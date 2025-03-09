أفضل 10 برامج لنجاح العملاء بالذكاء الاصطناعي لعام 2025

إن نجاح العملاء يتجاوز مجرد الإجابة عن الأسئلة، فهو يتعلق ببناء علاقات قوية ومنع حدوث أي اضطراب. ومع ذلك، مع توسع الشركات، تصبح إدارة احتياجات العملاء المتزايدة أمراً صعباً. الذكاء الاصطناعي في خدمة العملاء يساعد فرق العمل على أتمتة المهام، والتنبؤ باحتياجات العملاء، وتقديم الدعم الاستباقي - مما يعزز المشاركة دون فقدان اللمسة الإنسانية. كليك أب على سبيل المثال، يجلب الأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي إلى إدارة المشاريع والعملاء، مما يمكّن الفرق من تبسيط سير العمل وتحسين التعاون - كل ذلك في مكان واحد.

إليك نظرة على أفضل 10 أدوات للذكاء الاصطناعي لتبسيط سير العمل وتعزيز الاحتفاظ بالعملاء وتحسين رضا العملاء. دعنا نتعمق في الأمر!

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## ⏰ ملخص 60 ثانية

فيما يلي ملخص لأفضل 10 أدوات برمجية لنجاح العملاء بالذكاء الاصطناعي المتاحة اليوم:

كليك أب: الأفضل لإدارة المشاريع والتعاون المدعوم بالذكاء الاصطناعي نجاح العميل: الذكاء الاصطناعي الأفضل للتنبؤ بتخبط العملاء التحقيق: الأفضل لزيادة رضا العملاء في الوقت الفعلي توتانغو: الأفضل لإدارة نجاح العملاء الرشيقة ClientSuccess: الأفضل لنجاح العملاء البسيط والفعال في نفس الوقت إنتركوم: أفضل أداة ذكاء اصطناعي لمشاركة العملاء Zendesk: الأفضل لدعم العملاء Serpilot: الأفضل لتجربة تأهيل العملاء الشخصية HubSpot: الأفضل لعلاقات أفضل مع العملاء GainSight: الأفضل لاستخدام أعمق للمنتج ورضا العملاء

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فوائد استخدام الذكاء الاصطناعي في نجاح العملاء

👀 هل تعلم؟ 79% من القادة يعتقدون أن تبني الذكاء الاصطناعي أمر بالغ الأهمية - يحدد ما إذا كانت الشركة تزدهر أو تتخلف عن الركب.

يساعد الذكاء الاصطناعي حتى فرق نجاح العملاء الأفضل أداءً على تحقيق النمو. وإليك الطريقة:

1. تقديم تجارب عملاء استثنائية في كل مرة

يمكن للذكاء الاصطناعي في نجاح العملاء تحليل البيانات واستخراج رؤى حول احتياجات العملاء وتفضيلاتهم وتوقعاتهم. وهذا يساعد الشركات على تخصيص التوصيات وتقديم الدعم الاستباقي. يعمل الذكاء الاصطناعي على تبسيط حل المشكلات من خلال التكامل مع الأنظمة الخلفية.

من خلال الذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكن للشركات إنشاء تفاعلات دافئة وودية ومتسقة تبني الثقة. كما يقلل الوكلاء الرقميون المدعومون بالذكاء الاصطناعي من أوقات الانتظار، مما يوفر دعماً شبه فوري يعزز رضا العملاء.

2. اكتساب المزيد من الرؤى الرائعة مع القرارات المستندة إلى البيانات

تحليل البيانات التقليدي بطيء وغالباً ما يفشل في تحقيق أقصى قدر من الرؤى الخاصة بالعملاء. يتيح الذكاء الاصطناعي تحليلاً أسرع وأكثر دقة للبيانات، مما يساعد الشركات على البقاء في صدارة احتياجات العملاء.

من خلال معالجة المحادثات والسلوكيات السابقة، يقدم الذكاء الاصطناعي رؤى قابلة للتنفيذ لتوجيه عملية اتخاذ القرار.

3. حرر وكلاءك ليقوموا بما يبرعون فيه

مع تعامل الذكاء الاصطناعي مع المهام الروتينية مثل إدخال البيانات، وفرز التذاكر، والتوجيه الذكي، يمكن لوكلائك التركيز على التفاعلات عالية القيمة، وتحسين التصاق العميل . وهذا يسمح للفرق ببناء علاقات أقوى بينما يعالج الذكاء الاصطناعي الأعمال المتكررة.

