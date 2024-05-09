Perplexity срещу Google: изборът на най-доброто търсачково средство

От години Google е безспорен шампион в света на търсачките, гуруто, към което се обръщаме, когато търсим информация. До такава степен, че „Google it“ се превърна в често използвана фраза.

Но с развитието на технологиите се появи нов конкурент с много по-иновативен подход и усъвършенствани езикови модели: Perplexity. Стартиран през 2022 г., Perplexity има за цел да използва машинно обучение и изкуствен интелект, за да революционизира начина, по който работи търсенето в интернет.

И това накара много хора да се замислят дали Google все още е най-добрата търсачка или дали Perplexity е ключът към нова ера. В този блог ще намерим отговора на този въпрос, като използваме нашето задълбочено сравнение между Perplexity и Google.

Какво е Perplexity?

Perplexity е AI търсачка и система за отговори, която отговаря на запитвания въз основа на контекста и нюансите им. Тя използва обработка на естествен език и големи езикови модели, за да предоставя незабавни и точни отговори на естествен език.

Всичко, което трябва да направите, е да въведете вашите запитвания, и изкуственият интелект ще ви даде персонализирани резултати с цитати и препратки. Някои от възможностите на Perplexity включват:

Предоставя обобщения, базирани на изкуствен интелект, чрез синтезиране на информация от интернет

Адаптиране на отговорите въз основа на контекста

Основаване на отговорите на по-нови източници, а не на по-стари

Позволява на потребителите да задават последващи въпроси

Подобрява отговорите си, колкото повече взаимодействате с него

Характеристики на Perplexity

Perplexity предлага разнообразни функции, които го правят силен конкурент на Google. Нека да ги разгледаме:

Източник

Източник: Perplexity. ai

Perplexity отговаря на вашите запитвания по възможно най-естествен и прозрачен начин. Той цитира източниците, използвани за събиране на информацията, за да гарантира достоверността на отговорите си. По този начин можете да се задълбочите в съдържанието, да вземете интелигентни решения с помощта на изкуствен интелект и да получите надеждна информация.

Така че, ако сте студент, който пише изследователска работа, или любознателен ученик, търсещ надеждни отговори, функцията за цитиране на източници на Perplexity добавя допълнително ниво на доверие.

Разбиране на контекста

Били ли сте някога разочаровани, че когато търсите нещо, получавате само купчина несвързани резултати, които едва докосват повърхността на това, което търсите? Е, Perplexity ви гарантира, че няма да се сблъскате с това.

Представете си, че задавате въпрос или търсите препоръки и получавате точни и персонализирани резултати, които наистина отговарят на вашите нужди. Това е точно това, което прави Perplexity.

Той анализира околните думи и фрази, както и цялостната структура на вашето запитване, за да предостави точни и релевантни резултати. Резултатите се генерират, като се използват различни източници, изображения и видеоклипове.

Търсене в реално време

Резултати от търсене в реално време в Perplexity AI

Perplexity ви предоставя само най-новата информация. Той е в крак с всичко, което се случва в дигиталния свят, като непрекъснато сканира и анализира уеб пространството. Независимо дали искате да знаете днешната температура или последните новини, Perplexity ще ви предостави най-новата информация за секунди.

И тази информация не идва само от типични уебсайтове. Тя идва от различни източници, включително отраслови доклади, социални медии и академични списания. Можете също да използвате режима „Focus“, за да ограничите търсенето си, като изберете всички източници: търсене, академични източници, писане, Wolfram|Alpha, YouTube и Reddit.

Освен това Perplexity обогатява отговорите ви с изображения и видеоклипове. Той дори ви позволява да създавате висококачествени изображения въз основа на подсказки.

Открийте

Perplexity AI предлага функция Discover, която ви предоставя кратки отговори по актуални теми. Тя е доста подобна на секцията Discover в Instagram, която ви позволява да откривате интересни теми.

Въпреки това, понастоящем Discover feed не може да бъде куриран. Освен това, той не е отворен за обратна връзка, така че не можете да давате мнение за съдържанието му – какво бихте искали да виждате повече или по-малко във вашия feed.

