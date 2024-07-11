Примери за OKR за дизайн, с които да постигнете целите си в областта на дизайна

Дизайнът е творческа работа. Той включва въображение и създаване на нещо от нищото. Дизайнерите са творчески хора, които влагат част от себе си в работата си – резултатите от тяхната работа често са лични.

За такава работа може да изглежда странно да се поставят количествени цели. „Създайте 10 банера всеки ден“ или „подобрете естетиката на уебсайта“ не означават много. Все пак, за да се проследява напредъкът, да се измерва ефективността и да се подкрепят членовете на екипа, са необходими подходящи цели.

Тук може да помогне рамката за цели и ключови резултати (OKR). Да видим как. Но първо, малко контекст.

Разбиране на OKR в дизайна

OKR е абревиатура от Objectives and Key Results (Цели и ключови резултати). Тя очертава какво трябва да постигнат дизайнерските екипи и как може да се измери тяхната ефективност. Ето един прост пример.

Цел: Подобряване на клиентското преживяване на уебсайта

Ключови резултати: Увеличете времето, прекарано на сайта, или намалете процента на изоставяне на количката

Защо дизайнерските екипи се нуждаят от OKR?

Тъй като дизайнът е творческа работа, често екипите се фокусират върху това да гарантират, че той отговаря на основните стандарти за клиентско преживяване, достъпност и т.н. Това обаче е само началото. Добрите OKR могат да предложат много повече ползи, като например:

Съгласуваност с бизнес целите: В търговските проекти добрият дизайн трябва да служи на бизнеса. OKR помагат на творческите екипи да съгласуват усилията си с бизнес целите.

Яснота: Творческите решения са трудни за вземане. Например, как дизайнерският екип решава дали да промени цветовата палитра или не? OKR помагат за изясняване на тези решения. Например, ако OKR е да се увеличат взаимодействията с потребителите, дизайнерските екипи биха провели A/B тестове на различни цветови палитри и биха избрали тази, която отговаря на целта.

Безпроблемно сътрудничество: Когато има несъгласие, дизайнерските екипи могат да използват OKR като начин да затвърдят своите решения. OKR гарантират, че целият екип е на една и съща страница и работи за постигането на общи цели. Те гарантират, че дизайнерските работни процеси протичат бързо и ефективно.

Ориентация към резултатите: Креативните екипи често попадат в капана на парализа на вземането на решения, работят върху множество итерации и версии и забавят стартирането. OKR дават на дизайнерите рамка за вземане на решения, насочвайки фокуса им към бизнес резултатите.

Бонус: Ако имате затруднения да разграничите целите, ключовите резултати и ключовите показатели за ефективност, прочетете повече за OKR и KPI.

Освен оперативните резултати, OKR за дизайна също играят важна роля за подобряване на производителността и познаваемостта на марката.

Влияние на OKR за дизайна върху производителността и познаваемостта на марката

Разбирането на целите и ключовите резултати от целия дизайнерски екип има изключително влияние върху тяхната продуктивност. Ето как.

OKR-ите подчертават посоката, в която екипът трябва да върви, елиминирайки разсейващите фактори.

Това помага да се даде приоритет на по-влиятелните дизайнерски продукти, подобрявайки ефективността на работата на екипа.

Това намалява усилията за несъществени дейности, като елиминира загубата на производителност.

Това дава на целия екип една и съща цел и един и същ език, което значително подобрява колективната им продуктивност.

Също толкова важно е и начина, по който OKR формират познаването на марката. Дизайнерският екип е пазител на визуалната марка на организацията. Той е отговорен за представянето на марката по ясен, привлекателен и последователен начин. OKR гарантират това.

OKR повишават познаваемостта на марката, като съгласуват маркетинговите и дизайнерските усилия със стратегическите цели на компанията. Например, ако целта е да се гарантира 100% последователност на марката, дизайнерският екип ще създаде шаблони за брандиране, които организацията да използва.

Ако си мислите: всичко това е чудесно, но как всъщност да създадем OKR за дизайнерите в една организация, тогава сте на правилното място!

