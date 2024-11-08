12-те най-добри AI търсачки, които трябва да опитате през 2025 г.

Време за въпроси! Все още разчитате ли на търсенето в Google или сте преминали изцяло към AI за вашите запитвания? Може би сте някъде по средата и обмисляте двете възможности. 😉

Независимо в коя категория попадате, аз съм тук, за да ви помогна да вземете решението си малко по-лесно.

През последните няколко месеца екипът ми тук, в ClickUp, тества, изучава и прилага тези AI търсачки в различни сценарии, за да види как се представят по отношение на възможностите си. Резултатите са доста интересни, меко казано.

Така че, без да губим повече време, нека разгледаме 12-те най-добри AI търсачки, от които се нуждаете във вашия технологичен набор. Ще се спрем на техните функции, цени, ограничения и други.

⏰ 60-секундно резюме Ето най-добрите AI търсачки: ClickUp (най-доброто за свързано търсене и работни пространства, задвижвани от изкуствен интелект)

Perplexity AI (най-подходяща за търсене, свързано с научни изследвания)

Google Gemini (най-добър за многоезична поддръжка)

Bing AI (най-доброто за търсене с AI)

You. com (YouChat) (Най-добър за мултимодално търсене)

Komo AI (най-доброто за изчерпателно търсене)

Yep (Най-доброто за създаване на AI-базирани търсещи ботове за бизнеса)

Brave Search (най-доброто за независим търсещ опит)

Phind (най-подходящ за заявки и търсения, свързани с код)

Andi (най-подходяща за прости, но точни резултати от търсенето)

SearchGPT Prototype (най-добър за търсене по източник или цитат)

DuckDuckGo AI Chat (най-добър за подобрена поверителност при търсене)

Какво е AI търсачка?

На прост език, AI търсачката използва изкуствен интелект (AI), за да подобри своите възможности за търсене и да предостави по-добро преживяване при търсенето, като генерира резюмета, информационни карти и други.

Но вие вече знаете това. 🙄

Нека обясня. За разлика от традиционните търсачки, които разчитат предимно на ключови думи и индексиране, AI търсачките използват усъвършенствани алгоритми и техники за машинно обучение, за да анализират търсенията.

Това включва задълбочено проучване на контекста, намерението на потребителя и семантичното значение зад търсените термини, което помага на търсачките да предоставят по-релевантни и точни резултати.

Обработката на естествен език (NLP) поема голяма част от тежестта тук, като помага за интерпретирането на човешкия език, позволява на AI да разбира сложни запитвания, да отговаря на въпроси по разговорно-езиков начин и дори да генерира персонализирани препоръки въз основа на вашите предпочитания и поведение.

Накрая, AI търсачките постоянно се учат от вашите запитвания и общите ви модели на търсене. Точно така. Всеки път, когато използвате AI за търсене, вие го обучавате да търси по-добре и да дава по-релевантни отговори.

Преди да продължим, ето едно кратко сравнение между традиционното търсене и търсенето с изкуствен интелект.

Функция Стандартна търсачка Търсачка с изкуствен интелект Метод на търсене На базата на ключови думи Базирани на NLP Разбиране Ограничено Семантични и контекстуални Резултати Общи и често нерелевантни Висока релевантност и персонализация Обучение Статичен Адаптивни

Предимства на използването на AI търсачки

Търсили ли сте някога най-добрите ресторанти в определена част на града и в крайна сметка сте получили препоръка за най-добрия ресторант, който се намира на 12 мили от вас?

Това е явно несъответствие между намерението на търсенето и контекста на заявката на потребителя. Всички големи търсачки се сблъскват с този проблем от време на време.

Тук AI търсачките могат да помогнат, като помагат да се разбере малко по-добре контекста и намерението зад търсенията. Това е само една от причините да се използват AI търсачки.

Ето още няколко:

Подобрено потребителско изживяване: Функциите, базирани на изкуствен интелект, като гласово търсене, обработка на естествен език и персонализирани препоръки, могат да направят търсенето по-интуитивно и приятно.

