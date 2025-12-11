الحقيقة المزعجة حول النضج في مجال الذكاء الاصطناعي: لماذا 99٪ من الشركات تخطئ في فهمه

" 1٪ فقط من الشركات تعتقد أنها وصلت إلى مرحلة النضج في مجال الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، تقول 98٪ أن الحاجة الملحة لنشر الذكاء الاصطناعي آخذة في الازدياد."

هذه الفجوة لا تتعلق بالتكنولوجيا فحسب، بل تتعلق أيضًا بطريقة التفكير.

لقد رأيت ذلك بنفسي في قمة المبيعات الأخيرة عندما قال لي اثنان من كبار القادة بصراحة: "نحن فوق الأربعين من العمر ولدينا طرقنا المعتادة في العمل، ومن الصعب التفكير في تغيير الأشياء".

وفي الوقت نفسه، كان زملاؤهم الأصغر سنًا يختبرون بالفعل سير العمل، ويجربون الوكلاء، ويقومون بأتمتة أول إنجازاتهم.

عندها أدركت أن الاستعداد للذكاء الاصطناعي لا علاقة له بالأدوات، بل يتعلق بالاستعداد لمواجهة الحقائق غير المريحة.

الفجوة المعرفية مذهلة

مصفوفة تحول الذكاء الاصطناعي

أجرينا استطلاعًا للرأي بين العاملين في مجال المعرفة حول ممارساتهم في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات المتعلقة بتنفيذها. وتزداد القصة إثارة للقلق:

12٪ فقط من المؤسسات أبلغت عن تكامل كامل للذكاء الاصطناعي

38٪ لا يستخدمون الذكاء الاصطناعي على الإطلاق في سير عملهم اليومي

هذه ليست فجوة صغيرة. إنها فجوة كبيرة.

والأسوأ من ذلك، أن غالبية مشاريع الذكاء الاصطناعي لا تتجاوز مرحلة التجربة:

ما يقرب من ثلثي الشركات لا تستطيع تشغيل برامج تجريبية في الاستخدام الفعلي

تقريبًا نصف الشركات تخلت عن مشاريع الذكاء الاصطناعي تمامًا في عام 2025

لماذا؟ لأن الناس لا يعرفون كيفية استخدام الأدوات. الأسباب الرئيسية للفشل توضح ذلك:

الفجوات المعرفية: 71. 7٪

التحديات التقنية: 70٪

نقص التدريب: 67٪

بالطبع، هناك شكوك. لا يمكنك أن تتوقع النجاح عندما يتم تسليم الفرق أدوات قوية دون سياق أو تدريب أو وضوح.

الأمر أشبه بإعطاء شخص لم يستخدم سوى القلم والورقة جهاز كمبيوتر محمول، وتوقع منه أن يعرف كيفية استخدام نظام التشغيل وفتح التطبيقات وإرسال رسائل البريد الإلكتروني والكتابة في Word.

بدون تدريب أو تمكين أو إظهار الإمكانات المتاحة لهم، فليس من المستغرب أن يواجهوا صعوبات.

يعتقد معظم الناس أن الذكاء الاصطناعي هو مجرد ChatGPT

لا يزال معظم الناس يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي هو مجرد طلب من ChatGPT لإعادة صياغة رسالة بريد إلكتروني. هذا كل شيء.

اسأل من حولك، وستسمع نفس الإجابة: "إنه يساعدني في كتابة رسائل البريد الإلكتروني" أو "إنه يجيب على أسئلتي".

هذا هو الرهان.

قليلون يدركون أن الذكاء الاصطناعي يمكنه تخطيط العمل وتحسين الموارد وتقليل توسع العمل وحتى الإبلاغ بشكل استباقي عن الاختناقات - إذا تم دمجه بعمق في مكان العمل الفعلي.

تُظهر أبحاثنا مدى ضيق النظرة الحالية:

35٪ تستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي في المهام الأساسية

12٪ تستخدم الأتمتة المتقدمة

10٪ تستخدم تحسينًا شبيهًا بالوكيل

9٪ فقط يقولون إن الذكاء الاصطناعي لديهم يتوقع المشكلات ويحلها بنفسه

هذه ليست مشكلة تقنية؛ إنها مشكلة تعرض. يحتاج الناس إلى أن يُعرض عليهم أمثلة ويُزودوا بأدوات تدريب/قوالب حول كيفية استخدام الأدوات التي نوفرها، وبعد ذلك يمكنهم الانطلاق وبناء أدواتهم الخاصة.

