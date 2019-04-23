كيف تمكنت ClickUp من إطلاق 287 ميزة بهذه السرعة؟ أهم 19 خطوة.

سأل أحد مستخدمي ClickUp مؤخرًا...

نظرًا لأن ClickUp يبدو رائعًا في إطلاق ميزات مدروسة جيدًا بسرعة فائقة، أود أن أرى يومًا ما مدونة مكتوبة عن نهج فريقكم في تطوير المنتجات ->

كيف تقرر الميزات/التحسينات (بما في ذلك استخدام لوحة التعليقات المدعومة من Canny) وكيف يقوم فريقك بالتصميم والتطوير بسرعة كبيرة، بما في ذلك استخدام ClickUp نفسه، إلى جانب أي أدوات أخرى، مثل Figma للهياكل الشبكية والنماذج الأولية (كما هو مذكور في فيديو المساعدة).

شكراً على ملاحظتك!

في عام 2018، أطلقنا 287 ميزة جديدة، بالإضافة إلى العديد من التحسينات.

في هذا المنشور، سنشرح بالتفصيل بالضبط عملية إطلاق هذه الميزات، ونوضح لك خطوة بخطوة كيف نستخدم ClickUp لبناء ClickUp.

استعدوا، ها نحن ذا:

تحديد أولويات ما نضيفه لاحقًا

فكر في هذه المرحلة على أنها مرحلة التفكير أو العصف الذهني. لكننا في الحقيقة لا نجري الكثير من العصف الذهني. لأننا نشارك بنشاط في استخدام منتجنا، فإن الأفكار تتدفق ببساطة. نحن نفكر دائمًا في كيفية الارتقاء بمستوى ClickUp.

1. اسأل: ما الذي نحتاجه لنكون أكثر كفاءة؟

نحن أنانيون حقًا لأننا نفكر في ما نريده ليجعلنا أكثر كفاءة. ثم نبنيه لأنفسنا أولاً.

ClickUp مخصص للاستخدام من قبل جميع أفراد المؤسسة، ونظرًا لأن فريقنا يغطي مجموعة واسعة من التخصصات (إدارة الأعمال والمبيعات والتصميم وتطوير البرمجيات والتسويق)، فإن الأفكار تتدفق بسرعة. لا يوجد أي قسم في مؤسستنا محروم من تقديم اقتراحات حول المنتج.

2. النظر في ما يريده عملاؤنا

منذ البداية، كنا منفتحين على آراء العملاء. ولهذا السبب نحب استخدام Canny كلوحة تعليقات ووسيلة لمشاركة خطة تطوير منتجاتنا. كما نستخدم رسائل الدعم لتوازن أولوياتنا. إذا طلب العديد من المستخدمين ميزات مشابهة، فهذا بالتأكيد سيكون له تأثير كبير على خطواتنا التالية.

3. قم بموازنة تكلفة وقت التطوير مع العائد الأكبر

الخطوة التالية هي تحديد نطاق تطوير الميزة الجديدة بدقة مقارنة بما نعتقد أنه سيحقق أفضل فائدة لجميع الفرق التي تستخدم ClickUp.

هذا هو فن إطلاق الميزات، لأن العملاء أو أعضاء فريقنا غالبًا لا يعرفون بالضبط حجم الميزة أو حجم العمل اللازم لتحويلها إلى واقع.

فريق التطوير لدينا يوازن بين ما يمكن القيام به والموارد المتاحة (هذا هو إدارة المشاريع، أليس كذلك؟).

4. مواءمة الميزات المماثلة التي سيتم تطويرها بالتوازي

جزء آخر من التطوير هو فهم ما يجب القيام به ثم جدولته بشكل صحيح لتحسين عمل فريقك. في ClickUp، هذا أمر بالغ الأهمية. يجب أن نفهم بشكل صحيح ما يمكن أن يفعله فريقنا ككل وما يمكن أن يفعله كل فرد من المساهمين. ثم نوائم ما يجب القيام به مع قدرة الفريق ونصل إلى حالة التدفق في التطوير.

