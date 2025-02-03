Предефиниране на управлението на изходния код: 10 страхотни алтернативи на Bitbucket през 2025 г.

Няма думи, които да опишат паниката, която настъпва след непоправими грешки в кодирането. Всъщност, за много програмисти случайно изтриването на блок код е един от най-големите им кошмари. ?

За щастие, хранилищата за код промениха изцяло защитата на целостта на вашата работа благодарение на опциите за сигурно хостинг на код и контрол на версиите.

Bitbucket е популярна уеб-базирана услуга за хостинг на хранилища за контрол на версии, предназначена за разработчици на изходен код и, в частност, за фирми, които работят с частен и запазен код.

Въпреки че предлага редица функции, може да искате алтернативен продукт по редица причини. Например, може да търсите по-сигурен табло за управление или може би се нуждаете от вградена поддръжка за канарски разгръщания и флагове за функции.

Ние внимателно подбрахме списък с 10-те най-добри алтернативи на Bitbucket, които са налични на пазара в момента. Разгледайте нашите мини ревюта, за да намерите идеалния инструмент, който запълва празнините на Bitbucket и се вписва безпроблемно във вашите нужди за кодиране и разработка на софтуер.

Какво е Bitbucket и как работи?

Bitbucket е мащабируема платформа за хранилище на код, базирана в облака, която опростява съхранението, управлението и контрола на версиите на кода. Тя служи като централизиран хъб за надзор на Git хранилища, позволявайки на екипите за разработка на софтуер да допринасят, инициират, тестват и разгръщат код ефективно. ?‍?

Разработчиците използват хранилища като Bitbucket, за да проследяват, преглеждат и одобряват промените, направени от сътрудниците, и да се връщат към предишни версии, ако е необходимо. Тези инструменти работят, като съхраняват не само код, но и свързани активи, като документация, тестове и скриптове, улеснявайки сътрудничеството в екипа чрез по-организирани работни процеси.

По принцип хранилищата могат да се хостват:

Локално на сървър На мрежово свързано хранилище (NAS) Дистанционно в облака (както е случаят с Bitbucket)

Какви функции да търсите в алтернатива на Bitbucket

Една достойна алтернатива на Bitbucket в идеалния случай трябва да има следните ключови характеристики:

Поддръжка на Git и Mercurial: Трябва да поддържа и двете системи за контрол на версии (VCS) – Git и Mercurial, като предоставя на потребителите гъвкавост при избора им. Стратегии за разклоняване: Проверете дали алтернативата поддържа стратегии за разклоняване, за да генерирате независими линии на работа от основната кодова база. Pull requests: Трябва да предлага стабилна система за pull requests, която позволява преглед на кода, дискусии и сътрудничество между членовете на екипа. CI/CD pipeline: Потърсете вграден CI/CD (непрекъсната интеграция и непрекъснато внедряване) pipeline, за да автоматизирате процесите по създаване, тестване и доставка на код. Контрол на достъпа: Трябва да включва контрол на достъпа, който ви позволява да разрешавате и ограничавате достъпа до вашите хранилища, като гарантирате сигурността на данните ? Интеграции: Желателните интеграции с инструменти и услуги, като Желателните интеграции с инструменти и услуги, като системи за проследяване на грешки и проблеми и инструменти за управление на проекти, оптимизират работните процеси при разработката на софтуер.

10-те най-добри алтернативи на Bitbucket за вашите нужди от изходен код

Представяме ви нашата селекция от 10-те най-добри алтернативи на Bitbucket, които осигуряват сигурно съхранение на код и позволяват безпроблемно сътрудничество с вашия екип – нека да ги разгледаме! ?

1. GitHub

GitHub се гордее с 100 милиона хранилища и 40 милиона потребители по целия свят, което го прави най-добрият център за хостинг на изходен код и контрол на версиите на Git. ?

Платформата предлага частни и публични хранилища за разработчици, като предлага опции за управление на хранилища, преглед на код, проследяване на грешки, заявки за изтегляне и вградено редактиране с поддръжка на Markdown. С активирана двуфакторна автентификация можете да предпазите файловете си от неоторизиран достъп.

Софтуерът се фокусира предимно върху публичния код и е написан на езиците Ruby и Erlang, което осигурява гъвкавост на разработчиците. Той предлага и десктоп клиенти за Windows и Mac, безпроблемна интеграция с популярни приложения и (частична) поддръжка на Git и SVN, което го прави подходящ както за лични, така и за бизнес проекти за разработка.