Запитване за качени файлове

Друга чудесна функция, която Perplexity предлага, е възможността да качвате изображения, текстове и PDF файлове и да задавате въпроси въз основа на тях. Така че, ако видите красиво цвете и искате да знаете как се казва, или имате дълъг документ за четене в нощта преди изпита, можете да го направите с Perplexity.

Можете да го помолите да обобщи, обясни и дори преведе файлове. Въз основа на файловете можете да задавате и допълнителни въпроси.

Единственият недостатък е, че безплатната версия ви позволява да качвате до 3 файла на ден. Про версията обаче ви позволява да качвате неограничен брой файлове.

Цени на Perplexity

Безплатно

Perplexity Pro: 20 $/месец

Какво е Google?

Страница за търсене в Google

С 92,82% дял на пазара на търсачки, Google се превърна в синоним на онлайн търсене. Стартиран през 1997 г., Google ви позволява да търсите информация, като въвеждате фрази или ключови думи.

Можете да търсите най-различна информация, включително уеб страници, изображения, видеоклипове, новинарски статии, карти и др.

Google Search използва сложен алгоритъм, за да определи релевантността на уеб страниците спрямо вашето търсене. Той взема предвид различни фактори, като релевантност на ключовите думи, качество на уебсайта, показатели за ангажираност на потребителите и др., за да подреди резултатите от търсенето по релевантност и полезност.

Освен това предлага различни специализирани функции за търсене, включително Google Images, Google Maps, Google Scholar и други. Тези функции позволяват на потребителите да намират конкретни видове информация или да имат достъп до специализирани бази данни.

Функции на Google

Като ветеран сред търсачките, Google предлага множество уникални и страхотни функции. Нека разгледаме някои от тях:

Търсене в интернет

Основната функция на Google Search е търсене в интернет, което ви позволява да търсите информация в интернет, използвайки ключови думи и фрази.

Можете също да търсите изображения, да качвате изображения или да използвате камера за обратно търсене на изображения. Функцията за гласово търсене на Google ви позволява да задавате въпросите си с глас, вместо да ги пишете.

Освен това можете да фокусирате търсенето си, като филтрирате по дата, релевантност и източник. Можете също да изберете типа информация, която искате, от новини до видеоклипове.

Освен това, Google Scholar е специализирана търсачка за академична литература, която предоставя достъп до научни статии, списания и изследователски документи.

Освен органичните резултати от търсенето, Google Search показва и спонсорирани резултати. Това са платени резултати или реклами, които се показват на видно място заедно с органичните резултати. Рекламодателите плащат на Google за тези спонсорирани позиции и те се появяват в горната част на резултатите от търсенето.

Резултати от SERP страницата, показващи спонсорирани реклами в горната част

Графика на знанията

Търсили ли сте някога нещо като „Айфеловата кула“ и веднага всички съществени подробности за емблематичната забележителност се появиха вдясно на страницата за търсене?

Това е Knowledge Graph на Google – инструмент, който предлага директно кратка и релевантна информация по различни теми на страницата с резултати от търсенето.

Тази функция подобрява вашето търсене, като предлага бърз достъп до съществени факти, прозрения и контекстуална информация, без да се налага да преминавате към външни уебсайтове.

Можете да търсите забележителности, знаменитости, сгради, събития, филми, градове и др. и да получавате незабавни резултати.

Избрани откъси

Резултат от Google SERP, показващ избрано откъсче

Избраните откъси често се появяват в горната част на резултатите. Те имат за цел да предоставят кратка и релевантна информация, извлечена от авторитетни уеб страници, като дават директни отговори на вашите запитвания.

Когато въведете заявка в лентата за търсене на Google, търсачката идентифицира подходящо съдържание от уеб страници, което най-добре отговаря на заявката. Тя извлича най-подходящата информация и я представя в обобщен формат в кутията „Featured Snippet“ (Избрани откъси).