عندما تجمع الميزات المتشابهة معًا، تنشأ الكثير من التآزر، مما يتيح لنا تجنب الأخطاء أو إضافة تحسينات على الميزات قبل إطلاقها. نحن لا نعزل عملية تطوير منتجاتنا، لذا هناك حوار مستمر حول ما يمكن (أو لا يمكن) حدوثه.

يقوم فريقنا بإنشاء سباقات سريعة وبناء على أساس هذا التوافق.

تم تعيين الميزات لهذا السباق. ما هي الخطوة التالية؟

5. تحديد أولويات المهام

في ClickUp، لدينا مشروع سبرينتس (Sprints)، ثم نقوم بإنشاء قائمة لكل إصدار قادم. من هناك، نضيف مهامنا وأي تفاصيل مهمة تتعلق بالميزة الجديدة.

ملاحظة: ابدأ مشروعك التطويري الخاص باستخدام هذا النموذج الرائع في ClickUp . استنادًا إلى سباقاتنا الخاصة!

6. تقدير الوقت اللازم لكل

غالبًا ما يتم تجاهل هذه المرحلة من عملية التطوير. يقوم قادة التطوير لدينا بتقدير الوقت اللازم لإنجاز المهمة، مما يساعد في وضع جدول زمني للإصدار. كما يساعد ذلك الفريق على تحديد ما إذا كان هناك متسع من الوقت لإجراء إصلاحات عاجلة أو معالجة العناصر المتراكمة.

7. قم بإعداد التبعيات.

من هنا، سيقوم المطورون بربط مهامهم معًا بناءً على التبعيات. يمكننا بعد ذلك الحصول على نظرة شاملة باستخدام مخطط جانت لمعرفة كيف تتداخل كل مهمة وتحديد أي عقبات أو معوقات.

8. جدولة موعد إنجاز كل مهمة

حان الوقت الآن لوضع جدول زمني لإنجاز كل مهمة. ويستند هذا الجدول إلى التبعيات والميزات أو الأكواد التي يجب العمل عليها أولاً.

9. قم بتعيينهم للمطورين المناسبين

من خلال مراجعة ما يمكن لمطورينا القيام به وما يجيدونه، نهدف إلى تعظيم قدرات الجميع. بناءً على التقديرات، نقوم بتوزيع المهام على مطورينا. في بعض الأحيان، قد يحصل أحدهم على الكثير من المهام أو القليل منها، بناءً على تقديرات الوقت تلك.

الحفاظ على التواصل

10. شارك في Slack و ClickUp

نستخدم ClickUp لتخزين جميع تفاصيل مهامنا وتقديم التحديثات. في بعض الأحيان، قد تكون لدينا حاجة أو مشكلة عاجلة، فنلجأ إلى قنوات Slack للحصول على المشورة. لا نستخدم الرسائل المباشرة كثيرًا، ونفضل أن يساهم الموظفون بالإجابات أو الردود داخل قنوات Slack من أجل التواصل الأسرع والأسهل.

11. مؤتمرات فيديو يومية

نظرًا لأن لدينا فريقًا كبيرًا يعمل عن بُعد، فإننا نستخدم مؤتمرات الفيديو لمشاركة المهام التي يعمل عليها كل مطور والتواصل بشأن أي عقبات. ومن هنا، يمكننا إعادة تقييم الجدول الزمني وتعديله إذا لزم الأمر، وهو أمر سهل باستخدام مخطط جانت.

12. إنشاء قائمة مهام يومية

لدينا قناة Slack مخصصة لتوثيق التقدم الذي نحرزه. يكتب الأعضاء ما عملوا عليه في اليوم السابق وما هو تركيزهم الرئيسي لليوم التالي. ثم نقوم بتحديث ClickUp بالأولويات والتقديرات الزمنية والمزيد من التعليقات إذا لزم الأمر.

13. اعمل بجد واشرب الكثير من مشروب Monster

حان وقت إطلاق ميزة جديدة!

