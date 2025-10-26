11 най-добри софтуерни инструмента за създаване на бази данни за управление на структурирани данни

Когато няколко екипа работят с едни и същи данни, бързо настъпва хаос. Маркетингът записва потенциалните клиенти по един начин, а продажбите – по друг. Оперативният отдел добавя нови етикети. Разработчиците актуализират схемата. Изведнъж никой не знае коя версия е правилната.

Тук на помощ идва софтуерът за създаване на бази данни – той ви позволява да събирате, съхранявате и синхронизирате данни между екипите, като ги поддържате чисти, свързани и използваеми.

В тази публикация сме събрали 11 от най-добрите инструменти за създаване на бази данни, които ще ви помогнат да поддържате гладка съвместна работа, последователна структура и кристално чисти данни – независимо колко души работят по проекта. 🤝

Най-добрите софтуерни инструменти за създаване на бази данни на един поглед

Това са най-добрите опции за софтуер за създаване на бази данни в сравнение.

Инструмент Най-подходящи за Най-добри функции Цени ClickUp Цялостен софтуер за управление на бази данни и проекти Размер на екипа: Индивидуални потребители и екипи от всякакъв размер Задачи като записи, персонализирани полета, изглед на таблици, автоматизации, табла, ClickUp Brain Безплатни завинаги; Възможности за персонализиране за предприятия Google AppSheet Създаване на приложения без кодиране в Google Workspace Размер на екипа: От индивидуални потребители до средни фирми Логика „плъзгане и пускане“, интеграция с база данни Google Sheets , офлайн синхронизация, табла за мобилни устройства Безплатно; От 5 $/месец на потребител Microsoft SQL Server Релационна DBMS за корпоративно ниво Размер на екипа: Разработчици и администратори на бази данни OLTP в паметта, поддръжка на JSON/графики, Always On наличност Персонализирани цени Microsoft Access Създаване на десктоп бази данни и локално използване Размер на екипа: Малки екипи и администратори Майстори на таблици, VBA макроси, потребителски интерфейс на базата на формуляри 179,99 $/потребител (еднократно) Zoho Creator Бизнес приложения с ниско ниво на кодиране и автоматизация на работните процеси Размер на екипа: Малки до средни маркетингови и оперативни екипи Създаване чрез плъзгане и пускане, скриптове Deluge, мобилно разгръщане Безплатна пробна версия; От 12 USD/месец на потребител Knack Онлайн бази данни без кодиране Размер на екипа: Индивидуални лица, администратори на бази данни и малки екипи Разрешения на базата на роли, вграждаеми приложения, диаграми/карти От 19 $/месец на потребител Caspio Приложения с ниско ниво на кодиране, отговарящи на корпоративните изисквания Размер на екипа: Средни фирми и екипи за корпоративни операции Съвместими с HIPAA/SOC 2, REST API, конструктор с функция „посочи и кликни“ Персонализирани цени Zapier Платформа за автоматизация, свързваща приложения и работни процеси Размер на екипа: Индивидуални лица и средни по размер маркетингови/оперативни екипи Над 6000 интеграции, многоетапни потоци, обработка на грешки Безплатно; От 19 $/месец Tadabase Създавайте бързо сложни уеб приложения Размер на екипа: Екипи на предприятия и системни администратори Многотаблични оформления, бели етикети, автоматизация на PDF/имейл От 50 $/месец на потребител PostgreSQL Усъвършенстван SQL двигател с отворен код за големи масиви от данни Размер на екипа: средни и големи предприятия JSONB/масиви, PostGIS, репликация, разширяемост Безплатни (отворен код) Airtable Релационни таблици с възможност за съвместна работа Размер на екипа: Малки до средни екипи за продукти и съдържание Персонализирани изгледи, автоматизации, интеграции със Slack/Gmail и инструменти за визуализация на вътрешни данни Безплатно; От 20 $/месец на потребител

Какво трябва да търсите в софтуера за създаване на бази данни?

Ето списък с това, което трябва да търсите в безплатен софтуер за бази данни:

Определете структурата на данните си лесно с помощта на персонализирани полета, таблици и взаимоотношения.

Автоматизирайте повтарящи се задачи и актуализации с вградени работни процеси или интеграции.

Визуализирайте данните си в различни формати, като таблици, формуляри, Kanban или Gantt изгледи.

Контролирайте достъпа на потребителите с разрешения, базирани на роли, за да защитите чувствителната информация.

