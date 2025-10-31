Какво е проучвателно тестване? Ръководство, техники и инструменти

Повечето тестове следват сценарий. Кликнете тук, въведете това и проверете онова. Всичко е предсказуемо – докато не се появи неочаквана грешка.

Изследователското тестване изхвърля сценария. Тествате, докато учите, следвайки следите, които се появяват. Намерили сте нещо странно? Проследете го. Забелязали сте модел? Проучете го по-задълбочено.

Този подход съчетава проучването с интуицията, разкривайки проблемите, които предварително дефинираните тестови случаи пропускат.

В тази публикация в блога ще разгледаме какво е проучвателно тестване, ще преминем през основните техники и ще подчертаем инструментите, които правят процеса по-гладък, като започнем с ClickUp.

Какво е проучвателно тестване?

Изследователското тестване е практичен, адаптивен подход, при който тестващите активно се запознават с продукта, докато го тестват.

Няма фиксиран сценарий, който да следвате. Разчитате на своето разбиране за системата, вземате бързи решения и реагирате на това, което продуктът ви показва в реално време.

Този подход работи добре, когато нещата се развиват бързо или изискванията не са напълно дефинирани. Можете да проучвате, да задавате по-добри въпроси и да се фокусирате върху поведението на продукта. Всяка сесия се превръща в смесица от мислене, наблюдение и разкриване.

🧠 Интересен факт: Терминът „експлоративно тестване“ е въведен в практиката през 80-те и 90-те години от софтуерния тестер и автор Cem Kaner. Неговият подход набляга на ученето, проучването и адаптивността по време на тестовите сесии.

Изследователско тестване срещу тестване по сценарий

Експлораторното и скриптовото тестване решават различни проблеми. Едното дава структура, а другото – скорост.

Ето ясно разпределение на двата типа софтуерно тестване:

Аспект Изследователско тестване Скриптово тестване Подход Изследователски и гъвкав Структурирано и повтаряемо Дизайн на тестове Създадено на място въз основа на наученото Предварително дефинирано преди началото на теста Ролята на тестиращия Мисли, взема решения и се адаптира в реално време Следва фиксирана поредица от стъпки Най-подходящо за Намиране на крайни случаи и неизвестни проблеми Потвърждаване на известна функционалност Документация Бележки и наблюдения, записвани по време на тестването Тестовите случаи са напълно документирани предварително. Време, необходимо за инвестиция Минимална подготовка, повече време за действително тестване Големи начални усилия за създаване и поддържане на тестови случаи

🔍 Знаете ли, че... Някои от най-ранните доклади за грешки в историята са били от проучвателен характер. Известният случай от 1947 г., когато в компютъра Harvard Mark II е била открита буквално пеперуда, не е бил засечен чрез скрипт. Операторите ръчно са наблюдавали ненормалното поведение и са отворили хардуера, за да го проучат.

Предимства на проучвателното тестване

Експлораторното тестване предоставя на екипите гъвкавост да действат бързо, без да компрометират качеството. То балансира интуицията за продукта с проучването в реално време, помагайки на тестващите да останат бдителни и да открият това, което често се пропуска при тестовете по сценарий.

Ето какво предлага:

Открива скрити бъгове, пропуснати при структурираните тестове

Следва бързо променящите се цикли на разработка

Подчертава използваемостта и крайните случаи в реални сценарии.

Насърчава критичното мислене вместо рутинното изпълнение

Намалява времето, прекарано в писане на предварително дефинирани тестови случаи, подобно на ad-hoc тестването.

Увеличава обхвата, без да са необходими големи тестови пакети

🧠 Интересен факт: Много студиа за игри все още използват проучвателното тестване в късен етап от разработката под друго име: тестване на играта. QA тестерите често получават почти окончателна версия и са инструктирани да идентифицират всички проблеми, които възникват, когато взаимодействат с системите по неочакван начин.

🎥 В това видео ще научите как да идентифицирате KPI, които наистина отразяват качеството и производителността на софтуера, а не само суетни показатели. Открийте как правилните данни могат да разкрият скрити неефективности и да помогнат на екипите да укрепят своите процеси за тестване и доставка.

