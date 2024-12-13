Работата в областта на човешките ресурси понякога може да изглежда като безкрайна задача. Проследяването на наемането, заплатите, социалните придобивки, обучението и представянето на служителите може бързо да се натрупа.

Ето тук софтуерът за управление на човешките ресурси се превръща в спасител при управлението на HR процесите.

Имате нужда от помощ при управлението на кандидатури за работа? Няма проблем. Искате да проследявате представянето на служителите или да планирате обучения? Лесно е. Имате затруднения с изчисляването на заплатите или администрирането на социалните придобивки? Софтуерът ще ви помогне.

Ето обобщение на най-добрите HR CRM софтуери, които ще ви помогнат да спестите време, да намалите разходите и да подобрите ангажираността на служителите.

⏰ 60-секундно резюме 11-те най-добри CRM системи за оптимизиране на HR процесите: ClickUp: Най-добър за управление на HR проекти и взаимоотношения със служителите

Rippling : Най-добър за автоматизиране на жизнения цикъл на служителите

Bamboo HR: Най-добър за централизиране на HR данни и отчети

Paycor: Най-добър за спазване на изискванията за изплащане на заплати

Workday HCM: Най-добър за вземане на решения в областта на човешките ресурси, основани на данни

TriNet: Най-добър за администриране на социални придобивки за служители

Bitrix24: Най-добър за комуникация и сътрудничество в областта на човешките ресурси

Workable: Най-подходящ за търсене и набиране на кандидати

Monday. com: Най-подходящ за създаване на персонализиран и мащабируем HR работен процес

UKG Pro: Най-добър за цялостно управление на персонала

Gusto: Най-доброто решение за управление на таланти

Какво е HR CRM?

Софтуерът HR CRM (Human Resources Customer Relationship Management) съчетава най-добрите функции на HR и CRM инструментите, за да опрости управлението на персонала. Той се занимава с всичко – от набирането на персонал до ангажираността на служителите, обучението и управлението на производителността.

По този начин HR CRM намалява сложността на HR операциите и подобрява общата удовлетвореност на служителите.

HRM срещу CRM HRM (управление на човешките ресурси) се занимава с управлението на хората в дадена организация, включително наемане, обучение, оценка на представянето и спазване на трудовото законодателство. От друга страна, CRM (управление на взаимоотношенията с клиентите) се фокусира върху управлението на взаимодействията с клиентите, проследяването на продажбите и подобряването на обслужването на клиентите. HR CRM адаптира възможностите за изграждане на взаимоотношения на традиционните CRM инструменти, за да ви помогне да поддържате и управлявате взаимоотношенията с вашите служители. Това означава, че HR екипите могат да надхвърлят традиционните управленски задачи и да изградят по-силни и по-значими връзки с работната си сила.

Съчетанието на HRM и CRM предлага революционен начин за управление на персонала ви. Но какво точно прави HR CRM толкова полезен?

Ето предимствата от внедряването на HR CRM в бизнеса ви:

Изградете силни и трайни взаимоотношения със служителите, като ги третирате като ценни заинтересовани страни.

Създавайте профили на служителите, проследявайте пропуските в уменията им и предлагайте персонализирани планове за обучение и развитие, за да подобрите опита на служителите.

Прогнозирайте рисковете от текучество на персонала, степента на удовлетвореност на служителите и бъдещите нужди от таланти, за да вземете информирани решения.

Какво трябва да търсите в HR CRM?

При избора на HR CRM е важно да вземете предвид следните фактори, за да сте сигурни, че софтуерът отговаря на нуждите на вашата организация:

📌 Ефективни функции за набиране на персонал: Инструментите за набиране на персонал с шаблони за система за проследяване на кандидати ( ATS) и автоматизирано планиране на интервюта могат да ви спестят часове ръчен труд. Добрият HR CRM също ви помага да управлявате кандидатите и да следите безпроблемно напредъка на набирането на персонал.

