أفضل 60 أغنية تحفيزية للعمل لتحسين حالتك المزاجية

الموسيقى عالم في حد ذاته. إنها لغة نفهمها جميعاً

ستيفي وندر

هل تشعر بتسلل كآبة يوم الاثنين أو تجد طاقتك منخفضة؟ هناك حل!

ضع سماعات الرأس المفضلة لديك واجعل قلبك يخفق على إيقاعات بعض الموسيقى المفعمة بالحيوية! دع الإيقاعات النابضة لأغنية Queen's We Will Rock You والأناشيد المبهجة لغلوريا جاينور تجعل دمك يتدفق وتزيد من فعالية فريقك. تبدو مثالية، أليس كذلك؟

سواء كنت تنشغل بتصفح رسائل البريد الإلكتروني أو تحاول الحفاظ على تركيزك على هذا المشروع الكبير، فإن الأغاني المناسبة - والأغاني الرائعة قائمة تشغيل الإنتاجية -تحدث فرقاً كبيراً.

إليك قائمة تضم 60 أغنية رائعة لمساعدتك في فرصة واحدة، فرصة واحدة. هل أنت جاهز لبدء يوم عملك بأفضل الأغاني؟ دعنا ندخل إلى قائمة الأغاني التحفيزية للعمل!

## ⏰ ملخص 60 ثانية

إليك بعض أفضل الأغاني التحفيزية للعمل وأداة لتعزيز إنتاجيتك:

أغاني لإتمام الصفقات بثقة: "عين النمر" و "افقد نفسك"

"عين النمر" و "افقد نفسك" أغاني لإثارة الإبداع في التسويق: "Happy" و "Don't Stop Me Now"

"Happy" و "Don't Stop Me Now" أغاني للعمل الجماعي وبناء العلاقات: "وي ويل ويل روك يو" و "اتكئ علي"

"وي ويل ويل روك يو" و "اتكئ علي" أغاني للاستماع إليها في الأيام العصيبة: "أقوى" و"انهض"

"أقوى" و"انهض" أغاني لزيادة الإنتاجية: "العمل" و "الوسط"

"العمل" و "الوسط" أغاني للاستماع إليها أثناء العصف الذهني: "أبطال" و"تخيل"

"أبطال" و"تخيل" أغانٍ لإلهام الآخرين وتمكينهم: "نحن الأبطال" و"رجل في المرآة"

"نحن الأبطال" و"رجل في المرآة" أغاني لمواصلة المضي قدمًا: "التسلق" و"الناجي"

"التسلق" و"الناجي" أغاني للاحتفال بالنجاح: "الاحتفال" و"الحياة الطيبة"

"الاحتفال" و"الحياة الطيبة" أغاني لإعادة الشحن والانتعاش: "دعها تذهب" و"الساعات"

"دعها تذهب" و"الساعات" كليك أب يعزز الإنتاجية: يقدم ClickUp ميزات مثل ClickUp Brain (مساعد الذكاء الاصطناعي)، وقوالب الإنتاجية الشخصية، و ClickUp Docs، و ClickUp Tasks، و ClickUp Chat لتنظيم العمل وتحسين الكفاءة (أو حتى كتابة كلمات الأغاني!)

يقدم ClickUp ميزات مثل ClickUp Brain (مساعد الذكاء الاصطناعي)، وقوالب الإنتاجية الشخصية، و ClickUp Docs، و ClickUp Tasks، و ClickUp Chat لتنظيم العمل وتحسين الكفاءة (أو حتى كتابة كلمات الأغاني!) يتكامل ClickUp مع الموسيقى: يمكن ل ClickUp Brain اقتراح أغانٍ تحفيزية، ويمكن استخدام ClickUp لجدولة فترات الاستراحة الموسيقية ودمج الموسيقى في سير العمل لتحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة

أهمية الأغاني التحفيزية في مكان العمل

لدى الأغاني التحفيزية طريقة مذهلة في تنشيط الناس وخلق جو من الإيجابية والاندفاع يمكن أن تكون قائمة الأغاني المناسبة لا تقدر بثمن في مكان العمل، حيث غالباً ما يكون التركيز والتعاون هو ما يملي النجاح.

وتظهر الأبحاث أن "الشعور بالانتماء" في مكان العمل يمكن أن يزيد من الأداء الوظيفي بنسبة 56% . وما هي أفضل طريقة للتواصل مع زملائك في الفريق أفضل من دندنة أغانيكم المفضلة معًا؟

فإلى جانب الأداء الفردي، يمكن للموسيقى أن تعزز الإنتاجية الجماعية من خلال ضبط إيقاع اليوم وربط الفرق خلال تلك الساعات الحاسمة

والأمر أكثر من مجرد ترفيه - يمكن لقوائم الأغاني التحفيزية أن تعزز معنويات فريقك وتساعدهم في الوقت نفسه على الحفاظ على التركيز والانضباط .

كيف تؤثر الموسيقى على الإنتاجية والروح المعنوية

لقد صدر الحكم

عن 78% من الأشخاص يقولون إن الاستماع إلى الموسيقى أثناء العمل يعزز إنتاجيتهم. وهذا ليس مجرد رأي - فقد أظهرت الأبحاث أن الموسيقى يمكن أن تحسن الدقة وتقلل من التوتر وتثير الإبداع

لماذا للموسيقى مثل هذا التأثير العميق؟

التأثير العاطفي : تؤثر الموسيقى على المشاعر، مما يحافظ على تحفيز الأفراد وتنشيطهم

: تؤثر الموسيقى على المشاعر، مما يحافظ على تحفيز الأفراد وتنشيطهم تعزز المزاج : تعمل النغمات المبهجة على تحسين مزاجك وبث الطاقة في يوم العمل. تساعد الموسيقى المحيطة على منع المشتتات وتحافظ على تركيزك وانضباطك

: تعمل النغمات المبهجة على تحسين مزاجك وبث الطاقة في يوم العمل. تساعد الموسيقى المحيطة على منع المشتتات وتحافظ على تركيزك وانضباطك تعزز الوحدة: تعزّز قوائم التشغيل المشتركة أو الموسيقى الخلفية أثناء اجتماعات الفريق الصداقة الحميمة وتضفي البهجة على يوم العمل

على الرغم من أن الصمت قد يبدو مثالياً، إلا أن إضافة الموسيقى غالباً ما تؤدي إلى تحسينات ملحوظة في الروح المعنوية والإنتاجية للأفراد والفرق.

