Процес на управление на иновациите: как да култивирате иновативна култура и предприемачески дух

Независимо от отрасъла, в който работите, ако искате траен успех, трябва да предизвикате статуквото и да продължавате да се развивате, като приемате нови бизнес модели, процеси, продукти и функции, както и други жизнени идеи. Неуспехът да се преоткриете води до стагнация, което позволява на конкурентите с по-активно мислене за растеж да ви изпреварят.

Макар иновациите винаги да са били широко обсъждана тема в бизнеса и технологиите, основният въпрос е: Какъв е секретът на успеха в управлението на иновациите?

Ние ще ви помогнем в това! 😄

В тази статия ще обсъдим всичко, което трябва да знаете за създаването на ефективна система за управление на иновациите. Ще разгледаме:

Общи концепции и ключови елементи на управлението на иновациите

Видове методи и модели за управление на иновациите

Стъпки в рамките на стандартен процес за управление на иновациите

Често срещани предизвикателства и решения

Показатели за измерване на иновациите

Управление на иновациите: основна концепция и практически резултати

Иновационните процеси са по своята същност разрушителни – те значително променят това, което е с това, което може да бъде, оставяйки служителите и лидерите с много работа, за да запълнят празнината.

Първо, за финализирането на иновационна стратегия, която гарантира бъдещ растеж, е необходимо интензивно творческо мислене. След като това е направено, трябва да изложите плановете си в подробности, за да се уверите, че екипът ви не се чувства дестабилизиран при прехода към новото.

Управлението на иновациите се състои в организиране и рационализиране на процеса на интегриране на нови стратегии, процеси и решения във вашия бизнес.

От по-теоретична гледна точка, The Oxford Handbook of Innovation Management предлага отлично обяснение. То определя управлението на иновациите като широка област на изучаване, обхващаща различни „дисциплини, нива на анализ и изследователски методи“ за проучване и внедряване на иновативни решения и интегрирането им в управлението на проекти.

От гледна точка на практическото приложение, управлението на иновациите се отнася до редица подпроцеси, включително:

Насърчаване на иновативното мислене и предприемаческия дух

Управление на несигурността и рисковите фактори за успешното внедряване на идеи

Определяне на цели и ключови показатели за ефективност (KPI) за измерване на усилията в областта на иновациите

Планиране на ежедневната координация и междуотделното сътрудничество

Разпределяне на ресурсите въз основа на прогнозирани оперативни нужди

Подобряване на взаимоотношенията в екипа и/или удовлетвореността на клиентите

4 ключови елемента на ефективното управление на иновациите

Иновациите могат да се случват на всяко ниво, от преминаване към нови вътрешни процеси до въвеждане на напълно нови продуктови линии. Независимо от мащаба, внедряването на иновативни решения изисква внимание към следните четири ключови елемента:

Капитал на компанията: Капиталът на вашата компания включва финансовите, човешките и техническите ресурси, с които разполагате. Мениджърите по иновации обикновено преоценяват позицията си по отношение на способностите, за да преценят дали организацията е достатъчно подготвена да се справи с иновациите. Те могат да разгледат области като: Практически умения и ноу-хау на екипите Интелектуална собственост, която предлага конкурентно предимство Бюджет, наличен за иновационни дейности Налични технологии за сътрудничество, които да стимулират иновациите Практически умения и ноу-хау на екипите Интелектуална собственост, която предлага конкурентно предимство Бюджет, наличен за иновационни дейности Налични технологии за сътрудничество, които стимулират иновациите Екипна култура: Мениджърите трябва да гарантират, че техният екип има иновативна култура, като преразгледат подхода си към провала, отговорността за индивидуалните задължения и експериментирането. Проиновационната култура помага на екипите да възприемат Мениджърите трябва да гарантират, че техният екип има иновативна култура, като преразгледат подхода си към провала, отговорността за индивидуалните задължения и експериментирането. Проиновационната култура помага на екипите да възприемат по-бързо технологичните постижения и други значителни промени Оперативна структура: Структурата на една организация се състои основно от йерархията в екипите и процесите, логистиката на комуникацията и Структурата на една организация се състои основно от йерархията в екипите и процесите, логистиката на комуникацията и рамките за вземане на решения , които позволяват бързи иновации. Бизнес стратегия: Накрая, бизнес стратегията на вашата организация играе ключова роля в насочването на иновациите. Бизнесът рядко променя цялостната си стратегическа посока, но иновационната му стратегия трябва да е в съответствие с общите цели на компанията.

