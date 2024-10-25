Как да проведете анкети за обратна връзка след обучението (въпроси + шаблон)

Анкетите за обратна връзка след обучението може да звучат като трудна работа, но те променят изцяло вашите програми за обучение. Въпросите от анкетите за обучение, ако са добре планирани, ви дават ценна информация за това какво е проработило, какво не е проработило и как да подобрите следващото си обучение.

Добре проектираната анкета за обратна връзка е нещо повече от просто отметка в квадратче; тя е важен инструмент, който помага на компаниите да оценят ефективността на своите обучения.

Освен това, тези анкети играят важна роля в развитието и задържането на служителите, като помагат на организациите да идентифицират пропуските в уменията, да проследяват напредъка и да предлагат персонализирани пътища за обучение.

Служителите също оценяват факта, че отговорите им на въпросите от анкетата след обучението се използват за насърчаване на значими промени.

Нека видим как анкетите за обратна връзка от служителите след обучението могат да се превърнат в мощни инструменти за подобряване на ефективността на обучението и общата удовлетвореност и задържане на служителите.

Разбиране на анкетите след обучението

Анкетата след обучението е инструмент за обратна връзка, който събира мнения от служителите след като те са завършили обучителна сесия. Тя включва въпроси, предназначени да измерят ефективността на обучението, уместността на съдържанието и цялостното преживяване.

Тези анкети ви помагат да прецените дали вашата програма за обучение е постигнала целите си и да идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение. Те също така ви помагат да прецените дали вашите служители притежават необходимите умения и знания за своите роли.

Няколко компании, които дават приоритет на преквалификацията, се ръководят от комбинация от бизнес цели и цели за развитие на таланти.

🌟Според скорошно проучване на Harvard Business Review, приблизително 60% до 70% от организациите „смятат преквалификацията за ключова за привличането, ангажирането и задържането на таланти. ” Въпреки това, малко над 30% са в състояние да оценят въздействието на своите програми за преквалификация върху бизнеса.

Предимствата на анкетите след обучението

Анкетите след обучението могат да оценят ефективността на програмите за обучение на вашите служители и да идентифицират области, в които служителите може да се нуждаят от допълнителна помощ. По-конкретно:

Те предлагат полезна обратна връзка. Вие научавате директно от участниците за техните преживявания, което ви помага да адаптирате бъдещите обучителни програми и сесии, за да отговарят на техните изисквания.

. Когато служителите вярват, че техните мнения се уважават, те са готови да участват в курсовете за обучение, което води до повишаване на участието и задържането им. Те насърчават ангажираността на служителите Когато служителите вярват, че техните мнения се уважават, те са готови да участват в курсовете за обучение, което води до повишаване на участието и задържането им.

Накрая, модулите за обучение и анкетите за обратна връзка ви позволяват да следите напредъка във времето. Чрез редовното събиране на обратна връзка можете да проследите как се развива вашият обучителен курс и да откриете тенденции, които може да се наложи да бъдат разгледани.

Знаете ли, че... Бързото развитие на GenAI създаде спешна нужда от преквалификация в различни индустрии, което накара HR отделите и мениджърите да възприемат гъвкави стратегии за обучение. ChatGPT и Google Gemini се използват широко на работното място в различни роли, от разработване на софтуер до HR и маркетинг. Служителите се обучават не само да овладеят тези инструменти, но и да ги използват отговорно и етично.

Видове формати за отговори в анкетите след обучението

За да създадете успешни анкети за обратна връзка от обучението, е необходимо да изберете подходящи типове отговори. Тези формуляри могат да варират от основни въпроси от анкетата за обучение с отговор „да“/„не“ до по-сложни скали на Ликерт, в които участниците оценяват своите преживявания по скала от „напълно съгласен“ до „напълно несъгласен“.

Отворените въпроси в анкетата също са полезни. Те позволяват на служителите да изразят свободно мнението си, като предоставят информация, която формалните въпроси може да пропуснат. Например, примерни въпроси от анкетата за обучение като „Какво би могло да направи тази програма за обучение по-ефективна?“ могат да идентифицират неочаквани области за подобрение.

Въпросите с множествен избор в анкетите за обучение позволяват бърз и лесен анализ на данните. Те са полезни, когато се нуждаете от точна информация в кратки срокове.

