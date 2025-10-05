Безплатни 12-седмични шаблони за годината, с които да постигнете целите си

Чувствали ли сте се някога заети през цялото време, но без да постигате нищо? 😩

Проучванията показват, че 92% от хората не успяват да постигнат дългосрочните си цели, не защото им липсва мотивация, а защото им липсва ясен, изпълним план. Без подходяща система целите се отлагат, списъците с задачи стават неконтролируеми, а напредъкът остава в застой.

И нека бъдем честни: повечето „шаблони за планиране на цели“, които намирате онлайн, са или скучни таблици, или препълнени планиращи инструменти, които създават повече стрес, отколкото структура.

Това ръководство променя сценария. Ще ви запознаем с безплатните 12-седмични шаблони за годината от ClickUp, създадени, за да ви помогнат да планирате по-умно, да останете фокусирани и да натрупате инерция седмица след седмица, без да се изчерпвате. 💪📆

Какво представляват шаблоните за 12-седмична година?

Шаблоните „12-Week Year“ са структурирани инструменти за планиране, създадени да ви помогнат да постигнете повече за 12 седмици, отколкото повечето хора постигат за 12 месеца. Те разбиват големите ви цели на конкретни, изпълними стъпки за 12 седмици, като заменят традиционното годишно планиране с по-кратък и по-ефективен цикъл.

Тези шаблони обикновено включват:

Раздели за определяне на цели, за да дефинирате визията и целите си 🎯

Рамки за седмично и ежедневно планиране за приоритизиране на задачите 📆

Инструменти за проследяване на напредъка за измерване на ефективността 📊

Области за отчетност и размисъл, за да оцените и коригирате стратегиите си 📝​

Използвайки шаблона „12-седмична година“, можете да поддържате яснота, структура и динамика, като гарантирате последователен напредък към целите си.

Какво прави един добър 12-седмичен годишен шаблон?

Солидният шаблон „12-седмична година“ прави нещата изпълними, проследими и мотивиращи, и всичко това на едно място. Ето какво да търсите 👇

Определете ясно „защо“: Потърсете място, където да запишете дългосрочната си визия, която подхранва краткосрочните ви цели.

Изберете 2–3 основни цели за всеки цикъл : Изберете шаблон, който ви помага да се фокусирате върху по-малко, но по-значими цели.

Разделете целите на седмични/ежедневни задачи : придържайте се към шаблони, които улесняват изпълнението с ясни стъпки за действие.

Измервайте напредъка лесно : Потърсете карти за оценка, проследяване на навици или ленти за напредък, за да се държите отговорни.

Отразявайте всяка седмица : изберете такъв, който включва раздели за преглед, за да оцените успехите, загубите и извлечените поуки.

Разпределете времето си разумно : Потърсете инструменти, които да ви помогнат да планирате стратегията, буфера и блоковете за изпълнение.

Поддържайте прост дизайн: Използвайте шаблони, които са лесни за употреба и не изискват дълго обучение.

⚡ Архив с шаблони: Съчетайте 12-седмичното си годишно планиране с шаблони за отчети за напредъка, за да прегледате какво работи и какво не, и да поддържате силен темп седмица след седмица.

12-седмични годишни шаблони на един поглед

Най-добрите шаблони за 12-седмична година

Много от нас започват годината с големи цели, но губят фокуса си около средата на февруари. А когато дойде четвъртото тримесечие, се опитваме да наваксаме. Тук методът „12-седмична година“ променя сценария. Вместо да планирате за 12 месеца, разглеждате всеки 12-седмичен период като цяла година, което повишава спешността, яснотата и изпълнението.

Но не е достатъчно да имате печеливша нагласа; нужна ви е система, която да поддържа плана ви видим, задачите ви изпълними и напредъка ви измерим. Това е мястото, където ClickUp блести най-много. Тази мощна платформа за продуктивност улеснява използването на тези шаблони с персонализирани изгледи (списък, табло, календар) и проследяване в реално време.

