قوالب مجانية لجداول اللوحات لتبسيط التخطيط الكهربائي

في الولايات المتحدة، يموت حوالي 1000 شخص كل عام بسبب حوادث متعلقة بالكهرباء، بينما يصاب حوالي 30000 شخص بجروح غير مميتة.

بصفتك مدير مشروع بناء، أنت مسؤول عن تقليل المخاطر الكهربائية من خلال إنشاء جداول زمنية دقيقة للوحات. ولكن لنكن صادقين، القيام بذلك يدويًا ليس بالأمر السهل.

يتطلب إنشاء جدول لوحات الكثير من الجهد والخبرة والاهتمام بالتفاصيل. ولا تنتهي الصعوبات عند هذا الحد، فمن الضروري تحديث الجدول بانتظام، وهو أمر معقد للغاية، خاصة في المواقع التي تحتوي على دوائر ولوحات متعددة. باختصار، بدون نقطة انطلاق قوية، يكون إنشاء جدول لوحات وإدارته أمرًا صعبًا للغاية.

إليك 11 نموذجًا مجانيًا لجداول اللوحات الكهربائية لمراقبة الأحمال الكهربائية ومنع الحوادث.

ما هي قوالب جداول اللجان؟

جدول اللوحات هو مستند يحتوي على تفاصيل الدوائر الكهربائية والقواطع والفتلات والأحمال الكهربائية والمكونات الأخرى داخل اللوحة الكهربائية. يوفر معلومات أساسية عن تكوين اللوحة وتوزيع الأحمال وتدابير السلامة، مما يساعد الكهربائيين والمهندسين على تحديد الدوائر الكهربائية بسرعة وإجراء الصيانة واستكشاف الأعطال وإصلاحها.

قالب جدول اللوحات الكهربائية هو مورد مهيأ مسبقًا يساعد مديري المشاريع والكهربائيين والمهندسين على إنشاء جداول دقيقة للوحات. يتيح لهم إدخال التفاصيل الأساسية المتعلقة باللوحات، مثل رقم الدائرة وقيمة الحمل وأرقام القواطع للأقسام التي تخدمها الدائرة، مما يسهل إنشاء جدول اللوحات وإدارته.

ما الذي يجعل نموذج جدول اللجان جيدًا؟

في الولايات المتحدة، يعد القانون الوطني للكهرباء (NEC) مجموعة من معايير السلامة والإرشادات التي تنظم تصميم الأنظمة الكهربائية وتركيبها وصيانتها. على الرغم من أنه لا يوفر تنسيقًا قياسيًا لجدول اللوحات، إلا أن هناك بعض الجوانب التي يجب أن تبحث عنها في القالب للتأكد من أنه مناسب للاستخدام:

تصميم واضح: حدد بسرعة الدوائر الكهربائية والأحمال والقواطع الكهربائية وتصنيفات الجهد دون أي لبس

الشمولية: تسجيل كل التفاصيل المهمة، بما في ذلك توزيع الحمل والتيار الكهربائي المعلومات المهمة: اكتشاف الدوائر المثقلة بسرعة من خلال معلومات الطور والحمل والجهد لكل قسم

مساحة للتوسعة: اترك مساحة لمستقبلات التوصيلات لتقليل تكاليف إعادة التصميم

تنسيق مرن: يمكن تحويلها بسهولة إلى ملفات PDF أو جداول بيانات للوصول إليها في الموقع

نظرة عامة على قوالب جداول اللوحات المجانية

11 نموذج لجدول اللوحات

تحقق من قوالب جدول اللوحات الكهربائية المجانية من ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، ومنصات أخرى تساعدك على ضمان أقصى درجات السلامة الكهربائية:

1. قالب إجراءات التشغيل القياسية لصيانة اللوحات الكهربائية من ClickUp

قم بتوحيد عملية صيانة اللوحات الكهربائية باستخدام نموذج إجراءات التشغيل القياسية لصيانة اللوحات الكهربائية من ClickUp

هل تبحث عن نموذج لتبسيط إدارة جدول اللوحات الكهربائية لفريقك؟ يوفر نموذج إجراءات التشغيل القياسية لصيانة اللوحات الكهربائية من ClickUp دليلًا تفصيليًا لتحديد الدوائر الكهربائية وعملية إدارة اللوحات الكهربائية بالكامل، بدءًا من عمليات الفحص وحتى التوثيق.

