أفضل 10 برامج لإدارة مخزون الإنشاءات في عام 2025

يكمن وراء كل مبنى - من ناطحات السحاب الشاهقة إلى المنازل المريحة - قصة تخطيط دقيق وإدارة للموارد.

بدءاً من ضمان وصول المواد في الوقت المحدد إلى البقاء في حدود الميزانية، حتى أقل تأخير يمكن أن يعرقل أي مشروع في صناعة البناء والتشييد. إن المخاطر كبيرة، وكذلك تعقيد إدارة كل شيء بدءاً من مستويات المخزون إلى جداول المشتريات.

واليوم، يواجه المتخصصون في مجال الإنشاءات تحديات مثل تقلبات تكاليف المواد، وتعطل سلسلة التوريد، والحاجة المتزايدة لتتبع الموارد عبر مواقع متعددة.

تتطلب هذه الصناعة إدارة دقيقة وفعّالة، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا باستخدام برنامج إدارة نظام المخزون الصحيح.

لذا، إليك تقريرًا عن أفضل 10 برامج لإدارة مخزون الإنشاءات للمساعدة في تحسين العمليات وتقليل الهدر والحفاظ على تلك الأحلام على المسار الصحيح.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج إدارة مخزون البناء؟

الشركات متعطشة لتتبع المخزون في الوقت الفعلي - ولسبب وجيه.

وفقًا ل تقرير ديلويت لتوقعات قطاع الهندسة والإنشاءات وقد جربت بعض المؤسسات استخدام الطائرات بدون طيار لتفقد المواقع ومراقبة التقدم المحرز وإدارة المخزون في الوقت الفعلي. هل هذا مثير للإعجاب؟ نعم. هل هي عملية للجميع؟ ليس كثيراً.

بالنسبة لمعظم شركات المقاولات، يقوم برنامج جرد مخزون الإنشاءات الموثوق به بالمهمة بشكل جيد من خلال تتبع مخزون المخزون وتقييم أصول البناء. هل تريد تتبع المعدات عالية القيمة أو إدارة المخزون؟ سيساعدك البرنامج المثالي أيضًا في إدارة ذلك.

🧠 هل تعلم: استُخدمت القبعات الصلبة لأول مرة في عام 1919 وكانت من أوائل معدات السلامة من العصر الحديث. صُنعت في البداية من القماش والصمغ والطلاء الأسود. تخيل محاولة تتبع مخزون معدات السلامة في ذلك الوقت!

كل ما عليك فعله هو تحديد أولويات بعض الميزات. إليك ما يجب البحث عنه في برنامج تحسين المخزون :

تحديثات حية للمخزون : منع نفاد المخزون المكلف أو الإفراط في التخزين باستخدام برنامج يوفر تحديثات في الوقت الفعلي لمستويات المواد والمعدات

: منع نفاد المخزون المكلف أو الإفراط في التخزين باستخدام برنامج يوفر تحديثات في الوقت الفعلي لمستويات المواد والمعدات أدوات تخطيط المواد : تبسيط تخطيط سلسلة التوريد من خلال مواءمة احتياجات المواد مع الجدول الزمني للبناء الخاص بك للحصول على جداول زمنية سلسة للمشروع

: تبسيط تخطيط سلسلة التوريد من خلال مواءمة احتياجات المواد مع الجدول الزمني للبناء الخاص بك للحصول على جداول زمنية سلسة للمشروع تصميم بسيط وسهل الاستخدام : ضمان قدرة جميع أعضاء الفريق على إدارة المخزون بفعالية دون الحاجة إلى ساعات من التدريب التقني

: ضمان قدرة جميع أعضاء الفريق على إدارة المخزون بفعالية دون الحاجة إلى ساعات من التدريب التقني وصول عبر الهاتف المحمول والسحابة : احتفظ ببيانات المخزون في متناول يدك، سواء في الموقع أو في المكتب، باستخدام الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية

: احتفظ ببيانات المخزون في متناول يدك، سواء في الموقع أو في المكتب، باستخدام الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية تتبع متعدد المواقع : قم بإدارة المواد والمعدات بسهولة عبر مواقع عمل متعددة لضمان التخصيص والتحويلات المناسبة

: قم بإدارة المواد والمعدات بسهولة عبر مواقع عمل متعددة لضمان التخصيص والتحويلات المناسبة خيارات قابلة للتخصيص وقابلة للتطوير : اختر البرنامج الذي ينمو مع عملك ويتكيف مع احتياجات المخزون المتطورة لديك

: اختر البرنامج الذي ينمو مع عملك ويتكيف مع احتياجات المخزون المتطورة لديك تقارير وتحليلات مفصلة: احصل على رؤى قابلة للتنفيذ مع تقارير حول اتجاهات المخزون والاستخدام والتكاليف لاتخاذ قرارات شراء أكثر ذكاءً

أفضل 10 برامج لإدارة مخزون الإنشاءات ## أفضل 10 برامج لإدارة مخزون الإنشاءات

1. ClickUp (الأفضل لتبسيط عمليات المخزون وإدارتها)

أي شخص في البناء يعرف جيدًا معاناة إدارة المخزون:

المشاريع المتأخرة والموارد المهدرة من سوء تتبع المخزون

يستهلك المخزون الزائد عن الحد المساحة والمال، بينما يؤدي نقص المخزون إلى ضياع الفرص

العمليات اليدوية المستهلكة للوقت والتي تبطئ كل شيء

المخزون المتقادم المنسي المتراكم في المستودعات

وعادةً ما يعني حل هذه المشكلات وجود أدوات متعددة - لوحات التحكم، والأتمتة، والإشعارات - العمل.

