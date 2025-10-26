11 най-добри алтернативи на Lindy AI за автоматизация на работни процеси и задачи

Натоварена пощенска кутия, разпръснати календарни записи и CRM, която не се актуализира автоматично – това са ежедневните препятствия, които Lindy AI се опитва да преодолее. Въпреки това, тя не успява да предложи по-задълбочени функции за сътрудничество в екипа, споделяне на контекст между работните процеси и унифицирано отчитане.

Това води до разрастване на AI: нарастващ хаос от десетки AI инструменти, които не комуникират помежду си и нямат обща памет за вашата минала работа. За професионалисти, предприемачи и екипи, фокусирани върху продуктивността, които искат нещо повече от повърхностна автоматизация, е време да погледнат отвъд инструментите, които действат самостоятелно. В тази публикация в блога сме подбрали 11 алтернативи на Lindy AI, които се адаптират към вашия процес. Да започнем! 💪

Алтернативи на Lindy AI на един поглед

Ето как се представят най-добрите алтернативи на Lindy AI в сравнение една с друга.

Инструмент Най-подходящо за Най-добри функции Цени* ClickUp Управление на работата и производителност с проследяване на проекти и контекстуална AIРазмер на екипа: Идеален за стартиращи компании и предприятия, които искат да централизират работата и да автоматизират актуализациите Персонализирани и прости автоматизации на задачи, съдържание, задвижвано от AI, възможности за интеграция между различни инструменти, управление на календара и визуална автоматизация на работния процес. Безплатно завинаги; Възможности за персонализиране за предприятия Relay. app Автоматизиране на многоетапни работни процеси в различни приложенияРазмер на екипа: Идеален за оперативни, HR, продажбени и маркетингови екипи Платформа без кодиране, съвместни одобрения, тригери за Slack/имейл, интелигентна логика за разклоняване Безплатно; Започва от 27 $/месец на потребител Bardeen Автоматизация на браузъра с AI за повтарящи се задачи Размер на екипа: Идеален за екипи по набиране на персонал, операции и продажби Автоматизация с 1 клик, AI scraping, контекстуални работни процеси, Chrome-базирани тригери Цена от 129 $/месец Gumloop Създаване на интерактивни работни процеси, задвижвани от изкуствен интелект, от нулатаРазмер на екипа: Идеален за малки предприятия, които се нуждаят от гъвкави, интерактивни работни процеси Визуален конструктор на работни процеси, GPT-4 интеграции, потоци за генериране на лийдове, автоматизация на сложни работни процеси, съвместима с Zapier. Безплатно; Започва от 97 $/месец на потребител Zapier Свързване на хиляди приложения без кодиранеРазмер на екипа: Идеален за малки и средни предприятия и самостоятелни предприемачи Многоетапни Zaps, условна логика, вградени инструменти за забавяне/форматиране Безплатно; Започва от 29,99 $/месец Make. com Визуално скриптиране и сложни потоци от данниРазмер на екипа: Идеален за технически потребители и екипи, които се нуждаят от работни процеси с голяма логика Интерфейс с функция „плъзгане и пускане“, модулно картографиране на данни, регистри за изпълнение в реално време Безплатно; Започва от 10,59 $/месец на потребител n8n Отворена, гъвкава автоматизация за разработчициРазмер на екипа: Идеален за технически екипи и вътрешни разработчици Самостоятелно хоствана опция, персонализирани кодови възли, API интеграции Персонализирани цени Beam AI AI инструмент за създаване на работни процеси за стартиращи компании и бързоразвиващи се екипиРазмер на екипа: Идеален за стартиращи компании и разрастващи се бизнеси, които се нуждаят от интелигентни вътрешни операции Автоматично генерирани потоци, въвеждане на естествен език, предварително създадени GPT шаблони Персонализирани цени Automation Anywhere Роботизирана автоматизация на процесите (RPA) на корпоративно ниво Размер на екипа: Идеален за големи предприятия и ИТ екипи Обработка на документи с AI, ботове с или без надзор, откриване на процеси Персонализирани цени Microsoft Power Automate Автоматизиране на екосистемата на Microsoft и отвъд неяРазмер на екипа: Идеален за малки екипи и организации, които вече използват екосистемата на Microsoft Интеграция с PowerApps, автоматизация на работния плот, шаблони за работни потоци Безплатно; Започва от 15 $/месец на потребител Движение Автоматизиране на графици и приоритизиране на задълбочената работаРазмер на екипа: Идеален за заети професионалисти, основатели и средни предприятия AI календар асистент, интелигентно резервиране на срещи, оптимизиране на времето за концентрация Цената започва от 19 $/месец на потребител.

