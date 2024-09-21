Как да оптимизирате процесите с помощта на HR табло

Управлението на екип изисква усилия. Представете си да управлявате цялата работна сила в една организация. Екипите по човешки ресурси (HR) са незабележимите герои, които запълват пропуските в уменията, задържат талантите, управляват производителността и насърчават положителна работна култура.

Един ден от живота на мениджър по човешки ресурси включва изпълнението на множество задачи, като организиране на срещи, изготвяне на таблици и документи, но най-важното е управлението на екипи.

В този контекст HR аналитичните табла могат да променят изцяло играта.

HR таблото служи като централизирано средство, което предоставя в реално време информация за производителността, наличността и общото настроение на вашия екип. Така вече не е необходимо да претърсвате огромни количества данни или да събирате информация от различни източници.

Анализът на човешките ресурси има значително влияние върху организационната ефективност, като води до увеличение на производителността на бизнеса с до 25%, намаление на текучеството с 50% и увеличение на ефективността на набирането на персонал с 80%.

В този блог ще разгледаме важните и ключови функции на HR таблата, как да създадете табло стъпка по стъпка, ще разгледаме някои примери и ще открием инструменти, които улесняват HR анализите.

Значението на HR таблата

HR таблата са от решаващо значение за HR специалистите, тъй като предлагат информация, базирана на данни, и подпомагат стратегическите решения.

Ето списък с многото начини, по които те добавят стойност към HR процесите:

✅ Безпроблемен процес на набиране на персонал

Конфигурирането на HR таблата за наблюдение на показатели за набиране на персонал, като време за наемане, разходи за наемане, източници на кандидати, културно съответствие и процент на текучество, помага за оптимизиране на процеса на наемане. Това позволява на HR персонала да направи подобрения в процеса въз основа на данни и да постигне целите за набиране на персонал по-ефективно.

✅ Вземане на решения въз основа на данни

Визуализирането на данни в реално време дава възможност на HR екипите да вземат обосновани решения въз основа на точни, актуални и висококачествени данни. Анализирането на тенденции и модели, основани на данни, също помага за разработването на ефективни HR стратегии.

✅ Ефективно управление на ресурсите

HR таблото предоставя информация за присъствието на служителите, натовареността и наличността им, заплатите, обезщетенията и компенсациите, както и текучеството. Това подпомага разпределението на ресурсите и усилията за оптимизация с цел ефективно използване на човешкия капитал.

✅ Проследяване на производителността на служителите

Специалистите по човешки ресурси могат да наблюдават показателите и ключовите показатели за ефективност (KPI) чрез KPI табла. Това им помага да идентифицират най-добре представящите се служители, тези с по-слаби резултати, областите, които се нуждаят от подобрение, и други аспекти на представянето на служителите.

✅ По-голяма ангажираност на служителите

Проследяването на показателите за ангажираност на служителите, като участие в програми за обучение и развитие, Employee Net Promoter Score (e-NPS), процент на текучество и др., помага за проактивно идентифициране и решаване на проблеми, свързани с ангажираността на служителите.

✅ Подобрено съответствие

Таблото улеснява спазването на трудовото законодателство и действащите нормативни актове от страна на организацията, като проследява ключови показатели, като например разликата в заплащането на мъжете и жените, разнообразието и др. Тази прозрачност и проактивно решаване на проблемите намаляват риска от правни проблеми и санкции.

✅ Планиране на работната сила

С цялостен поглед върху показателите за работната сила, мениджърите по наемане могат да прогнозират бъдещите нужди от персонал, да поддържат канали за таланти, да планират приемствеността, да отчитат разнообразието, да запълват свободни позиции чрез вертикално преместване на персонал и много други, което води до ефективно планиране на човешките ресурси.

✅ Ефективно управление на разходите

Общият поглед върху заплатите, социалните придобивки и други разходи, свързани с човешките ресурси, дава възможност на екипите по човешки ресурси да управляват разходите ефективно, като същевременно откриват области с потенциал за икономии.