ولكن لماذا تعقيد الأمور؟ انقر فوق يبسط كل ذلك من خلال حل الكل في واحد لإدارة المخزون والتعاون الجماعي والإنتاجية، مدعومًا بسير عمل الذكاء الاصطناعي.

قالب إدارة المخزون ClickUp ClickUp

ابدأ بـ قالب إدارة المخزون في ClickUp . يعمل على جعل مستويات المخزون وإعادة الطلبات والبائعين والتكاليف مركزية، مما يحافظ على تنظيم جميع بيانات المخزون لديك وإمكانية الوصول إليها.

قالب إدارة المخزون ClickUp

يساعدك تتبع الاتجاهات والتحركات أيضًا على تجنب الإفراط في التخزين أو نفاد المستلزمات الضرورية.

انقر فوق طرق العرض

تتسم مشاريع البناء بالديناميكية، ويتطلب كل دور من أدوار مديري المواقع أو مسؤولي المشتريات أو المقاولين رؤى مختلفة.

تتألق براعة ClickUp، خاصةً من خلال مشاهدات ClickUp والتي تتكيف مع احتياجات المشروع المختلفة. تقدم ClickUp أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص بالكامل لتتناسب مع سير عملك

مع انقر فوق عرض الجدول ، يمكنك تخصيص أعمدة لوحدات حفظ المخزون والكميات والمواقع، مما يسهل اكتشاف الثغرات ونقل الإمدادات عند الحاجة. تخيل أن تعرف بالضبط عدد أكياس الخرسانة الموجودة في الموقع (أ) مقابل الموقع (ب) في ثوانٍ.

هيكلة المخزون الخاص بك للعثور على التناقضات على الفور باستخدام ClickUp Table View

استخدم طريقة عرض قائمة ClickUp لتحديد أولويات طلبات الشراء، وطريقة عرض الجدول لتتبع الكميات والخدمات اللوجستية، وطريقة عرض التقويم لمواءمة عمليات تسليم المواد مع الجداول الزمنية للمشروع. بالنسبة للفرق في الموقع، تعمل طريقة عرض اللوحة على تبسيط تتبع المهام لعمليات الإرسال أو نقل المعدات.

تفضل عرضًا توضيحيًا مرئيًا. إليك كيفية استخدام طريقة عرض القائمة للإشراف على مخزون الإنشاءات لديك.

يمكن لفرق الإنشاءات أن تأخذ الأمور إلى أبعد من ذلك باستخدام نموذج ClickUp لإدارة الإنشاءات . إنه متجر شامل لتنظيم المشاريع وإدارة الجداول الزمنية ومواءمة الفرق.

تخيل هذا: يتصل رئيس العمال لديك للاستفسار عن مدى توافر معدات عالية القيمة لمهمة جديدة. فبدلاً من التقليب في سجلات لا نهاية لها، تقوم بسحب طريقة عرض لوحة التحكم، التي تدمج جميع بيانات المخزون المهمة في واجهة واحدة سهلة القراءة.

إليك مقطع فيديو يشرح ذلك بالتفصيل:

ClickUp Dashboards

احصل على عرض بزاوية 360 درجة لمعلومات منتجك باستخدام لوحات معلومات ClickUp القابلة للتخصيص

مع لوحات معلومات ClickUp يمكنك:

عرض بيانات المخزون على عناصر واجهة المستخدم للوصول السريع إلى مستويات المخزون الحرجة والاتجاهات

أتمتة المهام مثل تنبيهات انخفاض المخزون أو مشغلات تجديد المخزون لتوفير الوقت

هل تحتاج إلى إشعارات انخفاض المخزون؟ أتمتة ClickUp التعامل مع ذلك بسلاسة، مما يؤدي إلى تشغيل مهام إعادة الطلب قبل حدوث النقص.

🗣️Customer يتحدث:

اعتدنا قضاء ساعات إضافية في القيام بالأعمال الروتينية يدويًا، مثل تسليم المشاريع إلى فريقنا وإنشاء المهام ولصق الروابط. أما الآن، فنحن نستخدم ذلك الوقت للتخطيط المسبق ونقل المزيد من مهام سير عمل الفريق إلى ClickUp._

أوسكار أغيلار، مدير عمليات التسويق، سيمكس

كما أشار أيضاً إلى أن إخطار أعضاء الفريق بمهمة مكتملة قد يستغرق ما يصل إلى 36 ساعة قبل التشغيل الآلي. والآن، مع ClickUp، تحدث هذه التحديثات على الفور، مما يسمح للفرق بالتركيز على أولوياتها والوصول إلى مواعيدها النهائية بكفاءة.