Ролята на образователните технологии в анкетите след обучението

Образователните технологии, като онлайн инструменти за анкети, позволяват дори на големи организации лесно да създават, разпространяват и оценяват своите анкети преди обучението. Тези системи също така събират обратна връзка в реално време, което позволява на мениджърите по обучението да правят бързи промени, ако е необходимо.

Технологията позволява включването на мултимедийни компоненти в анкетите. Това може да направи процеса по-интересен за участниците, като подобри процента на отговорилите. Инструменти като шаблони за анкети за обратна връзка от обучението ви помагат да съберете необходимата информация и непрекъснато да подобрявате вашите курсове за обучение.

Сега нека разгледаме различните видове въпроси за обучение, които можете да включите в анкетите си, за да получите най-автентичните отговори.

Топ 50 въпроса, които да зададете в анкета за обратна връзка след обучение

Разработването на ефективни анкети за обратна връзка от обучението е от решаващо значение за оценяването и подобряването на обучението на екипа.

Ето списък с 50 въпроса за анкета за обучение, които можете да добавите към вашите анкети за обратна връзка.

Въпроси за опита преди обучението

Разбрахте ли напълно целите на обучението, преди то да започне? Как за първи път научихте за това обучение? Беше ли достатъчна информацията, предоставена преди обучението? Помогнаха ли ви материалите преди обучението да се подготвите за курса? Бяха ли ясно формулирани предварителните изисквания за обучението? Обучението беше ли насрочено в удобно за вас време? Бяха ли предоставени материалите за курса предварително?

Въпроси за опита и средата на обучение

Обучителният материал отговори ли на вашите очаквания? Как бихте оценили провеждането на обучението (например онлайн или на място)? Беше ли обучението информативно и интерактивно? Смятате ли, че темпото на обучението беше подходящо? Успяхте ли да се концентрирате по време на обучението? Имахте ли възможност да зададете въпроси и да изясните евентуални съмнения? Доколко обучението допълни настоящата ви роля? Бяхте ли мотивирани да учите по време на обучението?

Въпроси за обратна връзка от инструктора

Колко добре според вас инструкторът познава темата? Успя ли инструкторът да предаде съдържанието ясно? Инструкторът взаимодействаше ли ефективно с учащите? Учителят беше ли на разположение, за да отговаря на въпроси и да обсъжда? Преподавателят представи ли практически примери, за да помогне на студентите да научат? Как оценявате комуникативните умения на инструктора? Преподавателят създаде ли приятна среда за учене?

Въпроси за учебния материал и структурата

Беше ли обучителният материал добре организиран и лесен за разбиране? Съдържанието отговаряше ли на вашите учебни цели? Бяха ли полезни материалите от курса (като слайдове и раздадени материали)? Бяха ли ефективни примерите и казусите, използвани по време на сесията? Обучителният материал включваше ли подходящи практически упражнения? Подходяща ли е степента на подробност в съдържанието? Как бихте оценили цялостното качество на обучителните материали?

Технологии и въпроси за онлайн обучение

Беше ли онлайн платформата за обучение лесна за използване? Имаше ли технически проблеми по време на обучението? Задоволително ли е качеството на аудио/видео на онлайн обучението? Успяхте ли да намерите всички необходими ресурси онлайн? Как оценявате потребителския интерфейс на платформата за обучение? Чувствахте ли се комфортно при разглеждането на онлайн средата за обучение?

Въпроси за достъпност

Имахте ли затруднения при достъпа до материалите за обучението? Бяха ли лесни за четене шрифтовете и графиките, използвани в обучението? Беше ли аудиото ясно и адаптирано към вашите нужди? Обучението отговори ли на вашите специфични изисквания? Имаше ли проблеми с достъпността, които попречиха на вашето обучение?

Въпроси за ефективността на обучението

Чувствате ли се по-сигурни в прилагането на знанията, които сте получили по време на обучението? Колко вероятно е да приложите научените умения в ежедневната си работа? Помогна ли ви обучението да постигнете целите си за учене? Бихте ли препоръчали това обучение на колега? Като цяло, колко сте доволни от тази обучителна сесия? Смятате ли, че това обучение изисква последваща сесия за по-добро усвояване на материала?