وبالمثل، يمكن أن تؤدي ملفات تعريف العملاء المركزية إلى تحسين الإنتاجية وتقليل وقت التبديل بين الأنظمة.

الحفاظ على عودة العملاء للمزيد من العملاء

تعمل أدوات التحليلات التنبؤية على تحديد العملاء المعرضين لخطر التغيّر، مما يسمح للشركات بالتصرف بسرعة باستخدام استراتيجيات مخصصة للاحتفاظ بالعملاء.

من خلال الفهم العميق لاحتياجات كل عميل، يخلق الذكاء الاصطناعي إحساسًا بالتواصل، مما يجعل العملاء يشعرون بالتقدير. وهذا يؤدي إلى زيادة رضا العملاء، وانخفاض معدلات الانتكاس، وزيادة تكرار الأعمال.

5. توسيع نطاق عملياتك سيكون أسرع من أي وقت مضى

مع نمو الشركات، يصبح الحفاظ على دعم العملاء المخصص أكثر صعوبة. الذكاء الاصطناعي هو المفتاح لتوسيع نطاق عمليات نجاح العملاء دون التضحية بالجودة. مع الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي و برنامج نجاح العملاء ، يمكن للفرق التعامل مع قاعدة عملاء متزايدة مع الحفاظ على الخدمة الشخصية.

بالإضافة إلى ذلك، مع برنامج SaaS CRM ، يمكن لفريقك التركيز على الأنشطة الرئيسية مثل تأهيل العملاء وإدارة الحسابات، حيث يقوم الذكاء الاصطناعي بأتمتة المهام المتكررة.

كيف يمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة في إنشاء استراتيجية نجاح العملاء

لن يحل الذكاء الاصطناعي محل اللمسة الشخصية التي تجعل علاقاتك مع العملاء مميزة، ولكنه يمكن أن يبسط سير العمل اليومي.

يعمل الذكاء الاصطناعي على أتمتة المهام المتكررة، ويدير العمليات المعقدة، ويبدأ في وقت مبكر في الأمور. يبني فريقك العلاقات بينما يدير الذكاء الاصطناعي المهام التي تستغرق وقتاً طويلاً.

أتمتة مهام الذكاء الاصطناعي

إليك كيف يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي تعزيز استراتيجيات نجاح عملائك دون أن تطغى على الجانب البشري من العلاقات:

تعزيز التخصيص #### تعزيز التخصيص

يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل بيانات العملاء لإنشاء تفاعلات مخصصة للعملاء - من خلال البريد الإلكتروني أو المكالمات أو نقاط الاتصال الأخرى - مما يؤدي إلى تجارب أفضل ورضا أعلى. تشير تقارير شركة ماكنزي إلى أن الشركات التي تتفوق في التخصيص ترى 40% زيادة في الإيرادات من تلك الجهود.

تقديم دعم أكثر ذكاءً على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

على عكس روبوتات الدردشة الآلية القديمة القائمة على القواعد، تستخدم روبوتات الدردشة الآلية الحديثة القائمة على الذكاء الاصطناعي التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) لفهم أسئلة العملاء والإجابة عليها. وهي توفر الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتتعامل مع الاستفسارات الروتينية، وتجمع تفضيلات العملاء، وتقترح المنتجات والخدمات ذات الصلة.

تبسيط عملية التأهيل والمهام اليومية

يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي أتمتة مهام مثل صياغة رسائل البريد الإلكتروني وجدولة الاجتماعات وإدارة عمليات الإعداد. يساعد ذلك على تسهيل عملية تأهيل العملاء مع السماح بلمسات شخصية عند الحاجة. والنتيجة هي تجربة أكثر سلاسة لكل من فريقك وعملائك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج الذكاء الاصطناعي لنجاح العملاء؟

يجب أن يعالج الحل المناسب ما يلي تحديات خدمة العملاء وتوسيع نطاق العمليات، وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ. إليك ما أفكر فيه دائمًا عند تقييم الذكاء الاصطناعي لنجاح العملاء:

قدرات معالجة اللغة الطبيعية (NLP): أبحث عن البرامج التي تحتوي على معالجة اللغة الطبيعية المتقدمة لفهم استفسارات العملاء والرد عليها بدقة، بما في ذلك تحليل المشاعر