Защо да изберете алтернативи на Lindy AI?

Ако търсите по-задълбочена персонализация или междуфункционално сътрудничество в голям мащаб, алтернативите на Lindy AI може да ви подхождат по-добре. Ето защо трябва да обмислите тези инструменти:

Високи разходи за използване: Ценообразуването на базата на използването води до неочаквано високи сметки, особено за екипи, които експериментират с автоматизация или я мащабират.

Ограничени възможности за персонализиране: Предлага по-малко опции за конфигуриране в сравнение с по-гъвкави платформи като ClickUp или Make. com

Сложно въвеждане: Настройката на работния процес може да бъде объркваща, с неясни тригери, ограничена документация и стръмна крива на обучение за нетехническите потребители.

Неудобен потребителски интерфейс: Потребителският интерфейс не е достатъчно изпипан и последователен, което затруднява отстраняването на грешки в автоматизацията или проследяването на статуса на задачите в реално време.

Тежки разрешения за интеграция: Изисква широк достъп до платформи като Google Workspace, което може да породи опасения относно сигурността или поверителността.

Слабо управление на файлове: Lindy AI може да не спазва персонализираните пътеки на папките при качване в Google Drive, което води до проблеми с организирането на данните.

Без офлайн функционалност: Разчита изцяло на интернет връзка, което ограничава използваемостта в среди с ниска скорост на интернет връзката.

Непостоянна видимост на чата: Някои потребители считат, че взаимодействията с клиентската поддръжка или вътрешните актуализации на задачите не са видими в реално време по време на автоматизираните чатове.

🧠 Интересен факт: Корените на изкуствения интелект датират от 30-те години на миналия век. Всичко започва с Алън Тюринг, британски логик, който задава въпроса: „Могат ли машините да мислят?“, което води до създаването на известния тест на Тюринг – концепция, която оформя съвременния изкуствен интелект.

Най-добрите алтернативи на Lindy AI

Ето 11-те най-добри алтернативи на Lindy AI за повишаване на производителността.

1. ClickUp (Най-доброто решение за управление на работата и производителност с проследяване на проекти и контекстуална AI)

Разгледайте ClickUp Autopilot Agents, за да свършите повече работа.

Управлението на проекти с изкуствен интелект на ClickUp поставя работата ви на автопилот, което позволява на вас и вашия екип да се съсредоточите върху важните неща. Това означава, че вече не е нужно да преминавате между множество инструменти за изкуствен интелект—ненужно разрастване на изкуствения интелект. Контекстуалният изкуствен интелект е вграден във всяка функция – задачи, документи, чат, табла и отчети. Нека видим как.

Създайте персонализирани агенти за автопилот въз основа на вашия работен процес.

За да поддържат гъвкави работни процеси, агентите на ClickUp Autopilot се занимават с повтарящи се задачи зад кулисите. Те работят тихо на заден план, така че вие и вашият екип можете да останете фокусирани върху важната работа. Можете лесно да създадете и персонализирате AI агент с Custom AI Agents на ClickUp.

Например, ако обратната връзка от клиенти включва „бавна доставка“, можете да настроите AI да я маркира, да я присвои на Ops и да отбележи настроението.

Създавайте агентни работни процеси и оптимизирайте операциите с ClickUp Autopilot Agents

ClickUp предлага широка гама от предварително създадени агенти за различни случаи на употреба.

Например: Daily Report Agent изпраща автоматизирани седмични актуализации на заинтересованите страни въз основа на данни от проекта в реално време.

Team Standup Agent събира асинхронни актуализации от членовете на екипа и ги обобщава, замествайки дългите срещи за обсъждане на състоянието на проектите.

Auto-Answers Agent отговаря на често задавани въпроси в отговаря на често задавани въпроси в ClickUp Chat , освобождавайки ви от необходимостта да отговаряте два пъти на едно и също нещо. Научете как да настроите своя първи AI агент:

Настройте персонализирани автоматизации с тригери

За разлика от традиционните инструменти, които изискват създаване на потоци или логически карти, ClickUp Automations ви позволява да автоматизирате работния си поток с простото правило „ако това, то онова“.

Създайте своя собствена автоматизация в ClickUp, използвайки тригери, условия и действия

Можете да създадете свои собствени тригери или да изберете от над 100 предварително създадени шаблони за автоматизация, за да: Автоматично присвояване на задачи при промяна на статуса

Изпращайте предупреждения за просрочени задачи

Задействайте повтарящи се списъци за проверка въз основа на дати или завършени задачи.