Примери за OKR в дизайна

Както при всяка рамка за цели и ключови резултати, поставянето на цели трябва да започне от върха. Ръководството на компанията трябва да постави цели и да ги предаде на всеки отдел, включително и на дизайнерския. Ето няколко примера за OKR, които показват как дизайнерските лидери могат да адаптират организационните цели за своите екипи.

1. OKR за дизайн на потребителското преживяване

Потребителското преживяване (UX) е функция на няколко фактора, като използваемост, функционалност, интерактивност, достъпност и др. Можете да поставите OKR за всеки от тези фактори. Ако сте начинаещи в това, можете да започнете с нещо общо, като примера по-долу.

Цел: Подобряване на потребителското преживяване в мобилното приложение

Ключови резултати:

Увеличете рейтинга на удовлетвореността на потребителите от 3,5 на 4,5 звезди.

Намалете средното време за извършване на покупка с 30%

Постигнете успеваемост от 90% за всички основни потребителски потоци

Намалете с 50% заявките за поддръжка на клиенти, свързани с проблеми с навигацията

Увеличете оценката за визуална привлекателност с 30%

2. OKR за последователност на марката

Всеки дизайнерски екип, независимо дали се занимава с графичен дизайн, интерактивен дизайн или дизайн на потребителски интерфейс (UI), се стреми да придаде последователна визуална идентичност на марката. Това е критичен аспект от стратегията за управление на марката на дадена компания. Макар да е част от маркетинговите OKR, то може да бъде и OKR на дизайнерския екип.

Цел: Подобряване на последователността на брандинга

Ключови резултати:

Проверете всички допълнителни материали и идентифицирайте несъответствия в брандинга

Намалете несъответствията до по-малко от 5% от допълнителните материали

Провеждайте семинари по дизайн на марката за всички, които работят в областта на комуникациите, като екипите за PR, социални медии и събития.

Постигнете 98% спазване на указанията за дизайн

3. OKR за достъпност

Всички съвременни цифрови продукти трябва да бъдат достъпни за разнообразен набор от потребители. OKR гарантират, че това е приоритет за всеки в екипа.

Цел: Подобряване на достъпността на уебсайта

Ключови резултати:

Проверете елементите на визуалната достъпност, като структура на сайта, цветове, контраст, размер на шрифта, четливост и т.н., и планирайте промени.

Провеждане на тестове за достъпност от страна на потребителите

Постигнете ниво AAA и стандартите на Указанията за достъпност на уеб съдържанието (WCAG) за шест месеца

Получете сертификати за дизайн в областта на достъпността

4. OKR за изживяване в тъмен режим

Тъмният режим се превърна в широко използвана тактика по причини, свързани с достъпността и използваемостта. Като ново приложение, може да нямате тъмен режим изобщо. Ако това е вашата цел, ето как би изглеждал OKR.

Цел: Въвеждане на висококачествен тъмен режим

Ключови резултати:

Внедрете тъмен режим във всички критични потребителски потоци

Увеличете използването на тъмен режим с 25%

Постигнете 90% положителни отзиви за дизайна на тъмния режим

5. OKR за иновации в дизайна

Успешният дизайнерски екип също така оформя бъдещето на самия дизайн. Те създават и публикуват иновативни дизайнерски решения, които се приемат широко. Ако фокусът на вашия екип е дизайнерската иновация, е полезно да поставите конкретни OKR за това.

Цел: Насърчаване на иновациите в дизайна

Ключови резултати:

Проведи пет дизайн хакатона или уъркшопа, за да намериш иновативни решения на трите най-важни дизайн проблема за годината.

Внедрете и тествайте дванадесет иновативни дизайнерски функции

Спечелете три награди за иновативен дизайн

6. OKR за продуктивността на дизайнерите

Всеки дизайнерски лидер иска да създаде високопроизводителна и продуктивна среда. Поставянето на OKR за продуктивност помага да се постигне това по-ефективно.

Цел: Постигане на 80% производителност при всички ресурси

Ключови резултати:

Постигнете 98% използване на ресурсите в дизайнерския екип

Изпълнете 90% от задачите по дизайна в срок

Намалете преработката до по-малко от 10%

7. OKR за управление на дизайнерски проекти

Паралелно с производителността е ефективността на дизайнерския екип, който се нуждае от безпроблемно преминаване от един етап на работа към друг. OKR за управление на дизайнерския работен процес биха били както следва.

