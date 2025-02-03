10-те най-добри софтуера за HR работни процеси, които ще оптимизират вашите HR процеси през 2025 г.

Ежедневната работа на един HR екип обикновено включва няколко ръчни задачи или повтарящи се документи, които могат да станат скучни. От заявки за отпуск на служители и актуализиране на баланса на отпуските до проследяване на отпуските, заплатите и компенсациите – списъкът е безкраен!

Ако някога сте се чувствали затрупани от тях, не сте сами.

За щастие, днес разполагаме с инструменти и приложения, които могат да автоматизират много от скучните части от работата ви и да ви помогнат да изпълните други задачи, които изискват вашето внимание.

Софтуерът за автоматизация на HR работния процес е създаден, за да революционизира операциите, като използва технологии за намаляване на повтарящите се процеси и подобряване на ефективността.

Представете си типичния процес на назначаване на нови служители – много документи, създаване на акаунти и координиране на обучения. С софтуера за автоматизация на HR работните процеси тези задачи могат да бъдат автоматизирани.

Когато се присъедини нов служител, софтуерът автоматично изпраща документи, предоставя ИТ ресурси и планира обучения. Това е като да имате виртуален асистент, който се занимава с всички административни подробности, което ви позволява да се съсредоточите върху изграждането на солидни взаимоотношения с екипа си.

Какво трябва да търсите в софтуера за HR работни процеси?

Без оптимизация на работния процес HR процесите не могат да бъдат ефективни. Автоматизацията на работния процес ви освобождава време, за да се съсредоточите върху стратегиите и значимите взаимодействия с вашите служители.

Освен това, с помощта на технологиите и AI инструментите за HR, можете без усилие да гарантирате, че вашите офис процеси са в съответствие с нормативните изисквания и политиките на компанията. Няма нужда да се притеснявате за рисковете, свързани с несъответствието, и да си причинявате главоболия.

И така, какви функции трябва да търсите, когато купувате добър софтуер за автоматизация на работния процес в областта на човешките ресурси?

Той трябва да подобри процеса на набиране на персонал, въвеждането в работата, управлението на отпуските, оценките на представянето и др. с персонализирани автоматизирани работни процеси.

Решението трябва да разполага с портал за самообслужване на служителите, който дава възможност на вашия екип да има достъп и да актуализира лична информация, да преглежда фишове за заплати, да подава заявки за отпуск и да проследява баланса на отпуските.

Софтуерът за управление на човешките ресурси трябва да проследява безпроблемно работното време на служителите, да управлява смени и да автоматизира процесите по отчитане на присъствието за точно изчисляване на заплатите.

Трябва да можете да поставяте цели в областта на човешките ресурси , да провеждате прегледи и да подкрепяте развитието на служителите с интуитивни функции за управление на производителността.

Той трябва да предлага безпроблемен обмен на данни с други HRMS системи за гладко управление на човешките ресурси.

10-те най-добри софтуера за HR работни процеси

Ето добре проучен списък с 10-те най-добри софтуера за автоматизация на HR работния процес. Този наръчник изброява най-добрите характеристики, ограничения, цени, рецензии и оценки на всеки инструмент, за да ви помогне да изберете подходящия.

1. ClickUp

Организирайте HR процесите си и спестете време с ClickUp HR Project Management

Платформата за управление на проекти ClickUp е инструмент, който може да направи всичко това.

Независимо дали искате да проследявате процеса на набиране на персонал, да организирате материалите за назначаване и напускане на служители или просто да организирате HR процесите си, ClickUp за HR екипи е чудесен инструмент за тяхното опростяване!

Ето как работи платформата:

Персонализирани изгледи

Проследявайте всичките си задачи в ClickUp с над 15 персонализирани изгледа на работния си процес

ClickUp предлага над 15 начина за преглед на задачите ви на платформата. Изберете от опции като изглед „Списък“, изглед „Гант“, „Времева линия“, „Табло“, „Календар“ или „Мисловна карта“!