Открийте

Подобно на функцията Discover на Perplexity, функцията Discover на Google ви позволява да разглеждате съдържание, съобразено с вашите интереси. Това е чудесно място да научавате и откривате нови неща, когато нямате нищо конкретно предвид.

Google ви позволява да го персонализирате, като следвате теми, споделяте дали искате да виждате повече или по-малко от нещо и т.н. Тази функция е достъпна в приложението Google и на началния екран на Android.

Цени на Google

Google е напълно безплатен.

Perplexity AI срещу Google: сравнение на функциите

В сблъсъка между ветеран и новоизгряващ претендент е време да решим коя търсачка е победителката. За да стигнем до заключение в дебата Perplexity AI срещу Google, нека сравним характеристиките и на двете.

Цени

При избора на победител е от решаващо значение да се вземе предвид цената. Но как да определите победителя, когато едната търсачка е напълно безплатна, а другата предлага платена версия?

Perplexity

Perplexity има модел „freemium“. Безплатната версия включва всички основни функции и режими на търсене. Про версията обаче предлага по-добро преживяване. В Pro режим изкуственият интелект задава уточняващи въпроси относно вашите запитвания, за да подобри резултатите.

В Pro режима можете да качвате неограничен брой файлове и да избирате между AI модели за по-дълги контексти и подобрени отговори. Освен това имате достъп до API.

Така че, ако искате да спестите време и да получите бърз достъп до надеждна и обобщена информация, Perplexity определено си заслужава да бъде опитан!

Google

Търсачката Google е напълно безплатна, така че всичките й функции са лесно достъпни и безплатни. Така че, ако обичате да използвате старата добра търсачка и не ви пречи да преглеждате дълги списъци с уеб страници, Google е идеалният избор за вас.

Победител: С безплатната си търсачка Google е ясен победител в този кръг!

Точност на отговора

Това, което прави една търсачка добра, е точността на отговорите й. Да проверим коя от двете има по-добра точност на отговорите: Google или Perplexity.

Perplexity

Perplexity използва усъвършенствани езикови модели и контекстуално разбиране, за да дава изключително точни отговори. Фокусът му върху разбирането на контекста помага за споделянето на точни отговори на сложни запитвания.

Друга чудесна функция, която Perplexity Pro предлага, е възможността да изберете своя AI модел между GPT-4 Turbo на OpenAI, Claude 3 на Anthropic, Experimental на Perplexity и Large на Mistral. Така че, ако не сте доволни от отговора, даден от конкретен модел, можете да промените модела и да пренапишете отговора.

Освен това, за разлика от традиционните търсачки, Perplexity дава приоритет на релевантността и по-новата информация пред други фактори като SEO и реклами. По този начин резултатите му могат да се считат за по-надеждни и точни.

Google

Google използва много фактори, за да определи качеството на съдържанието. Тези фактори включват релевантността на ключовите думи, намерението на потребителя и качеството на страницата. Програмата за оценка на качеството на търсенето също събира обратна връзка от хората, за да разпознава експертни и надеждни страници.

Точността обаче зависи и от заявката и контекста на търсенето. Така че една двусмислена заявка може да доведе до редица резултати, които трябва да прегледате, за да намерите правилната информация. Ако Google не може да намери много надеждна информация, показва съобщение, в което го посочва.

Победител: В крайна сметка, по отношение на точността, Perplexity печели, благодарение на това, че не разчита на реклами и SEO и предлага възможност за избор между различни AI модели.

Обхват на резултатите от търсенето

Какви резултати показва търсачката и отговорите? Разнообразни ли са? Достъпни ли са в реално време? Тези въпроси са важни при избора на най-добрата търсачка.

Perplexity

Perplexity предлага изчерпателни и релевантни резултати от търсенето, като използва своите усъвършенствани алгоритми и разбиране на контекста, за да предостави информация. Той се фокусира върху търсенето в реално време и предоставянето на цитати от източници, за да подобри качеството и надеждността на резултатите. Фидът Discover също ви дава кратки отговори по актуални теми.