📌 Функции за ангажираност на служителите: Инструментите за обратна връзка, признание и комуникация са от съществено значение за мотивирането на вашите служители. HR CRM централизира тези процеси, като гарантира, че служителите се чувстват свързани и ценени.

📌 Проследяване на ефективността: Поставянето на цели, проследяването на напредъка и преглеждане на ефективността трябва да бъдат лесни. Потърсете инструменти, които ви позволяват да измервате ефективността и да насочвате развитието на служителите по ефективен начин.

📌 Управление на заплатите и спазване на нормативните изисквания: Управлението на заплатите и спазването на трудовото законодателство може да бъде сложно. HR CRM системите трябва да автоматизират тези задачи, като намаляват риска от ръчни грешки.

📌 Опции за персонализиране: Всяка организация има уникални нужди, затова софтуерът трябва да предлага функции за персонализиране. Изберете инструмент, който предлага персонализирани работни процеси, персонализирани HR табла и гъвкави опции за отчитане.

11-те най-добри CRM системи за управление на човешките ресурси

Нека разгледаме по-отблизо най-добрите HR CRM платформи и техните основни функции.

1. ClickUp (най-подходящ за управление на HR проекти и взаимоотношения с служителите)

Подобрете взаимодействията между служителите и осигурете безпроблемна комуникация чрез CRM на ClickUp

Положителните отношения между работодателя и служителите са ключът към дългосрочното развитие и успех на всяка организация. Все пак, съгласуването на различните очаквания на служителите и организацията може да бъде значително предизвикателство. Тук на помощ идва ClickUp CRM – като обединява работодателите и служителите и укрепва техните взаимоотношения.

Можете да персонализирате CRM инструмента ClickUp, за да централизирате данните за служителите и да видите историята на работата, данните за производителността и дейностите по обучение и развитие на всеки служител. Чрез интегрирането на инструменти като ClickUp Goals, той ви позволява да зададете подходящи цели и ключови резултати (OKR) и да изградите култура на непрекъснато усъвършенстване.

ClickUp CRM ви помага да проследявате приноса на служителите през целия им стаж чрез персонализирани табла. Това ви позволява да анализирате възвръщаемостта на инвестициите в обучението на служителите и да идентифицирате най-ценните служители за организацията.

Но това не е всичко! По същия начин, по който CRM ви помага да централизирате комуникацията с клиентите, CRM на ClickUp ви помага да управлявате цялата комуникация с служителите на едно място, от съобщения за наемане на работа до анкети за обратна връзка.

Той дори ви позволява да проследявате статуса на всеки служител в организацията, независимо дали е в етап на назначаване, обучение, пробен период или оценка на представянето. Това ви дава необходимата видимост, за да предоставите персонализирана подкрепа и награди, които да ги накарат да се чувстват ценени.

Създайте канал за набиране на персонал и оптимизирайте процеса на назначаване с софтуера ClickUp HR

Искате да повишите ангажираността на служителите си? ClickUp за HR екипи го прави възможно. Можете да използвате ClickUp Tasks, за да създадете персонализиран процес на въвеждане, като добавите стъпка по стъпка задачи, съобразени с ролята на всеки служител.

Най-хубавото е, че ClickUp ви помага да наемете най-добрите таланти, като оптимизира процеса на набиране на персонал.

С шаблона за наемане на кандидати на ClickUp можете да свържете инструменти като ClickUp Form, Google Form и Typeform чрез Zapier, за да създавате автоматично задачи за всеки кандидат и да сравнявате кандидатите. Това ви позволява да се съсредоточите повече върху оценката на кандидатите и подобряването на тяхното преживяване, отколкото върху оперативните процеси.

Изтеглете този шаблон Оптимизирайте процеса на наемане, подобрете ефективността и спестете ресурси с шаблона за наемане на кандидати на ClickUp.

