Gemini и ChatGPT за писане: кой е по-добър?

Един слънчев понеделник сутрин. На бюрото ви стои чаша кафе, а в главата ви се ражда блестяща идея. Готови сте да я превърнете в увлекателна публикация в блога, завладяваща кампания или дори следващата вирусна тенденция.

Но има пречка. Имате нужда от инструмент за блогване или асистент за писане, който да усили и ускори вашата креативност.

Представяме ви Gemini и ChatGPT, два от най-големите AI инструмента за създаване на съдържание. Независимо дали създавате перфектния имейл, обмисляте идеи за социалните медии или работите върху стратегическа презентация, подходящият AI инструмент може да направи голяма разлика.

Но кой от двата отговаря най-добре на вашите нужди? Сравняваме Google Gemini и ChatGPT за писане и създаване на перфектно съдържание.

⏰ 60-секундно резюме Търсите най-добрия AI инструмент за писане?Google Gemini и ChatGPT са най-добрите кандидати: Google Gemini предлага търсене в интернет в реално време, мултимодален вход и безпроблемна интеграция с приложенията на Google Workspace като Gmail и Docs. Идеален за проверка на факти и обработка на сложни входни данни като изображения и аудио.

ChatGPT се фокусира върху създаването на творческо съдържание, автоматизацията и персонализираните GPT за индивидуални задачи. Чудесен е за написване на блогове, обобщаване на документи и генериране на идеи за съдържание. Искате нещо още по-добро? Опитайте ClickUp. ClickUp Brain AI, Docs и автоматизация на задачите съчетават всичко, от което се нуждаете, в една платформа. Пишете, организирайте и повишете производителността си без усилие – всичко в ClickUp.

Какво е Google Gemini?

Стартиран в началото на 2023 г., Gemini (по-рано известен като Bard) е отговорът на Google на ChatGPT на OpenAI.

Създаден на базата на LaMDA (Language Model for Dialogue Applications), Gemini е AI-задвижван разговорен асистент, предназначен за генериране на текст, търсене в интернет в реално време и мултимодална обработка.

Това означава, че той е обучен на различни типове данни от начало до край. Поради това Gemini може да обработва и разсъждава върху различни форми на входни данни, като текст, изображения, аудио и видео.

Например, Gemini може да интерпретира ръчно написани бележки, графики и диаграми, за да се справи с комплексни проблеми. Архитектурата му позволява да обработва текст, изображения, аудио и видео кадри като преплетени последователности, което го прави много по-гъвкав.

🧠 Интересен факт: Преди Gemini, пробивите на Google в областта на изкуствения интелект, като AlphaGo и DeepMind, проправиха пътя за иновации в областта на разговорния изкуствен интелект.

Функции на Gemini

Това, което прави Gemini уникален, е начинът, по който извлича и обработва информация. Вместо да разчита единствено на предварително обучени статични данни, той взаимодейства в реално време, използвайки разговорна интелигентност.

Нека разгледаме основните му функции:

1. Характеристика № 1: Разширения на Gemini

Google постоянно добавя нови функции към Gemini, като най-новата от тях е Gemini Extensions. Този инструмент позволява на Gemini да извлича данни от Gmail, Google Docs, Google Maps и Google Drive, както и от други инструменти в Google Workspace.

Да предположим, че планирате бизнес пътуване до Гранд Каньон. Вместо да преминавате между множество приложения и раздели, Gemini ще се погрижи за всичко.

Той ще извлече датите, които са удобни за всички от Gmail, ще търси варианти за полети в реално време, ще резервира хотели, ще изпраща указания чрез Google Maps и дори ще предлага YouTube видеоклипове с неща, които можете да правите.

Това е най-добрият инструмент за опростяване на планирането ви.

2. Функция № 2: Асистент с Gemini

Друга интересна функция е Асистентът в Gemini. Той съчетава персонализирана помощ с генеративна AI. Можете да взаимодействате с него чрез текст, глас или дори изображения. Асистентът не само ви слуша, но и ви разбира и ви дава полезни отговори.

