كيفية إشراك وتوظيف المرشحين السلبيين

قد يبدو العثور على المرشح المناسب مثل البحث عن إبرة في كومة قش. وبعد عدد لا يحصى من الطلبات، تنشأ نفس المشكلات - بعضها يفتقر إلى الخبرة، والبعض الآخر لا يتماشى مع الرؤية.

في بعض الأحيان، لا يكون أفضل المرشحين حتى في البحث عن وظيفة. حيث تبرز ملفاتهم الشخصية بهدوء مع خبرة مثيرة للإعجاب ورؤى ثاقبة، ومع ذلك لا توجد أي إشارات على أنهم في السوق.

إن اجتذاب هؤلاء المرشحين السلبيين لا يعني انتظارهم حتى يتقدموا للوظيفة. بل يتطلب الأمر نهجًا مدروسًا ومقنعًا - نهجًا يثير اهتمامهم بالفرص التي لم يعرفوا حتى أنهم يفتقدونها.

للعثور على أفضل المواهب والاحتفاظ بها، يجب عليك معرفة كيفية إشراك المرشحين السلبيين وكسبهم. دعنا نستكشف الاستراتيجيات الناجحة وكيف يمكن أن تساعدك ClickUp أيضًا في تبسيط هذه العملية. 🔍

من هم المرشحون السلبيون؟

المرشحون السلبيون هم المحترفون الذين لا يبحثون بنشاط عن وظيفة جديدة ولكنهم منفتحون على الفرصة المناسبة. إنهم راضون في أدوارهم الحالية ولا يتصفحون لوحات الوظائف أو يقومون بتحديث موقع LinkedIn بحثًا عن وظائف جديدة.

وفيما يلي بعض الأمثلة على المرشحين السلبيين:*

💻 مهندس برمجيات يزدهر في منصبه الحالي ولكنه منفتح على الانضمام إلى منافس لمشاريع رائدة

📊 مدير تسويق مخضرم يشارك الأفكار عبر الإنترنت، ولا يبحث بنشاط، ولكنه يستجيب للأدوار العليا التي تتوافق مع خبراته

🎨 مصمم جرافيك يستمتع بعمله لكنه ينجذب إلى الفرص التي توفر المزيد من الحرية الإبداعية والتعاون مع مصممين من الدرجة الأولى

المرشحين السلبيين مقابل المرشحين النشطين

الباحثون النشطون عن عمل يشبهون المستكشفين الذين يتنقلون دائماً، بينما المرشحون السلبيون أشبه بالعملاء السريين - فهم يكتفون بمهمتهم الحالية حتى تأتي الفرصة المثالية.

إليك كيف يختلفان:

المرشحون النشطون المرشحون السلبيون حالة البحث عن وظيفة البحث بنشاط عن فرص جديدة لا يبحثون عن وظيفة ولكن منفتحون على العرض المناسب مستوى المشاركة التقديم المتكرر على الوظائف الشاغرة وحضور المقابلات يحتاج إلى توعية وإقناع شخصي عقلية يركزون على النمو الوظيفي أو تغيير الوظيفة راضون عن وظائفهم الحالية، ولكن لديهم فضول حول خيارات أفضل موقع سوق العمل مبتدئ أو متوسط المستوى أو يستكشفون السوق بعد فجوة أو انتقال مهنيون مهرة متفوقون في أدوارهم جهد التوظيف أسهل في الاستهداف والإشراك يتطلب توفير مصادر استباقية وإدارة علاقات دقيقة الدافع للتبديل مدفوعًا بالبطالة أو عدم الرضا أو البحث عن التقدم الوظيفي ينجذب إلى فرص أفضل أو النمو الوظيفي أو التحديات الفريدة

المرشحون السلبيون مقابل المرشحون النشطون

يتيح لك فهم هذه العوامل إمكانية تعديل نهجك في التعامل مع المرشحين لتجاوز أهداف التوظيف والعثور على الوظيفة المناسبة لك.

لماذا توظيف المرشحين السلبيين؟

قد يستغرق توظيف المرشحين السلبيين المزيد من الجهد، ولكن المردود يستحق العناء.

إليك السبب:

*🎯 إنهم يعملون على المدى الطويل: غالبًا ما يكون المرشحون السلبيون على درجة عالية من المهارة والانتقائية، مما يجعلهم أكثر عرضة للبقاء في العمل.

