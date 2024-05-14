10 بدائل مايكروسوفت أكسيس والمنافسين 2025

Microsoft Access (المعروف أيضًا باسم MS Access) هو نظام قاعدة بيانات قوي يلتقط جميع أنواع البيانات ويديرها ويخزنها. ويمكنه تحليل الكثير من المعلومات وإنشاء التقارير، لذلك ليس من المستغرب أن يكون جزءًا شائعًا من مجموعة Microsoft Office.

ولكن لا توجد أداة قاعدة بيانات مثالية. لن تجد واحدة تحقق جميع المربعات لكل شخص أو شركة. إذا لم تكن قاعدة بيانات Microsoft Access مناسبة لك، فهناك الكثير من البدائل.

يسلط هذا الدليل الضوء على أفضل 10 بدائل ومنافسين لـ Microsoft Access لعام 2024. حان الوقت لاكتشاف نظام إدارة قواعد البيانات المناسب لك ولفريقك. 🏆

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Microsoft Access؟

للعثور على أفضل بدائل Microsoft Access، فكر في احتياجاتك، وقم بتقييم الميزات، وقارن بين إيجابيات وسلبيات أفضل خيارات نظام إدارة قواعد البيانات العلائقية.

عند اختيار أفضل 10 بدائل لمايكروسوفت أكسيس، هذا ما بحثنا عنه:

سهولة الاستخدام : يستحق أعضاء فريقك تطبيق قاعدة بيانات منخفض الكود وبديهي وسهل الاستخدام

يستحق أعضاء فريقك تطبيق قاعدة بيانات منخفض الكود وبديهي وسهل الاستخدام سهل الاستخدام : لقد قمنا بتضمينبرنامج قاعدة بيانات مجاني خيارات حتى يكون هناك ما يناسب كل ميزانية

: لقد قمنا بتضمينبرنامج قاعدة بيانات مجاني خيارات حتى يكون هناك ما يناسب كل ميزانية عبر المنصات : يتيح توافق أنظمة التشغيل للجميع العمل معًا على حل قاعدة البيانات الخاصة بك، سواء كانوا يستخدمون نظام التشغيل iOS أو Android أو Windows أو MacOS أو Linux أو متصفح الويب

: يتيح توافق أنظمة التشغيل للجميع العمل معًا على حل قاعدة البيانات الخاصة بك، سواء كانوا يستخدمون نظام التشغيل iOS أو Android أو Windows أو MacOS أو Linux أو متصفح الويب عمليات التكامل: يجب أن تتكامل أدوات اليوم مع البرامج والتطبيقات الأخرى التي تستخدمها لجعل حياتك أسهل 🛠️

يجب أن تتكامل أدوات اليوم مع البرامج والتطبيقات الأخرى التي تستخدمها لجعل حياتك أسهل الوظائف: يجب أن يكون برنامج إدارة البيانات مزوداً بوظائف وميزات مثلأتمتة سير العملالسحب والإفلاتقوالب جداول البياناتوأدوات تصور البيانات حتى تحصل على أفضل قيمة مقابل أموالك (أو بديل مجاني)

استخدم التنقل لأسفل في لوحات معلومات ClickUp Dashboards لتغيير المهام أو تحديثها داخل المخطط لإجراء تعديلات سلسة

## أفضل 10 بدائل لمايكروسوفت أكسس لاستخدامها في عام 2024

هل أنت مستعد للعثور على بديل لمايكروسوفت أكسيس يحتوي على كل ما يلبي احتياجات عملك؟ لنبدأ العمل! 🤩

1. انقر فوق

قم بإنشاء جداول بيانات قابلة للتخصيص لتتبع بياناتك وتنظيمها باستخدام ClickUp Table View

