قوالب مجانية لأسماء المستخدمين وكلمات المرور لتبقى منظمًا

لقد مررنا جميعًا بهذه التجربة — نحدق في شاشة تسجيل الدخول، واثقين من أننا نعرف كلمة المرور... حتى نكتشف أننا لا نعرفها.

هناك بحث مثير للاهتمام أجرته عالمة النفس جيلينا ميركوفيتش يشرح سبب نسيان الناس لكلمات المرور: غالبًا ما يتعارض سهولة التذكر مع الأمان.

يقوم المستخدمون إما بإنشاء كلمات مرور ضعيفة تستند إلى معلومات شخصية أو كلمات مرور قوية يعيدون استخدامها عبر حسابات متعددة، وكلاهما عادات محفوفة بالمخاطر. الحل لهذه المعضلة بسيط — يمكنك استخدام قالب كلمة مرور.

تساعدك هذه المستندات على تنظيم جميع كلمات المرور ومعلومات تسجيل الدخول في مكان واحد.

في هذه المقالة، سنناقش أفضل قوالب كلمات المرور المجانية القابلة للطباعة التي يمكنك استخدامها في عملك واستخدامك الشخصي.

أفضل قوالب كلمات المرور في لمحة

فيما يلي جدول ملخص لأفضل قوالب كلمات المرور:

ما هي قوالب كلمات المرور المجانية للتنزيل؟

قالب كلمة المرور هو مستند مصمم مسبقًا، غالبًا ما يكون جدول بيانات مثل Excel أو Google Sheets، يساعدك على تنظيم وتتبع جميع معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك للمواقع الإلكترونية والتطبيقات والحسابات عبر الإنترنت في مكان آمن.

تتضمن قوالب كلمات المرور حقولًا لأسماء المستخدمين وكلمات المرور وعناوين URL وأحيانًا أسئلة أمان أو ملاحظات. تساعدك هذه القوالب على تتبع جميع كلمات المرور الخاصة بك في تنسيق منظم للاستخدام الشخصي، مما يقلل من الحاجة إلى حفظها أو إعادة استخدامها.

هذه هي طريقة عملها:

✅ يوفر تنسيقًا منظمًا لتنظيم كلمات المرور وتخزينها

✅ يمكن حفظها في مكان آمن مع حماية بكلمة مرور

✅ يتيح الوصول المركزي إلى جميع معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك

✅ يدعم التخصيص لمختلف الحسابات والفئات

✅ يوفر بديلاً بسيطًا وقابلاً للطباعة لمدير كلمات المرور

ما الذي يجعل قالب كلمة المرور جيدًا؟

يجب أن تساعدك قالب كلمة المرور الجيد على إنشاء كلمات مرور قوية وسهلة التذكر.

إليك بعض الحيل التي يمكنك استخدامها:

استخدم ما لا يقل عن 12 إلى 15 حرفًا لكل كلمة مرور

امزج بين الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز

تجنب الأنماط الواضحة أو التخمينات السهلة مثل "123456"

استخدم دائمًا كلمات مرور مختلفة للحسابات المختلفة

جرب عبارات مرور يمكنك تذكرها ولا يمكن لأي شخص آخر تخمينها

أفضل 10 قوالب كلمات مرور مجانية

لنبدأ!

فيما يلي 10 من أفضل قوالب كلمات المرور التي يمكن تنزيلها مجانًا لمساعدتك على تتبع جميع كلمات المرور الخاصة بك بأمان والحفاظ على تنظيمها عبر الحسابات المختلفة.

1. قالب قائمة ClickUp

احصل على نموذج مجاني هل تريد نظامًا منظمًا دون استخدام مدير كلمات مرور منفصل؟ جرب قالب قائمة ClickUp

قد تصبح إدارة قائمة متزايدة من بيانات اعتماد تسجيل الدخول — عبر الحسابات الشخصية أو العمل أو العملاء — أمرًا فوضويًا بسرعة.