✅ Задържане на служителите

Идентифицирането на тенденциите в текучеството на служителите подчертава потенциалните проблеми с задържането на таланти. HR екипите могат да използват тази информация, за да изработят целенасочени стратегии за подобряване на ангажираността и задържането на служителите.

✅ Стратегическо съгласуване

Таблото помага за съгласуване на HR стратегиите с по-широките цели на организацията, като свързва показателите за работната сила с бизнес целите, стимулира растежа и производителността.

Основни характеристики на HR таблото

HR таблото трябва да предоставя на потребителите си цялостен преглед на HR дейностите и показателите, за да улесни вземането на решения въз основа на данни.

За да постигнете това, са необходими следните ключови функции:

Визуализация на данни в реално време

HR таблото позволява на HR екипите да следят показатели, свързани с присъствието, eNPS (нетният индекс на лоялност на служителите), неволната текучество и други фактори, които отразяват производителността на работната сила. Достъпът до такава важна информация в подходящия момент подпомага бързото и основано на данни вземане на решения.

Например, таблата на ClickUp осигуряват висока степен на гъвкавост за проследяване на показателите за човешките ресурси, поставяне на цели и наблюдение на напредъка – всичко на едно място.

Визуализирайте данни в реално време с таблата на ClickUp

Анализ на работната сила

Разширените анализи хвърлят светлина върху демографските характеристики на работната сила, пропуските в уменията и производителността. Тази функция помага на HR екипите и мениджърите по наемане на персонал да свържат стратегиите за таланти с по-широките цели на HR планирането, така че да бъдат наети подходящите таланти, които да отговорят на бъдещите нужди на организацията.

Проследяване на набирането и назначаването на нови служители

Тази функция помага да проследите процеса на набиране на персонал, от кандидатстването до назначаването. ClickUp Dashboards предлага много функции, които ви позволяват да проследявате всичко, от набирането на персонал до назначаването, развитието на служителите до заплащането, управлението на производителността до оценките и много други.

Показатели за ангажираността на служителите

HR екипите често следят нивото на ангажираност на служителите чрез анкети, обратна връзка и други инструменти. Това дава информация за области като подобряване на ангажираността на служителите, насърчаване на благосъстоянието им и създаване на благоприятна работна среда.

Мониторинг на риска и съответствието

Проследяването на показателите за съответствие, като спазване на трудовото законодателство, местните разпоредби и вътрешните политики, е ключова функция. Освен поддържането на подлежащи на одит записи, таблото за управление подчертава несъответствията и други рискове, за да сведе до минимум отговорността.

Управление на заплатите и социалните придобивки

Таблото често се интегрира с данни за заплатите и социалните придобивки, за да предостави консолидирана информация за възнагражденията, социалните придобивки и други разходи за цялостно финансово планиране.

Проследяване на производителността на служителите

Независимо дали става въпрос за екипна или индивидуална производителност, таблата трябва да предлагат инструменти за измерване и сравнение. Интегрираните шаблони и конфигурируемите рамки за оценка на производителността помагат за измерването на производителността на служителите. Това се влива в канал за непрекъсната обратна връзка, допринасящ за растежа на работната сила и организацията.

Персонализирайте KPI в таблото на ClickUp, за да проследявате съответните показатели за производителността на служителите

Планиране на приемствеността и работната сила

Таблото трябва да съдържа и функция, която подпомага планирането и прогнозирането на приемствеността. Това гарантира, че всички наети служители отговарят на настоящите или бъдещите изисквания за таланти и подпомага дългосрочното развитие на организацията и непрекъснатостта на бизнеса.

Мониторинг на разнообразието и включването

С помощта на табло за разнообразие е възможно да се проследяват показатели за разнообразие, равнопоставеност и включване (DEI) като пол, етническа принадлежност, равнопоставеност в заплащането и други подробности. Прилагането на тези показатели на практика демонстрира ангажимента на организацията към ценностите на DEI.

Персонализирани HR отчети и известия

Таблото трябва да съдържа функция за генериране на отчети и предупреждения за конкретни показатели. Те подчертават основните проблеми и позволяват на отдела да избегне потенциални предизвикателства.