ClickUp أداة قائمة على السحابة وبديل ممتاز لبرنامج MS Access. مثل معظم منافسي Microsoft Access، يتفوق ClickUp في تتبع المعلومات وتنظيمها. إنه حل لا يحتاج إلى تعليمات برمجية مع واجهة مستخدم سهلة الاستخدام، ويمكنه العمل كتطبيق سطح مكتب أو هاتف محمول أو تطبيق ويب من أجل إدخال البيانات مع وصول متعدد المستخدمين. عرض جدول ClickUp هو الحل الأمثل لهذا النوع من العمل - فهو ينشئ جداول بيانات بسرعة البرق ويتميز بخاصية إنشاء قاعدة بيانات مرئية قوية. استخدمه لإدارة الميزانيات وقوائم الجرد ومعلومات العملاء وغير ذلك الكثير للشركات الكبيرة والصغيرة.

ستجد ميزانية مفيدة و قوالب المخزون (إلى جانب الكثير من القوالب الأخرى) التي تجعل البيانات و إدارة الموارد أكثر وضوحًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن خاصية ClickUp المدعومة بالذكاء الاصطناعي وثائق المشروع تدوين الملاحظات وكتابة الملخصات وتتبع المعلومات المهمة من اجتماعاتك حتى لا تضطر إلى ذلك. 😎

يتيح لك ClickUp أيضًا استيراد وتصدير بيانات Excel و CSV ويوفر تحديثات في الوقت الفعلي لأعضاء الفريق.

ClickUp أفضل الميزات:

التكامل مع أكثر من 1000 أداة أخرى، بما في ذلك Zoho Flow وGitHub وAmazon Alexa وHarvest وOneDrive وOutlook وGitHub وGoogle Assistant

قواعد بيانات علائقية بدون تعليمات برمجية مع تسميات وفئات موحدة معروضة في جداول منظمة بدون ترميز أو معرفة برمجة نصية لإدارة قاعدة البيانات بشكل بسيط مع وصول متعدد المستخدمين وميزات التعاون من أجلفرق متعددة الوظائف جداول سريعة الاستجابة وبديهية تجعل من السهل إدارة المهام وتحرير البيانات بشكل جماعي

تتيح لك واجهة ClickUp API إنشاء تكاملات مخصصة لأنظمة إدارة قواعد البيانات مثل MySQL و PostgreSQL و LibreOffice Base و KEXI و MariaDB و FileMaker وغيرها

باقة Forever المجانية متاحة لجميع المستخدمين وتتضمن معظم الميزات التي تريدها لإدخال البيانات

قيود ClickUp:

لا يحتوي على ميزة SQL للتواصل مع محركات قواعد البيانات الأخرى دون تكامل مخصص

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود منحنى تعليمي (تم حلها باستخدام البرامج التعليمية)

تسعير ClickUp:

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم تُدفع سنويًا

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم تُدفع سنويًا الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم تُدفع سنويًا

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم تُدفع سنويًا الشركة بلس: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم تدفع سنويًا

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم تدفع سنويًا المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات:

G2: 4.7/5 (أكثر من 8300 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,700 تقييم)

2. مونغودب

عبر مونغودب MongoDB عبارة عن منصة قواعد بيانات مفتوحة المصدر للأغراض العامة تساعد المطورين على الاستفادة من قوة البرامج والبيانات. وهي تقدم أفضل ما في قواعد البيانات التقليدية مقترنة بالحجم والأداء والمرونة التي تتطلبها التطبيقات الحديثة.

يحفظ MongoDB إلى تنسيق JSON، ويتصل مع برامج تشغيل JDBC، ويعمل مع لغات الترميز الشائعة، بما في ذلك Java وPython وC# وC# وRuby وغيرها. 👾

أفضل ميزات MongoDB:

متوفر كبرنامج قابل للتنزيل أو كقاعدة بيانات على الإنترنت

مفيد لتطوير الواجهة الأمامية والخلفية على حد سواء

قيود MongoDB:

يتضمن الخيار المجاني 512 ميغابايت فقط من السعة التخزينية مقارنة ببدائل الوصول الأخرى ل MS

لا يدعم التحليلات المتقدمة والوصلات مثل قواعد بيانات SQL

أبلغ بعض المستخدمين عن صعوبة في الإعداد مع ميزات إدخال البيانات الخاصة به

تسعير MongoDB:

بدون خادم: 0.10 دولار أمريكي/مليون قراءة

0.10 دولار أمريكي/مليون قراءة مخصص: 57 دولارًا أمريكيًا في الشهر

57 دولارًا أمريكيًا في الشهر مجموعة مشتركة: 0 دولار + 0+ شهرياً

تقييمات ومراجعات MongoDB:

G2: 4.5/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

3. دي بيفر

عبر دي بيفر DBeaver هو أداة متعددة الاستخدامات مصممة للعمل مع جميع مصادر البيانات. يتميز بإصدار مجاني بوظائف أساسية لجعل إدارة البيانات الشاملة أكثر سهولة. أما الإصدار المدفوع فيتيح لك استكشاف ومعالجة وإدارة جميع مصادر البيانات السحابية و SQL و NoSQL.

مع أكثر من 100 ميزة قوية، يجعل DBeaver العمل أكثر كفاءة، ويمكنه التكيف مع احتياجات المستخدمين التقنيين وغير التقنيين على حد سواء. كما أنه يتميز أيضًا بمدير مهام لأتمتة العمل اليومي حتى تتمكن من التركيز على الأشياء المهمة.

أفضل ميزات DBeaver:

واجهة مستخدم بسيطة توفر مستوى عالٍ من الأداء وإلقاء نظرة مكبرة على قواعد البيانات التي يتم الاستعلام عنها بشكل متكرر

يتمتع المستخدمون المجانيون والمدفوعون بإمكانية الوصول إلى CloudBeaver، وهو نظام إدارة قواعد بيانات قائم على الويب وجاهز للسحابة

DBeaver Portable هو نظام إدارة قواعد بيانات علائقية يمكنك اصطحابه معك أثناء التنقل عبر الأجهزة المحمولة

مجتمع DBeaver Community هو أداة قاعدة بيانات عالمية مجانية مع دعم أساسي لقواعد البيانات العلائقية مثل MySQL وSQL Server وPostgreSQL وTeradata

قيود DBeaver:

الإصدار المجاني (DBeaver Community) يفتقر إلى إمكانية الوصول إلى العديد من الميزات المتوفرة في إصدارات DBeaver Pro (على سبيل المثال، الوصول إلى Oracle)

تشير المراجعات إلى وجود بعض المشكلات المتعلقة بالتحديثات المتكررة والاستعلامات البطيئة لمجموعات البيانات الكبيرة مقارنة ببدائل MS Access الأخرى

تسعير DBeaver:

DBeaver Community: مجاني

مجاني مؤسسة فردية: 25 دولاراً في الشهر

25 دولاراً في الشهر الفريق: 1,600 دولار أمريكي في السنة

تقييمات ومراجعات DBeaver:

G2: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 60 تقييم)

4. قاعدة أوبن أوفيس

عبر قاعدة أوبن أوفيس OpenOffice Base هو بديل مجاني لـ Microsoft Access يمكنك تنزيله لأكبر عدد تريده من أعضاء الفريق. يمكن استخدامه لأي غرض دون قيود ويعمل كنظام إدارة قواعد بيانات مكتبي كامل الميزات.

تم تصميم OpenOffice Base أيضًا لتلبية احتياجات المستخدمين بدءًا من الأفراد الذين يتتبعون المجموعات الشخصية إلى الشركات الكبيرة. ويتميز بدعم أصلي لمحركات قواعد البيانات متعددة المستخدمين مثل MySQL و PostgreSQL و Adabas D.

