ChatGPT и Google AI Mode: кое е по-добро за производителността и проучванията?

Някои дни имате чувството, че мозъкът ви тича маратон. Преминавате от изготвяне на доклад към търсене на факти, като се опитвате да не изгубите от поглед истинската работа.

Това е мястото, където AI може да ви даде глътка въздух. Но дали да се обърнете към ChatGPT, генеративния AI спътник, който запомня контекста и ви помага да оформите идеите си, или към Google AI Mode, асистента за търсене на информация с актуални отговори?

В тази публикация в блога ще сравним ChatGPT и Google AI Mode, за да видим как се вписват в работния ви процес, как влияят на производителността и проучванията и как ClickUp обединява силата и на двете и още много други под един покрив. 💪

ChatGPT и Google AI Mode на един поглед

Ето таблица, в която се сравняват тези AI търсачки:

Възможности ChatGPT Google AI Mode (Gemini в Workspace) Основна функция Разговорна AI за писане, мозъчна атака, кодиране и въпроси и отговори AI асистент, вграден в приложенията на Google Управление на задачите Няма вграден мениджър на задачи, но може да генерира списъци със задачи/списъци за проверка. Може да генерира автоматично задачи за действие от имейли/документи, но не е пълен мениджър на задачи. Планиране Предлага графици, но не се свързва директно с календарите. Интегрира се с Google Calendar, за да предлага време за срещи, да задава напомняния и да планира автоматично събития. Сътрудничество Споделяеми чатове и документи, но без съвместно редактиране в реално време или вградени функции за работа в екип. Дълбоко сътрудничество в Workspace; редактиране в реално време, предложени отговори, бележки на екипа Интеграции Плъгини и API за външни инструменти; изисква настройка Вградена връзка с Gmail, Calendar, Drive, Meet и Docs; ограничени външни интеграции AI възможности Силен в творческото генериране (съдържание, код, мозъчна атака) с множество AI модели Контекстуална помощ в Google Workspace (обобщаване, изготвяне на чернови, бележки от срещи, интелигентни отговори) Цени* Безплатна версия, платената версия започва от 20 $/месец на потребител Безплатна версия, платената версия започва от 19,99 $/месец на потребител.

Какво е ChatGPT?

ChatGPT е усъвършенствана изкуствена интелигентност за разговор, разработена от OpenAI, обучена да разбира и генерира текст, подобен на човешкия, като използва дълбоко обучение и други AI техники.

чрез ChatGPT

Той може да отговаря на въпроси, да помага при изготвянето на съдържание, да генерира идеи, да опростява сложни теми и дори да пише код или да превежда между езици, което го прави универсален помощник както за продуктивност, така и за творчество.

Задвижван от модели като GPT-4o и GPT-5, той се адаптира към контекста и тона, за да дава отговори, които звучат изненадващо естествено и интелигентно.

Функции на ChatGPT

Нека разгледаме три от най-характерните и отличителни функции.

Функция № 1: Мултимодален вход и изход

Анализирайте файлове и интерпретирайте визуални елементи с ChatGPT

ChatGPT позволява на потребителите да пишат, да качват изображения, файлове като PDF и CSV или да говорят директно с интерфейса. Той интерпретира диаграми, извлича информация от документи, анализира електронни таблици и създава или обяснява визуално съдържание.

Тази мултимодална способност се оказва особено полезна в приложения като представяне на изчерпателни доклади, опростяване на презентации с голям обем данни и подпомагане на динамични сесии за анализ на данни.

Функция № 2: Памет, персонализирани GPT и персонализирани гласове

Използвайте паметта на ChatGPT във вашите разговори

ChatGPT се адаптира към вашия стил на работа. Паметта му може да следи вашите предпочитания, да запомня имена и да съхранява подробности за текущи проекти, така че отговорите да съответстват на вашия контекст.

Можете също да настроите персонализирани GPT, които действат като специализирани асистенти за конкретни задачи, като например насоки за писане или поддръжка при кодиране. Ако използвате мобилното приложение, гласовото въвеждане и извеждане правят разговорите по-естествени и ви позволяват да взаимодействате без да използвате ръцете си.