Превърнете идеите в задачи за миг

Най-хубавото е, че можете да накарате ClickUp Brain да настрои автоматизация за вас с помощта на команди на естествен език, като например: „Напомни ми да изпратя персонализирано съобщение за проследяване на екипа по дизайна всеки вторник в 15:00 ч.“

Какво е ClickUp Brain, питате вие? ClickUp Brain е вашият партньор за продуктивност, задвижван от изкуствен интелект, създаден да превърне вашите идеи в изпълними задачи.

Да предположим, че се подготвяте за нова поредица от подкасти. Не искате да губите време в планиране на всяка стъпка. Затова пишете: „Стартиране на нова поредица от подкасти: резервиране на гости, написване на сценарии за епизодите, записване на интродукции, възлагане на задачата на Рейчъл, първи епизод на 10 септември. “

След като нишката на задачата се напълни с коментари и актуализации, AI Project Manager на ClickUp Brain незабавно обобщава разговора, записвайки решенията, предстоящите действия и ключовите моменти.

🎥 Гледайте: ClickUp предлага AI, която се интегрира с всяка част от вашата работа

И можете да запазите всичко това в ClickUp Docs, което е свързано със свързани проекти и задачи, така че нищо да не се изгуби. Можете също така да публикувате автоматично обобщения на разговорите в чата на екипа, за да държите всички в синхрон, дори ако са пропуснали срещата.

Най-добрите функции на ClickUp

Организирайте графици: Управлявайте работата с помощта на Управлявайте работата с помощта на ClickUp Tasks , за да разпределяте, проследявате и визуализирате задачите.

Проследявайте напредъка към измерими резултати: Съгласувайте ежедневната си работа с целите на компанията, като използвате Съгласувайте ежедневната си работа с целите на компанията, като използвате ClickUp Goals , за да зададете цели и да измервате успеха в реално време.

Съвместно създаване на документация: Работете съвместно в Работете съвместно в ClickUp Docs , за да създавате бележки, да изграждате уикита и да свързвате документи директно със задачи и цели.

Визуално обсъждане на идеи: Използвайте Използвайте ClickUp Whiteboards , за да превърнете идеите в планове и да ги свържете директно със задачите в работното си пространство.

Намерете всичко за секунди: Търсете в цялото си работно пространство с Търсете в цялото си работно пространство с ClickUp Enterprise Search за бързо извличане на данни от задачи, документи, коментари и свързани инструменти.

Бъдете в крак с срещите: AI Notetaker на ClickUp свързва вашите срещи директно с вашата работна среда и обобщава за вас действията, които трябва да бъдат предприети.

Ограничения на ClickUp

За новите потребители това може да изглежда прекалено сложно поради широкия спектър от разширени функции и опции за персонализиране.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Това ревю в G2 наистина казва всичко:

ClickUp е безспорно най-гъвкавият и мощен инструмент за управление на проекти, с който съм работил. Като основател на WRKSTN, помагам на агенции и творчески екипи да оптимизират операциите си – и ClickUp е от ключово значение за това. Възможността да персонализирам всичко, от типовете задачи до автоматизациите, в комбинация с инструменти като табла, формуляри и сега ClickUp Brain, означава, че мога да изграждам мащабируеми, ефективни системи за всеки работен процес. Освен това, харесвам колко бързо платформата продължава да се развива.

ClickUp е безспорно най-гъвкавият и мощен инструмент за управление на проекти, с който съм работил. Като основател на WRKSTN, помагам на агенции и творчески екипи да оптимизират операциите си – и ClickUp е от ключово значение за това. Възможността да персонализирам всичко, от типовете задачи до автоматизациите, в комбинация с инструменти като табла, формуляри и сега ClickUp Brain, означава, че мога да изграждам мащабируеми, ефективни системи за всеки работен процес. Освен това, харесвам колко бързо платформата продължава да се развива.

💡 Бонус: Ако искате да оптимизирате работния си процес, да повишите производителността и да извлечете повече от инвестициите си в AI, ClickUp е всеобхватното решение, което надхвърля възможностите на Lindy AI: Търсете незабавно в ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint и ВСИЧКИ свързани приложения + уеб, за да намерите файлове, документи и прикачени файлове.

Използвайте Talk to Text , за да задавате въпроси, диктувате и давате команди на работата си с глас – без да използвате ръцете си, където и да сте.

