10-те най-добри софтуера за портали за служители през 2025 г.

В оживените коридори на съвременните работни места, където часовите зони се размиват и сътрудничеството преминава границите, ефективното управление на екипа ви вече не е просто задача – то е изкуство. Като специалист по човешки ресурси е невъзможно да се справяте с всичко сам – назначаване на нови служители, администриране на социални придобивки, оценки на представянето и др. Софтуерът за управление на служителите е вашият помощник, докато отмятате задачите от безкрайния списък с неща за вършене.

Ефективният портал за служители може да направи повече от просто съхранение на информация; той може активно да ангажира служителите.

Не много компании проследяват колко ангажирани са техните служители, но един малък тест показа, че това може да е добра идея. Когато една компания направи своите служители по-щастливи на работното място, по-малко хора пропускаха работа и отсъствията намаляха с 27,5%.

Намирането на подходящия портал за самообслужване на служителите може да промени ефективността на HR отдела, като направи ежедневните задачи по-гладки и по-лесни за управление, като същевременно помага на хората да се наслаждават на работата си. През изминалата година ние от ClickUp тествахме и съставихме списък с 10-те най-добри софтуерни опции за портал за служители за 2024 г., като всяка от тях е избрана заради способността си да подобрява производителността, комуникацията, ангажираността и цялостното управление на човешките ресурси в дадена компания.

От създатели на портали за служители без кодиране до софтуер за управление на знания и HR работни процеси, този наръчник ще ви помогне да оцените софтуерните опции с бърз преглед на силните страни, цените, основните функции и интеграциите на всеки инструмент.

Но първо, ето ключовите аспекти, които трябва да търсите в софтуера за портал за служители.

Какво да търсите в софтуера за портал за служители?

Въз основа на нашето проучване, софтуерът за портал за служители трябва да включва всички или поне някои от следните функции:

Управление на документи: Винаги търсете инструменти, които могат лесно да събират рутинни документи, свързани с човешките ресурси , като данъчни формуляри, фишове за заплати, писма с оферти и обобщения на социални придобивки. Не искате да се налага да помните коя информация се намира в кой инструмент – консолидирайте ги, за да можете бързо да ги откривате.

Споделяне на знания: Потърсете платформа с база знания, която може да се споделя и включва наръчници на компанията, политики, материали за обучение и друга важна информация, за да улесните живота на служителите.

Разпространение на съобщения: За ефективна комуникация на всички нива в компанията, изберете инструмент, с който можете лесно да споделяте съобщения, напомняния и известия на компанията.

Справочник на служителите: Трябва да можете да съхранявате контактна информация, длъжности, местоположения и други данни на едно централизирано място. Това улеснява намирането и свързването с колеги от различни отдели и местоположения.

Администриране на социални придобивки: Потърсете инструменти, които предлагат опции за самообслужване, с които служителите могат да се регистрират и да управляват социалните придобивки на компанията.

Интеграции: Проверете дали инструментът може да се интегрира с вашия съществуващ Проверете дали инструментът може да се интегрира с вашия съществуващ софтуер за управление на човешките ресурси , софтуер за изчисляване на заплати и други инструменти за бизнес операции, за да се осигури безпроблемен работен процес.

Шаблони : Изберете решение, което предоставя : Изберете решение, което предоставя шаблони за наръчник за служители и шаблони за въвеждане в работата, за да опростите HR процесите и да осигурите последователност в цялата организация.

Удобен интерфейс: Служителите са по-склонни да приемат платформа, която е лесна за използване

Много софтуерни инструменти за портали за служители са предназначени за големи компании, с много функции и непосилна цена (няма да разберете цената, докато не преминете през редица препятствия). Има по-добри варианти, които са достъпни и по-лесни за използване.

10-те най-добри софтуера за портали за служители, които да използвате тази година

Ето най-добрите софтуерни опции за портал за служители за тази година. Те са в нашия списък просто защото улесняват управлението и връзката с вашите служители.

