كيفية مراقبة نجاح الطلاب باستخدام الذكاء الاصطناعي

يبلغ معدل الاستمرار في الدراسة في الفصل الدراسي الثاني على الصعيد الوطني 69.5٪، مما يعني أن حوالي 3 من كل 10 طلاب لا يعودون إلى المؤسسة التي بدأوا فيها دراستهم. وفي كليات المجتمع، يفشل ما يقرب من نصف الطلاب غير المتفرغين في الاستمرار في الدراسة حتى السنة الثانية. توجد أنظمة الإنذار المبكر، لكن معظم المؤسسات لا تزال تعتمد على الإحالات اليدوية والبيانات المعزولة.

يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي المدمج في منصة إدارة المشاريع أتمتة عمليات تحديد المخاطر وتوزيع مهام التدخل وتحليلات الاحتفاظ بالطلاب وسير عمل التدريب على النجاح.

فيما يلي موجه وكيل الذكاء الاصطناعي الجاهز للنسخ الذي يمكنك لصقه في ClickUp لإنشاء مساحة عمل كاملة لمراقبة نجاح الطلاب في غضون دقائق. ولكن قبل استخدامه، من المفيد إلقاء نظرة على الخلل التشغيلي الذي يهدف هذا النوع من الأنظمة إلى إصلاحه. بالنسبة لمعظم فرق نجاح الطلاب، لا تكمن المشكلة في عدم توفر إشارات الخطر. بل تكمن في أن هذه الإشارات نادرًا ما تتحول إلى إجراءات سريعة ومنسقة بين الأشخاص المسؤولين عن مساعدة الطلاب على البقاء على المسار الصحيح.

من ينبغي أن يستخدم إعداد مراقبة نجاح الطلاب هذا تم تصميم هذا الإعداد لفرق نجاح الطلاب ومكاتب الاحتفاظ بالطلاب وقادة الإرشاد ومدربي النجاح ومنسقي التدريس الخاص ومسؤولي دعم الطلاب المسؤولين عن تحديد المخاطر وتعيين التدخلات وتتبع المتابعة عبر وحدات الدعم المتعددة. وهو مفيد بشكل خاص للمؤسسات التي تستخدم بالفعل منصة تنبيهات أو أداة تحليلية ولكنها لا تزال تعتمد على التنسيق اليدوي لنقل الطلاب من فئة "تم الإبلاغ عنهم" إلى فئة "يتم دعمهم".

المشكلة: أنت تحاول تتبع 5,000 طالب معرضين للخطر باستخدام جدول بيانات ودعاء

إذا كنت تعمل في مجال نجاح الطلاب، فأنت تدرك مدى أهمية الأمر. فكل طالب يترك الدراسة يمثل فشلاً إنسانياً ومالياً. تفقد المؤسسة إيرادات الرسوم الدراسية، ويخسر الطالب الوقت والمال، وتتلقى مقاييس الاستبقاء التي تراقبها هيئات الاعتماد ضربة أخرى. لم يكن السؤال أبداً ما إذا كان التدخل المبكر فعالاً. بل ما إذا كان بإمكان فريقك تحديد عدد كافٍ من الطلاب والوصول إليهم بسرعة كافية.

البيانات تروي القصة: 39٪ من الطلاب الجدد الذين يسعون للحصول على درجة البكالوريوس بدوام كامل لا يكملون دراستهم في غضون ثماني سنوات. لا تزال الفجوات في معدلات الاستمرار في الدراسة حسب العرق واسعة، حيث تبلغ نسبة استمرار الطلاب من أصل إسباني، والأمريكيين من أصل أفريقي، والأمريكيين الأصليين 63.6٪ و56.6٪ و52.8٪ على التوالي، مقارنة بالمتوسط الوطني البالغ 68.2٪ . هذه ليست مجرد أرقام. إنها تمثل آلاف الطلاب الذين كانوا بحاجة إلى المساعدة، ولم تتمكن مؤسستك من تحديدهم أو الوصول إليهم في الوقت المناسب.

