كيفية تتبع سلامة الحرم الجامعي باستخدام الذكاء الاصطناعي

أبلغت الجامعات الأمريكية عن 22212 جريمة في عام 2023، بزيادة قدرها 13% عن العام السابق، ويجب على كل مؤسسة تتلقى تمويلاً بموجب الباب الرابع تتبع هذه البيانات والكشف عنها بموجب قانون كليري. يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي المدمج في منصة إدارة المشاريع أتمتة تتبع تقارير الحوادث، وتقويمات الامتثال لقانون كليري، وإدارة قضايا الباب التاسع، وصيانة خطط الطوارئ، وإكمال التدريب على السلامة، وتحويل عمليات الامتثال المتفرقة إلى نظام تشغيلي واحد.

فيما يلي نموذج جاهز للنسخ يمكنك لصقه في ClickUp لإنشاء مساحة عمل كاملة لأمن الحرم الجامعي في غضون دقائق. ولكن قبل استخدامه، من المفيد إلقاء نظرة على التوسع التشغيلي الذي يهدف هذا النوع من الأنظمة إلى إصلاحه. بالنسبة لمعظم فرق أمن الحرم الجامعي، لا تكمن المشكلة في نقص الأدوات. بل في العمل التنسيقي اليدوي الموزع على أنظمة الإرسال وجداول البيانات وملفات القضايا وسلسلة رسائل البريد الإلكتروني وتقويمات الامتثال.

من يجب أن يستخدم إعداد أمان الحرم الجامعي هذا

تم تصميم هذا الإعداد لقادة السلامة في الحرم الجامعي ومسؤولي الامتثال لقانون كليري ومنسقي الباب التاسع وفرق إدارة الطوارئ وفرق التدخل السلوكي ومسؤولي التدريب وموظفي العمليات المسؤولين عن توثيق وتنسيق والإبلاغ عن أعمال السلامة في الحرم الجامعي. وهو مفيد بشكل خاص للمؤسسات التي لديها بالفعل أنظمة تشغيلية ولكنها لا تزال تعتمد على العمليات اليدوية لإدارة جداول الامتثال والتحقيقات وإكمال التدريب والاستعداد للطوارئ.

من يجب أن يستخدم إعداد أمان الحرم الجامعي هذا تم تصميم هذا الإعداد لقادة السلامة في الحرم الجامعي ومسؤولي الامتثال لقانون كليري ومنسقي الباب التاسع وفرق إدارة الطوارئ وفرق التدخل السلوكي ومسؤولي التدريب وموظفي العمليات المسؤولين عن توثيق وتنسيق والإبلاغ عن أعمال السلامة في الحرم الجامعي. وهو مفيد بشكل خاص للمؤسسات التي لديها بالفعل أنظمة تشغيلية ولكنها لا تزال تعتمد على العمليات اليدوية لإدارة جداول الامتثال والتحقيقات وإكمال التدريب والاستعداد للطوارئ.

إذا كنت تدير أمن الحرم الجامعي، فأنت لا تقتصر على الحفاظ على سلامة الأشخاص. بل إنك تدير عملية امتثال فيدرالية. يتطلب قانون Clery من كل مؤسسة خاضعة للمادة IV نشر تقرير أمني سنوي (ASR) يتضمن إحصاءات الجرائم على مدى ثلاث سنوات، والكشف عن سياسات الأمن، وإصدار تحذيرات في الوقت المناسب، والاحتفاظ بسجل يومي علني للجرائم. تتطلب المادة IX تتبع الشكاوى المتعلقة بالتحرش الجنسي والعنف والتحقيق فيها وحلها. وتضيف تقارير السلامة من الحرائق، وقوائم جرد المواد الخطرة، وتنسيق تقييم التهديدات، وخطط الاستعداد للطوارئ المزيد من المستويات.

العقوبة على عدم الامتثال شديدة. تم تغريم جامعة بنسلفانيا 2.4 مليون دولار لانتهاكها قانون كليري، وهي أكبر غرامة في تاريخ القانون. بالإضافة إلى الغرامات، تخاطر المؤسسات بفقدان تمويل الباب الرابع، وهو أمر مصيري لمعظم المدارس. ومع ذلك، وفقًا لتقرير RAND حول سلامة الحرم الجامعي، تشكل قيود الموارد، بما في ذلك التمويل المحدود ووقت الموظفين، تحديات كبيرة للحفاظ على استراتيجيات السلامة والأمن وتحسينها في جميع المؤسسات.