📖 Прочетете също: Как да създадете ефективен работен процес за управление на документи

Функция № 3: Сърфиране в интернет, разсъждения и интеграция на инструменти

Изберете различни режими на търсене, за да прецизирате отговорите в ChatGPT

Използвайте ChatGPT за проучвания, като извличате актуална информация и питате за източници и препратки. Можете да разчитате на него и за задачи като логическо мислене, обобщаване и превод на езици.

Освен това, разширените функции като изпълнение на код и възможност за работа с различни инструменти ви позволяват да се справяте с по-сложни работни процеси.

🔍 Знаете ли, че... Едно мащабно проучване показа, че изследователите, които използват AI, публикуват с 67% повече статии, получават 3 пъти повече цитирания и стават ръководители на екипи около 4 години по-рано от колегите си, които не използват AI инструменти.

Цени на ChatGPT

Безплатен план

Плюс: 20 $/месец на потребител

Екип: 30 $/месец на потребител

Предимство: 200 $/месец на потребител

🎥 Гледайте: ChatGPT не отговаря на вашите напреднали AI нужди? Опитайте ClickUp Brain

Какво е Google AI Mode?

Google AI Mode е интелигентна търсачка, вградена в Google, проектирана да обработва многослойни, богати на контекст запитвания с лекота на разговор.

чрез Google

Задвижван от усъвършенстваните версии на Gemini, той разбива сложни въпроси, черпи от множество източници и предоставя синтезирани, точни отговори директно в интерфейса за търсене, без да ви налага да кликвате през страници.

Достъпен чрез Search Labs в различни региони, той поддържа гласови, изображения и текстови входни данни, за да направи търсенето по-плавно, интелигентно и отзивчиво.

Функции на Google AI Mode

Ето най-добрите му функции.

Характеристика № 1: Мултимодален AI и адаптивно разсъждение

Прегледайте източниците на информация директно с резултатите от търсенето

Говорете, пишете или насочете камерата, и AI Mode ще обработи всичко. Независимо дали задавате въпроси чрез текст, глас или изображение (или качвате PDF файлове), той разбира и синтезира информация в различни формати.

Използвайки мултимодалните възможности на Google Gemini и стратегия за „разширяване на заявката“, той разделя сложните заявки на подвъпроси, търси ги паралелно и обединява резултатите в обобщение.

💡 Професионален съвет: Използвайте конкретни времеви рамки, за да поддържате отговорите актуални. Попитайте какво се е променило между 2019 и 2023 г. или посочете развитията след пандемията. Това не позволява на модела да смесва старата и новата информация без разграничение.

Функция № 2: Платно и постоянна работна среда

Прикачете файлове за по-конкретни възможности за търсене

Страничният панел „Canvas“ на AI Mode действа като динамично работно пространство, което го прави идеален за планиране, многоетапни задачи или проучване на пазара с AI. Изготвяйте чернови на планове, качвайте документи, усъвършенствайте идеите си с последващи въпроси и се върнете по-късно, за да продължите оттам, откъдето сте спрели.

Той ефективно превръща търсенето в Google от еднократно търсене в съвместна сесия, която се развива с течение на времето.

Функция № 3: Търсене на живо и интеграция с Chrome

Изпращайте заявки за търсене чрез интегрирания Google Lens

Нуждаете се от помощ за интерпретиране на това, което виждате пред вас? AI Mode интегрира Google Lens с AI в реално време чрез „Search Live“. Просто насочете камерата на мобилния си телефон към обект или диаграма, за да зададете въпрос за него.

На настолен компютър новата опция на Chrome „Попитайте Google за тази страница“ ви позволява да разгледате съдържанието на страницата в контекстно-чувствителна странична лента.

Цени на Google AI Mode

Безплатен план

Google AI Pro: 19,99 $/месец на потребител

Google AI Ultra: 249,99 $/месец на потребител

🔍 Знаете ли, че... AI може да автоматизира около 57% от задачите по генериране на идеи. Водещите изследователи се възползват от това, за да се съсредоточат върху проверката и усъвършенстването на предложенията, което води до 44% повече открития, 39% повече патенти и 17% повече нови продукти.