Отворени въпроси за обратна връзка

Какво ви хареса най-много в това обучение? Какво може да се подобри в тази обучителна програма? Имате ли други отзиви или препоръки за инструктора? Има ли нещо друго, което бихте искали да споделите за вашия опит с обучението?

Можете да персонализирате тези въпроси от анкетата за обучение, за да ги съобразите с целите на вашата програма за обучение, като по този начин ще получите ясна представа за нейната ефективност и ще подчертаете областите, които се нуждаят от подобрение. Това е като да потърсите обратна връзка за всеки курс по време на вечеря, за да разберете къде сте се представили отлично и къде е необходимо да добавите малко повече вкус!

Прочетете също: 12 примера за въвеждане на нови служители за вашите новоназначени служители

Ключови области, които трябва да бъдат обхванати в анкетите след обучението

Когато създавате шаблони за анкети след обучението, дайте приоритет на въпросите, които ви дават най-полезна обратна връзка. Това ще ви помогне да усъвършенствате програмите си за обучение и да гарантирате, че ефективно постигате целите си.

Ефективност на обучението: оценка и подобрение

Разбирането на ефективността на обучението е от решаващо значение. Задайте въпроси от анкетата, за да определите дали обучението е постигнало целите си. Трябва да разберете:

Обучението подобри ли уменията на участниците в анкетата?

Успяха ли да приложат наученото?

Фокусирайки се върху тези области, вашите специалисти по обучение могат да получат важни познания. Този преглед помага за подобряване на бъдещите обучения, като ги прави по-ефективни.

Оценка на инструктора: Гарантиране на качеството на обучението

Оценяването на инструкторите помага за поддържане на качеството на провежданите от тях обучения. Трябва да оценявате постоянно тяхното представяне, за да се уверите, че участниците получават ефективно обучение и подходящи и ангажиращи учебни преживявания.

Оценка на учебния опит: използваемост и достъпност

Процесът на обучение трябва да бъде безпроблемен. Определете колко лесно за ползване и достъпно е било обучението, като се опитате да установите:

Участниците в анкетата успяха ли лесно да се ориентират в платформата за обучение и учене?

Беше ли съдържанието достъпно за всички учащи?

Проучването на тези аспекти гарантира, че вашето обучение е всеобхватно и лесно за ползване.

Прочетете също: 10 софтуерни инструмента за проучвания сред служителите за екипите по човешки ресурси

Оценка на съдържанието на обучението: уместност и приложение

Определете колко подходящо е било съдържанието на обучението за ролите на участниците в анкетата, като зададете следните въпроси:

Намериха ли го за подходящо за работата си?

Използвани ли са реални примери за демонстриране на важни концепции?

Като се фокусирате върху релевантността и употребата на съдържанието, можете да се уверите, че вашите обучения и материали са както образователни, така и полезни.

Включването на тези съществени аспекти в анкетата след обучението ще ви даде цялостна оценка на ефективността на обучението, като гарантира непрекъснат напредък и успех.

Създаване на ефективна анкета за обратна връзка от обучението и най-добри практики

Създаването на успешна анкета за обучение, която да събере обратната връзка от служителите, изисква комбинация от стратегически дизайн и практични инструменти. Трябва също да се уверите, че изпращате въпросите за оценка на обучението чрез надеждни и лесни за използване платформи. А ако търсите цялостно решение за всичките си нужди, свързани с управлението на обратната връзка, обмислете ClickUp.

ClickUp, една всеобхватна платформа за управление на проекти, разполага с няколко функции, които опростяват разработването и проследяването на анкети.

Създаване на добре обмислени анкети с ClickUp

Създайте въпросите за анкетата след обучението за нула време с помощта на ClickUp Docs. Можете да вграждате маркери, изображения и видеоклипове, както и да добавяте таблици, за да форматирате документите по желания от вас начин.

Създавайте богати на формати анкети, съдържащи вградени изображения, с помощта на ClickUp Docs.

Задаването на въпроси с множествен избор ви помага да съберете бързи количествени данни, които са полезни за получаване на информация за служителите. Използвайте въпроси по скалата на Ликерт, за да съберете подробна информация за нагласите на служителите. Отворените въпроси са идеални за качествена обратна връзка, тъй като позволяват на служителите да изразят мнението си.