🧠 حقيقة ممتعة: تظهر الأبحاث أن 95% من العمال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا يقدرون الموسيقى في مكان العمل. ومع ذلك، تنخفض النسبة في الفئات العمرية الأعلى. فقد قال 84% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و54 عامًا أنهم يستمتعون بها، بينما يبدو أن 66% فقط ممن تتراوح أعمارهم بين 55 عامًا فأكثر يحبونها.

قائمة بـ 60 أغنية تحفيزية للعمل

فيما يلي قائمة منسقة من الأغاني التحفيزية مرتبة حسب الحالة المزاجية والمهمة للمساعدة في تعزيز إنتاجيتك .

أغاني لإتمام الصفقات بثقة

في المبيعات، الثقة والطاقة هما سلاحك السري. هذه الأغاني مثالية لرفع معنوياتك قبل عرض كبير أو الحفاظ على معنويات عالية طوال اليوم.

1. "عين النمر"- Survivor

يجسد هذا النشيد الأيقوني لموسيقى الروك المثابرة والقوة. يذكرنا إيقاعها المثير وكلماتها المفعمة بالطاقة بمواصلة المضي قدمًا، حتى في مواجهة الرفض. مثالية للتغلب على الصفقات الصعبة، وستجعلك تشعر بأنك لا يمكن إيقافك!

2. "افقد نفسك" - Eminem

تدفعك أغنية إيمينيم الحائزة على جائزة جرامي إلى اغتنام اللحظة وتقديم أفضل ما لديك. تثير كلمات الأغنية وإيقاعها القوي اندفاع الأدرينالين، مما يجعلها الأغنية المثالية للدعاية قبل تقديم عرض مبيعات عالي المخاطر. التركيز والتصميم في جوهرها - وهي صفات يحتاجها كل من يقترب من النجاح.

عبر سبوتيفاي 🧠 حقيقة مضحكة: اختار إيمينيم عدم أداء خسر نفسك في عام 2003 عندما تم ترشيح الأغنية لجائزة الأوسكار. فقد شعر أن الأغنية لن تفوز وأن الأكاديمية لن "تفهمه". حتى أن جوائز الأوسكار طلبت من مدير أعماله أن يؤديها شخص آخر. عندما فازت الأغنية، كانت هذه هي المرة الأولى منذ 14 عاماً التي لم يتم فيها أداء الأغنية الفائزة بجائزة أفضل أغنية أصلية مباشرة في الحفل.

3. "Hall of Fame" - The Script (ft. will.i.am)

"يمكنك أن تكون الأعظم. يمكنك أن تكون الأفضل."

تحثك نغمة The Script التحفيزية على السعي لتحقيق العظمة والإيمان بقدرتك على تحقيق كل شيء! تُعد هذه الأغنية تذكيرًا رائعًا لفريقك بالسعي إلى تحقيق أهدافك. مثالية لرفع الروح المعنوية وتحفيزك على تحقيق تلك الأهداف.

4. "إدارة علاقات العملاء من أجلي" - Work Flows من ClickUp

لقد كافحنا جميعًا مع خطوط الأنابيب الفوضوية والعملاء المحتملين المفقودين وإدارة علاقات العملاء التي ترفض التعاون. لحسن الحظ، فإن "CRM for Me" يجسد بشكل مثالي الفوضى والرضا النهائي عن ترتيب كل شيء. لذا، أثناء قيامك بضبط الأتمتة أو تنظيم مسار المبيعات الخاص بك، دع هذا المسار يساعدك على تسريع العملية.

5. "لا يمكنني إيقاف الشعور!" - جاستن تمبرليك

هل تحتاج إلى تعزيز المزاج أثناء المتابعة مع العملاء؟ هذه الأغنية المبهجة والمبهجة تشعك بالإيجابية وتبقيك نشيطًا. إنها أغنية ممتازة للحفاظ على مزاجك المرح والتفاعل أثناء التفاعل مع العملاء.

6. "أبتاون فونك" - مارك رونسون (قدم برونو مارس)

تنبض إيقاعات "أبتاون فانك" Uptown Funk'sfunky's بإيقاعها الجذاب بالثقة والسحر. إنها الأغنية المثالية للبقاء هادئًا تحت الضغط.

تجول في المكتب أو ارقص بسرعة حول الكافتيريا للتخلص من التوتر!

👀 هل تعلم؟ دراسة وجدت أن موسيقى الروك الكلاسيكية والبديلة والبوب والكلاسيكية كانت أقل الأنواع الموسيقية تشتيتًا للإنتاجية. من ناحية أخرى، كانت موسيقى الهيفي ميتال والهيب هوب من أكثر الأنواع التي تشتت الانتباه

أغاني لإثارة الإبداع في التسويق

الإبداع هو جوهر التسويق، ويمكن للموسيقى المناسبة أن تشعل خيالك. تساعدك هذه الأغاني على التفكير خارج الصندوق، وصياغة أفكار مقنعة، وإيجاد الإلهام أثناء جلسات العصف الذهني.