Най-добрите функции на ClickUp

Автоматизирайте задачите по наемането на персонал, като планиране на календара, управление на документи на служителите и проследяване на работното време и присъствието с ClickUp Automations

Проследявайте ключови показатели за ефективността на служителите, визуализирайте напредъка по отношение на целите и генерирайте полезни информации в един изглед с таблата на ClickUp

Създавайте и управлявайте работни потоци и визуализирайте графиците на проектите с персонализираните изгледи на ClickUp

Комуникирайте с екипа си, давайте обратна връзка, участвайте в дискусии, прикачвайте документи и свързвайте задачи с ClickUp Chat

Създайте наръчници за компанията и служителите, в които да изброите всички политики и процедури, и задайте разрешения за контрол с ClickUp Docs.

Ограничения на ClickUp

Богатите възможности за персонализиране могат да се окажат прекалено сложни за новите потребители.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 USD/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Прозрачността в организацията е едно от най-значимите предимства, реализирани след внедряването на ClickUp в екипа. Сега, в ClickUp, всеки в организацията може да види OKR-ите на всеки от нашите екипи, кой е отговорен за тях и какви са постигнатите резултати. Гледайки назад, преди ClickUp, ние не разполагахме с такова ниво на прозрачност, така че всички наши отдели бяха изолирани един от друг.

Прозрачността в организацията е едно от най-значимите предимства, реализирани след внедряването на ClickUp в екипа. Сега, в ClickUp, всеки в организацията може да види OKR-ите на всеки от нашите екипи, кой е отговорен за тях и какви са постигнатите резултати. Гледайки назад, преди ClickUp, ние не разполагахме с такова ниво на прозрачност, така че всички наши отдели бяха изолирани един от друг.

2. Rippling (най-подходящ за автоматизиране на жизнения цикъл на служителите)

чрез Rippling

Rippling автоматизира цикъла на служителите, от набирането на персонал до назначаването, развитието, задържането и напускането. Например, ако даден служител се премести в друг щат, Rippling автоматично изчислява данъците според приложимите закони.

Можете да го използвате и за създаване на персонализиран HR работен процес, като например настройка на напомняния за годишнини на служители и изпращане на известия за спад в производителността на даден служител. Неговата отличителна функция е персонализираното планиране, което ви позволява да възлагате конкретни клиентски задачи на служителите въз основа на техните изисквания, умения, сертификати и т.н.

Най-добрите функции на Rippling

Проследявайте работното време и присъствието на служителите в реално време, за да идентифицирате тенденциите в персонала или извънредния труд.

Управлявайте местните, регионалните и националните изисквания за съответствие в областта на човешките ресурси и създавайте планове за действие, за да спазвате изискванията за съответствие.

Създайте персонализирани етапи на интервюто въз основа на нуждите на организацията от наемане на персонал.

Ограничения на Rippling

Изисква годишно плащане, с наказания за предсрочно прекратяване и без безплатен пробен период.

Ценообразуване на Rippling

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Rippling

G2: 4,8/5 (над 4000 рецензии)

Capterra: 4,9/5 (над 3000 рецензии)

Автоматизацията на Rippling намалява ръчната работа и помага за предотвратяване на грешки. Платформата се свързва и с множество други приложения, което я прави гъвкава за нуждите на вашия бизнес/компания. Като цяло, Rippling спестява много главоболия при управлението на служителите и позволява на екипите да се съсредоточат върху по-важни неща. Някои функции, като отчитане или персонализиране, биха могли да бъдат по-интуитивни.

Автоматизацията на Rippling намалява ръчната работа и помага за предотвратяване на грешки. Платформата се свързва и с множество други приложения, което я прави гъвкава за нуждите на вашия бизнес/компания. Като цяло, Rippling спестява много главоболия при управлението на служителите и позволява на екипите да се съсредоточат върху по-важни неща. Някои функции, като отчитане или персонализиране, биха могли да бъдат по-интуитивни.