Повишена ефективност: AI търсачките могат бързо да обработват големи количества данни, предоставяйки резултати по-бързо от традиционните търсачки.

Подобрена точност: AI алгоритмите могат да помогнат за идентифицирането и филтрирането на нискокачествено или нерелевантно съдържание, подобрявайки точността на резултатите от търсенето.

Достъпност: Функции като гласово търсене и преобразуване на текст в реч могат да направят търсенето по-достъпно за хора с увреждания.

Персонализация: AI търсачките могат да научават предпочитанията на потребителите и да адаптират резултатите от търсенето според тях, като предоставят по-персонализирано преживяване.

Повече от „търсене“: AI търсачките ви позволяват да правите повече с генерираните отговори, като например да ги експортирате в Google Sheets. Те могат също да ви помогнат да извършите анализ на данни, ако е необходимо.

Какво трябва да търсите в една AI търсачка?

Търсачките с изкуствен интелект са невероятни. Мисля, че вече установихме това. Сега, как да намерите тази, която отговаря на вашите нужди? Ето някои от аспектите, които разгледах, докато тествах инструментите:

📌 Релевантност и точност: Търсачката с изкуствен интелект трябва да предоставя последователно резултати, които точно съответстват на вашите намерения и заявка, като същевременно гарантира, че резултатите са надеждни и без невярна информация или пристрастия.

📌 Изчерпателност: Трябва да може да има достъп и да обработва широк спектър от източници на информация, включително уеб страници и други формати на данни като изображения, видеоклипове и документи.

📌 Скорост и ефективност: Резултатите от търсенето трябва да се появяват бързо, особено при запитвания, при които времето е от значение. Освен това инструментът трябва да може ефективно да обработва големи количества данни, за да предоставя релевантни резултати.

📌 Потребителско преживяване: Интерфейсът трябва да е интуитивен и лесен за използване, с функции като гласово търсене, търсене на изображения и персонализирани препоръки.

📌 Поверителност и сигурност: Трябва да дава приоритет на поверителността на потребителите и сигурността на данните, като гарантира, че вашата информация е защитена и не се използва неправомерно.

📌 Персонализиране: Трябва да имате възможност да персонализирате търсенето си, например да запазвате предпочитания за търсене или да настройвате известия. Инструментът трябва да може да научава вашите предпочитания и да адаптира резултатите от търсенето според тях.

📌 Интеграция и съвместимост: Трябва да се интегрира безпроблемно с други онлайн инструменти и услуги и да е съвместима с различни устройства и платформи.

Най-добрите AI търсачки на един поглед

Преди да се впуснем в подробности, ето кратък преглед на AI търсачките:

Търсачки с изкуствен интелект Най-подходящо за Основни характеристики Начална цена ClickUp Работни пространства, задвижвани от изкуствен интелект, и свързано търсене Вграден AI асистент (ClickUp Brain), свързано търсене, автоматизирани обобщения, автоматизация на задачите, персонализирани предложения Безплатно завинаги; Платени планове от 7 $/месец Perplexity AI Търсене, специфично за научни изследвания Източници на връзки, папки за организиране на заявки, мултимодално търсене, персонализирани настройки за поверителност Безплатно; Pro от 20 $/месец Google Gemini Поддръжка на много езици Обработва текст, код, изображения и аудио, многоезични възможности, разсъждения и решаване на проблеми. Безплатно; цените варират за платените планове Bing AI Търсене, подсилено с изкуствен интелект Генеративно търсене, превключване на Deep Search, генериране на изображения, филтри за безопасност Цената започва от 1000 транзакции; 15-25 долара за допълнителни транзакции. You. com (YouChat) Мултимодално търсене Достъп до уеб в реално време, над 15 AI модели за избор, персонализирани случаи на употреба за търсене, интеграция с инструменти на трети страни Безплатно; Pro от 20 $/месец Komo Изчерпателно търсене Режими на търсене, ориентирани към потребителя, без реклами, резултати, генерирани във формат на мисловна карта, подробни прегледи Безплатно; Месечно от 15 долара Да Създаване на AI-задвижвани търсещи ботове за бизнеса Поддържа множество формати, персонализирани препоръки, над 50 езика Платени планове от 399 долара Brave Search Независим опит в търсенето Фокусирана върху поверителността, независим индекс за търсене, AI отговори с изображения, многоезична поддръжка Безплатно Phind Заявки и търсения, специфични за код Поддържа множество програмни езици, помощ при отстраняване на грешки, бързо време за реакция Безплатно; Pro започва от 20 $/месец Анди Прости, но точни резултати от търсенето Три режима (Четене, Обобщаване, Обясняване), резултати без реклами, фокус върху поверителността Безплатно (прототип) SearchGPT Prototype Търсене по източник или цитат Уеб данни в реално време, цитати в текста, интерактивно съдържание NA DuckDuckGo AI Chat Подобрена поверителност при търсене Поддържа AI търсенията конфиденциални, поддържа различни AI модели, лесно превключване между търсене и AI чат. Безплатно (бета версия)