Мащабирайте базата данни с разрастването на екипа или сложността на данните, без проблеми с производителността.

Сътрудничество в реално време с поддръжка на много потребители и проследяване на активността

Въведете лесно нови потребители с лесно нови потребители с шаблони за електронни таблици , документация и ниска крива на обучение.

🔍 Знаете ли, че... Първата истинска компютърна база данни се появява през 60-те години на миналия век, като Integrated Data Store (IDS) на Чарлз Бахман често се счита за първата истинска DBMS.

Най-добрият софтуер за създаване на бази данни

Смятате ли, че настоящата ви система е по-скоро временно решение? Ето някои от най-добрите безплатни софтуерни инструменти за управление на проекти, с които можете да създадете структурирани, гъвкави и мащабируеми системи. 🎯

1. ClickUp (Най-добър за всеобхватна база данни и управление на проекти)

Създайте първата си задача в ClickUp Създавайте персонализирани задачи в ClickUp като записи във вашия проект.

Първо в списъка ни е ClickUp. Това е приложението за работа, което комбинира управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който ви помага да работите по-бързо и по-умно.

В комбинация с софтуера за управление на проекти ClickUp CRM, той съчетава функционалността на релационната база данни с функции за изпълнение на проекти. Това означава, че можете да проследявате контакти като CRM, да създавате работни процеси като оперативен екип и да възлагате задачи като проектен мениджър.

Задачи в ClickUp

Помислете за задачите в ClickUp като за ваши „записи“ в база данни. Всяка задача съдържа заглавие, описание, списък за проверка, файлове, отговорни лица и коментари.

Да предположим, че използвате ClickUp като система за управление на клиенти. Всеки клиент получава задача, към която можете да добавите списък с стъпки за въвеждане, да качите подписани договори или споразумения за неразкриване на информация и да оставите вътрешни бележки.

Създайте персонализирани полета в ClickUp, за да сте сигурни, че филтрирате по това, което е най-важно за вас

ClickUp Custom Fields е мястото, където платформата наистина започва да функционира като база данни. Можете да добавяте падащи менюта, дати, телефонни номера, отметки, URL адреси и дори изчислени полета. Тези полета създават структура, съобразена с вашите нужди.

Например, управлявате партньорства с влиятелни лица. За всяка задача от кампанията добавете: Потребителско поле за Ниво на влияние (напр. Златно, Сребърно, Бронзово)

Формат на съдържанието (Reel, Post, Story)

Краен срок за доставка

Статус на одобрение с падащи менюта, обозначени с цветови кодове

Зависимости в задачите на ClickUp

Комбинирайте това с ClickUp Task Dependencies и ще имате контрол над последователността. Всичко, което трябва да направите, е да зададете взаимоотношения между последователни задачи, а ClickUp ще ви уведоми, когато просрочените задачи повлияят на вашия график.

Организирайте задачите и редактирайте данни в големи количества с интуитивния изглед на таблици в ClickUp

Ако работите с електронни таблици, изгледът на таблиците в ClickUp ще ви се стори приятно познат.

Всеки ред представлява задача, а всяка колона съответства на поле (статус, изпълнител, потребителски данни), като всички актуализации се извършват в реално време.

Ако използвате календар за съдържание, можете да преглеждате темите на статиите по назначен автор и брой думи, да сортирате по просрочени задачи и да добавяте разширени опции за филтриране.

Създайте персонализирани правила, за да поддържате работния си процес с ClickUp Automations

Сега добавете ClickUp Automations и вашето работно пространство ще започне да мисли интелигентно. Можете да създавате правила „когато. ако“ без код.

Да предположим, че управлявате обратната връзка от клиенти. Всеки път, когато някой попълни формуляр за обратна връзка, автоматизираната система може да го присвои на екипа за поддръжка и да определи приоритета въз основа на анализ на настроенията.

Създаването на база данни е само първата стъпка – истинското предизвикателство започва с поддържането й актуална. 🎥 В това видео ще научите как да автоматизирате работните процеси само за пет минути, така че базата ви данни да остане точна, процесите ви да останат синхронизирани, а екипът ви да прекарва по-малко време в ръчни актуализации.

Най-добрите функции на ClickUp

Събиране на данни: Създавайте публични или вътрешни анкети за събиране на клиентски брифинги, заявки за функции, билети за поддръжка или обратна връзка с Създавайте публични или вътрешни анкети за събиране на клиентски брифинги, заявки за функции, билети за поддръжка или обратна връзка с ClickUp Forms и позволете на инструмента да ги интегрира директно в задачите.