Шаблоните за 12-седмична година по-долу ще ви помогнат да превърнете плановете си в революционни резултати. А в комбинация с ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, вие не просто планирате, а постигате целите си всяка седмица.

1. Шаблон за 12-седмичен план на ClickUp

Получете безплатен шаблон Разделете дългосрочните си цели на седмични действия, като използвате шаблона за 12-седмичен план на ClickUp.

Шаблонът за 12-седмичен план на ClickUp ви помага да разделите амбициозните си цели на управляеми седмични действия, които можете да изпълните. Вместо да се взирате в годишен план, който ви се струва прекалено амбициозен, този шаблон ви помага да се фокусирате върху 12-седмичен цикъл – идеален за лични цели, екипни проекти или дори фитнес постижения. Всяка голяма цел е разделена на управляеми подзадачи с автоматично проследяване на напредъка, за да знаете винаги къде се намирате.

Можете да групирате задачите в категории (работа, здраве, обучение), да зададете крайни срокове, за да изградите навици, и да прикачите списъци за проверка или ресурси за всяка седмица. Те са достатъчно гъвкави, за да можете да излеете идеите си и след това да ги превърнете в структуриран план.

📸 Налични в изглед „Списък“ и „Календар“ за седмични разбивки.

⭐ Защо ще харесате този шаблон:

Автоматичното проследяване на напредъка ви държи отговорни, без да се налага ръчно актуализиране.

Персонализираните категории и крайни срокове улесняват изграждането на навици.

Прикачените файлове и списъците за проверка поддържат седмичните задачи организирани.

Мащабируеми от индивидуални цели до планиране между екипи

✅ Идеални за: Лица или екипи, мотивирани от постигането на цели, които искат да разделят амбициозните си тримесечни цели на седмични, проследими действия, независимо дали става дума за етапи в разработването на продукт, фитнес цели или планове за обучение.

2. Шаблон за SMART цели на ClickUp

Получете безплатен шаблон Проследявайте и организирайте вашите SMART цели, използвайки шаблона за SMART цели на ClickUp.

Шаблонът ClickUp SMART Goals ви помага да превърнете неясните намерения в ясни, изпълними стъпки. Създаден на базата на рамката SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound), той ви насочва в определянето на цели, които да се спазват. С работни листове и изгледи като Goal Status и SMART Goal Worksheet можете да разделите големите цели на проследими етапи, да назначите отговорници и да следите седмичния напредък.

Актуализациите в реално време показват дали целите са на път да бъдат постигнати или са изложени на риск, като по този начин отчетността остава на преден план.

📸 Налични в изгледите „Статус на целите“ и „Табло“ за лесно проследяване.

⭐ Защо ще харесате този шаблон:

Ръководните работни листове гарантират, че всяка цел отговаря на критериите SMART.

Етикетите за статус (В график, В риск, Извън график) поддържат приоритетите видими.

Използвайте SMART Goal Worksheet на ClickUp, за да определите ясни и реалистични цели с помощта на насочващи полета.

Изгледът на таблото „Goal Effort“ ви помага да видите кои цели изискват най-много време, а проследяването на статуса в реално време (като „On Track“ или „Off Track“) ви гарантира, че знаете на какво трябва да обърнете внимание.

Можете дори да ги съчетаете с таблата на ClickUp, за да визуализирате колко SMART цели са „на път“ тази седмица или да автоматизирате напомняния за задачи за крайни срокове на целите.

✅ Идеални за: Стратегически планиращи, основатели или ръководители на екипи, които искат да определят измерими цели и да проследяват седмичния напредък, използвайки SMART рамката.

3. Шаблон за документи за интелигентни цели на ClickUp

Получете безплатен шаблон Използвайте шаблона „Smart Goals Doc“ на ClickUp, за да оцените целите си с помощта на списък за проверка, който разбива всеки SMART критерий с ясни примери.