أبحث عن البرامج التي تحتوي على معالجة اللغة الطبيعية المتقدمة لفهم استفسارات العملاء والرد عليها بدقة، بما في ذلك تحليل المشاعر التحليلات وإعداد التقارير في الوقت الفعلي: أفضل البرامج التي تقدم تحليلات في الوقت الفعلي، مما يتيح لفريقي أن يقوم بسرعة تحليل ملاحظات العملاء ومعالجة تحديات خدمة العملاء دون أي تأخير

أفضل البرامج التي تقدم تحليلات في الوقت الفعلي، مما يتيح لفريقي أن يقوم بسرعة تحليل ملاحظات العملاء ومعالجة تحديات خدمة العملاء دون أي تأخير الأتمتة: يجب أن يقوم البرنامج بأتمتة الردود باستخدام قوالب خدمة العملاء لضمان التواصل الفعال والمخصص مع العملاء

يجب أن يقوم البرنامج بأتمتة الردود باستخدام قوالب خدمة العملاء لضمان التواصل الفعال والمخصص مع العملاء تكامل متعدد القنوات: يجب أن تتكامل الأداة بسلاسة عبر قنوات اتصال متعددة، مما يضمن تجربة متسقة للعملاء، بغض النظر عن كيفية تفاعلهم

يجب أن تتكامل الأداة بسلاسة عبر قنوات اتصال متعددة، مما يضمن تجربة متسقة للعملاء، بغض النظر عن كيفية تفاعلهم تكامل سلس مع إدارة علاقات العملاء: أختار دائمًا برنامجًا يتكامل بسلاسة مع إدارة علاقات العملاء ويوفر أدوات إدارة بيانات العملاء أو إدارة العملاء التي تتضمن قوالب رحلة العميل نجاح استباقي للعملاء: يجب أن يتنبأ الذكاء الاصطناعي الخاص بك بسلوك العملاء، ويحدد العملاء المعرضين للخطر، ويقترح استراتيجيات استباقية للاحتفاظ بهم

أختار دائمًا برنامجًا يتكامل بسلاسة مع إدارة علاقات العملاء ويوفر أدوات إدارة بيانات العملاء أو إدارة العملاء التي تتضمن قوالب رحلة العميل أمن البيانات والامتثال: من المهم اختيار منصات الذكاء الاصطناعي التي تلبي معايير الامتثال مثل اللائحة العامة لحماية البيانات وقانون حماية البيانات العامة (GDPR)، مما يضمن حماية بيانات العملاء وسمعة الشركة

أفضل 10 برامج للذكاء الاصطناعي لنجاح العملاء ## أفضل 10 برامج ذكاء اصطناعي لنجاح العملاء

فيما يلي أدوات الذكاء الاصطناعي المفضلة لنجاح العملاء لمساعدتك في تعزيز علاقاتك مع العملاء ونمو أعمالك هذا العام.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع والتعاون المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

استفد من أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك

لنبدأ بأداتي المفضلة- انقر فوق !

إنه تطبيق كل شيء للعمل الذي يجعل إدارة علاقات العملاء والمشاريع سلسة. سواء كنت أتتبع تفاعلات العملاء، أو أقوم بتقسيم المهام، أو تحليل البيانات، فإن ClickUp يقدم حلولاً منطقية.

شاهد علاقات العملاء في لمحة سريعة على برنامج إدارة المشاريع ClickUp CRM لإدارة المشاريع

اطلع على علاقات العملاء في لمحة سريعة على برنامج ClickUp CRM لإدارة المشاريع ClickUp CRM

إحدى الميزات التي أعتمد عليها باستمرار هي برنامج إدارة مشاريع CRM لإدارة علاقات العملاء من ClickUp . إنه الحل الأمثل لإدارة علاقات العملاء لإدارة المشاريع والتعاون، حيث يساعدني على إدارة مختلف جوانب نجاح عملاء SaaS .

تقدم ميزات ClickUp's CRM أكثر من مجرد تتبع بيانات العملاء. فهو يوفر أدوات تعمل على تحسين العلاقات وسير العمل. أنا أستخدمه لتتبع وإدارة حسابات العملاء المتعددة مع قالب خطة نجاح العملاء ClickUp .