Практически умения и ноу-хау на екипите Интелектуална собственост, която предлага конкурентно предимство Бюджет, наличен за иновационни дейности Налични технологии за сътрудничество, които стимулират иновациите

Съвет от професионалист: Търсите интелигентен начин да организирате стратегията си за иновации? Опитайте шаблона за управление на иновативни идеи на ClickUp! От мозъчна атака до проследяване на напредъка, вградените инструменти на този шаблон могат да ви помогнат да оптимизирате по-бързо процеса на иновации, да планирате възможности, които изискват бърза реакция, и да сътрудничите с по-голяма ефективност. 🌸

Изградете култура на творческо мислене и решаване на проблеми и дайте шанс на най-добрите си идеи с шаблона за управление на иновативни идеи на ClickUp.

Общи методи и модели за управление на иновациите

Докато капиталът, структурата и културата на вашата компания създават условия за успех в управлението на иновациите, вашата стратегия за иновации в крайна сметка определя съдбата на вашите усилия. Ето защо първо трябва да имате добро владеене и яснота относно типа иновации, към които се стремите.

Направени са многобройни опити за категоризиране на иновационните инициативи. Популярно проучване на Harvard Business Review се опитва да ги категоризира от гледна точка на решаването на проблеми, като очертава четири основни типа иновации:

Разрушителни иновации: Измисляне на нещо коренно различно от съществуващите решения чрез методи, които изискват пълна промяна на съществуващите бизнес модели, както и създаване на нови пазари. Устойчива иновация: Устойчивият иновационен процес дава приоритет на малки подобрения или разширения на съществуващи решения – инкременталната иновация е с изключително ниска степен на риск. Пробивна иновация: Това изисква от вас да разработвате идеи, които изискват неконвенционални умения или експертиза, но без необходимостта да се възприемат нови бизнес модели. Фундаментални изследвания: Този тип иновации са академични по своята същност. Те се отнасят до най-ранните етапи на изследванията, където се установяват жизнеспособни идеи и се подкрепят с първите признаци на подобрение.

Основната разлика между всички тези иновации и техните решения е в това колко добре е дефиниран проблемът в рамките на съответната бизнес дисциплина. Например, ако сте сигурни, че се нуждаете от обновена продуктова линия, ще се чувствате комфортно с разрушителната иновация. Но ако не можете да предвидите точно пазарното търсене, по-разумно ще бъде да изберете по-устойчив подход.

Освен тези типове, мениджърите по бизнес иновации проучват и иновационни стратегии, базирани на фактори като време, възвръщаемост и управление на ресурсите. По-долу сме обяснили някои модели за всеки от тях.

1. Дилемата на иноватора: подходящ момент за осъществяване на иновационни дейности

Дилемата на иноватора е книга на американския професор Клейтън Кристенсен, в която се разглежда как тенденциите в индустрията могат да бъдат оформени чрез бързото внедряване на иновации.

Това предполага, че повечето революционни иновации в началото са полезни само за малка част от големия пазар, което ограничава възвръщаемостта. Но с течение на времето тези иновации стават масови и дори се приемат от компании, които преди са ги отхвърляли. Резултатът? Утвърдените играчи, които са се възползвали от иновациите по-рано, могат да завземат по-голямата част от пазара.

Класическата дилема пред системите за управление е дали да се инвестира в разрушителни иновации на ранен етап (когато възвръщаемостта им може да е ниска) или да се изчака, докато някой друг ги популяризира. Например, бившите лидери в производството на смартфони като Nokia и BlackBerry загубиха конкурентното си предимство през последното десетилетие, когато не успяха да иновативни по-бързо в областта на сензорните смартфони.