🌟 🌟يأتون بوجهات نظر متنوعة: نظرًا لأن العديد منهم يأتون من صناعات وخلفيات مختلفة، فإنهم يقدمون مهارات وأفكارًا فريدة من نوعها يمكن أن تنقل فريقك إلى المستوى التالي.

ومع ذلك، لن يطرق المرشحون السلبيون الباب - عليك أن تتواصل معهم وتجذب انتباههم.

استراتيجيات لتوظيف المرشحين السلبيين

هل تعلم؟ 70% من القوى العاملة العالمية تتكون من المرشحين السلبيين. وهذه مجموعة كبيرة جداً من المواهب التي يجب مراعاتها.

لذا، كيف يمكنك ضبط حملة التوظيف لجذب المرشحين السلبيين؟

دعنا نكتشف ذلك.🔎

1. ارسم صورة لموظفك المثالي

وفقاً لتقرير 90% من أصحاب العمل فشلوا في تحقيق أهدافهم في التوظيف في عام 2023، وقال 32% منهم أن السبب في ذلك هو أن مجموعة المرشحين لم تكن مناسبة. إن ضعف التوصيف الوظيفي وانخفاض مستوى الرؤية من المشكلات الشائعة، ولكن العثور على المواهب المناسبة هو أمر صعب إذا لم تكن تعرف من تبحث عنه.

وهنا يأتي دور بناء شخصية المرشح. فهو يساعدك على فهم من هم المرشحون المؤهلون، وما الذي يريدونه وكيفية جذبهم إلى الدور المناسب.

💪 للحصول عليها بشكل صحيح:

افهم ما الذي يحفز المرشحين المثاليين لديك، سواءً كان ذلك النمو الوظيفي أو التوازن بين العمل والحياة الشخصية أو مجموعات مهارات محددة

استخدم البيانات من التعيينات السابقة، وملاحظات فريقك، وأبحاث السوق لتشكيل شخصيتك برؤى حقيقية

صمم توصيفك الوظيفي وتواصلك وعلامتك التجارية لصاحب العمل لتلبية احتياجات وتفضيلات المرشحين المثاليين مباشرةً

إليك مثالاً على ذلك:

مثال على شخصية مرشح لمدير تسويق منتج أول

🚫 الأخطاء التي يجب تجنبها:

الإفراط في التعميم : المرشحون السلبيون فريدون من نوعهم، ولديهم دوافع وتفضيلات مميزة. لذا، تخلَّص من الشخصيات النمطية

: المرشحون السلبيون فريدون من نوعهم، ولديهم دوافع وتفضيلات مميزة. لذا، تخلَّص من الشخصيات النمطية تضخيم التحيز : التركيز المفرط على شهادات أو شهادات محددة يمكن أن يؤدي عن غير قصد إلى تصفية المرشحين الموهوبين من خلفيات متنوعة

: التركيز المفرط على شهادات أو شهادات محددة يمكن أن يؤدي عن غير قصد إلى تصفية المرشحين الموهوبين من خلفيات متنوعة الركود: لا تكتفي بشخصية قديمة. قم بتحديثها بانتظام مع تطور احتياجات السوق وتوقعات المرشحين

📽️ مراقبة المكافأة: هل تشعر بالقلق من أن استراتيجية التوظيف الخاصة بك لا تفي بالغرض؟ هل تشعر أن جذب المواهب المناسبة يشبه البحث عن إبرة في كومة قش؟ عزز التوظيف باستخدام الذكاء الاصطناعي. إليك الطريقة:

2. اجعل وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك تعمل

وسائل التواصل الاجتماعي ليست لعبة "انشرها وانتظر" مثل لوحات الوظائف. إنها طريق ذو اتجاهين حيث يمكنك التواصل وإثارة المحادثات وبناء العلاقات. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إلقاء نظرة خاطفة على اهتمامات المرشح وشخصيته وما الذي يميزه.

لا عجب في ذلك 92% من أصحاب العمل يلجأون إلى منصات وسائل التواصل الاجتماعي للعثور على مرشحين سلبيين!