Техники за проучвателно тестване

Ето четири техники, които правят проучвателното тестване по-ефективно и повторимо. 🔁

1. Тестване на базата на сесии

Това е процесът на проучвателно тестване с предпазни мерки. Задайте таймер за 60-120 минути и си поставете задача. Нещо като „Тествайте системата за вход и вижте какво се разваля, когато потребителите правят странни неща“.

За да работи, трябва да останете фокусирани, като същевременно следвате инстинктите си. Намерили сте нещо подозрително? Проучете го. Но няма да прекарате три часа в безплодни търсения, защото имате ясна цел и времеви лимит.

Какво всъщност правите: Запишете си мисията, преди да започнете

Водете бележки по време на работа (грешки, въпроси, странни поведения)

Спрете, когато таймерът изтече.

Прегледайте наученото

Вашите бележки стават безценни за следващия човек, който тества тази област. Той ще знае точно какво вече сте обхванат и какво ви се е сторило неясно.

✅ Опитайте го с ClickUp: ClickUp Time Tracking ви помага да останете в рамките на прозореца на тестовата сесия, като ви позволява да стартирате таймер директно върху задачата си. Можете да проследявате колко време сте прекарали на всяка мисия, без да сменяте инструменти. Започнете да отмервате времето за задачите си в ClickUp Проследявайте времето, прекарано в сесии, с ClickUp Time Tracking Например, ако тествате системата за вход в продължение на 90 минути, стартирате таймера в ClickUp, записвате наблюденията си в описанието на задачата или в бележника на ClickUp и спирате, когато сесията приключи. Това ви помага да поддържате фокуса си и да отчитате времето си.

2. Тестване в свободен стил

Това е чист режим на проучване. Без таймер, без конкретни цели. Просто се заровете в софтуера и вижте какво ще се случи.

Звучи хаотично, но добрите тестери развиват шесто чувство за проблемните места. Те естествено се ориентират към гранични условия, сценарии за грешки и моменти от типа „ами ако потребителят направи това?“.

Кога работи най-добре: Вие познавате продукта много добре

Имате време да проучите без натиск.

Искате да откриете странните крайни случаи, за които никой не се е сетил

Недостатъкът? Може да пропуснете очевидни неща, докато преследвате интересни проблеми.

✅ Опитайте го с ClickUp: ClickUp Clips ви позволява да записвате екрана си с глас, за да можете да заснемете бъгове и странно поведение по време на работа. Да предположим, че извършвате проучвателно тестване на табло и при промяна на размера на екрана аналитичният уиджет изчезва. Натиснете запис, опишете това, което виждате, и прикачете клипа към задача за отстраняване на грешка в софтуера за гъвкаво управление на проекти ClickUp, за да не се налага на вашите разработчици да гадаят какво не работи.

3. Тестване в двойка

Двама души, една клавиатура, двойна сила за откриване на бъгове. Единият води, а другият наблюдава и задава въпроси.

Защо е толкова ефективно: Новите перспективи улавят неща, които бихте пропуснали сами

Дискусиите в реално време водят до по-добри идеи за тестване

Чудесно за обучение на нови тестери.

Предотвратява тунелното виждане

Водачът се фокусира върху това нещата да работят. Наблюдателят забелязва проблеми с използваемостта и несъответствия.

✅ Опитайте го с ClickUp: С ClickUp Whiteboards получавате споделено визуално пространство, в което да начертаете идеите си за тестване, диаграми на потока и крайни случаи, преди да започнете да кликате наоколо. Да предположим, че тествате заедно нов поток за регистрация на потребители. Вие поставяте всяка стъпка от регистрацията на бялата дъска, вашият партньор добавя бележки за това, което може да се обърка, и двамата решавате кой какво ще тества. След това превърнете всяка лепкава бележка в задача, когато се появят бъгове или последващи действия.

4. Тестване на базата на обиколка

Помислете за тях като за различни начини да разгледате софтуера си, всеки от които с конкретна цел.