Най-добрите функции на GitHub

Поддържа над 200 програмни езика

Предлага поддръжка на Git

Двуфакторна автентификация

Хоства множество проекти с отворен код

Опции за систематично преразглеждане на кода

Ограничения на GitHub

Функциите за търсене и сравняване на код могат да бъдат подобрени.

Интеграцията с други инструменти може да бъде предизвикателна

Цени на GitHub

Безплатно

Екип : 3,67 $/месец на потребител

Enterprise: 19,25 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за GitHub

G2 : 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4. 8/5 (5000+ отзива)

2. GitLab

GitLab променя начина, по който сътрудничите и създавате софтуер. Изграден около Git, този уеб интерфейс с отворен код използва собствена система за контрол на изходния код и работи чрез едно приложение, подпомагайки екипите през целия процес на разработка и значително намалявайки времето на цикъла.

Платформата допринася за намаляване на разходите в процеса на разработка и повишава ефективността на разработчиците. Освен това предлага цялостна DevOps услуга с вградени функции за сигурност, като сканиране на контейнери и зависимости, проверки за съответствие с лицензите и откриване на тайни. ?

В допълнение, GitLab предлага гъвкави опции за внедряване, включително самоуправляеми, локални и облачни SaaS. Резултатът? Можете да гарантирате последователност на функциите в различните модели на внедряване, което опростява прехода за клиентите, като същевременно запазва функционалността.

Най-добрите функции на GitLab

Вградена CI/CD рамка

Kanban табла за организация на работата

DevSecOps инструменти за скорост и сигурност

AI инструмент за кодиране за автоматизация на работния процес

Гъвкавост при внедряването на проекти с отворен код

Gitlab Buddy, удобно разширение за Chrome

Ограничения на GitLab

Може да се използват повече UI функции за CI/CD

Актуализацията може да изисква значителна степен на персонализиране.

Цени на GitLab

Безплатно

Премиум : 29 $/месец на потребител

Ultimate: 99 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за GitLab

G2 : 4,5/5 (над 700 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 1000 рецензии)

3. Sourcetree

Sourcetree от Atlassian е Git десктоп клиент, който оптимизира взаимодействията с кода ви, подобрявайки управлението на хранилището чрез интуитивни визуализации. Неговият лесен за използване интерфейс е подходящ за начинаещи, като същевременно предлага функции за повишаване на производителността за опитни потребители.

Платформата ви позволява лесно да се синхронизирате с актуализациите на екипа, използвайки богатите си диаграми на разклонения. Можете лесно да избирате между разклонения, да преглеждате набори от промени и да съхранявате код. ?

Благодарение на поддръжката на големи файлове в Git, екипите могат удобно да наблюдават значителни данни от централизирано място. Sourcetree също така опростява сложните задачи по контрол на разпределени версии, помагайки ви да се справяте ефективно с по-големи проекти.

Най-добрите функции на Sourcetree

Съвместим с Windows и Mac

Подробни диаграми на разклоненията

Работи с Git и Mercurial

Локално търсене чрез точки за потвърждение

Поддържа големи файлове

Ограничения на Sourcetree

Възможно е да има забавяне от време на време

Значителна крива на обучение за нови разработчици

Цени на Sourcetree

Безплатно

Оценки и рецензии за Sourcetree

G2 : 4,3/5 (над 300 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (10+ рецензии)

4. Phabricator

Многофункционалният набор от инструменти на Phabricator обхваща разработката на софтуер, управлението на спринтове, хостинга на код и цялостния преглед на кода. С пълна поддръжка за хранилища Mercurial и SVN, това е мащабируемо, високоскоростно решение. Phabricator е изцяло с отворен код, което го отличава от фокусирания върху предприятията подход на Bitbucket.

В Phabricator можете ефективно да провеждате прегледи на кода, като използвате Differential, да хоствате хранилища локално и да следите тези, които се хостват външно. Подобрете процесите на непрекъсната интеграция чрез вътрешни чат канали. ?

Платформата разширява функционалността си с одит на изходния код чрез Herald, което ви позволява да инициирате одити и да проследявате бъгове. Освен това, тя осигурява гъвкавост при отстраняването на бъгове чрез персонализирани формуляри за задачи и делегирано управление на задачите.