كما أنه يساعدني على أتمتة المهام المتكررة مثل رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة وتحديثات الحالة لتوفير الوقت وضمان الاتساق. يمكنك أيضًا دمجها مع أدوات أخرى، مثل البريد الإلكتروني والتقويمات ومنصات التسويق، للحصول على رؤية شاملة لبيانات العملاء.

📮ClickUp Insight: 83% من العاملين في مجال المعرفة يعتمدون في المقام الأول على البريد الإلكتروني والدردشة للتواصل الجماعي. ومع ذلك، فإن ما يقرب من 60% من يوم عملهم يضيع في التنقل بين هذه الأدوات والبحث عن المعلومات.

مع ClickUp، تجتمع إدارة المشروع والرسائل والبريد الإلكتروني والمحادثات في مكان واحد! حان الوقت للمركزية والتنشيط!

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قم بتخصيص سير عمل نجاح العملاء الخاص بك مع برنامج ClickUp لإدارة مشاريع خدمة العملاء ClickUp

وبالمثل، فإن برنامج ClickUp لإدارة مشاريع خدمة العملاء يبسّط عمليات الدعم ويحسّن رضا العملاء. ومن بين وظائفه الأخرى، يمكنك استخدامه لتتبع وإدارة تذاكر الدعم بدءاً من إرسالها وحتى حلها.

ClickUp AI Notetaker: لا تفوّت أي رؤية رئيسية للعملاء ClickUp AI Notetaker هو أداة لتغيير قواعد اللعبة لفرق نجاح العملاء. فهو يقوم تلقائياً بتسجيل اجتماعات العملاء وتدوينها وتلخيصها، مما يضمن عدم ضياع أي تفاصيل مهمة.

💡 استخدمه من أجل:

تسجيل ملاحظات اجتماعات العملاء في الوقت الفعلي وإنشاء ملخصات قابلة للتنفيذ

مزامنة الملاحظات الرئيسية عبر عمليات سير عمل نجاح العملاء

تقليل تدوين الملاحظات اليدوية حتى تتمكن الفرق من التركيز على مشاركة العملاء

من خلال أتمتة التوثيق، يساعد ClickUp AI Notetaker فرق العمل على الاحتفاظ بسجلات دقيقة والمتابعة الفعالة واتخاذ قرارات قائمة على البيانات لتحسين العلاقات مع العملاء.

ClickUp Brain: أتمتة مهام سير عمل نجاح العملاء ClickUp Brain يميز المنصة عن جميع الأدوات الأخرى في القائمة.

أتمتة علاقات العملاء مع ClickUp Brain

يساعدك هذا المساعد الكتابي المدعوم بالذكاء الاصطناعي على أتمتة المهام المتكررة وإنشاء ملاحظات العملاء والردود على البريد الإلكتروني وتقارير الحالة للحفاظ على جودة الخدمة ومشاركة العملاء من الدرجة الأولى.

فبدلاً من البدء من الصفر، يمكنك استكشاف أكثر من 1000 قالب جاهز يقدمه ClickUp.

على سبيل المثال، فإن قالب إدارة خدمة العملاء ClickUp يتيح لك تنظيم العملاء والملاحظات والأولويات بكفاءة في موقع مركزي واحد، وتتبع جهود العملاء وتقييمات الرضا، أو إدارة الشركاء، أو التعاون دون عناء مع فرق العمل على التذاكر والحلول.

تقدم ClickUp أيضًا قوالب مع مطالبات الذكاء الاصطناعي، تغطي مجالات مثل مؤشرات الأداء الرئيسية لتجربة العملاء وإدارة علاقات العملاء, إدارة دورة حياة العميل ونجاح العميل ورحلة العميل وغير ذلك الكثير.