Известният консултант по мениджмънт Джефри Мур предлага подобна теория за иновациите в книгата си от 1991 г. Crossing the Chasm. Тя предполага, че много от ранните привърженици на иновациите избират дори дефектни или нетествани решения в надеждата да намерят конкурентно предимство. По-голямата част от клиентите обаче не се интересуват от това. 🦾

Проблемът тук е да направите скок от ранните потребители и да отговорите на очакванията на ранното мнозинство. Изчисляването на подходящия момент за иновации обаче може да бъде предизвикателство за екипите по продуктов мениджмънт и маркетинг. Освен това, това е психологически изтощително, тъй като изисква да се отклоните от приоритетите на клиентите, които са ви донесли успех в началото.

2. Хоризонти на растеж: фокусиране върху възвръщаемостта

McKinsey & Company предложи модел, базиран на растежа, за да обясни как компаниите трябва да балансират краткосрочните и дългосрочните иновационни инициативи, за да максимизират печалбата си. Идеята е компанията да планира възвръщаемостта в следните три хоризонта:

Хоризонт 1: Основни бизнес дейности, които носят възвръщаемост за по-малко от година

Хоризонт 2: Тази фаза обхваща проекти, които допълват вашия бизнес. Те може да не генерират продажби и възвръщаемост на инвестициите веднага, но в рамките на 1–3 години.

Хоризонт 3: Специфичен за възвръщаемостта на инвестициите период от 3–5 години работи най-добре за революционни иновации.

Планирате дългосрочни иновации? Използвайте шаблона за технологична пътна карта на ClickUp, за да визуализирате предложените технологични подобрения въз основа на въздействието/рентабилността и усилията.

3. Правило 70-20-10: Планиране на разпределението на ресурсите по разумно

Първоначално въведено от бившия главен изпълнителен директор на Google Ерик Шмид, правилото 70-20-10 препоръчва съотношението на разпределение на ресурсите за основната дейност и иновационните дейности. Според правилото, трябва да запазите:

70% от ресурсите, запазени за основната ви дейност

20% за иновативни свързани дейности, които допринасят за основната дейност

10% за трансформационни планове или революционни иновации

Моделът се е доказал като успешен за Google и други лидери на пазара, позволявайки им да постигнат по-висока възвръщаемост от конкурентите си. 💹

Бонус: Шаблонът за разпределение на ресурсите на ClickUp е създаден, за да ви помогне да създадете план за вашите иновативни начинания. Неговата предварително зададена структура ви позволява да контролирате бюджета и активите си на едно място и да вземате информирани решения.

Оценка на риска в управлението на иновациите

Според доклад, публикуван от Deloitte, оценяването и управлението на рисковете е неразделна част от всеки портфейл от иновативни усилия. Трябва да идентифицирате и намалите потенциалните рискове в петте етапа на иновациите, а именно:

Търсете — създавайте — мащабирайте — разширявайте — поддържайте

Ето няколко примера за въпроси, които риск мениджърите могат да задават на всеки от тези етапи:

Търсене Иновационната програма етична и жизнеспособна ли е?Колко надеждни са данните от тестовете? Изградете Какви са логистичните съображения на програмата за иновации?Обмислихме ли последствията от неуспешното внедряване? Мащаб Може ли иновативното решение да бъде произведено, за да отговори на търсенето на клиентите?Какви са пречките пред внедряването му? Разширете Подкрепят ли настоящите печалби разширяването?Ще попречи ли разширяването на основните дейности на компанията? Устойчивост Колко дълго можете да поддържате печалбата, постигната благодарение на иновациите?Каква е заплахата, която представляват конкурентите?

Не забравяйте, че ако стигнете до етапа „Устойчивост“, оценката на риска се превръща по-скоро в поддържане на конкурентното ви предимство и в крак с новите тенденции в бранша. За много компании това означава да започнат отново цикъла на иновациите.

Допълнителна информация: Най-добрите шаблони за конкурентен анализ за поддържане на пазарно предимство. ✌️

5 стъпки за изграждане на успешна система за управление на иновациите

Има пет стандартни стъпки за създаване на система за управление на иновациите в дадена организация. Всъщност обаче процесът може да включва множество различни подстъпки в зависимост от сложността на вашето начинание.