💡 Професионален съвет: Всеки път, когато задавате въпрос, добавете клауза като „и обяснете защо това е важно за бизнеса“ или „и какви са реалните последствия“. Това кара LLM търсачката да надхвърли повърхностното ниво на знания.

ChatGPT и Google AI Mode: сравнение на функциите

ChatGPT впечатлява с истински мултимодален вход/изход, функции за памет, автономни агенти и богати инструменти за продуктивност.

Междувременно Google AI Mode и AI Overviews се отличават с адаптивно мислене, безпроблемна интеграция с Chrome/Search, усъвършенствани инструменти за планиране като Canvas и дълбоко вграждане в екосистемата.

Нека ги сравним един по един:

Характеристика № 1: Персонализиране и гъвкавост

И Google AI Mode, и ChatGPT позволяват на потребителите да персонализират преживяванията си, но подходът им е различен.

ChatGPT

ChatGPT ви дава повече възможности за персонализиране на търсенето. Можете да създавате персонализирани GPT без кодиране, да настройвате моделите с вашите собствени данни и да ги интегрирате с инструменти на трети страни като Canva, Notion и HubSpot.

За разработчиците ChatGPT предлага API и конектори, които позволяват по-задълбочена автоматизация и персонализирани решения за конкретни индустрии.

Google AI Mode

Google AI Mode, от друга страна, фокусира персонализацията си чрез AI Studio, където разработчиците могат да създават прототипи с Gemini модели и да експортират работата си в приложения. Макар това да е полезно за техническите екипи, обикновените потребители не получават същата гъвкавост на plug-and-play, която предлагат персонализираните GPT на ChatGPT.

🏆 Победител: ChatGPT, защото прави персонализацията достъпна както за частни лица, така и за фирми.

📖 Прочетете също: Как да използвате ChatGPT за изследвания

Функция № 2: Агентни инструменти и автоматизация

Автоматизацията е областта, в която двете се различават най-ясно.

ChatGPT

ChatGPT пусна агенти, които могат да изпълняват самостоятелно сложни задачи, като проучване, писане на код, създаване на презентации или навигация в уеб интерфейси.

Функции като ChatGPT Agent и Deep Research tool надхвърлят отговарянето на въпроси и изпълняват задачи, спестявайки време на екипите, които се нуждаят от проактивна помощ.

Google AI Mode

Google AI Mode е насочен към подпомагане на проучванията и организацията, а не към автоматизацията.

Canvas ви помага да създавате структурирани планове за учене, да организирате бележки или да обобщавате PDF файлове. Той е силен помощник в планирането, но не може да се сравни с възможностите на ChatGPT да действа и да автоматизира работните процеси независимо.

🏆 Победител: ChatGPT, заради неговите автоматизирани и персонализирани възможности.

💡 Професионален съвет: Използвайте циклични подсказки: питайте, уточнявайте, противоречете и извличайте. Към четвъртия или петия цикъл ще получите отговори, които се доближават повече до синтез на експертно ниво, отколкото до повърхностни резултати.

Функция № 3: Контрол на поверителността и паметта

Платформите подобряват персонализацията, като същевременно отговарят на опасенията относно данните, но с различни философии.

ChatGPT

ChatGPT ви позволява да активирате или деактивирате паметта, да добавяте персонализирани инструкции и да контролирате начина, по който се съхраняват вашите данни. Въпреки че предлага прозрачност, функциите на паметта му все още се развиват и понякога изискват ръчно управление.

Google AI Mode

Тази интранет търсачка заема по-твърда позиция по отношение на потребителската неприкосновеност.

Той предлага временни чатове, които се изтриват автоматично след 72 часа, опция за включване на лична контекстна памет и по-ясни контроли на активността. Тези функции гарантират персонализация без дългосрочни притеснения за данните и предоставят на потребителите по-ясни настройки за поверителност.

🏆 Победител: Google AI Mode, за предоставяне на по-интуитивни опции за памет, приоритет на личната информация.