إليك كيفية تحقيق أقصى استفادة من كل منصة:

لينكد إن

استخدم LinkedIn Sales Navigator للاستفادة من مجموعات المواهب السلبية مع مرشحات متقدمة للمهارات والمجال والتنقلات المهنية

ألقِ نظرة خاطفة على التأييدات والتوصيات لقياس خبرة المرشح وسمعته في مجاله

لن تفي رسائل البريد الإلكتروني العامة، مثل "_مرحبًا، نحن نوظف!"، بالغرض. أظهر لهم أنك تعرف عملهم

مثال على البريد الإلكتروني المخصص على LinkedIn

إنستغرام

استخدم القصص والبكرات لعرض ما يجعل شركتك فريدة من نوعها. فكّر في نزهات الفريق أو المشاريع الرائعة أو حتى الحيوانات الأليفة في المكتب

اشترك مع الموظفين لمشاركة المحتوى اليومي في الحياة على الملف الشخصي لشركتك.

أشخاص حقيقيون = تأثير حقيقي

استخدم هاشتاجات مثل #نحننوظف أو #الحياةفي_شركتك لزيادة الظهور

X (تويتر)

ابحث في الهاشتاجات مثل #OpenToWork# أو #وظائف_التصميم أو الكلمات المفتاحية الخاصة بالصناعة لاكتشاف الباحثين عن عمل غير فعالين

تفاعل مع الموظفين المحتملين من خلال الإعجاب بتغريداتهم أو التعليق عليها. إنها طريقة رائعة لبناء علاقة (ولا تبدو غير مرغوب فيها)

انشر إعلانات الوظائف الشاغرة مع إضافة لمسة فكاهية أو صورة متحركة أو تلاعب ذكي بالألفاظ

إنشاء قوائم خاصة بالمرشحين المحتملين لمتابعة تحديثاتهم والتفاعل معهم بشكل هادف مع مرور الوقت

🚫 الأخطاء التي يجب تجنبها:

تخطي إعدادات الخصوصية : لا تنزلق إلى الرسائل الخاصة دون إذن. احترم إعدادات الخصوصية

: لا تنزلق إلى الرسائل الخاصة دون إذن. احترم إعدادات الخصوصية تجاهل ثقافة المنصة : ما ينجح على إنستغرام قد يفشل على لينكد إن. لذا، تعرّف على أجواء منصتك

: ما ينجح على إنستغرام قد يفشل على لينكد إن. لذا، تعرّف على أجواء منصتك مشاركة منشورات الوظائف فقط : قم ببناء علاقة قبل طلب السير الذاتية

: قم ببناء علاقة قبل طلب السير الذاتية نسخ ولصق الرسائل: تجنب الرسائل العامة عبر المنصات المختلفة؛ قم بتخصيصها لكل منصة على حدة

3. الاستفادة من مجموعات المواهب المختلفة

يبدأ البحث عن المرشحين السلبيين المناسبين للوظائف بمعرفة أين تبحث. إذا كنت تبحث عن مصمم جرافيك، فإن أماكن مثل Dribble و Behance هي الأماكن التي تبحث فيها عن أفضل المواهب. بالنسبة لأدوار المبيعات، يمكن أن تؤدي فعاليات التواصل ومؤتمرات الصناعة إلى تطابق ممتاز.

💪 إليك أين تركز جهودك:

المتقدمون السابقون : في بعض الأحيان، يكون الشخص المناسب المناسب موجودًا بالفعل في قائمة المتقدمين، لذا تحقق من نظام تتبع المتقدمين . تواصل مع أولئك الذين وصلوا إلى الجولات اللاحقة، لكن التوقيت لم يكن في صالحهم في المرة السابقة

: في بعض الأحيان، يكون الشخص المناسب المناسب موجودًا بالفعل في قائمة المتقدمين، لذا تحقق من نظام تتبع المتقدمين . تواصل مع أولئك الذين وصلوا إلى الجولات اللاحقة، لكن التوقيت لم يكن في صالحهم في المرة السابقة برامج إحالة الموظفين : موظفوك هم أفضل مستكشفي المواهب لديك. شجعهم على إحالة الأشخاص من شبكاتهم. يميل المرشحون المُحالون إلى الأداء الأفضل والبقاء لفترة أطول، مما يجعلهم مكسبًا لعملية التوظيف لديك. في الواقع، إنها#المصدر رقم 1 من التعيينات عالية الجودة

: موظفوك هم أفضل مستكشفي المواهب لديك. شجعهم على إحالة الأشخاص من شبكاتهم. يميل المرشحون المُحالون إلى الأداء الأفضل والبقاء لفترة أطول، مما يجعلهم مكسبًا لعملية التوظيف لديك. في الواقع، إنها#المصدر رقم 1 من التعيينات عالية الجودة المجتمعات المهنية: انضم إلى المجتمعات الخاصة بالصناعة على منصات مثل Discord أو Slack. هذه هي الأماكن المثالية لاكتشاف المرشحين السلبيين الذين يشاركون بالفعل في مناقشات هادفة تتعلق بمجال تخصصك