Следете задачите, кандидатите или стъпките по назначаването на служители с един поглед с помощта на сортируеми колони като статус, приоритет или крайни срокове с ClickUp Views. Преглеждайте крайни срокове, интервюта или обучения в календар, за да забележите припокривания.

ClickUp Whiteboards

Обсъдете идеите с екипа си и ги превърнете в постижими задачи на ClickUp Whiteboard

ClickUp’s Whiteboard е виртуална бяла дъска за обсъждане на идеи за кампании, стратегии за набиране на персонал или идеи за брандиране на служителите с вашия екип и превръщането им в практически приложими елементи. Тя позволява на всички да си сътрудничат в реално време на платформата.

Освен това, можете да превърнете тези идеи в практически задачи в ClickUp. Тази дигитална бяла дъска може да ви помогне да се уверите, че няма пропуски в работата ви и да изпълните задачите си навреме.

Шаблон за бяла дъска за работния процес

Изтеглете този шаблон Внедрете нови процеси по-бързо с помощта на шаблона за работни процеси на ClickUp.

ClickUp предлага няколко безплатни шаблона за управление на човешките ресурси, като например „Кариерно развитие“, „Общо събрание“ или „Оценка на представянето“, за да опрости и автоматизира процесите в областта на човешките ресурси.

Но за да опрости нещата, ClickUp предлага шаблон за бяла дъска за работни процеси, с който можете да управлявате всеки тип HR процес.

Определете върху кой процес искате да работите – набиране на персонал, обучение, присъствие – очертайте стъпките, които трябва да предприемете, за да завършите процеса, и след това създайте диаграма на процеса на платформата!

Този шаблон е готов за употреба, напълно персонализируем Whiteboard, който е особено полезен за подобряване на яснотата на задачите и разбирането на процеса.

Най-добрите функции на ClickUp

Поддържайте ангажираността на служителите си, организирайте онлайн игри и изразявайте признателност с ClickUp Mentions.

Провеждайте анкети сред служителите, получавайте обратна връзка или организирайте гласувания за следващото си излизане с ClickUp Forms

Автоматизирайте всички повтарящи се или отнемащи време задачи с ClickUp Automations

Планирайте деня си с ClickUp Task Priorities , който ви позволява да маркирате задачите като спешни, важни, нормални и неспешни.

Използвайте ClickUp Brain , за да създавате контакти, споразумения и политики, с които да изградите център за знания.

Ограничения на ClickUp

За начинаещите може да бъде трудно да се ориентират в платформата.

Въпреки че ClickUp поддържа различни интеграции на трети страни, интегрирането с вашите съществуващи HR системи или други важни инструменти може да се окаже предизвикателство.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения : 10 $/потребител на месец

Бизнес : 19 $/потребител на месец

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 рецензии)

2. Kissflow

Kissflow е платформа, базирана в облака, която помага на бизнеса да автоматизира и управлява работните си процеси без кодиране. Потребителите могат да създават персонализирани работни процеси за HR планиране, назначаване на служители, одобрение на разходи и IT тикети.

Kissflow опростява задачите чрез автоматизиране на повтарящи се стъпки, маршрутизиране на одобрения и предоставяне на информация чрез отчети и анализи.

Най-добрите функции на Kissflow

Създавайте, проследявайте и управлявайте работните процеси без усилие с неговия лесен за използване, интуитивен интерфейс.

Използвайте Kissflow в различни отдели и процеси във вашата организация.

Събирайте информация за ефективността на процесите, идентифицирайте пречките и проследявайте показателите за ефективност чрез обширните отчети.

Създавайте прости или сложни HR работни процеси, включително паралелни разклонения и условни задачи, без да използвате код.

Ограничения на Kissflow

Създаването на висококомплексни HR работни процеси може да изисква техническа експертиза поради опциите за персонализиране на Kissflow.

Изборът на Kissflow за интеграция с инструменти на трети страни е по-ограничен в сравнение с някои други софтуери за управление на работния процес.

