Топ 11 алтернативни инструменти на Folk CRM

Използвате Folk CRM от известно време, но напоследък той не отговаря на вашите очаквания.

Може би данните за вашите клиенти са по-трудни за организиране или може би търсите алтернатива на Folk CRM, за да видите дали има по-подходяща за вашите нужди. Каквото и да е, сте на правилното място! 😀

В този блог ще разгледаме някои от най-добрите алтернативи на Folk CRM, които ще ви помогнат да организирате по-добре данните си, да автоматизирате маркетинговите си дейности и да подобрите сътрудничеството в екипа. 👇

Какво трябва да търсите в алтернативите на Folk CRM?

Може да се наложи да потърсите алтернатива на Folk CRM, ако се нуждаете от по-разширени функции, като например надеждно управление на процеса, подробни анализи на продажбите или по-силна CRM стратегия за работа с големи списъци с контакти – области, в които Folk може да не е достатъчно ефективен.

Когато търсите алтернативи, е важно да намерите решение, което да отговаря на тези нужди и да е по-добре съобразено с вашите изисквания. Ето какво да търсите. 👀

Разширени анализи и отчети: Потърсете инструмент, който предлага задълбочени анализи на продажбите, тенденциите при клиентите и генерирането на потенциални клиенти, за да вземате решения въз основа на данни.

Информация, базирана на изкуствен интелект: Изберете CRM, който използва изкуствен интелект, за да предоставя ценна информация за поведението на клиентите, да прогнозира тенденциите в продажбите и да автоматизира задачи като оценяване на потенциални клиенти и последващи действия.

Автоматично проследяване: Изберете софтуер, който автоматично проследява обажданията, срещите и имейлите, като намалява ръчната работа и гарантира точността на данните.

Опции за персонализиране: Изберете CRM с гъвкави работни процеси, персонализирани полета и адаптивни тръбопроводи, за да се приспособите към сложни процеси на продажби.

Интегрирани канали за комуникация: Изберете CRM, който интегрира различни канали за комуникация (имейл, телефон, чат и др.), за да централизирате всички взаимодействия.

Мобилно приложение: Уверете се, че алтернативата на Folk CRM предлага мобилно приложение за управление на контакти и сделки в движение, което ви позволява да останете свързани и продуктивни, където и да сте.

11-те най-добри алтернативи на Folk CRM

Ето 11 от най-добрите алтернативи на Folk CRM, които ще ви помогнат да оптимизирате управлението на взаимоотношенията с клиентите и да повишите производителността. 📋

1. ClickUp (Най-доброто решение за интегриране на CRM и управление на проекти за екипи)

Проследявайте потенциални клиенти, управлявайте клиенти и контролирайте изпълнението на проекти с персонализирани работни процеси в ClickUp CRM.

ClickUp е цялостна платформа, която комбинира CRM и управление на проекти с продажби, което я прави най-доброто решение „всичко в едно“. Събирайки всичко необходимо на едно място, ClickUp елиминира нуждата от множество инструменти, помагайки на вашите екипи да работят по-ефективно и ефикасно.

Това е отлична алтернатива на Folk CRM, предлагаща високо персонализирани функции и инструменти за сътрудничество за управление на взаимоотношенията с клиентите, повишаване на производителността на екипа и визуализиране на процесите.

Решението ClickUp CRM надхвърля традиционните функционалности, като интегрира управлението на проекти с управлението на взаимоотношенията с клиентите. По този начин е по-лесно да управлявате потенциални клиенти, взаимодействия с клиенти и процеси на продажби.

Докато Folk CRM се фокусира върху взаимоотношенията с клиентите, ClickUp добавя функции като автоматизация и отчети, предоставяйки на екипите унифицирана платформа за CRM и не само.

ClickUp Sales обединява цялата ви продажбена фуния на едно място, което улеснява проследяването на активността по акаунтите, сътрудничеството по сделките и автоматизирането на продажбените процеси. Инструменти като изчисления по колони помагат за проследяване на размера на сделките или персонализирани формуляри за квалифициране на потенциални клиенти, което ви гарантира, че винаги сте една крачка напред.