ClickUp Brain

عندما يكون الوقت ضيقاً انقر فوق الدماغ وهو مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج الذي يحلل الاتجاهات ويضع مسودات طلبات عروض الأسعار ويُنشئ تحديثات سريعة، مما يتيح لك التركيز على المهام ذات الأولوية القصوى.

تعرف على المزيد

قم بصياغة مسودات طلبات عروض الأسعار بسرعة باستخدام ClickUp Brain

📌مثال: لنفترض أنك تستعد لصب خرسانة ضخمة عند شروق الشمس غدًا وفجأة أدركت أنك غير متأكد مما إذا كانت جميع المواد قد تم طلبها. بدلًا من البحث في رسائل البريد الإلكتروني أو السجلات، تطلب من ClickUp Brain تحليل طلبات الشراء الأخيرة وتأكيد مستويات المخزون. في غضون لحظات، يقوم البرنامج بإنشاء ملخص يوضح ما هو موجود في المخزون، ويحدد العناصر المفقودة، بل ويضع مسودة طلب عرض أسعار للمورد الخاص بك - مما يوفر عليك ساعات ويضمن بقاء طاقمك في الموعد المحدد.

جرّب ClickUp Brain مجاناً

ClickUp أفضل الميزات

لوحات تحكم مخصصة : تحليل مدى توافر المخزون وتتبع نفاد المخزون ومراقبة الاتجاهات في عرض مخصص

: تحليل مدى توافر المخزون وتتبع نفاد المخزون ومراقبة الاتجاهات في عرض مخصص قالب إدارة المخزون : مركزية جميع بيانات المخزون لتتبع مستويات المخزون وإعادة الطلبات وتفاصيل البائعين في الوقت الفعلي باستخدام قوالب المخزون طريقة عرض الجدول : إنشاء تخطيطات منظمة لإدارة الميزانيات وقوائم الجرد وبيانات العميل باستخدام صفوف وأعمدة

: مركزية جميع بيانات المخزون لتتبع مستويات المخزون وإعادة الطلبات وتفاصيل البائعين في الوقت الفعلي باستخدام قوالب المخزون التقويمات والجداول الزمنية : جدولة عمليات التسليم والمهام في الوقت الفعلي باستخدام جداول زمنية تعاونية وتقويمات الموارد

: جدولة عمليات التسليم والمهام في الوقت الفعلي باستخدام جداول زمنية تعاونية وتقويمات الموارد أدوات إعداد التقارير: إنشاء تقارير جرد مفصلة لتحديد الفجوات في الكفاءة والقيود والاتجاهات لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً

قيود ClickUp

قد يواجه أداءً أبطأ على بعض الأجهزة المحمولة

يمكن أن تمثل الميزات المعقدة منحنى تعليمي للمستخدمين الجدد

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن ClickUp؟

_ أحب القوالب، ومنشئ لوحة التحكم، وكل المحتوى التدريبي المتاح. لقد جربت تطبيقات أخرى مثل Asana و Monday.com و trello، لكن ClickUp يعمل بشكل أفضل بالتأكيد لشركتنا في مجال الإنشاءات

مراجع G2

2. Buildertrend (الأفضل لتبسيط إدارة مشاريع البناء)

عبر بيلديرتريندإدارة مشاريع البناء ليس بالأمر الهيّن. فبين الجداول الزمنية الضيقة، وتتبع الشؤون المالية، وإبقاء العملاء على اطلاع دائم، من السهل أن تشعر بالإرهاق.

يعمل Buildertrend على تبسيط هذه الفوضى من خلال الجمع بين إدارة المشروع والتتبع المالي والتعاون مع العملاء في أداة واحدة قوية.

تخيل هذا: طاقم العمل الخاص بك في الموقع في انتظار تسليم المواد بينما يتدافع فريق مكتبك لتحديث الميزانيات والجداول الزمنية. باستخدام منصة Buildertrend المتكاملة، يمكنك إدارة الجداول الزمنية وتتبع التكاليف وحتى التواصل مع العملاء في الوقت الفعلي من خلال بوابة العميل.

أفضل ميزات Buildertrend

حافظ على مواءمة فريقك مع الجداول الزمنية وقوائم المهام, قوائم الجرد والسجلات اليومية

مقارنة التكاليف المقدرة مقابل التكاليف الفعلية، وتتبع التدفق النقدي، والتكامل مع QuickBooks و Xero

تزويد العملاء بتحديثات في الوقت الفعلي وتوقيع العقود ورؤية المشروع من خلال لوحة تحكم مركزية