3. Bamboo HR (най-добър за централизиране на HR данни и отчети)

чрез BambooHR

BambooHR е отлично решение за управление и анализ на данни за служителите. Можете да видите подробни отчети за стажа, текучеството, отпуските и др. на служителите. То разполага и с модул за управление на производителността, който помага за оптимизиране на оценките, обратната връзка и отчетите за служителите с цел по-добро вземане на решения.

Можете да измервате степента на удовлетвореност на служителите, като провеждате анонимни eNPS проучвания, което ви позволява да внедрите значими промени.

Най-добрите функции на Bamboo HR

Консолидирайте данните за служителите за безпроблемно обработване на заплатите, изчерпателни отчети и безпроблемно подаване на данъчни декларации.

Създавайте обяви за работа, проследявайте кандидатурите, коментирайте автобиографиите и оценявайте кандидатите, като направите процеса на наемане безпроблемен и сътруднически.

Създавайте персонализирани отчети за широк спектър от HR данни, от EEO-1 отчети до профили по възраст и пол.

Ограничения на Bamboo HR

Интеграциите с Google и Slack са ограничени и изискват персонализирани API повиквания за пълна синхронизация на данните.

Цени на Bamboo HR

Персонализирани цени

Оценка и отзиви за Bamboo HR

G2: 4. 4/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 2500 отзива)

Bamboo HR автоматично създава задачи за всеки, когото пожелаете, и улеснява значително процеса по подписване и подаване на всички необходими документи от страна на служителите. Като средно голяма организация, това ни помага изключително много да гарантираме, че въвеждането в работата се извършва бързо и ефективно. Модулът за управление на производителността е малко ограничаващ по отношение на броя въпроси, които можете да зададете.

Bamboo HR автоматично създава задачи за всеки, когото пожелаете, и улеснява значително процеса по подписване и подаване на всички необходими документи от страна на служителите. Като средно голяма организация, това ни помага изключително много да гарантираме, че въвеждането в работата се извършва бързо и ефективно. Модулът за управление на производителността е малко ограничаващ по отношение на броя въпроси, които можете да зададете.

4. Paycor (най-добър за спазване на изискванията за изплащане на заплати)

чрез Paycor

Paycor автоматизира обработката на заплатите и управлява всички данни за служителите на едно място. Помага ви да сте в крак с данъчните изисквания и гарантира, че вашият екип получава заплатите си точно и навреме. Функции като OnDemand Pay и AutoRun елиминират ръчната работа, а услугите за самоподдръжка на служителите правят нещата по-удобни за всички.

Освен това, ефективните инструменти за отчитане, шаблоните за заплати, предупрежденията за промени в законодателството и полезните ръководства правят процесите много по-гладки. Служителите могат лесно да актуализират личната си информация и да управляват своите придобивки, което намалява натоварването на HR отдела.

Най-добрите функции на Paycor

Автоматично планирайте и изпълнявайте изплащането на заплатите на избраната от вас дата и час.

Проследявайте работното време на служителите, управлявайте отпуските и създавайте графици, всичко това синхронизирано директно с ведомостите за заплати.

Получавайте бързи отговори на въпроси, свързани с данни за работната сила, на естествен език с помощта на AI

Ограничения на Paycor

Липсва интеграция с популярни инструменти като QuickBooks

Цени на Paycor

Персонализирани цени

Оценка и отзиви за Paycor

G2: 3,9/5 (над 700 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (над 2500 отзива)

Харесвам функционалностите на Paycor за почти всичко, свързано с човешките ресурси. Тази система е лесна за използване за изчисляване на заплатите на служителите, социални придобивки, отчитане на работното време, компенсации и др. Много неща могат да бъдат персонализирани, но някои опции са еднакви за цялата компания. Това е особено разочароващо при управлението на производителността, тъй като не всички компании правят едно и също нещо.

Харесвам функционалностите на Paycor за почти всичко, свързано с човешките ресурси. Тази система е лесна за използване за изчисляване на заплатите на служителите, социални придобивки, отчитане на работното време, компенсации и др. Много неща могат да бъдат персонализирани, но някои опции са еднакви за цялата компания. Това е особено разочароващо при управлението на производителността, тъй като не всички компании правят едно и също нещо.