ClickUp предлага и напълно персонализирани CRM шаблони, които спестяват време и ви позволяват да започнете с нещо просто или да преминете към по-сложни системи, ако е необходимо.

Изтеглете този шаблон CRM шаблоните на ClickUp са създадени, за да ви помогнат да следите клиентите и потенциалните клиенти.

Шаблонът ClickUp CRM помага на бизнеса от всякакъв мащаб да управлява ефективно взаимоотношенията с клиентите. Той предоставя организирана система за проследяване на потенциални клиенти, управление на продажбите и централизиране на информацията за клиентите.

Можете също да оптимизирате комуникацията и да автоматизирате повтарящите се задачи, освобождавайки време за по-стратегически усилия. Този шаблон помага и за:

Проследяване на потенциални клиенти и възможности на всеки етап

Съхранение на всички контактни данни, сделки и акаунти

Организиране на задачите по етапи на продажбите, за да се фокусирате върху най-важните дейности

Получаване на полезна информация за оптимизиране на взаимодействията с клиентите

Най-добрите функции на ClickUp

Персонализирана база данни с клиенти: Създайте идеалната система за съхранение и анализ на контакти, сделки и данни за клиенти. Използвайте връзки между задачи, документи и работни процеси, за да поддържате всичко свързано.

Инструменти за сътрудничество: Работете с екипа си по клиентските акаунти, използвайки Chat и Работете с екипа си по клиентските акаунти, използвайки ClickUp Docs Assign Comments . Сътрудничество в реално време, оставяне на обратна връзка или обсъждане на стратегии за по-бързо сключване на сделки.

Организирано управление на акаунти: Създавайте мащабируеми йерархии с помощта на папки и списъци за управление на акаунти. Задавайте подробни разрешения, за да контролирате кой какво вижда, като по този начин управлението на акаунтите става сигурно и организирано.

Персонализирана автоматизация: Автоматизирайте повтарящи се задачи като предаване на задачи, актуализиране на статуса и проследяване с Автоматизирайте повтарящи се задачи като предаване на задачи, актуализиране на статуса и проследяване с ClickUp Automations

Интуитивни табла: Проследявайте ключови показатели като стойността на клиента за целия му жизнен цикъл и размера на сделките с помощта на Проследявайте ключови показатели като стойността на клиента за целия му жизнен цикъл и размера на сделките с помощта на таблата на ClickUp . Над 50 персонализирани джаджи ви помагат да визуализирате данните си на едно място.

Готови шаблони: Започнете бързо да управлявате взаимоотношенията с клиентите с Започнете бързо да управлявате взаимоотношенията с клиентите с шаблона ClickUp CRM , идеален за начинаещи, които търсят просто и ефективно решение. За по-напреднали нужди, шаблонът ClickUp Sales CRM предлага мощна база данни без код за оптимизиране на вашия процес.

Ограничения на ClickUp

Разширените функции за персонализиране на ClickUp могат да бъдат трудни за усвояване от новите потребители.

Мобилното приложение може да не предлага същата функционалност като приложението за настолни компютри.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

🧠 Интересен факт: Концепцията за CRM започва през 80-те години с маркетинга на бази данни, при който компаниите записват данни за клиентите, за да персонализират директната поща. Тази практика се развива с новите технологии, което води до появата на първите CRM софтуери през 90-те години.

2. HubSpot CRM (най-добър за цялостна автоматизация на маркетинга, продажбите и обслужването на клиенти)

чрез HubSpot

HubSpot е CRM платформа, която комбинира инструменти за маркетинг, продажби и обслужване на клиенти в едно цялостно решение. Тя ви помага да сключвате сделки по-бързо, да предоставяте по-добро обслужване на клиентите и да вземате решения въз основа на данни.

С HubSpot можете също да автоматизирате имейлите, да планирате срещи и да анализирате ефективността на екипа, като поддържате всичко организирано и готово за действие.

Най-добрите функции на HubSpot CRM

Получете 360-градусова визия за всяко взаимодействие с клиенти в централизирана база данни, за да сте напълно информирани.

Използвайте персонализиран тръбопровод за сделки с функция „плъзгане и пускане“, за да следите сделките, докато преминават през всеки етап.

Създавайте персонализирани чернови на имейли за секунди с AI имейл писача на HubSpot.