أفضل ميزات قاعدة OpenOffice Base:

التثبيت والدعم متاحان للمستخدمين المحليين ومستخدمي SaaS

تعمل واجهات المستخدم على جميع أنظمة تشغيل سطح المكتب، بما في ذلك مايكروسوفت ويندوز وأبل ماك أو إس ولينكس

استعادة البيانات المفقودة وإنشاء نسخ احتياطية خالية من القلق للحفاظ على أمان ملفاتك

أحدث إصدار من OpenOffice Base هو برنامج مجاني دائمًا دون الحاجة إلى فواتير أو رسوم شهرية أو عمليات تدقيق للبرامج

بديل مجاني لبرنامج MS Access

قيود OpenOffice Base:

تشير بعض المراجعات إلى وجود منحنى تعليمي عند التبديل من مايكروسوفت أكسس

لا تصمد الرسومات القديمة أمام منافسي Microsoft Access الحاليين

تسعير أوبن أوفيس بيس:

مجاني

تقييمات ومراجعات قاعدة OpenOffice الأساسية:

G2: 4.1/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

4.1/5 (أكثر من 50 تقييمًا) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 400 تقييم)

5. إيرتابل

عبر الجدول الجوي ينشئ Airtable تطبيقات، ويدعم سير العمل الفريد، ويسهّل على الفرق مشاركة البيانات. فهو يُمكِّن الفرق من نمذجة بياناتهم، وتحديد العلاقات بين مجموعات البيانات، وإنشاء طرق عرض مخصصة مصممة خصيصًا لمشاريعهم.

يمكن للفرق أيضًا استخدام Airtable لتطوير برامجهم مع تغير الأهداف أو الأسواق وزيادة شفافية البيانات للمتعاونين وأصحاب المصلحة والمديرين. يحتوي على نسخة مجانية يمكنك تجربتها قبل وضع أموالك في خطة مدفوعة. 🤸

أفضل ميزات #### Airtable:

بناء مهام سير العمل وتحديث أعمالك باستخدام منصة تطوير التطبيقات منخفضة التعليمات البرمجية

استخدم ميزات بدون كود للمحترفين غير التقنيين لتحسين سير العمل باستخدام قواعد البيانات العلائقية

استخدام مكونات الذكاء الاصطناعي الأصلية ووظائف الذكاء الاصطناعي الديناميكية لإنجاز العمل بشكل أسرع

تنظيم معلومات الأعمال المهمة ومشاركتها باستخدام قواعد بيانات علائقية تتزامن في الوقت الفعلي مع الأنظمة الأخرى

قيود Airtable:

تشير بعض المراجعات إلى مشاكل تستغرق وقتًا طويلاً عند استيراد المشاريع

يشير بعض المستخدمين إلى نقص في ميزات التصميم والتخصيص

تسعير Airtable:

مجاني

بالإضافة: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات Airtable

G2: 4.6/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (1,000+ تقييم)

6. تيم ديسك

عبر تيم ديسك TeamDesk هي أداة إنشاء قواعد بيانات سحابية منخفضة الكود تتيح للمستخدمين إنشاء قواعد بيانات مخصصة لتناسب احتياجات العمل المحددة. يتلقى المستخدمون تخزيناً غير محدود للبيانات والسجلات والدعم دون أي تكلفة إضافية، وهو أمر مثالي لتوسيع نطاق الأعمال الصغيرة.

يتيح لك نظام TeamDesk تخصيص بياناتك وتعديل تطبيقاتك حسب الحاجة. جربه باستخدام الإصدار التجريبي المجاني قبل أن تلتزم بالدفع مقابل خطة.

أفضل ميزات TeamDesk:

إنشاء قواعد بيانات مخصصة بدون أي معرفة تقنية باستخدام النظام الأساسي بدون تعليمات برمجية

تكييف أدوات قاعدة البيانات التي تستخدمها لتناسب العمليات التي تعتمد عليها شركتك

تخصيص الواجهة سهلة الاستخدام لتلبية احتياجات فريقك

أنشئ قواعد بيانات علائقية قوية لتلبية احتياجات الشركات من أي حجم

قيود TeamDesk:

تشير بعض المراجعات إلى وجود مشاكل في التأخر في وظائف السؤال/الإجابة

أبلغ المستخدمون عن منحنى تعليمي حاد على الرغم من عدم وجود لغات ترميز

تسعير TeamDesk:

المبتدئين: 49 دولارًا في الشهر

49 دولارًا في الشهر الفريق: 99 دولاراً في الشهر

99 دولاراً في الشهر المؤسسة: 249 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات TeamDesk:

G2: 4.7/5 (أكثر من 10 تقييمات)

4.7/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 40 تقييم)

7. سينجل ستور إن SingleStore هي قاعدة بيانات SQL موزعة وموحدة في الوقت الحقيقي مصممة للسرعة والتوسع. وهي تجمع بين أعباء العمل التحليلية والمعاملات لإزالة حركة البيانات غير الضرورية ودعم أعباء العمل الصعبة.

تعمل SingleStore على السحب الثلاث الكبرى وهي مصممة للمطورين والمهندسين المعماريين البارعين في مجال التكنولوجيا. استخدم الإصدار التجريبي المجاني لمعرفة رأيك قبل إنفاق أي شيء على خدماته.

أفضل ميزات SingleStore:

تحسين قاعدة البيانات الخاصة بك إلىتوفير الوقت مع أداء استعلام منخفض الكمون

استخدم البنية الأساسية الموزعة للبيانات السحابية الأصلية لتشغيل التطبيقات الحديثة لشركتك

توسيع نطاق بنية بياناتك والتغلب على الاختناقات من خلال تصميم قاعدة بيانات حديثة

ادمج بياناتك في قاعدة بيانات واحدة للتخلص من الامتداد، وتقليل التكاليف، وتقليل التعقيدات

قيود SingleStore:

تشير بعض المراجعات إلى وجود مشكلات في تدفق التحليلات على مجموعات البيانات كبيرة الحجم مع استجابات واجهة برمجة التطبيقات دون الثانية

تسبب عدم وجود نسخ احتياطية متزايدة في حدوث مشاكل لبعض المستخدمين

تسعير SingleStore:

المعيار: 0.80 دولار أمريكي في الساعة

0.80 دولار أمريكي في الساعة القسط: 1.60 دولار/ساعة فأكثر

1.60 دولار/ساعة فأكثر مخصص: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات المتجر الفردي

G2: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييم)

8. جداول بيانات جوجل

عبر جداول بيانات جوجلجداول بيانات جوجل هو عنصر من عناصر Google Workspace لإنشاء جداول بيانات عبر الإنترنت. وهو يسمح بما يلي التعاون في الوقت الفعلي من أي جهاز، وهو مثالي للفرق الكبيرة أو البعيدة.

وهو مصمم للشركات من جميع الأحجام، ويحتوي على ميزات مثل القوالب المدمجة والتنسيق الشرطي والجداول المحورية لجعل إدارة قواعد البيانات أكثر سهولة. استخدم الإصدار الشخصي لتجربته مجاناً أولاً.

أفضل ميزات جداول بيانات Google Sheets:

التعاون على البيانات من أي مكان باستخدام أي جهاز مع فرق من جميع الأحجام

تسريع سير عملك باستخدام ميزات التعبئة الذكية واقتراحات الصيغ لتقليل الأخطاء والحصول على رؤى أسرع

ربط جداول بيانات Google بسلاسة مع تطبيقات Google الأخرى لتحقيق التكامل وتحسين التعاون

تحميل أوراق Microsoft Excel إلى "جداول بيانات Google" لتحرير قواعد البيانات وتخصيصها على نظام أساسي تعاوني قائم على الويب

قيود جداول بيانات Google Sheets:

تشير المراجعات إلى وجود مشكلات تتعلق بعدم وجود دعم مخصص للعملاء وبطء أوقات الاستجابة

أبلغ المستخدمون عن صعوبة تنزيل المستندات كملفات Excel

تسعير جداول بيانات جوجل:

شخصي: مجانًا

مجانًا أساسي: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم تدفع سنويًا

6 دولارات شهريًا لكل مستخدم تدفع سنويًا الأعمال القياسية: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم تدفع سنويًا

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم تدفع سنويًا الشركة بلس: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم تدفع سنويًا

25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم تدفع سنويًا المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات جداول بيانات جوجل:

G2: 4.6/5 (أكثر من 40,000 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 40,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

9. أكسيس بيس

عبر Axisbase Axisbase هو أداة وخادم مجاني لقاعدة البيانات يمكنه تتبع أي معلومات تحتاجها شركتك. ويمكن مقارنته بأدوات قواعد البيانات المكتبية الأخرى مثل Filemaker وMicrosoft Access وخوادم قواعد البيانات مثل Microsoft SQL Server.