طلب التغييرات والموافقة عليها وتتبعها بسهولة دون تعطيل سير العمل

مشاركة الملفات والرسائل والتحديثات مع أعضاء الفريق والمقاولين من الباطن

قيود Buildertrend

الأدوات المالية المتقدمة متوفرة فقط في الخطط ذات المستوى الأعلى

منحنى تعلم أكثر حدة لبعض الميزات مقارنة بالمنافسين

يمكن تحسين أداء تطبيق الهاتف المحمول

تسعير Buildertrend

أساسي : 399 دولارًا شهريًا

: 399 دولارًا شهريًا متقدم : 699 دولارًا شهريًا

: 699 دولارًا شهريًا كامل: 999 دولاراً في الشهر

تقييمات ومراجعات Buildertrend

G2 : 4.2/5 (أكثر من 150 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.5/5 (1,600+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Buildertrend؟

_ أستخدم Buildertrend لإدارة شركة الإنشاءات السكنية الخاصة بنا التي تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار في السنة. أجد أنه مفيد للغاية، خاصة فيما يتعلق بالتوثيق. نستخدمه للاختيارات، والسجلات اليومية، والتقدير، وحفظ السجلات. إنه رائع حقًا

مستخدم ريديت

💡 نصيحة احترافية: يعد الاستثمار في نظام إدارة المخزون طريقة رائعة لتوفير المال وإدارة التكاليف. إليك كيفية إنشاء نظام جرد المخزون لتلبية طلبات العملاء المتزايدة

3. Procore (الأفضل لإدارة الإنشاءات واسعة النطاق)

via

٪ / href/ https://www.procore.com/ Procore /%href/

تتضمن إدارة مشروع إنشائي واسع النطاق الكثير من الأجزاء المتحركة - الجداول الزمنية والميزانيات والامتثال وجبل من الوثائق. تم تصميم Procore مع وضع المشاريع المعقدة في الاعتبار، وهو يساعد المقاولين العامين والمالكين والمقاولين المتخصصين على تسهيل سير العمل من مرحلة ما قبل البناء إلى مرحلة الإغلاق.

وبفضل منصة Procore المركزية، يمكنك الحصول على رؤية في الوقت الفعلي لكل جانب من جوانب مشروعك، مما يتيح لك اتخاذ قرارات أفضل والتعاون بين أصحاب المصلحة.

أفضل ميزات Procore

مشروع مركزي و برنامج إدارة المهام يربط فرق العمل الميدانية والمكتبية للحصول على تحديثات في الوقت الفعلي وتتبع المهام

تبسط إدارة المستندات تنظيم الملفات مع التحكم في الإصدار والتخزين الآمن

تتكامل الإدارة المالية مع QuickBooks وSage، مما يضمن دقة تتبع التكاليف والميزانية

تعمل أدوات ما قبل الإنشاء على تبسيط عملية تقديم العطاءات والتقديرات وإدارة التصميمات

تساعد أدوات إدارة المخزون الفعالة في الحفاظ على الامتثال لعمليات التفتيش وقوائم المراجعة وتتبع الحوادث في عمليات المستودعات

قيود Procore

منحنى تعليمي حاد للمستخدمين الجدد والفرق الصغيرة

الوظائف غير المتصلة بالإنترنت محدودة وتعتمد بشكل كبير على البيانات المخزنة مؤقتًا

يمكن أن يكون التسعير المخصص مكلفًا للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم

تسعير Procore

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Procore

G2 : 4.6/5 (أكثر من 3,200 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 3,200 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,700 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Procore؟

_ لقد جعلت عنوان مراجعتي "إنستغرام لإدارة الإنشاءات" لأن استخدام Procore بهذه السهولة حقًا. أنا محاسب مشروع في شركة إنشاءات في نيوجيرسي وأقوم بكل ما يتعلق بالفواتير. أحب حقًا وظائف جدول القيم والفواتير مقابل المقاولين الفرعيين في المشاريع

مستخدم G2

اقرأ أيضًا: أفضل برامج وأدوات إدارة المشتريات

4. فورمان المقاول (الأفضل للمقاولين الصغار إلى متوسطي الحجم)

عبر رئيس العمال المقاول لا ينبغي أن تعني قيود الميزانية التضحية بالكفاءة. يقدم لك برنامج "فورمان المقاول" ميزات قوية لإدارة الإنشاءات بسعر مناسب، وهو يلبي احتياجات المقاولين الصغار الذين يحتاجون إلى أدوات شاملة دون أن يكلفهم ذلك الكثير.

تأتي مجموعته الواسعة من الوظائف - من التتبع المالي إلى جدولة المشروع - في منصة سهلة الاستخدام تنمو جنبًا إلى جنب مع عملك.