يوفر لك قالب قائمة ClickUp نظامًا منظمًا لتنظيم كلمات المرور دون الحاجة إلى مدير كلمات مرور منفصل. كما يساعدك على تصنيف كلمات المرور وتنظيمها حسب الأهمية والأولوية.

✅ لماذا ستحب هذا النموذج

قسّم بيانات تسجيل الدخول المعقدة إلى قوائم منظمة وسهلة الوصول

صنف الحسابات حسب الخدمات المصرفية أو أدوات العمل أو وسائل التواصل الاجتماعي أو العملاء.

أنشئ قوائم متكررة لإجراء فحوصات أمنية منتظمة وتذكيرات بالتجديد

أعطِ الأولوية للحسابات الحساسة باستخدام علامات أو تسميات مخصصة

شارك القوائم مع أعضاء الفريق مع التحكم في أذونات الوصول

✨ مثالي لـ: العاملين لحسابهم الخاص ومديري المشاريع وأصحاب الأعمال الصغيرة الذين يحتاجون إلى طريقة منظمة لترتيب أولويات جميع كلمات المرور الخاصة بهم وتتبعها.

👀 حقيقة ممتعة: استُخدمت كلمة "password" ( كلمة مرور ) لأول مرة في السياقات العسكرية، وليس في أجهزة الكمبيوتر. استخدمها الجنود كرموز لفظية لعبور نقاط التفتيش.

2. قالب إدارة الأصول من ClickUp

احصل على نموذج مجاني تجنب الأخطاء مثل فقدان بيانات الاعتماد أو تفويت تجديد التراخيص باستخدام قالب إدارة الأصول من ClickUp.

عندما تدير بيانات حساسة أو اشتراكات أو تراخيص، من الضروري التعامل مع كلمات المرور كأصول رقمية. يمنع قالب إدارة الأصول من ClickUp حدوث أخطاء مثل فقدان بيانات الاعتماد أو تفويت تجديد التراخيص من خلال تجميع تتبع الأصول في مكان واحد.

كما يساعدك على تنظيم كلمات المرور وتخزينها في قاعدة بيانات تساعدك على تتبع استخدام الأصول، بالإضافة إلى عرض جميع بياناتك باستخدام مخططات جانت.

✅ لماذا ستحب هذا النموذج

سجل بيانات الاعتماد ومفاتيح الترخيص وتواريخ التجديد والملاحظات في قاعدة بيانات واحدة قابلة للبحث

تتبع الاستخدام، وقم بتعيين الملكية، ومراقبة حالة الترخيص

صنف الأصول حسب نوع الأداة أو مستوى الاشتراك أو استخدام الفريق

قم بتخزين المعلومات الحساسة بأمان باستخدام خيارات التحكم في الوصول

قم بإنشاء تقارير للتجديدات أو عمليات تدقيق الأصول أو مراجعات الامتثال

✨ مثالي لـ: مديري تكنولوجيا المعلومات وأصحاب الأعمال وقادة الفرق الذين يرغبون في إدارة كلمات المرور وتراخيص البرامج وبيانات تسجيل الدخول.

أصبحت إدارة المشاريع أسهل بكثير بين جميع أقسام الشركة. عندما يأتي مشروع جديد، يمكننا استخدام نموذج يرفع جميع التذاكر لنا على الفور. ليس ذلك فحسب، بل يتم تخصيص المهام تلقائيًا لكل فرد، بحيث لا يكون هناك أي لبس بشأن من يجب أن يقوم بأي جزء من العمل.

3. قالب قاعدة المعرفة ClickUp

احصل على نموذج مجاني جرب طريقة احترافية لتتبع بيانات الاعتماد وحماية المعلومات التجارية الحساسة باستخدام قالب قاعدة المعرفة ClickUp.

غالبًا ما تتعرض العديد من المؤسسات لخطر اختراق البيانات. وقد وقعت شركات كبيرة مثل LinkedIn و Ticketmaster ضحية لهذا الاختراق، مما أدى إلى تعرض أكثر من نصف مليون من تفاصيل العملاء للخطر على شبكة الإنترنت المظلمة.