Визуализирайте напредъка: Проследявайте KPI, скоростта на спринтовете, просрочените задачи или отлива на клиенти в реално време с персонализирани диаграми, джаджи и обобщения за проследяване на времето с Проследявайте KPI, скоростта на спринтовете, просрочените задачи или отлива на клиенти в реално време с персонализирани диаграми, джаджи и обобщения за проследяване на времето с ClickUp Dashboards

Работете по свой начин: Превключвайте между списъци, табла, таблици, времеви линии или календари с персонализираните изгледи на ClickUp, за да се адаптирате към работния си процес.

Сътрудничество безпроблемно: разпределяйте задачи, маркирайте колеги в коментари, прикачвайте документи и проследявайте зависимости за разпределяйте задачи, маркирайте колеги в коментари, прикачвайте документи и проследявайте зависимости за извличане на контекстуална информация.

Ограничения на ClickUp

Стръмна крива на обучение поради богатите му функции

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Това ревю в G2 наистина обобщава всичко:

ClickUp предлага впечатляващ набор от функции, които улесняват персонализирането на работните процеси, управлението на задачите и проследяването на напредъка на едно място. Обичам това, че мога да създавам изгледи, пригодени за всеки проект, да настройвам автоматизации и да го интегрирам с други инструменти, които вече използвам. Той е много гъвкав, както за проследяване на лични задачи, така и за сложни бизнес операции. Шаблоните и таблата са особено полезни за поддържане на всичко организирано и лесно за проследяване.

📮 ClickUp Insight: 43% от хората казват, че повтарящите се задачи осигуряват полезна структура на работния им ден, но 48% ги намират за изтощителни и отвличащи вниманието от значимата работа. Макар рутината да може да даде усещане за продуктивност, тя често ограничава творчеството и ви пречи да постигнете значим напредък. ClickUp ви помага да се освободите от този цикъл, като автоматизира рутинните задачи чрез интелигентни AI агенти, така че да можете да се съсредоточите върху задълбочената работа. Автоматизирайте напомняния, актуализации и задачи и оставете функции като автоматизирано блокиране на време и приоритети на задачите да защитят вашите продуктивни часове. 💫 Реални резултати: Lulu Press спестява 1 час на ден на всеки служител, използвайки ClickUp Automations, което води до 12% увеличение на ефективността на работата.

2. Google AppSheet (най-добрият инструмент за създаване без кодиране за потребители на Google Workspace)

чрез Google AppSheet

AppSheet се интегрира с Google Workspace, което позволява на екипите да превръщат данните от Sheets в приложения, готови за мобилни устройства, без да пишат код. Изразите с функция „плъзгане и пускане“ се занимават с бизнес логиката, докато разрешенията, базирани на роли, се извличат директно от Google акаунтите, което намалява участието на ИТ отдела.

След внедряването им членовете на екипа събират данни от полето, одобряват заявки и задействат автоматизации в Drive или Gmail от всяко устройство. И тъй като всичко се съхранява в BigQuery или Sheets, анализаторите могат да запазят съществуващите си канали за отчитане, вместо да ги преизграждат около нов инструмент.

Най-добрите функции на Google AppSheet

Създавайте приложения с интуитивна платформа без кодиране, която дава възможност на потребители без технически познания да създават бързо персонализирани приложения.

Автоматизирайте работните процеси и бизнес процесите с ботове, задвижвани от събития, планирани автоматизации и условна логика.

Персонализирайте потребителските интерфейси с динамични изгледи (таблици, формуляри, карти, диаграми, календари) и опции за персонализиране на бранда, за да отговарят на вашите нужди и естетика.

Ограничения на Google AppSheet

Версията за настолни компютри е относително ограничена в сравнение с версията за мобилни приложения/таблети.

Ограничени опции за конфигуриране на форматирането

Цени на Google AppSheet

Стартово ниво: 5 USD/месец на потребител

Основен пакет: 10 USD/месец на потребител

Enterprise Plus: 20 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за Google AppSheet

G2: 4,8/5 (390+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 500 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Google AppSheet?

Ето как един потребител описа своя опит:

Аз съм изключително доволен от AppSheet. Платформата надмина очакванията ми по отношение на гъвкавостта, лекотата на използване и мощните функции за създаване на персонализирани приложения без писане на код... Въпреки че AppSheet позволява значителна степен на персонализация без писане на код, някои потребители може да сметнат, че определени опции за персонализация са ограничени в сравнение с традиционните подходи за кодиране, особено за сложни или специализирани изисквания...