ما مدى نضج استراتيجية الذكاء الاصطناعي لديك حقًا؟تعتقد معظم الفرق أنها قد قطعت شوطًا أطول مما هي عليه في الواقع، لكن البيانات تقول عكس ذلك.

لا تزال الحوكمة والوصول غير ناضجين

إذا كان نقص المعرفة يضع الطيارين في موقف صعب، فإن نقص حوكمة الذكاء الاصطناعي يكمل المهمة.

إليك ما نلاحظه:

مشاكل الوصول:

36٪ من الموظفين لا يملكون أي إمكانية للوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي

14٪ فقط يقولون إن معظم الأشخاص يمكنهم تجربة الذكاء الاصطناعي في مؤسساتهم

مشاكل الحوكمة:

53٪ ليس لديها حوكمة أو لديها فقط إرشادات غير رسمية حول استخدام الذكاء الاصطناعي

فكر في المخاطر.

لديك إما أشخاص لا يستطيعون استخدام الذكاء الاصطناعي على الإطلاق، أو أشخاص يستخدمونه دون ضوابط.

لا يهيئك أي من السيناريوهين لنشر ناضج وموسع. وتدعم بيانات الثقة ذلك. في المؤسسات عالية النضج، تثق 57٪ من وحدات الأعمال في حلول الذكاء الاصطناعي الجديدة وتستعد لاستخدامها. في المؤسسات منخفضة النضج، ينخفض هذا الرقم إلى 14٪.

الثقة لا تُبنى بين عشية وضحاها. إنها تُكتسب من خلال الشفافية والتمكين والضوابط الواضحة. عندما لا يفهم الناس كيفية اندماج الذكاء الاصطناعي في عملهم أو، والأسوأ من ذلك، يخشون من استخدامه بشكل خاطئ، فإنهم يترددون في استخدامه. وبدون اعتماده، لا يمكن تحقيق التوسع.

البنية التحتية المجزأة تقضي على تقدم الذكاء الاصطناعي

حتى الفرق المتحمسة تفشل عندما تكون أنظمتها مشتتة.

البيانات:

54٪ أفادوا بأن أنظمتهم متفرقة في الغالب

49٪ نادرًا ما يشاركون السياق بين الفرق أو لا يشاركونه أبدًا

43٪ يقولون إن العثور على المعلومات صعب أو غير متسق

لا يمكنك بناء قدرات ذكاء اصطناعي ناضجة على بنية تحتية مجزأة. الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى سياق. إذا كانت بياناتك موزعة على عشرات الأدوات، فلن يرى الذكاء الاصطناعي الخاص بك سوى جزء صغير من الحقيقة. وهذا يعزز إيماننا بمساحة عمل الذكاء الاصطناعي المتقاربة.

ماذا يحدث عندما يكون الذكاء الاصطناعي على دراية كاملة بالسياق؟ تقوم معظم الفرق بتجربة الذكاء الاصطناعي بشكل منفرد. لا تعمل أنظمة مثل ClickUp BrainGPT إلا عندما تكون سير العمل الأساسية متصلة ومنظمة وواضحة. عندما يتمكن الذكاء الاصطناعي من رؤية العمل الفعلي والمناقشات حوله والقرارات الكامنة وراءه، يحدث تغيير ما: يتوقف عن العمل كمساعد كتابة ويبدأ في التصرف كمحلل. يمكنه الكشف عن الاتجاهات التي فاتت الفرق، وإبراز العوائق الخفية، وإظهار حقيقة كيفية سير العمل في مؤسستهم للقادة. لهذا السبب، لا يتعلق النضج في مجال الذكاء الاصطناعي بامتلاك المزيد من النماذج، بل بامتلاك المزيد من السياق.

الغالبية العظمى لا تزال في مرحلة التجربة

لا تزال الغالبية العظمى من الفرق في مرحلة مبكرة من النضج في مجال الذكاء الاصطناعي، وغالبًا ما تكون عالقة في تجارب تجريبية منعزلة لا تتوسع أبدًا.

بدون سياق مشترك أو أنظمة متصلة، حتى أفضل النماذج تصل إلى حدها الأقصى.