Не сте сигурни какви въпроси да зададете? Не се притеснявайте, ClickUp Brain може да ви помогне. Просто го помолете да ви предостави списък с възможни въпроси за анкетата и наблюдавайте как се случва магията!

ClickUp разполага и с много шаблони, които са идеални за регулиране на целия цикъл на обратна връзка. Разгледайте шаблона за матрица на обучението на ClickUp, който е идеален за оценяване на нивото на уменията на екипа и изискванията за обучение. Той ще ви помогне да организирате и проследявате развитието на служителите, да идентифицирате областите за растеж и да управлявате успешно вашите програми за обучение.

Изтеглете този шаблон Оценете програмите за обучение на вашите служители с шаблона за матрица за обучение на ClickUp.

Този шаблон ви позволява бързо да оцените ефективността на вашата обучителна програма, като се уверите, че всички усвояват знанията в своите роли.

С помощта на този шаблон можете:

Организирайте и оценявайте програмите за обучение на служителите

Проследявайте напредъка на отделните лица във всяка програма за обучение.

Идентифицирайте областите, които могат да бъдат подобрени за бъдещи инициативи за обучение.

Можете дори да добавите персонализирани статуси, полета и изгледи, за да следите информацията за развитието на уменията и лесно да визуализирате данните за служителите.

Разпространение и проследяване на анкети с ClickUp

Разпратете анкетата си с ClickUp Forms, които лесно събират отговорите от анкетата. След това можете да ги превърнете в практически задачи, за да подобрите процесите и ефективността си.

Използвайте ClickUp Forms, за да създавате и разпространявате анкети и да събирате отговори безпроблемно.

Формулярите ви позволяват да създавате уникални анкети, които отговарят на вашите специфични нужди. Всъщност можете да вградите въпросите от анкетата директно във формулярите, което улеснява служителите да подават обратна връзка.

Можете също да използвате шаблона за обратна връзка от служителите на ClickUp, за да събирате и оценявате коментари относно управлението, културата и работната среда. Този инструмент ви помага да събирате ценна обратна връзка, като същевременно създава отворена и доверителна атмосфера на работното място.

Изтеглете този шаблон Съберете важна обратна връзка от служителите с шаблона за обратна връзка от служителите на ClickUp.

Този шаблон ви позволява да:

Бързо събирайте значима обратна връзка от служителите

Проследявайте настроенията на служителите във времето с мощни визуализации.

Изградете култура на прозрачност и доверие между служителите и ръководството.

Най-добри практики за анкети

Имайте предвид тези съвети, когато изготвяте и провеждате анкети, за да постигнете по-добри резултати: Добра практика е да поддържате всичките си анкети кратки. По-кратките анкети са по-вероятно да бъдат попълнени от респондентите, затова се стремете към подходяща дължина от пет до десет минути.

За да получите най-честните отговори, можете да проведете анонимни анкети и да следвате етичните насоки за провеждане на анкети.

Използването на стимули или напомняния може да подобри процента на попълване на анкетите. Персонализираните съобщения и малките награди могат значително да повишат ангажираността и да подобрят качеството на отговорите. Малко мотивация може да направи много, за да накара всички да споделят своите мисли!

Обработка и прилагане на обратна връзка от анкети за благосъстоянието на служителите

Истинската трансформация започва, след като съберете обратната връзка от служителите чрез анкети за благосъстоянието. Ето какво трябва да направите след това.

Започнете с анализ и интерпретация на резултатите и потърсете тенденции и модели. Какво работи? Какво трябва да се промени?

Използвайте предимствата на една добра система за управление на човешките ресурси (HRMS), за да проследявате и организирате информацията, което улеснява действията въз основа на получените данни. Можете да се съсредоточите върху това, което наистина има значение, и да оптимизирате процесите си с подходящата система.

Използвайте Net Promoter Score (NPS), за да измерите лоялността и общото удовлетворение. Високите оценки показват доволни работници, докато ниските оценки посочват области, които изискват работа.

Интерпретирайте резултатите, за да решите как можете да подобрите обучението и развитието.

И накрая, най-важното е да запомните, че информацията от анкетите не е статична. Използвайте я, за да проследявате ефективно напредъка си към целите си за учене и развитие.

Следвайки тези стъпки, можете да постигнете целите си и да насърчите растежа и развитието на всичките си екипи.