В зависимост от това колко добре сте формулирали заявката си, Perplexity отделя време да прегледа резултатите и да ви предостави информация. Освен това в Perplexity няма платени резултати, така че получавате само най-релевантната информация.

Въпреки това, за разлика от Google, не можете да получите локални резултати от търсенето. Така че, ако обичате да получавате директни отговори на въпросите си, вместо да търсите информация, Perplexity е най-подходящ за вас.

Google

Google предоставя обширни и разнообразни резултати от търсенето, обхващащи различни теми и източници в интернет. Вместо да ви дава директни отговори обаче, Google споделя списък с връзки, които счита за най-релевантни за вашето запитване. От вас зависи да потърсите нужната ви информация сред тези връзки.

Можете да получите и резултати от локално търсене, като споделите местоположението си с Google. Освен това функцията Discover на Google ви позволява да разглеждате персонализирано съдържание.

Google също започна да дава отговори и обзорни информации, базирани на изкуствен интелект, в някои резултати от търсенето. Те обаче не са толкова точни, колкото отговорите на Perplexity.

Победител: Зависи от вашите нужди. Ако предпочитате отговорите на изкуствения интелект, Perplexity е победителят. Но ако предпочитате да намирате информацията сами с помощта на списък с подходящи връзки, Google е вашият победител.

Потребителски интерфейс и достъпност

Търсачката, преди всичко, трябва да бъде достъпна с интуитивен интерфейс. Да видим коя има по-добър интерфейс – Perplexity AI или Google.

Perplexity

Perplexity има модерен, лесен за използване и интуитивен интерфейс, който комбинира търсене и чат. Основната страница е добре проектирана, с лента за търсене, разположена в средата на страницата. Опцията за превключване на медии и прикачване на файлове се намира точно под лентата за търсене.

Функцията „Библиотека“ ви позволява да организирате вашите теми по проект или тема, да каните хора и да променяте настройките за поверителност.

Поради това е изключително лесен за използване. Мобилното приложение е достъпно както за потребители на Android, така и за потребители на iPhone, което го прави достъпно.

Google

Google има лесен за ползване и достъпен интерфейс, до който може да се получи достъп чрез уеб браузъри, смартфони и таблети. Когато въведете нещо, функцията за автодопълване показва възможни запитвания.

Най-посещаваните от вас уебсайтове също са изброени точно под лентата за търсене. Опциите за търсене на изображения, отваряне на Gmail и други са достъпни в горния десен ъгъл.

Google е достъпен за всички. Потребителите могат да въведат заявката си, да търсят с глас или да търсят по изображение.

Победител: По отношение на достъпността Google води с усъвършенстваните си функции, като търсене с глас и изображения.

Perplexity срещу Google: кой е победителят?

В битката между Perplexity и Google, търсачките и отговорите имат своите силни и слаби страни.

Например, Perplexity AI предлага изчерпателни и директни отговори на вашите запитвания с цитиране на източници, за да гарантира точността. Въпреки това, той не е толкова достъпен като Google и може да не се представя добре при провеждането на пазарни проучвания или академични изследвания, така че може да се наложи да потърсите алтернативи на Perplexity.

От друга страна, Google е леснодостъпна търсачка, която ви предоставя релевантни и точни резултати от търсенето. Тя е отлична за изследователски цели, с инструменти като Google Trends, Google Scholar и различни режими на търсене. Въпреки това, тя не предоставя директни отговори на вашите запитвания.

Следователно, крайният победител зависи от вашите нужди. Ако искате дълбочина и проучване, Google Search е непобедим. Но ако искате кратки резюмета, бързи и информирани отговори или AI инструмент за неща като анализ на конкурентите, Perplexity може да ви подхожда по-добре.

Perplexity срещу Google в Reddit

В търсенето си на отговор на въпроса „Perplexity или Google“ се обърнахме към Reddit, за да получим отговори директно от хората. При търсене на „Perplexity или Google“ в Reddit много потребители се съгласиха, че Perplexity е променил начина, по който работят търсачките, с своите усъвършенствани функции и контекстуални отговори.