Да започнем с фаворита на домакините – ClickUp!

1. ClickUp – най-добър за сигурен достъп на служителите

Най-много ми харесва платформата за човешки ресурси на ClickUp, защото прави всичко лесно за намиране и използване на едно място. Сякаш имаш супер организирана HR служба в една компютърна програма!

Организирайте и оптимизирайте вашите HR процеси с платформата за човешки ресурси на ClickUp.

Опростете ежедневното управление на хора и въвеждането на нови служители, подкрепете развитието на служителите или намерете нови начини да поддържате ангажираността на екипа си – ClickUp може да направи всичко това без усилие и да намали натоварването ви!

Управление на документи

ClickUp Docs ви позволява да съхранявате всички важни документи, свързани с човешките ресурси, на едно място, като например ръководства за назначаване на нови служители, наръчници за служители и политики на компанията.

Създавайте документи, свързани с HR процесите, и сътрудничейте с екипа си в ClickUp Docs

ClickUp Docs може да ви помогне и в следното:

Създавайте, редактирайте и споделяйте документи с екипа си. Независимо дали става дума за изготвяне на фирмени политики, наръчници за служители или указания за процеси, няколко членове на екипа могат да работят заедно по тях в реално време.

Проследявайте промените и поддържайте различни версии на документите. Когато актуализирате политиките или процедурите по човешките ресурси, можете лесно да се върнете към предишните версии и да сравните актуализациите, ако е необходимо.

Контролирайте кой може да вижда, редактира или коментира конкретни документи. За целите на човешките ресурси това означава, че можете да съхранявате чувствителна информация (като договори на служители или оценки на представянето) в безопасност и достъпна само за упълномощени лица.

Интегрирайте лесно с други инструменти като като ClickUp Tasks ClickUp Reminders и работни потоци. Например, ако обсъждате процеса на въвеждане на нов служител, можете да възложите задачи на членовете на екипа, отговорни за различните стъпки, като използвате ClickUp Tasks.

Автоматизация на натоварената работа

Ако всичко това ви се струва като много (ръчна) работа, опитайте да използвате AI Writer for Work на ClickUp Brain, за да автоматизирате част от нея.

Подобрете значително HR процесите и управлението на служителите с ClickUp Brain

ClickUp Brain може да ви помогне да генерирате идеи за създаване на HR документация, като наръчници за служители, да усъвършенствате езика и тона на официалните имейли и меморандуми, да обобщавате дълги коментари, за да представите ключова информация за вземане на решения, основани на данни, и много други.

Можете също да използвате вградените автоматизации на ClickUp или да създадете персонализирани автоматизации с помощта на ClickUp Brain, за да:

Автоматизирайте повтарящите се задачи , като одобряване на заявления за отпуск на служители, актуализиране на баланса на отпуските и проследяване на отпуските.

Опростете процеса на въвеждане в работата чрез автоматично изпращане на важни документи, предоставяне на ИТ ресурси и планиране на обучения за новоназначените служители.

Проследявайте работното време на служителите, управлявайте смени и автоматизирайте процесите по отчитане на присъствието за изчисляване на заплатите.

Шаблонизиране на процесите

ClickUp разполага с библиотека от безплатни шаблони за човешки ресурси, които ще ви помогнат да започнете. Това означава, че не е нужно да създавате всичко от нулата, което ви спестява часове наред време и усилия.

Например, шаблоните за наръчници, политики и процедури за служители на ClickUp могат да ви помогнат да организирате и комуникирате по-добре важните документи на вашата компания.

Изтеглете този шаблон Комуникирайте мисията, процедурите и очакванията на вашата компания с помощта на шаблона за наръчници, политики и процедури за служители на ClickUp.

Този шаблон ви позволява да съхранявате цялата важна информация за служителите на едно място, от това как да започнете (назначаване на нови служители) до всички правила на компанията (политики). Всеки може лесно да намери най-новата информация, а добавянето на нова информация с разрастването на компанията е лесно.