تتبع معظم مكاتب السلامة في الحرم الجامعي الحوادث عبر مزيج من أنظمة CAD وجداول البيانات والبريد الإلكتروني والنماذج الورقية. تتطلب تصنيفات Clery الجغرافية رسم خرائط يدويًا. تتم إدارة الجداول الزمنية للمادة IX في ملفات القضايا. يتم الامتثال للتدريب في قسم الموارد البشرية. تتم مراجعة خطط الطوارئ سنويًا (إذا تذكر أحدهم ذلك). المعلومات موجودة، ولكنها مجزأة عبر أنظمة لا تتواصل مع بعضها البعض. هذا هو بالضبط نوع التجزئة الذي يؤدي إلى فشل الإبلاغ وتجاوز المواعيد النهائية ونتائج التدقيق.

كيف عالجت CU Anschutz هذه المشكلة: استبدل حرم CU Anschutz التابع لجامعة كولورادو خمسة أنظمة قديمة بـ ClickUp لـ 170+ مستخدمًا في فريق تكنولوجيا المعلومات المركزي. انخفضت التقارير اليدوية إلى الصفر. آنا أليكس، مديرة خدمات تكنولوجيا الحرم الجامعي: ارتفعت معنويات الفريق لأن الناس يريدون حل المشكلات، وليس إنشاء جداول محورية. هذه هي الفرصة المتاحة هنا. لا يتعلق الأمر باستبدال الأنظمة التشغيلية الأساسية، بل بإزالة أعمال التنسيق اليدوية المرتبطة بها. أسرع طريقة لاختبار هذا النموذج هي إنشاء إعدادات أمان فعالة للحرم الجامعي داخل منصة إدارة المشاريع الخاصة بك. هل ترغب في اختبار نموذج مشابه في مكتب السلامة في حرمك الجامعي؟ ابدأ بالخطوات التالية وقم بتكييفها وفقًا لمساحة مؤسستك وموظفيها واحتياجاتها المتعلقة بالامتثال.

كيف عالجت CU Anschutz هذه المشكلة: استبدل حرم CU Anschutz التابع لجامعة كولورادو خمسة أنظمة قديمة بـ ClickUp لـ 170+ مستخدمًا في فريق تكنولوجيا المعلومات المركزي. انخفضت التقارير اليدوية إلى الصفر. آنا أليكس، مديرة خدمات تكنولوجيا الحرم الجامعي: ارتفعت معنويات الفريق لأن الناس يريدون حل المشكلات، وليس إنشاء جداول محورية. ارتفعت معنويات الفريق لأن الناس يريدون حل المشكلات، وليس إنشاء جداول محورية.

هذه هي الفرصة المتاحة هنا. لا يتعلق الأمر باستبدال الأنظمة التشغيلية الأساسية، بل بإزالة أعمال التنسيق اليدوية المرتبطة بها. أسرع طريقة لاختبار هذا النموذج هي إنشاء إعدادات أمان فعالة للحرم الجامعي داخل منصة إدارة المشاريع الخاصة بك. هل ترغب في اختبار نموذج مشابه في مكتب السلامة في حرمك الجامعي؟ ابدأ بالخطوات التالية وقم بتكييفها وفقًا لمساحة مؤسستك وموظفيها واحتياجاتها المتعلقة بالامتثال.

هذه هي الفرصة المتاحة هنا. لا يتعلق الأمر باستبدال الأنظمة التشغيلية الأساسية، بل بإزالة أعمال التنسيق اليدوية المرتبطة بها. أسرع طريقة لاختبار هذا النموذج هي إنشاء إعدادات أمان الحرم الجامعي داخل منصة إدارة المشاريع الخاصة بك.

هل ترغب في اختبار نموذج مشابه في مكتب السلامة في حرمك الجامعي؟ ابدأ بالخطوات التالية وقم بتكييفها وفقًا لمساحة مؤسستك وموظفيها واحتياجاتها المتعلقة بالامتثال.

هل ترغب في اختبار نموذج مشابه في مكتب السلامة في حرمك الجامعي؟ ابدأ بالخطوات التالية وقم بتكييفها وفقًا لمساحة مؤسستك وموظفيها واحتياجاتها المتعلقة بالامتثال.