📮ClickUp Insight: 30% от нашите респонденти разчитат на AI инструменти за проучвания и събиране на информация. Но има ли AI, която да ви помогне да намерите онзи изгубен файл на работа или онзи важен Slack коментар, който сте забравили да запазите? Да! AI-базираното Connected Search на ClickUp може незабавно да търси във всичките ви работни пространства, включително интегрирани приложения на трети страни, извличайки информация, ресурси и отговори. Спестете до 5 часа седмично с разширеното търсене на ClickUp!

12-те най-добри AI търсачки, които да опитате

Сега знаем точно какво търсим в една AI търсачка. Но предпочитате ли търсене, подсилено с AI, или изцяло AI-базирано преживяване? И аз бях объркан в началото.

А какво ще кажете за поверителността? Или може би имате нужда да създадете персонализирана AI търсачка за вашия бизнес. Какъвто и да е вашият случай, тук ще намерим най-добрата AI търсачка за вашите нужди.

1. ClickUp (най-доброто за свързано търсене и работни пространства, задвижвани от изкуствен интелект)

Интелигентното управление на задачите и управлението на знанията се съчетават в ClickUp Brain

Можете лесно да попитате Google или Google Gemini за времето или тенденциите на фондовия пазар за деня.

Но може ли AI да ви помогне да намерите ТОЗИ изгубен файл на работа? Или може би трябва да извадите разговор, съдържащ важни данни, които трябва да подчертаете в предстоящата си презентация.

Е, ние сме тук за вас в ClickUp! С ClickUp Brain, вградения AI асистент на ClickUp, можете лесно да намирате файлове или задачи и дори да генерирате обобщение на състоянието на вашите проекти.

Имате нужда от помощ, за да разберете сложна задача? Просто помолете AI да я обобщи или опрости за вас.

Получете по-персонализирани и релевантни резултати от търсенето в Connected Search на ClickUp

Инструментът съчетава мощните възможности за търсене на AI с усъвършенстваните функции за управление на проекти на ClickUp, като безпроблемно свързва файлове, задачи, хора и проекти.

Добрата новина? Можете да разговаряте с AI, без да се налага да превключвате на друг раздел.

Например, последния път, когато взех отпуск, се върнах и помолих ClickUp Brain да ми даде актуална информация за моите проекти през последната седмица. И ето ги, подредени в списък с важни точки за действие и дискусии, които са се състояли, докато ме е нямало.

Имам предвид? Сбогом, безкрайни чат низове и имейли, довиждане завинаги!

ClickUp Brain може да бъде чудесен помощник за мозъчна атака и управление на идеи

С този ловък AI асистент разполагам с AI мениджър на знания, който ми помага да намеря всичко, от което се нуждая в работната си среда и свързаните приложения, AI мениджър на проекти, който предоставя актуализации по проектите, автоматизира задачите и генерира обобщения , и AI писател, който ми помага да усъвършенствам всичките си комуникации.