Позволете на потенциалните клиенти да резервират срещи директно с вашия екип, използвайки интеграцията на календара на HubSpot.

Създайте CRM работни потоци в HubSpot, за да добавяте автоматично данни в Google Sheets.

Ограничения на HubSpot CRM

Работните процеси могат да бъдат объркващи и трудни за навигиране.

Софтуерът е насочен към големи предприятия, което ограничава използването му от по-малки екипи или индивидуални потребители.

Цени на HubSpot CRM

Безплатно завинаги: Безплатно

Стартово ниво: 20 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за HubSpot CRM

G2: 4. 4/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 4000 отзива)

3. Airtable (най-подходящ за гъвкав CRM с опции за сътрудничество и персонализирани работни процеси)

чрез Airtable

Airtable е гъвкава платформа, базирана на електронни таблици, която служи и като леко CRM решение. Независимо дали проследявате потенциални клиенти, управлявате продажбите или организирате данни за клиенти, Airtable улеснява създаването на персонализирани работни процеси, съобразени с вашите нужди.

Това е CRM за сътрудничество, който разширява функционалността си чрез свързване с приложения на трети страни като Slack, Zapier и Google Workspace.

Най-добрите функции на Airtable

Стандартизирайте критични работни процеси като управление на потенциални клиенти, последващи действия и въвеждане в работата, като гарантирате последователно преживяване за клиентите.

Персонализирайте начина, по който виждате данните си, с опции като Kanban табла, календари и галерии.

Създайте персонализирани CRM бази данни за проследяване на информация, като използвате готови шаблони.

Възможност за сътрудничество в реално време между екипите и премахване на бариерите за осигуряване на гладко предаване на клиенти

Ограничения на Airtable

Няма опция за качване на персонализирани икони за бази, което ограничава персонализацията.

Потребителският интерфейс може да бъде сложен, с недостатъчна документация за свързаните полета.

Цени на Airtable

Безплатно завинаги: Безплатно

Екип: 24 $/месец на потребител

Бизнес: 54 $/месец на потребител

Мащаб на предприятието: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Airtable

G2: 4,6/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

🔍 Знаете ли, че... С очакван годишен ръст от 10,34% от 2024 до 2029 г., пазарът на CRM софтуер се очаква да достигне стойност от 145,60 милиарда долара до 2029 г. Това стабилно разрастване подчертава нарастващото глобално търсене на тези софтуерни решения.

4. Pipedrive (Най-добър за опростено управление на продажбите за малки екипи и стартиращи компании)

чрез Pipedrive

Pipedrive е CRM инструмент, създаден специално за малки и средни предприятия, за управление на продажбите, автоматизиране на повтарящи се задачи и по-бързо сключване на сделки.

Като CRM за стартиращи компании, интуитивният дизайн и фокусът върху простотата на Pipedrive го правят достъпен за екипи с минимални технически познания.

Най-добрите функции на Pipedrive

Управлявайте неквалифицираните потенциални клиенти в специална пощенска кутия, докато сте готови да предприемете действие.

Получавайте известия, когато сделките стоят в застой прекалено дълго, което ви помага да избегнете пропуснати възможности.

Създайте каталог на вашите продукти или услуги с подробни описания, цени и бележки.

Ангажирайте посетителите на уебсайта директно с чатбота на Pipedrive, който взаимодейства 24/7, за да събира данни и да квалифицира потенциални клиенти.

Ограничения на Pipedrive

Липсват солидни маркетингови функции, като фокусът е основно върху продажбите.

Необходимо е време, за да се проучат и използват напълно всички функции, особено за новите потребители.

Цени на Pipedrive

Essential: 14 $/месец на потребител

Разширено: 29 $/месец на потребител

Професионална версия: 59 $/месец на потребител

Цена: 69 $/месец на потребител

Предприятие: 99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Pipedrive

G2: 4,3/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 2500 отзива)

5. Copper (най-добър за безпроблемна интеграция с Google приложения за изграждане на взаимоотношения)

чрез Copper

Следващият в списъка е Copper, лесен за използване CRM инструмент, базиран в облака, предназначен за стартиращи и малки фирми, които ценят простотата и ефективността. Той се интегрира с Google Workspace, което го прави удобен, ако вече използвате Gmail, Google Calendar или Google Drive.