الموجه: أنشئ مساحة عمل لتتبع سلامة الحرم الجامعي باستخدام الذكاء الاصطناعي

انسخ هذه المطالبة، والصقها في ClickUp Brain لإنشاء ClickUp Super Agent الخاص بك، واملأ تفاصيل مؤسستك، وستحصل على مساحة عمل كاملة لأمن الحرم الجامعي مع تتبع الحوادث، وتقويمات الامتثال، وإدارة التدريب، وكل شيء.

ينبغي أن يوفر لك الناتج مسودة أولية قوية لهيكل التشغيل الخاص بك، بما في ذلك تسلسل المهام، ومنطق المواعيد النهائية، ونقاط التحقق من الامتثال. يمكن لفريقك بعد ذلك تخصيصها لتتناسب مع حجم الحرم الجامعي ومتطلبات إعداد التقارير ونموذج التشغيل.

ينبغي أن يوفر لك الناتج مسودة أولية قوية لهيكل التشغيل الخاص بك، بما في ذلك تسلسل المهام، ومنطق المواعيد النهائية، ونقاط التحقق من الامتثال. يمكن لفريقك بعد ذلك تخصيصها لتتناسب مع حجم الحرم الجامعي ومتطلبات إعداد التقارير ونموذج التشغيل.

مهندس مساحة عمل سلامة الحرم الجامعي

الموجه:

→ هل أنت مستعد لإنشاء أول عميل خارق لك؟ افتح ClickUp Brain والصق الموجه أعلاه لإنشاء Super Agent مخصص لمساحة العمل الخاصة بك.

→ هل أنت مستعد لإنشاء أول عميل خارق لك؟ افتح ClickUp Brain والصق الموجه أعلاه لإنشاء Super Agent مخصص لمساحة العمل الخاصة بك.

بمجرد إنشاء مخطط الوكيل الخاص بك، فإن الخطوة التالية هي تحويله إلى مساحة عمل عملية يمكن لـ OSP تشغيلها كل يوم.

كيفية إعداده في ClickUp (4 خطوات)

قبل إعداد مساحتك، اجمع المعلومات التي يستخدمها فريقك بالفعل لإدارة عمليات السلامة في الحرم الجامعي. وعادةً ما يشمل ذلك فئات الحوادث، والمراجع الجغرافية لقانون كليري، والمراحل المهمة لقضايا الباب التاسع، وقوائم التدريب، وتواريخ مراجعة خطط الطوارئ، وموظفي السلامة، وأي أنظمة مستخدمة حاليًا لإرسال السجلات أو الامتثال أو إدارة القضايا. إن البدء بمدخلات نظيفة يجعل عمليات الأتمتة ولوحات المعلومات وسير عمل التصعيد أكثر موثوقية.

أنشئ هيكل مساحة العمل الخاصة بك قم بإعداد مساحة مخصصة تسمى "سلامة الحرم الجامعي والامتثال". أضف مجلدات تتوافق مع مجالات عملك: إدارة الحوادث لتسجيل الحوادث والتحقيقات وسجلات الجرائم والإحصاءات السنوية، والامتثال لقانون كليري لإعداد تقارير ASR والتحذيرات في الوقت المناسب وسجلات الإخطارات الطارئة وتقارير السلامة من الحرائق، والمادة IX للقضايا النشطة والتدابير الداعمة وتتبع الحلول، والاستعداد للطوارئ لصيانة EOP والتدريبات النظرية واختبارات نظام الإخطار وخطط المباني، والتدريب والترخيص لإكمال التدريب المطلوب على السلامة والامتثال. تكوين حقول مخصصة لكل مهمة تتعلق بالحوادث والقضايا أضف حقول مخصصة إلى قوالب الحوادث والقضايا والامتثال بحيث تتضمن كل سجل التفاصيل الأساسية التي يحتاجها فريقك للتصرف بسرعة والإبلاغ بدقة. قم بتضمين حقول لرقم الحادث، والموقع الجغرافي وفقًا لقانون كليري، وتصنيف الجريمة، ومستوى التهديد، والمحقق المكلف، والموعد النهائي التنظيمي، وحالة الامتثال، ونوع التدريب. هذه البنية المتسقة تجعل لوحات المعلومات والأتمتة وتتبع المواعيد النهائية أكثر موثوقية. الصق الموجه في ClickUp Brain افتح ClickUp Brain في مساحتك الجديدة والصق الموجه أعلاه. املأ المتغيرات، بما في ذلك اسم المؤسسة ونوع المؤسسة وعدد سكان الحرم الجامعي وعدد موظفي السلامة وعدد CSA والأدوات الحالية والتحديات الرئيسية للامتثال. استخدم الناتج الذي تم إنشاؤه لإنشاء مسودة أولية لنظام تتبع الحوادث وتقويمات الامتثال وسير عمل الحالات ومنطق الأتمتة، ثم قم بتحسينها لتناسب عمليات الحرم الجامعي. إعداد عمليات أتمتة للإدارة المستمرة قم بإنشاء عمليات أتمتة للحفاظ على سير أعمال السلامة في الحرم الجامعي دون الحاجة إلى متابعة يدوية مستمرة. استخدم القواعد لإنشاء إدخالات يومية في سجل الجرائم، وتصعيد مواعيد Title IX النهائية، وبدء مهام تجديد التدريب، وإنشاء مسارات عمل للتقرير الأمني السنوي، وإخطار قادة تقييم التهديدات عند الإبلاغ عن حالات طارئة.