7. "هابي" - فاريل ويليامز

هل تبحث عن أغنية مبهجة لرفع معنوياتك وتحفيز الأفكار الإبداعية؟ يمكن أن تساعدك إيقاعات أغنية هابي المعدية والمشاعر الإيجابية على التعامل مع المهام بطاقة جديدة. هذه الأغنية هي زر إعادة الضبط المثالي عندما تكون عالقًا في روتين!

8. "لا توقفني الآن" - كوين

إنه نشيد عالي الطاقة يذكرك بمواصلة التقدم بثقة إلى الأمام. يمكن لتحفة كوين الفنية أن تساعدك على حشد فريقك بشكل لا مثيل له - سواء كنت تقوم بتحسين حملة أو تقديم أفكارك.

عبر بينتيريست

9. "زئير" - كاتي بيري

تدور هذه الأغنية التمكينية حول العثور على صوتك والسماح له بأن يُسمع. يمكن أن يلهم صوت كاتي بيري الراقي ورسالة الأغنية الإيجابية الثقة عند طرح استراتيجيات تسويقية جريئة أو التغلب على العوائق الإبداعية.

10. "شيك إت أوف" - تايلور سويفت

يأتي التسويق مع نصيبه من الانتكاسات، لكن لحن Shake It Off المتفائل يشجعك على التخلي عن السلبية. إيقاعها المرح يحافظ على المزاج العام ويساعدك على التركيز على ما هو قادم.

11. "ClickUp AI" - Work Flows من ClickUp

إذا كنت تستخدم الذكاء الاصطناعي في التسويق وتكافح من أجل فهم البيانات المبعثرة أو إنشاء نسخة مثالية من الحملة، فيمكن لـ ClickUp Brain ربط المهام والمستندات والأشخاص ومعرفة شركتك بسهولة مع

الذكاء الاصطناعي. وبينما يقوم الذكاء الاصطناعي بالعمل الشاق، يمكنك الاستماع إلى هذه الموسيقى التصويرية للحفاظ على زخمك. إنها نغمة مفعمة بالحيوية لبدء تلك الوقفة الصباحية!

12. "تيتانيوم" - ديفيد جيتا (قدم سيا)

نشيد مثالي للصمود، يذكرك بأن لا شيء يمكن أن يحبطك! تساعدك أغاني Sia القوية وإيقاعات ديفيد غيتا القوية على التركيز وتمنحك تلك الجرأة في مواجهة التحديات.

اقرأ أيضًا: أفضل المدونات الصوتية التحفيزية للنمو الشخصي والتطوير الوظيفي

أغانٍ للعمل الجماعي وبناء الروابط

الموسيقى هي الموحِّد العظيم. قوة لا تصدق. شيء يمكن أن يشترك فيه الناس المختلفون في كل شيء وأي شيء آخر.

سارة ديسن، روائية أمريكية

يدفع التعاون إلى النجاح في مكان العمل، ويمكن للأغاني المناسبة أن تعزز هذه الروح. هذه الأغاني تلهم الوحدة وتحتفي بالعمل الجماعي وتضخ الطاقة في الجهود الجماعية.

13. "وي ويل ويل روك يو" - كوين

يمنحك هذا الإيقاع الأيقوني الأيقوني الذي يعتمد على التصفيق والرقص قشعريرة فورية! إنها الأغنية الجماعية المثالية، مع هتافات "سوف نهزك" التي تبث الحماسة في نفوس المستمعين. هذه الأغنية، التي طالما كانت المفضلة في الملاعب الرياضية، تجلب نفس المستوى من الإثارة والوحدة إلى بيئة المكتب.

🧠 حقيقة ممتعة: على غير العادة بالنسبة لأغنية روك، لا تحتوي أغنية "سنهزّك" على طبول. فقد تم عزف الدوس والتصفيق بشكل متعدد المسارات لإضفاء تأثير شبيه بتأثير الملاعب، مع عزف الغيتار المنفرد لبراين ماي الذي يختتم الأغنية باعتباره الآلة الموسيقية الوحيدة الأخرى.

14. "اتكئ علي" - بيل ويذرز

أغنية مختلفة قليلاً عن بقية الأغاني الأخرى، يؤكد لحن بيل ويذرز الحنون على أهمية دعم بعضنا البعض. Lean on Me هي تذكير لطيف بأن التعاون والثقة هما أساس العمل الجماعي الناجح!

عبر سبوتيفاي

15. "Ain't No Mountain High Enough" - Marvin Gaye & Tammi Terrell

احتفالاً بالمرونة والعمل الجماعي، يلهم هذا الثنائي الكلاسيكي الثقة في قدرتكم على التغلب على أي تحدٍ معًا. إنه خيار ممتاز لتعزيز روح الفريق.

16. "ClickUp Brain" - تدفقات العمل من ClickUp

عندما يحين الوقت للمضي قدمًا في التحدي الكبير التالي، ستحتاج إلى موسيقى تصويرية تشجعك على المضي قدمًا. سواء كنت تتصدى لمشروع كبير أو تطارد أهدافًا طموحة، فإن "ClickUp Brain" ستبقي فريقك نشيطًا ومستعدًا للتغلب على أي شيء!

17. "معًا" - سيا

مع كلمات مبهجة وإيقاع مفعم بالحيوية، هذه الأغنية مثالية للاحتفال بأحداث الفريق المهمة. فهي تجسد بهجة وطاقة العمل على تحقيق الأهداف المشتركة.

18. "Workin' Together" - آيك وتينا تيرنر

Workin' Together هي أغنية مبهجة تمثل إشادة بالتعاون الفعال وحل المشكلات الجماعية، ويضيف إيقاعها الرائع لمسة من المرح إلى جهود العمل الجماعي. هل أنت مستعد لمواجهة ذلك اليوم الطويل في العمل؟ دع آيك وتينا يرشدانك خلال ذلك!