💡 نصيحة احترافية: يعد الاستثمار في نظام إدارة المخزون طريقة رائعة لتوفير المال وإدارة التكاليف. إليك كيفية إنشاء نظام جرد المخزون لتلبية طلبات العملاء المتزايدة

فورمان المقاول أفضل الميزات

تبسيط إدارة المشروع باستخدام مخططات جانت والجدولة والسجلات اليومية

يوفر أدوات مالية مدمجة، بما في ذلك الفواتير على غرار AIA وتتبع التكاليف في الوقت الفعلي

يتضمن نماذج وقوائم مراجعة قابلة للتخصيص لعمليات الفحص واجتماعات السلامة والتقديمات

يوفر تحديدًا جغرافيًا وتتبعًا للوقت باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لمراقبة القوى العاملة بدقة

يدعم التكامل مع QuickBooks والوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات لسير العمل بسلاسة

قيود فورمان المقاول

يمكن أن تبدو ميزات الجدولة مبعثرة وتتطلب تحسينًا

تكامل محدود مع الجهات الخارجية مقارنة بالمنصات الأخرى

مشاكل في أداء تطبيق الهاتف المحمول، خاصة مع تحميل الصور

لا يوجد وضع غير متصل بالإنترنت للوصول إلى البيانات في المواقع البعيدة

تسعير فورمان المقاول

أساسي : 49 دولارًا شهريًا

: 49 دولارًا شهريًا عادي : 79 دولارًا شهريًا

: 79 دولارًا شهريًا زائد : 125 دولاراً في الشهر

: 125 دولاراً في الشهر محترف : 166 دولاراً في الشهر

: 166 دولاراً في الشهر غير محدود: 249 دولاراً في الشهر

تقييمات ومراجعات المقاول فورمان #### تقييمات ومراجعات المقاول

G2 : 4.5/5 (260+ تقييم)

: 4.5/5 (260+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (690+ تقييم)

💡 نصيحة للمحترفين: البقاء على اطلاع دائم بالتطورات التكنولوجية هو مفتاح إدارة المشاريع بكفاءة. إليك دليلك لاختيار البرنامج المناسب برنامج جدولة الإنشاءات مخصص لاحتياجاتك.

5. Xero (الأفضل للشركات الصغيرة التي تحتاج إلى حلول محاسبية قابلة للتطوير)

via زيرو إن إدارة الشؤون المالية في مجال الإنشاءات ليست بالأمر السهل - فغالبًا ما تبدو إدارة الشؤون المالية في مجال الإنشاءات وكأنها مشروع. يتدخل Xero كحل محاسبي قائم على الحوسبة السحابية مصمم خصيصًا لمساعدة شركات الإنشاءات على تبسيط هذه التحديات.

إن تكامله مع التطبيقات الخاصة بالإنشاءات مثل WorkflowMax يجعل تتبع المشاريع وإدارة التكاليف سلسًا، بينما يضمن لك تطبيق الهاتف المحمول سهل الاستخدام إمكانية التعامل مع المهام، حتى من موقع العمل.

أفضل ميزات Xero

وصول غير محدود للمستخدمين إلى جميع خطط التسعير

يتصل بأكثر من 21,000 مؤسسة مالية لسهولة استيراد المعاملات المصرفية

تطبيق الهاتف المحمول لإدارة النفقات أثناء التنقل مع التقاط الإيصالات

التكامل مع أكثر من 1,000 تطبيق، بما في ذلك WorkflowMax وGusto

ميزات إعداد التقارير المالية مثل بيانات الأرباح/الخسائر والمستحقات القديمة

قيود Xero

تحدد خطة مستوى الدخول الفواتير والفواتير (20 و5 على التوالي)

تدعم مؤسسة واحدة فقط لكل اشتراك

الميزات المتقدمة مثل تتبع المشروع ومطالبات النفقات تتطلب الباقة الأغلى ثمناً

لا يوجد دعم مباشر عبر الهاتف، ويعتمد فقط على المساعدة عبر الإنترنت

تسعير #### Xero

المبتدئين : 29 دولارًا شهريًا

: 29 دولارًا شهريًا معيار : 46 دولارًا في الشهر

: 46 دولارًا في الشهر قسط: 69 دولاراً في الشهر

تقييمات ومراجعات Xero

G2 : 4.3/5 (710+ تقييمات)

: 4.3/5 (710+ تقييمات) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 3100 تقييم)

اقرأ أيضًا: قوالب مجانية لإدارة الإنشاءات 📮 وجدت الدراسة الاستقصائية التي أجريناها أن العاملين في مجال المعرفة يحافظون على 6 اتصالات يومية في المتوسط أو 6 أشخاص يحتاجون إلى التحدث إليهم يومياً لإنجاز العمل في مكان عملهم. وربما يستلزم ذلك العديد من الاتصالات ذهاباً وإياباً عبر البريد الإلكتروني والدردشة وأدوات إدارة المشاريع.

ماذا لو كان بإمكانك جمع كل هذه المحادثات في مكان واحد؟ مع انقر فوق يمكنك! إنه تطبيق كل شيء للعمل الذي يجمع بين المشاريع والمعرفة والدردشة في مكان واحد - كل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك أنت وفريقك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

جرّب ClickUp مجانًا

6. Sortly (الأفضل لشركات الإنشاءات الصغيرة ذات الاحتياجات المباشرة للمخزون)

via فرز يعد تتبع الأدوات والمعدات واللوازم تحديًا شائعًا لشركات الإنشاءات. من الأدوات المفقودة إلى نفاد المواد الضرورية في منتصف المشروع، يمكن أن تؤدي إدارة المخزون إلى عرقلة الجداول الزمنية والميزانيات بسرعة.