💡 Професионален съвет: Създавайте референтни полета, а не само текстови полета. Вместо да въвеждате ръчно името на проекта, създайте референтно поле към друга таблица; това гарантира целостта на данните и позволява търсене и обобщаване по-нататък.

3. Microsoft SQL Server (най-подходящ за управление на релационни бази данни на корпоративно ниво)

чрез Microsoft SQL Server

SQL Server предлага зряла RDBMS, заедно с интегрирани инструменти, които позволяват на разработчиците да се съсредоточат върху проектирането на схеми и оптимизирането на заявки, а не върху инфраструктурата. T-SQL поддържа сложни съединения и прозоречни функции, докато индексите columnstore и OLTP в паметта обработват значителни транзакционни натоварвания.

Вградените JSON и графични разширения съхраняват съвременните типове данни в един и същ двигател, което опростява технологичните стекове. DevOps пипалините се вмъкват чрез native Docker изображения и разширението SQL Server Data Tools. Автоматизираните единични тестове валидират съхранените процедури, а Query Store открива регресии, преди те да достигнат производството.

Най-добрите функции на Microsoft SQL Server

Поддържайте системите отзивчиви без ръчни превключвания или периоди на прекъсване с Always On Availability и онлайн преизграждане на индекси.

Осигурете надеждна защита на данните чрез прозрачно криптиране, сигурност на ниво ред и всеобхватни възможности за одит.

Интегрирайте се безпроблемно с по-широката екосистема на Microsoft, като използвате инструменти като SQL Server Integration Services (SSIS) за ETL, SQL Profiler за оптимизиране на производителността и Management Studio за администриране.

Ограничения на Microsoft SQL Server

Понякога не е лесно да се откриват грешки с ограничени инструменти, поради сложността на някои бази данни.

Импортирането на CSV файлове е сложно

Цени на Microsoft SQL Server

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Microsoft SQL Server

G2: 4,5/5 (над 2200 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 1900 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Microsoft SQL Server?

Едно ревю в Capterra го описва по следния начин:

Това е стабилна DBMS, бърза и адаптируема. Надеждността й е много висока и през годините, в които я използвам, не съм имал никакви проблеми с нея, нито съм губил данни. SQL Management Studio е интуитивен за използване и ви позволява да конфигурирате почти всеки аспект на базата данни или сървъра, без да се налага да пишете SQL заявки... Лицензирането е объркващо, когато имате лиценз по обаждане или по CPU ядро, е малко трудно да се разбере как се прилагат цените.

4. Microsoft Access (най-подходящ за създаване на десктоп бази данни и локална употреба)

чрез Microsoft Access

Microsoft Access помага на оперативните мениджъри да централизират разпръснатите електронни таблици в една десктоп база данни, без да наемат администратор на бази данни. Магьосниците за таблици импортират CSV файлове, фактури или регистри на оборудване за минути, а изгледът „Връзки“ прави връзките между обектите видими с един поглед.

Можете да изпълнявате рутинни задачи, като месечни проверки на отклонения, чрез запазени заявки и макроси. Освен това, тъй като Access се синхронизира с SharePoint или SQL Server, можете да започнете локално и по-късно да мигрирате данните онлайн, без да се налага да преписвате процесите.

Най-добрите функции на Microsoft Access

Проектирайте и управлявайте релационни бази данни с таблици, формуляри, заявки и отчети без технически познания.

Автоматизирайте повтарящи се задачи и бизнес логика с вградени макроси и Visual Basic for Applications (VBA)

Импортирайте и експортирайте лесно данни от и към различни формати ( база данни Excel , CSV, XML) и свържете се с външни източници на данни.

Контролирайте достъпа на потребителите и целостта на данните чрез разрешения, базирани на роли, правила за валидиране на данни и налагане на референтна целост.

Ограничения на Microsoft Access

Потребителите се оплакват, че изглежда малко остарял.

Липсват подобрения и актуализации в сравнение с алтернативите на Microsoft Access.

Цени на Microsoft Access

Достъп: 179,99 $/потребител

Оценки и рецензии за Microsoft Access

G2: 4,5/5 (над 800 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 200 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Microsoft Access?