السياق مهم لكي يعمل الذكاء الاصطناعي بشكل جيد. عندما تكون البيانات مبعثرة عبر أدوات غير متصلة، فإن الذكاء الاصطناعي الخاص بك لا يرى سوى أجزاء متفرقة، والسياق المتفرق يؤدي إلى نتائج متفرقة.

لهذا السبب، فإن التقدم الحقيقي يأتي من استراتيجية منسقة للذكاء الاصطناعي مبنية على بنية تحتية موحدة وحوكمة واضحة ومصدر واحد للحقيقة. عندما يتدفق السياق عبر الأدوات والفرق، لا يقتصر دور الذكاء الاصطناعي على المساعدة فحسب، بل إنه يعمل على تسريع العملية.

مشكلة القياس التي لا أحد يريد التحدث عنها

إليك الحقيقة التي لا يعترف بها أحد تقريبًا:

معظم المؤسسات لا تعرف ما إذا كانت استثماراتها في الذكاء الاصطناعي تؤتي ثمارها أم لا:

47٪ لا يقيسون تأثير الذكاء الاصطناعي على الإطلاق

10٪ فقط يستخدمون مقاييس قائمة على البيانات والنتائج

هذا ليس مجرد إنذار، بل هو عائق. إذا لم تتمكن من قياس النجاح، فلن تتمكن من إثبات عائد الاستثمار. وإذا لم تتمكن من إثبات عائد الاستثمار، فلن تتمكن من الحصول على موافقة الإدارة التنفيذية. وبدون هذه الموافقة، سيظل الذكاء الاصطناعي عالقًا في مرحلة التجربة إلى الأبد.

المطافئة التجريبية ليست غير ضارة.

حققت المؤسسات في المرحلتين الأوليين من النضج في مجال الذكاء الاصطناعي أداءً ماليًا أقل من المتوسط في القطاع. في المقابل، حققت المؤسسات في المرحلتين 3 و 4 أداءً ماليًا أعلى بكثير من المتوسط في القطاع، وفقًا لبحث أجراه معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

الفجوة في الأداء ليست طفيفة. إنها الفرق بين التخلف عن منافسيك والسيطرة على السوق. لهذا السبب، فإن التقييم الصادق مهم للغاية في الوقت الحالي.

لماذا تعتبر سير العمل الوكيلة أفضل من المطالبات أحد أكبر المفاهيم الخاطئة في مجال الذكاء الاصطناعي المؤسسي حاليًا هو أن النضج يأتي من تحسين المطالبات. هذا ليس صحيحًا. النضج يأتي من الأنظمة التي يمكنها اتخاذ إجراءات منظمة، وليس فقط إنشاء نصوص. تعد سير العمل الوكيلة مهمة لأنها تقلل من العبء المعرفي الذي يبقي الفرق عالقة في الوضع التجريبي. بدلاً من الاعتماد على الأفراد لتذكر الخطوات، تقوم أدوات مثل ClickUp Agents بدفع المهام إلى الأمام أو تفسير البيانات، بينما يتولى الوكلاء الأعمال الإجرائية في الخلفية. فهي لا تحل محل الأشخاص، بل تعمل على استقرار سير العمل من حولهم بحيث يصبح اعتمادها أسهل وليس أصعب. بالنسبة لمعظم المؤسسات، فإن هذا التحول وحده هو ما ينقل الذكاء الاصطناعي في النهاية من مرحلة التجربة إلى مرحلة التنفيذ.

ما الذي ينجح بالفعل: نموذج البطل القوي

كل عملية تحول ناجحة رأيتها كانت تشترك في شيء واحد.

داعم داخلي قوي.

هذه هي أيضًا الطريقة التي نمت بها ClickUp نفسها قبل الذكاء الاصطناعي: مكاسب سريعة → نجاح واضح → توسع عضوي.

مع الذكاء الاصطناعي، تكون المخاطر أكبر. لا يتعلق الأمر فقط بتغيير الأدوات، بل بتغيير العقلية.

أنت لا تقوم فقط باستبدال الخطوات اليدوية؛ بل تعيد تصور كيفية إنجاز العمل. مع ClickUp، عادة ما يكون الأمر هو إقناع شخص اعتاد استخدام أداة أخرى مماثلة لإدارة المشاريع بأن ClickUp أفضل.