يتيح لك جدولة الصيانة وإنشاء مهام متكررة وإدارة مخزون قطع الغيار وضمان فحص اللوحات الكهربائية بشكل منهجي لمنع الأعطال أو انتهاكات القواعد

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

جدولة عمليات الفحص الروتينية والإصلاحات الطارئة من خلال أتمتة المهام

قم بتعيين أدوار الصيانة وتتبع المسؤوليات من خلال الحقول المخصصة

حافظ على سجلات الامتثال للسلامة وقم بإنشاء تقارير الصيانة

تصور المهام القادمة باستخدام عرض التقويم أو عرض جانت

مثالي لـ: مديرو المرافق والمقاولون والكهربائيون الذين يحتاجون إلى سير عمل صيانة منظم وتتبع الامتثال للوحات كهربائية متعددة في المواقع التجارية أو الصناعية.

إليك ما قاله Long Nguyen Vu، باحث ما بعد الدكتوراه في كلية الهندسة الإلكترونية بجامعة Soongsil في سيول، عن استخدام ClickUp:

بفضل التزامن بين الأفراد، ساعدنا ClickUp في العمل على تصميم وسير عمل موحدين. ونتيجة لذلك، تمكن كل عضو من رؤية مهامه بشكل أكثر وضوحًا لتحقيق الهدف الرئيسي لفريقنا. كما لم تكن هناك إجراءات نمطية بين الأعضاء لأننا اتفقنا جميعًا على واجهة مبسطة وموحدة.

2. قالب مخطط مشروع ClickUp

أنشئ مسارًا منظمًا لجدولة اللوحات الكهربائية باستخدام قالب ClickUp Project Planner

على الرغم من تعدد استخداماته، فإن قالب ClickUp Project Planner يتكيف بسهولة مع جدولة اللوحات ومشاريع التركيبات الكهربائية.

يوفر عرضًا شاملاً لمراحل مشروعك، بحيث يمكنك تخطيط كل مرحلة وتعيين المهام وتحديد أفضل وقت لبدء الأعمال الكهربائية.

تصور التبعيات، وقم بإدارة الجداول الزمنية، وحافظ على لوحة التحكم الخاصة بك مثبتة على المسار الصحيح من التصنيع إلى موازنة الحمل النهائية.

هذا النموذج هو الأفضل للإشراف على دورة حياة المشروع بالكامل — من التخطيط إلى تركيب اللوحات — بينما يركز نموذج SOP بشكل أكبر على سير عمل صيانة اللوحات المتكررة.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

اختر من بين مجموعة من طرق العرض — كانبان ولوحة وقائمة — وتعاون مع أعضاء فريقك

حدد تواريخ الاستحقاق والتبعيات ومستويات الأولوية للمهام

قم بإدارة المقاولين من الباطن والموردين والاتصالات مع العملاء بسلاسة

بسّط مشاركة المستندات وإدارة المرفقات

مثالي لـ: مقاولي الأعمال الكهربائية ومديري المشاريع الذين يديرون مشاريع تركيب أو ترقية لوحات متعددة المراحل مع أعضاء فريق متعددين واحتياجات جدولة معقدة.

92% من الموظفين يستخدمون طرقًا غير متسقة لتتبع المهام، مما يؤدي إلى فقدان القرارات وتأخير التنفيذ.

3. قالب جدول لوحة بيانات Excel من TemplateLab

عبر TemplateLab

قالب جدول لوحة بيانات Excel من TemplateLab مثالي لتتبع لوحات الكابلات منخفضة الجهد أو المنظمة، مثل أجهزة الإنذار الأمنية والهواتف وكاميرات المراقبة. يوفر ورقة نظيفة وقابلة للتحرير لتوثيق الدوائر الكهربائية وتخصيص القواطع وتفاصيل اللوحة.