5. Workday HCM (най-подходящ за вземане на решения в областта на човешките ресурси въз основа на данни)

чрез Workday HCM

Ако искате да вземате решения въз основа на данни, да повишите удовлетвореността от работата и да подобрите общата ефективност на служителите, Workday ви предоставя инструментите, необходими за това.

Той обхваща всичко – от управление на таланти до заплати, възнаграждения, отчитане на работното време и планиране на работната сила. Workday предлага и допълнителни решения като управление на разходите, анализи и отчети, както и привличане на таланти, за да отговори на различни бизнес нужди.

Workday опростява сложните HR задачи с функции като Skills Cloud, която позволява ефективно управление на уменията и отчитане. Тя предлага и инструменти за управление на случаи, обратна връзка от служителите и планиране на работната сила, за да оптимизира HR функциите.

Най-добрите функции на Workday HCM

Получете централизиран достъп до информацията за служителите, за да подобрите управлението на човешките ресурси и вземането на решения.

Проследявайте представянето, целите и развитието на служителите, като гарантирате непрекъснат растеж и съгласуваност с целите на компанията.

Осигурете безпроблемна комуникация между HR отдела и служителите, като подобрите ангажираността и подкрепата чрез различни канали.

Ограничения на Workday HCM

По-труднодостъпни за малките предприятия, особено за тези с ограничен бюджет

Цени на Workday HCM

Персонализирани цени

Оценка и отзиви за Workday HCM

G2: 4/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1000 рецензии)

Workday HCM е изключително мащабируем, което го прави подходящ за организации от всякакъв мащаб. Той може да расте заедно с компанията и да се адаптира към променящите се нужди без значителни прекъсвания. Персонализирането на Workday HCM, за да отговаря на конкретните нужди на организацията, може да бъде сложно и да изисква технически познания.

Workday HCM е изключително мащабируема, което я прави подходяща за организации от всякакъв мащаб. Тя може да расте заедно с компанията и да се адаптира към променящите се нужди без значителни прекъсвания. Персонализирането на Workday HCM, за да отговаря на конкретните нужди на организацията, може да бъде сложно и да изисква технически познания.

📖 Прочетете още: Най-добрият софтуер за управление на таланти в областта на човешките ресурси

6. TriNet (Най-добър за администриране на социални придобивки на служителите)

чрез TriNet

TriNet (по-рано TriNet Zenefits) е специализирана HR платформа за управление на социалните придобивки на служителите. Тя ви помага лесно да запишете служителите за медицински, стоматологични, офталмологични и животозастрахователни планове. Можете също така да изпращате персонализирани известия на служителите въз основа на техните планове за социални придобивки, статуса на записване и др.

TriNet предоставя на служителите достъп в движение до данните за застраховките и разходните си сметки, като по този начин насърчава по-голяма прозрачност и по-висока ангажираност на служителите. HR библиотеката ви предоставя бърз достъп до ценни ресурси, включително обобщения на държавните закони и актуализации на реформите в здравеопазването.

Най-добрите функции на TriNet

Получете информация в реално време за социалните придобивки на служителите с 100% онлайн регистрация и управление.

Автоматично добавяйте новоназначените служители към ведомостта за заплати, с избрани допълнителни придобивки и пропорционално разпределени първи заплати.

Автоматизирайте актуализациите на заплатите, когато служител се премести, получи повишение или вземе отпуск.

Ограничения на TriNet

Липсва самостоятелен ACA (Affordable Care Act) модул и се изисква закупуването на цял HRIS план, за да се получи достъп до него.