Използвайте премиум външни AI инструменти като ChatGPT, Claude и Gemini с едно единствено, контекстуално решение, готово за корпоративно използване. Опитайте ClickUp Brain MAX —супер приложението с изкуствен интелект, което наистина ви разбира, защото познава работата ви. Откажете се от многобройните инструменти с изкуствен интелект, използвайте гласа си, за да свършите работата си, да създавате документи, да възлагате задачи на членовете на екипа и др.

2. Relay. app (Най-подходящо за автоматизирани многоетапни работни процеси в различни приложения)

чрез Replay.app

Приложението Relay. помага на екипите да създават работни процеси, които съчетават автоматизация с интелигентен човешки принос. То е проектирано да се справя с проследяване на продажбите, обобщения на срещи и персонализирани задачи като проучване на конкурентите или актуализации в социалните медии.

Алтернативата на Lindy AI съчетава гъвкавост и контрол. Можете да създавате подробни, персонализирани работни процеси в над 100 популярни инструмента, да добавяте контролни точки, където е необходимо, и да задействате действия в реално време с помощта на webhook поддръжка.

Най-добрите функции на приложението Relay.

Добавете стъпки, изискващи човешко участие, като одобрения, въвеждане на данни и завършване на задачи, за да ангажирате хората там, където е необходимо.

Задействайте работните процеси незабавно, като използвате Webhook Trigger , за да свържете всяка система или приложение.

Персонализирайте заявките по стандартния протокол за хипертекст (HTTP) с пълен контрол върху методите, заглавията и полезния товар.

Използвайте вградени AI стъпки като обобщаване, извличане или превод, за да обработвате съдържание в автоматизирани потоци.

Ограничения на приложението Relay.

По-малко вградени интеграции в сравнение с конкуренти като Zapier или Make

Не е възможно дублиране на работните процеси в различни работни пространства, което затруднява работата на консултантите и агенциите.

Цени на приложението Relay.

Безплатно

Професионална версия: 27 $/месец на потребител

Екип: 98 $/месец (включени 25 потребители)

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за приложението Relay.

G2: 4,9/5 (над 60 рецензии)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Relay. app?

Според рецензия на G2:

Това, което най-много ми харесва в Relay. app, е как поддържа всички на една и съща страница. Проста е, ясна и наистина помага да се движат нещата напред без излишен шум... Едно нещо, което не ми харесва в Relay. app, е, че може да се усеща малко твърда, когато дадена задача или работен процес изискват гъвкавост.

Това, което най-много ми харесва в Relay. app, е как поддържа всички на една и съща страница. Проста е, ясна и наистина помага да се движат нещата напред без излишен шум... Едно нещо, което не ми харесва в Relay. app, е, че може да се усеща малко твърда, когато дадена задача или работен процес се нуждаят от гъвкавост.

📮 ClickUp Insight: 30% от работниците смятат, че автоматизацията може да им спести 1–2 часа седмично, а 19% смятат, че тя може да им освободи 3–5 часа за задълбочена и концентрирана работа. Дори и тези малки спестявания на време се натрупват: само два часа спестени седмично се равняват на над 100 часа годишно – време, което може да бъде посветено на творчество, стратегическо мислене или личностно развитие. 💯 С AI агентите на ClickUp и ClickUp Brain можете да автоматизирате работните процеси, да генерирате актуализации на проекти и да превърнете бележките си от срещи в практически следващи стъпки – всичко това в рамките на една и съща платформа. Няма нужда от допълнителни инструменти или интеграции – ClickUp ви предоставя всичко необходимо за автоматизиране и оптимизиране на работния ви ден на едно място. 💫 Реални резултати: RevPartners намалиха разходите си за SaaS с 50% чрез консолидиране на три инструмента в ClickUp, получавайки обединена платформа с повече функции, по-тясно сътрудничество и единен източник на информация, който е по-лесен за управление и мащабиране.

3. Bardeen (Най-доброто решение за автоматизация на браузъра с AI за повтарящи се задачи)

чрез Bardeen

Bardeen помага на екипите за пускане на пазара да свършат работата си там, където вече прекарват много време: в браузъра. Инструментът се занимава с всичко – от намиране на потенциални клиенти и актуализиране на CRM до персонализирани контакти и проучване на конкурентите.

Той е създаден, за да разбира реалните работни процеси на GTM. Вместо да разчита единствено на API-базирани тригери като други инструменти (например Zapier или Make), Bardeen може да „вижда“ и да взаимодейства директно с уеб страници. Това му позволява да автоматизира задачи, които обикновено изискват човешка намеса, като копиране на информация от уебсайтове, попълване на формуляри или навигация в сложни уеб портали.