Популярни обиколки включват: Обиколка на парите: Разгледайте всички функции, които носят пари

Криминална обиколка: Опитайте се да нарушите сигурността и да направите лоши неща

Обиколка на забележителностите: Получете бърз преглед на основните функции

Обсесивно-компулсивна обиколка: Проверете всеки детайл и всяка информация

Всяка обиколка ви дава различна перспектива. Обиколката „Пари“ гарантира, че функциите ви за приходи работят. Обиколката „Престъпник“ мисли като хакер. Обиколката „Забележителност“ е идеална за тестване на дим.

Ето трикът: можете да комбинирате турове според това, което ви притеснява. Нова платежна система? Използвайте Money Tour и Criminal Tour. Големи промени в потребителския интерфейс? Опитайте първо Landmark Tour.

✅ Опитайте го с ClickUp: Списъците със задачи на ClickUp ви позволяват да разделите тестовата задача на конкретни стъпки, така че да можете да проследите точно кои части от всеки тур сте завършили, без да сменяте инструменти. Например, ако провеждате Criminal Tour на новия поток за плащане, вашият списък за проверка може да включва стъпки като „Опитайте невалидно плащане“, „Заобиколете полето за купон“ и „Манипулирайте URL“. Докато работите по всяка от тях, отбелязвайте ги и оставяйте бележки под елемента от списъка за проверка, ако нещо изглежда неточно.

Пример за проучвателно тестване (със сценарий)

Да предположим, че тествате процеса на плащане в приложение за доставка на храна.

Вашата проучвателна сесия: 90 минути тестване „подреждане при възникване на проблеми“

Тест 1: Прекъсване на връзката по време на плащане

Поставяте поръчка на стойност 25 долара. Веднага след като натиснете „Плати сега“, изключвате WiFi, за да симулирате прекъсване на връзката. Когато се свържете отново, в кошницата си имате две идентични поръчки. Приложението никога не е изчистило първия опит.

🐞 Намерена грешка: Дублирани поръчки при отказ на мрежата по време на плащане

Тест 2: Поръчки в пиковите часове

Поръчвате по време на вечерния пиков час (19:00 ч.). Приложението показва „време за доставка 25 минути“, но забелязвате, че списъкът с ресторанти продължава да се променя. Правиш скрийншот на времевата линия – изглежда, че по-късно е неточна, но все още виждаш „25 минути“, докато приложението тихо пробва различни ресторанти.

🐞 Намерена грешка: Подвеждащи прогнози за доставка по време на периоди с голямо търсене

Тест 3: Промяна на адреса след плащане

След като сте платили, осъзнавате, че сте въвели стария си адрес. Опитвате се да го актуализирате в приложението и получавате съобщение за грешка. Приложението се блокира, но картата ви вече е била таксувана.

🐞 Намерена грешка: Плащането е обработено, но поръчката се проваля, когато адресът бъде променен.

📊 Резултати: За 90 минути бяха открити три критични бъга, които биха довели до истинско разочарование у клиентите и потенциална загуба на приходи. Вашите обичайни тестови случаи никога не са обхващали тези сценарии, защото са се фокусирали върху благоприятния път.

Експлораторното тестване се движи бързо. Трябва да проследявате мислите си, да регистрирате бъгове и да правите последващи действия, преди контекстът да изчезне. Подходящите инструменти ви помагат да уловите това, което е важно, и да поддържате тестването свързано с по-големия процес на разработване на продукта.

Ето няколко опции. 🗂️

1. ClickUp

ClickUp за софтуерни екипи поддържа изпълнението на проучвателно тестване на всеки етап, от водене на бележки и проследяване на грешки до последващи действия и отчитане.

Записвайте подробни бележки по време на тестването

Актуализирайте ClickUp Docs по време на работа, като използвате заглавия, за да организирате резултатите

ClickUp Docs ви предоставя чисто пространство, където да запишете наблюденията си по време на тестовата сесия. Използвайте бележки, заглавия и списъци за проверка, за да организирате бележките си.

Например, ако тествате приложение за резервации в хотели, можете да отбележите, че филтрите за търсене работят на настолен компютър, но не и на мобилно устройство, да отбележите забавяне на екрана за плащане и да подчертаете, че разделът „Моите резервации“ се зарежда правилно. Документът остава във вашата папка за тестване, така че екипът ви да може лесно да го намери по-късно.