Като инструмент с конкретна функция, ClickUp Brain може да разбере контекста на задачите ми и да ми дава предложения въз основа на основните ми или предпочитани дейности на работа.

Ако сте създател на съдържание, който използва ClickUp Brain, предложенията ще бъдат по-подходящи за създаване на съдържание, мозъчна атака и подобни случаи на употреба.

Създаването на персонализирана автоматизация е лесно с ClickUp Brain

Накрая, можете да помолите AI да ви помогне да автоматизирате повтарящи се задачи или да актуализирате статуса на задачите с проста команда, докато вие се концентрирате върху работата си. Ако се нуждаете от мощна AI търсачка, за да удвоите производителността си на работа, ClickUp Brain отговаря на всички ваши изисквания!

Най-добрите функции на ClickUp

Получете кратък преглед на задачите, коментарите и темите

Обобщавайте дълги документи и извличайте ключови моменти

Транскрибирайте гласови бележки и записи от ClickUp Clips

Създавайте лесно публикации в социалните медии, резюмета на проекти, имейли и бележки от срещи

Задавайте въпроси на изкуствения интелект относно вашите задачи, проекти и екип

Генерирайте описания на задачи, подзадачи и крайни срокове въз основа на подсказки

Създавайте автоматично резюмета от срещи и задачи за изпълнение

Помолете AI да генерира шаблони за задачи, документи и проекти

Ограничения на ClickUp

ClickUp Brain е достъпен само с платените планове.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (‎9400+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 отзива)

2. Perplexity AI (най-подходяща за търсене, свързано с научни изследвания)

чрез Perplexity AI

За потребители, които наистина обичат да се впускат в източниците си, Perplexity AI може да е точното решение. Инструментът е отличен в предоставянето на линкове към източниците, което е особено полезно за всяко търсене, ориентирано към проучвания.

Лично на мен много ми хареса функцията за папки, която ми позволява да групирам и съхранявам конкретни запитвания, свързани с дадена тема. Например, мога да категоризирам всичките си запитвания за експериментални маркетингови проучвания в една папка.

Инструментът е похвален и за общата си точност, която е възможна благодарение на сигнали за доверие от утвърдени източници като Google и Bing (заедно с неговите собствени алгоритми), които гарантират надеждността на представяната информация. Този подход минимизира риска от дезинформация и подобрява общата точност на резултатите от търсенето.

Най-добрите функции на Perplexity

Създавайте низове с история на сърфирането и запазвайте колекции от страници, за да улесните по-добрата организация.

Търсете изображения или видеоклипове с помощта на мултимодално търсене

Откажете се от събирането на данни за подобряване на AI модела и персонализирайте настройките си за поверителност.

Използвайте режима на инкогнито, за да подобрите още повече поверителността по време на търсенията. Този режим гарантира, че историята на търсенията не се запазва, докато използвате услугата.

Ограничения на Perplexity

Макар че потребителският интерфейс като цяло е интуитивен, възможностите за персонализиране са ограничени.

Тя може да предостави само информация и анализи въз основа на данни, налични до октомври 2023 г.

Цени на Perplexity

Безплатен план

Perplexity Pro: 20 $/месец на потребител

Цени на API за бизнеса: В диапазона от 0,2 до 5 долара в зависимост от конкретния модел

Оценки и рецензии на Perplexity

G2: 4,6/5 (над 30 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

3. Google Gemini (най-добър за многоезична поддръжка)

чрез Google Gemini

Благодарение на интеграцията си с екосистемата на Google, Google Gemini се отличава като многофункционална AI търсачка. Тя може да се похвали с впечатляващите 1,5 трилиона параметри, което значително надминава предишните модели по отношение на мащаба.

Но какво означава това за вас и за мен? Параметрите определят колко данни може да обработва и в каква форма. В случая с Gemini, тя може да обработва значително по-големи количества данни под формата на видео, аудио, кодови бази и текст.