يساعدك قالب قاعدة المعرفة ClickUp على منع الانتهاكات من خلال مساعدتك على تتبع بيانات اعتمادك مع حماية المعلومات التجارية الحساسة.

يأتي هذا النموذج مزودًا مسبقًا بأقسام للأسئلة الشائعة والمقالات المعرفية، مما يسهل تخزين كلمات المرور وأفضل الممارسات وتنظيمها ومشاركتها داخل الشركة.

✅ لماذا ستحب هذا النموذج

أنشئ مكتبة معرفية منظمة مع تخزين بيانات الاعتماد

قم بإعداد أقسام مخصصة للأسئلة الشائعة وإجراءات التشغيل القياسية والسياسات وأدلة النظام.

أبقِ فرق العمل على اطلاع دائم من خلال مورد مركزي للوصول والتحديثات

توفير مواد التوجيه والوثائق المرجعية للموظفين الجدد

احتفظ بسجل آمن وقابل للبحث للمعلومات الحساسة

✨ مثالي لـ: الفرق ومسؤولي تكنولوجيا المعلومات ومديري العمليات الذين يبحثون عن مركز مركزي لتوثيق كلمات المرور وإجراءات التشغيل القياسية وتعليمات الوصول للاستخدام الداخلي أو أمام العملاء.

إليك مقطع فيديو قصير حول كيفية تعاون ميزات ClickUp لتوفير تجربة إدارة معرفة مثالية:

4. قالب SOP من ClickUp

احصل على نموذج مجاني حافظ على التحكم في نقاط الوصول الهامة من خلال توحيد إجراءات التشغيل القياسية الخاصة بك عبر قالب ClickUp SOP.

عندما تفتقر الفرق إلى عملية واضحة لإدارة بيانات تسجيل الدخول، فإن الثغرات الأمنية والارتباك أمر لا مفر منه. وهنا يمكن أن تضمن إجراءات التشغيل القياسية (SOP) الاتساق والكفاءة عندما يتعلق الأمر بعمليات وإجراءات إدارة كلمات المرور.

يساعدك قالب ClickUp SOP على مركزية سير عمل إدارة كلمات المرور وحماية نقاط الوصول الهامة.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك أتمتة العمليات باستخدام قوائم المراجعة، وترسيخ التوحيد في إدارة كلمات المرور في جميع أنحاء مؤسستك، وتحسين التعاون بين الأقسام.

✅ لماذا ستحب هذا النموذج

حدد سير العمل لإعداد حسابك وتحديثه وإلغاء الوصول إليه.

قم بإنشاء إجراءات تشغيلية موحدة مفصلة لإدارة كلمات المرور عبر الفرق

استخدم قوائم المراجعة المدمجة للمهام الأمنية المتكررة والمراجعات

قم بتوحيد إجراءات انضمام العملاء أو انتقالات الفريق

✨ مثالي لـ: أصحاب الأعمال ومديري العمليات وقادة الفرق الذين يحتاجون إلى نظام موحد وقابل للتكرار للتعامل مع كلمات المرور والوصول إلى الحسابات وبيانات الاعتماد الحساسة.

📮ClickUp Insight: يقضي الموظف العادي أكثر من 30 دقيقة يوميًا في البحث عن المعلومات المتعلقة بالعمل، أي ما يزيد عن 120 ساعة سنويًا تضيع في البحث في رسائل البريد الإلكتروني ومحادثات Slack والملفات المتناثرة. يمكن لمساعد الذكاء الاصطناعي الذكي المدمج في مساحة عملك تغيير ذلك. أدخل ClickUp Brain. يوفر لك رؤى وإجابات فورية من خلال عرض المستندات والمحادثات وتفاصيل المهام المناسبة في ثوانٍ معدودة، حتى تتمكن من التوقف عن البحث والبدء في العمل. 💫 نتائج حقيقية: استعادت فرق مثل QubicaAMF أكثر من 5 ساعات أسبوعيًا باستخدام ClickUp — أي ما يزيد عن 250 ساعة سنويًا لكل شخص — من خلال التخلص من عمليات إدارة المعرفة القديمة. تخيل ما يمكن لفريقك إنجازه بفضل أسبوع إضافي من الإنتاجية كل ثلاثة أشهر!