أغاني للاستماع إليها في الأيام السيئة

لقد مررنا جميعًا بتلك الأيام التي يبدو فيها العمل وكأنه تسلق تلة لا تنتهي أبدًا. هذه الأغاني هي مسارك الصوتي الموثوق به للتخلص من الكآبة، وإشعال حماستك، وتذكيرك بمدى قدرتك على التوقف.

19. "أقوى" - كاني ويست

إليك أغنية عالية الطاقة تذكرك بأن الانتكاسات لا تزيدك إلا تحدياً. كلمات Stronger المفعمة بالطاقة وإيقاعها القوي مثالية للارتداد بعد يوم شاق.

20. "Level Up" - Work Flows من كليك أب، تايرا جولييت وكي جيه

إذا كنت بحاجة إلى دفعة إضافية، فإن أغنية "ليفل أب" ستحقق لك ذلك وأكثر. إيقاعها الجريء وكلماتها المحفزة تدفعك لمواصلة السعي مهما كانت التحديات التي تنتظرك.

21. "Rise Up" - أندرا داي

هذه أغنية عاطفية تشجعك على الاستمرار في المضي قدمًا. إن عمقها العاطفي، إلى جانب غناء داي المذهل، يجعلها مثالية لإيجاد الأمل والمرونة عندما ترمي الحياة بكرة منحنية.

22. "سوف أنجو" - جلوريا جاينور

تحتفي هذه الأغنية التي تُعد نشيد العودة النهائي، بالقوة الداخلية والمثابرة والانتصار على الشدائد. كما أن رسالتها الخالدة وصوت غاينور المفعمة بالطاقة هما بمثابة دفعة معنوية فورية عندما تحتاج إلى دفعة معنوية لتجاوز المحن.

عبر سبوتيفاي

23. "Shake It Out" - Florence + The Machine

تلهمك هذه الأغنية الشافية للتخلي عن السلبية والتركيز على أيام أكثر إشراقًا في المستقبل. يقدم لحنها الكاسح وكلماتها القوية إحساسًا بالتجديد والتطهير العاطفي لا مثيل له.

24. "أغنية القتال" - راشيل بلاتن

إليك هذا النشيد القوي الذي يحثك على استعادة ثقتك وتصميمك وإيمانك بنفسك. تذكرك كلمات أغنية الكفاح التحفيزية واللحن المثير بأنك تستطيع التغلب على أي تحدٍ أو انتكاسة. نعم، حقًا!

لا يكمن السحر في أي فن في تقنيته فحسب، بل في أصالته. الحقيقة في أبهى صورها هي ما يتردد صداها بقوة.

أليسيا كيز، مغنية وكاتبة أغاني أمريكية

أغاني لزيادة الإنتاجية

عندما يحين وقت الجد وإنجاز العمل، تساعدك هذه الأغاني على إيجاد ما تريده. مع الإيقاعات الملهمة والكلمات التحفيزية، ستحافظ على تركيزك وطاقتك عالية من البداية إلى النهاية.

25. "العمل" - ريهانا (مع دريك)

يعد الإيقاع المنوم والكلمات الجذابة مزيجًا رائعًا لمساعدة فريقك على البقاء في المنطقة. تخلق Work تدفقًا ثابتًا للطاقة، مما يساعدك على التركيز أثناء المهام المتكررة أو لساعات طويلة.

26. "ذا ميدل" - زيد ومارين موريس وغراي

تجلب هذه الأغنية الجذابة بإيقاعها الثابت ولحنها الراقي القدر المناسب من الطاقة والتركيز. إنه خيار رائع لتشغيل المشاريع التي تتطلب الإبداع والصفاء الذهني.

27. "Blinding Lights" - The Weeknd

بفضل إيقاعاتها المستوحاة من الإيقاعات القديمة وأجوائها المفعمة بالطاقة العالية، تجعلك Blinding Lights تتحرك خلال المهام الصعبة. إنها أغنية مثالية للحفاظ على الإنتاجية في المنزل عندما تهدد المشتتات المزعجة تقدمك.

عبر CABillboard 👀 هل تعلم؟ موسيقى ذا ويكند هي مستوحاة بشدة من إثيوبيا . وقد ذكر أن فنانين مثل تيلاهون جيسيس وأستر أويكي ومحمود أحمد شكلوا صوته. في الواقع، كانت أغنيته "التلال" هي المرة الأولى التي أدمج فيها اللغة الإثيوبية في موسيقاه، وهي من المؤثرات الرئيسية في ألبومه Starboy.

28. "عد النجوم" - ون ريبابليك

قل مرحباً بنشيد يلهمك التفكير والمثابرة ويدفعك للتركيز على أهدافك. مع إيقاعها الحيوي وكلماتها المحفزة، تحافظ Counting Stars على طاقتك بينما تساعدك على تجاوز المهام والتحديات - الأغنية المثالية للحفاظ على الزخم والإيجابية.

29. "عيد الميلاد مع كليك أب" - مايكل مينيلي

إذا كنت تبحث عن لمسة مرحة للحفاظ على الحافز عالياً، فإليك هذا المسار الذي يجمع بين الإنتاجية والبهجة في العطلة معاً. سواء كنت تنهي مشاريع نهاية العام أو تحتاج فقط إلى دفعة قوية، فإن أغنية "Christmas With ClickUp" تذكرك بالحفاظ على تركيزك والاستمتاع بموسم الأعياد.

30. "Take On Me" - a-ha

Take On Me لأغنية a-ha هي لحن يبعث على الحنين إلى الماضي بإيقاع متفائل يضفي لمسة من البهجة على يوم عملك. ويساعدك إيقاعها الجذاب وطاقتها المميزة في الحفاظ على وتيرة ثابتة ومنتجة أثناء معالجة أصعب المهام في قائمة مهامك.