تقوم معظم أنظمة الإنذار المبكر بإنشاء علامات. لكن القليل منها يدير فعليًا ما يحدث بعد ذلك. يقوم أحد أعضاء هيئة التدريس بإرسال تنبيه، ولكن من الذي يكلف بالتدخل؟ من الذي يتابع الأمر خلال 48 ساعة؟ من الذي يرفع الأمر إلى مستوى أعلى عندما لا يستجيب الطالب؟ الفجوة بين "تم وضع علامة عليه" و"تمت مساعدته" هي المكان الذي يفقد فيه الطلاب فرصتهم.

كيف عالجت جامعة ميامي هذه المشكلة: استخدم مركز استكشاف المسار الوظيفي والنجاح بجامعة ميامي تطبيق ClickUp لتتبع 19,107 طالبًا والتفاعل معهم، محققًا نسبة نجاح بلغت 98%، حيث استبدل الأدوات المتفرقة بنظام مركزي لمراقبة تفاعلات الطلاب ونتائجهم. مايكل تورنر، المدير المساعد بفضل ClickUp، تمكنت من الحفاظ على تنظيمي وحققت نجاحًا لا يُصدق على مدار عدة سنوات على الرغم من الجائحة العالمية.

هذه هي الفرصة المتاحة هنا. لا يتعلق الأمر باستبدال أدوات التنبيه الخاصة بك، بل بإنشاء طبقة تشغيلية مرئية واحدة حول العمل الذي يتم بعد الإبلاغ عن الطالب. أسرع طريقة لاختبار هذا النموذج هي إنشاء إعداد فعال لرصد نجاح الطلاب داخل منصة إدارة المشاريع الخاصة بك.

المهمة: أنشئ مساحة عمل لمراقبة نجاح الطلاب باستخدام الذكاء الاصطناعي

انسخ هذه المطالبة، والصقها في ClickUp Brain لإنشاء "ClickUp Super Agent" الخاص بك، وأدخل تفاصيل مؤسستك، وستحصل على مساحة عمل كاملة لنجاح الطلاب تتضمن التنبيهات المبكرة، وتتبع التدخلات، وتحليلات الاستبقاء، وسير عمل التدريب على النجاح.

ينبغي أن توفر لك النتائج مسودة أولية قوية لهيكل التشغيل الخاص بك، بما في ذلك قواعد التوجيه، والجداول الزمنية للمتابعة، ورؤية المخاطر، وسير عمل حجم الحالات. يمكن لفريقك بعد ذلك تخصيصها لتتناسب مع عدد الطلاب لديك، ونموذج التدخل، وأولويات الاحتفاظ بالطلاب.

الوكيل الفائق لمراقبة نجاح الطلاب

الموجه:

بمجرد إنشاء مخطط الوكيل الخاص بك، فإن الخطوة التالية هي تحويله إلى مساحة عمل عملية يمكن لفريق نجاح الطلاب استخدامها يوميًا.

كيفية إعداده في ClickUp (4 خطوات)

قبل إعداد Space الخاص بك، اجمع المعلومات التي يستخدمها فريقك بالفعل لتحديد الطلاب المعرضين للخطر ودعمهم. وعادةً ما يشمل ذلك فئات التنبيهات وأنواع التدخل وقواعد التصعيد الحالية ومؤشرات المخاطر وهياكل حجم الحالات واحتياجات إعداد تقارير المجموعات. إن البدء بمدخلات نظيفة يجعل عمليات الأتمتة ولوحات المعلومات وسير عمل التدخل أكثر فائدة بكثير.