على عكس قوالب Word، تساعدك هذه القوالب على حساب إجمالي أحمال اللوحات تلقائيًا وتنظيم توزيع المراحل باستخدام أدوات جداول البيانات المألوفة.

صُممت هذه القوالب بناءً على منطق جداول البيانات المألوف، مما يضمن قيام الكهربائيين بتسجيل جميع المعلومات الأساسية دون الحاجة إلى برامج متخصصة. تساعد الصيغ المعدة مسبقًا وخلايا الإدخال في الحفاظ على الاتساق، في حين أن الهيكل مرن بما يكفي لاستيعاب التخطيطات المخصصة لأنواع مختلفة من اللوحات.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

سجل أرقام الدوائر والأحمال وأحجام الأسلاك وتفاصيل الطور بوضوح

احسب تلقائيًا إجمالي الأحمال لكل مرحلة واستخدام سعة اللوحة

قم بتعديل أو توسيع جداول اللوحات بسرعة مع تطور المشاريع

قم بتصدير الجداول الزمنية وطباعتها لتوثيق الموقع أو الحصول على التراخيص

مثالي لـ: الكهربائيون والمهندسون الذين يقومون بإنشاء جداول زمنية مفصلة وقابلة للتحرير والطباعة للوحات الكهربائية للمواقع السكنية أو التجارية أو الصناعية.

💡 نصيحة احترافية: قم بتمييز الأنظمة الهامة مثل أجهزة إنذار الحريق والإضاءة الطارئة أو المعدات الأساسية بوضوح في جدول اللوحة. وهذا يضمن التعرف عليها بسرعة وإعطائها الأولوية أثناء الصيانة.

4. قالب جدول اجتماعات Microsoft Word من TemplateLab

عبر TemplateLab

تسهل قالب جدول اللوحات الكهربائية من Microsoft Word بواسطة TemplateLab عملية تسجيل وتنظيم معلومات اللوحات الكهربائية. تم تصميم هذا القالب مسبقًا بشكل واضح للوحات 1Ø، مع هيكل مبسط مثالي للاحتياجات السكنية، مثل توثيق أحمال القواطع الكهربائية والتحديثات السريعة في الموقع.

هذا النموذج القابل للتكيف مناسب لمختلف الأنظمة الكهربائية ومثالي لإنشاء تخطيطات لوحات سريعة وواضحة عندما يلزم التقاط البيانات في الموقع أو مشاركتها أثناء عمليات التفتيش الميدانية. يضمن هيكله البسيط سهولة الكتابة والتحرير والتنسيق مع توفير مرونة كافية للتكيف مع تكوينات اللوحات المختلفة.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

اكتب مهام الدوائر ومعرّفات اللوحات وأوصاف الأحمال بسهولة

قم بتنسيق الجداول الزمنية لتناسب تقارير الموقع القياسية أو تقديم التصاريح

يدعم وضع علامات واضحة لفرق الصيانة أو الفحص

استخدمها دون الحاجة إلى الإنترنت أو برامج ثقيلة

مثالي لـ: المقاولون والفنيون الذين يفضلون تنسيق مستند بسيط وقابل للطباعة لتسجيل جداول اللوحات في الموقع والرجوع إليها.

5. نموذج جدول اجتماعات Microsoft Word 1Ø من TemplateLab

عبر TemplateLab

صُمم قالب جدول اللوحات 1Ø من Microsoft Word بواسطة TemplateLab خصيصًا للوحات أحادية الطور (1Ø)، وهو يعمل على تحسين التوثيق للتركيبات الكهربائية السكنية والتجارية الصغيرة. يتميز بتصميم خاص بالطور الأحادي مع أقسام مخصصة لمعرفات الدوائر وأحجام القواطع وقيم الأحمال وتصنيفات الجهد.