Един потребител сподели следната обратна връзка:

Като потребител, според мен и според много други потребители, харесвам Microsoft Access заради неговия лесен за използване интерфейс, лесното създаване на бази данни и възможността да управлява и анализира данни, без да се изискват напреднали програмистки умения... Въпреки че Microsoft Access има своите силни страни, има и някои ограничения и недостатъци, които трябва да се имат предвид: Мащабируемост, Проблеми със сигурността Ограничена поддръжка на SQL Предизвикателства при интеграцията Надеждност

💡 Професионален съвет: Използвайте поле с единичен избор, наречено _OwnerCheck във всяка таблица, и филтрирайте изгледите „Моите задачи“ въз основа на него. Това налага ясна собственост, предотвратява изоставени записи и поддържа отчетността за задачите на преден план.

5. Zoho Creator (най-добър за бързо създаване на мащабируеми бизнес приложения)

чрез Zoho Creator

Zoho Creator позволява на маркетинговите екипи да създават инструменти за проследяване на кампании, маршрутизатори на потенциални клиенти и календари за съдържание, без да се налага да чакат инженерните спринтове. Езикът за скриптове Deluge прилича на обикновен английски език и се свързва директно с Zoho CRM, Google Ads и Facebook Lead Ads, като съхранява показателите за атрибуция и възвръщаемост на инвестициите на едно място.

Освен това, персонализираните работни процеси изпращат имейли или Slack известия, когато потенциалните клиенти преминат праговете за оценка. Можете също да използвате вградени анализи, за да разкриете ефективността на канала до ниво творчески вариант. Маркетолозите получават самообслужващ център, който се мащабира с развитието на фуниите, без нестабилни таблици или еднократни SaaS силози.

Най-добрите функции на Zoho Creator

Автоматизирайте бизнес процесите с мощен механизъм за работни потоци, който позволява одобрения, известия и обработка на данни.

Разполагайте приложенията незабавно в уеб, iOS и Android платформи с безпроблемен офлайн достъп до данни.

Интегрирайте ги с пакета на Zoho и услугите на трети страни, поддържащи анализи, сътрудничество в реално време и клиентски портали.

Ограничения на Zoho Creator

Потребителите се борят с изграждането на сложен софтуер

Много от шаблоните са предназначени за решения само за Съединените щати, което ограничава достъпа.

Цени на Zoho Creator

Налична е безплатна пробна версия.

Стандартен: 12 USD/месец на потребител

Професионална версия: 230 USD/месец на потребител

Enterprise: 37 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zoho Creator

G2: 4,6/5 (над 150 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 160 отзива)

Какво казват реалните потребители за Zoho Creator?

Директно от рецензия в G2:

Може да персонализирате всяка форма и да създадете персонализиран табло. Има и приложения и сигурен метод за вход чрез приложение за удостоверяване... Софтуерът е тромав и отнема време да свикнете с него, а таблата се нуждаят от значителна персонализация, за да бъдат ефективни.

6. Knack (най-подходящ за създаване на прости онлайн бази данни без код)

чрез Knack

Knack предоставя браузър-базиран конструктор, в който екипите могат да изготвят таблици, да дефинират връзки и да генерират отзивчиви интерфейси, всичко това в рамките на един и същ работен прозорец. Предварително създадените шаблони за бази данни ускоряват често срещаните случаи на употреба, като например регистри на активи, клиентски портали и списъци с доброволци, така че времето за настройка се измерва в часове.

Двигателят за правила филтрира изгледите въз основа на ролите на потребителите, така че всеки заинтересован да вижда само това, което е от значение за него. За интеграции, API крайните точки улесняват достъпа и свързването на всеки обект, докато инструменти като Zapier или Make могат да се справят с бързи автоматизации без кодиране. Тъй като хостингът, резервните копия и SSL сигурността са включени, екипите могат да пропуснат неудобството от управлението на сървъри или конфигурирането на защитни стени, но все пак да запазят пълен контрол над своя модел на данни.

Най-добрите функции на Knack

Визуализирайте данните с вградени диаграми, календари, карти и таблици, което улеснява анализа.

Вградете приложения в уебсайтове или портали, като предоставяте бели етикети и разширявате функционалността.

Проектирайте интуитивни интерфейси с WYSIWYG редактор и персонализирани опции за брандиране.

Сътрудничество и управление на съдържание с инструменти за управление на документи и съдържание

Ограничения на Knack

Потребителите се оплакват, че това е остаряло уеб приложение, което трябва да бъде по-гъвкаво в дизайна си.

