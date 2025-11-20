لماذا الانتقال من عقلية ثابتة إلى عقلية نمو أصعب مما تعتقد

التحول من عقلية ثابتة إلى عقلية نمو كان موضة رائجة في السنوات القليلة الماضية.

العديد من المدونين المشهورين والمؤلفين وغيرهم من الخبراء الذين يشاركون في المؤتمرات قد استفادوا من الأبحاث الأكاديمية الرائعة التي أجرتها الأستاذة كارول دويك من جامعة ستانفورد وجعلوها جزءًا من أعمالهم.

ولكن، هل يمكن تحقيق عقلية النمو بالفعل؟ أم أن خطابًا ملهمًا ومحفزًا يكفي لدفعك إلى الأمام؟

دعونا نلقي نظرة فاحصة على ما تعنيه عقلية النمو حقًا وكيف يمكنك التخلص من العقلية الثابتة مرة واحدة وإلى الأبد.

الموقف المتصلب مقابل الموقف المتطور

العقلية الثابتة تتعلق بالحفاظ على الوضع الراهن. فأنت تعتقد أن سماتك ومهاراتك وقدراتك ستبقى كما هي مهما حدث. ولا تريد أن تبدو غبياً، لذا لا تجرب أي شيء جديد.

عقلية النمو تتطلب فهم أنه من خلال الممارسة والعمل الجاد والجهد يمكنك تحسين قدراتك وتعلم أشياء جديدة.

وهذا هو وصف دويك لذلك: "يعتقد الناس أن قدراتهم الأساسية يمكن تطويرها من خلال التفاني والعمل الجاد — فالذكاء والموهبة هما مجرد نقطة البداية. هذا الرأي يخلق حب التعلم والمرونة اللازمة لتحقيق إنجازات عظيمة."

ما نفتقده في عقلية النمو

1. الجهد وحده لا يكفي.

تركز معظم أعمال دويك على الطلاب وكيفية تعلمهم، خاصة في النظام المدرسي. أفضل المعلمين يدمجون طرقًا متنوعة لإشراك طلابهم، وعليك أن تفعل الشيء نفسه مع نفسك.

على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في تعلم لغة جديدة أو مهارة جديدة في العمل، فقد تضطر إلى تجربة عدة طرق مختلفة قبل أن تجد الطريقة المناسبة لك.

بالطبع، هذا يستغرق وقتًا.

اكتشاف أسلوبك في التعلم وإيجاد طرق لتكييفه مع هذا الأسلوب يتطلب الكثير من التفاني. لن يكفي بذل الجهد فقط. قد تحصل على الثناء لجهودك، ولكن هل تعلمت بالفعل؟

2. النمو هو رحلة.

في الرحلة، لا يسير كل شيء على ما يرام. أحيانًا تتجول، وتضيع، ثم تعود مرة أخرى. الأمر نفسه ينطبق على النمو.

العقلية النامية ستدرك ذلك وتتكيف مع الموقف. الأخطاء ليست ضارة. إنها جزء من عملية التعلم. أما العقلية الثابتة فستركز على الأخطاء والهفوات، بدلاً من تهيئة بيئة مواتية للتعلم بشكل أفضل.

3. العقلية الثابتة والعقلية النامية ليستا ثنائيتين.

لا يمكنك الانتقال تلقائيًا من عقلية ثابتة إلى عقلية نامية. ربما تكون لديك عقلية نامية في بعض المجالات وعقلية ثابتة في مجالات أخرى.

قد تظل عقليتك الثابتة كما هي، ولا ينبغي أن نخدع أنفسنا بالاعتقاد أنها ستزول. جزء من عقلية النمو هو الاعتراف بأن العقلية الثابتة قد تظل موجودة.

4. التركيز على الموافقة بدلاً من التعلم.

العقلية الثابتة تريد فقط الحصول على الإجابة الصحيحة، بدلاً من فهم كيفية عمل الأشياء وتطورها. العقلية الثابتة تريد الحصول على الموافقة أكثر من الخبرة. عندما تكون مدفوعًا بالموافقة بدلاً من التعلم، فمن المرجح أن تفشل عندما تتوقف الموافقة. العقلية النامية ترى ذلك كجزء من الخبرة.

مؤشرات تدل على أنك تقع في فخ العقلية الثابتة

إذا وجدت نفسك تفكر بهذه الطريقة تجاه الآخرين، فقد تكون عائدًا إلى العقلية الثابتة. تذكر أن العقلية النامية لا تتعلق بالجهد فقط، بل تتعلق أيضًا بكيفية إدراكك للموقف.

القلق. تصبح مفرط القلق بشأن موقف أو ظرف أو مشروع أو فرصة

السلبية تجاه التعليقات. هل تشعر بالهزيمة عندما تتلقى انتقادات؟ أم أنك ترغب في التعلم من تعليقاتهم وملاحظاتهم؟

الغيرة. ما هو شعورك تجاه أولئك الذين هم أكثر نجاحًا منك أو يحظون بمزيد من الثناء؟ هل تحكم عليهم بشكل عادل؟ كيف يمكنك أن تتعلم منهم؟

كيفية الانتقال من عقلية ثابتة إلى عقلية نمو

1. يجب تغيير العادات.