⚡ Архив с шаблони: С шаблоните за оценка на представянето можете лесно да измервате и проследявате представянето и развитието на служителите. Можете да ги използвате за тримесечни, седмични или годишни оценки и да елиминирате необходимостта да създавате рамка от нулата всеки път.

Стъпки за внедряване на HR табло

Внедряването на таблото изисква стратегически подход, който започва с преглед на текущите процеси и завършва с успешно внедряване на всички организационни нива.

Ето основните стъпки, които трябва да предприемете:

Стъпка 1: Оценка на съществуващите HR процеси

Оценете съществуващите си практики и процеси в областта на човешките ресурси, преди да интегрирате таблото в работния си процес. Направете преглед на данните, които проследявате, и потърсете области, които могат да бъдат подобрени.

Макроикономическото разбиране на цялостните ви процеси, включително управление на работното място, оценки на представянето, ангажираност на служителите, набиране на персонал и спазване на нормативните изисквания, ще подчертае задължителните функции на вашия HR табло.

Подробната оценка на HR работните процеси гарантира, че таблото е в съответствие с целите, приоритетите и политиките на вашата организация.

Независимо дали желаете да подобрите планирането на работната сила или да оптимизирате набирането на персонал с помощта на списъци за наемане, идентифицирането на съществуващите пропуски ще ви насочи в усилията ви за внедряване и ще ви помогне да създадете табло, което отговаря на най-неотложните или спешни нужди.

Стъпка 2: Избор на подходящ инструмент за HR табло

След като оцените процесите си, следващата стъпка е да изберете инструмент за HR табло.

При вземането на това решение трябва да имате предвид няколко фактора и променливи. Отговаря ли на вашите HR цели? Може ли да се интегрира с настоящата ви HR система или софтуер? Вашият приоритет трябва да бъдат инструменти, които предлагат визуализация на данни в реално време и безпроблемна интеграция.

Например, таблата на ClickUp осигуряват висока степен на гъвкавост за проследяване на показателите за човешките ресурси, поставяне на цели и наблюдение на напредъка – всичко това под един покрив.

Таблото ClickUp ви помага да визуализирате данните чрез диаграми и ключови показатели за ефективност (KPI) в областта на човешките ресурси, като например процес на набиране на персонал и време за наемане, оценки за удовлетвореността на служителите, процент на завършени обучения, както и показатели за разнообразие и приобщаване.

И това не е всичко. Таблата на ClickUp предлагат дълбока персонализация и безпроблемна интеграция с други HR инструменти.

ClickUp се интегрира с над 1000 приложения, което позволява на HR екипите да адаптират таблата за анализ на персонала точно според нуждите си. Той постига идеалния баланс между безпроблемна интеграция, опции за персонализиране и мощни функции за ефективно вземане на решения.

Таблото на ClickUp представя данните визуално в лесен за разбиране формат

Стъпка 3: Персонализиране и настройка на таблото

След като изберете софтуера за HR анализи, го адаптирайте към вашите специфични HR изисквания.

Настройването на таблото включва конфигурирането му, така че да показва най-релевантните показатели за вашия екип. За да направите това, дайте приоритет на данните с максимално въздействие (или показателите North Star), независимо дали става дума за показатели за производителността на служителите, процент на текучество, разлики в заплащането между половете или други.

Целта е да се фокусирате върху най-важните области на вашата организация и да проследявате свързаните с тях показатели.

ClickUp ви позволява да създавате джаджи за проследяване на конкретни HR цели, като подобряване на ангажираността на служителите или намаляване на времето за наемане на персонал.

След настройката можете да се съсредоточите върху персонализирането. Можете да персонализирате таблото, да експериментирате с изгледи, отговарящи на нуждите на различни заинтересовани страни в организацията, и др.. Това гарантира, че всеки може да има достъп до данните, от мениджърите по наемане на персонал до ръководителите на HR и служителите.

Стъпка 4: Обучение за по-широко използване на таблото

Персонализирането и техническата настройка са само половината от процеса на внедряване на таблото; другата половина включва гарантиране, че таблото ще се използва постоянно. Ще трябва да обучите екипа си да възприеме и използва ефективно таблата за ръководни кадри, за да се възползвате от ползите в дългосрочен план.