5. قالب إدارة حساب ClickUp

احصل على نموذج مجاني بدلاً من الاعتماد على الملاحظات المتفرقة أو المستندات المتعددة، تتبع كل حساب باستخدام قالب إدارة الحسابات من ClickUp.

مع وجود أكثر من 5.2 مليار حساب على وسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم، تتعامل معظم الشركات مع عدد من الحسابات ومعلومات تسجيل الدخول أكبر مما تدرك. سواء كانت بوابات عملاء أو أدوات فريق أو منصات اشتراك، فإن وجود مكان واحد لإدارة هذه التفاصيل يمكن أن يوفر عليك الكثير من الجهد في اللحظات الأخيرة.

يوفر لك قالب إدارة الحساب ClickUp مكانًا واحدًا لإدارة كل تفاصيل الحساب، دون الحاجة إلى ملاحظات متفرقة أو بيانات اعتماد منسية. يساعدك هذا القالب أيضًا في تصميم عمليات تهيئة العملاء من خلال مشاركة كلمات المرور وتنظيم جميع بياناتك في فئات ومجلدات فريدة.

✅ لماذا ستحب هذا النموذج

اجمع بيانات اعتماد الحساب وخزنها وقم بإدارتها في مكان واحد منظم

تتبع وصول العملاء وتفاصيل الاشتراك وتذكيرات التحديث

بسّط عملية التسجيل من خلال إدارة بيانات الاعتماد وملاحظات الحساب معًا.

قم بتأمين المعلومات الحساسة باستخدام أذونات الفريق وضوابط الوصول

بسّط الاتصالات عن طريق تسجيل تغييرات الحساب والتحديثات

✨ مثالي لـ: مديري الحسابات وفرق خدمة العملاء وأصحاب الأعمال الذين يحتاجون إلى طريقة بسيطة لتنظيم حسابات العملاء وإدارة بيانات الاعتماد بأمان.

6. قالب قائمة كلمات مرور Excel من Vertex42

عبر Vertex42

قالب قائمة كلمات المرور في Excel من Vertex42 يجعل الأمور بسيطة للمستخدمين الذين يفضلون أداة تتبع كلمات المرور سهلة الاستخدام وقابلة للطباعة.

يتيح لك هذا النموذج المستند إلى Excel الاحتفاظ بقائمة نظيفة ومنظمة لبيانات تسجيل الدخول الخاصة بك، ويأتي مزودًا بنصائح مهمة حول الحفاظ على أمان كلمة مرورك في جميع الأوقات. وهو متوفر بتنسيقي Excel و PDF.

✅ لماذا ستحب هذا النموذج

سجل أسماء المستخدمين وكلمات المرور والمواقع الإلكترونية والملاحظات في جدول منظم.

اطبع قائمة كلمات المرور الخاصة بك للاستخدام دون اتصال بالإنترنت وللحفظ كنسخ

قم بتخصيص الأعمدة أو الفئات بناءً على احتياجاتك الشخصية أو احتياجات عملك.

نظم الإدخالات أبجديًا أو حسب الفئة للوصول السريع

احتفظ بسجل آمن ومركزي يمكنك تخزينه في وضع عدم الاتصال بالإنترنت

✨ مثالي لـ: المستخدمين العاديين وأصحاب الأعمال الصغيرة الذين يرغبون في الحصول على قائمة كلمات مرور قابلة للطباعة يمكنهم تخزينها بأمان في المنزل أو المكتب.