_ClickUp يساعدنا على تنظيم خارطة طريق منتجاتنا وميزاتنا حتى نتمكن من تقديم ميزات ووظائف جديدة للعملاء بسهولة، والتحقق باستمرار لمعرفة مدى تقدمنا نحو تحقيق أهدافنا. في نهاية المطاف، هدفنا الأول هو تقديم منتجات أفضل لعملائنا، ويساعدنا ClickUp على تحقيق ذلك نيك فوستر ، مدير المنتج في دار نشر لولو

ClickUp أفضل الميزات

تتبع بيانات المشروع المهمة باستخدام الحقول المخصصة

رسم خريطة لرحلات العملاء لتحديد نقاط الاتصال والاحتكاكات المحتملة

بناء خطة فعالة لنجاح العملاء والتواصل معهم باستخدامنموذج خطة نجاح العملاء في ClickUp حدد أسباب مشكلات العملاء بسرعة حتى تتمكن من تطوير حلول فعالة باستخدام نموذج خطة نجاح العملاء /٪ref/قالب بيان مشكلة العميل ClickUp منحني برنامج الذكاء الاصطناعي لنجاح العملاء من ChurnZero رؤية كاملة لدورة حياة العميل. فهو يسحب جميع بيانات العملاء في مكان واحد، ويوفر نتائج الحالة الصحية، ويتنبأ بالتجديدات، ويقوم بأتمتة المهام.



يؤدي دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي OpenAI إلى حل عقبتين رئيسيتين: إنشاء المحتوى والعصف الذهني للاستراتيجية.

أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي لنجاح العملاء

احصل على درجات زبد العملاء لتحديد الحسابات الراضية وتلك التي تحتاج إلى اهتمام

إنشاء شرائح غير محدودة من العملاء لتحليل أنماط الاستخدام وتخصيص جهود التواصل

إعداد التنبيهات والإجراءات التلقائية التي يتم تشغيلها تلقائيًا من خلال مراحل محددة في رحلة العميل، مثل الإعداد أو التغييرات في بيانات العميل

قيود الذكاء الاصطناعي لنجاح العملاء

لا يتم دعم وضع علامات على أعضاء الفريق والتفاعلات في الوقت الفعلي

يتطلب حذف حسابات العملاء الاتصال بفريق دعم العملاء

تسعير الذكاء الاصطناعي لنجاح العملاء

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي لنجاح العملاء

G2: 4.7/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

👀 هل تعلم؟ يمكن لأدوات تحليل المشاعر المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحليل آراء العملاء في الوقت الفعلي، مما يسمح للشركات بتحديد المشكلات المحتملة ومعالجتها قبل أن تتفاقم.

2. Custify (الأفضل لزيادة رضا العملاء في الوقت الفعلي)

عبر كوستيفي لقد اكتشفت أن Custify هو برنامج لنجاح العملاء يعمل بالذكاء الاصطناعي يعمل على تحسين رضا العملاء ويقلل من حالات التخبط في الوقت الفعلي. وهو يساعد شركات SaaS على تعزيز القيمة الدائمة للعملاء من خلال نهج مبسط قائم على البيانات.

يعمل برنامج Custify على جعل بيانات العملاء مركزية، مما يجعل تتبع المشاركة سلسًا بالنسبة لمديري خدمة العملاء. تسمح المنصة أيضاً للفرق بأتمتة مهام سير العمل من خلال إنشاء كتب التشغيل، مثل إرسال رسائل البريد الإلكتروني تلقائياً، وتخصيص الحسابات، وإعادة إشراك العملاء ذوي التفاعل المنخفض.

Custify أفضل الميزات

تخصيص لوحات معلومات مؤشرات الأداء الرئيسية لتتبع نتائج الأداء وتحديد مخاطر الاضطراب

الاستفادة من طرق عرض العملاء بزاوية 360 درجة للحصول على منظور موحد لتفاصيل العملاء، مع فرص زيادة المبيعات لتحقيق النمو

استفد من التحليلات المتقدمة لتتبع تكاليف اكتساب العملاء، ونشاط إدارة خدمة العملاء، وغير ذلك الكثير

قيود Custify

يوفر مواد مساعدة محدودة في قسم الدعم

يفتقر إلى نشاط التتبع المتقدم وتحليلات لوحة المعلومات

تسعير #### تسعير Custify

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات كوستيفاي

G2: 4.7/5 (أكثر من 370+ تقييم)

4.7/5 (أكثر من 370+ تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 110 تقييمات)

📖 اقرأ أيضًا: أهم مؤشرات الأداء الرئيسية لتجربة العملاء والمقاييس التي يجب تتبعها في عام 2024

3. Totango (الأفضل لإدارة نجاح العملاء الرشيقة)

عبر توتانغو تحتاج الشركات ذات الإيرادات المتكررة إلى أدوات نجاح العملاء القابلة للتطوير. وأنا أحب الطريقة التي يقدم بها Totango إمكانات معيارية، مما يسمح للشركات بالتكيف مع احتياجاتها الحالية أثناء التخطيط للنمو المستقبلي.