Най-добрите функции на Bardeen

Използвайте Magic Box , за да създавате автоматизации, като просто въведете това, което искате.

Обобщете и съберете информация с помощта на Research Agent за по-интелигентно отчитане и анализ.

Създавайте съобщения с Message Generator , който адаптира тона и съдържанието за всеки получател.

Активирайте предварително създадените „плейбуци“, които са шаблони за автоматизация, които могат да се използват многократно, с едно кликване или комбинация от клавиши.

Ограничения на Bardeen

Системата, базирана на кредити, може да стане скъпа при интензивно използване.

Някои потребители съобщават за високо потребление на CPU и RAM, особено при изпълнение на автоматизации, базирани на браузър.

Цени на Bardeen

Стартово ниво: 129 $/месец

Екипи: 500 $/месец (фактурира се ежегодно)

Enterprise: 1500 $/месец (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии на Bardeen

G2: 4,8/5 (над 30 рецензии)

Capterra: Недостатъчно отзиви

🧠 Интересен факт: Тестът на Тюринг предвижда игра, в която човек взаимодейства с машина и друг човек чрез текст. Ако хората не могат да разграничат кои са те, се счита, че машината е издържала теста.

4. Gumloop (Най-доброто решение за интерактивни работни процеси, базирани на изкуствен интелект, създадени от нулата)

чрез Gumloop

Gumloop улеснява създаването и стартирането на персонализирани автоматизации на работни процеси, без да се налага да разчитате на инженери. Можете да автоматизирате всичко само с три стъпки: плъзнете, свържете и стартирайте.

Той работи директно с инструменти, които вашият екип вече използва, като Google Docs, Slack, Notion, CRM инструменти и други. Можете да извличате информация от уебсайтове, да сортирате и обобщавате документи и да изпращате резултатите, където е необходимо.

Най-добрите функции на Gumloop

Задействайте работни процеси с входящи имейли, съобщения в Slack или Webhooks.

Създавайте SEO инструменти като генератори на блог структури, използвайки собствената си логика.

Извличайте и обобщавайте документи в голям мащаб с работния поток Document Summarizer .

Сортирайте и пренасочвайте файлове с помощта на AI-филтри и папки, които разпознават съдържанието.

Ограничения на Gumloop

Усъвършенстваните AI обаждания (например GPT-4o или Claude 3. 5 Sonnet) могат да струват до 20 кредита всяко.

Липсата на опция за чат на живо означава, че потребителите трябва да разчитат на имейл или форуми за помощ.

Цени на Gumloop

Безплатно

Стартово ниво: 97 $/месец на потребител

Pro: 244 $/месец за 10 потребители

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Gumloop

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

🧠 Интересен факт: Роботът София стана първият робот гражданин на Саудитска Арабия през 2017 г. Тя може да се усмихва, да се мръщи и (донякъде) да разказва вицове.

5. Zapier (Най-доброто решение за свързване на платформи на трети страни без кодиране)

чрез Zapier

Zapier предоставя набор от инструменти за автоматизация, с които можете да изграждате цели системи, използвайки логика „дръпни и пусни“, персонализирани интерфейси и шаблони за многократна употреба. Той е създаден, за да поддържа както лични задачи, така и работни процеси в корпоративен мащаб.

Платформата ви позволява да комбинирате интелигентни агенти, да използвате филтри за контрол на логиката и да форматирате данните според нуждите си. Можете също да управлявате автоматизациите за управление на проекти с вградени инструменти като Tables, Canvas и Paths.

Най-добрите функции на Zapier

Визуално картографирайте, документирайте и оптимизирайте сложни работни процеси с Canvas .

Създавайте и управлявайте Zaps, за да автоматизирате рутинни задачи в хиляди приложения без технически умения.

Създавайте и изпълнявайте функции за усъвършенствани автоматизации на базата на код с вграден хостинг.

Съхранявайте и управлявайте данни директно в таблиците на Zapier за гладък поток на автоматизациите.

Ограничения на Zapier

Сложните работни процеси, включващи условия, разклонения или усъвършенствана автоматизация, често изискват обходни решения или персонализирани скриптове, за разлика от алтернативите на Zapier.

Грешките в Zap не винаги са ясни, така че отстраняването на проблеми често изисква преглеждане на логовете или свързване с поддръжката.

Цени на Zapier

Безплатно

Pro: 29,99 $/месец

Екип: 103,50 $/месец за 25 потребители

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Zapier

G2: 4,5/5 (над 1300 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Zapier?