Шаблонът за наръчници, политики и процедури за служители на ClickUp предлага:

17 раздела с подробна информация , като приветствено писмо, описание на идеалния член на екипа, подробности за въвеждането в работата, корпоративна култура, политики на работното място и др.

Персонализирана корица за лесно отпечатване или форматиране в PDF

Табло на началната страница, което показва всички подстраници, с място за определяне на собственици на секции и сътрудници

Можете да използвате над 100 вградени ClickUp Automations или да създадете свои собствени. Вашият екип ще оцени спестеното време чрез автоматизиране и шаблонизиране на повтарящи се задачи, което ще им позволи да се съсредоточат върху стратегическите инициативи в областта на човешките ресурси.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Новите потребители може да се нуждаят от известно време, за да се научат да използват всички функции на ClickUp.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/потребител на месец

Бизнес: 12 $/потребител на месец

Предприятие: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец за всеки член на работната среда

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9500 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

2. Simpplr – най-добър за подобряване на вътрешната комуникация

чрез Simpplr

Simpplr е като цифрово табло за обяви за вашата компания. Той ви позволява да публикувате обяви, календари и начини за даване на обратна връзка и признание на колегите си на една платформа.

Платформата персонализира вашия фийд, за да ви показва само актуализациите, които ви интересуват. Можете да видите нещата по теми, по популярност или по ваш избор.

AI асистентът на Simpplr е като супер търсачка за работа. Имате нужда от файл? Затруднени сте с HR задача? Просто попитайте асистента и той ще ви помогне да намерите това, от което се нуждаете, или дори да стартирате работни процеси. Този цифров център позволява на служителите лесно да имат достъп до съобщения на компанията, календари, събиране на обратна връзка и признание от колеги.

Най-добрите функции на Simpplr

Дръжте служителите в течение с най-новите новини от компанията директно в интранет мрежата на компанията

Свържете се със служителите чрез мобилни устройства, настолни компютри, чат, имейл и цифрови дисплеи

Предоставете на мениджърите данни за ангажираността и практически препоръки

Ограничения на Simpplr

Няма вградено решение за управление на знания и съдържание. За това ще ви са необходими други интеграции.

Някои потребители споделят, че са имали случайни проблеми с точността на AI Assistant.

Цени на Simpplr

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Simpplr

G2: 4,7/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 100 отзива)

3. Guru – най-добър за управление на знания и споделяне на информация

чрез Guru

Ако търсите AI-базирана търсачка за предприятия, база от знания и интранет софтуер в едно, обмислете Guru. В сърцевината на Guru е неговата AI-базирана система за управление на знания, която лесно се интегрира със съществуващите работни процеси.

Той намалява времето, прекарано в търсене на информация. Способността на инструмента да събира и организира знания в реално време гарантира, че екипите винаги разполагат с най-актуалните данни, което подобрява процесите на вземане на решения.

Той може също да проследява как хората използват базата от знания. Чрез анализиране на тези модели можете да идентифицирате пропуските в информацията и да ги отстраните.

Най-добрите функции на Guru

Интегрирайте се с инструменти за сътрудничество като Slack, за да предоставяте подходяща информация в рамките на работните процеси.

Използвайте функцията за проверка, за да се уверите, че съхраняваната информация е винаги актуална и точна.

Използвайте търсене и препоръки, базирани на изкуствен интелект, за да идентифицирате пропуски в знанията, дублиране на съдържание и да свържете служителите с експерти по дадена тема.

Ограничения на Guru

Мобилното приложение може да е по-малко интуитивно в сравнение с версията за настолни компютри, което потенциално ограничава достъпа в движение.

Някои потребители може да намерят интерфейса за труден в началото. Може да им е необходимо време, за да се научат да използват всички функции.