Създаване на задачи за отстраняване на грешки

Създавайте задачи в ClickUp от вашата тестова сесия, за да регистрирате бъгове незабавно

Задачите в ClickUp помагат за отстраняването на бъгове. Добавете веднага всички ключови подробности – екранни снимки, стъпки за възпроизвеждане и информация за устройството – за да не пропуснете нищо.

Да предположим, че откривате бъг, при който календарът за регистрация се срива в iOS. Създайте задача директно от тестовия документ, възложете я на мобилния разработчик и я маркирайте в текущия спринт.

⚙️ Бонус: Разберете как ClickUp променя правилата на играта за софтуерните екипи по целия свят.

Повторно използване на структурирани формати за докладване на грешки

Приложете шаблоните за задачи на ClickUp, за да следвате ясна структура за регистриране на грешки

Шаблоните за задачи на ClickUp улесняват регистрирането на грешки в единен формат. Шаблоните могат да включват полета като среда, сериозност, област на тестване и екранни снимки.

Например, ако често тествате процесите на регистрация, използвайте шаблон, който включва полета като „Стъпки за възпроизвеждане“, „Очакван срещу действителен резултат“ и „Информация за браузъра“. Това спестява време и предотвратява пропускането на ключови детайли.

Поддържайте връзката между бъговете и съответната работа

ClickUp Task Relationships ви позволява да свържете бъгове с функции, тестови планове или минали доклади. Това помага на екипа ви да идентифицира свързани задачи и да избегне дублиране на работата.

Свържете бъгове и функции с помощта на ClickUp Task Relationships за по-добра проследимост

Ако тествате нова програма за лоялност и откриете проблеми със синхронизирането на наградите, свържете всеки бъг с основната задача на функцията за лоялност. Сега продуктовите мениджъри и разработчиците могат да видят какво е разкрило тестването.

📮ClickUp Insight: Когато невидимите задачи се натрупват, последствията са реални: 14% от служителите казват, че това затруднява фокусирането им върху основната им работа, а 21% се чувстват забавени и претоварени от допълнителния натиск. Това мълчаливо бреме не е просто неудобство – то е пряка заплаха за производителността и благосъстоянието на екипа. С ClickUp Brain скритата работа не остава скрита за дълго. Той може автоматично да показва просрочени, неразпределени или забавени задачи, което позволява на екипите да предприемат действия, преди проблемите да се влошат. Позволете на ClickUp AI да свърши тежкия труд, за да може вашият екип да даде най-доброто от себе си.

Вижте цялостната картина на едно място

Проследявайте бъгове, състоянието на тестовете и натоварването на екипа в таблата на ClickUp

Таблото на ClickUp ви дава бърз поглед върху напредъка на тестването, отворените бъгове и тенденциите. Можете да проследявате показатели като обхват на тестването, сериозност на бъговете и натоварване.

Ако вашият екип тества преработен дизайн, създайте табло, което показва кои функции са завършени, кои бъгове все още са отворени и кой по какво работи. Това поддържа съгласуваността между QA, PM и инженерите.

Оставете AI да се занимава с рутинната работа

И накрая, ClickUp Brain подпомага тестовите сесии, като обобщава вашите бележки, превръща откритията в задачи и разбива работата на подзадачи.

Обобщавайте тестовете и генерирайте автоматично последващи действия с ClickUp Brain

Например, след сесия за нова система за препращане, ClickUp Brain може да обобщи какво е било тествано, да предложи крайни срокове въз основа на натоварването на екипа и да създаде подзадачи като „Поправете валидирането на кода за препращане“ или „Актуализирайте съобщенията за грешки“.

Как AI подобрява проучвателното тестване в ClickUp Съвременното QA не се основава само на интуиция, а се захранва от AI прозрения. ClickUp Brain MAX търси в документи, задачи и доклади за грешки, за да идентифицира модели или повтарящи се проблеми. търси в документи, задачи и доклади за грешки, за да идентифицира модели или повтарящи се проблеми.

ClickUp AI Notetaker записва и обобщава дискусиите от сесиите или stand-up срещите, създавайки достъпна за търсене, жива документация. записва и обобщава дискусиите от сесиите или stand-up срещите, създавайки достъпна за търсене, жива документация.