Ето едно ревю на G2 за този инструмент:

Zapier ми спестява часове ръчна работа всяка седмица. Използвам го главно за CRM интеграции – като синхронизиране на потенциални клиенти между платформи, автоматично актуализиране на записите за контакти и задействане на последващи действия – и той работи надеждно на заден план... Някои по-сложни случаи на употреба все още изискват временни решения или персонализирани уебхукове, което може да бъде малко техническо.

Zapier ми спестява часове ръчна работа всяка седмица. Използвам го главно за CRM интеграции – като синхронизиране на потенциални клиенти между платформи, автоматично актуализиране на записите за контакти и задействане на последващи действия – и той работи надеждно на заден план... Някои по-сложни случаи на употреба все още изискват временни решения или персонализирани уебхукове, което може да бъде малко техническо.

6. Make. com (Най-доброто решение за визуално скриптиране и сложни потоци от данни)

чрез Make.com

Make.com ви помага да планирате целия процес на автоматизация, използвайки визуален интерфейс, който ви дава пълен контрол. Можете да проектирате и автоматизирате сложни работни процеси, да трансформирате данни, да задействате действия чрез уебхукове и да го използвате като инструмент за AI сътрудничество.

Най-забележителната му функция е Make Grid, визуална карта на всички ваши автоматизации в реално време. Получавате информация в реално време за това как всичко е свързано, къде се движат данните и кои работни процеси се нуждаят от внимание.

Най-добрите функции на Make.com

Контролирайте логиката и потока с условни изрази и разклонения, използвайки Flow Control .

Преобразувайте входящите данни незабавно с помощта на функции за манипулиране на данни чрез плъзгане и пускане.

Задействайте сценарии външно чрез HTTP/Webhooks, които се свързват с всеки публичен API.

Разпределяйте роли и ограничения с вградени контроли за достъп за по-добро управление на екипа.

Ограничения на Make.com

Съобщенията за грешки понякога са неясни или прекалено технически.

Работните процеси с много стъпки, маршрутизатори или цикли могат да забавят или да се провалят неочаквано.

Цени на Make.com

Безплатно

Основна цена: 10,59 $/месец на потребител

Pro: 18,82 $/месец на потребител

Екипи: 34,12 $ на месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии на Make.com

G2: 4,7/5 (над 240 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 400 отзива)

Какво казват реалните потребители за Make.com?

Според рецензия на Capterra:

Много лесен за научаване и интуитивен за използване, дори за хора, които не са инженери. Позволява много широк спектър от приложения за автоматизация. …Ценообразуването на базата на операциите може да има някои недостатъци, когато потребителите не са правилно въведени в системата.

Много лесен за научаване и интуитивен за използване, дори за хора, които не са инженери. Позволява много широк спектър от приложения за автоматизация. …Ценообразуването на базата на операциите може да има някои недостатъци, когато потребителите не са правилно въведени в системата.

7. N8n (Най-доброто решение за отворена, гъвкава автоматизация за разработчици)

чрез N8n

Повечето инструменти се затрудняват с работни процеси, които изискват сложна логика. Те ограничават възможностите ви за разклоняване, обединяване или повторно използване на стъпки. n8n премахва тези ограничения с динамични контроли за филтри, цикли, превключватели и условно маршрутизиране, които са видими в изчистен визуален редактор.

Като генератор на работни потоци с изкуствен интелект, той показва резултатите в реално време на всеки етап, което ви позволява да отстранявате грешки, без да се налага да изпълнявате целия поток отново. Добавяйте персонализиран код само когато е необходимо и използвайте тригери, уебхукове или HTTP възли, за да свържете всичко, дори инструменти без вградена поддръжка.

Най-добрите функции на N8n

Достъп до инструменти без вградени интеграции чрез curl или съществуващи идентификационни данни

Обединявайте, разделяйте, филтрирайте, премахвайте дублираните елементи или повтаряйте с Transformers , използвайки интелигентна логика и минимални усилия.

Напишете динамична логика, използвайки изрази и кодови възли, и добавете персонализирани трансформации в JavaScript или Python.

Създавайте събития в приложения, уебхукове, чат съобщения или cron задачи, които да отговарят на вашите процеси.

Ограничения на N8n

Въпреки че се твърди, че не се изискват познания по програмиране, потребителите често се нуждаят от основни познания по JavaScript или API структури.

Отстраняването на грешки в сложни работни процеси е трудно и отнема много време.