تستخدم المنصة SuccessBLOCs - وهي قوالب برامج نجاح معدة مسبقًا وقابلة للتخصيص ومليئة بأفضل الممارسات ورؤى الخبراء. ويمكنك البدء ببرنامج SuccessBLOCs وتخصيصه وفقًا لمتطلباتهم الخاصة.

أفضل ميزات Totango

استخدم طرق عرض متعددة لمراقبة المخاطر والتجديدات ومقاييس العملاء الأخرى

تتبع حالة العملاء بسهولة من خلال تدفقات عمل CRM المبسطة

توفير رؤى في الوقت الفعلي من خلال التكامل المباشر لواجهة برمجة التطبيقات

إنشاء حملات بريد إلكتروني والمزيد باستخدام منشئ محتوى مدعوم من Jasper.ai

قيود Totango

يفتقر إلى إنشاء مهام فرعية ضمن ميزات إدارة المهام

يتطلب تحديثات لواجهة المستخدم لتحسين تجربة المستخدم

تسعير توتانغو

المؤسسة: تسعير مخصص

تسعير مخصص الرئيسية: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات توتانغو

G2: 4.3/5 (أكثر من 950 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 950 تقييم) Capterra: 3.7/5 (أكثر من 20 تقييم)

5. ClientSuccess (الأفضل لنجاح العملاء البسيط والقوي في نفس الوقت)

عبر نجاح العميل يستخدم ClientSuccess الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتبسيط المهام المتكررة لمديري نجاح العملاء (CSMs)، مما يوفر المزيد من الوقت للتفاعلات الهادفة مع العملاء.

مع ميزة SmartCS، وهي ميزة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكن لمديري نجاح العملاء أتمتة اتصالات البريد الإلكتروني، وإنشاء ردود بناءً على أي مطالبة أو سؤال. كما تتيح لهم أيضاً التعامل مع رسائل بريد إلكتروني متعددة في وقت واحد تلقائياً.

كما يقدم ClientSuccess أيضاً مجموعة من الميزات القيّمة، بما في ذلك أداة إنشاء رحلة العميل ومنتدى المجتمع. وتتضمن منصته الغنية بالميزات أيضاً أدوات تحليل بيانات قوية لمساعدتك على تعزيز علاقاتك مع العملاء وتنميتها.

أفضل ميزات ClientSuccess ClientSuccess

تحليل معلومات العميل بسرعة وتقديم ملاحظات في الوقت الفعلي حول صحة العميل

تقييم وتحليل حملات NPS للحصول على رؤى أعمق للأعمال

تلخيص اجتماعات ومكالمات العملاء تلقائياً، بما في ذلك تحليل المشاعر

قيود نجاح العميل

يتطلب تحسين بعض عمليات التكامل

تقييد طلبات واجهة برمجة التطبيقات إلى 10 طلبات في الثانية

تسعير ClientSuccess

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات ClientSuccess

G2: 4.4/5 (410+ تقييمات)

4.4/5 (410+ تقييمات) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 17 تقييم)

6. Intercom (أفضل أداة ذكاء اصطناعي لمشاركة العملاء)

عبر الاتصال الداخلي بصفتك مدير خدمة العملاء، فأنت تبحث دائمًا عن طرق فعالة لإشراك عملائك. تقدم Intercom ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد في إنشاء تجارب تأهيل مؤثرة وتفاعلات شخصية مع العملاء.

تعمل منصة المراسلة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي على أتمتة دعم العملاء والمبيعات والمشاركة، والتعلم من التفاعلات لتقديم استجابات مدروسة بشكل متزايد.

في الواقع، أبلغت الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي من Intercom عن زيادة بنسبة 24% في درجات رضا العملاء عن دعم العملاء .