تقدم Sortly حلاً بسيطاً وقوياً لإدارة المخزون مصمماً خصيصاً لشركات الإنشاءات الصغيرة التي تحتاج إلى البقاء على رأس أصولها دون تعقيدات أنظمة المؤسسات.

يبسط Sortly الإشراف على المخزون بميزات مثل إنشاء رمز الاستجابة السريعة وتنبيهات المخزون والتتبع في الوقت الفعلي عبر الأجهزة.

أفضل ميزات Sortly

إنشاء رموز QR والرموز الشريطية لتتبع الأدوات والمواد دون عناء

تعيين الحد الأدنى من تنبيهات المخزون لتجنب التأخيرات المكلفة أو نفاد المخزون

تحميل صور عالية الدقة لفهرسة العناصر بصريًا

مزامنة فورية عبر الأجهزة للحصول على تحديثات دقيقة من الفرق الميدانية

واجهة متوافقة مع الأجهزة المحمولة لإدارة المخزون في الموقع أو أثناء التنقل

قيود سورتلي

تحدد الخطة المجانية الإدخالات ب 100 عنصر وتوفر الحد الأدنى من التخصيص

تتطلب الميزات المتقدمة مثل تكامل الماسح الضوئي الخارجي خططاً ذات مستوى أعلى

ليست مثالية للعمليات واسعة النطاق ذات الاحتياجات المعقدة للمخزون

تسعير #### سورتلي

مجاني

متقدم 24 دولاراً شهرياً

24 دولاراً شهرياً متقدم : 74 دولارًا في الشهر

: 74 دولارًا في الشهر القسط : 149 دولاراً في الشهر

: 149 دولاراً في الشهر المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات سورتلي

G2 : 4.4/5 (25 مراجعة)

: 4.4/5 (25 مراجعة) Capterra: 4.6/5 (720+ تقييمات)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Sortly؟

Sortly سهل الاستخدام للغاية. فهو في متناول أيدينا ومتاح أيضًا على الكمبيوتر لمساعدتي لتتمكن من إدارة مخزوننا من الزي الرسمي والمعدات

مراجع G2

🧠 هل تعلم: تطلب سور الصين العظيم، وهو أحد أكبر مشاريع البناء في العالم، إدارة دقيقة للموارد على مدى قرون. وتشير التقديرات إلى أنه تم استخدام أكثر من 100 مليون طن من الطوب والحجارة والتراب - بدون أنظمة جرد حديثة!

7. Zoho Inventory (الأفضل للشركات التي تتعامل مع الطلبات متعددة القنوات)

via مخزون زوهو يمكن أن تكون إدارة المخزون عبر قنوات متعددة مع الحفاظ على الدقة أمرًا صعبًا، خاصةً في قطاع الإنشاءات، حيث يعد تتبع المخزون وتنظيم المستودعات أمرًا بالغ الأهمية.

يعمل Zoho Inventory على تبسيط هذه العملية من خلال تقديم منصة مركزية لإدارة الطلبات وتتبع المخزون والتكامل بسلاسة مع أدوات مثل Shopify وAmazon وZoho CRM.

سواءً كان تتبع قطع الغيار أو مراقبة المخزون عبر المستودعات أو أتمتة الفواتير المتوافقة مع ضريبة السلع والخدمات، يوفر Zoho Inventory الأدوات اللازمة للحفاظ على سير الأعمال بكفاءة.

Zoho Inventory أفضل الميزات

تتبع المخزون عبر مستودعات متعددة مع إمكانية رؤية مركزية

إنشاء فواتير متوافقة مع ضريبة السلع والخدمات وتحديات التسليم دون عناء

التكامل بسلاسة مع منصات التجارة الإلكترونية مثل Shopify و Etsy

استخدام مسح الباركود لتبسيط تتبع العناصر وتقليل الأخطاء

الوصول إلى تقارير المخزون في الوقت الفعلي لتحسين عملية اتخاذ القرار

قيود مخزون Zoho Inventory

يمكن أن تعيق القدرات المحدودة غير المتصلة بالإنترنت العمليات في المناطق ذات الاتصال الضعيف بالإنترنت

تقدم خطة مستوى الدخول ميزات أساسية، مما يحد من قابلية التوسع للشركات المتنامية

الميزات المتقدمة مثل العناصر المركبة وإدارة المستودعات المتعددة متوفرة فقط في خطط المستوى الأعلى

تسعير Zoho Inventory

الإصدار المجاني

الإصدار القياسي : 29 دولارًا شهريًا

: 29 دولارًا شهريًا الإصدار الاحترافي : 79 دولارًا في الشهر

: 79 دولارًا في الشهر الإصدار المميز: 129 دولاراً في الشهر

تقييمات ومراجعات Zoho Inventory

G2 : 4.3/5 (95+ تقييمات)

: 4.3/5 (95+ تقييمات) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 400 تقييم)

💡 نصيحة للمحترفين: فعالة إدارة علاقات العملاء الإنشائية برنامج ضروري لمنع التأخير وتجاوز التكاليف ومشاكل الجودة. إليك دليل لتبسيط إدارة المشروع باستخدام الأدوات المناسبة للحفاظ على توافق أصحاب المصلحة وسير العمليات بسلاسة.