Шаблонът ClickUp SMART Goals Doc е идеален за бавно и обмислено планиране преди действие. Вместо да се впускате в задачите, използвайте насоките в ClickUp Docs – като „Какво ще измервате?“ – за да усъвършенствате целите си. Падащите менюта ви позволяват да оцените трудността или препятствията, а SMART списъкът за проверка гарантира, че само реалистичните цели ще бъдат одобрени.

📸 Налични в Docs с функции за съвместно редактиране.

⭐ Защо ще харесате този шаблон:

Списъкът за проверка с превключватели гарантира, че всяка цел отговаря на критериите SMART.

Подсказките помагат да превърнете неясните цели в постижими резултати.

Оценявайте уменията, усилията и препятствията с падащи менюта.

Разгледайте персонализираните полета, включени в шаблона за документи „Smart Goals“ на ClickUp, създаден да ви помогне да определите добре обмислени цели.

Всичко това се осъществява с помощта на ClickUp Docs, който ви предоставя чисто, съвместно пространство за изготвяне и редактиране на вашите цели (понякога заедно с вашия екип). Можете да коментирате, да редактирате съвместно и да превърнете крайните цели директно в задачи, което прави прехода от идея към изпълнение безпроблемен.

✅ Идеални за: Стратегически мислители и планиращи в ранна фаза, които се нуждаят от фокусирано пространство, за да усъвършенстват и валидират целите си съвместно.

4. Шаблон за план за действие за SMART цели на ClickUp

Получете безплатен шаблон Получете категоризирано списъчно представяне на вашите цели по инициативи като „Оперативна ефективност“ и „Растеж“, със статусни етикети, екипи и крайни срокове, като използвате шаблона за план за действие за SMART цели на ClickUp.

Шаблонът за план за действие SMART Goal на ClickUp улеснява изпълнението, като разпределя всяка цел на по-малки, проследими действия. Изгледи като „Цели“, „Действия“ и „График“ поддържат всичко видимо, а етикетите за състоянието на целите (На път, В риск, Извън път) предоставят незабавен статус.

📸 Налични в изгледи „Списък“ и „Табло“ с опции за времева линия.

⭐ Защо ще харесате този шаблон:

Ориентиран към действие дизайн с крайни срокове и етапи

Визуализация на времевата линия за планиране на ключовите стъпки

Табло за здравето на целите, за да следите седмичния напредък

Вградени напомняния етапи в ClickUp , за да останете фокусирани, отговорни и мотивирани.

ClickUp Goal Health Board View показва SMART цели, категоризирани по здравен статус

✅ Идеални за: Бизнес стратези или ръководители на екипи, които искат шаблон за определяне на цели, харесван от целия екип, който свързва всяка цел с графици, етапи и измерими седмични действия.

5. Шаблон за сигнали за измерване на целите в ClickUp

Получете безплатен шаблон Координирайте усилията на екипа, проследявайте ключовите показатели и останете фокусирани върху стратегическите резултати с шаблона „Goals Signals Measures“ на ClickUp.

Шаблонът „ClickUp Goals Signals Measures“ поддържа планирането ви ясно, като се фокусира върху три неща: цели, сигнали, които показват напредък, и измерими резултати. Организиран в изчистен изглед на таблица в ClickUp, той ви позволява да проследявате сигналите с персонализирани полета и да автоматизирате предупрежденията, когато напредъкът изостава.

📸 Налични в табличен изглед с персонализирани полета.

⭐ Защо ще харесате този шаблон:

Проследявайте цели, сигнали и показатели в един изглед.

Откривайте рисковете незабавно с полетата за персонализиран статус

Потребителски полета за проследяване на KPI %, цели и действителни резултати

ClickUp Automations за сигнализиране на рискове или пропуснати етапи

Използвайте формули, за да актуализирате напредъка автоматично.

✅ Идеални за: Стратегически екипи, които искат рамка за поставяне на цели, която свързва резултатите с измерими сигнали.