قم بإعداد مساحة مخصصة تسمى "سلامة الحرم الجامعي والامتثال". أضف مجلدات تتوافق مع مجالات عملك: إدارة الحوادث لتسجيل الحوادث والتحقيقات وسجلات الجرائم والإحصاءات السنوية، والامتثال لقانون كليري لإعداد تقارير ASR، والتحذيرات في الوقت المناسب، وسجلات الإخطارات الطارئة، وتقارير السلامة من الحرائق، والمادة IX للقضايا النشطة، والتدابير الداعمة، وتتبع الحلول، والاستعداد للطوارئ لصيانة EOP، والتدريبات النظرية، واختبارات نظام الإخطار، وخطط البناء، والتدريب والترخيص لإكمال التدريب المطلوب على السلامة والامتثال.

أضف حقولًا مخصصة إلى قوالب الحوادث والقضايا والامتثال بحيث تتضمن كل سجل التفاصيل الأساسية التي يحتاجها فريقك للتصرف بسرعة والإبلاغ بدقة. قم بتضمين حقول لرقم الحادث، والموقع الجغرافي وفقًا لقانون كليري، وتصنيف الجريمة، ومستوى التهديد، والمحقق المعين، والموعد النهائي التنظيمي، وحالة الامتثال، ونوع التدريب. هذه البنية المتسقة تجعل لوحات المعلومات والأتمتة وتتبع المواعيد النهائية أكثر موثوقية.

افتح ClickUp Brain في مساحتك الجديدة والصق الموجه أعلاه. املأ المتغيرات الخاصة بك، بما في ذلك اسم المؤسسة ونوع المؤسسة وعدد سكان الحرم الجامعي وعدد موظفي السلامة وعدد CSA والأدوات الحالية والتحديات الرئيسية المتعلقة بالامتثال. استخدم الناتج الذي تم إنشاؤه لإنشاء مسودة أولية لنظام تتبع الحوادث وتقويمات الامتثال وسير عمل الحالات ومنطق الأتمتة، ثم قم بتحسينها لتناسب عمليات الحرم الجامعي الخاص بك.

أنشئ عمليات أتمتة للحفاظ على سير أعمال السلامة في الحرم الجامعي دون الحاجة إلى متابعة يدوية مستمرة. استخدم القواعد لإنشاء إدخالات يومية في سجل الجرائم، وتصعيد مواعيد Title IX النهائية، وبدء مهام تجديد التدريب، وإنشاء مسارات عمل للتقرير الأمني السنوي، وإخطار قادة تقييم التهديدات عند الإبلاغ عن حالات طارئة.

💡 نصيحة احترافية: ابدأ بمجال واحد من مجالات الامتثال، مثل تقارير Clery أو Title IX أو تتبع التدريب، قبل نشر النظام في جميع عمليات السلامة بالحرم الجامعي. يساعدك المشروع التجريبي الأصغر حجمًا على تحسين هياكل المهام وقواعد الأتمتة والأذونات قبل التوسع.

الحقول المخصصة الموصى بها لمهام السلامة في الحرم الجامعي

تنشئ هذه الحقول سجلاً تشغيليًا متسقًا عبر الحوادث ومهام الامتثال والتحقيقات وسير عمل التدريب.