8. سيج 50 للمحاسبة (الأفضل لشركات الإنشاءات الصغيرة والمتوسطة الحجم)

عبر سيج يمكن أن يؤدي تتبع الشؤون المالية المعقدة وكشوف الرواتب وإدارة المخزون إلى إرباك أعمال الإنشاءات. يقدم نظام سيج 50 للمحاسبة ميزات خاصة بالصناعة، مثل تتبع المخزون المتقدم وتقدير تكاليف الوظائف، لمحترفي البناء الذين يجب عليهم إدارة الموارد بكفاءة والبقاء على رأس الميزانيات.

💡 نصيحة احترافية: قوالب تخطيط الموارد ستجعل حياتك أسهل من خلال تحويل الأنماط المتكررة إلى استراتيجيات قابلة للتنفيذ. استكشف هذا الدليل للحصول على رؤى وأمثلة لتبسيط عملية التخطيط الخاصة بك دون عناء.

سيج 50 للمحاسبة أفضل الميزات

إدارة المخزون من خلال التتبع المتقدم، بما في ذلك حساب تكلفة FIFO/IFO والتتبع التسلسلي

التعامل مع ميزانيات المشاريع بأدوات مثل تقدير تكاليف الوظائف المتقدمة وإعداد التقارير على مستوى المراحل

أتمتة التسويات المصرفية وإدارة الفواتير لتقليل الجهد اليدوي

التكامل بسلاسة مع أنظمة الرواتب لتبسيط إدارة الموظفين

إنشاء تقارير مالية قوية مع إمكانية التتبع والتنبؤ حسب القسم

قيود محاسبة Sage 50

قد يحد البرنامج المستند إلى سطح المكتب من إمكانية الوصول مقارنة بالحلول السحابية الأصلية

تتطلب الميزات المتقدمة مثل الدعم متعدد المستخدمين خططاً ذات مستوى أعلى، مما يزيد من التكاليف

قد تبدو الواجهة قديمة بالنسبة للمستخدمين المعتادين على المنصات السحابية الحديثة

تسعير Sage 50 للمحاسبة

المحاسبة الاحترافية : 61.92 دولارًا أمريكيًا في الشهر

: 61.92 دولارًا أمريكيًا في الشهر المحاسبة المميزة : 103.92 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 103.92 دولارًا شهريًا لكل مستخدم محاسبة الكم: 177.77 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

سيج 50 للمحاسبة التقييمات والمراجعات

G2 : 3.9/5 (أكثر من 140 تقييم)

: 3.9/5 (أكثر من 140 تقييم) Capterra: 3.9/5 (أكثر من 400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Sage 50؟

إن المحاسبة السحابية Sage 50 مفيدة جدًا لنا نحن محترفي المحاسبة؛ فهي تجعل عملنا سهل الاستخدام، وسهل التنفيذ، وسهل التكامل مع دعم العملاء الذي يحتوي على عدد من الميزات وتكرار الاستخدام.

مراجع G2

💡 نصيحة احترافية: قوالب تخطيط الموارد ستجعل حياتك أسهل من خلال تحويل الأنماط المتكررة إلى استراتيجيات قابلة للتنفيذ. استكشف هذا الدليل للحصول على رؤى وأمثلة لتبسيط عملية التخطيط الخاصة بك دون عناء.

9. QuickBooks Online (الأفضل لشركات الإنشاءات الصغيرة والمتوسطة الحجم)

via كويك بوكس أونلاين تحتاج شركات الإنشاءات إلى أدوات للتعامل بفعالية مع تقدير تكاليف الوظائف وربحية المشروع وإدارة المقاول. يقوم QuickBooks Online بالمهمة نيابةً عنهم.

فهو يوفر حلاً محاسبيًا مصممًا لمحترفي الإنشاءات، مما يسمح لهم بتبسيط العمليات وأتمتة الفواتير واكتساب رؤى مالية أعمق. كما أن تكامله مع تطبيقات الطرف الثالث مثل Buildertrend وNowify يعزز إدارة المشروع والتكاليف.

أفضل ميزات QuickBooks Online

أتمتة الفواتير وتحصيل المدفوعات لتحسين التدفق النقدي

يوفر أدوات تقدير تكاليف الوظائف لتتبع ربحية المشروع في الوقت الفعلي

يتضمن تقارير قابلة للتخصيص للحصول على رؤى حول النفقات والأرباح وتدفقات الإيرادات

يوفر إدارة المقاولين مع إعداد نماذج ضريبية مبسطة وتتبع النفقات

يضمن تطبيق الهاتف المحمول الوصول إلى البيانات المالية من أي مكان

قيود QuickBooks Online

يتطلب اشتراكات منفصلة لإدارة أعمال متعددة

تقتصر الميزات المتقدمة مثل المخزون والفواتير المجمعة على خطط المستوى الأعلى

غالبًا ما يكون التدخل اليدوي مطلوبًا للتكامل مع خدمات كشوف المرتبات غير Intuit

تسعير QuickBooks Online

البداية البسيطة : 17.50 دولار/شهر

: 17.50 دولار/شهر الأساسيات : 32.50 دولارًا في الشهر

: 32.50 دولارًا في الشهر بالإضافة : 49.50$/شهرًا

: 49.50$/شهرًا متقدم: 117.50$/شهرًا: 117.50$/شهرًا

تقييمات ومراجعات QuickBooks Online

G2 : 4.0/5 (3,390+ تقييمات)