Цени на TriNet

Essentials: 8 USD/служител/месец

Растеж: 16 $/служител/месец

Zen: 21 долара на служител на месец

Оценка и отзиви за TriNet

G2: 4,6/5 (над 440 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (800+ отзива)

Едно от най-големите предимства на Trinet е, че предлага отлични опции за медицински/зъболекарски/офталмологични/допълнителни застрахователни планове, които са интегрирани директно в платформата, както и разходите за заплати и отчетите. Една област, която предизвиква особено недоволство, са проблемите с данъците върху заплатите.

Едно от най-големите предимства на Trinet е, че предлага отлични опции за медицински/зъболекарски/офталмологични/допълнителни застрахователни планове, които са интегрирани директно в платформата, както и разходите за заплати и отчетите. Една област, която предизвиква особено недоволство, са проблемите с данъците върху заплатите.

7. Bitrix24 (Най-добър за комуникация и сътрудничество в областта на човешките ресурси)

чрез Bitrix24

Bitrix24 се отличава с това, че съчетава сътрудничество, управление на проекти и комуникация в областта на човешките ресурси в една унифицирана платформа.

Това е динамично работно пространство, където HR екипите могат да управляват всичко – от задачи до отчитане на работното време, споделяне на документи и сътрудничество между служителите. Уникалният интерфейс в стила на социалните медии насърчава ангажираността на служителите чрез харесвания, коментари и известия.

С вграден AI асистент, Bitrix24 помага за автоматизиране на HR работните процеси, освобождавайки време за по-важни задачи.

Най-добрите функции на Bitrix24

Комбинирайте инструменти за управление на служители, потенциални клиенти и клиенти в една платформа

Намерете лесно записите на служителите, като използвате персонализирани филтри по дата на създаване, статус или назначени членове на екипа.

Осигурете координация на екипа с общи работни пространства, проследяване на дейностите и комуникация по конкретни проекти.

Ограничения на Bitrix24

Предлага ограничени възможности за персонализиране на интерфейса според индивидуалните предпочитания.

Цени на Bitrix24

Базов: 49 $/5 потребители/месец

Стандартен: 99 $/50 потребители/месец

Професионална версия: 199 $/100 потребители/месец

Enterprise 250: 399 $/250 потребители/месец

Оценка и отзиви за Bitrix24

G2: 4. 1/5 (500+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (над 900 отзива)

Bitrix24 е софтуер, който ви помага да управлявате вашите клиенти, екипа за поддръжка, комуникацията, екипната работа, файловете и имейл кампаниите. Той е много достъпен и подходящ за нови бизнеси и малки бюджети.

Bitrix24 е софтуер, който ви помага да управлявате вашите клиенти, екипа за поддръжка, комуникацията, екипната работа, файловете и имейл кампаниите. Той е много достъпен и подходящ за нови бизнеси и малки бюджети.

чрез Workable

Workable HR CRM, който ускорява и улеснява наемането на персонал. Можете да публикувате обяви за работа в над 200 борси, да ползвате база данни с над 400 милиона профила и да използвате AI инструменти за подбор, насрочване на интервюта и управление на оферти без усилие.

Удобните им функции, като персонализирани шаблони за имейли, готови за употреба комплекти за интервюта и подробни отчети, помагат за организирането на процеса на набиране на персонал.

Независимо дали управлявате технологичен стартъп, ръководите екип в областта на здравеопазването или развивате бизнес в сферата на хотелиерството, можете да разчитате на този софтуер за управление на служители, който ще ви помогне да създадете високопроизводителни екипи.

Най-добрите функции на Workable

Публикувайте свободни работни места в множество борси за работа и социални медии едновременно, спестявайки време и усилия.

Търсете и се свързвайте с пасивни кандидати на платформи като LinkedIn, GitHub и Twitter директно от Workable.

Използвайте шаблони за оценка за систематично събиране на обратна връзка и гарантирайте последователни решения за наемане на персонал.

Ограничения на Workable

Липсват специални функции за поддържане на контакт с бивши кандидати за бъдещи възможности

Предлага ограничени възможности за отчитане в сравнение с други платформи.

