استطلاع: المخاطر المذهلة للحوكمة والثغرات الأمنية المتعلقة بانتشار الذكاء الاصطناعي

إن إمكانات الذكاء الاصطناعي هائلة، ولكن بالنسبة للعديد من قادة تكنولوجيا المعلومات، أصبح الأمر كابوسًا من حيث الامتثال والأمن. لكشف هذه الفجوة، أجرينا استطلاعًا شاملاً شمل أكثر من 200 من العاملين في مجال المعرفة.

تكشف نتائجنا أن المؤسسات تستثمر بكثافة، ولكن غالبًا دون الحواجز الوقائية اللازمة، مما يؤدي إلى مخاطر أمنية مذهلة وعواقب أخرى لتوسع الذكاء الاصطناعي.

النتائج الرئيسية من استطلاعنا:

79. 6٪ من الفرق تفتقر إلى سياسة واضحة بشأن أدوات الذكاء الاصطناعي غير المصرح بها

60٪ من الموظفين يعترفون باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي غير المصرح بها، و 68٪ من القادة على علم بذلك

في 44٪ من الفرق ، لا يوجد أي شخص مسؤول رسميًا عن عواقب النتائج السيئة للذكاء الاصطناعي

أكثر من 42٪ من الشركات غير واثقة من أنها ستجتاز تدقيق أمان الموردين اليوم

هذا التوسع في الذكاء الاصطناعي ليس فقط غير فعال؛ بل إنه يمثل خطرًا كبيرًا على الأمن والمساءلة.

يكمن الحل في اعتماد ذكاء اصطناعي آمن وموحد وقابل للتدقيق، مدعومًا بمعايير ناشئة مثل ISO 42001—أول معيار دولي مخصص لأنظمة إدارة الذكاء الاصطناعي (AIMS).

تفخر ClickUp بكونها من بين أول المنصات التي حصلت على شهادة ISO 42001. تثبت هذه الشهادة الصارمة التزامنا بممارسات الذكاء الاصطناعي الآمنة والشفافة والأخلاقية في جميع حلولنا. من خلال تلبية متطلبات ISO 42001، يضمن ClickUp استفادة مؤسستك من الذكاء الاصطناعي المبتكر والمتوافق مع المعايير. توفر شهادتنا ضمانًا قابلًا للتحقق من أن بياناتك وسير عملك محميون بأعلى المعايير في الصناعة. مع ClickUp، يمكنك الوثوق في أن عملك المدعوم بالذكاء الاصطناعي يخضع لإدارة مسؤولة، مما يمنحك ميزة تنافسية في المشهد الرقمي الحالي.

لماذا يمثل الذكاء الاصطناعي غير المصرح به تهديدًا لمؤسستك

تعد الانتهاكات الجسيمة لحوكمة البيانات والامتثال نتائج مباشرة لاستخدام الذكاء الاصطناعي غير المصرح به: 60٪ من العمال يعترفون باستخدام الذكاء الاصطناعي غير المصرح به للحصول على السبق في مهام العمل.

التكلفة لا تقتصر على الغرامات المحتملة فحسب، بل تشمل أيضًا تآكل الثقة، وتعرض أمن البيانات للخطر، وفقدان السيطرة بشكل جذري على أصولك الرقمية

وينبع ذلك من نهج فوضوي وغير منظم تجاه الذكاء الاصطناعي — دون وجود إطار عمل منظم لإدارة الذكاء الاصطناعي:

49. 8٪ من العاملين يصفون سياسة الذكاء الاصطناعي لفريقهم بأنها "الغرب المتوحش"

29.8٪ أخرى تعمل في ظل نهج "لا تسأل، لا تخبر" المحفوف بالمخاطر

مخطط بياني لنهج سياسة الذكاء الاصطناعي للفريق

يدرك القادة وجود هذه المخاطر، لكنهم يفتقرون إلى الموارد اللازمة لمعالجتها:

33. 17٪ يعتقدون أن فريقهم ليس استثناءً من هذه الانتهاكات

35. 12٪ يقولون إن فريقهم من غير المرجح أن يكون استثناءً

لمكافحة هذا التهديد الكامن وراء انتشار الذكاء الاصطناعي، يحتاج قادة تكنولوجيا المعلومات إلى استراتيجية استباقية لإدارة الذكاء الاصطناعي، وليس حظرًا شاملاً. إن وضع نهج لتخفيف المخاطر يتماشى مع أطر عمل مثل ISO 42001 أمر بالغ الأهمية لتحقيق التوازن بين الابتكار والرقابة.