Започнете с предоставянето на цялостно обучение на вашия HR екип за новия табло. Модулът за обучение трябва да обхваща навигацията в таблото, създаването на HR отчет, използването на информацията и настройването на основната автоматизация. След като таблото придобие популярност, е от съществено значение да се осигури постоянна поддръжка, за да се гарантира продължителното му използване. Допълнете това с редовна обратна връзка, за да разберете евентуалните пречки за внедряването му и да идентифицирате подобренията, които могат да се направят в съществуващите функционалности на таблото.

Направете таблото централен компонент от ежедневните дейности на HR отдела – проследяване на показателите за набиране на персонал, определяне на цели за производителност или управление на заплатите – за да насърчите широко прилагане и обща ефективност.

Примери за HR табло

След като вече разбрахте как ClickUp помага при управлението на човешките ресурси, нека разгледаме примерите за HR табло, които са налични на платформата.

ClickUp предлага разнообразие от безплатни шаблони за управление на човешките ресурси, с които можете да оптимизирате процесите в тази област. Ето най-добрите примери:

ClickUp Шаблон за матрица за подбор на кандидати

Изтеглете този шаблон Вземайте по-интелигентни решения с шаблона за матрица за подбор на кандидати на ClickUp.

Шаблонът за матрица за подбор на кандидати на ClickUp подпомага HR екипите при оценяването на кандидатите по време на процеса на наемане. Той ви помага да се съсредоточите върху ключовите критерии за подбор, като гарантира последователност и прозрачност в начина, по който мениджърите по наемане оценяват кандидатите.

С този шаблон можете да:

Установете критерии за оценка на кандидатите

Класифицирайте кандидатите въз основа на квалификации, пригодност и съвместимост с културата на компанията.

Опростете процеса на вземане на решения с проста матрица за избор.

ClickUp Шаблон за план за действие за набиране на персонал

Изтеглете този шаблон Получете цялостен поглед върху процеса на набиране на персонал с шаблона за план за действие за набиране на персонал на ClickUp.

Ако искате изчерпателен табло за набиране на персонал (без да го създавате от нулата), обмислете шаблона за план за действие за набиране на персонал на ClickUp. Той е предназначен за планиране и проследяване на процеса на набиране на персонал, така че всички задачи по набирането – от публикуването на обяви за работа до окончателните интервюта – да се извършват според плана.

Използвайте този шаблон, за да:

Организирайте дейностите по набиране на персонал и сроковете

Проследявайте кандидатурите за различни свободни работни места

Съгласувайте целите и графиците за наемане на персонал с интересите на организацията

ClickUp Общ шаблон за въвеждане на нови служители

Изтеглете този шаблон Използвайте шаблона на ClickUp за общо въвеждане на нови служители, за да направите процеса безпроблемен.

Шаблонът на ClickUp за общо въвеждане на нови служители прави процеса на въвеждане лесен и ефективен. Той структурира начина, по който организациите посрещат и интегрират новите служители в работната сила.

Тази рамка гарантира, че всички новоназначени служители изпълняват необходимите стъпки, преди да започнат своето пътуване като ваши служители.

Основните характеристики на този шаблон включват:

Подгответе списък с основните задачи за въвеждане в работата

Задайте срокове за интегриране на новоназначените служители

Проследявайте изпълнението на етапите от процеса на назначаване на нови служители

Шаблон за вътрешни комуникации на ClickUp

Изтеглете този шаблон Управлявайте вътрешните комуникации и споделяйте актуални новини с помощта на шаблона за вътрешни комуникации на ClickUp.

Шаблонът за вътрешна комуникация на ClickUp помага за подобряване на вътрешната комуникация между екипите и отделите. С този шаблон екипите по управление на човешките ресурси могат да споделят съобщения, актуализации и друга важна информация, която изисква вниманието на цялата организация.