Copper дава приоритет на изграждането на взаимоотношения пред сложното управление на клиенти, като предлага интуитивно изживяване, което ви помага да се съсредоточите върху най-важното – вашите клиенти.

Най-добрите функции на Copper

Работете директно от Gmail и Google Calendar, за да управлявате контакти, проследявате разговори и актуализирате CRM системата си.

Използвайте инструменти като „Етапи на взаимоотношенията“ и „Събития от живота“, за да проследявате лични и професионални постижения.

Персонализирайте имейлите си с Mail Merge директно в Gmail и автоматично регистрирайте вашите имейл взаимодействия за ясна история на комуникацията.

Проследявайте напредъка на сделките и идентифицирайте възможности с интуитивни визуални функции.

Ограничения на Copper

Разчита в голяма степен на Google Workspace, което го прави по-малко подходящ за тези, които са извън екосистемата на Google.

Ограниченият набор от функции го прави неподходящ за бързо развиващи се бизнеси.

Цени на Copper

Стартово ниво: 12 USD/месец на потребител

Основен: 29 $/месец на потребител

Професионална версия: 69 $/месец на потребител

Бизнес: 134 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Copper

G2: 4,5/5 (над 1120 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (‎580+ отзива)

6. Salesforce Sales Hub (най-добър за усъвършенствани анализи на продажбите, базирани на изкуствен интелект, и екипно сътрудничество)

чрез Salesforce

Salesforce Sales Hub е световно признато технологично решение, на което се доверяват компании от всякакъв мащаб.

Той ви позволява да разгледате подбрано съдържание, включително ръководства, статии и модули, за да усъвършенствате уменията си в продажбите. От овладяване на проучването на потенциални клиенти до напреднало управление на сделки, Sales Hub предлага ресурси, съответстващи на вашия опит.

Най-добрите функции на Salesforce Sales Hub

Използвайте инструменти като Einstein AI, за да приоритизирате потенциалните клиенти, да прогнозирате продажбите и да анализирате ефективността.

Улеснете сътрудничеството в екипа с общи табла, управление на задачите и интегрирана комуникация.

Използвайте инструментите на Salesforce Sales Engagement, за да персонализирате контактите, да проследявате взаимодействията и да следвате потенциалните клиенти в подходящия момент.

Свържете се с други професионалисти в областта на продажбите чрез общността Salesblazer.

Ограничения на Salesforce Sales Hub

Системата изисква прецизно въвеждане и управление на данни; без внимателно използване резултатите могат да бъдат неточни или ненадеждни.

Опитът с обслужването на клиенти може да бъде незадоволителен, като има съобщения за безполезни и разочароващи взаимодействия.

Цени на Salesforce Sales Hub

Стартови пакет: 25 $/месец на потребител

Pro пакет: 100 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Enterprise: 165 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Без ограничения: 330 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Einstein: 500 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Salesforce Sales Hub

G2: 4. 4/5 (над 23 000 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (18 400+ гласа)

🔍 Знаете ли, че... Процентът на внедряване на CRM варира в различните индустрии, като 71% от производителите и 75% от фирмите, предлагащи бизнес услуги, включват CRM в своите операции. Освен това разходите за CRM са в нарастване, като 57% от анкетираните организации планират да увеличат инвестициите си през следващите 12 месеца, което отразява нарастващото значение на тези инструменти в бизнес стратегиите.

7. Monday CRM (Най-добър за визуално проследяване на продажбите и персонализирани работни процеси за малки и средни екипи)

чрез Monday

Monday е друга алтернатива на Folk CRM, която предлага гъвкава и визуално привлекателна платформа за комбиниране на инструменти за продажби и управление на проекти. Тя помага на екипите по продажбите да сключват повече сделки и да си сътрудничат по-добре.

Този пример за CRM софтуер предлага комбинация от визуално проследяване на продажбите, персонализирани работни процеси и инструменти, подходящи за интеграция, което го прави подходящ за малки стартиращи компании или разрастващи се екипи по продажбите.