Да предположим, че искате да публикувате снимка от дипломирането си, но не можете да намерите подходящ надпис.

С помощта на асистента в Gemini можете да насложите изображението и да го помолите да генерира надпис. Той ще анализира изображението и ще създаде персонализирана публикация за вас. Това е уникален, първи по рода си инструмент, който марките никога преди не са предлагали.

💡 Съвет от професионалист: Използвайте мултимодалните възможности на Google Gemini, за да сканирате ръчно написани бележки или диаграми за бързи прозрения – идеално за сесии за мозъчна атака по проекти.

3. Функция № 3: Бутон „Google it“ (G)

Друга полезна функция е бутонът „Google it“. След като получите отговор от Gemini, можете да кликнете върху иконата „G“, за да проверите дали отговорът е подкрепен от подобно съдържание в интернет. Това помага да се провери бързо точността на отговора.

Ако искате повече контекст по дадена тема, кликнете върху подчертаните фрази в чата. Можете също да споделите разговора, като генерирате публичен линк. По този начин някой друг може да зададе последващи въпроси на Gemini и вие можете да продължите разговора.

Цени на Gemini

Gemini Business : 24 $/месец на потребител

Gemini Enterprise: 36 $/месец на потребител

Какво е ChatGPT?

ChatGPT, разработен от OpenAI и пуснат на пазара през ноември 2022 г., е AI чатбот, проектиран да генерира текст, подобен на човешкия.

Независимо дали става дума за изготвяне на отговори на въпроси, създаване на съдържание в шаблони ( календари за съдържание, маркетинг, разработка на софтуер, каквото и да изберете), превод на езици или дори кодиране, ChatGPT лесно се справя с различни задачи.

Основни функции като генериране на текст и създаване на просто съдържание са достъпни за тези, които използват безплатната версия на ChatGPT.

Обаче, ъпгрейдът към платената версия отключва разширени инструменти, включително достъп до интернет и неограничено създаване на изображения. Тези подобрения правят ChatGPT отличен избор за генериране и взаимодействие с текстово съдържание.

Последните версии, като GPT-4, са вдигнали летвата, като се справят с комплексни задачи по-ефективно от по-ранните версии. Тази еволюция гарантира, че ChatGPT остава ценен инструмент за създаване на ангажиращо, висококачествено съдържание.

Характеристики на ChatGPT

ChatGPT се основава на огромни количества данни и усъвършенствани езикови модели на изкуствен интелект, за да генерира естествени и човекоподобни отговори. Той е идеален за различни бизнес, образователни и развлекателни сценарии.

Противно на широко разпространеното мнение, ChatGPT не е съзнателен – той работи, като предсказва текстови последователности въз основа на своето обучение.

Ето някои от най-полезните му функции:

1. Характеристика № 1: Примери за подсказки

Ако някога сте се взирали в празен екран, без да знаете откъде да започнете, примерите за подсказки на ChatGPT могат да ви помогнат. Тази функция действа като начало на разговор, давайки ви ясна посока от самото начало.

Можете да изберете примерна AI задача за писане, за да генерирате смислени и интересни отговори.

Намирането на подходящия подтик за писане е още по-лесно благодарение на шаблоните, които ви помагат да създадете перфектния подтик за секунди.

Вземете например шаблона за писане на ClickUp ChatGPT. Той използва усъвършенствана обработка на естествен език (NLP), за да даде представа за вашия стил на писане и предпочитани теми.

2. Характеристика № 2: Автоматизиране на задачи

ChatGPT функционира като виртуален асистент, способен да автоматизира задачи и да повиши производителността. Той може да изготвя чернови на имейли, да обобщава дълги документи или да генерира идеи за съдържание.