Липса на адекватна документация за бисквитките, което е проблемно за декларациите по GDPR

Цени на Knack

Стартово ниво: 19 USD/месец на потребител

Pro: 49 $/месец на потребител

Корпоративно: От 269 долара

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Knack

G2: 4,6/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 90 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Knack?

Вижте какво казва този рецензент:

Knack е лесен за конфигуриране и използване. Той улеснява работата с по-тежките натоварвания. Забравете сложността на Excel... Единственият недостатък на Knack е липсата на някои вградени интеграции в съществуващи таблици, като например „Продажби“ и „Продукти“ за Shopify, но API-то е лесно за използване, така че сме решили този проблем.

💡 Съвет от професионалист: Винаги създавайте персонализирано поле _ID, като използвате формула като RecordType + ‘-‘ + RANDOM_STRING(6). Дори ако вашата платформа автоматично генерира идентификатори на записи, това прави интеграциите, отчетите и филтрирането по-разбираеми и надеждни.

Използвайте ClickUp Brain MAX, за да записвате и почиствате данни незабавно Ръчното въвеждане на данни е един от най-големите убийци на производителността при управлението на споделени бази данни. Тук на помощ идва ClickUp Brain MAX – десктоп AI асистентът на ClickUp, който ви позволява да актуализирате или създавате записи без да използвате ръцете си с Talk to Text . Вместо да превключвате раздели или да въвеждате всяко поле, можете да произнесете актуализации като „Добави нов клиент в базата данни с приоритет = висок и краен срок = петък“ и ClickUp Brain MAX ще го превърне незабавно в задача или запис. Използвайте функцията за преобразуване на реч в текст и свършете работата си по-бързо. След като бъдат събрани, ClickUp Brain (в приложението) може да обобщи последните ви проектни записи, да открие дублиращи се записи и дори да генерира бързи анализи на свързани данни. Заедно те превръщат работното ви пространство в интелигентна, самоподдържаща се база данни, така че екипът ви да прекарва по-малко време в поправяне на данни и повече време в използването им. 💫 Представете си го като ваш гласово управляван асистент за бази данни, който поддържа перфектна синхронизация на всички полета, задачи и отчети.

7. Caspio (Най-добър за разработване на приложения с малко код, отговарящи на корпоративните изисквания)

чрез Caspio

Caspio е създаден за оперативни ръководители, които се нуждаят от уеб приложения, готови за управление. Всичко се намира в сигурен облак, съвместим с SOC 2 и HIPAA, което значително улеснява одитите. Можете да създавате с тригери от типа „посочи и кликни“, които обработват валидирания на ниво поле (не е необходим SQL), но ако сте по-технически подготвени, можете да използвате JavaScript или да се свържете с REST API.

Имате нужда от структурирани работни процеси? Многоетапната автоматизация на инструмента за проектиране на бази данни може да насочва заявките за обслужване или проверките за качество през верига от одобряващи лица, докато подробните регистри проследяват всяка промяна, така че винаги сте готови за одит.

Най-добрите функции на Caspio

Използвайте възможностите на изкуствения интелект с интегрирания OpenAI ChatGPT, за да генерирате полезна информация.

Персонализирайте интерфейсите на приложенията с гъвкави рамки като Flex и Bridge.

Управлявайте данните си безопасно на стабилната инфраструктура на AWS и Microsoft SQL за висока надеждност.

Ограничения на Caspio

Той предлага сложни персонализации, но не можете да добавяте код или повече дизайнерски функции.

Импортът не е наличен въз основа на тригера

Цени на Caspio

Lite: 100 $/месец

Плюс: 300 $/месец

Бизнес: 600 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Caspio

G2: 4,5/5 (150 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 200 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Caspio?

Директно от рецензия на Capterra:

Избрахме Caspio, след като планирахме нашите формуляри в Excel, и прехвърлянето на структурата беше относително гладко – особено с помощта на отличната техническа поддръжка на Caspio. Индивидуалните обучения бяха изключително полезни по време на фазата на настройка и направиха процеса на обучение по-лесно управляем, дори за човек, който не е правил кодиране от дълго време.

🔍 Знаете ли, че... Графичните бази данни, създадени на базата на теорията на графиките и идеални за картографиране на взаимоотношения, възникват през 2006 г., вдъхновени от визията на Тим Бърнърс-Ли за свързани данни.