Цени на Kissflow

Базов: 1500 долара/месец

Enterprise: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Kissflow

G2: 4. 3/5 (534 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (56 отзива)

3. Formstack

Formstack е решение за автоматизация на работния процес и създаване на онлайн формуляри, което ви позволява да създавате и управлявате персонализирани анкети, регистрации и формуляри за поръчки.

Той опростява събирането и обработката на данни, като предоставя интуитивни инструменти за дизайн на формуляри без кодиране.

Можете да използвате Formstack, за да събирате плащания, да привличате потенциални клиенти и др. След това въведете тези данни в красиво оформени онлайн документи с електронни подписи.

Най-добрите функции на Formstack

Създавайте и персонализирайте формуляри с помощта на прост редактор с интуитивен интерфейс, който работи с плъзгане и пускане.

Създавайте динамични формуляри на базата на условна логика, която се променя в зависимост от отговорите на потребителите, като ви помага да създадете персонализирани формуляри.

Интегрирайте с приложения на трети страни като Salesforce, Google Sheets и Zapier, за да създадете пълен работен процес.

Автоматично изпращане на попълнени формуляри до различни одобряващи лица или отдели въз основа на конкретни критерии или отговори

Ограничения на Formstack

Цените могат да бъдат високи за по-малките организации или за тези, които търсят разширени функции като автоматизация на работния процес.

Опциите за персонализиране на дизайна и оформлението на формулярите може да са ограничени за хора, които търсят силно персонализирани формуляри.

Цени на Formstack

Формуляри: 59 $/месец (един потребител)

Пакет: 229 $/месец (трима потребители)

Enterprise: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Formstack

G2: 4,6/5 (938 отзива)

Capterra (Formstack Forms): 4. 1/5 (106 отзива)

4. Sprout Solutions

Sprout Solutions е облачен инструмент, създаден да подобри управлението на персонала, по-специално в областта на човешките ресурси и възнагражденията.

Той предлага цялостен набор от HR решения, включително обработка на заплати, отчитане на работното време, самообслужване на служителите, набиране на персонал и управление на производителността.

Най-добрите функции на Sprout

Следете присъствието, заявленията за отпуск, почивните дни, времето за пристигане и напускане, както и извънредния труд в компактен и удобен интерфейс.

Дайте възможност на служителите да управляват своята информация и заявки в портала за самообслужване на служителите.

Намаляване на административната тежест чрез автоматизиране на ключови HR задачи като обработка на заплати, отчитане на работното време и управление на производителността

Ограничения на Sprout

Sprout Solutions може да се окаже скъп, особено за по-малките предприятия.

Мащабирането на платформата с разрастването на компанията може да доведе до по-високи разходи, което може да бъде проблем за бизнеса с по-ограничен бюджет.

Цени на Sprout

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Sprout

G2: 4,7/5 (390+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 400 отзива)

5. Zoho People

Zoho People е софтуер за управление на човешките ресурси, базиран в облака, разработен от Zoho, популярна софтуерна компания, която предлага широка гама от бизнес приложения. Той е специално проектиран да опростява и автоматизира различни видове HR функции и процеси в организации от всякакъв мащаб.

Zoho People опростява HR операциите, като подобрява ангажираността на служителите и организационната ефективност чрез своя лесен за използване интерфейс и всеобхватни инструменти за управление на човешките ресурси.

Най-добрите функции на Zoho People

Проследявайте лесно присъствието, отпуските и отсъствията на служителите с персонализирани правила за отпуски, автоматизирано записване на присъствието и управление на заявките за отпуск.

Настройте цикли за оценка на представянето, определете цели и ключови показатели за ефективност (KPI), провеждайте прегледи и генерирайте отчети за представянето на платформата.

Управлявайте данните на служителите, включително лична информация, трудова история, умения и записи за представянето им, чрез безпроблемен и сигурен интерфейс.

Ограничения на Zoho People

Персонализирането на определени работни процеси или отчети изисква технически познания.