Най-добрите функции на Monday CRM

Използвайте табла в стил Kanban, за да проследявате сделки, актуализирате статуса на потенциалните клиенти и да сътрудничите визуално с екипа си по продажбите.

Създавайте персонализирани работни процеси или използвайте готови шаблони за пътуването на клиента , за да опростите процеса на продажбите.

Автоматизирайте поддържането на потенциални клиенти и използвайте съставянето на имейли с помощта на изкуствен интелект, за да пишете по-бързо и да изпращате персонализирани имейли в големи количества.

Проследявайте прогнозните и действителните продажби, разбити по месеци, търговски представители или етап на сделката.

Ограничения на Monday CRM

Потребителският интерфейс може да забавя работата, а версията за Mac е по-малко надеждна от онлайн версията.

Ограничени инструменти за приоритизиране на задачите и консолидиране на незавършени действия за един контакт

Цени на Monday CRM

Basic CRM: 15 $/месец на потребител

Стандартен CRM: 20 $/месец на потребител

Pro CRM: 33 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Рейтинги и рецензии на Monday CRM

G2: 4,6/5 (над 800 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 300 отзива)

8. Bigin by Zoho CRM (Най-доброто решение за лек CRM, базиран на тръбопроводи, за екипи на малки предприятия)

чрез Bigin от Zoho CRM

Bigin by Zoho е лек, но богат на функции CRM, предназначен за малки предприятия и екипи, които искат да преминат от електронни таблици или да заменят сложни стари системи.

Той предлага лесен за използване, базиран на тръбопровода дизайн, който организира всяка стъпка от пътуването на вашите клиенти, от привличането на потенциални клиенти до управлението на задачите след продажбата – всичко в една платформа. С Bigin можете да започнете за по-малко от 30 минути и да персонализирате работните процеси, за да отговарят на вашите продажбени цели.

Най-добрите функции на Bigin

Поддържайте връзка с клиентите чрез имейл, телефонни обаждания, WhatsApp, социални медии и уеб формуляри, без да сменяте платформи.

Създайте работни процеси за обработка на повтарящи се задачи, като изпращане на последващи имейли или актуализиране на етапите на сделката.

Записвайте разговори, проследявайте сделки или актуализирайте информация за клиенти отвсякъде с мобилното приложение на Bigin.

Организирайте продажбите, привличането на клиенти, доставката на поръчки и много други с Bigin’s Team Pipelines.

Ограничения на Bigin

Случайните повреди могат да нарушат работния процес, въпреки че в крайна сметка се разрешават.

Липсва автоматизирано разпределение на потенциални клиенти, което може да бъде разочароващо за потребителите.

Цени на Bigin

Безплатно

Express: 9 $/месец на потребител

Premier: 15 $/месец на потребител

Bigin 360: 21 долара на месец на потребител

Оценки и рецензии за Bigin

G2: 4,6/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 500 отзива)

чрез Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 е облачна CRM платформа, която надхвърля основните функции. Тя се интегрира безпроблемно с други инструменти на Microsoft, което я прави добър избор за бизнеса от всякакъв мащаб.

Той ви позволява да работите без усилие в Office 365, Teams и Power Platform. От проследяване на потенциални клиенти в Excel до сътрудничество в Teams – всичко се свързва за едно цялостно преживяване.

Най-добрите функции на Microsoft Dynamics 365

Използвайте вградени AI инструменти като Copilot, за да предвиждате нуждите на клиентите, да идентифицирате възможности и да сключвате сделки по-бързо.

Проектирайте, изпълнявайте и проследявайте персонализирани кампании, използвайки усъвършенствана сегментация, за да достигнете до подходящата аудитория.

Управлявайте лесно запитвания от клиенти и случаи на поддръжка и предоставете на екипа си инструменти за бързо реагиране.

Адаптирайте Dynamics 365, за да създавате персонализирани работни процеси и приложения без да се налага да имате обширни познания по програмиране.

Ограничения на Microsoft Dynamics 365

Богатите функции на платформата я правят сложна за внедряване и използване, като изискват значително обучение и поддръжка.

Големите масиви от данни могат да доведат до забавяне на производителността, а зависимостта от интернет връзката може да бъде предизвикателство в райони с ненадежден достъп.