تم تصميم هذا الإصدار خصيصًا للاستخدام المنزلي والتجاري الخفيف، مع حقول وتخطيط مهيأ خصيصًا لأنظمة 1Ø — وهو مثالي للمهام الصغيرة التي لا تتطلب تتبع متعدد المراحل أو حسابات تلقائية.

القالب قابل للتخصيص بدرجة عالية، مما يتيح لك إدخال التفاصيل ذات الصلة بنظامك وتحديثها بسهولة. علاوة على ذلك، يدعم التنسيق السهل التحرير التحديثات السريعة مع تقدم المشاريع، مما يضمن التزام الكهربائيين بالقواعد التنظيمية وحسن تنظيمهم دون الحاجة إلى التبديل إلى برامج معقدة.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

احصل على وصول سهل إلى إضافة فترات احتياطية ومستقبلية للدوائر

سجل حسابات الأحمال والتحديثات عند إضافة أو تعديل الدوائر

اطبع جداول واضحة لعمليات الفحص أو تسليم المهام للعملاء

خصص التصميم للمنازل أو المكاتب أو المباني التجارية الصغيرة

مثالي لـ: الكهربائيون الذين يقومون بتوثيق اللوحات الكهربائية أحادية الطور في المنازل أو المكاتب الصغيرة أو متاجر البيع بالتجزئة من أجل أعمال التركيب أو الصيانة السريعة.

6. قالب ملصقات اللوحات الكهربائية من Google Sheets بواسطة Workyard

عبر Workyard

يعد قالب ملصقات اللوحات الكهربائية في جداول بيانات Google من Workyard موردًا مجانيًا آخر لجدولة اللوحات بشكل فعال. يمكن الوصول إليه من أي مكان ويدعم التحديثات التعاونية أثناء عمليات التثبيت أو الفحص.

على عكس نموذج Excel، هذا النموذج قائم على السحابة ومثالي للفرق التي تقوم بتحديث الجداول الزمنية مباشرة في الموقع، خاصة عند التعاون عن بُعد أو عبر مواقع العمل.

بفضل الحقول القابلة للتعديل لرقم الدائرة ووصف الحمل والموقع وحجم القاطع، تضمن هذه القوالب الوضوح والأمان من خلال منع وجود تفاصيل غير صحيحة أو مفقودة في اللوحة. علاوة على ذلك، تتوافق القوالب مع القانون الوطني للكهرباء (NEC) ويمكن تنزيلها بعدة تنسيقات رقمية متعددة الاستخدامات، مثل Excel وWord وPDF.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

أضف تفاصيل مثل أسماء الدوائر والمفاتيح والجهد الكهربائي والتيار الكهربائي وما إلى ذلك.

أنشئ ملصقات واضحة واحترافية لجميع دوائر اللوحات

اضبط التخطيطات بسهولة للوحات الصغيرة أو اللوحات الفرعية أو لوحات التوزيع الكاملة

حافظ على تنظيم أوصاف القواطع الكهربائية وإمكانية البحث عنها باستخدام الترميز اللوني والفرز

مثالي لـ: مقاولي الأعمال الكهربائية وفرق المشاريع التي تعمل على توحيد ممارسات وضع العلامات في الأعمال السكنية أو التجارية.

أفادت المصانع التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتعزيز إجراءات السلامة لديها عن انخفاض كبير في الحوادث، تراوح بين 15% و20%.

7. قالب جدول لوحة كهربائية 3Ø من pdfFiller

عبر pdfFiller

قد تكون إدارة نظام كهربائي ثلاثي الطور أمرًا صعبًا. ومع ذلك، فإن نموذج جدول اللوحات الكهربائية 3Ø من pdfFiller يجعل العملية أسهل وهو مصمم خصيصًا للأنظمة الكهربائية ثلاثية الطور (3Ø)، ويوفر تنسيقًا منظمًا لتوثيق الأحمال.

تتضمن القالب أقسامًا واضحة لكل مرحلة، مع حقول مفصلة للمفاتيح الكهربائية، وتصنيفات الحمل، والجهد الكهربائي. وهي مناسبة بشكل مثالي لتوثيق توازن الطاقة عبر الأنظمة ثلاثية الطور، ومثالية للمباني متوسطة الحجم ولوحات التبديل حيث دقة توزيع الحمل أمر بالغ الأهمية.