*🚫 أخطاء يجب تجنبها:

الإفراط في الطلبات الكثيرة: تجنب إغراق الموظفين بطلبات الإحالة المستمرة. بدلاً من ذلك، ركز على عدد قليل من الأدوار الرئيسية وحفز الإحالات النوعية على الكمية

تجنب إغراق الموظفين بطلبات الإحالة المستمرة. بدلاً من ذلك، ركز على عدد قليل من الأدوار الرئيسية وحفز الإحالات النوعية على الكمية الإغفال عن آداب المجتمع: لا أحد يحب الرسائل غير المرغوب فيها. احترم المجتمع من خلال المشاركة في المناقشات قبل تقديم طلب توظيف

4. اجعل كل رسالة بريد إلكتروني مهمة مع التخصيص

إن إرسال رسائل بريد إلكتروني عامة، والضغط على إرسال و الانتظار دون أن تجد سوى الصمت، هو بمثابة التحدي النهائي لكل يوم مسؤول التوظيف .

ولكن إليك الحقيقة: التواصل العام هو أمر قديم. إذا كنت تريد أن تبرز، فإن التخصيص هو السبيل للذهاب - خاصة عندما 76% من الباحثين عن عمل منفتحون على الاستماع إلى مسؤولي التوظيف عبر رسائل البريد الإلكتروني.

💪 لإبراز رسالتك:

تخلص من النسخ واللصق: لا أحد يريد أن يشعر بأنه مجرد اسم آخر في قائمة. قم بالإشارة إلى مشاريعهم الأخيرة أو إنجازاتهم أو حتى تلك التغريدة التي تتحدث عن حبهم للسفر

لا أحد يريد أن يشعر بأنه مجرد اسم آخر في قائمة. قم بالإشارة إلى مشاريعهم الأخيرة أو إنجازاتهم أو حتى تلك التغريدة التي تتحدث عن حبهم للسفر أظهر الامتيازات التي تتجاوز الراتب: التعويضات مهمة، لكنها مجرد جزء واحد من اللغز. ركز على المرونة، وفرص التطوير الوظيفي، وثقافة الشركة الشاملة، والامتيازات الفريدة التي تجعل شركتك متميزة

التعويضات مهمة، لكنها مجرد جزء واحد من اللغز. ركز على المرونة، وفرص التطوير الوظيفي، وثقافة الشركة الشاملة، والامتيازات الفريدة التي تجعل شركتك متميزة تحدث بلغتهم: بعض المرشحين يحبون التفاصيل، بينما يفضل البعض الآخر الدردشة غير الرسمية. اكتشف ما هو الأفضل وصيغ رسالتك وفقًا لذلك

*🚫 أخطاء يجب تجنبها:

الإفراط في استخدام المصطلحات الصناعية : على الرغم من أن إظهار المعرفة أمر جيد، إلا أن الإفراط في استخدام المصطلحات أو الكلمات الطنانة غير ذات الصلة يمكن أن ينفر المرشحين. اجعل اللغة واضحة وبسيطة

: على الرغم من أن إظهار المعرفة أمر جيد، إلا أن الإفراط في استخدام المصطلحات أو الكلمات الطنانة غير ذات الصلة يمكن أن ينفر المرشحين. اجعل اللغة واضحة وبسيطة عدم احترام وقتهم: اجعل رسالتك موجزة ومباشرة ولكن مع ما يكفي من الجاذبية لجذب انتباههم

اجعل رسالتك موجزة ومباشرة ولكن مع ما يكفي من الجاذبية لجذب انتباههم تخطي المتابعة: لا تترك المحادثة نصف منتهية. وكزة لطيفة تظهر أنك ما زلت مهتماً وتبقي الباب مفتوحاً للفرص المحتملة

5. اطرح أسئلة المقابلة الصحيحة

عندما تحصل على مرشح سلبي مهتم، استخدم أسئلة مقابلة مدروسة للكشف عن دوافعه.