الميدان النوع الغرض رقم الحادث نص قصير معرف فريد للحالات أو الحوادث جغرافيا كليري القائمة المنسدلة داخل الحرم الجامعي، السكن داخل الحرم الجامعي، الممتلكات العامة، خارج الحرم الجامعي تصنيف الجرائم القائمة المنسدلة الجرائم الجنائية، جرائم VAWA، جرائم الكراهية، الاعتقال، الإحالة التأديبية مستوى التهديد القائمة المنسدلة منخفض، متوسط، مرتفع، وشيك المحقق المعين الأشخاص المحقق الرئيسي أو مدير القضية الموعد النهائي التنظيمي التاريخ الموعد النهائي الفيدرالي أو المؤسسي لاتخاذ الإجراءات حالة الامتثال القائمة المنسدلة على المسار الصحيح، معرض للخطر، متأخر نوع التدريب القائمة المنسدلة CSA Clery، البند التاسع، مطلق النار النشط، المواد الخطرة، الإسعافات الأولية، السلامة من الحرائق

📘 اقرأ أيضًا: اطلع على جميع أنواع الحقول المخصصة لتحديد الحقول الأكثر ملاءمة لسير عمل المنح الخاصة بك.

أمثلة أساسية على الأتمتة لسلامة الحرم الجامعي

بعد إعداد الحقول المخصصة، قم بإنشاء عمليات أتمتة تحافظ على سير الحوادث والمواعيد النهائية وسير عمل الامتثال دون الحاجة إلى المتابعة اليدوية المتكررة.

متى... ثم... يتم إنشاء تقرير حادث جديد مع تصنيف جرائم Clery قم بإنشاء سجل جرائم يومي تلقائيًا وإخطار مسؤول الامتثال لقانون كليري. تصل قضية الباب التاسع إلى موعد التحقيق النهائي ناقص 7 أيام قم بالتصعيد إلى منسق الباب التاسع وقم بتغيير حالة الامتثال إلى "معرض للخطر". تاريخ انتهاء تدريب CSA هو بعد 30 يومًا أرسل تذكيرًا بالتجديد إلى الموظف وأنشئ مهمة تدريب تم الوصول إلى الموعد النهائي لصياغة التقرير الأمني السنوي في 1 يونيو قم بإنشاء شجرة مهام إعداد ASR مع المهام الفرعية والمواعيد النهائية حتى 1 أكتوبر. يتم تصنيف حالة تقييم التهديد على أنها عالية أو وشيكة أبلغ على الفور رئيس BIT أو TAT وقم بإنشاء مهمة اجتماع طارئ.

هل تريد أن ترى كيف يعمل Super Agents في بيئة ClickUp حقيقية؟ شاهد العرض التوضيحي أدناه لترى كيف تتكامل سير العمل والمهام والأتمتة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي في الممارسة العملية.

ما يغطيه الوكيل عبر دورة حياة سلامة الحرم الجامعي

وكيل الذكاء الاصطناعي لسلامة الحرم الجامعي ليس نظام مراقبة أو أداة إرسال طوارئ. إنه نظام يعمل داخل مساحة عمل إدارة المشاريع ويقوم بأعمال التنسيق المنظمة والموجهة نحو الامتثال التي يقوم بها فريقك حاليًا يدويًا: تتبع الحوادث وإدارة الجداول الزمنية لقانون كليري وتوثيق قضايا الباب التاسع وضمان الامتثال للتدريب.