ClickUp Answeres Agents предоставя бърз контекст: „Покажи ми всички бъгове, открити в потока на плащанията през последната седмица”.

ClickUp AI Agents може да автоматизира повтарящи се задачи, като маркиране на проблеми според тежестта им или уведомяване на разработчиците, когато свързана грешка бъде отворена отново. може да автоматизира повтарящи се задачи, като маркиране на проблеми според тежестта им или уведомяване на разработчиците, когато свързана грешка бъде отворена отново. Тези инструменти помагат на QA екипите да преминат от реактивно търсене на бъгове към проактивно предотвратяване на проблеми.

Шаблони, които ускоряват процеса

Получете безплатен шаблон Използвайте шаблона за управление на тестове на ClickUp, за да прегледате проучвателните сесии.

Шаблонът за управление на тестове на ClickUp дава на вашия QA екип солидна отправна точка. Той включва предварително зададени статуси, като „Завърши“, „В процес“ и „Готов за преглед“, както и персонализирани полета за Тип тест и Очакван резултат.

Получете безплатен шаблон Управлявайте лесно бъговете с помощта на шаблона за проследяване на бъгове и проблеми на ClickUp.

Шаблонът за проследяване на бъгове и проблеми на ClickUp поддържа всички доклади за бъгове организирани и готови за действие.

Той се предлага с готови за употреба списъци като Докладвани бъгове, Дефектен майстор и Ограничения и решения, така че вашият екип може веднага да започне да регистрира и сортира проблемите.

Най-добри функции

Надеждно водене на бележки по време на проучвателни тестове: използвайте Docs с заглавия, списъци за проверка и бележки, за да записвате наблюденията си в контекста.

Създаване на задачи директно от тестови сесии: превърнете бележките в задачи за отстраняване на бъгове (със скрийншотове, информация за устройството и др.) незабавно.

Структурирани шаблони за бъгове: шаблони за задачи, които могат да се използват многократно за последователни полета като среда, сериозност и тестова област.

Проследимост и табла: свържете бъговете с функции/тестови планове; таблата показват покритие, отворени бъгове, натоварване

Обобщаване с помощта на изкуствен интелект: Brain може да обобщи бележките от тестовата сесия и да ги превърне в практически задачи.

Ограничения

Широкият набор от функции означава по-стръмна крива на обучение за екипи, които са нови в използването на инструмента.

Разширената персонализация може да изисква време за настройка или управление, за да се поддържат нещата под контрол.

Цени

Оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (10 607 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

2. TestRail

TestRail работи добре за екипи, които комбинират структурирано планиране на тестове с проучвателно тестване.

Можете да маркирате сесии, да записвате бележки и да генерирате отчети, които показват покритието във времето. Поддържа както скриптови, така и нескриптови стилове на тестване, което го прави подходящ за екипи, практикуващи гъвкаво управление на проекти.

Най-добри функции

Силно структурирано управление на тестови случаи, набор от тестове и изпълнение както за скриптови, така и за проучвателни тестове.

Подробни отчети и проследимост: свържете изисквания, тестови случаи, изпълнения и дефекти.

Гъвкаво внедряване: опции за облак + локално (сървър)

Ограничения

Може да се фокусира повече върху структурираното управление на тестови случаи, отколкото върху чисто проучвателни методи.

Цените и някои подробности за функциите често зависят от броя на потребителите/типа лиценз.

Цени

Professional Cloud: 38 $/потребител/месец

Enterprise Cloud: 71 $/потребител/месец

Локален сървър: Цена от 2499 долара

Оценки и рецензии

G2: ~4. 4/5 (593 отзива)

Capterra: 4. 3/5 (173 отзива)

3. Xray и Zephyr

Xray и Zephyr са QA плъгини, вградени в Jira. Те помагат на гъвкавите екипи да управляват тестови случаи, да регистрират бъгове като проблеми в Jira и да свързват тестовете директно с историите на потребителите.

Ако вашият екип вече използва Jira като инструмент за непрекъснато внедряване, те могат да се впишат безпроблемно във вашия гъвкав тестови поток.

Най-добри функции

Вградена интеграция в Jira за екипи, които вече използват Jira за разработка и внедряване

Управлявайте тестови случаи, регистрирайте бъгове като проблеми в Jira и свържете тестовете с историите на потребителите.