Можете да използвате ChatGPT за автоматизиране на създаването на съдържание, което спестява време, като същевременно поддържа качеството. Адаптивността му позволява да се учи от взаимодействията, като предоставя персонализирани отговори, които се подобряват с течение на времето.

Възможността за създаване на персонализирани GPT-та прави още една крачка напред, като позволява специализирани асистенти за конкретни задачи като маркетингови кампании, маркетинг на съдържание или управление на проекти.

3. Характеристика № 3: Намиране на думи

Намирането на перфектната дума може да подобри вашето писане, но това не винаги е лесно. ChatGPT преодолява тази пречка, като анализира контекста на вашите изречения, за да предложи точни и подходящи алтернативи.

За разлика от традиционния тезаурус, ChatGPT не просто изброява синоними – той идентифицира думи, които подобряват яснотата и предават ефективно вашите идеи.

Тази функция се оказва особено полезна за задачи като копирайтинг, тъй като помага на писателите да намерят думите, които предават перфектния тон и смисъл. ChatGPT гарантира, че вашите думи оставят правилното впечатление, независимо дали изготвяте доклад, редактирате роман или пишете имейл.

Цени на ChatGPT

Безплатно

Плюс : 20 $/месец на потребител

Екипи : 30 $/месец на потребител

Предимство: 200 $/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Gemini и ChatGPT: сравнение на функциите

Вече разгледахме уникалните функции на ChatGPT и Google Gemini, които улесняват живота ви.

Но нека отговорим на големия въпрос: Кой от двата е по-добър? Ето един бърз поглед.

Функции Google Gemini ChatGPT Генеративни възможности Информативни и подробни отговори Креативно и ангажиращо съдържание Модели за обучение Търсене в интернет в реално време с актуални отговори Предварително обучени, статични данни; може да станат остарели Интеграции Дълбока интеграция с екосистемата на Google (Gmail, Docs и др.) Персонализирани GPT и поддръжка на мултимедийно въвеждане Мултимодални възможности Обработва текст, изображения, аудио и видео заедно Основно текстово, с опционални визуални плъгини Функции на асистента Персонализирана помощ чрез глас, текст или изображения Автоматизира задачи като изготвяне на имейли и генериране на идеи Намиране на думи Предложения, съобразени с контекста, за по-голяма яснота Помага да намерите точните думи въз основа на контекста Проверка на фактите Вграден бутон „Google it“ за проверка на точността Разчита на потребителя за външна проверка на фактите Примери за подсказки Предоставя интелигентни подсказки за по-бързо писане Предлага предварително създадени подсказки и персонализирани шаблони Автоматизация на задачи Оптимизира многоетапни задачи в екосистемата на Google Автоматизира повтарящи се задачи като обобщаване на документи Цени Бизнес: 24 $/месец; Предприятие: 36 $/месец Безплатно до 200 $/месец; персонализирани цени за Enterprise

Нека разгледаме подробно някои ключови сравнения:

Характеристика № 1: Генеративни възможности

ChatGPT и Google Gemini се отличават в създаването на текст, но как се сравняват?

Например, ако дадем на двата AI инструмента задача като „Напишете есе за влиянието на климатичните промени върху селското стопанство“, можем да забележим някои разлики.

Gemini предоставя изчерпателен и добре обоснован отговор, фокусирайки се върху преките въздействия на климатичните промени върху селското стопанство. Той подчертава как повишаването на температурите, промяната в режима на валежите и избухването на вредители заплашват глобалната продоволствена сигурност.

Отговорът засяга и социално-икономическите последици за дребните земеделски производители и селските общности.

Този подход добавя дълбочина към темата и отразява способността на Gemini да генерира подробно и информативно съдържание.

От друга страна, ChatGPT създава ясни, структурирани есета, които остават верни на темата, като същевременно предлагат творчески формулировки и интересни примери. Неговите генератори на конспекти са особено полезни за организиране на сложни идеи безпроблемно.