اقرأ أيضًا: اقتباسات تحفيزية للعمل يوم الخميس لرفع معنويات الفريق

أغانٍ للاستماع إليها أثناء العصف الذهني

عند العصف الذهني للأفكار الجديدة أو مواجهة التحديات الإبداعية، يمكن أن تساعدك بعض الموسيقى التي تنقر بقدميك على إثارة الإلهام والحفاظ على تدفق ذهنك. هذه الأغاني مثالية لتهيئة الأجواء وإطلاق العنان لإبداعك.

31. "الأبطال" - ديفيد باوي

أغنية تدعو للتفكير الجريء والحلم الكبير، "Heroes" تغذي خيالك. إن طاقة ديفيد بوي النشيدية مثالية لتصور الأفكار التحويلية والانطلاق خارج الصندوق.

32. "Whiteboarding (الأفكار إلى عمل)" - Work Flows من كليك أب وكي جيه

عندما تكون في جلسة عصف ذهني، وتحاول تحويل الشرارات الإبداعية إلى خطط قابلة للتنفيذ، يمكن لـ "السبورة البيضاء (الأفكار إلى عمل)" أن تحافظ على تدفق الطاقة. أثناء قيامك بتجميع الأفكار وتحليلها باستخدام طريقة KJ، يحافظ هذا المسار على تركيزك ويحفزك على التعاون لتحويل المفاهيم إلى واقع ملموس.

33. "تخيل" - جون لينون

هل تبحث عن مقطوعة كلاسيكية خالدة ستجعل الجميع في المنطقة أثناء الدندنة؟ تقدم أغنية جون لينون الرائعة لحنًا هادئًا يعزز الهدوء والتفكير الإبداعي. تدعوك رسالتها الخالدة إلى استكشاف المفاهيم الرؤيوية والعصف الذهني للإمكانيات الجديدة.

34. "بوهيميان رابسودي" - كوين

تتفوق كوين حقًا عندما يتعلق الأمر بالصرخات الحماسية. البوهيمية الرابسودي هي أغنية أخرى ستجعلك تدق! تحفز تحولاتها الديناميكية وتكوينها الجريء على التفكير غير التقليدي - وهي مثالية لاحتضان الحرية الإبداعية أثناء جلسات العصف الذهني!

🧠 حقيقة ممتعة: استخدم براين ماي غيتارًا منزلي الصنع يُدعى Red Special في البوهيمي رابسودي، صممه عازف الغيتار كوين ووالده هارولد ماي.

35. "دعها تذهب" - إيدينا مينزل

غالبًا ما يتدفق الإبداع عندما تتخلى عن التوتر، وأغنية دع الأمر يذهب هي التذكير المثالي لاحتضان هذه الحرية. تساعد كلمات الأغنية على التحرر من القيود وتشجع عقلك على التفكير بلا حدود.

عبر سبوتيفاي

36. "Feel It Still" - البرتغال. الرجل

بإيقاعها الجذاب وأجوائها الغريبة، تشعل أغنية "Feel It Still" الإبداع على الفور. إيقاعها المتفائل وطاقتها المرحة تجعلها موسيقى تصويرية مثالية لتوليد أفكار جديدة وغير تقليدية أثناء جلسات العصف الذهني.

بالنسبة لي، هناك شيء مهدئ بشكل بدائي في هذه الموسيقى، وقد ذهبت مباشرة إلى جهازي العصبي، مما جعلني أشعر بأنني على ارتفاع عشرة أقدام.

إريك كلابتون

أغاني لإلهام وتمكين الآخرين

تتطلب القيادة الرؤية والتحفيز والقدرة على رفع مستوى فريقك. توفر هذه الأغاني الموسيقى التصويرية المثالية لتعزيز ثقتك بنفسك، وإلهام من حولك، والقيادة الهادفة.

37. "نحن الأبطال" - كوين

نشيد الانتصار الخالد، نحن الأبطال يعزز أهمية المثابرة والنجاح المشترك. إنها أغنية مثالية للاحتفال بهذا الإنجاز المهم وتذكير فريقك بأنهم قادرون على فعل أي شيء!

38. "عندما أنهض" - Work Flows لـ ClickUp & K.J.

عندما تواجه تحدي تجديد إستراتيجيتك التسويقية أو عندما تواجه تحديًا في تجديد إستراتيجيتك التسويقية أو عندما تواجه عقبة إبداعية صعبة، فإن أغنية "عندما أنهض" تذكرك بمواصلة المضي قدمًا. إن إيقاعها المتفائل ينشط فريقك ويحفز الإبداع ويغذي العزيمة لتخطي العقبات والوصول إلى آفاق جديدة.

39. "Wind Beneath My Wings" - بيتي ميدلر

إنها أغنية عاطفية صادقة تعترف بقوة الدعم والتشجيع. كلماتها العاطفية تجعلها خيارًا مناسبًا للحظات تقدير الفريق، وتذكر الجميع بمساهماتهم التي لا تقدر بثمن.

40. "رجل في المرآة" - مايكل جاكسون

تبدأ القيادة بالتأمل الذاتي، وتشجع رسالة رجل في المرآة القوية على النمو الشخصي والتغيير الإيجابي. إنه نشيد مدروس لإلهام الآخرين لتحمل المسؤولية والقيادة بالقدوة. كما أن غناء مايكل جاكسون السلس هو ميزة إضافية!

41. "طريقي" - فرانك سيناترا

يحتفي هذا اللحن الكلاسيكي بالفردية وتقرير المصير والوفاء لقيم المرء. إنها تذكرة خالدة للقيادة بأصالة، فهي تشجعك على تبني أسلوبك القيادي الفريد بكل فخر واعتزاز.