لكي تكون الشخص الذي يمارس الرياضة، عليك أن تمارسها أكثر. وهذا يعني أن عاداتك يجب أن تتغير. ولتوضيح مدى صعوبة ذلك، ما عليك سوى مقارنة عدد رواد الصالة الرياضية في شهر يناير مقارنة بشهر يوليو. ستلاحظ فرقًا كبيرًا في عدد الحاضرين. ولم تستمر هذه العادة لدى الكثير من الناس.

المشكلة؟ غالبًا ما نفكر في ما نريد القيام به بدلاً من التفكير في الخطوات التي تساعدنا على تحقيق ذلك. هذا مبدأ أساسي في نظام Get Things Done. يجب عليك تقسيم المهام الكبيرة إلى مهام أصغر وخطوات عمل لتنفيذها.

في بعض الأحيان، يتطلب تغيير العادة تحديد الخطوات الصغيرة اللازمة لتحويلها إلى واقع.

ClickUp مصمم بشكل مثالي لمساعدتك في اتخاذ الخطوات العملية. من السهل إنشاء المهام ومواعيد الاستحقاق وحتى المهام المتكررة لتبقى مهامك في مقدمة اهتماماتك.

مع ClickUp، سيكون لديك دائمًا مكان لتذكيراتك وملاحظاتك حول تقدمك وطرق لتقسيم أهدافك الكبيرة إلى مهام أصغر.

2. التركيز على الهوية قبل النتائج.

لنفترض أنك تريد ممارسة المزيد من التمارين لتصبح أقوى. ولكن النتائج لا تأتي بالسرعة التي تريدها فتفقد الأمل. لا تحقق الهدف فتستسلم.

الآن، لقد عدت إلى العقلية الثابتة. كانت النتيجة هي هدفك، وعندما لم تؤت العادات ثمارها، توقفت.

نعم، قد تكون هناك حالات يجب عليك فيها التوقف عن شيء ما أو الاستسلام. لكن انظر إلى نتائجك من منظور أعمق. هل كنت حقًا شخصًا يمارس الرياضة ويرفع الأثقال؟ هل كان هذا جزءًا أساسيًا من هويتك؟ لا. كنت تركز على النتائج أكثر من هويتك.

"النتائج تتعلق بما تحصل عليه. العمليات تتعلق بما تفعله. الهوية تتعلق بما تؤمن به"، يقول جيمس كلير في كتابه الجديد عن العادات.

الهوية تحدد من أنت. لكي تصبح العادات وعقلية النمو جزءًا لا يتجزأ من شخصيتك، يجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ من منظورك كشخص.

3. اعترف بالانتصارات الصغيرة.

سبب آخر يجعل من الصعب فهم عقلية النمو هو أننا نتوقع الكثير في وقت قصير. تذكر أن عقلية النمو والعقلية الثابتة ليستا ثنائيتين. الجميع في طور التغيير.

"أنا امرأة في طور التكوين. أنا أحاول مثل أي شخص آخر. أحاول أن أتعامل مع كل صراع وكل تجربة وأتعلم منها. الحياة ليست مملة أبدًا"، تقول أوبرا وينفري. هذه بالتأكيد عقلية نمو. لم تستقر على هويتها كشخص، كمنتج نهائي، حتى في خضم نجاحها الكبير.

لكي تتأقلم مع تقلبات عقلية النمو، يجب أن تتأقلم مع الانتصارات الصغيرة وتبني عليها. بعض الأيام ستكون أصعب من غيرها؛ وبعض الدقائق ستكون أصعب من غيرها.

تقبل عقلية النمو تلك الصعوبات إلى جانب المكاسب الصغيرة التي تجلبها.

في ClickUp، يمكنك تتبع إنجازاتك الكبيرة (الأهداف) مع تقسيمها إلى إنجازات أصغر (النتائج الرئيسية). احتفلوا كفريق واحد مع تقدمكم في العمل.

الخلاصة: الخطوات التالية لتبني عقلية النمو

عقلية النمو لا تعني إهمال مواهبك وقدراتك من أجل شيء جديد تمامًا في كل مرة. قد تكون ولدت مع اهتمامات وميول وخصائص معينة. لكن هذا لا يعني أن المهارات الجديدة بعيدة عن متناول يدك. هناك العديد من المهارات التي قد تناسب اهتماماتك ومواهبك والتي قد تخشى تنميتها.

لتحديدها، فكر في...

مخاوفك المتعلقة بحياتك المهنية، ونجاحك أو عدم نجاحك.

النتائج التي تريدها وما إذا كنت على استعداد لتكون هذا النوع من الأشخاص.

كيف تتعلم من إخفاقاتك

هل تجد صعوبة في تبني عقلية النمو؟ ما الذي يعيقك؟ ما هي الأنماط القديمة التي تعود إليها؟