8. Zapier (Най-добрата платформа за автоматизация за свързване на приложения и работни процеси)

чрез Zapier

Zapier свързва над 6000 SaaS приложения чрез Zaps, което позволява на маркетолозите да съчетават кампании, без да пишат мидълуер. Тригер (като попълване на формуляр, покупка или регистрация за уебинар) инициира стъпка по стъпка действия, включително актуализиране на CRM полета или изпращане на имейли за поддържане на интереса.

Правилата за пътя ви позволяват да разклонявате потоците въз основа на оценката на потенциалните клиенти, UTM източника или други ключови полета, като по този начин гарантирате, че правилните контакти получават правилното отношение. А ако нещо се обърка? Обработката на грешки автоматично повторно опитва неуспешните изпълнения и предупреждава собственика, като по този начин намалява вероятността от тихи неуспехи.

Най-добрите функции на Zapier

Създавайте многоетапни работни процеси, които могат да включват филтри, забавяния и условна логика.

Наблюдавайте и управлявайте историята на автоматизацията с подробни логове и проследяване на грешки.

Оставете вградените форматиращи програми да се погрижат за задачите по почистване

Ограничения на Zapier

Някои интеграции изглеждат непълни или нестабилни. Например, не всички приложения имат тригери или действия, които наистина използват API-то им.

Понякога различните Zaps могат да се повредят и да повлияят на работните процеси.

Цени на Zapier

Безплатни завинаги

Професионална версия: 29,99 $/месец

Екип : 103,50 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Zapier

G2: 4,5/5 (над 1300 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Zapier?

Едно ревю в G2 го описва по следния начин:

Zapier е изключително полезен, но има няколко ограничения, когато започнете да мащабирате автоматизацията си или се нуждаете от по-усъвършенствана логика, като разклоняване или многоетапни условия, което може бързо да стане скъпо. Някои приложения също имат ограничени тригери или действия, което означава, че понякога трябва да търся алтернативни решения. Понякога даден zap може да се провали без ясно обяснение, освен ако не се вгледате в историята на задачите.

9. Tadabase (най-подходящ за създаване на сложни, базирани на данни уеб приложения)

чрез Tadabase

Tadabase се отличава в създаването на вътрешни инструменти, които отразяват сложни процеси, като например тракери за производство с много таблици, диспечери за полеви услуги и портали за набиране на персонал. Дизайнерът на схеми обработва много-към-много връзки, а компонентно-базираните оформления показват свързани записи един до друг за бърз контекст.

Автоматизациите се изпълняват по график или в отговор на събитие, с вградена поддръжка за генериране на PDF файлове и стъпки за изпращане на имейли. Самостоятелно хостинг или разгръщане в управлявания от Tadabase облак; и двата варианта включват контрол на достъпа въз основа на роли и аудит логове. Можете също да замените старите Access файлове или остарелите интранет формуляри с сигурна, базирана на браузър система, която се адаптира към променящите се политики.

Най-добрите функции на Tadabase

Визуализирайте и управлявайте данни с Kanban табла, календари, карти, диаграми и интерактивни таблици.

Разширете възможностите на приложенията с персонализиран CSS, JavaScript и създайте персонализирани компоненти.

Прилагайте незабавни актуализации и настройки без прекъсване на работата.

Ограничения на Tadabase

Липсват разширени функции в сравнение с други софтуери за релационни бази данни.

Първоначалната настройка отнема много време.

Цени на Tadabase

Стартово ниво: 50 USD/месец на потребител

Растеж: 125 долара на месец на потребител

Професионална версия: 250 USD/месец на потребител

Elite: 450 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Tadabase

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: 4,9/5 (над 20 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Tadabase?

Ето какво казва един от рецензентите:

Tadabase е мощен инструмент за бързо създаване на приложения. Някои функции биха могли да бъдат подобрени, но аз го използвам и ще продължа да го използвам!…Управлението на данни и шаблоните (на мобилни устройства) биха могли да бъдат подобрени. [sic]

💡 Съвет от професионалист: Създайте CRM база данни с поле „lookup rollup” за преброяване на свързани подзаписи. Например, в таблица с клиенти покажете броя на активните проекти, като ги съберете от таблицата „Проекти”, където статуса не е „Завършен”. „Чудесно за планиране на капацитета и определяне на приоритети.

10. PostgreSQL (Най-добрата релационна база данни с отворен код за напреднали потребители на SQL)

чрез PostgreSQL

PostgreSQL предоставя на разработчиците мощен, разширяем SQL двигател, с който могат да създават прототипи локално и да мащабират до терабайти, без да променят синтаксиса. С поддръжка на богати типове данни, като JSONB, масиви и PostGIS геометрия, често няма нужда да се борави с множество бази данни, за да се обработват разнообразни работни натоварвания.