Цени на Guru

Безплатен пробен период от 30 дни

Всичко в едно : 15 $/потребител на месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на Guru

G2: 4,7/5 (над 1500 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 300 отзива)

4. Dayforce HCM – най-добрият за цялостно управление на човешкия капитал

чрез Dayforce HCM

Dayforce HCM има всичко необходимо за управление на човешкия капитал. Той ръководи HR отделите през целия цикъл на живот на служителите, от набирането до напускането. Той обединява HR, заплатите, социалните придобивки, работната сила и управлението на талантите в едно унифицирано приложение.

Платформата предоставя достъп в реално време до всички HR данни в един интерфейс, улеснявайки търсенето на кандидати, безпроблемното назначаване, балансираното планиране, развитието на служителите, управлението на плащанията и администрирането на социалните придобивки.

Той също така подобрява самообслужването с лесен за използване персонализиран портал за служители. Този портал помага на служителите да управляват рутинните задачи сами, което спестява много време на екипите по човешки ресурси.

Най-добрите функции на Dayforce HCM

Подобрете операциите по изплащане на заплати в над 200 страни и територии, като опростите процесите

Прилагайте изкуствен интелект за информирани решения при наемане на персонал, оптимизиране на работния процес и ефективно задържане на таланти

Вградете контроли за поверителност за сигурност на данните, като дадете приоритет на безопасността на всяко ниво

Ограничения на Dayforce HCM

Могат да се генерират големи, нечетливи отчети

Самообслужващият портал за служители е обявен за остарял

Цени на Dayforce HCM

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Dayforce HCM

G2: 4. 2/5 (750+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (950+ отзива)

5. Deel – Най-добър за глобално изплащане на заплати и спазване на нормативните изисквания

чрез Deel

Управлението на заплатите и спазването на нормативните изисквания в различни страни може да бъде трудно, докато продължаваме да работим дистанционно. Deel улеснява този процес, така че да можете да се съсредоточите върху основните си бизнес дейности, без да се притеснявате за сложностите на международното управление на човешките ресурси.

Платформата предлага поддръжка на много валути и глобално управление на заплатите в над 150 държави, без да е необходимо да се справяте индивидуално с комплексните правила за заплащане на всяка държава. Deel ви позволява също да създавате договори за всички ваши дистанционни работници, независимо дали са пълноправни служители, подизпълнители или свободни професионалисти.

С вградени персонализирани шаблони можете да сте сигурни, че всички ваши договори спазват местните закони, независимо къде се намират вашите служители.

Най-добрите функции на Deel

Осигурете 24/7 клиентска поддръжка за глобални операции

Автоматизирайте фактурирането и тегленията

Получавайте информация в реално време за данните за работната сила, включително брой на служителите, заплати и други ключови показатели.

Ограничения на Deel

Достъпът до някои функции в Европа е ограничен.

Цени на Deel

Deel HR: Безплатно

Deel Engage : 20 долара на месец за служител

Deel US Payroll : 19 долара на месец за служител

Deel Payroll : 29 $/служител на месец

Deel US PEO : 79 долара на месец за служител

Deel Управление на подизпълнители : 49 $/месец

Deel EOR: 599 $/месец

Оценки и отзиви за Deel

G2: 4,8/5 (над 3500 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 950 отзива)

6. Axero Copilot – най-добър за подобряване на производителността на служителите

чрез Axero Copilot

Axero Copilot е усъвършенстван инструмент за управление на знания, базиран на изкуствен интелект, който променя начина, по който екипите си сътрудничат и получават достъп до информация. Неговата интелигентна търсачка ви дава бързи резултати, като разбира контекста на заявките. Двигателят за препоръки на съдържание препоръчва подходящи статии и документи, подобрявайки производителността, като ви предоставя навременна информация.

Функцията Automated Content Curation поддържа вашата база от знания организирана и актуална. Функцията User Analytics предоставя информация за използването на съдържанието. Това ви помага да идентифицирате пропуските и да подобрите споделянето на информация.