Цени на N8n

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за N8n

G2: 4,8/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 30 рецензии)

8. Beam AI (Най-подходящ за стартиращи компании, които се нуждаят от AI инструмент за създаване на работни процеси)

чрез Beam AI

Beam е AI инструмент за екипи за обслужване на клиенти и финанси, който автоматизира работните процеси с помощта на самообучаващи се агенти. Тези агенти се адаптират към резултатите, прилагат обратна връзка и усъвършенстват изпълнението си без постоянен надзор.

Задачи като одит на заплатите, преглед на автобиографии или управление на заявки от клиенти се обработват автономно и се усъвършенстват с течение на времето. Всеки агент взема решения в реално време, използвайки системата за превключване на модели на Beam.

Те избират подходящия модел, задействат стъпки въз основа на контекста и поддържат процесите без забавяния.

Най-добрите функции на Beam AI

Изберете идеалния модел за всяка задача динамично с ModelMesh .

Вградете SOP, за да обучите агентите на съществуващите процеси и да се свържете с вашите системи за минути.

Следете производителността в реално време с табла, показващи активността на агентите, процента на грешките и резултатите от работните процеси.

Ограничения на Beam AI

Потребителите трябва да управляват собственото си векторно хранилище, което може да увеличи сложността на настройката.

Оптимизирани предимно за стандартни документи; може да не поддържат сложни или нишови типове файлове.

Цени на Beam AI

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Beam AI

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

🔍 Знаете ли, че... Първият AI чатбот е създаден през 1966 г. от професора от MIT Джоузеф Вайзенбаум. Той е кръстен ELIZA и изпълнява ролята на психотерапевт. Потребителите въвеждат своите мисли, а Eliza отговаря, използвайки проста система, базирана на правила, която имитира човешката реч.

9. Automation Anywhere (Най-доброто решение за роботизирана автоматизация на процесите (RPA) на корпоративно ниво)

чрез Automation Anywhere

Automation Anywhere комбинира обработка на документи, дизайн на работни процеси и системна интеграция. Неговият механизъм за автоматизация разбира как работят процесите в реални условия, адаптира се към промените и поддържа съгласуваност в изпълнението между отделните отдели.

Този софтуер за автоматизация на задачи предоставя на екипите инструменти за бързо създаване, управление и внедряване на автоматизации, като всичко се изпълнява в облака. Освен това получавате работно пространство, в което можете да наблюдавате дейността и да коригирате стратегиите в реално време.

Най-добрите функции на Automation Anywhere

Създавайте агенти с AI Agent Studio, за да проектирате и управлявате изпълнители на персонализирани задачи.

Открийте пропуските с Process Discovery, разкрийте неефективностите и получите подкрепени с данни предложения за това какво да автоматизирате.

Свържете работата си с Automation Co-Pilot, добавяйки помощ за автоматизация на екрана в ежедневните приложения.

Ограничения на Automation Anywhere

Ботовете могат да изпитват забавяне или нестабилност при обработката на сложни процеси.

Въпреки че е с ниско ниво на кодиране, често изглежда като програмно.

Цени на Automation Anywhere

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Automation Anywhere

G2: 4,5/5 (над 3900 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (190+ отзива)

🔍 Знаете ли, че... Терминът „изкуствен интелект“ е измислен през 1956 г. на конференцията в Дартмут от Джон Маккарти, която днес се счита за раждането на изкуствения интелект като научна област.

10. Microsoft Automate (най-подходящ за екосистемата на Microsoft)

чрез Microsoft Automate

Power Automate помага на екипите да се справят с повтарящата се работа чрез комбинация от инструменти без код, извличане на задачи и процеси. Можете да проектирате автоматизации на прост език, да ги изпълнявате в облачни или настолни приложения и да обработвате одобрения, задачи с документи или актуализации на данни.

Този AI инструмент за автоматизация ви позволява да автоматизирате прости задачи или многоетапни процеси, като предлага насоки за това на кои работни процеси да се фокусирате след това.

Най-добрите функции на Microsoft Automate

Създавайте и редактирайте работни процеси с помощта на команди на естествен език, използвайки Microsoft 365 Copilot.

Открийте неефективностите и дайте приоритет на автоматизацията с помощта на процес миннинг.

Автоматизирайте действия в приложенията на Microsoft 365 като Excel, Teams и OneDrive.

Настройте обработката на документи и извличайте данни с AI builder

Ограничения на Microsoft Automate

Тихите грешки в сложните работни процеси предизвикват неудовлетвореност

AI функциите могат да объркат нетехническите потребители поради припокриването на инструментите.