أفضل ميزات الاتصال الداخلي

إعداد عمليات سير عمل التأهيل والإعلان عن العروض الجديدة في المراحل الحرجة من رحلة العميل

استخدام بيانات الطرف الأول لجعل كل تفاعل مع العميل شخصياً

أنشئ حملات متعددة القنوات لإشراك العملاء على المنصات التي يستخدمونها أكثر من غيرها

قيود الاتصال الداخلي

واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالمنصة مليئة بالمصطلحات التقنية، ويصعب فك رموزها، ويستغرق فهمها وقتًا طويلاً

صعوبة التنقل في واجهة المستخدم الرسومية

تسعير الاتصال الداخلي

أساسي : 39 دولارًا/مقعد شهريًا

: 39 دولارًا/مقعد شهريًا الإضافات : 99 دولاراً/مقعد شهرياً

: 99 دولاراً/مقعد شهرياً خبير: 139 دولاراً/مقعد شهرياً

تقييمات ومراجعات الاتصال الداخلي

G2: التقييمات غير متوفرة

التقييمات غير متوفرة Capterra: 4.5/5 (أكثر من 1000 تقييم)

7. زندسك (الأفضل لدعم العملاء)

عبر زندسك يبرز Zendesk في خدمة العملاء ودعمهم بميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعزز الكفاءة وتعزز تجارب العملاء عبر قنوات متعددة. فهو يوفر مركزًا مركزيًا ويجمع كل تفاعلات العملاء - رسائل البريد الإلكتروني أو الدردشات أو وسائل التواصل الاجتماعي أو المكالمات الهاتفية - في سلسلة رسائل موحدة.

إحدى الميزات المفضلة لديّ هي أن Zendesk يقدم واجهة خالية من التعليمات البرمجية. وهذا يعني أنه يمكن لفرق العمل التركيز على خبراتهم في التعامل مع استفسارات العملاء دون الحاجة إلى البرمجة واستخدام أدوات Zendesk لتضخيم قدراتهم.

أفضل ميزات Zendesk Zendesk

توفير استجابات فورية ودقيقة باستخدام روبوت الإجابة من Zendesk، مما يقلل من أوقات الاستجابة

تحليل تفاعلات العملاء وأداء فريق الدعم من خلال رؤى متعمقة

إنشاء مهام سير عمل قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة لأتمتة المهام الروتينية

قيود Zendesk

يمكن أن تكون مجموعة الميزات الشاملة للمنصة مربكة للفرق الصغيرة ذات احتياجات الدعم البسيطة

تسعير Zendesk

فريق الدعم: 25 دولارًا

25 دولارًا فريق سويت: 69 دولارًا

69 دولارًا Suite Professional: $149

$149 Suite Enterprise: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Zendesk

G2: 4.3/5 (أكثر من 5500 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 5500 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 4000 تقييم)

8. Userpilot (الأفضل لتجربة الإعداد الشخصية)

عبر برنامج Userpilot لطالما آمنت بأن تجربة التأهيل الرائعة يمكن أن تشكل نجاح منتج SaaS. يجعل Userpilot هذه العملية أسهل من خلال تقديم إرشادات سياقية مصممة خصيصًا لكل مستخدم. فهو يسمح لعملائك باستكشاف منتجك واعتماده بسلاسة.

أكثر ما يلفت الانتباه هو كيفية استخدام Userpilot للذكاء الاصطناعي لإنشاء رحلات تأهيل مخصصة وجذابة. تسلط التحليلات في الوقت الفعلي الضوء على نقاط الاحتكاك، مما يساعدك على تحسين تجارب العملاء.

أفضل ميزات Userpilot

إنشاء تلميحات أدوات تفاعلية وتراكبات تفاعلية لتوجيه المستخدمين خلال سير العمل

تقسيم المستخدمين وتقديم تجارب تأهيلية مستهدفة

تتبّع السلوك لتحديد نقاط الألم وتحسين استراتيجية التأهيل باستمرار

قيود برنامج Userpilot

يتطلب وقتاً طويلاً للإعداد والتهيئة الأولية

تسعير برنامج Userpilot

بداية : 249 دولاراً شهرياً

: 249 دولاراً شهرياً النمو : 799 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا)

: 799 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا) المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات المستخدم التجريبي

G2: 4.6/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 50 تقييم)

9. HubSpot (الأفضل لتحسين العلاقات مع العملاء)

عبر هبسبوت بينما يركز HubSpot على الخدمة أكثر من تركيزه على نجاح العملاء البحت، فإنه يقدم ميزات لا تقدر بثمن للشركات التي تهدف إلى تعزيز العلاقات مع العملاء وتحسين استراتيجيات إدارة العملاء .