💪 أسئلة لطرحها على المرشح السلبي:

سؤال قائم على السيناريو : تخيّل أنك تعمل على مشروع بموعد نهائي ضيق، وقام العميل بتغيير متطلباته في منتصف الطريق. كيف ستتعامل مع الأمر؟

: تخيّل أنك تعمل على مشروع بموعد نهائي ضيق، وقام العميل بتغيير متطلباته في منتصف الطريق. كيف ستتعامل مع الأمر؟ سؤال قائم على السيناريو : إذا كنت تقود فريقًا مكونًا من 10 أشخاص غدًا، ما هي الرؤية التي ستضعها لهم، وكيف ستحفزهم على تحقيقها؟

: إذا كنت تقود فريقًا مكونًا من 10 أشخاص غدًا، ما هي الرؤية التي ستضعها لهم، وكيف ستحفزهم على تحقيقها؟ استفسار شخصي : ما هو الحل الأكثر إبداعًا الذي توصلت إليه في العمل، وكيف كان له تأثير؟

: ما هو الحل الأكثر إبداعًا الذي توصلت إليه في العمل، وكيف كان له تأثير؟ النمو الوظيفي : أين ترى نفسك بعد 5 سنوات، وكيف تعتقد أن شركتنا يمكن أن تدعم هذه الرؤية؟

: أين ترى نفسك بعد 5 سنوات، وكيف تعتقد أن شركتنا يمكن أن تدعم هذه الرؤية؟ الملاءمة الثقافية : ما هي بيئة مكان العمل التي تزدهر فيها، وكيف تساهم في خلق ثقافة إيجابية؟

🚫 الأخطاء التي يجب تجنبها:

أسئلة نعم/لا: أسئلة مثل: "هل حققت أهداف مبيعاتك؟ " لن تخبرك بالكثير غير الأرقام. بدلاً من ذلك، اسأل: "_ما هي الاستراتيجيات التي نفذتها لتجاوز أهداف مبيعاتك؟

أسئلة مثل: "هل حققت أهداف مبيعاتك؟ " لن تخبرك بالكثير غير الأرقام. بدلاً من ذلك، اسأل: "_ما هي الاستراتيجيات التي نفذتها لتجاوز أهداف مبيعاتك؟ أسلوب الاستجواب: تجنب أسلوب الاستجواب المتقاطع الذي يجعل المرشح يشعر بأنه تحت المجادلة

تجنب أسلوب الاستجواب المتقاطع الذي يجعل المرشح يشعر بأنه تحت المجادلة التسرع في عملية المقابلة: يحتاج المرشحون السلبيون إلى وقت للتفكير في الخطوة. قد يؤدي الإسراع في العملية إلى جعلهم يشعرون بأنهم أقل من اللازم

التغلب على تحديات توظيف المرشحين السلبيين

ينطوي توظيف المرشحين السلبيين على عقبات، ويتطلب إتقانها الإبداع والذكاء مهارات التوظيف لقيادتهم إلى الفرصة المناسبة.

1. كتابة إعلانات الوظائف الشاغرة الفعالة

نظرًا لأن المرشحين السلبيين لا يبحثون بنشاط عن وظائف، فقد تفشل إعلانات الوظائف الشاغرة التقليدية في جذب انتباههم.

الحل:

✅ استخدم برنامج إدارة المواهب لإنشاء إعلانات الوظائف الشاغرة التي لا تجذب المحترفين المهرة فحسب، بل تتماشى أيضًا مع رسالتك وقيمك وثقافتك

✅ قم بتوزيع إعلانات الوظائف الشاغرة في الأماكن التي يترددون عليها، مثل منتديات الصناعة أو LinkedIn أو المجتمعات المتخصصة

2. التوافر المحدود للمقابلات

غالبًا ما يكافح المرشحون السلبيون لإيجاد وقت لإجراء المقابلات أثناء التوفيق بين مسؤولياتهم الحالية.

الحل:

✅ تقديم مواعيد مرنة للمقابلات، بما في ذلك في الصباح الباكر أو في المساء أو في عطلات نهاية الأسبوع

✅ أضف مقابلات الفيديو المسجلة مسبقاً أو أدوات التقييم غير المتزامنة في مجموعة تقنيات التوظيف لاستيعاب جداولهم الزمنية

3. التغلب على الأصفاد الذهبية

قد يتمتع الباحثون السلبيون عن عمل بامتيازات مثل حقوق الملكية أو المكافآت أو المزايا غير النقدية التي تجعل من الصعب عليهم ترك العمل.