Стъпка 1: Наемете подходящите хора

Уменията и нагласите на вашите служители и ръководители отразяват качеството на капитала на вашата компания. Като цяло, колкото по-адаптивен и фокусиран върху растежа е вашият персонал, толкова по-голяма е вероятността вашите бизнес иновации да бъдат успешни.

При наемането на персонал се стремете да постигнете баланс между запазването на висококвалифицирани и креативни служители. Например, ако планирате продуктови иновации, може да искате да имате в екипа си опитни и сертифицирани дизайнери и разработчици, както и нови таланти, които могат да донесат нови перспективи.

Стъпка 2: Създайте и тествайте иновативни решения

Трябва да създадете набор от иновативни идеи и да разработите най-добрите решения. Тази стъпка обикновено се извършва в три фази:

Генериране на идеи : Можете да проучите както външни, така и вътрешни идеи. Можете да проучите както външни, така и вътрешни идеи. Преглед: Класифицирайте реалистичността на гениалните идеи въз основа на фактори като пазарна значимост и разходи. Тестване: Разработвайте идеи чрез концепции и прототипи, за да оцените колко са практични за операциите.

Тъй като тази стъпка се отнася изцяло до управлението на идеи, трябва да документирате всичко внимателно, за да гарантирате, че процесът е прозрачен и подкрепен с данни. Можете да използвате шаблона за управление на тестове на ClickUp, за да визуализирате тестови случаи за персонализирани критерии за успех/неуспех, или да използвате шаблона за тестови доклади на ClickUp, за да комуникирате ефективно резултатите със заинтересованите страни.

Стъпка 3: Стартирайте инициативата и установите отговорност

След като финализирате иновационните дейности, създайте конкретен план за внедряване, за да преминете от концепция към реалност. Обърнете внимание на:

Поставяне на цели за обучение и развитие

Определяне на ролите и отговорностите в екипа

Документиране на процеса за създаване на ново решение (продукт или услуга)

Утвърждаване на авторитетни позиции за справяне с конфликти и насочване на екипите при препятствия

Повечето усилия за иновации са повтарящи се – почти невъзможно е да имате линеен план, при който всичко да се развива по план. Необходими са софтуер, комуникационни мрежи и йерархични структури, за да можете да реагирате на промените по време на иновационния процес.

В зависимост от размера на вашата компания и бюджетните ограничения, можете да изберете инструменти за комуникация по проекти, AI инструменти за стартиращи компании или софтуер за управление на идеи, които да ви помогнат да адаптирате иновационните си процеси без много сътресения.

Например, можете да разгледате ClickUp — безплатно, цялостно решение за управление на проекти, иновационни инициативи и всичко между тях. То предлага:

Стъпка 5: Оценявайте рисковете, следете напредъка и усъвършенствайте решенията

Последната стъпка е да следите ефективността на иновационната програма спрямо предварително зададени показатели. В повечето случаи няма отраслови стандарти, които да определят успеха. Трябва да подчертаете показателите за напредък въз основа на фактори като вътрешна рентабилност или цели за проникване на пазара.

Бъдете готови да:

Усъвършенствайте подхода си към иновациите въз основа на възникващите предизвикателства.

Увеличете или намалете усилията си след задълбочена оценка на риска на различни етапи.

Често срещани предизвикателства в управлението на иновациите [с решения]

Екипите, които се стремят към иновации, трябва да очакват често срещани предизвикателства, като намалена ефективност на процесите или недоразумения, които могат да попречат на инициативата. Нека анализираме четири често срещани предизвикателства, за които трябва да внимаваме, и да научим как да ги управляваме проактивно с AI-базиран инструмент за управление на продукти като ClickUp. 🌞

1. Хаотична визия и разпръснати процеси

Фазата на планиране може да определи успеха или провала на вашата иновационна програма. Недостатъчен иновационен план не предоставя на екипа контекст за общите цели и резултатите от успеха. Това води до неравномерно изпълнение на инициативата, което поражда затруднения в процеса и неуспех в изпълнението.