42. "لا يمكن إيقافه" - سيا

تجسد هذه الأغنية بكلماتها المفعمة بالحيوية وإيقاعها القوي المرونة والثقة والتمكين. إنه النشيد المثالي لإلهام القوة، Unstoppable، يغذي الإيمان بأن لا شيء يمكن أن يقف في طريق إمكاناتك القيادية.

عبر ويكيبيديا

أغاني لمواصلة المضي قدمًا

يتطلب التصدي للمشاريع الصعبة العزيمة والإصرار. تساعدك هذه الأغاني على الاندفاع، وتساعدك على تخطي العقبات والحفاظ على تركيزك والوصول إلى خط النهاية

43. "التسلق" - مايلي سايروس

تذكرنا هذه الأغنية الراقية بأن الرحلة لا تقل أهمية عن الوجهة. بكلماتها النابعة من القلب ولحنها المحفز، تجعلنا نمضي قدمًا حتى عندما تظهر التحديات.

تذكرنا هذه الأغنية الملهمة بأن المثابرة أهم من النتيجة. كلمات الأغنية النابعة من القلب واللحن المحفّز يجعلنا نمضي قدمًا خلال اللحظات الصعبة.

44. "الناجي" - ديستنيز تشايلد

نشيد القوة والصمود، تحتفي هذه الأغنية القوية بالتغلب على الشدائد. وبفضل إيقاعها القوي وكلماتها التمكينية، فهي مثالية للحفاظ على العزيمة والتركيز في مواجهة أي تحدٍ.

45. "Save a Day" - K.J. & Cunningham

عندما تعمل على مشروع صعب أو تحاول الوفاء بموعد نهائي صعب، تذكرك أغنية "Save a Day" بأنه حتى أصغر الانتصارات لها أهمية. تشجعك رسالتها الملهمة على مواصلة المضي قدمًا، مع العلم أن كل خطوة تخطوها تقربك من النجاح.

46. "عربات النار" - فانجيليس

تثير هذه المقطوعة الموسيقية الخالدة شعوراً بالتصميم والتركيز. يمكن للحنها الكاسح أن يساعدك على تحفيزك على المثابرة، مما يجعلها رفيقاً مثالياً عندما تحتاج إلى دفعة إضافية للاستمرار.

47. "أدر العالم (يا فتيات)" - بيونسيه

لا، ليس عليك أن تكوني فتاة لتستمتعي بهذه الأغنية! نشيد التمكين، ركض العالم (بنات) إيقاعاته الجريئة وكلماته الواثقة تلهم أي شخص لتولي المسؤولية ومواصلة المضي قدمًا - بغض النظر عن الجنس أو الظروف!

عبر ديزر

48. "أقوى، أفضل، أفضل، أسرع، أقوى" - دافت بانك

عادة ما تكون مسارات دافت بانك الإلكترونية رائعة للاستماع في مكان العمل. ومع ذلك، فإن أغنية أقوى، أفضل، أفضل، أسرع، أقوى بكلماتها الآلية المتكررة، تعزز فكرة التحسين المستمر!

اقرأ أيضًا: اقتباسات ملهمة عن العمل الجماعي لتحفيز فريقك

أغاني للاحتفال بالنجاح

كل إنجاز يستحق لحظة احتفال. هذه الأغاني تزيد من فرحة النجاح وتجعل الإنجازات أكثر تميزاً.

49. "احتفال" - كول آند ذا جانج

هذا نشيد كلاسيكي للحفلات مثالي للاحتفال بالانتصارات الكبيرة. أجوائها الرائعة تجعلها الأغنية المثالية للأجواء الاحتفالية. حوّل أي إنجاز إلى احتفال على مستوى الفريق!

50. "حياة جيدة" - OneRepublic

Good Life هي أغنية تبعث على الشعور بالسعادة وتعكس كلاً من الرحلة والإنجازات على طول الطريق. وتعد كلماتها المبهجة ولحنها المعدي مثالية لمكافأة لحظات النجاح والتقدير.

51. "أفضل يوم في حياتي" - المؤلفون الأمريكيون

من أجل تلك الانتصارات التي لا تُنسى، أفضل يوم في حياتي ستجعل فريقك ينشط حقًا! إنها أغنية مفعمة بالحيوية والنشاط تجسد فرحة الوصول إلى معلم هام - تذكير بتذوق اللحظة والتطلع إلى الانتصارات المتتالية.

عبر ديزر

52. "Happy Together" - The Turtles

لا شيء يضاهي فرحة النجاح المشترك. تسلط رسالة سعيدين معًا المتفائلة الضوء على متعة الإنجاز الجماعي، مما يجعلها رفيقًا مثاليًا للاحتفال. تحذير: قد يجعل إيقاعها البطيء ودفئها فريقك عاطفيًا بعض الشيء!

53. أغنية "على قمة العالم" - Imagine Dragons

أغنية لا غنى عنها لاحتفالاتك! أون توب أوف ذا وورلد تجسد الشعور بالبهجة والنجاح. ابدأ حفل انتصارك بأناقة!

54. "أهداف الفريق" - تدفقات العمل من كليك أب وكي جيه

بعد تعاون ناجح للفريق أو عندما تحقق مجموعتك إنجازًا رئيسيًا، فإن أغنية "أهداف الفرقة" هي الأغنية المثالية للاستماع إليها. تجسد إيقاعها عالي الطاقة وكلماتها المحفزة روح العمل الجماعي والنجاح المشترك، مما يجعلها نشيداً مثالياً للاحتفال بالإنجازات الجماعية.

أغاني لإعادة الشحن والانتعاش

بعد يوم شاق (أو أسبوع شاق!)، حان الوقت للتوقف مؤقتاً. هذه الألحان والألحان الهادئة مثالية لمساعدتك على الاسترخاء والاسترخاء وإعادة شحن طاقتك، حتى تكون مستعدًا لمواجهة كل ما هو قادم.