Инструментът е известен и с многоезичните си възможности, но ми хареса как интегрира Gemini Live за над 40 езика на Android устройства. Това многоезично гласово търсене дава съвсем ново измерение на AI търсачките, като прави технологията достъпна за потребители, които не говорят английски.

Тъй като Gemini е предпочитан като лесен за начинаещи инструмент за създаване на чатботове, многоезичната поддръжка отваря съвсем нов свят от възможности.

Най-добрите функции на Google Gemini

Обработвайте и генерирайте текст, код, изображения и аудио, което го прави многофункционален инструмент за търсене.

Пишете, разбирайте и отстранявайте грешки в кода на различни програмни езици

Отличава се с умения за разсъждение и решаване на проблеми. При въпросите, които съдържат само текст, Gemini постига резултат от 90% , докато експертите постигат резултат от приблизително 89%.

Може да се справя с мащабни задачи, като се имат предвид по-големите параметри (което го прави подходящ за изискващи приложения)

Ограничения на Google Gemini

Пълен достъп имат само разработчиците и корпоративните клиенти на платформите на Google Cloud, като Vertex AI и Generative AI Studio.

Цени на Google Gemini

Безплатно за използване, без ограничения за броя въпроси

Персонализирани цени за напреднали случаи на употреба

Оценки и рецензии за Google Gemini

G2: 4,4/5 (над 150 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

4. Bing AI (най-добрата за търсене с изкуствен интелект)

чрез Bing AI

Bing е един от най-старите играчи в областта на търсачките. В допълнение към Microsoft Copilot, който е отговорът на технологичната компания на бумът на AI асистентите, Microsoft разшири общата функция за търсене в Bing с AI надстройка.

Макар Bing да изглежда и да се усеща като традиционна търсачка, тя предлага усъвършенствани AI опции за търсене, като бутон за превключване, който активира „Deep Search“ (Дълбоко търсене). Тази функция обаче все още е в бета версия. В сравнение с конкурентите си, AI възможностите на Bing се разгръщат бавно, с функции като допълнителни цитати и линкове, които се появяват в дясната част на екрана.

Все пак бих препоръчал тази за тези от вас, които искат да изпробват златната среда между обикновена търсачка и AI.

Най-добрите функции на Bing AI

Използвайте генеративно търсене, за да получите изчерпателна информация, генерирана от изкуствен интелект, на вашата страница за търсене.

Активирайте филтри за безопасност в търсенето, като използвате функцията „Безопасно търсене“.

Генерирайте изображения от текстови команди с помощта на Image Creator

Ограничения на Bing AI

Microsoft предупреждава за по-бавно зареждане, предвид мерките, предприети за осигуряване на точността на генерирания текст.

Цени на Bing AI

Безплатно: 1000 безплатни транзакции на месец за всички пазари

S1: 25 долара за 1000 транзакции, 25 долара за 25 000 транзакции*

S2: 15 долара за 1000 транзакции, 15 долара за 10 000 транзакции*

Повече информация за цените на Bing можете да намерите тук.

5. You. com, известен още като YouChat (най-добър за мултимодално търсене)

You.com не е типична AI търсачка. Създадена, за да се конкурира с Google и други мощни играчи в интернет, тази платформа предлага подход към търсенето, основан на чата.

Много ми хареса възможността да избирам между няколко AI модели, удобно разположени до чат лентата. Това е логично, като се има предвид общата цел на компанията да бъде независима от модели, т.е. да не е обвързана с конкретен AI модел.

Платформата може дори да препоръча кой AI модел ще бъде по-подходящ за дадена задача, като например Claude за писане. Можете да започнете търсенето си, като изберете конкретен случай на употреба, като Research, Creative или Genius, или да създадете свой собствен въз основа на конкретни случаи на употреба. Намерих целия процес за доста лесен.