Работещи цени

Безплатна пробна версия

Стартово ниво: 189 $/месец

Стандартен: 378 $/месец

Premier: 628 $/месец (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Workable

G2: 4,6/5 (над 440 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (450+ отзива)

Workable е интуитивна, всеобхватна платформа, която прави управлението на обяви за работа, кандидатите и наемането на персонал безпроблемно и ефективно. Удобният за ползване интерфейс гарантира, че дори членовете на екипа, които не са технически подготвени, могат да навигират и използват функциите му без никакви затруднения.

Workable е интуитивна, всеобхватна платформа, която прави управлението на обяви за работа, кандидатите и наемането на персонал безпроблемно и ефективно. Удобният за ползване интерфейс гарантира, че дори членовете на екипа, които не са технически подготвени, могат да навигират и използват функциите му без никакви затруднения.

9. Monday.com (Най-подходящ за създаване на персонализиран и мащабируем HR работен процес)

Търсите проста CRM система, с която да оптимизирате HR процесите? Можете да опитате Monday.com. Тя ви помага да създадете персонализирана процедура за набиране на персонал, като координирате директно с мениджърите по набиране на персонал в рамките на платформата. Освен това, тя предлага пълна видимост на ежедневните резултати на служителите, така че можете да идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение.

Monday.com ви позволява също да създавате формуляри за събиране на данни за служителите, което намалява ръчното въвеждане на данни по време на процесите по назначаване или набиране на персонал.

Monday.com – най-добрите функции

Автоматизирайте проследяването на интервюта, напомнянията за обучения и одобренията на заявки за отпуск, за да спестите време.

Свържете HR таблата, за да проследявате жизнения цикъл на служителите, от наемането до оценката на представянето им.

Интегрирайте безпроблемно с платформи като Slack, Gmail, Outlook и други, за да синхронизирате комуникацията и управлението на задачите в областта на човешките ресурси.

Ограничения на Monday.com

Навигацията понякога е сложна, което затруднява достъпа до всички функции.

Цени на Monday.com

Базов: 12 $/потребител/месец

Стандартен: 14 $/потребител/месец

Pro: 24 $/потребител/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Monday.com – оценки и отзиви

G2: 4,6/5 (над 800 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 350 отзива)

Много ми харесва, че можете да създавате няколко табла и да съхранявате всички документи на едно място. Не е необходимо да споделяте всичко с всички хора! Можете обаче да качвате документи, за да могат хората да ги разглеждат и да добавят свои. Това е отлично средство, което ви помага да поддържате организация. Аз го използвам за набиране на персонал/HR и проследяване на активи.

Много ми харесва, че можете да създавате няколко табла и да съхранявате всички документи на едно място. Не е необходимо да споделяте всичко с всички хора! Можете обаче да качвате документи, за да могат хората да ги разглеждат и да добавят свои. Това е отлично средство, което ви помага да поддържате организация. Аз го използвам за набиране на персонал/HR и проследяване на активи.

10. UKG Pro (Най-добър за цялостно управление на персонала)

чрез UKG Pro

UKG Pro е цялостна платформа за управление на човешките ресурси и заплатите, създадена да улесни управлението на персонала. От отчитане на работното време до администриране на социални придобивки, автоматизирано планиране и надеждни анализи, тя предлага всички инструменти, от които се нуждаят предприятията, за да оптимизират операциите си в областта на човешките ресурси.

Софтуерът за HR работни процеси позволява безпроблемно самообслужване за служителите, подобрявайки автономността и ефективността на работата. Той също така предоставя подробна база от знания на служителите, за да откриват бързи отговори на всички въпроси, свързани с HR.

Най-добрите функции на UKG Pro

Използвайте изкуствен интелект за HR анализи и вземайте стратегически бизнес решения

Наемете талантливи кадри, като персонализирате процеса на набиране на персонал за всеки кандидат

Проследявайте ефективно влизанията и излизанията на служителите за оптимизирано управление на присъствието

Ограничения на UKG Pro

Той има сложен интерфейс, който влияе на цялостното преживяване на потребителя.