Победител: Когато става въпрос за използване на AI за копирайтинг, резултатът е равен – и двата инструмента се отличават с висококачествено и смислено съдържание.

👀 Знаете ли, че... Адаптивното обучение на ChatGPT подобрява отговорите с течение на времето, като анализира вашия стил на въвеждане и предпочитания – като че ли имате виртуален партньор за писане.

Характеристика № 2: Модели за обучение

Една от основните разлики между ChatGPT и Google Gemini е типът големи езикови модели (LLM), които използват. Gemini работи на архитектурата PaLM 2, докато ChatGPT разчита на архитектурата Transformer.

Какво означава това за вас като потребител? Просто казано, отговорите на ChatGPT се базират на по-стари данни за обучение, което може да направи информацията му остаряла с течение на времето.

От друга страна, Gemini извлича данни от интернет в реално време. Това прави отговорите на Gemini по-релевантни и актуални, което е огромно предимство, ако се нуждаете от най-новата информация за създаване на документация или провеждане на изследвания.

Победител: Gemini предлага най-актуалните отговори благодарение на възможностите си за търсене в реално време в интернет.

Характеристика № 3: Интеграции

Когато става въпрос за интеграции, Gemini предлага повече удобство за тези, които вече са дълбоко въвлечени в екосистемата на Google. С Gemini Extensions можете да извличате данни директно от приложенията и инструментите на Google, като Gmail, Google Docs и Google Maps.

Това го прави отличен избор за потребители, които разчитат на тези инструменти ежедневно.

ChatGPT обаче предлага нещо различно: персонализирани GPT. Можете да създадете персонализирани версии на ChatGPT, които да отговарят на вашите специфични нужди. Освен това поддържа въвеждане на изображения и глас, което добавя още по-голяма гъвкавост.

И така, кой инструмент печели в тази категория?

Победител: ChatGPT има предимство в предлагането на персонализирани версии, съобразени с вашите нужди. Разширенията на Google Gemini обаче са от голяма помощ за хората, които често използват набора от инструменти на Google.

Gemini срещу ChatGPT в Reddit

Потребителите на Reddit имат силни мнения в дебата ChatGPT срещу Google Gemini. Например, превъртайки „ChatGPT 4 или Gemini Advanced? Кое предпочитате? “, този коментар повдига интересни аргументи за и против двата инструмента.

Някои потребители твърдят, че Gemini Advanced е по-добрият избор за творчество и писане. По думите на един потребител:

Мисля, че [Gemini Advanced] е най-добрият за писане и творчество. Смятам, че е далеч по-добър от GPT4 по отношение на качеството на писане. Изпробвах го с измислени истории и той е далеч по-креативен, по-малко разчита на клишета и има по-добро разбиране за наратива.

Мисля, че този [Gemini Advanced] е най-добрият за писане и творчество. Смятам, че е далеч по-добър от GPT4 по отношение на качеството на писане. Опитах го с измислени истории и той е много по-креативен, по-малко разчита на клишета и има по-добро разбиране за наратива.

Въпреки това, не всички са съгласни с тази оценка. Някои потребители на Reddit смятат, че ChatGPT предлага по-точни и висококачествени отговори. Те считат, че Gemini понякога не е достатъчно прецизен.

В едно интересно сравнение потребителят @frostybaby13 сподели опита си с двата инструмента. Той използва ChatGPT Plus от май 2023 г. за творческо писане и ролеви игри, но откри, че е изненадващо полезен за много практически задачи.

Използвам GPT+ от май 2023 г., строго за творческо писане и ролеви игри. Но той ми помогна и да се науча да редактирам видеоклипове, въпреки че никога преди не бях ползвал софтуер за редактиране, да напиша писма до апартамента си за нещата, които не вървят добре, да вляза в BIOS, за да променя настройка за сигурност, от която се нуждаех, за да надстроя до Win 11, и най-важното, да разбера хронично болната си котка, която изведнъж разви симптоми, които налагаха да отида веднага на ветеринар, а не да „изчакам няколко дни, за да видя“, защото евентуален проблем с урината може да стане критичен, ако не се лекува бързо.