Има крива на обучение за нови потребители.

Цени на Zoho People

Essential HR: 0,83 $/потребител на месец (фактурира се ежегодно)

Професионална версия: 1,66 $/потребител на месец (фактурира се ежегодно)

Премиум: 2,5 $/потребител на месец (фактурира се ежегодно)

Enterprise: 4,16 $/потребител на месец (фактурира се ежегодно)

*Цените са взети от външен източник.

Оценки и рецензии за Zoho People:

G2: 4. 4/5 (320+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (240+ отзива)

6. Process Street

Process Street е софтуер за управление на процеси и работни потоци, базиран на изкуствен интелект, който позволява на бизнеса да създава, управлява и оптимизира повтарящи се задачи, процеси и работни потоци.

Платформата е проектирана да стандартизира операциите, да подобри ефективността и сътрудничеството и да гарантира последователност при изпълнението на офисните задачи и процедури.

Най-добрите функции на Process Street

Създайте работен процес с помощта на контролен списък – определете последователни стъпки, възложете задачи, задайте крайни срокове и добавете подробни инструкции.

Достъп до богата библиотека с готови шаблони за различни бизнес процеси, като назначаване на нови служители, публикуване на съдържание, ИТ операции, одити за съответствие и др.

Разпределяйте задачи на членовете на екипа, оставяйте коментари, прикачвайте файлове и комуникирайте безпроблемно в рамките на работните процеси.

Ограничения на Process Street

Настройването на разширена автоматизация с условна логика може да бъде сложно за хора с ограничени технически познания.

Ограничена функционалност в офлайн режим или на места с ненадеждна интернет връзка

Цени на Process Street

Стартиращ бизнес: 100 $/месец

Pro: 1500 $/месец

Enterprise: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Process Street

G2: 4,6/5 (390+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 620 рецензии)

7. Frevvo

Frevvo е специализиран в автоматизацията на работни процеси и формуляри без кодиране. Той ви позволява лесно да създавате електронни формуляри с разширени функционалности като условна логика и валидиране без кодиране.

Frevvo автоматизира бизнес процесите чрез създаване на работни потоци, които автоматизират повтарящи се задачи, одобрения и известия, като се интегрира с други системи за лесен обмен на данни и управление на процесите.

Най-добрата функция на Frevvo

Използвайте инструмента за създаване на формуляри, за да създадете електронни формуляри с различни типове полета и валидации.

Достъп до отзивчиви и мобилни формуляри от всяко мобилно устройство

Автоматизирайте работните процеси, като дефинирате последователни стъпки, правила за маршрутизиране и одобрения.

Ограничения на Frevvo

Може да има проблеми при персонализирането на сложни работни процеси и формуляри, които надхвърлят основните конфигурации.

За потребителите без технически познания може да се окаже трудно да настроят сложни работни процеси и интеграции.

Цени на Frevvo

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Frevvo:

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: 4,5/5 (25+ отзива)

8. Rippling

Rippling е цялостна система за управление на служителите, която интегрира и автоматизира задачите по управлението на служителите, като заплати, социални придобивки, устройства и приложения.

Той предоставя централизирана платформа за назначаване на нови служители, управление на данните за служителите и осигуряване на съответствие с нормативните изисквания.

Най-добрите функции на Rippling

Автоматизирайте процесите по назначаване на служители, включително предоставяне на ИТ акаунти, настройка на заплатите и регистрация за социални придобивки.

Централизирайте управлението на данните за служителите, включително заплати, социални придобивки, отчитане на работното време и съответствие с нормативните изисквания.

Управлявайте устройствата на компанията (лаптопи, телефони и др.) от разстояние, включително разгръщане, настройки за сигурност и софтуерни актуализации.

Гарантирайте спазването на HR и трудовото законодателство чрез автоматизиране на задачи като данъчно отчитане, документация на служителите и прилагане на политики – идеално за глобални екипи.

Ограничения на Rippling

Цената е относително висока в сравнение с други платформи за управление на човешките ресурси и заплатите.