Цел: Оптимизиране на процеса на дизайн

Ключови резултати:

Намалете времето за итерационния цикъл на дизайна с 25%

Намалете забавянето между два етапа от работния процес до 4 часа

Изпълнете 100% от критериите за приемане на всички дизайнерски задачи

8. OKR за сътрудничество

Дизайнерските екипи са на кръстопътя между марката, маркетинга, продукта, продажбите и самия клиент. Те трябва да работят в тясно сътрудничество с тези заинтересовани страни. Нека разгледаме един пример за OKR за сътрудничеството на дизайнерски екип с разработчиците, които имат свои собствени гъвкави OKR.

Цел: Подобряване на сътрудничеството с разработчиците

Ключови резултати:

Намалете времето за обратна връзка между дизайнерите и разработчиците с 20%

Постигнете 95% точност при предаването на дизайна

Намалете закъснението между дизайна и разработката до 24 часа

9. OKR за дизайн на състояния на грешки

Дизайнът на състояния на грешка има огромно влияние върху потребителското преживяване, тъй като определя какво се случва, когато нещо се обърка. Добрите състояния на грешка гарантират, че потребителят ще бъде пренасочен към правилния начин да продължи пътуването си. OKR за дизайн на състояния на грешка са както следва.

Цел: Подобряване на дизайна на състоянието на грешка

Ключови резултати:

Уверете се, че 100% от състоянията на грешки са забележими

Намалете процента на отпадане на потребителите с 15% при грешки

Постигнете 90% положителни отзиви от потребителите за дизайна на състоянията на грешки

10. OKR за дизайн на табло

Накрая, нека разгледаме един пример за конкретен елемент от дизайна, а именно таблата за управление. Ако се занимавате с дизайн на табла за управление, следните могат да бъдат вашите OKR.

Цел: Подобряване на дизайна на таблото

Ключови резултати:

Увеличете оценката за използваемост на таблото с 25%

Намалете времето за зареждане на таблото с 2 секунди

Намалете честотата на обновяване от веднъж на 5 минути на веднъж на 60 секунди

Без ограниченията на реалния свят горните примери може да изглеждат лесни. Това не означава, че няма да се сблъскате с предизвикателства при тяхното изпълнение. Ето с какво ще се сблъскате и някои идеи за преодоляването им.

Предизвикателства при прилагането на OKR в дизайна

Предизвикателствата при внедряването на OKR в дизайнерския екип могат да бъдат оперативни, практични, културни или управленски. Ето някои от най-често срещаните предизвикателства.

Липса на ясни цели

Дизайнерските екипи често работят с неясни или двусмислени цели като „направете банера атрактивен“. Това не помага. Например, цел като „подобряване на качеството на дизайна“ е твърде обща и подлежи на интерпретация. Всеки може да твърди, че резултатът от работата му е с по-добро качество от преди.

Решение: За да преодолеете това, определете ясни, изпълними цели, като например „преработете началната страница, за да подобрите ангажираността на потребителите с 20%“. Изчерпателните шаблони за OKR могат да ви помогнат да започнете.

Осигурете точно проследяване и съгласуване на целите и ключовите резултати чрез шаблона OKR на ClickUp.

Неадекватни ключови резултати

Ако целите ви дават посока, ключовите резултати действат като етапи. Дизайнерските екипи могат да поставят ключови резултати, които са или твърде трудни за измерване, или несвързани с целите им.

Решение: Направете ключовите си резултати измерими и пряко свързани с целите. Ако целта е да подобрите ангажираността на потребителите, ключовите ви резултати могат да бъдат „намаляване на процента на грешките на потребителите с 15%“. Някои от най-добрите софтуери за OKR, които се предлагат днес, могат да ви помогнат в това.

Съпротива срещу промяната

Въвеждането на OKR може да бъде трудно за членовете на екипа, които са свикнали с традиционните методи на работа. Те може да възприемат OKR като допълнителна бюрокрация и да ги отхвърлят активно или поне пасивно.