Този шаблон ви позволява да:

Управлявайте вътрешните канали за комуникация

Планирайте и проследявайте комуникациите в цялата компания

Централизирайте цялата комуникация на едно място

Шаблон за оценка на представянето на ClickUp

Изтеглете този шаблон Анализирайте представянето на служителите и споделяйте обратна връзка с шаблона за оценка на представянето на ClickUp.

Шаблонът за оценка на представянето на ClickUp позволява на HR отдела да провежда редовни оценки на служителите. Той предлага структуриран формат за оценяване на представянето на служителите, поставяне на цели и споделяне на обратна връзка.

С този шаблон можете да:

Стандартизирайте процеса на оценка на представянето

Следете целите и постиженията на служителите

Улеснете обратната връзка и плановете за подобряване на производителността

ClickUp План за развитие на служителите Шаблон

Изтеглете този шаблон Използвайте шаблона за план за развитие на служителите на ClickUp, за да планирате кариерното израстване и развитие на вашите служители.

Шаблонът за план за развитие на служителите на ClickUp помага на организациите да планират и измерват растежа на служителите. HR екипите могат да го използват, за да подкрепят инициативите си за кариерно развитие и да поставят цели за производителност, които да мотивират служителите да откриват нови възможности за обучение.

Този шаблон ви позволява да:

Задайте цели за развитие на служителите и проследявайте напредъка им

Определете срокове и етапи за кариерно развитие

Получавайте актуална информация в реално време за развитието на служителите

Как да оптимизирате HR процесите с помощта на HR табло

Ето няколко примера, които илюстрират как HR таблото допринася за ефективността на организацията:

Набиране и назначаване на персонал : Таблото помага да се визуализира всяка стъпка от процеса на набиране и назначаване на персонал, за да се постигне успех. Това позволява навременното завършване на дейностите по набиране и назначаване на персонал, като същевременно се подчертават евентуалните пречки. Мениджърите по набиране на персонал могат също да използват това табло, за да измерват свързаните показатели.

Управление на производителността на служителите : Таблото централизира данните за производителността, което позволява на HR да наблюдава качествено показателите за производителност, да поставя и проследява цели и да улеснява конструктивната обратна връзка. Това активира последователни оценки и информирано вземане на решения.

Ангажираност и задържане на служителите : Чрез проследяване на нивата на ангажираност на служителите, таблото помага да се установят тенденции и модели, които могат да сочат към напускане. Бързото решаване на такива проблеми, свързани със задържането на служителите, и планирането : Чрез проследяване на нивата на ангажираност на служителите, таблото помага да се установят тенденции и модели, които могат да сочат към напускане. Бързото решаване на такива проблеми, свързани със задържането на служителите, и планирането на дейности за ангажираност на служителите повишават общата удовлетвореност от работата.

Управление на съответствието : Таблото улеснява спазването на изискванията, като проследява показатели, свързани с равенството между половете или етническото разнообразие, равното заплащане, отпуските и други изисквания, наложени от местните закони или регламенти. То може също да издава предупреждения за сертификати, за да помогне на HR екипите да се съобразяват с правните разпоредби и да намалят рисковете.

Планиране на ресурсите и работната сила: Таблото предоставя информация за ефективно планиране на работната сила, което позволява ефективно разпределение на ресурсите, прогнозиране и планиране на приемствеността. Това поддържа здрава верига от таланти, която да запълва неочаквано възникналите празнини.

Управлявайте натоварването на екипа си и разпределяйте ресурсите за ефективно планиране

Подобрете HR процесите си с HR табла и ClickUp

Съвременните HR екипи се нуждаят от HR табла като средство за получаване на информация в реално време и на базата на данни. Те подпомагат цялостните дейности, свързани с HR, включително набиране на персонал, въвеждане в работата, управление на представянето, ангажираност на служителите, спазване на нормативните изисквания и планиране на работната сила.

Използването на табла на тези етапи дава възможност на HR специалистите да вземат по-интелигентни, основани на данни решения и да постигнат успех в организацията.

ClickUp добавя „енергия“ с модерни и интуитивни табла, които можете да персонализирате според вашите нужди. Настройте безпроблемни работни процеси и подобрете управлението на човешките ресурси с ClickUp.

Регистрирайте се още днес, за да усетите разликата.