Друга отличителна характеристика тук е способността на You.com да осъществява достъп до уеб в реално време, което го прави много по-точен от конкурентите му с ограничени данни или без достъп до уеб в реално време.

Най-добрите функции на You.com

Интегрира данни в реално време в отговорите си, което означава, че получавате най-новата информация, а не само кеширани резултати.

Показва източниците и ви показва откъде извлича данни в реално време чрез режим „Изследване“.

Позволява ви да превключвате между над 15 различни AI модели (като GPT-4o mini) или въз основа на случаи на употреба.

Използвайте функцията YouApps, за да интегрирате инструменти на трети страни като Todoist.

Ограничения на You.com

Резултатите, предлагани в „умната“ версия на AI модела, изглеждат точни, но са доста основни.

Цени на You.com

Предимства: 20 долара на месец

Екип: 30 долара на месец

6. Komo AI (най-добрата за изчерпателно търсене)

чрез Komo AI

Komo AI предефинира интегрираното търсене и аз съм тук, за да го пробвам!

Вместо текстови отговори, Komo показва връзки към уебсайтове, X нишки, YouTube видеоклипове и допълнителни връзки в дясната част. За тези, които търсят повърхностно търсене, в дясната част се показва и генерирано от AI обобщение на полезни резултати.

Това ви позволява бързо да прегледате множество точки с данни и да се задълбочите в това, което ви интересува. Ето това бих нарекъл „интелигентен потребителски интерфейс“.

Харесаха ми и генерираните последващи въпроси, които са целенасочени и полезни за тези, които искат да научат повече по конкретен въпрос. Можете да направите разширено търсене само като кликнете върху един от последващите въпроси, а не като формулирате свой собствен. Ако искате да започнете ново търсене, ще трябва да го стартирате от горното меню.

Най-добрите функции на Komo:

Предлага четири режима на търсене, ориентирани към потребителя, наречени Ask Search, Research и Explore.

Позиционира се като частна търсачка без реклами.

Разгръща малки, но подробни прегледи за референтни връзки, което ви позволява бързо да проверите източниците.

Предлага формат на мисловна карта за визуално организиране на резултатите от търсенето.

Позволява сортиране на резултатите по категории като Резултати, Новини и Видеоклипове.

Ограничения на Komo

Някои потребители може да го сметнат за ограничаващ по отношение на функциите за разговор, тъй като няма да могат да добавят свои последващи въпроси.

Не можете лесно да копирате или извличате текст от резултатите, което ограничава възможностите ви за работа с данните след приключване на търсенето. Komo AI твърди, че иска потребителите да взаимодействат по-добре с информацията, вместо просто да копират текст.

Цени на Komo

Месечно: 15 долара на месец

Премиум: 30 долара на месец

Бизнес: 200 долара на месец

Предприятие: Персонализирани цени

7. Yep (най-доброто решение за създаване на AI-базирани търсещи ботове за бизнеса)

чрез Yep AI

Ако искате да създадете своя собствена AI търсачка, имате нужда от Yep AI. Създадена с мисъл за бизнеса, Yep AI предлага AI-задвижвани хора или чатбот аватари, които могат бързо да се обучат на вашите данни и да помогнат на вашите клиенти с техните запитвания.

Процесът на настройка е доста прост. Можете да го захранвате с данни в различни формати, като Word документи, PDF файлове, вашия уебсайт или дори Excel таблици. Няма нужда от сложни кодове, за да конвертирате данните в подходящия формат.

След като обучението приключи, персонализирайте го и го стартирайте на вашия уебсайт, и готово! Току-що създадохте свой собствен частен AI бот за търсене (който изглежда като човек).

Най-добрите функции на Yep AI

Може да обработва информация в различни формати, като PDF или Word файлове, и дори да интерпретира изображения в документите.

Предлагайте персонализирани, интелигентни препоръки въз основа на конкретни заявки

Може да се персонализира по отношение на аспекти като цветова схема и тон на общуване въз основа на указанията на марката.