الذكاء الاصطناعي بدون مساءلة هو مقامرة على الامتثال

يؤدي هذا النقص في التحكم إلى نقص مخيف في المساءلة وخوف حقيقي من أن يفاجئ العملاء أو الهيئات التنظيمية الشركات دون أن تكون مستعدة. بدون حوكمة مسؤولة واضحة للذكاء الاصطناعي، تواجه الشركات مخاطر متزايدة تتعلق بالامتثال للذكاء الاصطناعي ونقص في إمكانية تتبع القرارات التي يتم اتخاذها باستخدام الذكاء الاصطناعي.

بالنسبة للعواقب غير المقصودة للنصائح السيئة أو النتائج المتحيزة من الذكاء الاصطناعي، يقول 44٪ من الفرق أنه لن يكون هناك أي شخص مسؤول رسميًا.

بالإضافة إلى هذه الحقيقة المقلقة، يجعل توسع الذكاء الاصطناعي من المستحيل تقريبًا تتبع قرارات الذكاء الاصطناعي، وإثبات الاستخدام الأخلاقي، أو حتى اجتياز تدقيق أمني بثقة.

أكثر من 42٪ من الفرق غير واثقة من أنها ستجتاز تدقيقًا لممارسات الذكاء الاصطناعي الآمنة اليوم.

رسم بياني شريطي لثقة الفريق ومسؤوليته عن عمليات تدقيق الذكاء الاصطناعي الآمنة

لم تعد الحوكمة الاستباقية للذكاء الاصطناعي اختيارية. توفر معايير مثل ISO 42001 إطارًا مهمًا للشفافية والمساءلة، مما يواجه بشكل مباشر مخاطر عدم الامتثال الناجمة عن انتشار الذكاء الاصطناعي.

تمكين موظفيك دون التضحية بالأمن

يستفيد الموظفون من الذكاء الاصطناعي لأنه يعزز إنتاجيتهم بشكل حقيقي. إن محاولة حظره تمامًا ستؤدي إلى خلافات داخلية واستمرار انتشار الذكاء الاصطناعي في تكنولوجيا المعلومات غير المصرح بها. بدلاً من ذلك، يجب على المؤسسات تمكين اعتماد الذكاء الاصطناعي بشكل آمن من خلال سياسات واضحة وممارسات أخلاقية للذكاء الاصطناعي والشفافية في استخدام أدوات الذ

يتوقع 82٪ من القادة أن يتقدم الموظفون بشكاوى إذا تم حظر مواقع الذكاء الاصطناعي غير المصرح بها ببساطة.

أولويات العمال واضحة:

42. 44٪ يعطون الأولوية للسرعة والكفاءة

14. 63٪ يعطون الأولوية لسياسة الشركة والأمن

42. 93٪ يعطون الأولوية لكليهما

رسم بياني لأولويات العمال فيما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي

إنهم يطالبون بحل لا يفرض التنازل بين السرعة والأمان.

الحل المثالي يخفي تعقيدات جميع نماذج اللغة الكبيرة (LLM) الخلفية في اتفاقية واحدة مع مورد واحد. يتعامل المورد، من خلال عقوده وتطبيقه، مع كل تعقيدات وضع معيار واحد للذكاء الاصطناعي. لا داعي للقلق بشأن كل تفاصيل نماذج اللغة الكبيرة (LLM) أو النماذج. إنه أمر رائع للغاية.

وهذا يؤكد الحاجة الماسة إلى أداة موثوقة وموحدة تبسط إدارة الذكاء الاصطناعي لفرق تكنولوجيا المعلومات والأمن، مما يسمح للفرق بالابتكار دون إدخال مخاطر غير مقبولة.

من الفوضى إلى الامتثال

عصر التوسع غير المنضبط للذكاء الاصطناعي يقترب من نهايته. حان الوقت لإعادة القوة إلى تكنولوجيا المعلومات:

❌ توقف: الاعتماد على اعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي المخصصة والأمل في الأفضل، مما يسمح لتوسع الذكاء الاصطناعي بخلق نقاط عمياء غير قابلة للإدارة في الامتثال.

❌ توقف: تطبيق حظر شامل على الذكاء الاصطناعي الذي يعيق الإنتاجية ويؤدي إلى ظهور تكنولوجيا المعلومات غير الرسمية.