📮 ClickUp Insight: Само 10% от участниците в нашето проучване използват гласови асистенти (4%) или автоматизирани агенти (6%) за AI приложения, докато 62% предпочитат инструменти за разговорна AI като ChatGPT и Claude. По-ниското ниво на приемане на асистенти и агенти може да се дължи на факта, че тези инструменти често са оптимизирани за конкретни задачи, като работа без ръце или специфични работни процеси. ClickUp ви предлага най-доброто от двата свята. ClickUp Brain служи като разговорен AI асистент, който може да ви помогне с широк спектър от приложения на ChatGPT. От друга страна, AI агентите в каналите за чат на ClickUp могат да отговарят на въпроси, да сортират проблеми или дори да се справят с конкретни задачи!

💡 Професионален съвет: Ако моделът използва термин, който не познавате, оспорете го. Попитайте откъде идва, дали е широко приет или дали има спорове около него. Така ще останете нащрек и ще избегнете да градите аргументи върху несъществени неща.

ChatGPT и Google AI Mode в Reddit

Ние проучихме функциите и сравнихме възможностите, но какво мислят реалните потребители за ChatGPT и Google AI Mode?

За да получим обективна гледна точка, се обърнахме към Reddit, където ранните потребители споделят практическия си опит с двата инструмента.

Ето какво казват потребителите на Reddit за ChatGPT:

За мен ChatGPT печели във всичко. Многократно съм пробвал други LLM, но ChatGPT винаги излиза на първо място. Той има най-голямата база от потребители, а LLM се нуждаят от това, за да продължат да се учат. Смятам, че ChatGPT ви предлага пълен пакет. Когато се опитам да търся нещо или се нуждая от помощ, ChatGPT ми дава най-добрия отговор с ясни обяснения и логична последователност на идеите. Опитах Gemini 2. 5 Pro (най-добрият засега), но начинът, по който говори и обяснява нещата, е странен.

За мен ChatGPT печели във всичко. Многократно съм пробвал други LLM, но ChatGPT винаги излиза на първо място. Той има най-голямата база от потребители, а LLM се нуждаят от това, за да продължат да се учат. Смятам, че ChatGPT ви предлага пълен пакет. Когато се опитам да търся нещо или се нуждая от помощ, ChatGPT ми дава най-добрия отговор, с ясни обяснения и логична последователност на идеите. Опитах Gemini 2. 5 Pro (най-добрият засега), но начинът, по който говори и обяснява нещата, е странен.

И какво забелязаха потребителите за AI Mode на Google:

Новият AI режим прилича много повече на ChatGPT или Gemini, отколкото на традиционните SERP. Няма страници, класифицирани по SEO, а само линкове към източниците, от които LLM е извлекло информацията... Средният традиционен CTR на Google е ~8-9%, докато AI търсачките отчитат 3%-7%. Потребителите изглеждат много по-малко склонни да кликват върху линкове в AI резултатите.

Новият AI режим прилича много повече на ChatGPT или Gemini, отколкото на традиционните SERP. Няма страници, класифицирани по SEO, а само линкове към източниците, от които LLM е извлекло информацията... Средният традиционен CTR на Google е ~8-9%, докато AI търсачките отчитат 3%-7%. Потребителите изглеждат много по-малко склонни да кликват върху линкове в AI резултатите.

Някои специалисти допълват, че и двата инструмента все още са в началото на пътя си в областта на изкуствения интелект и търсенето:

AI и търсенето са нова и обещаваща индустрия... OpenAI в момента е еквивалент на AskJeeves. Google е на път да се превърне в IBM.

AI и търсенето са нова и обещаваща индустрия... OpenAI в момента е еквивалент на AskJeeves. Google е на път да се превърне в IBM.

💡 Професионален съвет: Опитайте да зададете въпрос, като имате предвид противоречие. Например, след като получите определение, попитайте: „Къде това определение би се провалило на практика?“ Това принуждава модела да мисли извън рамките на учебника.

Запознайте се с ClickUp: най-добрата алтернатива на ChatGPT и Google AI Mode

ChatGPT е подходящ за създаване на мултимодално съдържание, докато Google AI Mode е полезен за адаптивно разсъждение и интеграция с Chrome.