مرحلة دورة الحياة ماذا يفعل الوكيل ما الذي يحل محله الإبلاغ عن الحوادث يلتقط تفاصيل الحوادث باستخدام علامات Clery الجغرافية، ويصنفها تلقائيًا حسب نوع الجريمة، ويُنشئ سجلات يومية للجرائم، ويجمع إحصاءات متجددة لمدة ثلاث سنوات. النماذج الورقية، وسجلات الجرائم القائمة على جداول البيانات، والتجميع اليدوي للبيانات السنوية الامتثال لقانون كليري يدير الجدول الزمني الكامل لإنتاج ASR من يونيو حتى 1 أكتوبر، ويتتبع قرارات الإنذار في الوقت المناسب، ويوثق اختبارات الإخطار في حالات الطوارئ. تذكيرات التقويم، والتنسيق عبر البريد الإلكتروني مع سلطات إنفاذ القانون المحلية، والمواعيد النهائية الملحة إدارة الباب التاسع يتتبع الحالات من الشكوى حتى الحل مع فرض المواعيد النهائية في كل مرحلة، ويدير التدابير الداعمة، ويوثق الطعون. ملفات القضايا المعزولة، وتتبع الجدول الزمني يدويًا، والتوثيق غير المتسق الاستعداد للطوارئ جدولة وتتبع التدريبات النظرية، وإدارة دورات مراجعة EOP، والتحقق من اختبارات نظام الإخطار، والحفاظ على خطط البناء مراجعة سنوية لا تتم إلا عندما يتذكرها أحد، ومخططات مباني قديمة الامتثال للتدريب يتتبع إتمام التدريب لكل شخص في جميع الفئات المطلوبة، ويرسل تذكيرات التجديد، ويُنشئ تقارير الامتثال حسب القسم. التتبع باستخدام جداول البيانات، واكتشاف التدريبات المتأخرة أثناء عمليات التدقيق تقييم التهديدات يدير حالات BIT/TAT من الإحالة حتى الإغلاق مع تصنيف مستوى التهديد وتوثيق التدخل وتتبع الأنماط. الإحالات عبر البريد الإلكتروني، وملاحظات الاجتماعات في محركات الأقراص المشتركة، وعدم وجود تتبع منهجي للنتائج

📘 اقرأ أيضًا: تعرف على كيفية عمل الحقول المخصصة في الأتمتة

اختلافات حسب أنواع المؤسسات المختلفة

تعمل المطالبة أعلاه في جميع مؤسسات التعليم العالي التي تستخدم ClickUp. اضبط المطالبة وفقًا لمؤسستك:

نوع المؤسسة التعديلات الرئيسية جامعة بحثية من الفئة R1 (حرم جامعي معقد، أكثر من 20,000 نسمة) استخدم الموجه بالكامل كما هو. أضف تتبع سلامة المختبرات ومخزون المواد الخطرة. أضف تنسيق الامتثال للبحوث (السلامة البيولوجية، السلامة من الإشعاع، النظافة الكيميائية). توقع وجود مناطق جغرافية متعددة خاضعة لقانون كليري عبر الحرم الجامعي الفرعي والمرافق الطبية. جامعة R2 (حرم جامعي متوسط الحجم، 10,000-20,000 نسمة) بسّط تقييم التهديدات إلى سير عمل BIT قياسي. قلل من سلامة المختبرات إلى الأقسام التي تضم مختبرات بحثية فقط. ركز الاستعداد للطوارئ على المباني الأساسية في الحرم الجامعي. أضف تخطيط سلامة الأحداث الرياضية لأيام المباريات. مؤسسة تعليمية جامعية في المقام الأول (حرم جامعي سكني، 2000-10000 نسمة) ركز على السلامة السكنية (يتم الإبلاغ عن إحصاءات Clery الخاصة بالسكن داخل الحرم الجامعي بشكل منفصل). أضف تنسيق شؤون الطلاب السلوكية/القضائية. ركز على تدريب موظفي السكن الجامعي على الامتثال. أدرج السلامة أثناء الدراسة في الخارج وإدارة مخاطر السفر. كلية مجتمعية (حرم جامعي متعدد المواقع) بسّط أقسام السلامة السكنية (معظمها لا يوجد بها مساكن). ركز على أمن مواقف السيارات والمباني. أضف خرائط جغرافية متعددة المواقع لقانون كليري لأن كل موقع قد يكون له متطلبات إبلاغ مختلفة. أعط الأولوية لتنسيق الامتثال للمساعدات المالية لأن كلا المكتبين يخدمان نفس الطلاب. مدرسة مهنية/تدريبية (مبنى واحد أو حرم جامعي صغير) بسّط الامتثال الأساسي لقانون كليري والسلامة من الحرائق والاستعداد الأساسي للطوارئ. ركز التدريب على السلامة في مكان العمل (OSHA) للبرامج المهنية. قلل تقييم التهديدات إلى سير العمل الأساسي للإحالة. أضف تتبع السلامة في المواقع السريرية/الخارجية لبرامج الرعاية الصحية.