Най-добрите функции на Phabricator

API за писане на скриптове, които взаимодействат с Phabricator

Хоства уики документ за създаване на текст и разрешаване на конфликти

Поддържа Git, Mercurial и SVN

Одити на изходния код

Чат канал за лесна комуникация

Ограничения на Phabricator

Предизвикателство да се отговори на специфичните бизнес нужди

Няколко объркващо за навигация за нови потребители

Цени на Phabricator

Безплатно

Оценки и рецензии за Phabricator

G2 : 4,3/5 (над 20 рецензии)

Capterra: 4. 1/5 (10+ отзива)

5. Azure DevOps Server

Оптимизирайте споделянето на код, проследяването на работата и доставката на софтуер чрез интегрираните инструменти на Azure DevOps Server. Това е Microsoft сървър от корпоративно ниво, който може да служи като отлична интегрирана среда за разработка (IDE). ?

Той позволява на разработчиците да планират работата си, да сътрудничат при разработването на код и да създават или внедряват приложения, като включва инструменти като:

Azure Repos: Предлага частни Git хранилища, хоствани в облака, за контрол на изходния код. Azure Pipelines: Прилага CI/CD в различни езици, платформи и облачни среди. Azure Boards: Разполага с Разполага с гъвкави инструменти за планиране и проследяване на работата, Scrum, Kanban и управление на дефекти в кода. Azure Test Plans: Предоставя инструменти за Предоставя инструменти за тестване на приложения , включително непрекъснато и ръчно/изследователско тестване. Azure Artifacts: Позволява споделяне на пакети от публични или частни източници, лесно интегрирани във вашия пайплайн.

Хостван на място, Azure DevOps Server улеснява междуфункционалната работа в екип, независимо от размера на проекта. Вашият екип ще хареса неговите инструменти за сътрудничество, като персонализирани табла, вградени уикита и конфигурируеми известия.

Най-добрите функции на Azure DevOps Server

Интегрира се с GitHub Enterprise Server

Насърчава култура на съвместна работа

Работи добре с разширения като Excel, Code Search и Replace Tokens.

Контрол на версиите на Team Foundation

Непрекъсната интеграция

Ограничения на Azure DevOps Server

Малко по-стръмна крива на обучение за работа с нерешени задачи

Ограничени възможности на таблото

Цени на Azure DevOps Server

Основен план : 6 $/месец на потребител

Basic + Test Plan: 52 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Azure DevOps Server

G2 : 4. 2/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 100 отзива)

6. Gitea

Gitea е практичен бижу в света на Git услугите. Той е изграден на програмния език Go, което го прави лек и лесен за използване, с предимството, че е пуснат под лиценза на MIT. ?

Основната цел на тази платформа с отворен код е да предостави на потребителите бърз и лесен начин да създадат самостоятелно хоствана Git услуга. Използвайте хостинг на код за създаване на хранилище, управление на файлове с код и работа с клонове. Преглеждайте кода без усилие чрез Pull Request и AGit работни потоци и управлявайте проекти чрез Kanban табла.

Gitea е съвместим с всяка платформа, която поддържа Go. Той се отличава с лесна инсталация и минимални системни изисквания, което го отличава от много конкуренти.

Най-добрите функции на Gitea

Съвместим с основните операционни системи (Windows, macOS и Linux)

Работи добре на процесори като PowerPC, ARM и i386.

Лек и лесен за навигация интерфейс

Поддържа над 20 вида пакетни мениджъри като Cargo, Chef и Conan.

Интеграция с бази данни като SQLite, MySQL и PostgreSQL

Ограничения на Gitea

Функционалността за архивиране и възстановяване има място за подобрение.

Често е трудно да се започне в сравнение с друг софтуер за проекти с отворен код.

Цени на Gitea

Налично при контакт

Оценки и рецензии за Gitea

G2 : 4,7/5 (10+ отзива)

AlternativeTo: 4. 4/5 (по-малко от 10 рецензии)

7. Assembla

Assembla се отличава като сигурна платформа за сътрудничество по проекти и контрол на версиите. Тя безопасно хоства хранилища Git, Apache Subversion и Perforce в облака в рамките на една платформа.

Системата за контрол на версиите на платформата подпомага екипите за разработка при спазването на стандарти за съответствие като HIPAA, PCI, SOC2 и GDPR. Лесно навигирайте в съответствието с помощта на унифициран табло, което управлява вашия изходен код и проекти с отворен код.

Assembla се отличава като единствената платформа в нашия списък, която предлага NextGen SVN. Освен това, тя подобрява потребителското преживяване с функции като търсене на код, заключване и функции за сливане на заявки, достъпни безпроблемно чрез мобилни, настолни и уеб приложения.

Всичко това се предоставя в рамките на сигурната SOC2 рамка. ?

Най-добрите функции на Assembla

Поддръжка на NextGen SVN

Интегрира се с инструменти като GitHub, Slack и Zapier.