الحل:

✅ ابحث عن اتجاهات السوق والتعويضات الحالية قبل الاقتراب. اطلع على موارد التوظيف مثل مستقبل التوظيف ' بودكاست مات ألدر للبقاء على اطلاع

✅ ضع عرضك على أنه فرصة "مستقبلية" تفوق مزاياها الحالية مع مرور الوقت

الأدوات والموارد الخاصة بالتوظيف السلبي

يقضي مسؤولو التوظيف ساعات في غربلة الملفات الشخصية، وإرسال رسائل البريد الإلكتروني للتوعية الباردة، وتخصيص رسائلهم أثناء إدارة مهام التوظيف الأخرى. وسرعان ما يتحول تنظيم كل شيء باستخدام المستندات وجداول البيانات إلى كابوس. أدوات التوظيف بالذكاء الاصطناعي تبسط العملية حتى تتمكن من التركيز على العثور على أفضل المرشحين. تستخدم هذه الأدوات التعلم الآلي والخوارزميات المتقدمة من أجل:

التعامل مع المهام المتكررة

الحفاظ على تفاعل المرشحين من خلال التواصل السلس

تقديم رؤى لضبط عملية التوظيف لديك منصة ClickUp لإدارة الموارد البشرية هي أحد هذه الحلول. وباعتبارها تطبيقاً لكل شيء للعمل، تقدم ClickUp إمكانات متعددة تتيح لمديري التوظيف التعامل مع استراتيجية التوظيف من البداية إلى النهاية.

إليك كيف يساعدك:

تفكيك مهام سير العمل المعقدة باستخدام مهام ClickUp Tasks مهام النقر فوق المهام مركزية كل شيء في مكان واحد. من اللحظة التي تجد فيها مرشحاً سلبياً إلى الوقت الذي تقدم فيه عرضاً له، يمكنك إنشاء مهام لكل خطوة من خطوات العملية، مثل

مراجعة الملف الشخصي للمرشح

إرسال رسالة تعريفية

تحديد موعد للمتابعة

هل تريد الاتصال بالمرشح خلال 24 ساعة؟ حدد تاريخ استحقاق لتذكيرك. بالإضافة إلى ذلك، أضف علامات الأولوية (على سبيل المثال، عاجل، عالٍ، متوسط، منخفض) لتحديد أولويات عبء العمل والتركيز على المرشحين ذوي الأولوية القصوى أولاً.

إنشاء مهام أصغر داخل مهام ClickUp Tasks للتعامل مع مهام سير عمل التوظيف

في بعض الأحيان، تحتوي المهام على خطوات متعددة أو تتطلب تفاصيل أكثر دقة، لذا يمكنك تقسيمها بمهام فرعية.

📮ClickUp Insight: _92% من العاملين في مجال المعرفة يخاطرون بفقدان القرارات المهمة المبعثرة عبر الدردشة والبريد الإلكتروني وجداول البيانات

فبدون نظام موحد لالتقاط القرارات وتتبعها، تضيع رؤى الأعمال الهامة في الضوضاء الرقمية. مع كليك أب قدرات إدارة المهام، لا داعي للقلق بشأن هذا الأمر. أنشئ المهام من الدردشة وتعليقات المهام والمستندات ورسائل البريد الإلكتروني بنقرة واحدة!

جدولة المقابلات باستخدام طريقة عرض تقويم ClickUp

يمكن أن يكون تتبع المقابلات المتعددة عبر رسائل البريد الإلكتروني والتقويمات والملاحظات اللاصقة أمرًا مرهقًا. وهنا يأتي دور عرض التقويم الخاص بـ ClickUp يساعد. إليك الطريقة

تصور كل شيء : اطلع على جميع مهام التوظيف الخاصة بك، وقم بتصنيفها للتركيز على المقابلات فقط

: اطلع على جميع مهام التوظيف الخاصة بك، وقم بتصنيفها للتركيز على المقابلات فقط جدولة السحب والإفلات : قم بسحب مهمتك إلى فترة زمنية أخرى لتغيير موعد المقابلة

: قم بسحب مهمتك إلى فترة زمنية أخرى لتغيير موعد المقابلة لا مزيد من التعارضات في التوقيت : اكتشف وأصلح أي تداخل في الوقت الفعلي. هذا يعني عدم وجود لحظات محرجة "وبس، لم أدرك أننا حددنا لك موعدًا في نفس الوقت"