55. "دعها تذهب" - باسنجر

يلفك هذا اللحن الصوتي الهادئ بغطاء من التأمل والاسترخاء. سيجعلك اللحن الرقيق تسترخي وكأنك في فترة ما بعد الظهيرة الهادئة مهما كان يومك مجنوناً.

56. "شخص مثلك" - أديل

أغنية أديل العاطفية الرقيقة هي الرفيق المثالي للحظات التأمل - سواء كنت في حالة انكسار قلب أم لا! حيث يدعوك عمقها العاطفي إلى الإبطاء والتنفس فقط، مما يجعلها أفضل اختيار عندما تحتاج إلى القليل من القلب إلى القلب مع نفسك.

عبر ديزر

57. "الساعات" - كولدبلاي

تعمل هذه الأغنية مع البيانو الهادئ وكلمات الأغاني التأملية كزر إعادة ضبط لعقلك. دع الموسيقى تقوم بعملها، وسرعان ما ستستعيد نشاطك وتصبح جاهزاً لما هو قادم.

58. "بدون وزن" - ماركوني يونيون ثبت علميًا أنه يقلل من القلق هذه التحفة الفنية المحيطة هي بمثابة إجازة صغيرة لعقلك. سواء كنت تتأمل أو تستغرق في التأمل أو تسترخي على مكتبك، فهي منطقة الهدوء الشخصية الخاصة بك.

59. "تعال بعيدًا معي" - نورا جونز

تنقلك نغمة الجاز السلسة هذه بعيدًا عن ضغوط العمل إلى عالم من الصفاء. وبفضل إيقاعها اللطيف وأصوات نورا الهادئة، فهي الموسيقى التصويرية المثالية لجلسة الاسترخاء الهادئة.

60. "وقت الفراغ" - Work Flows لـ ClickUp & K.J.

بعد يوم طويل من التلاعب بالمهام والوفاء بالمواعيد النهائية، فإن أغنية "Free Time" هي الأغنية المثالية للاسترخاء وإنعاش ذهنك. تساعدك إيقاعها المهدئ وإيقاعها السلس على الانتقال من الإنتاجية إلى الاسترخاء، مما يسمح لك باستغلال استراحتك التي تستحقها تمامًا.

اقرأ أيضًا: رسائل صباح الخير للعمل

هز سير عملك: استخدام ClickUp لإدارة الموسيقى في العمل

يمكن أن تكون الموسيقى أداة قوية لتعزيز الإنتاجية في العمل، ولكن الأمر كله يتعلق باستخدامها بشكل مدروس! ربما لاحظت أن النغمات المناسبة يمكن أن تساعدك على التركيز أو الحفاظ على طاقتك عند الحاجة.

ولكن كيف يمكنك تحقيق أقصى استفادة من الموسيقى في مكان العمل؟ لدينا بعض الأفكار.

إذا كنت تريد زيادة الإنتاجية، اجمع بين سحر الموسيقى وأدوات مثل انقر فوق !

يوفر ClickUp مجموعة من الميزات التي تساعدك أنت وفريقك على تنظيم العمل بشكل أفضل. يقوم تطبيق كل شيء للعمل بتحديد أولويات المهام حسب الحاجة الملحة والأهمية، واختيار قوالب الإنتاجية التي تناسب أسلوب عملك وأهدافك.

ClickUp Brain

احصل على اقتراحات الأغاني من ClickUp Brain

هل تحتاج إلى القليل من التحفيز لفريقك؟ يمكنك استخدام ClickUp Brain وهو مساعد ذكاء اصطناعي مدمج لاقتراح أغانٍ تحفيزية وصياغة رسائل مخصصة لإلهام الجميع. إنها طريقة ممتعة لتضمين الموسيقى في سير عملك ومشاركة المشاعر الإيجابية مع زملائك.

يعمل ClickUp Brain أيضًا كمدير مشروع مدعوم بالذكاء الاصطناعي، حيث يقوم تلقائيًا بتحديث حالات المشروع وتلخيص الاتصالات وإنشاء مهام فرعية بناءً على تفاصيل المهمة.

قم بإنشاء خطط تركيز مخصصة كل يوم باستخدام ClickUp Brain

يساعدك الحد من الحاجة إلى التحديثات اليدوية، والتخلص من الاجتماعات غير الضرورية، وتقليل الأعمال المزدحمة على التركيز على ما يهم حقًا - أي إحراز تقدم في أهم مهامك. كما أنه يوفر بعض الوقت للاستماع إلى الأغاني التحفيزية المفضلة لديك!

انقر فوق قالب الإنتاجية الشخصية

لكن انتظر - ألا يؤدي التحفيز الحقيقي إلى زيادة الإنتاجية الحقيقية؟ بالتأكيد! لهذا السبب نوصي باستخدام قالب الإنتاجية الشخصية الخاص ب ClickUp .

قالب الإنتاجية الشخصية لـ ClickUp

يساعدك هذا القالب القابل للتخصيص على تنظيم مهامك وتحديد أولوياتها وتتبعها بكفاءة. يمكنك تعيين تذكيرات متكررة لفترات الراحة للحفاظ على إنتاجيتك ثابتة.

باستخدام هذا القالب، يمكنك أيضًا:

تحديد أهداف واقعية ووضع خطة واضحة لتحقيقها

التخلص من مضيعات الوقت لتحقيق أقصى استفادة من يومك

حدد أولويات المهام لإدارة عبء العمل بفعالية

حافظ على تركيزك وتحفيزك على الأمور الأكثر أهمية

هل تحتاج إلى استراحة لإعادة شحن طاقتك؟ ما رأيك بأغنية تحفيزية للفريق؟ اطلب من زملائك ابتكار أفضل الأغاني التحفيزية. الفائز يحصل على هدية غداء!