👀 حقيقة ممتعة: في فيلم Marx Brothers عام 1932 Horse Feathers، يحاول Groucho دخول حانة سرية ويُطلب منه إدخال كلمة المرور. بعد عدة محاولات خاطئة، ينجح أخيرًا في إدخال كلمة المرور "Swordfish"، والتي تتحول إلى نكتة متكررة في الفيلم. قبل ظهور الإنترنت بوقت طويل، سخرت هذه المشهد من فكرة الكلمات السرية التي تتحكم في الوصول. وهذا يدل على أن كلمات المرور كانت عملية ومضحكة على حد سواء منذ ما يقرب من قرن.

7. قالب سجل كلمات مرور Excel من Vertex42

عبر Vertex42

يعترف 60٪ من الأمريكيين بإعادة استخدام كلمات المرور عبر حسابات متعددة، مما يجعلهم أهدافًا سهلة لعمليات حشو بيانات الاعتماد وهجمات القوة الغاشمة. إنها عادة محفوفة بالمخاطر، غالبًا ما تنشأ عن صعوبة تذكر عدد كبير جدًا من كلمات المرور.

يساعدك نموذج سجل كلمات المرور في Excel من Vertex42 على تجنب إعادة استخدام كلمات المرور المحفوفة بالمخاطر من خلال توفير طريقة موثوقة لتسجيل جميع بيانات الاعتماد في مكان واحد آمن.

يأتي مهيأً مسبقًا بورقتي عمل لتتبع معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك عبر الحسابات، ويتوفر في الوضعين الرأسي والأفقي.

✅ لماذا ستحب هذا النموذج

سجل أسماء المستخدمين وكلمات المرور وأسماء مواقع الويب والملاحظات المخصصة في ملف واحد

اختر بين التخطيطات الرأسية والأفقية حسب تفضيلاتك.

اطبع السجل للاستخدام دون اتصال بالإنترنت أو احتفظ بنسخة محلية آمنة على جهازك.

قم بفرز وتنظيم كلمات المرور حسب الفئة أو نوع الحساب أو مستوى الأمان.

تتبع التحديثات والتغييرات باستخدام أعمدة قابلة للتحرير

✨ مثالي لـ: العاملون المستقلون والمستخدمون المنزليون وأصحاب الأعمال الصغيرة الذين يفضلون سجل كلمات مرور قابل للطباعة يستند إلى Excel يمكنهم تأمينه وتحديثه حسب الحاجة.

8. Password Keeper من TemplateLab

عبر TemplateLab

مع تزايد عدد الحسابات عبر الإنترنت، من المغري إعادة استخدام كلمات المرور، مما يعرض أمنك للخطر.

يوفر Password Keeper من TemplateLab حلاً بسيطًا لإدارة بيانات اعتماد الحسابات الشخصية والمشتركة في ورقة واحدة قابلة للطباعة. يتوفر هذا النموذج في مجموعة متنوعة من التنسيقات، مثل PDF، ويمكن استخدامه في برامج مثل Adobe Photoshop و Microsoft Word و PowerPoint.

✅ لماذا ستحب هذا النموذج

أدرج أسماء المستخدمين وكلمات المرور وأسماء مواقع الويب وملاحظات الحساب في مستند واحد

احتفظ بكلمات المرور الشخصية أو الخاصة بالمكتب في تنسيق مركزي يسهل الرجوع إليه.

اطبعها واحفظها بأمان للوصول السريع إليها عند الحاجة.

تجنب إعادة تعيين كلمات المرور بشكل متكرر باستخدام سجل واحد موثوق به.

قم بتخصيص التصميم ليناسب الاستخدام الشخصي أو الجماعي أو العائلي.

✨ مثالي لـ: الأفراد والمستقلون وفرق المكاتب الذين يحتاجون إلى قائمة كلمات مرور أساسية قابلة للطباعة لإدارة حسابات شخصية أو متعلقة بالعمل متعددة.

👀 حقيقة ممتعة: كان الجنود الرومان القدماء يستخدمون عبارات سرية تسمى "كلمات السر" للتعرف على الأصدقاء من الأعداء أثناء الدوريات الليلية.