6. Шаблон за определяне на индивидуални цели в ClickUp

Получете безплатен шаблон Задавайте и проследявайте ефективно целите си за личностно развитие, като използвате шаблона за задаване на индивидуални цели на ClickUp.

Шаблонът за определяне на индивидуални цели на ClickUp опростява планирането на личните цели. С полета като „Защо определям тази цел?“ и „Необходими умения“ той ви помага да се замислите, преди да поемете ангажимент. Бележките в дневника, прегледите на напредъка и разбивките по категории (здраве, учене, финанси) поддържат мотивацията и фокуса.

📸 Налични в изглед списък и таблица с раздели в стил дневник.

⭐ Защо ще харесате този шаблон:

Рефлективни подсказки за изясняване на личните цели

Визуално проследяване на напредъка, за да останете мотивирани

Организирайте целите по категории за по-голяма яснота.

Добавете бележки в дневника заедно с действията, които трябва да предприемете.

✅ Идеални за: Заети професионалисти, дистанционни работници или всеки, който сериозно се стреми да превърне личните си цели в последователни действия.

7. Шаблон за годишни цели на ClickUp

Получете безплатен шаблон Планирайте и проследявайте тримесечните си цели визуално с шаблона за годишни цели на ClickUp.

Шаблонът за годишни цели на ClickUp ви помага да поддържате темпото през цялата година. Вместо да си поставяте една неясна годишна цел, я разделяте на тримесечни теми и месечни действия. Целите се превръщат в задачи, които можете да възлагате, проследявате и преглеждате редовно, като по този начин гарантирате, че няма да се отклоните от пътя.

📸 Налични в табличен и задачен изглед за тримесечни разбивки.

⭐ Защо ще харесате този шаблон:

Структурирайте целите като ClickUp Goals , след което ги разделите на тримесечни и месечни действия.

Превърнете целите в задачи в ClickUp с отговорници и крайни срокове.

Проверявайте редовно напредъка с вградените списъци за проверка.

Коригирайте целите си в средата на годината, без да започвате отначало.

✅ Идеални за: Всеки, който иска да се придържа към годишните си цели, като ги раздели на управляеми месечни действия и се придържа към плана си през цялата година.

8. Шаблон за OKR и цели на компанията ClickUp

Получете безплатен шаблон Съгласувайте бизнес целите и постигнете измерими резултати във всички отдели, като използвате шаблона за OKR и цели на ClickUp Company с вградена функция за маркиране на приоритети.

Шаблонът за OKR и цели на ClickUp Company съгласува бизнес целите между отделните отдели. Целите, ключовите резултати и инициативите са подредени в йерархия с ленти за напредък, полета за KPI и актуализации на формули. Екипите могат да подават OKR чрез ClickUp Forms, като създават OKR табло за цялата компания.

📸 Налични в OKR Dashboard и List Views.

⭐ Защо ще харесате този шаблон:

Разделете целите на компанията на измерими OKR

Проследявайте KPI % с персонализирани полета и формули

Събирайте OKR от лидерите, използвайки формуляри

Съгласувайте ежедневните задачи с целите на цялата компания

✅ Идеални за: Организации, които искат да внедрят OKR в цялата компания с ясна отчетност, проследяване в реално време и видимост за целия екип.

9. Шаблон за годишни цели на ClickUp

Получете безплатен шаблон Персонализирайте профила си и SMART целите си за годината, като използвате шаблона за годишни цели на ClickUp.

Шаблонът за годишни цели на ClickUp ви позволява да планирате едновременно лични и бизнес цели. Използвайки SMART критерии, вие очертавате годишни цели, разделяте ги на стъпки и предвиждате рисковете.

📸 Налични в структуриран изглед на таблица.