قم بإنشاء هيكل مساحة العمل الخاصة بك قم بإعداد مساحة مخصصة تسمى "نجاح الطلاب". أضف أربعة مجلدات لتنظيم العمل عبر دورة حياة نجاح الطلاب: "التنبيهات المبكرة والحالات" للتنبيهات الواردة والحالات النشطة والحالات التي تم حلها وإحالات الأزمات، و"التدخلات والدعم" لتنسيق الدروس الخصوصية والتعليم التكميلي والتدريب على النجاح والتوجيه من الأقران، و"تحليلات الاستبقاء" لتتبع المجموعات ومراقبة فجوة المساواة وتحليل المؤشرات التنبؤية ومقارنات الفصول الدراسية، و"تقدم الدرجة العلمية" لمراقبة الفترة التجريبية ومتابعة تدقيق الدرجة العلمية والتحقق في منتصف الفصل الدراسي ودعم الاستعداد للتخرج. تكوين الحقول المخصصة في كل مهمة للطالب أضف حقولًا مخصصة إلى قوالب مهام نجاح الطلاب بحيث تتضمن كل حالة البيانات الأساسية التي يحتاجها فريقك لتحديد المخاطر وتوجيه الدعم ومراقبة المتابعة. قم بتضمين حقول لتقييم المخاطر ومستوى المخاطر ومصدر التنبيه والمدرب المعين ونوع التدخل وعدد الأيام منذ آخر اتصال وحالة الجيل الأول وأهلية الحصول على منحة بيل. هذه البنية المتسقة تجعل لوحات المعلومات والأتمتة وإدارة حجم الحالات أكثر موثوقية. الصق المطالبة في ClickUp Brain افتح ClickUp Brain في المساحة الجديدة الخاصة بك والصق المطالبة المذكورة أعلاه. املأ المتغيرات الخاصة بك، بما في ذلك اسم المؤسسة، وعدد الطلاب، ومعدل الاستبقاء، ومعدل التخرج، والأدوات الحالية، وعدد الموظفين، والفئات المعرضة للخطر. استخدم الناتج الذي تم إنشاؤه لإنشاء مسودة أولية لقواعد توجيه التنبيهات، وسير عمل التدخل، ولوحات معلومات الاستبقاء، وهيكل حجم الحالات التدريبية، ثم قم بتحسينها لتناسب نموذج نجاح الطلاب الخاص بك. إعداد عمليات التشغيل التلقائي للإدارة المستمرة قم بإنشاء عمليات تشغيل تلقائي للحفاظ على سير العمل المتعلق بنجاح الطلاب دون الحاجة إلى متابعة يدوية مستمرة. استخدم القواعد لتوجيه التنبيهات حسب النوع، وتصعيد المخاطر عند تراكم مؤشرات متعددة، وفرض مواعيد نهائية للمتابعة، وتشغيل عمليات التحقق من التدخل، والإبلاغ عن اتساع فجوات المساواة قبل أن تصبح مفاجآت في نهاية العام.

💡 نصيحة للمحترفين: ابدأ بسير عمل واحد، مثل توجيه التنبيهات المبكرة أو متابعة التدريب، قبل تطبيق النظام على كامل عملية نجاح الطلاب. تساعد التجربة التجريبية الصغيرة فريقك على تحسين العتبات وقواعد الملكية وتوقيت التدخل قبل التوسع.

الحقول المخصصة الموصى بها لمهام مراقبة نجاح الطلاب

تنشئ هذه الحقول سجلاً تشغيلياً متسقاً يشمل التنبيهات والتدخلات وتحليلات الاحتفاظ بالطلاب وتنسيق الدروس الخصوصية وحالات التدريب.