14. وقت ضمان الجودة

في اليوم السابق للإصدار، نقوم بفحص ضمان الجودة لجميع الميزات على بيئات وأجهزة مختلفة. ولا يقتصر ذلك على فريق ضمان الجودة والتطوير لدينا فحسب، بل يشمل أيضًا ممثلي خدمة العملاء لدينا للتأكد من عدم وجود أي شيء تم إغفاله من منظور سهولة الاستخدام.

ليس كل شيء بحاجة إلى اختبار تلقائي. تتمثل إحدى فلسفات التطوير الشائعة في كتابة الاختبارات والتأكد من تغطية الاختبارات بشكل شبه كامل. لكن للأسف، هذا يأتي بتكلفة: فهو يستغرق وقتًا. خاصةً عندما تقوم بتغيير الأشياء بسرعة كبيرة، فكل ميزة أو تحديث جديد يتطلب كتابة وإعادة كتابة عدد كبير من الاختبارات.

في نهاية المطاف، سيكون عليك اختبار كل شيء يدويًا بغض النظر عن عدد الاختبارات الآلية التي أجريتها. في البداية على الأقل، ركز أكثر على الشحن بدلاً من الاختبار. مع نمو شركتك، يمكنك إضافة اختبارات (على عكس الاعتقاد الشائع)، خاصة إذا تغير منتجك بشكل كبير. بهذه الطريقة لن تتراكم عليك الديون التقنية كما تصورها المجتمع.

15. نقل الميزات

يتم نقل الميزات وحالات المهام من مرحلة الإعداد إلى بيئة ما قبل الإنتاج للتأكد من أن كل شيء يعمل بشكل جيد معًا. إذا كان كل شيء على ما يرام، فنحن جاهزون لإطلاقه في تطبيق ClickUp.

16. إعداد الاتصال

لا قيمة لميزاتنا إذا لم يعرف أحد كيفية استخدامها. تقوم فرق نجاح العملاء والتسويق لدينا بإعداد أي معلومات داعمة، مثل وثائق المساعدة ومنشورات المدونة والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، لضمان توصيل جميع المزايا والميزات بشكل جيد.

17. قم بشحنها فحسب. لا تطلب الكمال

تتم إجراء الفحوصات النهائية في مرحلة الإنتاج ويتم شحن البنية إلى التطبيق. نخرج مدافع النثار ونقرع الجرس ونطلق أبواق الهواء لنعلن للعالم أن ClickUp قد أطلقت ميزة جديدة رائعة للغاية.

أحد مؤسسي شركتنا، زيب إيفانز، أسس عدة شركات تقنية أخرى من قبل، وكان يصف نفسه بأنه شخص يسعى إلى الكمال في إطلاق المنتجات. بعد أن رأى أن السعي إلى الكمال يستمر دون نهاية، ودون الوصول إلى الهدف المنشود، أصبح لديه الآن نظرة مختلفة تمامًا. فقط اجعله جيدًا. ثم كرر العمل، واجعله رائعًا. ثم، في النهاية، بعد عدة محاولات، سيصبح مثاليًا. وهذا يأتي مع الاستخدام وتعليقات المستخدمين.

18. أخبر العالم

بعد تنظيف قصاصات الورق الملون بوقت قصير، ولكن قبل أن يتوقف صوت الطنين في آذاننا، نجد طريقة ما لإرسال البريد الإلكتروني ونشر وثائق المساعدة والضغط على زر تشغيل مقاطع الفيديو الصحيحة.

19. انتظر ردك وكرر

بمجرد أن تستقر الأمور، نجيب على أسئلتك، ونرد على أي استفسارات، ونشرب جرعة أخرى من مشروب Monster ونعود إلى العمل.

الخلاصة

قد لا يبدو دورة تطوير منتجاتنا مختلفة كثيرًا عن دورة تطوير منتجاتكم، ولكننا نضيف مكونًا خاصًا إليها.

نحن نركز.

يتم التعبير عن جميع المخاوف قبل البدء، ثم نبدأ العمل.

نحن لا نختلق الأعذار.

إذا أخطأنا، فإننا نعدل.

نحن لا نشتت انتباهنا بأمور أخرى يمكننا القيام بها – نؤجلها ليوم آخر.

هكذا نبتكر ClickUp.