⭐ Защо ще харесате този шаблон:

Планирайте лични и бизнес цели заедно, без да се припокриват

Разделете годишните си цели на по-малки месечни стъпки

Полетата за управление на риска ви подготвят за неуспехи

Останете отговорни с цикли на преглед и отговорности

Определете стъпките за постигане на годишните цели, възложете отговорности и определете крайни срокове с тази структурирана таблица за проследяване на целите в ClickUp.

Има и раздел „Управление на риска“, който ви помага да мислите напред и да предотвратявате неуспехи, както и полета за графици, отговорности и цикли на преглед, за да останете отговорни.

✅ Идеални за: Професионалисти и екипи, ориентирани към постигане на цели, които искат да планират лични и организационни цели едновременно, като поддържат организирано изпълнението им.

10. Шаблон ClickUp OKR

Получете безплатен шаблон Проследявайте целите, координирайте екипите и измервайте напредъка на тримесечие с шаблона ClickUp OKR за оптимизирано изпълнение на целите.

Шаблонът ClickUp OKR помага на екипите да проследяват тримесечните цели и резултати. Всеки OKR е структуриран с подзадачи за инициативи, а автоматично изчисленият напредък актуализира родителския OKR. Дублирайте го всяко тримесечие за нов цикъл без да се налага да го настройвате.

📸 Налични в изгледи „Списък“ и „Формуляр“ за подаване и проследяване.

⭐ Защо ще харесате този шаблон:

Предварително попълнена OKR йерархия за гладка настройка

Автоматично изчислените полета проследяват напредъка.

Потребителски полета за екип, тримесечие и инициативи

Лесно се дублират за всеки нов цикъл.

✅ Идеални за: Мултифункционални екипи, проектни мениджъри и ръководители, които искат повторяема система за управление на OKR или за определяне на цели на ниво компания или екип.

11. Шаблон за KPI на ClickUp

Получете безплатен шаблон Визуализирайте и следете ключовите показатели за ефективност в различните отдели с шаблона за KPI на ClickUp, който включва етикети за статус, целеви стойности и действителни показатели за ефективност.

Шаблонът ClickUp KPI проследява важните показатели. С полета като „Цел“, „Реално“ и „Прогрес %“, той се актуализира автоматично, докато въвеждате данни. Групирайте KPI по отдел или ниво на риск, за да следите представянето през 12-седмични цикли.

📸 Налични в изгледи „Обобщение“ и „Табло за напредък“.

⭐ Защо ще харесате този шаблон:

Полетата, задвижвани от формули, автоматично актуализират KPI

Вижте напредъка в стил „Обобщение“ или „Табло“.

Откривайте рисковете рано с визуални сигнали

Групирайте KPI по отдел или приоритет

✅ Идеални за: Екипи и мениджъри, които искат да следят показателите за ефективност, да идентифицират пропуските навреме и да останат в синхрон с бизнес целите.

12. Шаблон за седмичен планиращ календар на ClickUp

Получете безплатен шаблон Планирайте седмицата си с един поглед с цветния шаблон за седмичен планирач на ClickUp, организиран по дни и снабден с лепящи се бележки за напомняне и месечни раздели.

Шаблонът ClickUp Weekly Planner организира седмицата ви с цветен дизайн на бяла дъска. Всеки ден има колона за задачи и лепящи се бележки, което ви позволява да плъзгате, пускате и маркирате с цветове вашите приоритети. Актуализациите в реално време поддържат плана ви гъвкав.

📸 Налични в ClickUp Whiteboard с визуализации в стил лепящи се бележки.

⭐ Защо ще харесате този шаблон:

Планирайте седмичните задачи във визуална система с функция „плъзгане и пускане”.

Използвайте цветно кодиране, за да маркирате спешност или тип

Сътрудничество на живо с редакции на бялата дъска в реално време

Използвайте седмичните оформления за постоянна последователност.

✅ Идеални за: Визуални мислители, самостоятелни предприемачи, учители или гъвкави екипи, които предпочитат система за седмично планиране с функция „плъзгане и пускане”.