Той може да има стръмна крива на обучение и да изисква значителна настройка и конфигурация, особено за организации с уникални или сложни изисквания.

Ценообразуване на Rippling

Цена от 8 USD/месец на потребител — индивидуални цени в зависимост от избраните приложения

Оценки и рецензии за Rippling:

G2: 4,8/5 (над 2200 рецензии)

Capterra: 4,9/5 (над 3000 рецензии)

9. BambooHR

BambooHR е популярна HR платформа, която стандартизира и автоматизира различни HR функции. Екипите по управление на човешките ресурси я използват за управление на всички аспекти от жизнения цикъл на служителите.

Като централен хъб за задачи, свързани с човешките ресурси, BambooHR позволява на организациите ефективно да обработват данните на служителите, да стандартизират процесите и да подобрят управлението на работната сила.

Най-добрите функции на BambooHR

Проследявайте отсъствията, отпуските, болничните и други видове платени и неплатени отпуски на служителите.

Намалете административната тежест чрез портал за самообслужване на служителите, който им позволява да имат достъп до личната си информация, да преглеждат фишове за заплати, да подават заявки за отпуск и да актуализират контактните си данни.

Позволява на HR специалистите да генерират персонализирани отчети за текучеството на персонала, тенденциите в отпуските, демографските характеристики на работната сила и др. чрез своите надеждни функции за отчитане и анализ.

Ограничения на BambooHR

Внедряването на подробни работни процеси или уникални бизнес правила може да изисква допълнителна конфигурация или алтернативни решения.

Възможностите за отчитане могат да бъдат ограничени или по-малко персонализирани в сравнение с други софтуери за управление на човешките ресурси.

Цени на BambooHR

Core: Индивидуални цени

Предимства: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за BambooHR

G2: 4. 4/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 2700 рецензии)

10. OrangeHRM

OrangeHRM е софтуер с отворен код за управление на човешките ресурси, предназначен да оптимизира HR процесите в организациите. Това е платформа за управление на служители, набиране на нови служители, възнаграждения, оценка на представянето, проследяване на присъствието и други задачи, свързани с човешките ресурси.

OrangeHRM има за цел да подобри управлението на работната сила, да повиши ангажираността на служителите и да гарантира спазването на нормативните изисквания в областта на човешките ресурси чрез своя обширен набор от функции.

Най-добрите функции на OrangeHRM

Публикувайте свободни работни места, управлявайте кандидатури, планирайте интервюта и оптимизирайте процесите по назначаване и напускане на служители.

Проследявайте работното време и смени на служителите и автоматизирайте процесите по отчитане на присъствието за точно изчисляване на заплатите.

Задавайте цели в областта на човешките ресурси, провеждайте оценки на представянето и улеснявайте професионалното развитие на служителите.

Ограничения на OrangeHRM

Потребителският интерфейс на OrangeHRM може да бъде по-малко интуитивен или остарял, особено за сложни работни процеси.

Случайни предизвикателства с отзивчивостта на поддръжката и наличието на изчерпателна документация за разрешаване на проблеми и обучение на потребители

Цени на OrangeHRM

Starter: Безплатен

Разширено: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за OrangeHRM

G2: 4. 2/5 (30+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (180+ отзива)

Избор на подходящ софтуер за HR работни процеси

Сложната HR среда се нуждае от мощен съюзник, който може да автоматизира задачите, да централизира данните и да предлага подробни отчети. Тези инструменти дават възможност на HR екипите да подобрят процесите в цялата организация, да постигнат точност при изчисляването на заплатите и да се фокусират върху стратегически инициативи за развитие на служителите.

Един инструмент се откроява: с ClickUp вашите HR процеси могат да достигнат нови висоти!

ClickUp е идеалното решение за всички ваши нужди в областта на човешките ресурси. Неговите надеждни функции за управление на човешките ресурси, проекти и изкуствен интелект ще ви помогнат да обедините всичките си HR процеси в един централен хъб.