❌ توقف: تقييم أدوات الذكاء الاصطناعي المخصصة لفرق مختلفة، مما يجعل الحوكمة الفعالة شبه مستحيلة.

✅ البداية: تنفيذ منصة ذكاء اصطناعي موحدة تتكامل بسلاسة مع سير العمل الحالي وتوفر الاستعداد اللازم للتدقيق، وضوابط المخاطر، والإشراف على الامتثال التنظيمي — وهي جميعها ركائز أساسية لأطر حوكمة الذكاء الاصطناعي الحديثة

✅ البداية: إعطاء الأولوية لأمن الذكاء الاصطناعي منذ البداية. قم بدمج تدابير أمنية قوية في استراتيجية الذكاء الاصطناعي الخاصة بك منذ اليوم الأول، بدلاً من التعامل معها كأمر ثانوي.

✅ البداية: إعطاء الأولوية لحلول الذكاء الاصطناعي التي توفر أمانًا على مستوى المؤسسات ومساءلة قابلة للتدقيق، مثل تلك التي تتوافق مع ISO 42001.

وهذا هو بالضبط السبب في أن ClickUp مصمم بشكل مختلف. نحن ندرك أن قادة تكنولوجيا المعلومات يحتاجون إلى أكثر من مجرد أداة أخرى للذكاء الاصطناعي؛ فهم بحاجة إلى نظام شامل لإدارة الذكاء الاصطناعي مصمم للقضاء على التوسع العشوائي وضمان ال

حصلت ClickUp الآن على شهادة ISO 42001، مما يضع معيارًا جديدًا للذكاء الاصطناعي الموثوق به في مكان العمل. توفر هذه الشهادة ضمانًا قابلًا للتحقق من أن منصتنا توفر أمان البيانات والمساءلة وممارسات الذكاء الاصطناعي المسؤولة التي يحتاجها قادة تكنولوجيا المعلومات بشدة، والتي يتم توفيرها من خلال إطار عمل موثوق به لإدارة الذكاء الاصطناعي يفي بمعايير الامتثال التنظيمية العالمية.

الطريق إلى الأمام

يمثل انتشار الذكاء الاصطناعي حدودًا خطيرة للمؤسسات الحديثة، خاصةً لقادة تكنولوجيا المعلومات فيها.

في رأيي، كلما قل عدد الموردين، كان ذلك أفضل... فكل مورد يضيف وقتًا وإضافات وتكاليف وتعقيدات. هذا أمر مزعج.

وإليك السبب: تظهر أبحاثنا أن الموظفين يلجأون إلى الذكاء الاصطناعي غير المصرح به لزيادة الإنتاجية. ومع ذلك، فإن النقص المذهل في المساءلة والاستعداد للتدقيق يعرض شركتك لكارثة في مجال الامتثال والأمن.

إليك ما يجب عليك فعله: الطريق إلى الأمام ليس التقييد، بل التحكم الاستراتيجي. الحل هو دمج الذكاء الاصطناعي في منصة واحدة موحدة توفر كلاً من الإنتاجية التي يطلبها الموظفون والحوكمة على مستوى المؤسسة التي يحتاجها القادة.

إليك حل ClickUp: تم تصميم ClickUp للقضاء على توسع الذكاء الاصطناعي. باعتبارنا إحدى أول المنصات التي حصلت على شهادة ISO 42001، فإننا نقدم أكثر من مجرد ذكاء اصطناعي قوي؛ نحن نوفر نظام إدارة ذكاء اصطناعي قابل للتحقق. تضمن هذه الشهادة أن ClickUp يوفر الأمان والمساءلة والإطار المسؤول لتحويل الفوضى إلى ميزة استراتيجية موثوقة.

ملاحظة حول منهجية البحث: تم جمع البيانات المستخدمة في هذا التقرير على مدار أسبوعين في أواخر يوليو 2025. تم إجراء الاستطلاع، الذي يتألف من 10 أسئلة متعددة الخيارات، بشكل مجهول على أكثر من 200 مشارك. يمثل المشاركون مزيجًا متوازنًا من الأدوار المهنية، من القيادات التنفيذية والمديرين إلى العاملين في مجال المعرفة الفردية ورجال الأعمال. للحصول على المنهجية الكاملة والنتائج التفصيلية، يرجى الاتصال بـ research@clickup.com.