Цени на Microsoft Dynamics 365

Essentials: 70 $/месец на потребител

Премиум: 100 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Microsoft Dynamics 365

G2: 4/5 (над 700 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 13 000 рецензии)

10. Nimble (Най-добър за CRM, интегриран в социалните медии, за самостоятелни предприемачи и малки екипи)

чрез Nimble

Nimble е CRM софтуер за изграждане и поддържане на взаимоотношения с клиенти. Той интегрира контакти, календари, имейли и взаимодействия в социалните медии на едно място.

Освен това Nimble запазва записи на всички взаимодействия с клиенти, независимо дали са чрез имейл, телефон или социални медии. Това ви дава пълна история на вашите разговори, което ви помага да изградите значими взаимоотношения.

Най-добрите функции на Nimble

Използвайте Nimble, за да намерите потенциални клиенти на платформи като LinkedIn и Twitter.

Събирайте, актуализирайте и управлявайте контактни данни директно от всяка точка в интернет и използвайте изкуствен интелект, за да попълните липсващите данни, като например имейли.

Управлявайте множество продажбени процеси, като същевременно следите задачите, обажданията и последващите действия с помощта на персонализирани табла.

Настройте персонализирани поредици от имейли, за да ангажирате потенциални клиенти и да ги проследявате автоматично.

Ограничения на Nimble

Изисква често презареждане на страницата при използване на преки пътища, което нарушава работния процес.

Интерфейсът може да бъде объркващ за по-малко опитни потребители.

Цени на Nimble

29,90 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Nimble

G2: 4,5/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 1800 отзива)

11. Freshsales Suite (най-добрият CRM с изкуствен интелект за увеличаване на продажбите и подобряване на продуктивността на екипа)

чрез Freshsales Suite

Freshsales Suite е CRM, задвижван от изкуствен интелект, създаден да опрости продажбите, да подобри продуктивността на екипа и да увеличи приходите. Този инструмент ви помага да управлявате продажбите си, да оптимизирате операциите и да предоставите отлично обслужване на клиентите – всичко на едно място.

Можете също да проследявате етапите на сделката и да използвате анализите на Freddy AI, за да прогнозирате и препоръчвате сделки.

Най-добрите функции на Freshsales Suite

Приоритизирайте потенциалните клиенти по регион или други правила, като се уверите, че екипът ви се фокусира върху подходящите възможности.

Визуализирайте всяко взаимодействие на клиента с вашия бизнес, за да разберете неговото пътуване с помощта на хронологията на дейностите.

Комуникирайте с клиентите чрез имейл, SMS, WhatsApp, чат на живо и дори телефонни обаждания директно от CRM.

Автоматизирайте последващите действия и напомнянията с кампании, базирани на деня или задействани от поведението.

Откройте най-обещаващите потенциални клиенти, прогнозирайте успеха на сделките и дори автоматизирайте задачи като писане на имейли с Freddy AI.

Ограничения на Freshsales Suite

Автоматичното фактуриране е активирано по подразбиране и разрешаването на спорове, свързани с фактурирането, може да бъде трудно.

Намирането на часови зони или адреси за доставка на клиенти може да бъде неудобно за глобалните компании.

Цени на Freshsales Suite

Растеж: 11 долара на месец на потребител

Pro: 47 $/месец на потребител

Enterprise: 71 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Freshsales Suite

G2: 4,5/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 600 отзива)

ClickUp отговаря на всички ваши CRM изисквания

Изборът на подходящ CRM може да промени начина, по който вашият екип сътрудничи и постига резултати. Ако търсите инструмент, който не е само CRM, а цялостно решение, ClickUp се откроява като един от най-добрите кандидати.

От проследяване на продажбите до управление на взаимоотношенията с клиентите и оптимизиране на управлението на задачите, ClickUp покрива всичко. Това, което го отличава, е неговата гъвкавост. Независимо дали се нуждаете от подробен табло за продажбите, инструменти за управление на проекти или сътрудничество в реално време, платформата лесно се персонализира.

С всичко на едно място, вашият екип получава яснота и може да остане съгласуван по отношение на приоритетите, което прави ClickUp цялостен двигател на производителността.

Регистрирайте се в ClickUp и започнете да изграждате идеалния си CRM работен процес!