Улеснява Agile тестовите потоци

Ограничения

Трябва да инвестирате в екосистемата на Jira; това може да доведе до допълнителни разходи/разходи за лицензи.

Функциите за проучвателно тестване може да са по-малко развити в сравнение с инструментите, създадени само за QA.

Цени

Цените на добавките за Jira варират

Оценки и рецензии

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

4. BugHerd

BugHerd е софтуер за визуално проследяване на бъгове за работа по QA на фронтенда. Той позволява както на тестерите, така и на нетестерите да докладват бъгове директно в интерфейса на уебсайта, използвайки просто разширение за браузъра.

Този инструмент работи добре в комбинация с модерни приложения за QA тестване, особено по време на ранните етапи на валидиране на дизайна.

Най-добри характеристики:

Визуално проследяване на грешки: тестерите или не-тестерите могат да кликнат директно върху уеб страница, за да регистрират грешки с контекст.

Автоматично записва техническите подробности (браузър, операционна система, URL) за всеки подаден бъг.

Подходящо за ранна валидация на дизайна/UX и събиране на обратна връзка от заинтересованите страни.

Ограничения:

Фокусирано предимно върху проследяване на грешки в уеб/UI, а не върху цялостни QA/управление на тестове работни процеси.

Някои потребители съобщават за ограничения в по-задълбочените функции за отстраняване на грешки (например, повторение на сесията, записване на конзолния лог).

Цени:

Стандартен: 50 $/месец

Студио: 80 $/месец

Премиум: 150 $/месец

Налични са персонализирани цени за предприятия

Оценки и рецензии:

G2: 4,8/5 (158 отзива)

Capterra: 4,7/5 (65 отзива)

5. PractiTest

PractiTest е решение за управление на тестове, което се интегрира с инструменти като Jira, GitHub и CI/CD pipelines. То е проектирано да даде на тестовите специалисти по-широка представа за това как тестването се съгласува с целите на продукта.

Агилният инструмент за тестване е полезен, когато екипите за контрол на качеството трябва да балансират стратегиите за проучвателно, формално и автоматизирано тестване.

Най-добри характеристики:

Платформа за цялостно управление на тестовете: тестови случаи, изпълнения, проблеми и изисквания – всичко на едно място.

Силна проследимост и отчетност; поддържа гъвкави/хибридни работни процеси.

Интеграции с Jira, CI/CD пипалини и други инструменти за разработка/тестване

Ограничения:

Някои потребители споменават, че има нужда от време за научаване на настройките/конфигурацията, особено за по-малките екипи.

Цените/лицензите могат да бъдат по-високи в сравнение с по-опростените инструменти за QA.

Цени:

Планът за екип започва от 49 USD/потребител/месец.

Персонализирани цени за по-големи/корпоративни екипи

Оценки и рецензии:

G2: 4. 3/5 (223 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Най-добри практики за проучвателно тестване

Добрите методи за проучвателно тестване се нуждаят от структура, за да бъдат ефективни. Ето какво наистина работи. 🛠️

Определете ясни правила и цели

Всяка сесия се нуждае от мисия. Напишете едно изречение, което определя фокуса ви: „Тествайте потока на плащанията, когато потребителите имат ниски салда по сметките си“ или „Проучете валидирането на формуляри с международни формати на адреси“.

Вашата харта действа като компас. 🧭

Когато екипът за тестване открие нещо интересно, можете да решите дали да го проучите по-подробно или да го отбележите за бъдеща сесия. Без тази опора опитни тестери ще губят ценно време за незначителни проблеми, докато пропускат критични функционалности.

Най-добрите хартии постигат баланс между конкретност и гъвкавост. Те ви насочват към области с висок риск, но ви позволяват да следвате инстинктите си, когато нещо ви изглежда подозрително.

Сесии за проучвателно тестване с ограничено време

Вашият мозък работи в режим на максимална концентрация в продължение на около 60-90 минути. След това способността за разпознаване на модели намалява и започвате да пропускате фини детайли, които свежото око би забелязало веднага.

Поставянето на граници създава спешност.