مع الذكاء الاصطناعي، يتعلق الأمر بتغيير طريقة تفكيرهم حول كيفية أداء عملهم: طريقة أفضل.

وهذا يمثل قفزة مخيفة بالنسبة للكثيرين. فقد يشعرون أنها تهديد.

علينا أن ننظر إلى التحول على أنه فرصة للتحسين، وليس على أنه إلغاء لوظيفة أو التشكيك في قيمة شخص ما.

أصف ذلك بأنه تعزيز قدرات العاملين البشريين، ويجب على الفرق والقيادة خلق تلك الرؤية والثقافة من الأعلى، لدفع منظمة ناضجة تمامًا في مجال الذكاء الاصطناعي تعمل باستمرار على التحسين والتطوير المستمر لطريقة عملها، خاصة مع التقدم السريع في مجال الذكاء الاصطناعي.

تبنّي التغيير هو العقبة الحقيقية

لنكن صادقين: الثقافة هي الجزء الأصعب.

33٪ من المؤسسات تبلغ عن مقاومة نشطة للتغيير

19٪ فقط من الشركات سريعة في تبني التغيير وتوسيع نطاق أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة

هذا هو العائق الحقيقي الذي يواجه معظم الشركات.

هل تتذكرون أولئك الأشخاص الذين ذكرتهم في قمة المبيعات؟ أولئك الذين يصرون على طرقهم؟

قلت لهم:

لا تحكم عليه حتى ترى كيف سيساعدك ويجعل عملك اليومي أسهل. دع فرقنا تدربك على أفضل طريقة لنشره، وأخبرنا بسير عملك ودعنا نريك كيف يمكنك تحويله.

ثم:

لا تريد أن تكون آخر فريق لا يزال يستخدم Lotus Notes. أو الهواتف القابلة للطي. أو لا يزال يطبع دعوات التقويم.

التكنولوجيا تتطور، وسترغب في أن تكون جزءًا من هذا التغيير؛ وإلا، فستصبح أنت أو مؤسستك غير ذي صلة.

نصيحتي للقادة: دعوا الخبراء يظهرون لكم ما هو ممكن

إذا كنت قائدًا مترددًا في مواجهة التشخيصات غير المريحة لتقدمك في مجال الذكاء الاصطناعي، فإليك ما أود أن أقوله لك.

لا داعي لأن تفعل ذلك بمفردك.

دعنا - شركاؤك وخبراؤك ووكلاؤك - نساعدك في إظهار فن الممكن. يمكننا مساعدتك في إطلاق مؤسستك بفضل وكلائنا المعتمدين ومواردنا الخبيرة، حتى تتمكن من الانطلاق بسرعة.

ثلاثة إجراءات حاسمة:

درب موظفيك. زودهم بالأدوات والثقة، وليس فقط إمكانية الوصول عزز ثقافة التجريب. دع الفرق تفشل بسرعة، وتكرر التجربة بسرعة أكبر اعتمد على شركائك التكنولوجيين. لقد رأينا ما ينجح (وما لا ينجح). دعنا نساعدك على تخطي منحنى التعلم

الفجوة بين النضج في مجال الذكاء الاصطناعي والاستثمار في الذكاء الاصطناعي آخذة في الاتساع. وفقًا لبحث أجرته شركة Cisco، فإن 13٪ فقط من الشركات اليوم جاهزة تمامًا للاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي، بانخفاض عن 14٪ قبل عام. وفي الوقت نفسه، أفاد 98٪ أن الحاجة الملحة لنشر الذكاء الاصطناعي قد زادت. وهذا أمر غير مستدام.

الشركات التي ستفوز ليست تلك التي تمتلك أكبر ميزانيات للذكاء الاصطناعي.

إنهم أولئك المستعدون لـ:

قم بتقييم وضعهم بصدق

استثمر في التمكين والتدريب

قم بإنشاء حوكمة حقيقية

التزم بالعمل المطلوب

التكنولوجيا جاهزة. السؤال هو ما إذا كانت مؤسستك جاهزة لمواجهة الحقيقة حول وضعك الحالي والقيام بالعمل الشاق لسد الفجوة.

وها هي الحقيقة النهائية غير المريحة: منافسيك يقومون بهذا التقييم في الوقت الحالي.

وستكون الشركات التي تتخذ إجراءات حاسمة اليوم هي التي ستستحوذ على حصة السوق غدًا.