التصميم بديهي، حيث توجد المعلومات المهمة، مثل تفاصيل الإضاءة والدوائر الكهربائية، منظمة على الجانب الأيسر، وهو مثالي للاستخدام في جداول لوحات المفاتيح الكهربائية.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

قم بإدارة توزيع الحمل المتوازن عبر ثلاث مراحل بدقة

املأ الجداول رقميًا أو اطبعها لتحديثها يدويًا في الميدان من خلال

قم بتوثيق الأحمال وحجم القواطع ومعرفات الدوائر والمعدات التي يتم خدمتها

ضمان الامتثال لمعايير المباني التجارية

مثالي لـ: المهندسون الكهربائيون والمقاولون الذين يديرون أنظمة توزيع الطاقة ثلاثية الطور في المنشآت التجارية أو الصناعية أو التصنيعية.

8. نموذج جدول اللوحات الصناعية من Template. Net

تم تصميم نموذج جدول اللوحات الصناعية من Template.net للمرافق الكبيرة التي تتطلب توثيقًا شاملاً. ويشمل معلومات مفصلة عن الدوائر الكهربائية وتصنيفات أجهزة الحماية وأنواع المعدات المتصلة وحسابات تيار الأعطال، وهو مثالي للحفاظ على الامتثال للوائح التنظيمية.

يضمن هذا النموذج التفصيلي الامتثال للوائح التنظيمية ويبسط جداول الصيانة للأنظمة الكهربائية المعقدة التي غالبًا ما توجد في مصانع التصنيع أو المصافي أو مراكز البيانات. كما يتيح لك سرد أسماء الغرف والأجهزة وقيم الأحمال التفصيلية لكل دائرة، بينما يساعد التصميم الواضح في الحفاظ على الدقة عند إدارة دوائر ومعدات متعددة.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

تلبية احتياجات اللوحات الكهربائية الثقيلة وذات السعة الكبيرة

قم بتضمين حقول لأنواع الأحمال ودوائر الطوارئ ومفاتيح التحويل

دعم تخطيط الصيانة من خلال تتبع الدوائر المنظمة

قم بالتصدير للحصول على الموافقات الهندسية أو التصاريح أو عمليات التدقيق الداخلية

مثالي لـ: مديرو المصانع وكهربائيو المنشآت الذين يقومون بصيانة لوحات صناعية كبيرة عالية السعة مع آلات ومعدات ثقيلة.

9. نموذج جدول اللوحات الكهربائية التجارية من Template. Net

صُمم قالب جدول اللوحات الكهربائية التجارية من Template.net للمباني التجارية، وهو ينظم الدوائر المتعددة بشكل منظم. وقد صُمم للمساعدة في تتبع دائرة واحدة في كل مرة، إلى جانب الحمل وحجم القاطع وتفاصيل الطور.

ستجد حقولًا لمعرف اللوحة والتصنيف وأحمال الدائرة وتخصيص المراحل والملاحظات، مما يساعد الفرق على توصيل الإعدادات بوضوح للعملاء والمفتشين وفرق الصيانة. يعد تنسيقه البسيط مثاليًا للفنيين الذين يتعاملون مع التحديثات المتكررة أو الجولات التفقدية أو عمليات التسليم للمباني التجارية مثل أبراج المكاتب والفنادق ومراكز التسوق.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

سجل جداول الأحمال التجارية بهيكل متسق

تكيف بسهولة مع أنواع المباني المختلفة وأحجام المشاريع

قم بتوحيد وثائق اللوحات الخاصة بحزم التسليم أو التصاريح

سرّع التعاون بين المقاولين العامين والمقاولين من الباطن والاستشاريين

مثالي لـ: مديرو العقارات والمقاولون والكهربائيون الذين يقومون بتوثيق الأنظمة الكهربائية في المباني المكتبية والمراكز التجارية والفنادق والمساحات التجارية.