Поддържа запитвания на над 50 езика в множество канали

Ограничения на Yep AI

Инструментът не може да бъде интегриран с приложения на трети страни, като например чат за клиенти на WhatsApp.

Цени на Yep AI (за цифрови хора)

За начинаещи: Безплатно

Стартираща цена: 399 долара

Корпоративно: 799 долара

Предприятие: Персонализирани цени

8. Brave Search (най-доброто за независима търсене)

чрез Brave Search

Brave Search е функция за търсене, подсилена с изкуствен интелект, от браузъра Brave. Тя е разработена от Brave и се захранва от собствени модели и алгоритми.

Като търсачка с изкуствен интелект, фокусирана върху поверителността, Brave Search работи независимо, предоставяйки незабавни отговори с цитирани източници заедно с традиционните резултати от търсенето.

Изглеждаше и се усещаше много подобно на Google и в началото не бях впечатлен. Но когато кликнете върху „Отговор с AI”, всичко се променя, за да генерира фрагменти от информация и по-богати резултати с изображения.

Това е ключова функция, която трябва да се отбележи, защото AI е опционална и може да се използва при необходимост; тя не е активирана по подразбиране.

Най-добрите функции на Brave Search

Дава приоритет на поверителността на потребителите, като избягва проследяването на данни, за да гарантира безпристрастни резултати от търсенето.

Използва свой собствен независим индекс за търсене, предлагайки по-неутрално преживяване при търсенето.

Понастоящем достъпни на английски, френски, немски, италиански и испански език.

Отговори с текст, изображения и информационни карти за интересни места

Ограничения на Brave Search

AI наслагването понякога може да затруднява търсенето и да изисква прекалено много кликвания.

Цени на Brave Search

Безплатно

9. Phind (Най-добър за заявки и търсения, свързани с код)

чрез Phind

Phind е генеративна AI търсачка, специално проектирана за разработчици, която им позволява бързо да намират точни отговори на сложни въпроси, свързани с кодирането.

Стартирала през юли 2022 г., Phind използва големи езикови модели (LLM) и висококачествен контекст, за да предоставя отговори за около 15 секунди, което е значително по-бързо от традиционните търсачки, които могат да отнемат много повече от 34 секунди.

Тя разполага с удобен за ползване интерфейс и насърчава подробни запитвания, така че дори и човек, който е напълно начинаещ в програмирането като мен, може да влезе там и да попита за фрагмент от код. Но аз прекарах повечето време в питане как работят нещата и получих някои наистина добри, обяснителни отговори.

Най-добрите функции на Phind

Поддържа кодиране на няколко езика, включително Python, JavaScript, Java, C++ и други.

Помага при отстраняването на грешки, обяснява фрагменти от код и предлага подобрения.

Отговаря на въпроси относно концепции от областта на компютърните науки, принципи на софтуерното инженерство, парадигми на програмирането и други теоретични аспекти.

Помага при писането или подобряването на API документацията

Ограничения на Phind

Понастоящем поддържа предимно английски език.

Цени

Phind Pro: 20 долара на месец

Phind Business: 40 долара на месец

10. Andi (Най-добър за прости, но точни резултати от търсенето)

чрез Andi AI

Ако сте уморени от класическата AI фраза „В днешния динамичен свят“, имате нужда от Andi. Тази AI търсачка ви дава прости отговори на възможно най-ясния език.

Инструментът има три режима: Четене, Обобщаване и Обясняване, които правят търсенето ви по-релевантно и съобразено с вашите нужди.

Хареса ми Read the best, тъй като работи почти като програма за преглед на статии. Функцията за обобщаване ми се стори стандартна, но много ми хареса Explain, където инструментът разбива сложни теми на малки, лесни за възприемане части.

Най-добрите функции на Andi

Генерира минималната необходима информация, за да отговори на даден въпрос, с цел да не претоварва потребителя.

Предоставя точни, без реклами и фокусирани върху поверителността резултати от търсенето.