9. متتبع إعادة تعيين كلمة المرور من Template.net

يساعد Password Reset Tracker من Template.net فرق تكنولوجيا المعلومات والمسؤولين على البقاء على اطلاع على طلبات إعادة التعيين وبروتوكولات الأمان.

يسجل هذا المتتبع كل طلب، مما يساعدك على الحفاظ على المساءلة وتشديد إجراءات الأمان. يمكن أيضًا تحريره في أداة محرر الذكاء الاصطناعي للموقع الإلكتروني، ويمكن للمستخدمين اختيار تنزيل هذا النموذج أو طباعته لاستخدامه الشخصي والمهني.

✅ لماذا ستحب هذا النموذج

سجل طلبات إعادة تعيين كلمة المرور مع التاريخ ومعرف المستخدم والحالة

تتبع خطوات التحقق وتأكد من متابعة كل طلب

سجل تفاصيل الإكمال من أجل سجلات التدقيق والمراجعات الأمنية

احتفظ بسجل مركزي للاستخدام الداخلي والمساءلة

حسّن سير عمل إدارة كلمات المرور عبر الأقسام

✨ مثالي لـ: فرق الدعم التقني ومسؤولي المكاتب والمديرين الذين يحتاجون إلى نظام مخصص لتتبع طلبات إعادة تعيين كلمات المرور وتحسين أمان كلمات المرور لجميع المستخدمين.

10. ورقة اسم المستخدم وكلمة المرور من Template.net

ورقة اسم المستخدم وكلمة المرور من Template.net هي حل بسيط للفرق الصغيرة التي تدير بيانات اعتماد مشتركة.

بدلاً من المخاطرة بمشاكل الوصول بسبب الملاحظات المتناثرة، تتيح لك هذه الورقة البسيطة تنظيم أسماء المستخدمين وكلمات المرور للأنظمة أو الأدوات الداخلية. كما أنها قابلة للتخصيص والتحرير بالكامل باستخدام أداة محرر الذكاء الاصطناعي المدمجة في الموقع.

✅ لماذا ستحب هذا النموذج

قم بإدراج أسماء المستخدمين وكلمات المرور وملاحظات الحساب في مستند واحد

استخدمها لأدوات المكتب المشتركة أو الأنظمة الداخلية أو بوابات العملاء

اطبعها واحفظها بأمان في بيئة ذات وصول خاضع للرقابة

قم بتحديث ومراجعة الإدخالات مع تغير بيانات الاعتماد بمرور الوقت

قلل من الارتباك من خلال توفير مصدر واحد موثوق للوصول للفريق

✨ مثالي لـ: الفرق الصغيرة ومديري المكاتب وموظفي تكنولوجيا المعلومات الذين يحتاجون إلى نموذج بسيط وقابل للطباعة لاسم المستخدم وكلمة المرور لإدارة الوصول إلى الحسابات الداخلية مجانًا.

حسّن مستوى أمان كلمات مرورك باستخدام القوالب المجانية

لقد مررنا جميعًا بهذه التجربة: إدخال كلمات مرور خاطئة على أمل تخمين الكلمة الصحيحة، لنجد أنفسنا محظورين من الدخول لعدة ساعات.

في مرحلة ما، من الحكمة أن تقبل أن إدارة جميع كلمات مرورك دون نظام يزيد فقط من خطر التعرض للاختراق وإضاعة الوقت.

من بين جميع الخيارات والمواقع الأخرى، تتميز قوالب ClickUp بمرونتها وميزات التعاون المدمجة فيها وقدرتها على إدارة أكثر من مجرد كلمات المرور.

سواء كنت ترغب في إنشاء متتبع مفصل لكلمات المرور أو إنشاء إجراءات تشغيلية قياسية للوصول، تساعدك قوالب ClickUp الجاهزة للاستخدام على تخصيص سير عملك.

هل أنت مستعد لوضع حد لمشكلة البحث عن كلمات المرور المنسية؟