المجال النوع الغرض درجة المخاطر الرقم درجة مركبة تستند إلى المؤشرات الأكاديمية ومؤشرات المشاركة والمؤشرات المالية مستوى المخاطر القائمة المنسدلة على المسار الصحيح، مراقبة، معرض للخطر، معرض لخطر كبير مصدر التنبيه القائمة المنسدلة تقرير أعضاء هيئة التدريس، نشاط نظام إدارة التعلم (LMS)، درجات منتصف الفصل الدراسي، الحضور، التعليق المالي، الإحالة إلى الدروس الخصوصية، الإحالة إلى الاستشارة، حوادث السكن المدرب المخصص الأشخاص الموظف المسؤول عن متابعة التدخلات نوع التدخل القائمة المنسدلة التدريب على النجاح، الاستشارة، التدريس الخصوصي، الاستشارة بشأن المساعدات المالية، الاستشارة النفسية، التوجيه من الأقران، ورش العمل، الدعم الغذائي أو السكني عدد الأيام منذ آخر اتصال الرقم المدة المنقضية منذ آخر اتصال أو اجتماع ناجح حالة الجيل الأول القائمة المنسدلة الجيل الأول، ليس من الجيل الأول، غير معروف مؤهل للحصول على منحة بيل القائمة المنسدلة نعم، لا، غير معروف حالة المشاركة القائمة المنسدلة لم يبدأ، تم إرسال رسالة تواصل، تم الاتصال، التدخل نشط، المراقبة، تم إغلاقه نوع المجموعة القائمة المنسدلة السنة الأولى، الدراسة المستمرة، الانتقال، الدراسة بدوام جزئي، فترة الاختبار، أخرى علامة مجموعة الإنصاف التصنيفات بيل، الجيل الأول، الطالب الرياضي، المنقول، المقيم، المتنقل، أخرى موعد المتابعة التالي التاريخ الاتصال أو نقطة التحقق التالية المطلوبة

📘 اقرأ أيضًا: اطلع على جميع أنواع الحقول المخصصة لتحديد الحقول الأنسب لسير عمل المنح الخاصة بك.

أمثلة أساسية على الأتمتة لمراقبة نجاح الطلاب

بعد إعداد الحقول المخصصة، قم بإنشاء عمليات أتمتة تضمن استمرار سير التنبيهات والتدخلات والمتابعة والتحليلات دون الحاجة إلى متابعة يدوية متكررة.

متى… ثم… تم إرسال تنبيه بشأن مخاوف أعضاء هيئة التدريس أو عدم نشاط نظام إدارة التعلم قم بتوجيهها إلى الموظف المناسب بناءً على نوع التنبيه وعدد الطلاب يتلقى الطالب عدة تنبيهات في غضون 7 أيام دمجها في حالة واحدة وزيادة أولوية مراجعة المخاطر تنتقل درجة المخاطر إلى فئة المخاطر العالية قم بتشغيل سير عمل التدخل المكثف وقم بتعيين مهمة تواصل على مدار 24 ساعة انقضاء موعد المتابعة دون تسجيل أي اتصال قم بإنشاء مهمة تصعيد وأبلغ المشرف تغيب الطالبة عن موعد الدروس الخصوصية أو التدريب أنشئ مهمة توعية لإعادة التواصل وسجل الاتصالات الفائتة تجاوزت فجوة المساواة عتبة المراقبة ضع علامة على عرض المجموعة وأبلغ مسؤول الاحتفاظ بالطلاب لمراجعتها

📘 اقرأ أيضًا: تعرف على كيفية عمل الحقول المخصصة في الأتمتة

ما يغطيه الوكيل عبر دورة حياة نجاح الطالب

وكيل الذكاء الاصطناعي لنجاح الطلاب ليس نموذجًا للتحليلات التنبؤية. إنه نظام يعمل داخل مساحة عمل إدارة المشاريع الخاصة بك ويدير سير العمل التشغيلي بين تحديد الطلاب المعرضين للخطر ومساعدتهم فعليًا. تخبرك التحليلات بمن يحتاج إلى المساعدة. ويضمن الوكيل وصول المساعدة فعليًا.