Решение: Улеснете екипите в приемането на OKR. Организирайте обучения, за да им помогнете да разберат ползите от OKR. Насърчавайте ги да избират свои собствени цели, като им давате автономия и отговорност.

Слабо сътрудничество с други екипи

OKR трябва да са съгласувани с целите на другите отдели, за да се гарантира съгласуван напредък към целите на цялата компания. Дизайнерските екипи може да имат затруднения със съгласуването, което води до конфликтни приоритети.

Решение: Организирайте редовни междуведомствени срещи, за да се уверите, че всички екипи работят за постигането на съвместими цели и срокове. Създайте процеси за събиране на дизайн брифинг, критерии за приемане, количествена и качествена обратна връзка и т.н.

Недостатъчни ресурси

Прилагането на OKR изисква ресурси, включително хора, време и подходящи инструменти. Дизайнерските екипи може да се окажат с недостатъчно ресурси, което да доведе до изчерпване и неизпълнени цели.

Решение: За да решите този проблем, дайте на екипите си подходящите инструменти. Автоматизирайте колкото се може повече, за да избегнете претоварване на членовете на екипа. Изберете платформа за виртуално работно място като ClickUp, за да управлявате задачите, да поставяте цели, да проследявате напредъка и да се адаптирате бързо.

Поставяне и измерване на показатели за ефективност в дизайна

Дизайнерските екипи често са привързани към любимите си инструменти. Те може да искат да използват съществуващия си набор от инструменти, за да проследяват и своите OKR. Макар че това може да проработи, по-ефективно е да се използва цялостна система за управление на цели като ClickUp за дизайнерски екипи.

Ето как можете да зададете и измервате показатели за ефективност в дизайна.

Определете целите

Започнете с определяне на ясни, стратегически цели за вашия дизайнерски екип. За всяка цел определете ключови резултати, които са измерими и обвързани с време.

Ако сте нови в OKR, използвайте ClickUp Brain, за да генерирате идеи за OKR. Функцията за изкуствен интелект ви дава незабавни отговори на всички ваши въпроси относно целите, съответните ключови резултати и др.

Обмислете вашите дизайнерски цели и определете ключовите резултати с помощта на ClickUp Brain

Поставете цели

ClickUp Goals е чудесен начин да поставите всяка цел и ключов резултат на споделена платформа. Можете също да ги възложите на отделни лица, за да улесните проследяването. Например, можете да използвате ClickUp, за да измервате степента на удовлетвореност на потребителите, честотата на сривове на приложенията, степента на изпълнение на задачите и т.н.

Използвайте шаблона ClickUp OKR, за да реализирате идеите си незабавно. Разделете дизайнерските си цели на задачи, проследявайте напредъка на всеки ключов резултат и управлявайте цикъла OKR с този шаблон за средно ниво.

Следи напредъка

Събирайте данни за ключовите резултати, за да следите непрекъснато напредъка на вашите дизайнерски инициативи.

Можете да използвате ClickUp Forms, за да провеждате анкети или да събирате обратна връзка. Можете също да настроите персонализирани ClickUp Dashboards, за да проследявате показателите, от които се нуждаете.

Персонализирани отчети в таблата на ClickUp

Преразгледайте и коригирайте стратегиите

Редовно преглеждайте резултатите на OKR на вашия дизайнерски екип и ги адаптирайте съответно. Можете дори да включите тези прегледи в седмичните си екипни срещи. Ако не сте постигнали ключовите си резултати, определете причините и усъвършенствайте подхода си.

Този повтарящ се процес гарантира непрекъснато усъвършенстване и адаптивност. Например, ако честотата на сривовете на приложението не е намаляла както се очакваше, проучете причините и приложете по-целенасочени корекции.

Постигнете целите си в областта на дизайна с ClickUp

В съвременните работни места дизайнът е неразделна част от бизнеса. Той е конкурентното предимство. Той е и най-важният аспект на клиентското преживяване. Затова би било голяма грешка да се реализират дизайнерски проекти без ясни цели, задачи и съответни ключови резултати.

Не правете тази грешка. Поставете ясни OKR, публикувайте ги, направете ги достъпни и активирайте автоматично проследяване – всичко това с инструмента за управление на проекти на ClickUp!

Опитайте ClickUp безплатно още днес.