Axisbase مجاني لجميع المستخدمين ولا يتميز بخطط مدفوعة. بالإضافة إلى ذلك، فهي منصة قابلة للتنزيل ولا تعتمد على الوظائف المستندة إلى المتصفح. 💎

أفضل ميزات Axisbase:

استمتع بواجهة المستخدم المباشرة، والتي تم تصميمها لتكون سهلة التعلم والاستخدام

إنشاء أشياء مثل القوائم، وإدخالات المعايير، وتقارير التنقل إلى أسفل دون معرفة تقنية بالترميز

تعلم الحبال مع البرامج التعليمية المجانية المصممة لتقليل منحنى التعلم

توفير الوقت عن طريق تجنب الفهارس والمفاتيح الأساسية والضغط والقيم الفارغة وغيرها من مفاهيم قواعد البيانات المعقدة

قيود Axisbase:

ذكرت بعض المراجعات أن واجهة المستخدم تبدو قديمة بعض الشيء ويمكن أن تستفيد من التحديث

غير قابل للتطوير لمزارع الخوادم، وبالتالي، ليس مثاليًا للشركات التي تتوقع أحمالًا تتجاوز خادمًا واحدًا

تسعير Axisbase:

مجاني

تقييمات ومراجعات Axisbase:

G2: 3.9/5 (أكثر من 10 تقييمات)

3.9/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: غير متاح

10. SQLite

عبر SQLite SQLite هي مكتبة برمجية مجانية الاستخدام ومحرك قاعدة بيانات SQL. وهو مصمم ليكون مستقلاً بذاته وبدون خادم ومعاملات، ولا يتطلب أي تكوين. كما أنه يعمل أيضًا كصيغة ملف تطبيق ويتميز بجداول ومشغلات ومؤشرات وطرق عرض متعددة في ملف قرص واحد.

يعمل محرك قاعدة بيانات SQL المدمج هذا كمكتبة بلغة C ويعمل على أي جهاز تقريبًا. وهو يوفر ثباتاً عبر المنصات ووظائف بدون خادم مثالية للعديد من الشركات.

أفضل ميزات SQLite:

نسخ قواعد البيانات بحرية بين أنظمة 32 بت و 64 بت

تجميع قواعد البيانات العلائقية الصغيرة بسهولة إلى جانب التطبيقات على جميع الأجهزة

ابدأ العمل بدون تكوين وإعداد وإدارة لتوفير الوقت والمال على شركتك

اختر من بين مستويات متعددة من دعم SQLite Pro عندما يحتاج فريقك إلى المساعدة والصيانة

قيود SQLite:

تشير المراجعات إلى أنه ليس مثاليًا للتطبيقات واسعة النطاق بسبب نقص الوصول إلى الشبكة

لا يسمح بالعمل عن بُعد وغير مناسب للعديد من الفرق العالمية

تسعير SQLite:

مجاني

تقييمات ومراجعات SQLite

G2: 4.2/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

ابقَ في صدارة اللعبة مع بدائل Microsoft Access

ستجد ما تحتاجه من بين بدائل Microsoft Access العشرة هذه، سواء كنت مبتدئاً لا تملك أي معرفة تقنية أو تقود فريقاً متمرساً من المحترفين المتمرسين في مجال التكنولوجيا. اعثر على الخيار الذي يناسبك، وقم بترقية سير عملك، وارتقِ بقاعدة بياناتك إلى آفاق جديدة! 🎢

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