Най-добрите функции на Axero Copilot

Създайте цифрови работни пространства за всеки отдел, за да поддържате интранет организацията

Използвайте инструменти за сътрудничество, за да създавате вътрешни мрежи, да споделяте възможности за работа и да управлявате най-добрите таланти

Проследявайте задължителните обучения, политики или други важни материали с функцията „Задължително четене“

Ограничения на Axero Copilot

Ограничени възможности за персонализиране според конкретните бизнес нужди

Цени на Axero Copilot

30-дневен безплатен пробен период

Cloud Standard : Персонализирано ценообразуване

Cloud Premium : Персонализирано ценообразуване

Cloud Enterprise : Персонализирани цени

На място: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Axero Copilot

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

7. Zenefits – най-доброто решение за всеобхватни HR решения

чрез Zenefits

С Zenefits можете да опростите процесите както за HR екипите, така и за служителите. Например, той автоматизира процесите по назначаването, включително проверка на миналото, писма с оферти и самоназначаване.

Вграденият инструмент за планиране автоматизира без усилие синхронизирането на заплатите, осигурява мониторинг в реално време и предлага удобни системи за регистриране на влизане/излизане за екипите.

Zenefits поддържа интеграция с различни платформи, включително Google Workspace и Slack, както и доставчици на 401k за управление на социални придобивки.

Най-добрите функции на Zenefits

Получете достъп до вграден календар за съответствие и избегнете грешки

Конфигурирайте предсказуеми анализи за персонализирани прозрения

Създавайте персонализирани отчети за сравнителни заплати

Използвайте функцията „Визуална аналитика“, за да получите информация за тенденциите в работната сила, без да управлявате множество набори от данни.

Ограничения на Zenefits

Потребителите съобщават за множество бъгове

Липсват интегративни възможности за пенсиониране

Цени на Zenefits

Essentials : 10 долара на месец на служител

Растеж : 20 $/месец на служител

Zen: 33 $/месец на служител

Оценки и отзиви за Zenefits

G2: 3,9/5 (над 450 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (800+ отзива)

чрез Softr

Softr е софтуер за персонализиран портал за служители, идеален за малки предприятия и агенции. Той лесно преобразува съществуващите данни за служителите от електронни таблици или бази данни в напълно функционално приложение.

Това помага да поддържате текущия си технологичен стак без излишни елементи и спестява ненужни разходи. С drag-and-drop no-code builder на Softr и над 100 готови джаджи можете да създавате персонализирани приложения, специално пригодени за служителите на вашата компания.

Ако се нуждаете от функции като въвеждане на нови служители, директория на служителите, интранет, уики или управление на социални придобивки, Softr ви позволява лесно да създадете лесен за ползване портал. Можете да централизирате всички ресурси на служителите, директории и календари в едно приложение, което отговаря на нуждите на вашия бизнес.

Най-добрите функции на Softr

Използвайте шаблони и логически конструктори за бързо разработване на приложения

Интегрирайте го със съществуващи инструменти и бази данни, като Google Sheets, HubSpot и SmartSuite, за да създадете приложения, подходящи за вашите работни процеси.

Сътрудничество при създаването на приложения и добавяне на персонализиран CSS и JavaScript код за допълнителна функционалност

Ограничения на Softr

Не е перфектен заместител на изцяло персонализираните решения

Цени на Softr

Безплатно

Основен : 59 $/месец

Професионален : 167 $/месец

Бизнес : 323 $/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Softr

G2: 4,8/5 (над 350 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 60 отзива)

9. Staffbase – най-добър за насърчаване на ангажираността на служителите

чрез Staffbase

Управлявайте задачите по човешките ресурси и създайте платформа за комуникация за служителите с Staffbase. Той е лесен за използване и има много функции, които позволяват на всички да бъдат информирани и свързани.

Staffbase се отличава с централизиране на комуникацията между колеги в множество канали. Това улеснява обявяването на важна информация и ангажирането на служителите в дискусии в реално време.

Можете също да използвате Staffbase, за да създадете специални канали за различни екипи и отдели, което помага да опростите комуникацията и да премахнете информационните бариери в организацията. Функции като push известия, анкети за служители и целенасочено предоставяне на съдържание ви позволяват да персонализирате комуникацията и да ангажирате ефективно служителите.