Разширена защита на клоновете и списък с разрешени IP адреси

Бърза работа

Глобална мащабируемост

Ограничения на Assembla

Процесът на регистрация понякога представлява предизвикателство за някои екипи за разработка на софтуер.

Трудно е да се конфигурира за среда с многобройни проекти

Цени на Assembla

Perforce Cloud : 52,25 $/месец на потребител

Perforce Enterprise : Персонализирано ценообразуване

Subversion Cloud : 19 $/месец на потребител

Subversion Enterprise: Персонализирано ценообразуване

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Assembla

G2 : 4. 2/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4. 2/5 (90+ отзива)

8. Gogs

Gogs е Git сървър с отворен код, базиран на Go, предназначен за самохостинг. Той поддържа както публични, така и частни хранилища, като предлага уеб интерфейс с широки възможности за конфигуриране. ⚙️

Уникалните му функции включват поддръжка на SSH ключове и HTTP удостоверяване, както и възможност за управление на множество хранилища.

Вграденият аудит лог помага за наблюдение на промените в етапите, разрешенията и проблемите, а интегрираната уики страница разполага с функции за сравняване на файлове и подчертаване на синтаксиса.

Контролът на достъпа на ниво хранилище на платформата осигурява пълен контрол върху разрешенията за преглед и промяна на файлове. Освен това, нейният инструмент за проследяване на проблеми предоставя изчерпателни инструменти за проследяване на бъгове и важни етапи, което оптимизира управлението на проекти.

Най-добрите функции на Gogs

Съвместим с Windows, Mac, Linux и ARM

Полезни аудитни логове

Позволява сравняване на файлове

Надеждни контроли за преглед

Ограничения на Gogs

Търсенето на данни в отчетите може да бъде донякъде предизвикателно.

Системите за уведомяване понякога могат да бъдат ненадеждни

Цени на Gogs

Няма налична информация

Оценки и рецензии за Gogs

G2 : 4,3/5 (10+ отзива)

AlternativeTo: 4. 6/5 (Под 10 рецензии)

9. Helix Core

Влезте в света на Helix Core, двигател за версии на корпоративно ниво, фокусиран върху сътрудничеството в разработката, независимо от размера на вашия екип. ?

Тази платформа опростява сложните работни процеси при разработването на продукти в голям мащаб, като осигурява по-бързо създаване на продукти. Helix Core поддържа хранилища Mercurial и старателно проследява и управлява промените в цифровите активи като код, видео, големи бинарни файлове и IP адреси. Освен това се мащабира безкрайно, като поддържа първокласна производителност.

Платформата се интегрира с вашия текущ работен процес и набор от инструменти. Тя работи добре с Git и предлага API, така че можете да я свържете с всеки инструмент, дори и да няма наличен плъгин.

Най-добрите функции на Helix Core

Интегрира се с популярни инструменти като Visual Studio и Git

Поддържа хранилища Mercurial

Безпроблемно сътрудничество в гъвкава среда

Пълна проследимост през целия цикъл на разработка

Ограничения на Helix Core

Управлението на множество работни пространства може да бъде изискващо

Интерфейсът не е лесен за овладяване.

Цени на Helix Core

Безплатно за до 20 потребители – цени за по-големи екипи при запитване

Оценки и рецензии за Helix Core

G2 : 4. 2/5 (90+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 20 рецензии)

10. Beanstalk

Постигнете нови висоти в кодирането с магическите сили на Beanstalk. ?

Платформата осигурява цялостен работен процес, който дава възможност на разработчиците да създават, преглеждат и разгръщат код без стрес. Тази хоствана услуга за контрол на версиите предлага поддръжка както за SVN, така и за Git хранилища.

Той е чудесен за стартиращи компании и свободни професионалисти, които търсят функции за сигурност като ограничения за достъп и IP, както и приоритетна поддръжка и гъвкави опции за внедряване.

Процесът на преглед на кода в Beanstalk е професионално проектиран, за да инициира ранни дискусии и да се интегрира безпроблемно с вашия клон, насърчавайки повече мнения и обратна връзка от вашия екип. Можете също да проверите статистиките за преглед на кода, за да адаптирате конфигурациите на внедряването за всяка среда според вашите нужди.

Най-добрите функции на Beanstalk

SVN и Git хостинг

Безпроблемно преразглеждане на кода чрез Issues и Discussions

Криптиране на банково ниво

Поддържа Heroku, DreamObjects, FTP и Shell

Ограничения на Beanstalk

Може да се възползвате от подобренията в интерфейса

Предлага ограничен набор от функции в сравнение с конкурентите си.