مرحلة دورة الحياة ماذا يفعل الوكيل ما الذي يحل محله التنبيهات المبكرة توجيه التنبيهات، وتوحيد الإشارات المتكررة، وتعيين المسؤول المناسب للمتابعة أنظمة الإبلاغ عن المشكلات فقط وتصنيف التنبيهات يدويًا مراقبة المخاطر تتبع مؤشرات الأداء الأكاديمي ومستوى المشاركة والمخاطر المالية، وتحديث أولويات التدخل جداول البيانات المنفصلة وإجراءات المراجعة غير المتسقة عمليات التدخل تعيين إجراءات الدعم، وتتبع توقيت المتابعة، وتصعيد حالات عدم الاستجابة أنظمة الإنذار التي تقتصر على تحديد المشكلة ولا تتولى متابعتها أبدًا تحليلات الاحتفاظ بالطلاب يراقب الاستمرارية واتجاهات المجموعات والفجوات بين المجموعات الفرعية عبر الفصول الدراسية تقارير الاحتفاظ بالطلاب التي تُعد مرة واحدة بعد وقوع الضرر التدريس الخصوصي وتنسيق الدعم الأكاديمي تتبع الإحالات والجلسات والتوظيف واستخدام الدعم فيما يتعلق بنتائج الطلاب فصل سجلات الدروس الخصوصية وتقارير الدعم الأكاديمي غير المترابطة التدريب على النجاح يدير حجم الحالات وجداول الاتصال والملاحظات والإحالات والتقدم المحرز عبر مجموعات الطلاب دفاتر الملاحظات المحلية، وتذكيرات التقويم، والمراجعات اليدوية لحجم العمل

الاختلافات بين أنواع المؤسسات المختلفة

تعمل المطالبة أعلاه في جميع مؤسسات التعليم العالي التي تستخدم ClickUp. قم بتعديل المطالبة لتناسب مؤسستك:

نوع المؤسسة التعديلات الرئيسية جامعة بحثية من الفئة R1 استخدم المطالبة الكاملة كما هي. أضف أعدادًا أكبر من الطلاب، وفرق تدخل أكثر تخصصًا، وتقسيمًا أقوى عبر الكليات ومجموعات الطلاب. جامعة R2 حافظ على الهيكل الكامل، ولكن قم بتبسيط توزيع المهام بين أعضاء الفريق في الأماكن التي يكون فيها عدد الموظفين أقل. ركز على الاحتفاظ بالطلاب والتوجيه والتنسيق بين وحدات الإرشاد والدعم. كلية الآداب ركز على التدخلات التي تتطلب تواصلًا وثيقًا، وتقليل عدد الحالات، والمتابعة القوية للطلاب في السنة الأولى والطلاب المستكشفين. كليات المجتمع ركز على استمرار الطلاب غير المتفرغين، وزخم الانتقال بين الجامعات، وإحالات الاحتياجات الأساسية، والتواصل المرن مع الطلاب الذين ينتقلون يوميًا. المدارس المهنية أو المهنية ركز على الحضور، والتقدم حسب المجموعات، والدعم الأكاديمي المتعلق بالترخيص، والتدخلات قصيرة المدى للطلاب المرتبطة بإكمال الدراسة.

إدارة مراقبة نجاح الطلاب في مكان واحد

تتعطل عملية مراقبة نجاح الطلاب عندما تكون التنبيهات والتدخلات ولوحات معلومات الاستبقاء والإحالات إلى الدروس الخصوصية وملاحظات التدريب موجودة في أنظمة منفصلة دون رؤية تشغيلية مشتركة. باستخدام ClickUp Brain والحقول المخصصة والأتمتة، يمكن لمؤسستك تحويل عمليات نجاح الطلاب إلى نظام واحد قابل للتكرار يدعم التدخل الأسرع والمسؤولية الأكثر وضوحًا والمتابعة الأقوى والرؤية الأفضل لمخاطر الاستبقاء.