Естествено ще дадете приоритет на тестването на най-критичните пътища, а след това ще проучите тестовите случаи с оставащото време. Това ви предпазва от често срещаната грешка да прекарвате цели следобеди в усъвършенстване на незначителни детайли от работния процес, докато основните функции остават нетествани.

Планирайте почивки между сесиите. Вашето подсъзнание обработва наученото по време на почивките и често се появяват нови идеи за тестове за следващия кръг от тестване на компютърен софтуер.

Документирайте всичко

Записвайте откритията си, но и мотивите си. Отбележете кои области ви се струват стабилни, какво ви е направило подозрителни и къде бихте проучили по-задълбочено, ако имахте повече време.

Вашите бележки от сесията се превръщат в институционално знание. Когато някой друг тества същата функция месеци по-късно, той ще разбере кои сценарии вече сте проучили.

Това помага на тестерите да фокусират енергията си върху неизследвана територия.

✅ Опитайте го с ClickUp: Шаблонът за тестови доклад на ClickUp ви предоставя ясен начин да запишете какво сте тествали, какво сте открили и какво се нуждае от повторно разглеждане. Този шаблон за доклад за грешки вече е настроен с раздели като цели, методология, резултати и действия, така че не е необходимо да започвате бъдещите тестове от нулата.

Където бъговете срещат своя противник: ClickUp за съвременните QA екипи

Какво често пропускат предварително дефинираните скриптове. Но дори и най-бързите прозрения губят смисъла си, ако бележките ви са разпръснати, бъговете не се регистрират или последващите действия губят контекста си.

Тук ClickUp става незаменим.

Той превръща наблюденията в организирани доклади, бележките за грешки в изпълними задачи, а разпръснатите работни процеси в унифицирани системи. Можете да ограничавате сесиите във времето, да записвате тестови кадри, да сътрудничите визуално и да свързвате всяка грешка с работата, върху която тя оказва влияние – и всичко това, без да напускате работното си място.

Създайте следващата си сесия в ClickUp – платформата, която поддържа тестването свързано, видимо и бързо.

Регистрирайте се безплатно още днес! 📝

Често задавани въпроси (FAQ)

Кога трябва да използвате проучвателно тестване?

Следва да изпълнявате проучвателни тестове, когато изискванията са неясни или се променят постоянно, особено в динамични проекти като agile. Те помагат да се идентифицират неочаквани проблеми, като необичайни крайни случаи или проблеми с използваемостта, които обикновените тестове могат да пропуснат. Те са полезни и при тестване на функции с висок риск или при проверка на усещането на потребителите от приложението.

Експлораторното тестване част ли е от agile?

Да, проучвателното тестване се вписва добре в гъвкавите методологии, защото е гъвкаво и осигурява бърза обратна връзка по време на кратки цикли на разработка. То подкрепя фокуса на Agile върху работата в екип и нуждите на потребителите, като позволява на тестващите да проучват свободно и да си сътрудничат с разработчиците.

Как да документирам резултатите от проучвателното тестване?

За да документирате проучвателното тестване, започнете с прост план (наречен „харта за тестване“), в който се посочва какво ще тествате и защо. Запишете ключови подробности като датата, вашето име, коя функция сте тествали и всички бъгове или проблеми, които сте открили. Включете стъпки за възпроизвеждане на проблемите, заедно с екранни снимки или видеоклипове, ако е възможно. Използвайте инструменти като ClickUp, за да поддържате всичко организирано.

Може ли ClickUp да се използва като инструмент за управление на QA тестове?

Да, ClickUp работи добре за QA тестване, като ви позволява да управлявате задачи, да проследявате тестови случаи и да регистрирате бъгове. Можете да го персонализирате, за да отговаря на нуждите на вашия екип, особено за гъвкави проекти.

Как изследователските тестери измерват успеха?

Чрез проследяване на обхвата на сесиите, откритите бъгове на час и качеството на информацията. Таблото на ClickUp помага за визуализиране на тези данни в реално време.

Може ли проучвателното тестване да замести тестването по сценарий?

Не, то го допълва. Изследователското тестване открива неочаквани проблеми на ранен етап, докато тестването по сценарий потвърждава известните изисквания на по-късен етап.