Използва комбинация от генеративна изкуствена интелигентност, данни в реално време и семантична технология за търсене, за да предостави точни резултати.

Обработва минимално количество данни и не съхранява бисквитки

Ограничения на Andi

Andi все още е в бета версия, стабилна бета според екипа, но това ограничава по-широкото приложение на инструмента в момента.

Цени на Andi

Безплатно

11. SearchGPT Prototype (най-добър за търсене по източник или цитат)

чрез SearchGPT

Може би се чудите с какво се различава от ChatGPT. Както подсказва името, SearchGPT е повече за търсене и по-малко за чат.

Въпреки че има диалогов интерфейс, фокусът ще бъде върху предоставянето на подходящи връзки и източници, а не върху генерирането на пълни отговори. Всеки отговор от SearchGPT ще има ясни източници, свързани в текста, което ще позволи на потребителите да проследят източника.

А най-хубавото? SearchGPT може да ви предостави препратки от издатели и уебсайтове, които може да са се отказали да бъдат включени в списъка с данни за обучение на генеративни AI. Но не се вълнувайте прекалено, защото трябва да се запишете в списък на чакащите, за да опитате тази функция.

Най-добрите функции на SearchGPT

Комбинира усъвършенстваната изкуствена интелигентност на OpenAI с уеб данни в реално време, за да предостави точни резултати от търсенето.

Включва цитати и линкове в резултатите за прозрачност.

Резултатите включват интерактивно съдържание, включително изображения и видеоклипове.

Ограничения на SearchGPT

Понастоящем това е прототип, достъпен за ограничен брой потребители.

Цени на SearchGPT

Не е налично

12. DuckDuckGo AI Chat (най-добър за подобрена поверителност при търсене)

чрез DuckDuckGo AI Chat

Повечето от нас са привлечени от DuckDuckGo като браузър поради неговата ангажираност към поверителността на потребителите. Функцията за търсене с изкуствен интелект (Beta) на платформата прави още една крачка напред, като предоставя динамично търсене.

Функцията за изкуствен интелект в DuckDuckGo ми даде кратки и информативни отговори директно на страницата с резултатите от търсенето. Тя е доста стандартна в генерирането на резюмета, информационни карти и допълнителни връзки.

Най-много ценя това, че тя не нарушава моята поверителност. За разлика от други AI търсачки, AI на DuckDuckGo е проектирана да зачита потребителските данни, като гарантира, че моите търсения остават поверителни и сигурни. Въпреки че AI функцията все още е в начален етап, тя показва голям потенциал.

Най-добрите функции на DuckDuckGo AI Chat

Поддържа разговорите частни и не ги използва за обучение на AI модели.

Поддържа различни AI модели, включително GPT-3. 5 Turbo на OpenAI, Claude 3 Haiku на Anthropic, Llama 3. 1 70B на Meta и Mixtral 8x7B на Mistral AI.

Позволява на потребителите лесно да превключват между традиционното търсене и AI чата.

Ограничения на DuckDuckGo AI Chat

Понастоящем има дневен лимит за използване, който засега не може да бъде увеличен чрез планове за плащане.

Цени на DuckDuckGo AI Chat

Безплатно (бета версия)

Ускорете търсенето си с изкуствен интелект

Както обещах, ви запознах с всички страхотни AI инструменти, които аз и екипът ми открихме наскоро. Има голямо разнообразие от тях.

Някои от тях са чатботове, други разполагат с AI-усъвършенствани търсачки, а трети имат AI асистенти, които управляват целия процес на търсене за вас. Намерихме дори такава, която ви позволява да създавате персонализирани AI търсачки!

Но когато става въпрос за намиране на AI търсачка, която е интегрирана с работата, нищо не може да се сравни с ClickUp Brain. Независимо дали искате да търсите файл или задача, да обмисляте идеи или да напишете имейл, ClickUp Brain може да се погрижи за всичко.

Защо чакате? Регистрирайте се в ClickUp и постигнете повече с ClickUp Brain!