13. Шаблон за диаграма на етапите на ClickUp

Получете безплатен шаблон Визуализирайте ключовите фази и крайни срокове на проекта с шаблона за диаграма на етапите на ClickUp, като използвате цветово кодиран макет, за да проследявате целите, задачите и постиженията във времето.

Шаблонът за диаграма на етапите на ClickUp визуализира ключовите фази на проекта с ясни маркери за етапите, като предоставя ясна представа за напредъка на проекта. Създаден на базата на Whiteboards, той ви позволява да планирате стартирания, крайни срокове и зависимости в цветна, съвместна времева линия.

📸 Налични в изгледи „Бяла дъска“ и „Табло“.

⭐ Защо ще харесате този шаблон:

Визуализирайте важните етапи по време на проекта

Добавете лепящи се бележки за резултати и задачи.

Свържете етапите с стрелки, за да покажете зависимостите

Превключете към изглед „Табло“ за проследяване на етапите.

✅ Идеални за: Екипи, които работят по проекти с кратки срокове, пускане на продукти на пазара или кампании, при които е от решаващо значение да се виждат ключовите контролни точки и зависимости.

14. Шаблон за управление на задачи в ClickUp

Получете безплатен шаблон Организирайте и управлявайте ежедневната си работа с шаблона за управление на задачи на ClickUp, който предлага персонализирани статуси като „Завърши“, „В процес“ и „Завършено“.

Шаблонът за управление на задачи на ClickUp организира работата в списъци с действия, идеи и забавени задачи. Множеството изгледи (списък, табло, календар, кутия) ви позволяват да управлявате приоритетите, да планирате задачите и да балансирате натоварването на екипа си.

📸 Налични в изгледи „Списък“, „Табло“, „Календар“ и „Кутия“.

⭐ Защо ще харесате този шаблон:

Организирайте задачите в списъци с активни, бъдещи и забавени задачи.

Превключвайте изгледите, за да управлявате по време, етап или натоварване.

Използвайте автоматизации за повтарящи се задачи или задачи с напомняне.

Проследявайте приоритетите, собствениците и отделите с помощта на персонализирани полета.

✅ Идеални за: Екипи, които работят по няколко проекта едновременно и се нуждаят от проста, персонализирана система, за да поддържат организация и съгласуваност.

📮 ClickUp Insight: Смятате, че списъкът ви със задачи работи? Помислете отново. Нашето проучване показва, че 76% от професионалистите използват собствена система за приоритизиране при управлението на задачите. Въпреки това, последните проучвания потвърждават, че 65% от работниците са склонни да се фокусират върху лесни задачи, вместо върху задачи с висока стойност, без ефективно приоритизиране. Приоритетите на задачите в ClickUp променят начина, по който визуализирате и се справяте със сложни проекти, като лесно подчертават критичните задачи. С AI-задвижваните работни потоци и персонализирани флагове за приоритет на ClickUp, винаги ще знаете с какво да се заемете първо.

📚 Прочетете също: Безплатни шаблони за управление на задачи в ClickUp и Excel

15. Шаблон за бяла дъска за времевата линия на проекта ClickUp

Получете безплатен шаблон Визуализирайте целия си проект от начало до край, като използвате шаблона „Времева линия на проекта“ на ClickUp.

Шаблонът „Времева линия на проекта ClickUp“ превръща плановете във визуални времеви линии. Плъзгайте блокове, свързвайте етапи и записвайте бележки – всичко това в един споделен работен прозорец. Добавяйте собственици, крайни срокове или свързани документи директно към етапите.

📸 Налични в изглед „Бяла дъска“ с визуални блокове.

⭐ Защо ще харесате този шаблон:

Създавайте визуално времеви графики с блокове, които можете да премествате с плъзгане и пускане.

Свържете важните етапи, за да покажете зависимостите

Добавете контекст с лепящи се бележки или прикачени документи.