Използвам GPT+ от май 2023 г., строго за творческо писане и ролеви игри. Но той ми помогна и да се науча да редактирам видеоклипове, въпреки че никога преди не бях ползвал софтуер за редактиране, да пиша писма до апартамента си за нещата, които не вървят добре, да вляза в BIOS, за да променя настройка за сигурност, от която се нуждаех, за да надстроя до Win 11, и най-важното, да разбера хронично болната си котка, която изведнъж разви симптоми, които налагаха да отида веднага на ветеринар, а не да „изчакам няколко дни, за да видя“, защото евентуален проблем с урината може да стане критичен, ако не се лекува бързо.

Въпреки това, те отбелязват, че творческите възможности на Gemini, по-специално, „са ИЗУМИТЕЛНИ. ” [sic] Обобщавайки своя опит, те считат, че всеки инструмент има свои силни страни.

Бих преминал към Gemini веднага, ако се занимавах само с творческо писане, но през последните месеци свикнах с GPT като с новия „Google“ и просто му разказвам всичките си проблеми и чакам да ми каже какво да правя. Все още не „вярвам“ на Gemini за всичко това, знаейки, че прави елементарни логически грешки.

Бих преминал към Gemini веднага, ако се занимавах само с творческо писане, но през последните месеци свикнах с GPT като с новия „Google“ и просто му разказвам всичките си проблеми и чакам да ми каже какво да правя. Все още не „вярвам“ на Gemini за всичко това, знаейки, че прави елементарни логически грешки.

Запознайте се с ClickUp – най-добрата алтернатива на Gemini и ChatGPT

Вероятно сте забелязали техните ограничения, ако проучвате AI инструменти като Google Gemini и ChatGPT. Макар и двата да предлагат творчески и генеративни възможности, те често не са достатъчно точни и надеждни. Най-важното е, че те не са интегрирани във вашите работни процеси, така че използването им за писане и документиране означава ръчно въвеждане на работни данни.

AI технологията се развива бързо, но все още има място за подобрения в инструменти като тези.

За щастие, има алтернатива, която съчетава ефективност, точност и гъвкавост: ClickUp. Този инструмент опростява работните процеси, като се фокусира върху предоставянето на висококачествени резултати, съобразени с вашите нужди.

Ето защо приложението Everything за работа се отличава като инструмент за писане:

ClickUp е номер 1: ClickUp Brain

Пишете по-бързо, обобщавайте и полирайте текста и генерирайте отговори с помощта на ClickUp Brain.

Представете си, че намалявате времето за работа наполовина, докато се концентрирате върху творческа и значима работа. Това е точно това, което прави ClickUp Brain.

Този AI-базиран асистент се адаптира към всяка роля и предлага стотици инструменти, подкрепени от научни изследвания, за различни функции, от маркетинг до обслужване на клиенти.

С ClickUp Brain можете да се възползвате от функции като разширени възможности за обобщаване. Дълги коментари към задачи? Той ги обобщава в кратки резюмета, за да можете да схванете ключовите моменти за секунди.

Действията след срещата също са ясно определени, без да е необходимо да преглеждате обширни бележки.

Бъдете по-уверени в комуникациите си, като проверявате, съкращавате или изготвяте чернови на имейли с ClickUp Brain.

За писателите ClickUp Brain е като личен редактор. Той гарантира, че вашето съдържание е ясно, кратко и увлекателно.

Той дори елиминира необходимостта от отделни AI инструменти за писане, като предлага предварително структурирани заглавия, таблици и оформление, за да оптимизира процеса на създаване на съдържание. Това го прави един от най-добрите AI генератори на съдържание, фокусирани върху качеството и релевантността.