Можете лесно да визуализирате целите си и преходните стъпки с помощта на ClickUp Mind Maps. То ви позволява да разделите иновационната си програма на:

Задачно-ориентирани мисловни карти: За картографиране на работните процеси в цялата компания

Нодусни мисловни карти: За разбиване на планове и идеи и свързването им с бъдещи задачи

Разделете идеите на задачи и ги разпределете на членовете на екипа си с ClickUp Mind Maps.

Mind Maps на ClickUp с функция „дръпни и пусни” ви позволява да играете с блокове и свързващи елементи, за да визуализирате ролята на всеки отдел в процеса на иновации. Тъй като платформата поддържа сътрудничество в реално време, можете да съберете екипа си за планиране, за да обмислите предложените процеси, изискванията за ресурси и нуждите от инфраструктура, преди да стартирате програмата.

След като сте финализирали плановете си, използвайте ClickUp Docs, за да документирате всички ресурси в подкрепа на екипа си, включително идеи, планове и наръчници за процесите, на едно място. Тази функция включва:

Вграден AI асистент за ускоряване на процесите на генериране на идеи и писане

Вложени папки и етикети за организиране на документи

Универсално търсене , за да помогнете на колегите си да намират бързо ресурси

Автоматизирайте писането на документация с AI, следете напредъка чрез диаграми и спринтове и разрешавайте бързо грешки в кодирането с помощта на ClickUp.

2. Неефективни йерархични структури и междуведомствено сътрудничество

За да функционира всяка иновационна програма, трябва да има ред в редиците и екипите на дадена организация, но не трябва да бъдете прекалено рестриктивни. Прекалено йерархичните екипни структури (с чисто вертикално управление) задушават иновациите. Решението тук е да се намери златната среда.

Можете да използвате техники като RACI диаграми , за да дефинирате структурите за вземане на решения по време на фазите на иновациите. Също така е разумно да дадете на ръководителите на отдели с нишови познания свободата да експериментират с нови начини за изпълнение на процесите.

Ако смятате, че планът ви за внедряване е твърде сложен и има много променливи елементи, е добра идея да използвате шаблона за план за внедряване на ClickUp, за да съгласувате екипа си с общите цели за иновации. Можете също да разгледате шаблона за комуникация и срещи на екипа на ClickUp, за да оптимизирате споделянето на информация в големи екипи. 💗

3. Липса на култура, насърчаваща иновациите в екипите

Компания със слаба иновационна култура може да възпрепятства творческото мислене и да изисква от служителите да се придържат към остарели правила и процедури. Тя може да налага сурови наказания за неуспехи или да подкрепя хиперконкурентна, безмилостна култура, в която служителите лесно се подкопават един друг – това не е среда, в която могат да процъфтяват нови идеи.

За да гарантирате про-иновативна култура за вашата организация, започнете да събирате обратна връзка от екипа. Например, можете да използвате ClickUp Forms, за да насърчите служителите да споделят идеи за иновации или подобряване на работната култура.

4. Нереалистични очаквания

Иновационните програми често срещат голяма съпротива поради нереалистични очаквания от страна на екипа. Решението тук е да запознаете заинтересованите страни с мотивите зад вашата иновативна идея и да им помогнете да се чувстват подкрепени през целия процес.

Мениджърите трябва да бъдат прецизни, когато комуникират плановете за иновации и методите за изпълнение. По същия начин, показателите за успех не трябва да бъдат неясни – постижимите цели и малките победи насърчават служителите да се придържат към програмата в дългосрочен план.

С ClickUp Goals можете да дадете възможност на вашите иновативни идеи да процъфтят с реалистични и измерими KPI и цели за измерване на напредъка и производителността.

Можете да дефинирате задачи, цифрови, Да-Не и базирани на производителността цели и да зададете етапи за постигане на основните иновационни цели. С напредъка на проекта си, проследявайте представянето спрямо предварително дефинирани показатели, използвайки визуализации като диаграми за изразходване и изчерпване, линейни диаграми и карти за отчитане на работното време, достъпни в таблото за управление на ClickUp.