قم بإدارة عمليات السلامة في الحرم الجامعي من مكان واحد

لا تعاني فرق السلامة في الحرم الجامعي من صعوبات بسبب افتقارها إلى المسؤولية. بل تعاني من صعوبات لأن الأعمال الهامة موزعة على العديد من الأنظمة والمواعيد النهائية ومتطلبات إعداد التقارير. باستخدام ClickUp Brain و Custom Fields و Automations، يمكن لمؤسستك تحويل تتبع الحوادث والامتثال لقانون كليري وتنسيق الباب التاسع والاستعداد للطوارئ وإدارة التدريب إلى نظام تشغيلي واحد قابل للتكرار.

الهدف ليس استبدال أدوات الإرسال أو منصات الحالات أو أنظمة التسجيل المؤسسية. بل هو تقليل العمل اليدوي للتنسيق حولها، وتحسين الرؤية عبر جداول الامتثال، والتأكد من عدم إغفال المتابعات الهامة. ابدأ بالموجه أعلاه، وقم بتكييفه مع هيكل حرمك الجامعي، وقم ببناء إعداد يمكن لفريقك تشغيله فعليًا كل يوم. ابدأ مجانًا مع ClickUp.

الأسئلة المتداولة حول تتبع سلامة الحرم الجامعي باستخدام الذكاء الاصطناعي

نعم. لا يتخذ وكلاء الذكاء الاصطناعي قرارات قانونية بشأن تصنيف الجرائم. إنهم يفرضون سير عمل الامتثال: عندما يتم الإبلاغ عن حادث وتصنيفه، يقوم الوكيل تلقائيًا بإنشاء إدخال يومي في سجل الجرائم، ووضع علامة على منطقة Clery الجغرافية، وإضافته إلى الإحصاءات المتجددة لثلاث سنوات، وتتبع الجدول الزمني لإنتاج ASR. لا يزال مسؤول الامتثال لقانون Clery يتخذ قرارات التصنيف، ولكن التتبع الإداري يتم بشكل آلي.

لا. تعمل مساحة عمل وكيل الذكاء الاصطناعي جنبًا إلى جنب مع أنظمة الإرسال وإدارة السجلات الخاصة بك. يتم إدخال بيانات الحوادث من CAD إلى مساحة عمل تتبع الامتثال. لا يحل الوكيل محل أدواتك التشغيلية. بل يصبح طبقة الامتثال وإدارة المشاريع حيث يتتبع فريقك المواعيد النهائية ويدير الحالات ويُنشئ تقارير بناءً على تلك البيانات التشغيلية.

يحمل ClickUp شهادات SOC 2 و ISO 27001 و ISO 27017 و ISO 27018 و ISO 42001 ويدعم SSO والأذونات القائمة على الأدوار والتشفير أثناء التخزين والنقل. يمكن قصر بيانات قضايا الباب التاسع على منسق الباب التاسع والمحققين المعينين فقط. لا يتم استخدام أي بيانات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

يحتفظ الوكيل بسجل تدقيق مستمر: كل قرار تصنيف حادث، وكل قرار تحذير في الوقت المناسب (بما في ذلك الأسباب الموثقة لعدم الإصدار)، وكل مرحلة مهمة في قضايا الباب التاسع، وكل سجل إتمام تدريب. عند وصول مراجعة البرنامج، تكون الأدلة منظمة بالفعل حسب مجال الامتثال بدلاً من الحاجة إلى أسابيع من إعادة التنظيم. انظر أيضًا كيف يدعم وكلاء الذكاء الاصطناعي الأبحاث المؤسسية أثناء مراجعات بيانات الاعتماد.

نعم. إن R1 الذي يضم مركزًا طبيًا وحرمًا جامعيًا فرعيًا وسكنًا للطلاب اليونانيين يتميز بجغرافية Clery أكثر تعقيدًا بكثير من مدرسة مهنية مكونة من مبنى واحد. تتيح لك المتغيرات الفورية تكوين النظام وفقًا لمساحة الحرم الجامعي الخاصة بك. ومع ذلك، فإن المتطلبات الأساسية (ASR بحلول 1 أكتوبر، سجل الجرائم اليومي، التحذيرات في الوقت المناسب، إخطارات الطوارئ) متطابقة بغض النظر عن حجم المؤسسة. انظر أيضًا كيف تشترك سير عمل إدارة المنح في هياكل تقويم الامتثال المماثلة.