Цени на UKG Pro

Персонализирани цени

Оценка и рецензии за UKG Pro

G2: 4. 2/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4. 2/5 (над 600 отзива)

Харесва ми, че те предлагат не само поддръжка за отстраняване на проблеми, но и помощ при обучението на служителите, които използват системата. Те разполагат с платформа за общуване между служителите, така че те да могат да покриват смени и да помагат с автоматизирането на графиците.

Харесва ми, че те предлагат не само поддръжка за отстраняване на проблеми, но и помощ при обучението на служителите, които използват системата. Те разполагат с платформа за общуване между служителите, така че те да могат да покриват смени и да помагат с автоматизирането на графиците.

11. Gusto (Най-добър за управление на таланти)

чрез Gusto

Gusto е популярна платформа за управление на човешките ресурси и таланти. Тя помага на бизнеса да развива и задържа таланти с интегрирани приложения за управление на производителността, обучение и развитие. Служителите могат да самооценяват своята производителност, да искат обратна връзка от мениджърите си и да имат достъп до ресурси за кариерно развитие.

Можете да проследявате напредъка на служителите, да идентифицирате пропуските в техните умения и да разработвате персонализирани планове за развитие. Това насърчава самосъзнанието у служителите и ги кара да се чувстват подкрепени в кариерното си развитие, което води до по-добро задържане на талантите.

Най-добрите функции на Gusto

Автоматизирайте публикуването на обяви за работа, подписването на документи и електронното съхранение за гладко назначаване на нови служители.

Управлявайте медицински, стоматологични, офталмологични, 401(k) и здравни възстановявания с автоматични удръжки от заплатата.

Получете достъп до предварително създадени интеграции с различни HR приложения на трети страни, като JazzHR и Lattice.

Ограничения на Gusto

Допълнителните функции могат бързо да увеличат месечните разходи на служител

Цени на Gusto

Simple: 40 $/месец и 6 $/служител/месец

Плюс: 80 $/месец и 12 $/служител/месец

Премиум: Персонализирано ценообразуване

Оценка и отзиви за Gusto

G2: 4,5/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Gusto оптимизира задачите, свързани с заплатите и човешките ресурси, с лесната за използване платформа, която предлага лесно назначаване на служители, подаване на данъчни декларации и управление на социални придобивки. Интуитивният интерфейс и отличното обслужване на клиенти го правят идеално решение за компании, които искат да опростят административните си процеси. Възможностите за отчитане са малко ограничени в сравнение с по-мощните софтуерни решения за човешки ресурси, които се предлагат на пазара.

Gusto оптимизира задачите, свързани с заплатите и човешките ресурси, с лесната за използване платформа, която предлага лесно назначаване на служители, подаване на данъчни декларации и управление на социални придобивки. Интуитивният интерфейс и отличното обслужване на клиенти го правят идеално решение за компании, които искат да опростят административните си процеси. Възможностите за отчитане са малко ограничени в сравнение с по-мощните софтуерни решения за човешки ресурси, които се предлагат на пазара.

Подобрете работното си място с ClickUp

Най-накрая стигнахме до края на това ръководство! HR CRM може да централизира данните за служителите, да опрости HR процесите и да създаде по-организирана и продуктивна работна среда.

Много HR платформи обаче са ограничени до функции за изчисляване на заплати, спазване на нормативни изисквания и отчитане на работното време. Ако търсите ефективна HR CRM платформа за изграждане на солидни взаимоотношения с служителите и подобряване на управлението на персонала, ClickUp е идеалното решение.

Той улеснява систематичното въвеждане на нови служители, проследяването на напредъка и комуникацията, за да повиши производителността на работното място. Готови ли сте за промяна? Регистрирайте се в ClickUp още днес и вижте как той може да промени управлението на човешките ресурси във вашата компания!