10. نموذج جدول لوحة طاقة مركز البيانات من Template. Net

يساعد نموذج جدول لوحة الطاقة لمركز البيانات من Template.Net في إدارة توزيع الطاقة في مراكز البيانات. ويشمل أقسامًا مخصصة لمنافذ البيانات وأحمال الطاقة وتصنيفات الجهد لتتبع أي منفذ يتصل بأي دائرة وكمية الطاقة التي يستهلكها كل منها.

يضمن التصميم المنظم توثيق أحمال الطاقة الرئيسية وأنظمة النسخ الاحتياطي والدوائر الاحتياطية بدقة أثناء عمليات التدقيق والصيانة أو انقطاع التيار الكهربائي. ونتيجة لذلك، تعد هذه الأداة عملية لمديري مراكز البيانات والكهربائيين الذين يتعاملون مع معدات حساسة وكبيرة الحجم.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

ركز على وثائق توزيع الطاقة عالية الموثوقية

نظم الأحمال الحرجة وأنظمة النسخ الاحتياطي ودوائر التكرار

تبسيط إدارة دوائر الطاقة عالية الكثافة في الحوامل

تتبع توازن الحمل عبر لوحات متعددة

مثالي لـ: مديري مراكز البيانات ومهندسي البنية التحتية ومستشاري الكهرباء الذين يتعاملون مع أنظمة الطاقة عالية الكثافة والحمولة الحرجة.

11. نموذج جدول لوحة أحادية الطور من Schedule Templates

عبر قوالب الجداول

يعد نموذج جدول اللوحة أحادية الطور من Schedule Templates مثاليًا للمنازل أو المساحات التجارية الصغيرة، حيث يراقب تفاصيل اللوحات الفرعية أحادية الطور. وهو يسرد بوضوح كل دائرة أحادية الطور، وتصنيف القاطع، وقيمة الحمل، والأجهزة المتصلة، مما يجعله مثاليًا للتركيبات السريعة، والإصلاحات الصغيرة، أو عمليات الفحص السكنية.

يعمل التصميم على تبسيط العمليات والصيانة، مما يتيح للمستخدمين اكتشاف المشكلات وإدارة الأحمال دون أي ارتباك. وهو مثالي للكهربائيين الذين يحتاجون إلى مستند بسيط وقابل للطباعة لإجراء فحوصات وإصلاحات سريعة على الأنظمة أحادية الطور.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

إدارة تفاصيل القواطع وقيم الأحمال وملصقات المعدات

اسمح بإجراء تعديلات سريعة للتغييرات الطفيفة في النظام الكهربائي

دعم جداول نظيفة وقابلة للطباعة للاستخدام في الموقع

عزز السلامة من خلال سرد جميع الدوائر الكهربائية المتصلة بوضوح

مثالي لـ: كهربائيي المنازل والمثبتين في المكاتب الصغيرة الذين يسجلون تفاصيل اللوحات أحادية الطور للمباني الجديدة أو للتحديثات أو الصيانة

أنشئ جداول زمنية دقيقة للوحات الكهربائية بسهولة — استخدم قوالب ClickUp القابلة للتخصيص

عندما يتعلق الأمر بالكهرباء، لا مجال للتخمين. إن جدول اللوحات الكهربائية الواضح والدقيق ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو أمر ضروري لمنع الأخطاء وتوفير الوقت وضمان الدقة في الموقع. على الرغم من أن القوالب تساعد في ذلك، إلا أن إدارتها في المشاريع المعقدة قد تظل صعبة.

وهنا يأتي دور ClickUp. من تنظيم جداول اللوحات إلى تخصيص المهام وتتبع المواعيد النهائية، تجعل قوالب جداول اللوحات القابلة للتخصيص من ClickUp من السهل تخطيط ومراقبة وتحديث كل مرحلة من مراحل مشاريعك الكهربائية.

هل أنت مستعد لتبسيط عبء العمل والبقاء في الصدارة؟ تحقق من ClickUp — سجل هنا مجانًا.