Все пак и двата инструмента имат едно важно ограничение: те работят като самостоятелни асистенти. Те не управляват директно проекти, не централизират знания и не превръщат прозренията в работни процеси. Това води до разпръскване на работата, при което потребителите трябва да преминават от един инструмент, приложение или уеб страница към друг, само за да свършат работата си.

ClickUp използва различен подход, като вгражда AI директно във вашето работно пространство. Това е най-пълната AI за работа в света.

Попитайте ClickUp Brain за актуална информация за напредъка във вашето работно пространство

С ClickUp Brain можете да обедините създаването на съдържание, търсенето в предприятието, управлението на знанията и автоматизацията на едно място. Вместо да преминавате между отделни инструменти, разполагате с AI асистент, който се свързва с вашите задачи, документи и проекти, така че се вписва естествено в работния ви процес.

Освен това, потребителите на ClickUp Brain получават достъп до премиум външни AI модели като ChatGPT, Gemini и Claude, директно от работната си среда, така че отговорите винаги са контекстуални и напълно сигурни.

Ето по-подробен поглед върху това, което отличава софтуера за търсене в предприятията.

Предимство №1 на ClickUp: AI и автоматизация

ClickUp Brain разбира контекста на вашето работно пространство, което означава, че съдържанието, което създава, се свързва директно с вече стартирали проекти.

Помолете ClickUp Brain да изготви карта на промоционалните кампании

Когато го помолите да създаде кратко описание за стартиране на кампания, той извлича резултатите от задачите, указания за тона от ClickUp Docs и крайните срокове от пътната карта. Черновият вариант се появява в работната среда, където екипът вече си сътрудничи, като поддържа информацията точна и приложима.

Вземете за пример маркетинг мениджър, който работи по пускането на продукт на пазара. Вместо да започва от нулата, свързаната AI генерира прессъобщение, което вече отразява бележките за продукта, одобрената терминология от базата знания и сроковете, към които е ангажиран екипът. Мениджърът отделя време за усъвършенстване на текста, вместо да събира информация.

Гледайте това видео, за да разберете как ClickUp AI се интегрира във всяка част от вашата работа:

Поддържане на ритъма при сложни проекти

Превключвайте между ClickUp Brain, Gemini и ChatGPT в Brain MAX, за да изпълнявате задачи

ClickUp Brain MAX разширява тези възможности в пълен десктоп спътник. Той обединява данните от ClickUp, свързаните приложения и резултатите от уеб в едно AI пространство.

Акцентът е върху по-задълбочената поддръжка на сложни проекти, което го прави нещо повече от инструмент за писане по заявка.

Основната разлика е гъвкавостта: потребителите могат да превключват между ClickUp Brain, ChatGPT, Gemini, Claude и други поддържани големи езикови модели , без да напускат приложението. Това означава, че не сте ограничени до един AI модел; вие избирате най-подходящия двигател за задачата, която изпълнявате.

Представете си проектен мениджър, който подготвя оценка на риска за ръководството. Brain MAX анализира графиците на задачите, отбелязва зависимостите и показва пречките, отбелязани в последните актуализации. След това генерира структуриран доклад, придружен от подкрепящи файлове. Този доклад отразява актуалното състояние на проекта, а не статично резюме.

А знаете ли, че Brain MAX приема гласови команди с функцията Talk to Text, така че се вписва в работни процеси, където безръчното взаимодействие е от решаващо значение. Гледайте това видео, за да научите повече за магията на Brain MAX:

Поддържане на проектите без забавяния

Изберете от над 100 шаблона за автоматизация на ClickUp, за да опростите работния си процес

ClickUp Automation елиминира повтарящите се стъпки, които често забавят екипите. Автоматизациите задействат действия въз основа на условия като промени в статуса, крайни срокове или персонализирани полета, като гарантират, че проектите напредват без ръчна намеса.

Например, когато разработката завърши дадена функция и премести задачата в „Готов за QA“, автоматизацията може да я възложи на ръководителя на QA, да зададе краен срок за тестване и да уведоми тестиращия. Ако QA открие пречка, същата автоматизация може да отвори отново задачата, да маркира разработчика и да предупреди продуктовия мениджър. Работният процес продължава безпроблемно, което намалява вероятността от пропуснати предавания или забавени задачи в софтуера за управление на знанията.