Цени на Beanstalk

Бронз : 15 $/месец

Silver : 25 $/месец

Gold : 50 $/месец

Платина : 100 $/месец

Diamond: 200 $/месец

Оценки и рецензии за Beanstalk

G2 : 4. 1/5 (20+ отзива)

Capterra: 4/5 (по-малко от 10 рецензии)

Макар Bitbucket и неговите алтернативи да служат като надеждни платформи за хранилище на изходния код, все пак се нуждаете от надежден инструмент за сътрудничество и управление на задачите, за да успеете в своите разработки. Според статистиката 77% от високопроизводителните проекти се управляват с помощта на решение за управление на проекти.

Ето защо представяме ClickUp, една от най-добре класираните платформи за управление на проекти с висока мащабируемост. С функции за управление на данни чрез персонализирани документи и AI и поддръжка на автоматизация за ежедневни задачи, тя може да облекчи натоварването на преуморените софтуерни екипи. ✅

Управлявайте всеки проект с лекота, сътрудничете безпроблемно и ускорете работния си процес с помощта на ClickUp.

ClickUp ви позволява да доставяте софтуер с максимална скорост! ?

Използвайте ClickUp Docs като хранилище за вашите пътни карти за кодиране, планове за натоварване и бележки за пускане. Съхранявайте, организирайте и споделяйте изискванията към продукта и обратната връзка с вашия екип и оптимизирайте вашия DevOps и CI/CD процес с прецизност. Docs поддържа редактиране в реално време и интелигентна категоризация за лесно търсене.

С помощта на йерархични контроли можете да управлявате разрешенията, за да запазите поверителността на вашите записи – използвайте споделяема връзка, за да предоставите достъп на избрани колеги. ClickUp е достъпен в облака, така че можете безпроблемно да сътрудничите по кодирането и плановете за внедряване, независимо дали сте в офиса или у дома. ?

Създайте стабилен и добре свързан софтуерен екип с ClickUp!

ClickUp Software Teams Suite е проектиран да консолидира разпределената разработвателна работа на мултифункционални екипи. Използвайте Mind Maps и Whiteboards, за да сътрудничите с продуктовите екипи и лесно да провеждате мозъчни атаки, за да ускорите производството.

Платформата предлага шаблони за ускоряване на работата ви – завършете всеки проект за кодиране с максимална скорост с шаблони за управление на продукти и гъвкави шаблони. Имате затруднения с обработката на Sprint backlogs?

Шаблонът за проследяване на бъгове и проблеми на ClickUp може да оптимизира работния ви процес, като създава обзор на дефектите, събира докладваните бъгове и ограниченията на продукта, заедно с потенциалните решения. ?

Оптимизирайте проследяването на грешки и проблеми с шаблона за проследяване на грешки и проблеми на ClickUp.

Можете също да използвате формуляри за софтуерни екипи, за да докладвате грешки, да преглеждате код и да управлявате заявки за функции. Проследявайте работата на вашите екипи за разработка с ClickUp Dashboards, включващи инструменти за проследяване на времето и отчитане.

Вградените в платформата възможности за създаване на съдържание с изкуствен интелект могат да променят начина, по който работите. С ClickUp AI можете да ускорите стратегиите си за развитие и процесите по документиране с готови подсказки.

Генерирайте идеи за продукти, графици за внедряване, технически документи и дори пътни карти, за да оптимизирате процеса на преглед и тестване на кода. Инструментът за изкуствен интелект може да ви помогне и при обсъждането на тестови случаи за всеки продукт или система – всичко, което трябва да направите, е да му предоставите информация за вашата база данни и той ще генерира схема, която да представя вашия модел на данни за секунди.

Улеснете процеса на разработка с интеграциите на ClickUp. Свържете се с GitLab, GitHub и Bitbucket или използвайте интеграциите на Slack и Microsoft Teams, за да улесните ефективната комуникация в екипа.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Мобилното приложение все още не разполага с пълния набор от функции.

Богатството от функции може да ви се стори прекалено голямо в началото.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 8000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 рецензии)

Изберете вашата алтернатива на Bitbucket и стартирайте проекта си с ClickUp

Да се мериш с Bitbucket може да бъде предизвикателство, но нашите 10 най-добри алтернативи на Bitbucket са добре оборудвани, за да свършат работата. Щом намериш идеалния инструмент, опитай ClickUp!

Това всеобхватно решение може да оптимизира задачите ви по управление на код като никое друго, гарантирайки, че вашият екип е фокусиран и продуктивен по всяко време! ❤️‍?