причина за проблемите на клиентите с шаблона за описание на проблема на ClickUp.

Шаблонът за формулиране на проблема на ClickUp ви помага да дефинирате, разберете и решите най-належащите предизвикателства на вашите целеви клиенти по визуален начин.

Той ви води през процеса на събиране на важни данни за профила на клиентите, като демографски характеристики, професия и местоположение. Можете да разделите техните цели, препятствията, с които се сблъскват, и причините зад тези препятствия. Това гарантира, че вашият екип се фокусира върху решаването на правилните проблеми с решения, които наистина отговарят на техните нужди.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Документирайте ключови данни за клиентите в специален раздел на профила, за да поддържате контекста ясен за всички.

Очертайте ясно целите на клиентите, за да насочите разработването на продукти или услуги.

Идентифицирайте препятствията и основните им причини, за да насочите ефективно подобренията.

Създайте единен източник на информация за проблемите на клиентите, който е лесен за споделяне между екипите.

Използвайте ги в семинари за открития, изследователски сесии или стратегическо планиране, за да съгласувате заинтересованите страни.

✏️ ClickUp в действиеЕкипът за дизайн на услуги може да използва този шаблон, за да структурира повтарящи се проблеми с обслужването на клиенти. Вместо неясни оплаквания, те улавят „истинския проблем“ и обмислят решения, свързани с измерими цели.

📌 Идеално за: Продуктови мениджъри, изследователи в областта на потребителското преживяване, маркетинг екипи, основатели на стартиращи компании и екипи за дизайн на услуги.

10. Шаблон за дизайн спринт на ClickUp

Получете безплатен шаблон Определете целите и очакванията на заинтересованите страни с шаблона ClickUp Design Sprint.

Шаблонът ClickUp Design Sprint помага на екипите да картографират проблемите, да приоритизират функциите и да преминат от идеи към тествани решения само за няколко дни.

Той организира задачите по етапи на спринта, като картографиране, скициране, прототипиране и тестване, така че да можете да поддържате всички в синхрон и на прав път. Това означава по-бързо вземане на решения, по-прецизен фокус и по-ефективно сътрудничество през целия процес на дизайн. Можете да го използвате както за лични, така и за дистанционни спринтове.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Разделете спринта си на ясни етапи с конкретни списъци със задачи за всеки ден.

Проследявайте напредъка визуално с персонализирани статуси като Завърши , В процес и Завършено .

Разпределяйте задачи, определяйте приоритети и добавяйте бележки, за да сте сигурни, че всички са на една и съща страница.

Централизирайте спринт файловете и ресурсите, за да може екипът ви да има достъп до всичко на едно място.

✏️ ClickUp в действиеСтартиращите компании често използват това, за да тестват нови идеи за продукти. Само за няколко дни те могат да преминат от формулиране на проблема до тестване на прототипа, като всички бележки, идеи и решения се съхраняват на едно място.

📌 Идеално за: Продуктови екипи, UX/UI дизайнери, основатели на стартиращи компании и гъвкави екипи, които провеждат структурирани дизайн спринтове.

🧠 Интересен факт: Нагласата „бързо провал“ в дизайн мисленето се фокусира върху бързото учене. Бързото прототипиране помага на екипите да получат обратна връзка рано, така че да могат да променят посоката, преди да загубят месеци по грешен път.

Проектирайте перфектния работен процес с ClickUp

Добрите семинари дават енергия. Но без подходящата система, тези лепящи се бележки и скици често остават на стената. ClickUp преодолява разликата между мозъчната атака и изпълнението, поддържайки инерцията.

С ClickUp вашият екип може да превърне картите на емпатията в реални истории на потребители, да трансформира идеите от спринтовете в списъци със задачи и да поддържа графици, отговорности и резултати, видими за всички.

Превърнете вдъхновението в резултати с ClickUp. Започнете безплатно още днес! ✅

Често задавани въпроси за шаблоните за дизайн мислене на Miro

Шаблонът за дизайн мислене предоставя на екипите структурирана платформа за мозъчна атака, картографиране на идеи и тестване на решения. Той намалява времето за подготовка и помага на семинарите да останат фокусирани.

Да, Miro предлага безплатни шаблони за начинаещи, като карти за емпатия и спринт комплекти. Разширената персонализация обаче може да изисква платен план.

Шаблоните на Miro са чудесни за семинари, но шаблоните на ClickUp се свързват директно със задачи, документи, графици и спринтове, така че можете да преминете от идеи към изпълнение в една платформа.