Предимство № 2 на ClickUp: Търсене в предприятието

Намерете отговори по-бързо с ClickUp Enterprise Search

ClickUp Enterprise Search предлага унифицирана, задвижвана от AI функционалност за търсене в цялата ви екосистема, включително Drive, Notion, Slack, Gmail, както и вътрешни документи и задачи.

Ето някои специфични характеристики на тази търсачка за база от знания:

Свързано търсене: Извличайте информация отвъд имената на файловете, за да получите пълни отговори, практически елементи и подробни обобщения.

Дълбоко търсене: Разгледайте труднооткриваемо съдържание в ClickUp – задачи, документи, чатове – дори и тези, които са заровени или са отпреди години.

Контекстуални въпроси и отговори и обобщаване: Прегледайте целия контекст, за да обобщите срещите, да извлечете информация от задачите и коментарите и да ги покажете незабавно.

Уеб търсенето разширява заявките до интернет, така че проучванията и конкурентните прозрения се появяват в същия изглед като вашите вътрешни знания.

📣 Мнение на клиент: Виктория Бериман от Seequent споделя: Събирането на документацията за процесите и управлението на задачите на нашия екип на едно място ни помага да спестим време при търсенето на информация. То ни предоставя и единен източник на достоверна информация. Събирането на документацията за процесите и управлението на задачите на нашия екип на едно място ни помага да спестим време при търсенето на информация. То ни предоставя и единен източник на достоверна информация.

Предимство № 3 на ClickUp: Управление на знанията

Превърнете разпръснатите документи в незабавни отговори с ClickUp AI Knowledge Management

ClickUp AI Knowledge Management позволява на екипите да създават уикита, да изграждат бази от знания и да ги свързват директно със задачите. Това означава, че резултатите, базирани на изкуствен интелект, се черпят от одобрени от компанията ресурси, а не от несвързана информация.

Например, екипът за успех на клиентите, който поддържа наръчник в Docs, може да го свърже с билетите за поддръжка. Когато ClickUp Brain генерира отговор на клиент, той автоматично се позовава на наръчника. Отговорите остават в съответствие със стандартите на компанията, а актуализациите на наръчника подобряват бъдещите резултати.

Интеграциите на ClickUp поддържат връзка с външни платформи и улесняват внедряването на исторически знания в работната среда.

Въведете знанията на екипа, като импортирате от други инструменти с помощта на ClickUp Integrations

Готовите за употреба импортери позволяват на екипите да импортират електронни таблици и документи от други инструменти по сигурен начин. Всичко се прехвърля в същия формат, така че ценната информация не се губи по време на прехода.

Да предположим, че един екип управлява изискванията към продуктите в Google Sheets и съхранява политиките в Confluence. С помощта на импортерите на ClickUp те могат да преместят и двете в ClickUp и да ги свържат с активни задачи. По този начин, когато се изпълняват автоматизации или AI функции, те черпят от същите знания, които преди това се намираха в разпръснати инструменти. В комбинация с интеграции като Slack или Figma, това гарантира, че както новите, така и старите знания се намират в едно свързано пространство.

⚙️ Бонус: За да помогне на екипите да започнат бързо, ClickUp предлага шаблони за база от знания, които предоставят готови структури за често срещани случаи на употреба.

Елиминирайте изолираните търсения с ClickUp

ChatGPT блести с ясни, добре структурирани отговори, докато Google AI Mode разтърсва търсенето с резюмета, но все още не е успял да постигне ангажираност.

И двете са полезни, но все още се възприемат като „допълнителни инструменти“, а не като част от ежедневната ви работа.

ClickUp, от друга страна, е приложението за всичко, свързано с работата, което обединява задачи, документи, цели и сътрудничество на едно място.

А с ClickUp Brain и Brain Max изкуственият интелект е вграден в този работен процес, като търси във вашите инструменти, отговаря в контекста и автоматизира без изолирани системи.

Регистрирайте се в ClickUp и вижте как се работи, когато AI е истинска част от вашето работно място.