Поддържайте планирането на проектите отворено и съвместно, така че всеки да може да проследява напредъка на проекта без проблеми.

✅ Идеални за: Ръководители на проекти и мултифункционални екипи, които искат гъвкав, визуален начин да създават съвместно графици, да изясняват отговорностите и да поддържат темпото.

16. Шаблон за график на проекта ClickUp

Получете безплатен шаблон Планирайте и проследявайте лесно множество проекти с помощта на шаблона за график на проекта ClickUp, който включва приоритети на задачите, етапи, бюджети и екипи за изпълнение в един структуриран изглед.

Шаблонът за график на проекта ClickUp обединява няколко активни проекта в единен табло. Превключвайте между изгледите „Списък“, „Табло“ и „Времева линия“, за да видите фази, крайни срокове и припокривания, като същевременно проследявате бюджетите и собствениците с вградени полета.

📸 Налични в изгледи „Списък“, „Табло“ и „Времева линия“.

⭐ Защо ще харесате този шаблон:

Управлявайте множество проекти в един обобщен изглед

Визуализирайте припокривания с планиране на времевата линия

Проследявайте бюджети, етапи и продължителност с полета

Превключвайте изгледите, за да управлявате по свой начин

Визуализирайте графиците и етапите на проекта чрез календарния интерфейс, използвайки изгледа „График“ на ClickUp, който помага на екипите да организират резултатите въз основа на фазите на проекта.

Визуализирайте припокривания с планиране на времевата линия. С вградени полета за екипи, бюджети и продължителност е лесно да съгласувате ресурсите и да вземете уверени решения, ориентирани към крайните срокове.

✅ Идеални за: Проектни мениджъри, оперативни екипи и PMO, които искат ясен и персонализиран начин за планиране, проследяване и приоритизиране на множество проекти.

📚 Прочетете също: Как ефективно да проследявате напредъка на вашия проект

17. Шаблон за проследяване на навици в ClickUp

Получете безплатен шаблон Лесно проследявайте ежедневните си навици като четене, хидратация и брой крачки с шаблона ClickUp Habit Tracker.

Шаблонът ClickUp Habit Tracker изгражда навици с ежедневни подзадачи и ленти за напредък. Всеки месец той автоматично генерира нови задачи и вие можете да проследявате стъпките, прочетените страници или навиците за добро здраве заедно с дневника си за благодарност.

📸 Налични в изглед списък и таблица с визуален прогрес.

⭐ Защо ще харесате този шаблон:

Автоматично генериране на ежедневни подзадачи за всеки навик

Проследявайте напредъка с вградени ленти за завършеност.

Персонализирайте полетата за благосъстояние, учене или рутинни дейности.

Добавете дневник на благодарността за съзнателност

✅ Идеални за: Всеки, който се стреми да подобри ежедневните си навици, независимо дали се фокусира върху здравето, продуктивността или личностното развитие.

Искате да надхвърлите общите списъци с навици? Използвайте ClickUp Brain, за да създадете тракер, който перфектно пасва на вашия начин на живот. Бърза идея: „Създайте седмичен тракер на навиците за пълноценен дистанционен работник, включващ фитнес, четене, хидратация и ограничения за времето, прекарано пред екрана. ”

Създайте седмичен тракер на навиците, пригоден за пълноценно дистанционно работещи, фокусирайки се върху фитнес, четене, хидратация и ограничения на времето пред екрана, използвайки ClickUp Brain.

18. Шаблон за блокиране на графика в ClickUp

Получете безплатен шаблон Организирайте лесно личните, работните и почивните си задачи с помощта на шаблона за планиране на графика на ClickUp.

Шаблонът за блокиране на графика на ClickUp разделя деня ви на целенасочени времеви блокове. Всеки блок е обозначен с тип задача, наличност или местоположение. Календарните изгледи поддържат графика ви ясна и се синхронизират директно с Google Calendar.

📸 Налични в дневен, седмичен и месечен календар.