Вградените функции, като декларативно разделяне и логическо репликиране, обхващат всичко – от анализи до настройки за висока наличност. Инструменти като PGAdmin, psql и широка екосистема от драйвери се интегрират безпроблемно в CI пипалините, което прави интеграцията гладка.

Най-добрите функции на PostgreSQL

Поддържат разширени типове данни и разширяемост, включително персонализирани типове, масиви и мощна обработка на JSON/JSONB.

Добавете разширения като pg_partman или TimescaleDB за разширени възможности за разделяне на дялове или времеви редове.

Осигурете мащабируемост на корпоративно ниво с контрол на едновременността на много версии (MVCC), възстановяване към определен момент, стрийминг репликация и архитектури с висока наличност.

Оптимизирайте производителността в голям мащаб, като използвате усъвършенствано индексиране (B-tree, GIN, GiST), разделяне на дялове и паралелно изпълнение на заявки.

Ограничения на PostgreSQL

Той предлага по-малко GUI инструменти в сравнение с други бази данни.

Липсват разширения с широко използвани софтуерни продукти/приложения с отворен код.

Цени на PostgreSQL

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за PostgreSQL

G2: 4,5/5 (над 600 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 400 отзива)

Какво казват реалните потребители за PostgreSQL?

Кратък откъс от коментар на реален потребител:

Силна поддръжка за усъвършенствани техники за индексиране като BRIN, GIN и GiST, които оптимизират производителността на заявките за големи масиви от данни. Освен това, вградената поддръжка на JSON го прави отличен избор за обработка на полуструктурирани данни, без да се жертват релационните възможности... Репликацията и клъстерирането могат да бъдат по-ръчни в сравнение с решения като вградената репликация на MySQL.

11. Airtable (най-подходящ за комбиниране на електронни таблици с релационни бази данни)

чрез Airtable

Airtable предоставя на продуктовите екипи едно работно пространство за планиране на пътни карти, събиране на обратна връзка от потребителите и управление на версиите. Можете да сортирате, групирате или календарно подреждате данните си с няколко кликвания, без да използвате формули. Всеки запис поддържа качване на файлове, богат текст и списъци за проверка, което улеснява сътрудничеството между дизайнери, инженери и продуктови мениджъри на едно място.

А с Interfaces можете да превърнете сложното управление на проекти в електронни таблици в изчистени, леки табла, които предоставят на мениджърите необходимата им обща картина.

Най-добрите функции на Airtable

Визуализирайте данните с вградени отчети и табла за проследяване на напредъка на проектите, бюджетите и показателите за успех.

Използвайте Airtable AI, за да подобрите организацията на данните, да генерирате аналитични данни и да подпомогнете вземането на решения.

Достъп до обширни ресурси, истории на клиенти и експертни мнения, за да бъдете в крак с тенденциите в бранша.

Ограничения на Airtable

Софтуерът за създаване на бази данни е твърде опростен за сложни работни процеси, като му липсва гъвкавост и разширени опции за създаване на диаграми.

По-трудно е да се изпълняват сложни заявки/обобщения на числови данни в цялата база данни.

Цени на Airtable

Безплатно

Екип: 20 USD/месец на потребител (годишно)

Бизнес: 45 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Airtable

G2: 4,6/5 (над 2940 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2100 отзива)

Какво казват реалните потребители за Airtable?

Според един рецензент:

Досега не съм забелязал значителни недостатъци, но забелязах, че многото различни опции за преглед, сортиране или настройка на данни и работни пространства отнемат много време за оптимизиране за потребители, които не са запознати с възможностите на Airtable. Процесът на внедряване изглежда труден за моя екип, тъй като работим с стотици заинтересовани страни, с обширен списък от продукти, всеки от които с различни нива на разрешения и подробности.

Изградете солидна (данни) база с ClickUp

Сега, след като разгледахме най-добрите софтуерни инструменти за създаване на бази данни, знаете, че подходящият за вас зависи от нивото на умения на вашия екип, сложността на вашия случай на употреба и нивото на гъвкавост, от което се нуждаете.

Ако имате нужда от нещо повече от база данни, обърнете се към ClickUp. Този инструмент без кодиране ви позволява да създавате персонализирани изгледи, да свързвате полета, да организирате неструктурирани данни и да си сътрудничите в реално време с множество потребители.