: 4.0/5 (3,390+ تقييمات) Capterra: 4.3/5 (7,830+ تقييمات)

اقرأ أيضًا: أفضل برامج إدارة مخزون التجارة الإلكترونية

10. AlignBooks (الأفضل للشركات الصغيرة والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة)

via محاذاة الكتب سواء أكنت تدير المخزون في متجر بقالة أو تعالج كشوف المرتبات في شركة قائمة على الخدمات، فإن AlignBooks يقدم برنامج تخطيط موارد المؤسسات والمحاسبة القائم على السحابة والقابل للتطوير والمصمم للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs) التي تبحث عن حل قابل للتخصيص ومناسب للميزانية.

ومن خلال الوحدات التي تغطي المبيعات والفواتير والمخزون وكشوف المرتبات وغيرها، يساعد البرنامج على تبسيط العمليات التجارية المعقدة في مختلف المجالات، من البيع بالتجزئة إلى التصنيع. كما تضمن إصداراته المتصلة بالإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت المرونة للشركات ذات احتياجات البنية التحتية المتنوعة.

أفضل ميزات AlignBooks

وحدات متكاملة للمبيعات، والفواتير، والمخزون، والتمويل، والموارد البشرية، وغير ذلك الكثير

لوحات معلومات وتقارير قابلة للتخصيص للحصول على رؤى مالية

الفواتير الآلية لضريبة السلع والخدمات وأدوات الامتثال الضريبي

دعم متعدد الشركات مع خيارات النشر دون اتصال بالإنترنت أو عبر الإنترنت

تكامل سلس مع أدوات الجهات الخارجية مثل Razorpay و Shopify وخرائط Google

قيود AlignBooks

قد يبدو تصميم واجهة المستخدم قديمًا بالنسبة للمستخدمين العصريين

قابلية توسع محدودة للمؤسسات الكبيرة ذات الاحتياجات المعقدة

يمكن أن تكون استجابة دعم العملاء وأوقات حل المشكلات غير متسقة

تسعير AlignBooks

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات AlignBooks

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: مراجعات غير كافية

أدوات إضافية مفيدة

هل تبحث عن المزيد من الأدوات لمساعدتك؟ إليك بعض الأدوات التي لم تصل إلى قائمة أفضل 10 أدوات، ولكنها تحتوي على ميزات فريدة يمكن أن تكون مفيدة لك:

Fieldwire : يربط الفرق الميدانية بموظفي المكتب من خلال إدارة المهام في الوقت الفعلي، مما يسمح بتحديثات سلسة وترميز الخطط وتتبع المواد مباشرة في الموقع

: يربط الفرق الميدانية بموظفي المكتب من خلال إدارة المهام في الوقت الفعلي، مما يسمح بتحديثات سلسة وترميز الخطط وتتبع المواد مباشرة في الموقع Knowify : يتكامل مع QuickBooks ويوفر أدوات لتتبع تكاليف العمالة والميزانيات وتقدم العمل

: يتكامل مع QuickBooks ويوفر أدوات لتتبع تكاليف العمالة والميزانيات وتقدم العمل Buildxact: تبسط عملية التقدير للمقاولين، حيث تدمج تخطيط المواد وكتالوجات الموردين وتتبع المشروع في منصة واحدة سهلة الاستخدام

💡 نصيحة احترافية: يعمل تخطيط المخزون المبسط على تعزيز التدفق النقدي مع تعزيز رضا العملاء من خلال تقليل المخزون الزائد وضمان توافر المنتج. إليك كيفية إتقان تخطيط المخزون في بضع خطوات سهلة.

لا يوجد مشروع كبير جدًا عندما يكون ClickUp في الموقع

حظيت ClickUp بشرف العمل مع شركة CEMEX الشهيرة لمواد البناء، حيث قامت بأتمتة عملياتها وتوفير ساعات العمل الثمينة.

من خلال لوحات المعلومات في الوقت الحقيقي، والأتمتة، وطرق العرض القابلة للتخصيص، يقضي ClickUp على الاختناقات ويحافظ على سير مشاريع البناء بسلاسة.

بغض النظر عن مدى تعقيد عملياتك الإنشائية، فإن ClickUp هو الأداة المثلى لتنظيم عملياتك الإنشائية وأتمتتها وتوسيع نطاقها. اشترك في ClickUp الآن وشاهد مشاريعك وهي تبني نفسها بنفسها!