ClickUp Docs

استخدم مستندات ClickUp Docs لتسجيل الدروس المستفادة وتحسين استراتيجياتك للمستقبل

يمكنك استخدام مستندات ClickUp لتتبع الأغاني أو تقدمك العام في العمل. فهو يتيح لك التقاط الأفكار بسهولة، والتفكير في إنتاجيتك، والبقاء على رأس أهدافك.

سواء كنت تقوم بتدوين الدروس المستفادة أو تعديل الاستراتيجيات، يساعدك المستندات على البقاء منظماً واستباقياً.

وبفضل الميزات التعاونية مثل التعليقات المضمنة والتحرير في الوقت الفعلي و@الإشارات، يمكن لفريقك مشاركة الملاحظات والأفكار أثناء التنقل - وإنشاء قائمة تشغيل مثالية معًا!

انقر فوق المهام

بالإضافة إلى ذلك، دمج المستندات مع مهام النقر فوق المهام يربط تأملاتك مباشرةً بمشاريع محددة. تأكد من سهولة تطبيق الدروس المستفادة على المهام المستقبلية مع إبقاء الجميع خاضعين للمساءلة!

قم بتخطيط أي مشروع وتنظيمه والتعاون في أي مشروع باستخدام مهام ClickUp Tasks

يبسط ClickUp Tasks إدارة المهام من خلال تحديد المواعيد النهائية وتعيين المسؤوليات ومراقبة التقدم المحرز. يمكنك أيضًا تقسيم المهام الكبيرة إلى مهام فرعية أصغر حجمًا يمكن إدارتها، والتعاون من خلال التعليقات على المهام، وتعيين عناصر العمل للحفاظ على سير العمل.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إنشاء مهام سير عمل مخصصة باستخدام ميزات مثل الحالات المخصصة، والحقول المخصصة، والتبعيات. يساعدك هذا المستوى من التنظيم على الحفاظ على تركيزك دون إثقال كاهل المهام، مما يضمن لك نظرة عامة واضحة على المشاريع والمسؤوليات الجارية.

الأمر كله يتعلق بالحفاظ على هذا التوازن، ففي نهاية المطاف، فإن فريق متحمس أن يركز على عمله بينما يستمتع بوقته الشخصي.

ClickUp Chat

قم بتجميع رسائلك وتعليقاتك ومرفقاتك في مكان واحد لتعاون أفضل مع ClickUp Chat

إذا كنت تبحث عن المزيد من الطرق لإبقاء الجميع على المسار الصحيح، جرِّب استخدام انقر فوق الدردشة للتواصل السريع بين أعضاء الفريق. إنها طريقة رائعة للتواصل في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى عقد اجتماعات غير ضرورية، مما يجعل التعاون أكثر سلاسة وفعالية.

📮 ClickUp Insight: في حين أن 60% من العاملين يردون على الرسائل الفورية في أقل من 10 دقائق، يستغرق 15% منهم أكثر من ساعتين للرد. هذا المزيج من الردود السريعة والردود المتأخرة يمكن أن يخلق فجوات في التواصل ويبطئ التعاون.

مع كليك أب ، جميع رسائلك ومهامك وتحديثاتك في مكان واحد، مما يضمن عدم ترك أي محادثة معلقة وبقاء الجميع متزامنين، بغض النظر عن مدى سرعة - أو بطء - الرد.

وبالحديث عن فترات الاستراحة، لا تنسَ جدولة لحظات الموسيقى في يومك!

عرض تقويم ClickUp

استخدم عرض تقويم ClickUp لتخطيط استراحات الموسيقى حتى تتمكن من إعادة شحن طاقتك عند الحاجة. سواء كان ذلك في فترة ما بعد الظهيرة أو جلسة استرخاء في منتصف الصباح، يمكنك بسهولة تعيين تذكيرات لجعل الموسيقى جزءاً منتظماً من روتينك.

تعيين فترات زمنية مخصصة لمهامك باستخدام طريقة عرض تقويم ClickUp Calendar View

يمكنك أيضًا تجربة تقنية بومودورو, والتي تتضمن العمل في فترات زمنية مركزة مدتها 25 دقيقة، تليها استراحة لمدة 5 دقائق. تعمل هذه الطريقة على تعزيز التركيز، وتقلل من المشتتات، وتخلق إحساسًا بالإلحاح لإكمال المهام في غضون وقت محدد.

من خلال الجمع بين أدوات الإنتاجية والموسيقى، يمكنك الحفاظ على تحفيز فريقك وتنشيطه مع تعزيز عقلية منتجة .

يمكن للتوازن الصحيح بين التركيز والتعاون والتحفيز أن يُحدث فرقًا كبيرًا، خاصة عند محاولة الحفاظ على الإنتاجية أثناء العمل من المنزل !

حافظ على حماسك مع الموسيقى المناسبة و ClickUp

لا يجب أن تكون الإنتاجية معقدة. فلكي تنجز عملك على أفضل وجه، كل ما تحتاجه هو مساحة خالية من المشتتات، وموسيقى محفزة لمساعدتك على التركيز، وأداة تحافظ على تنظيمك.

إن قدرة الموسيقى المثبتة على تنشيطك أو تهدئتك، إلى جانب إدارة المهام في ClickUp، يمكن أن تساعدك - وفريقك - على العمل بكفاءة أكبر والشعور بالراحة أثناء القيام بذلك.

من خلال الاستفادة من قوة الأغاني التحفيزية المعززة للمزاج واستخدام ClickUp، يمكنك إنشاء بيئة عمل تعزز الإنتاجية وتدعم التوازن بين العمل والحياة بشكل أكثر صحة.

يمكنك تجربة ClickUp مجاناً، فلماذا الانتظار؟ اشترك في ClickUp اليوم وابدأ في تحقيق المزيد أثناء الاستمتاع بالرحلة!