: اكتشف وأصلح أي تداخل في الوقت الفعلي. هذا يعني عدم وجود لحظات محرجة "وبس، لم أدرك أننا حددنا لك موعدًا في نفس الوقت" الترميز بالألوان للحفاظ على التنظيم: استخدم الرموز الملونة لتسهيل تمييز المقابلات الخاصة بك، مثل المقابلات التقنية باللون الأزرق والجولات النهائية باللون الأرجواني

تمثيل الأحداث والمهام وجدولتها بصريًا عبر طريقة عرض تقويم ClickUp Calendar View

ابدأ بسرعة باستخدام قوالب ClickUp HR

لماذا تقضي ساعات في إنشاء عمليات التوظيف من الصفر بينما يمكنك استخدام قوالب ClickUp الجاهزة قوالب الموارد البشرية لتبسيط كل شيء؟ اختر قالباً، وعدّله حسب احتياجاتك، وستكون جاهزاً.

إن نموذج خطة عمل التوظيف ClickUp للتوظيف يساعدك على تحديد كل شيء بدءًا من البحث عن المرشحين إلى اختيار الشخص المناسب تمامًا.

خطة عمل ClickUp

مع أكثر من 15 طريقة عرض مخصصة من ClickUp تحصل على خمس طرق مختلفة للنظر إلى عملية التوظيف الخاصة بك:

طريقة عرض غير مناسب: لتخزين المتقدمين الذين لم ينجحوا في عملية التوظيف

لتخزين المتقدمين الذين لم ينجحوا في عملية التوظيف طريقة عرض قائمة التوظيف: لتتبع جميع المرشحين

لتتبع جميع المرشحين عرض حسب الأدوار: إذا كنت تقوم بالتوظيف لعدة وظائف

إذا كنت تقوم بالتوظيف لعدة وظائف طريقة عرض نموذج الطلب: لسهولة الوصول إلى الطلبات

لسهولة الوصول إلى الطلبات عرض البدء من هنا: لإرشادك خلال خطوات العملية

يمكنك أيضًا تعيين مراحل رئيسية لتتبع التواريخ الرئيسية، مثل "اكتمال المقابلات بحلول يوم الجمعة" أو "الانتهاء من اتخاذ القرار بحلول الأسبوع المقبل". وعلاوة على ذلك، تعرض لوحة المعلومات التقدم الذي أحرزته، مثل عدد المرشحين الذين أجريت مقابلات معهم أو عدد المرشحين الذين لا يزالون في مرحلة "قيد التقدم".

القالب نموذج توظيف مرشحي ClickUp للتوظيف يساعدك على تتبع المتقدمين ومقارنتهم وتقييمهم. استخدم الحالات المخصصة وجدولة المقابلات في "عرض التقويم" ومقارنة المرشحين في "عرض الجدول"

يتتبع "عرض تتبع المتقدمين في "عرض تتبع المتقدمين للموارد البشرية" التقدم المحرز، و"عرض الدردشة" يبسط التواصل، ويقدم "عرض المعرض الكامل" نظرة عامة مرئية.

لمزيد من التفاصيل، تنظم "طريقة عرض القائمة الكاملة" المرشحين حسب الدور أو المهارات، مما يساعدك في العثور على أفضل المرشحين المناسبين.

اقرأ المزيد: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في التوظيف (حالات الاستخدام والأدوات)

سحق أهدافك في التوظيف السلبي باستخدام ClickUp

إن توظيف المرشحين السلبيين للوظائف يشبه إقناع شخص ما بترك أريكته المريحة والانضمام إلى حفلة رقص. إنه أمر صعب، ولكن مع اتباع النهج الصحيح، يمكنك تحويل "ربما لاحقًا" إلى "_لنفعل ذلك!"

تخلق أدوات مثل ClickUp سير عمل سلسًا وآليًا يتيح لك التركيز على بناء علاقات هادفة مع أفضل المواهب قبل أن يفكروا في البحث عن وظيفة.

تحافظ مهام ClickUp Tasks على تنظيم كل خطوة دون الحاجة إلى "_oops، لقد نسيت!". ClickUp Brain هو مساعد شخصي للموارد البشرية يجعل الأمور سهلة بالنسبة لك. ولا تنسَ قوالب الموارد البشرية - وهي إعدادات جاهزة للاستخدام تحوّل سير عمل التوظيف المعقد إلى عملية مبسطة. اشترك في ClickUp اليوم وتصفح المشهد التنافسي للمواهب بكل سهولة! 🙌