⭐ Защо ще харесате този шаблон:

Планирайте фокусирани времеви блокове с падащо меню

Добавете напомняния или автоматизирайте актуализациите.

Планирайте лесно чрез формуляри за бързо въвеждане на данни.

Лесно планирайте и приоритизирайте събития с персонализираната форма за планиране на ClickUp, създадена за по-добро управление на времето и яснота.

Всичко се синхронизира с Google Calendar и можете да задавате напомняния или да автоматизирате актуализациите, за да спестите време.

✅ Идеални за: Фрийлансъри, собственици на фирми и професионалисти, които искат да останат продуктивни и да планират деня си с цел.

19. Шаблон за продуктивност на ClickUp

Получете безплатен шаблон Проследявайте книги, курсове и задачи ефективно с шаблона за продуктивност на ClickUp, за да останете фокусирани, организирани и да напредвате последователно към личните си цели.

Шаблонът за продуктивност на ClickUp централизира всичко – работа, задачи, учене и лични цели – в един табло. С списъци за задачи, покупки, учене и други, той се адаптира като планиращ инструмент, тракер или бележник.

📸 Налични са в списъци, документи и табла за гъвкавост.

⭐ Защо ще харесате този шаблон:

Управлявайте всички лични и професионални цели в един център

Използвайте списъци с функция „плъзгане и пускане“, за да приоритизирате задачите.

Разделете целите на изпълними подзадачи, използвайки визуалната йерархия на задачите на ClickUp.

Добавете дневници или бележки директно в шаблона.

✅ Идеален за: Всеки, който иска проста, централизирана система за управление на лични и професионални цели с яснота и фокус.

20. Шаблон на матрицата на Айзенхауер за ClickUp

Получете безплатен шаблон Приоритизирайте задачите ефективно, като използвате шаблона „Матрица на Айзенхауер“ на ClickUp, организирайки ги по спешност и важност.

Шаблонът ClickUp Eisenhower Matrix сортира задачите по спешност и важност. Разположението в четири квадранта показва какво да направите, планирате, делегирате или изтриете. Цветовото кодиране и персонализираните полета правят приоритетите незабавно ясни.

📸 Налични в изгледи „Списък“, „Календар“ и „Бяла дъска“.

⭐ Защо ще харесате този шаблон:

Визуализирайте приоритетите с сортиране на базата на квадранти

Автоматично организирайте задачите, използвайки полетата за спешност/важност.

Превключвайте между Whiteboard и List за по-голяма гъвкавост.

Концентрирайте се само върху важната и спешна работа.

✅ Идеални за: Лица или екипи, които се занимават с множество цели и се нуждаят от проста система за приоритизиране на задачите според спешността и важността им.

💡Съвет от професионалист: Не сте запознати с матрицата на Айзенхауер или искате да си припомните как работи тя в реалния живот? Гледайте видеото, за да видите как да я прилагате ефективно и да започнете да взимате по-умни решения всеки ден.

Постигнете целите си за 12 седмици с ClickUp!

Големите цели изискват нещо повече от мотивация. Те се нуждаят от план, който наистина работи. „12-седмичната година“ е повече от просто планиращ инструмент; това е ефективна система за постигане на цели. Тя създава яснота, усъвършенства вашата система за изпълнение и съгласува всяка задача с вашата убедителна визия за успех.

А с тези безплатни шаблони на ClickUp за 12-седмична година можете да се отървете от хаоса и да започнете да проследявате реалния напредък седмица след седмица.

От изграждане на навици до OKR за екипа, тук има шаблон за всяка цел и всеки работен процес. А най-хубавото е, че не е нужно да започвате от нулата – просто въведете целите си и оставете ClickUp да ви води през следващите 12 седмици.

Така че, напред, планирайте по-умно, действайте по-бързо и най-накрая свършете нещата. Вашето най-продуктивно тримесечие започва сега. Регистрирайте се в ClickUp още днес! 🙌