Замених Google с Perplexity. Използвам и много други AI технологии. Но Google лесно ще се адаптира. Не бях сигурен защо ми е нужен Perplexity, след като вече разполагам с толкова много AI технологии, но неговата незабавна скорост при отговаряне на въпроси му осигурява собствена ниша като AI търсачка.

Въпреки това, много потребители се съгласиха, че Google може да се адаптира, за да се изравни с Perplexity.

Обичам Perplexity, но е много по-вероятно Google да промени своя модел на търсене към нещо по-подобно. Всъщност вече са го направили – ако изберете тази опция, сега получавате отговора на AI в горната част. Много по-основно, но вече се движат в тази посока.

Запознайте се с ClickUp: най-добрата алтернатива на Perplexity и Google

Perplexity и Google са чудесни, ако искате само да търсите информация. Но има по-добър вариант, ако искате да комбинирате търсенето с приложението му в инструмент за управление на задачи или проекти!

ClickUp е най-добрата платформа за продуктивност, създадена да ви помогне да спестите време чрез универсално търсене и използване на изкуствен интелект за намиране и управление на информация. Но не е нужно да ни вярвате на думата.

Разгледайте тези конкурентни функции на ClickUp и преценете сами:

ClickUp Brain

Пишете, редактирайте и получавайте отговори с ClickUp Brain

ClickUp Brain е мощен AI асистент, който ви помага да спестите време и да създадете съдържание, съобразено с вашите нужди, за секунди. Неговата способност да пише съдържание и да отговаря на всички ваши въпроси незабавно се конкурира с тази на Perplexity.

AI Knowledge Manager на Brain може да отговори бързо и точно на всички въпроси, свързани с вашата работа в ClickUp (и всички приложения, които сте свързали с платформата). Усъвършенствайте писането си с интегриран асистент за писане и мениджър на знания.

С помощта на ClickUp Brain можете също да коригирате правописа, да създавате резюмета на документи, да извличате задачи за действие от бележките си от срещи, да превеждате текст и да отговаряте на съобщения.

ClickUp Docs

Пишете, редактирайте и работете по-умно с ClickUp Docs 3. 0

Ако имате много документи и искате нещо по-интуитивно от Google Docs, ClickUp Docs е вашето решение. С Docs можете да създавате, редактирате и организирате идеи с богато форматиране.

Можете също да свързвате документи и задачи, да вграждате изображения и връзки и да помолите AI да редактира или подобри текста ви в документа.

Освен това улеснява сътрудничеството – можете да задавате разрешения, да споделяте документи с колеги и да ги редактирате заедно в реално време.

Тъй като AI е интегрирана в Docs, можете просто да използвате AI подсказка в документа, за да:

Създаване на таблици с резултати от търсенето

Проверете правописа и граматиката

Генериране на шаблони

Обобщете съдържанието му и го вмъкнете като подзаглавие на документа.

ClickUp Universal Search

Намерете правилните отговори на вашите въпроси

Универсалното търсене на ClickUp ви гарантира, че имате цялата информация в ClickUp и свързаните приложения на една ръка разстояние. Намерете бързо всеки файл, използвайте команди за търсене като преки пътища към връзки, търсете в любимите си приложения и др. Това е като ваш личен Google.

Колкото повече използвате Universal Search, толкова по-релевантни и персонализирани резултати ще ви показва. Най-хубавото е, че можете да имате достъп до него навсякъде в ClickUp.

Търсете по-умно с ClickUp

Google отдавна доминира на пазара на търсачките. Той промени начина, по който работи търсенето. С появата на изкуствения интелект обаче, възможностите за търсене отново се развиват, а търсачките, задвижвани от изкуствен интелект, като Perplexity, са в челните редици на тази промяна. Въпреки това, както Google, така и Perplexity имат ограничения, които не позволяват на хората да се възползват максимално от търсенето.

Тук на помощ идва ClickUp. Това е всеобхватна платформа за продуктивност, която подобрява търсенето и позволява приложението му в ежедневната ви работа. Регистрирайте се безплатно още днес!