Най-добрите функции на Staffbase

Улеснете сътрудничеството и получите лесен достъп до най-новите версии на фирмените документи

Създавайте професионално и ангажиращо съдържание в софтуера за комуникация със служителите

Получете достъп до данни от бек офиса, за да подобрите вземането на решения за стратегиите за вътрешна комуникация

Ограничения на Staffbase

Изисква значителни усилия в областта на ИТ, особено по време на първоначалната настройка.

Служителите ще се нуждаят от обучение, за да започнат да използват инструмента

Цени на Staffbase

Стартово ниво : Персонализирано ценообразуване

Бизнес : Персонализирани цени

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Staffbase

G2: 4,7/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,8/5 (70+ отзива)

10. PeopleOne – най-добър за интегриране на сътрудничеството между служителите

чрез PeopleOne

PeopleOne е модерно интранет решение, което оживява културата на вашето работно място. Създадено на базата на Microsoft SharePoint, то е предназначено за екипи по човешки ресурси и вътрешна комуникация в различни индустрии, като производство, логистика, строителство, здравеопазване, финанси и професионални услуги.

Това е отлично средство за екипите по човешки ресурси, които искат да подобрят опита на служителите и да подкрепят инициативите за дистанционна работа.

Самообслужващият портал на PeopleOne улеснява достъпа до важни документи, свързани с човешките ресурси, на настолни и мобилни платформи.

Най-добрите функции на PeopleOne

Провеждайте анкети за настроенията на служителите, организирайте гласувания и управлявайте програми за награди

Използвайте функцията „Блог“, за да информирате служителите и да им помогнете да се запознаят с подходящи статии.

Ограничения на PeopleOne

Липсват административни функции за управление на човешките ресурси, като изчисляване на заплати, управление на разходи и заявки за отпуск.

Разширените функции за отчитане и анализи може да са по-ограничени в сравнение със специализираните софтуерни решения за човешки ресурси.

Цени на PeopleOne

Необходимо : Персонализирано ценообразуване

Стандартен : Персонализирано ценообразуване

Предимство: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за PeopleOne

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Повишете ефективността на работната сила с софтуер за портал за служители

При избора на портал за служители е важно да изберете такъв, който работи добре с основните функции, процеси и инструменти на вашия бизнес. Дори и с повишената продуктивност, която един добър инструмент може да осигури, няма да видите възвръщаемост на инвестицията, ако той е внедрен погрешно или служителите не искат да го използват, защото е твърде сложен.

Потърсете решение, което се грижи за основните ви предизвикателства в областта на човешките ресурси и операциите, вместо платформа с много функции, която може да не отговаря на вашите нужди. Адаптивен инструмент ще ви помогне да въведете нови процеси, без да пречи на производителността, като същевременно ви предоставя гъвкавост за разширяване на възможностите ви в бъдеще.

Например, ClickUp предлага идеален баланс между функционалност и адаптивност. Той помага за преодоляване на оперативни пречки и повишава производителността чрез подобряване на прозрачността и междуфункционалното сътрудничество.

The People Piece, консултантска фирма за организационно развитие, е преживяла това от първа ръка. Преди ClickUp, те се бореха с изолирана работа в различни инструменти като Word документи, електронни таблици и Slack, което водеше до неудовлетвореност и грешки. С въвеждането на ClickUp като централна платформа, People Piece успя да гарантира, че цялата работа се записва на едно централно място и се организира по инициативи и проекти. Това им помогна да проследяват по-добре всяка задача и да избегнат пропускане на етапи, като донесе по-голяма прозрачност в цялата организация. Те успяха да създадат подробни структури на проекти и списъци, за да управляват мащабни процедури като набиране на персонал и въвеждане в работата. Това гарантира, че всяка задача имаше конкретно място в работния им процес.

ClickUp улеснява живота на мениджъра по човешки ресурси с богатия си набор от функции за управление на служителите.

Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp и открийте го сами.