الهدف ليس استبدال منصة التنبيهات أو أدوات التحليل الخاصة بك. بل هو تقليل أعمال التنسيق المتعلقة بها، وتحسين الرؤية لما يحدث بعد الإبلاغ عن طالب ما، ومساعدة فريقك على الانتقال من تحديد المخاطر إلى حلها فعليًا. ابدأ بالموجهة أعلاه، وقم بتكييفها وفقًا لعدد الطلاب ونموذج التوظيف لديك، وقم بإنشاء إعداد يمكن لفريقك استخدامه فعليًا كل فصل دراسي.

الأسئلة الشائعة

هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل محل نظام الإنذار المبكر لدينا مثل Starfish أو EAB Navigate؟

لا تحل وكالات الذكاء الاصطناعي محل منصة الإنذارات المبكرة الخاصة بك. بل تكملها من خلال إدارة ما يحدث بعد إطلاق الإنذار. تقوم Starfish و Navigate بإنشاء علامات. وتضمن وكالة الذكاء الاصطناعي تحويل تلك العلامات إلى تدخلات مع مواعيد نهائية للمتابعة ومسارات للتصعيد وتتبع النتائج. لا تحدث معظم حالات الفشل في الاحتفاظ بالطلاب بسبب عدم تحديد الطلاب المعرضين للخطر، بل بسبب تعطل سير عمل التدخل.

كيف يتعامل هذا مع متطلبات قانون FERPA فيما يتعلق ببيانات الطلاب؟

يحمل ClickUp شهادات SOC 2 و ISO 27001 و ISO 27017 و ISO 27018 و ISO 42001، ويدعم تسجيل الدخول الأحادي (SSO) والأذونات القائمة على الأدوار والتشفير أثناء التخزين والنقل. تضمن الأذونات على مستوى الطلاب أن يرى المدربون فقط الحالات المخصصة لهم. ولا يرى أعضاء هيئة التدريس سوى نماذج إرسال التنبيهات، وليس نتائج الحالات. ولا تُستخدم أي بيانات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. التفاصيل الكاملة موجودة على صفحة الأمان.

كيف يمكنك تتبع الفجوات في المساواة دون تعزيز التحيز؟

يستخدم نظام تقييم المخاطر مؤشرات أكاديمية وسلوكية قابلة للملاحظة (المعدل التراكمي، والحضور، ومستوى التفاعل مع نظام إدارة التعلم) كعوامل خطر أساسية، وليس الخصائص الديموغرافية. تُستخدم البيانات الديموغرافية لإعداد تقارير مصنفة بعد وقوع الحدث، وليس لتحديد المخاطر الأولية. يحدد هذا النهج الفجوات في المساواة في النتائج دون استخدام الخصائص المحمية لتمييز الطلاب بشكل فردي.

ماذا لو كنا نستخدم بالفعل نظامًا محليًا للإنذار المبكر؟

قامت العديد من المؤسسات بإنشاء أنظمة داخلية تتولى التعامل مع التنبيهات الأولية. ويأتي مساحة عمل وكيل الذكاء الاصطناعي لتكمل ذلك من خلال إدارة سير العمل التشغيلي: من يقوم بماذا، ومتى، وماذا يحدث إذا لم يتم ذلك. إنها طبقة إدارة المشاريع الخاصة بنجاح الطلاب، وليست بديلاً عن مصدر التنبيهات الخاص بك.

كم عدد مدربي النجاح الذين نحتاجهم لإنجاح هذا الأمر؟

يعمل النظام مع أي حجم للموظفين. فكلما زاد عدد المدربين، انخفضت أعباء العمل وزادت سرعة الاستجابة. أما إذا كان عددهم أقل، فتتولى الأتمتة المزيد من عمليات الفرز والمتابعة، بحيث يركز المدربون فقط على التفاعلات ذات الأولوية القصوى. ويبلغ الهدف النموذجي 150-300 طالب لكل مدرب لتقديم التوجيه الاستباقي نحو النجاح، على الرغم من أن سير العمل الآلي يمكن أن يوسع نطاق الوصول الفعال بشكل كبير.