Анализ и оптимизация на обратната връзка с ClickUp

Анализирайте данните от анкетите и вземайте решения въз основа на тях, като използвате таблата за управление на ClickUp.

Таблото за управление на ClickUp може да се окаже много полезно при анализирането на обратната връзка, получена от анкетите. Можете да го използвате, за да визуализирате тенденциите в обратната връзка и да проследявате процента на отговорилите. Анализът на събраната обратна връзка ще ви позволи да вземете по-добри решения и да подобрите вашите програми за обучение.

Въведете обучението си в шаблона за план за внедряване на обучение на ClickUp, който е идеален за стартиране на нови програми за обучение.

Изтеглете този шаблон Проследявайте цялото обучение на вашите служители с шаблона за план за внедряване на обучение на ClickUp.

Шаблони за планове за обучение като този ви помагат да планирате, бюджетирате и проследявате всеки етап от процеса на обучение. Шаблонът за план за внедряване на обучение на ClickUp ви помага да дефинирате и проследявате целите за успешно стартиране на програмата за обучение, да организирате и управлявате ресурсите за оптимално сътрудничество в екипа, както и да планирате и бюджетирате всеки етап от процеса на внедряване.

С помощта на този шаблон можете да добавите статуси на задачите, като например „Оценка“, „Отменено“, „Завършено“, „Незапочнато“ и „Обучение“, за да следите различните етапи от вашия план за обучение. Можете също да маркирате персонализирани полета и изгледи, за да визуализирате плана си за обучение и да поддържате информацията си лесно достъпна и организирана.

Шаблонът за списък с обучения на ClickUp е друг чудесен избор, ако искате по-лесно планиране и наблюдение на програмите за обучение на новите служители по време на въвеждането им в работата. Той гарантира, че всички дейности по въвеждането в работата са изпълнени и напредъкът се наблюдава, което прави процеса на въвеждане в работата по-гладък.

Изтеглете този шаблон Визуализирайте процеса на въвеждане с шаблона за списък с обучения на ClickUp.

Този шаблон ще ви помогне да организирате и визуализирате процеса на въвеждане в работата толкова изчерпателно, колкото и най-сложният софтуер за въвеждане в работата.

Използвайте функции като персонализирани статуси, полета и изгледи, за да следите напредъка на всяка задача от обучението и да запазвате важната информация за служителите.

Създавайте задачи с различни персонализирани статуси, за да следите напредъка на всяка задача от обучението.

Добавете 12 различни персонализирани атрибута, като роля, записващ, профил на служителя в ClickUp, фасилитатор и хронометрист, за да запазите важната информация за всеки служител и лесно да визуализирате напредъка в процеса на въвеждане.

А ако търсите нещо, което да управлява всички аспекти на обучението и управлението на персонала за вас, имайте предвид платформата за управление на човешките ресурси „всичко в едно“ на ClickUp.

Проследявайте представянето и развитието на служителите с помощта на платформата за управление на човешките ресурси на ClickUp.

На тази платформа можете да проследявате представянето, ангажираността и развитието на служителите чрез персонализирани изгледи на ClickUp. Освен това можете да създадете централен хъб за информация за служителите с ClickUp Docs, да активирате поверителна комуникация между мениджърите и техните пряко подчинени и да направите възможни обективни дискусии за представянето чрез шаблоните за човешки ресурси на ClickUp.

Освен това, комуникацията в реално време с ClickUp Chat и инструментите за сътрудничество, като ClickUp Whiteboards, спомагат за сплотяването на екипите.

Прочетете също: 360 въпроса и примери за оценка за мениджъри

Обогатете обучението на служителите с ефективна обратна връзка

Анкетите след обучението са вашите основни инструменти за осигуряване на последователен растеж на служителите. Те ви дават ценна информация, която вдъхновява по-добри методи за обучение и развитие.

Като насърчавате участието и обратната връзка сред членовете на екипа, вие не само гарантирате продължителен успех, но и повишавате общата удовлетвореност, което ви позволява да адаптирате програмите, за да отговарят на променящите се нужди.

Тук на помощ идва ClickUp – той оптимизира целия процес, улеснява създаването на анкети, анализа на данни и проследяването на напредъка ви.

Започнете да използвате ClickUp още днес, за да революционизирате вашите програми за обучение.