أحد الأشياء التي أحبها في HubSpot هو تنوعها. فهو يلبي احتياجات الجميع - من الشركات الناشئة إلى الشركات - بينما يقدم أدوات مجانية لأصحاب الميزانيات المحدودة.

ميزة أخرى بارزة هي HubSpot Breeze AI، والتي تعزز الكفاءة. تعمل إمكانات الذكاء الاصطناعي على تحسين سير العمل من خلال تحليل استفسارات العملاء، وإنشاء تقارير ثاقبة وتعزيز أتمتة المهام.

أفضل ميزات HubSpot

تنظيم طلبات العملاء باستخدام نظام التذاكر لإدارة المشكلات بشكل منظم

نشر استطلاعات الرأي لتحليل التعليقات وحساب درجات رضا العملاء

التكامل مع أكثر من 1500 منصة برمجية للحصول على مساحة عمل متماسكة

الوصول إلى وظائف HubSpot CRM والتكامل السلس مع جميع محاور HubSpot الأخرى

قيود HubSpot

خيارات محدودة لتخصيص توقيع البريد الإلكتروني مقارنةً بالمنافسين

تسعير #### HubSpot

مجاني

مبتدئ: 20 دولارًا/مقعد شهريًا

20 دولارًا/مقعد شهريًا المحترفين: 100 دولار/مقعد شهرياً

100 دولار/مقعد شهرياً المؤسسات: 150 دولار/مقعد شهريًا

تقييمات ومراجعات HubSpot

G2: 4.4/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 12,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

10. GainSight (الأفضل لاستخدام أعمق للمنتج ورضا العملاء)

عبر Gainsight لقد رأيت العديد من الشركات تعتمد على Gainsight كأداة لنجاح العملاء، ويمكنني أن أفهم السبب في ذلك. ولكن ما لفت انتباهي هو قدرتها على إدارة دورة حياة العميل بأكملها في مكان واحد.

الميزة البارزة في Gainsight هي درجات صحة العميل. تقوم الأداة بمعالجة بيانات العملاء العادية لحساب مستويات رضا العملاء، مما يساعدك على فهم مدى سعادة عملائك. لا توفر هذه الدرجات رؤى فقط - بل تساعد في منع حدوث اضطراب من خلال تسليط الضوء على العملاء الذين قد يكونون في خطر.

أفضل ميزات أداة Gainsight

تشغيل التواصل المخصص باستخدام بيانات من أنظمة متعددة

مراقبة سلوك العملاء وتعديل الرحلات في الوقت الفعلي

استخدام تتبع الرعاة لمراقبة الحسابات الرئيسية والحصول على إشعار بأي تغييرات تطرأ على الحالة

قيود Gainsight

يتطلب تكامل مصادر بيانات متعددة للحصول على رؤى دقيقة للعملاء

قد تؤدي عملية الإعداد المعقدة إلى إبطاء التنفيذ الأولي

تسعير #### Gainsight

CS Essentials: تسعير مخصص

تسعير مخصص CS Essentials Plus: تسعير مخصص

تسعير مخصص PX Essentials: أسعار مخصصة

Gainsight التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 1500 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1500 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 40 تقييم)

إتقان استراتيجية نجاح عملائك مع ClickUp

لم يعد الذكاء الاصطناعي أمرًا اختياريًا لتحقيق نجاح هادف للعملاء - بل أصبح أمرًا ضروريًا. منصات رائدة مثل Zendesk AI و Gainsight و HubSpot و Userpilot تعيد تشكيل كيفية تفاعلنا مع العملاء بشكل كامل. يوفر الذكاء الاصطناعي تجارب أسرع وأكثر ذكاءً وتخصيصًا، مما يعزز الولاء والنمو.

بالنسبة لي، المفتاح هو أداة الذكاء الاصطناعي التي تمزج بين الأتمتة والتكامل السلس. وسواء كان الأمر يتعلق بالتوافق عبر المنصات أو تعزيز تعاون الفريق، فإن الحل المناسب يمكن أن يغير قواعد اللعبة.

إذا كنت تبحث عن منصة توفر كل ذلك وأكثر، فإنني أوصي باستكشاف ClickUp، فهي تجمع بين الأدوات التي تبسّط سير العمل وتعزز العمل الجماعي وتزيد الإنتاجية. اشترك في ClickUp مجانًا وقم بتبسيط استراتيجية نجاح عملائك!