Цени на Microsoft Automate

Безплатно

Power Automate Premium: 15 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Power Automate Процес: 150 USD/месец за бот (фактурира се ежегодно)

Power Automate Hosted Process: 215 USD/месец за бот (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Microsoft Automate

G2: 4. 4/5 (над 650 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (над 200 отзива)

Какво казват реалните потребители за Microsoft Automate?

Едно ревю в G2 споделя следното мнение:

Това, което ми харесва в Power Automate, е колко лесно е да настроя потоци между приложенията, които използвам ежедневно, като Outlook, Teams и SharePoint... Понякога отстраняването на грешки в неуспешен поток е малко трудно. Съобщенията за грешки могат да бъдат неясни и често трябва да претърсвате логовете, за да разберете какво е пошло нередно.

Това, което ми харесва в Power Automate, е колко лесно е да настроя потоци между приложенията, които използвам ежедневно, като Outlook, Teams и SharePoint... Понякога отстраняването на грешки в неуспешен поток е малко трудно. Съобщенията за грешки могат да бъдат неясни и често трябва да претърсвате логовете, за да разберете какво е пошло нередно.

11. Motion (Най-доброто решение за автоматизирано планиране и задълбочена работа)

чрез Motion

Вместо да се занимавате с различни инструменти, Motion ви позволява да възлагате роли на AI, като например проектен мениджър, специалист по подбор на персонал или асистент, и те ще се погрижат за всичко с малко настройки.

Тази алтернатива на Lindy AI планира работния ви ден, като използва изкуствен интелект, за да вмъкне задачи, срещи и крайни срокове в календара ви въз основа на приоритет и наличност. Тя усеща кога плановете се променят, например когато срещите се забавят или се появят спешни задачи, и незабавно пренастройва графика ви, за да ви държи в крак.

Най-добрите функции на Motion

Наемете предварително обучени AI служители като Dot (рекрутър), Millie (проект мениджър) и Suki (маркетинг сътрудник).

Създавайте визуални пътни карти с помощта на AI Gantt Charts, които се актуализират с промяната на работните смени.

Анализирайте задачите си, подредете ги по важност и краен срок и ги препланирайте с AI задача мениджър.

Ограничения на движението

Потребителският интерфейс за въвеждане на задачи е неудобен, с ограничени възможности за пренареждане или организиране на проекти.

Чести забавяния и бавна работа, особено при навигация или актуализиране на задачи

Цени на Motion

AI Workplace: 19 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

AI Employees: 29 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

AI Employees Light: 148 $/месец на потребител (включва 3 места)

AI Employees Standard: 446 долара на месец на потребител (включва 25 места)

AI Employees Plus: 894 $/месец на потребител (включва 25 места)

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Motion

G2: 4. 1/5 (над 120 отзива)

Capterra: 4. 3/5 (80+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Motion?

Ето мнение от първа ръка от рецензия в G2:

Обичам AI времето за попълване. Ако трябва да отменя среща или имам свободно време, то запълва пространството ми с проекти/задачи, които трябва да бъдат изпълнени... Единствените няколко недостатъка са, че всичко трябва да бъде настроено съответно в проекти и шаблони за разумно използване. Автоматизирането на задачи и стъпки е просто, но не е толкова сложно, колкото бих искал по отношение на писането на променливи за имена или автоматичното стартиране на проекти извън компанията, а не на лично ниво.

Обичам AI времето за попълване. Ако трябва да отменя среща или имам свободно време, то запълва пространството ми с проекти/задачи, които трябва да бъдат изпълнени... Единствените няколко недостатъка са, че всичко трябва да бъде настроено съответно в проекти и шаблони за разумно използване. Автоматизирането на задачи и стъпки е просто, но не е толкова сложно, колкото бих искал по отношение на писането на променливи за имена или автоматичното стартиране на проекти извън компанията, а не на лично ниво.

🧠 Интересен факт: AI системите са станали по-добри в разпознаването на модели, обработката на естествен език и дори в побеждаването на хора в шахмата. Пример за това е Deep Blue на IBM, който победи световния шампион Гари Каспаров през 1997 г.

Персонализирайте своя AI работен процес с ClickUp

Все още обмисляте вариантите си? Ако търсите цялостно решение, което съчетава управление на задачи, екипно сътрудничество и мощна изкуствена интелигентност, ClickUp може да е точно това, от което се нуждаете.

С ClickUp Brain получавате AI асистент, който пише, обобщава и отговаря на въпроси точно там, където работите.

Комбинирайте ги с ClickUp Automations и ще можете да оптимизирате повтарящите се работни процеси в проекти, документи, задачи и др., без да напускате платформата.

И така, какво чакате? Регистрирайте се в ClickUp още днес! ✅