Разделете целите, задачите, гъвкавите точки и статуса на проектите в високо персонализирания ClickUp 3. 0 Dashboard.

Как да измервате иновациите: фокус върху ключовите показатели за ефективност

Не можете да управлявате това, което не измервате, но как да измерите нещо толкова произволно като иновациите? Трябва да определите вашите KPI и показатели по време на процеса на управление на иновациите. Тези KPI обикновено могат да бъдат разделени в две категории: KPI за входни данни и KPI за изходни данни.

Въведете KPI

Входните KPI имат за цел да измерват и проследяват входните данни, които се използват във вашите процеси и продукти. Някои примери за такива показатели включват:

Вашият бюджет за научноизследователска и развойна дейност

Разходи за суровини, труд и транспорт

Време, прекарано в мозъчна атака за иновации вътрешно

Тези показатели отразяват само инвестициите на компанията в иновационни дейности. Те могат да бъдат подвеждащи, защото не всички вложени средства се превръщат в значими резултати.

Ключови показатели за ефективност

Ключовите показатели за ефективност измерват резултатите, постигнати от вашите усилия – с други думи, възвръщаемостта на вашата инвестиция. Някои от основните ключови показатели за ефективност включват:

Производствена мощност

Брой на въведените пазарни иновации

Дял на нововъведените продукти в общия приход

Отчети за производителността и ефективността на екипа

Тези показатели предоставят по-пълна картина на усилията на екипа, тъй като ви позволяват да видите как вашите иновационни инициативи оказват осезаемо влияние върху вашата производителност и рентабилност.

На кои KPI трябва да се фокусирате?

При избора на KPI за иновационни програми:

Винаги поддържайте комбинация от входни и изходни KPI – целта е да видите сравнителните резултати спрямо вложените усилия и ресурси.

Не се разпилявайте, като следите десетки KPI – започнете с 3–5 уникални показателя.

Не забравяйте, че KPI могат да бъдат променени по-късно в зависимост от това как се развива иновационната инициатива. Затова не се притеснявайте да изберете правилните от първия път. 😏

Най-добри практики за успех в управлението на иновациите

Управлението на иновационни програми не се състои само в установяването на балансирани KPI и проследяването на напредъка. Има определени най-добри практики, които трябва да се следват, за да се увеличи вероятността за успех. Ето нашите любими:

Фокусирайте се върху непрекъснатото усъвършенстване: Бъдете отворени към проучването и внедряването на идеи, които водят до постепенни иновации през цялата година. Важно е да се възползвате от подходящите възможности. Дайте приоритет на създаването на стойност: Не иноватирайте по прищявка. Уверете се, че вашата визия предоставя стойност на клиентите. Разчитайте на пазарни проучвания и казуси, за да разберете какво може да проработи. Калибрирайте темпото на иновациите: Да останете гъвкави и Да останете гъвкави и адаптивни в управленските си процеси е ключът към бързото приспособяване към променящите се пазарни условия. Използвайте интелекта на служителите: Идентифицирайте силните и слабите страни на екипа си и обучете ключовите членове да станат решавачи на проблеми и агенти на промяната. По този начин можете да създадете независима и устойчива работна сила. Разпределяйте годишните печалби: Това, което е иновативно днес, може да не е такова догодина. Компаниите с дълготраен успех се уверяват, че значителна част от годишните си печалби се инвестира в научноизследователска и развойна дейност.

Постигнете успех в управлението на иновациите с ClickUp

Реализирането на иновативна идея може да бъде доста предизвикателно, затова много организации се въздържат от такива инициативи. Въпреки това, качествените усилия за управление на иновациите могат да ви помогнат да начертаете успешна траектория на растеж за вашия бизнес, която надхвърля възприеманите от вас ограничения.

За щастие, ClickUp ви предоставя всички шаблони и функционалности, от които се нуждаете, за да управлявате и стимулирате иновациите в организацията си. Регистрирайте се днес и започнете да разработвате следващата си революционна иновация – може би по-умерена. 🥳