ClickUp One Up #2: ClickUp Docs

ClickUp Docs отива отвъд простото създаване на документи, като се интегрира безпроблемно в работните процеси на вашия екип. Функции като вложени страници, отметки и опции за персонализиране на стила издигат вашата документация на ново ниво.

Управлявайте важни документи и насърчавайте сътрудничеството в екипа с ClickUp Docs

Сътрудничеството е лесно с редактиране в реално време, маркиране на коментари и възлагане на задачи – точно като в социалните медии. Независимо дали създавате пътни карти или бази от знания, ClickUp Docs гарантира, че всички остават съгласувани и продуктивни.

Той е идеален за екипи, които трябва да пишат указания за бранда, за да поддържат последователен тон, формат и точност във всички материали.

Предимство на ClickUp № 3: Шаблони на ClickUp

ClickUp е мощен инструмент, който улеснява работата с задачи, проекти и работни процеси. Въпреки това, широкият му набор от функции понякога може да изглежда прекалено голям.

Ето защо ClickUp предлага библиотека с над 1000 готови за употреба шаблони за проекти – от шаблони за социални медии до шаблони за човешки ресурси и набиране на персонал – за всякакъв вид екип или проект.

Един от най-ценните шаблони за създателите на съдържание е шаблона за писане на съдържание ClickUp.

Написването на съдържание често е отнемащ време и сложен процес с много променливи елементи. Ето защо е важно да разполагате с подходящите инструменти, за да поддържате организация и да спазвате сроковете.

Изтеглете този шаблон Направете писането на съдържание по-лесно от всякога с шаблона за писане на съдържание на ClickUp.

Този шаблон е специално създаден, за да опрости целия процес на писане и да ви помогне да се съсредоточите върху това, което е важно.

Този шаблон улеснява работата ви, като ви позволява да:

Планирайте и приоритизирайте задачите, за да гарантирате, че вашият работен процес остава ефективен и в правилната посока.

Организирайте и съхранявайте всички подробности по проекта в централизирано, съвместно работно пространство, така че всички да са на една и съща страница.

Оптимизирайте комуникацията в екипа, като превърнете съвместното създаване на съдържание в безпроблемно преживяване, особено за по-големи проекти.

Преодолейте блокадата на писателя, като предоставяте ясни указания по време на целия процес на писане.

Поддържайте точност и последователност, като се уверите, че цялото съдържание следва стандартизиран формат.

Независимо дали сте маркетинг специалист или копирайтър, шаблоните за писане на съдържание на ClickUp ще ви помогнат да следите всеки аспект от вашия проект – всичко на едно място!

Но това не е всичко!

Платформата предлага и шаблон с указания за писане ClickUp, който ще ви помогне да установите последователни стандарти в целия си екип.

Независимо от вида на писането, с което се занимавате, шаблоните на ClickUp ви помагат да създавате ефективно висококачествена работа.

Изберете ClickUp, за да оптимизирате по-добре работните си процеси

Когато избирате между ChatGPT и Google Gemini, най-добрият избор зависи от вашите конкретни нужди. Всеки инструмент има своите силни страни, а превключването между тях ви позволява да използвате и двата за прецизност на ниво изречение.

Въпреки това, независимо от това коя AI изберете, винаги спазвайте едно златно правило за всяко писане с помощта на AI – проверявайте фактите, проверявайте фактите, проверявайте фактите. (Наистина не може да се подчертае достатъчно.)

Но за тези, които искат да подобрят своя опит в писането с AI с допълнителни функции, ClickUp Brain предлага цялостно решение. То оптимизира работните процеси, автоматизира повтарящите се задачи и ви позволява да се съсредоточите върху създаването на съдържание, което е истинско удоволствие да се чете.

С ClickUp не е необходимо да използвате различни инструменти за управление на проекти, дизайн на приложения или създаване на съдържание. Всичко се съчетава безпроблемно, което позволява лесно сътрудничество и безпроблемна навигация.

Напишете нещо страхотно – регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес!