أفضل 10 برامج لإدارة علاقات العملاء للفنادق في 2025

حجزت في فندق لأول مرة ولكنك اضطررت للانتظار لساعات لتسجيل الوصول. وعندما قمت بتسجيل الوصول أخيراً، كانت الغرف لا تشبه الصور التي رأيتها على الإنترنت. هل ستحجز مرة أخرى؟ على الأرجح لا.

إدارة علاقات العملاء (CRM) هي العمود الفقري لمعظم المؤسسات القائمة على الخدمات. في بعض الأحيان، يمكن أن يؤدي بناء علاقات قوية مع العملاء إلى التغلب على أوجه القصور في تجربة أقل من مثالية في مجال الفنادق أو الضيافة.

📌 لهذا السبب تحظى برامج إدارة علاقات العملاء في مجال الضيافة بشعبية كبيرة ووصلت إلى 2 مليار دولار القيمة السوقية في عام 2022.

من خلال تبسيط العملية، فإنها تتيح للفنادق خدمة عملائها بشكل أفضل. المكافأة؟ تقييمات إيجابية، وتكرار الحجوزات، وتعزيز العلاقات مع العملاء!

دعنا نساعدك في تحليل أفضل أنظمة إدارة علاقات العملاء الفندقية وميزاتها الرئيسية لمساعدتك في اختيار النظام المناسب لك. 🧐

## ⏰ ملخص 60 ثانية

انقر فوق : الأفضل للتعامل مع علاقات النزلاء وإدارة المشروع بشكل عام

الأفضل للتعامل مع علاقات النزلاء وإدارة المشروع بشكل عام Profitroom: الأفضل لتعزيز الحجوزات المباشرة من خلال حملات التسويق الآلي

الأفضل لتعزيز الحجوزات المباشرة من خلال حملات التسويق الآلي Revinate: الأفضل لإدارة تعليقات النزلاء وتحفيز التسويق المخصص عبر البريد الإلكتروني

الأفضل لإدارة تعليقات النزلاء وتحفيز التسويق المخصص عبر البريد الإلكتروني For-Sight: الأفضل لدمج إدارة علاقات العملاء مع ذكاء الأعمال لتحليل بيانات النزلاء

الأفضل لدمج إدارة علاقات العملاء مع ذكاء الأعمال لتحليل بيانات النزلاء ديلي بوينت: الأفضل لمركزية وتنقية بيانات النزلاء من أجل التسويق الدقيق

الأفضل لمركزية وتنقية بيانات النزلاء من أجل التسويق الدقيق SHR Group: الأفضل للجمع بين إدارة علاقات العملاء وإدارة الحجوزات والإيرادات المتقدمة

الأفضل للجمع بين إدارة علاقات العملاء وإدارة الحجوزات والإيرادات المتقدمة Experience: الأفضل لخلق رحلات لا تُنسى للضيوف مع أدوات مشاركة مصممة خصيصًا

الأفضل لخلق رحلات لا تُنسى للضيوف مع أدوات مشاركة مصممة خصيصًا Salesforce Hospitality Cloud: الأفضل في استخدام الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز ولاء النزلاء

الأفضل في استخدام الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز ولاء النزلاء جويست: الأفضل لأتمتة التواصل مع الضيوف عبر منصات متعددة

الأفضل لأتمتة التواصل مع الضيوف عبر منصات متعددة Cendyn: الأفضل لدمج نظام إدارة علاقات العملاء مع نظام إدارة علاقات العملاء لتقديم تجارب ضيافة فائقة التخصيص للنزلاء

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ما هو نظام إدارة علاقات العملاء الفندقية؟

إدارة علاقات العملاء الفندقية هي أداة تستخدمها شركات الضيافة لتحليل وإدارة علاقات العملاء. فهو يدمج بيانات النزلاء ويخزنها، ويتتبع تفضيلات النزلاء، ويعمل على أتمتة الاتصالات، ويعزز عمليات الفندق. بصرف النظر عن هذا، فإن نظام إدارة علاقات العملاء الفعال للفنادق يسهل أيضًا الأنشطة اليومية مثل إدارة الحجوزات وتسجيل وصول النزلاء وما إلى ذلك. 💯

➡️ اقرأ المزيد: 12 قالب مجاني لإدارة علاقات العملاء: Excel، وجداول بيانات جوجل، و ClickUp

لماذا تحتاج الفنادق إلى برنامج إدارة علاقات العملاء؟

إذا كنت تعمل في مجال الضيافة ولكنك لم تفكر من قبل في تطبيق نظام إدارة علاقات العملاء في الفنادق، فإليك ثلاثة أسباب تجعلك تفكر في ذلك:

تجربة شخصية للنزلاء: تتيح لك أنظمة إدارة علاقات العملاء تحليل بيانات كل نزيل لفهم تفضيلاته وتقديم خدمات مخصصة. وهذا يحسن ولاء العملاء

تتيح لك أنظمة إدارة علاقات العملاء تحليل بيانات كل نزيل لفهم تفضيلاته وتقديم خدمات مخصصة. وهذا يحسن ولاء العملاء تعزيز رضا العملاء: تعمل أنظمة إدارة علاقات العملاء في الفنادق على أتمتة الاتصالات. وهذا يضمن سرعة الاستجابة وحل الاستفسارات، مما يعزز مشاركة العملاء ورضاهم

تعمل أنظمة إدارة علاقات العملاء في الفنادق على أتمتة الاتصالات. وهذا يضمن سرعة الاستجابة وحل الاستفسارات، مما يعزز مشاركة العملاء ورضاهم تحسين العمليات: يجعل نظام إدارة علاقات العملاء في قطاع الضيافة سير العمل أكثر سلاسة، مما يحسن العمليات اليومية لموظفي الفندق

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ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج إدارة علاقات العملاء الفندقية؟

يجب أن يكون برنامج إدارة علاقات العملاء الفندقية متوافقًا مع احتياجاتك التشغيلية واحتياجاتك التشغيلية على حد سواء أهداف تجربة الضيوف . فيما يلي بعض الميزات التي تضمن ذلك:

ملفات تعريف الضيوف المركزية: ابحث عن أداة تنشئ ملفات تعريف مفصلة للضيوف وتدمجها. فهي تسرع العمليات مثل الحجوزات وتسجيلات الوصول وما إلى ذلك، وتساعد في جوانب مثل إدارة جهات الاتصال وتخصيص الخدمة

ابحث عن أداة تنشئ ملفات تعريف مفصلة للضيوف وتدمجها. فهي تسرع العمليات مثل الحجوزات وتسجيلات الوصول وما إلى ذلك، وتساعد في جوانب مثل إدارة جهات الاتصال وتخصيص الخدمة أتمتة التسويق: اختر أداة تعمل على أتمتة التسويق وتمكّن فريق المبيعات لديك من إنشاء وإرسال عروض وقسائم وكوبونات وقسائم مخصصة، إلخ. هذا يعزز الاحتفاظ بالعملاء وإدارة العملاء المحتملين ونجاح الأعمال

اختر أداة تعمل على أتمتة التسويق وتمكّن فريق المبيعات لديك من إنشاء وإرسال عروض وقسائم وكوبونات وقسائم مخصصة، إلخ. هذا يعزز الاحتفاظ بالعملاء وإدارة العملاء المحتملين ونجاح الأعمال التحليلات وإعداد التقارير: تنفيذ إدارة علاقات العملاء يوفر رؤى قيمة حول تفضيلات النزلاء وسلوكياتهم ومتطلباتهم وما إلى ذلك. وبهذه الطريقة، ستتمكن من تقديم خدمة مخصصة وتحسين رضا النزلاء

تنفيذ إدارة علاقات العملاء يوفر رؤى قيمة حول تفضيلات النزلاء وسلوكياتهم ومتطلباتهم وما إلى ذلك. وبهذه الطريقة، ستتمكن من تقديم خدمة مخصصة وتحسين رضا النزلاء عمليات التكامل مع طرف ثالث: اختر أداة تتكامل مع أدوات وبرامج إدارة الفنادق الأخرى مثل محركات الحجز وأنظمة إدارة الممتلكات وما إلى ذلك، من أجل سير عمل غير متقطع

➡️ اقرأ المزيد: كيفية اختيار نظام إدارة علاقات العملاء لشركتك

## أفضل 10 برامج لإدارة علاقات العملاء في الفنادق

إليك 10 من أفضل 10 برامج لإدارة علاقات العملاء للفنادق للبقاء على رأس علاقات العملاء:

1. كليك أب (الأفضل للتعامل مع علاقات النزلاء وإدارة المشاريع بشكل عام)

في صناعة الضيافة، يميل تعدد المهام بكفاءة إلى أن يكون أحد أكبر التحديات.

إذا لم يكن موظفو فندقك على أهبة الاستعداد باستمرار، فقد يفوتهم التعامل مع استفسارات العملاء المحتملين وطلبات النزلاء، مما يؤثر سلبًا على سمعتك. وهنا يأتي دور انقر فوق يأتي في

تطبيق "كل شيء للعمل" المفضل لدى الجميع، يجمع ClickUp بين وظائف إدارة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي ووظائف إدارة علاقات العملاء. وهذا يعني أنه لا مزيد من التبديل بين المنصات لإدارة سير عملك. مع ClickUp، يمكنك إدارة عمليات الضيافة المعقدة من مركز قيادة واحد.

تابع جميع نزلائك وقم بإدارتهم بشكل أكثر فعالية مع ClickUp CRM

استخدم ClickUp CRM لتصور خط أنابيب النزلاء بالكامل في مكان واحد. إدارة الاستفسارات والطلبات والمشكلات الأخرى من خلال إنشاء الحقول المخصصة في ClickUp التي تسجِّل كل التفاصيل بدقة، بدءاً من عناوين البريد الإلكتروني للنزلاء إلى التفضيلات الغذائية وخيارات الغرف من الإقامات السابقة. يمكنك استخدام قاعدة بيانات معلومات النزلاء هذه لتخصيص كل تجربة إقامة وزيادة رضا النزلاء إلى أقصى حد.

أنشئ بيانات مخصّصة أتمتة ClickUp لإرسال تذكيرات للمتابعة، وعمليات تسجيل الوصول، وملاحظات ما بعد الإقامة. إعداد لوحات المعلومات في ClickUp لتصور بيانات النزلاء واتجاهات الحجز وطلبات الخدمة في الوقت الفعلي وإنشاء توقعات واقعية للإشغال والإيرادات ومؤشرات الأداء الرئيسية الأخرى

مع المزايا المدمجة إدارة المهام في ClickUp قم بتعيين المهام إلى الأقسام (مكتب الاستقبال، والتدبير المنزلي، وخدمة تنظيف الغرف، وخدمة الاستقبال) للحصول على تجربة تسجيل وصول سلسة. استخدم المهام المتكررة للصيانة اليومية، وفحص الغرف، وسير العمل التشغيلي.

📮 ClickUp Insight: حول 41% من المحترفين يفضلون المراسلة الفورية للتواصل الجماعي. على الرغم من أنها توفر تبادلاً سريعًا وفعالًا، إلا أن الرسائل غالبًا ما تكون موزعة عبر قنوات أو سلاسل رسائل أو رسائل مباشرة متعددة، مما يجعل من الصعب استرجاع المعلومات لاحقًا.

مع حل متكامل مثل انقر فوق الدردشة ، يتم تعيين سلاسل الدردشة الخاصة بك إلى مشاريع ومهام محددة، مما يبقي محادثاتك في سياقها ومتاحة بسهولة.

جرّب ClickUp مجاناً

أنشئ سلاسل محادثات خاصة بالأقسام (على سبيل المثال: مكتب الاستقبال، والتدبير المنزلي، وخدمة الاستقبال، وخدمة الاستقبال، والصيانة). احتفظ بجميع محادثات الفريق في ClickUp Chat، مما يقلل من الاعتماد على رسائل البريد الإلكتروني المبعثرة أو تطبيقات المراسلة الخارجية.

تعاون مع فريقك المنتشر في مختلف الأقسام باستخدام إمكانيات الدردشة المدمجة في ClickUp

يمكنك أيضًا الإشارة إلى أعضاء الفريق بـ @إشارات للتحديثات العاجلة، مثل طلب شخص مهم في اللحظة الأخيرة أو تغيير الغرفة.

تلخص هذه الشهادة بدقة ما يقدمه ClickUp CRM لفرق العمل:

_ClickUp هو أفضل أداة لإدارة المشاريع وإدارة علاقات العملاء التي صادفتها. يسمح لك تعدد الاستخدامات بمعالجة جميع مهامك حقًا في مكان واحد دون الحاجة إلى اشتراكات عديدة في خدمات أخرى

برينا كينان، مديرة التسويق الرقمي

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي ClickUp على ميزة مخصصة لفريق المبيعات الخاص بك- مبيعات ClickUp . باختصار، إنه يعمل على أتمتة عملية المبيعات بالكامل. قم بتعيين المهام، وتشغيل التحديثات، وتحديث الأولويات لتقليل الإدخال اليدوي للبيانات وتسريع عملية الحجز.

يحتوي ClickUp أيضًا على مكتبة غنية من قوالب CRM الجاهزة للاستخدام، مثل قالب ClickUp CRM .

أفضل برنامج إدارة علاقات العملاء للفنادق : قالب ClickUp CRM

يتيح لك قالب ClickUp CRM القابل للتخصيص والملائم للمبتدئين، تتبع العملاء المحتملين وتنظيم تفاصيلهم وتحديد أولويات المهام لإدارة أفضل. بهذه الطريقة، يساعدك هذا القالب على:

تنظيم جميع معلومات العملاء المحتملين لسهولة الوصول إليها

تتبع التقدم المحرز وتحديد الأولويات لكل عميل محتمل

تحسين تعاون الفريق من خلال المهام والتحديثات المشتركة

⚡ مكافأة: هل تريد المزيد من قوالب إدارة علاقات العملاء لإدارة ضيوفك بشكل أفضل؟ اطلع على قالب إدارة خدمة العملاء ClickUp و انقر فوق قالب صوت العميل . استخدمها لتنظيم العملاء وتتبع تفضيلاتهم والحصول على تعليقاتهم والمزيد!

أفضل ميزات #### ClickUp

خطط جداول الموظفين باستخدام عرض عبء العمل لمنع الحجز الزائد أو النقص في عدد الموظفين

تتبع أداء الموظفين وتعيين مهام التدريب لضمان جودة الخدمة العالية

قم بتخزين إجراءات التشغيل الموحدة والمواد التدريبية وإرشادات خدمة النزلاء في مستندات ClickUp لسهولة الوصول إليها

دمج تكامل ClickUp مع إدارة علاقات العملاء لديك لتبسيط تفاعلات الضيف وتدفق البيانات بسلاسة

التقط معلومات الضيف بسرعة باستخدام نماذج ClickUp تحويل المدخلات مباشرةً إلى مهام قابلة للتنفيذ لفريقك

استخدم ClickUp Brain للاستعلام عن القاعدة المعرفية الواسعة لجميع تفاعلات الضيف وملاحظاته وتفاصيل المشروع دون عناء

الوصول إلى تطبيق ClickUp على الهاتف المحمول للرد على الرسائل وتحديث الحالات وإغلاق المهام أثناء التنقل

قيود ClickUp

قد يواجه المستخدمون الجدد بعض منحنى التعلُّم بسبب قابلية التخصيص الواسعة لتطبيق ClickUp

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

اتصل بنا لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

➡️ اقرأ المزيد: الجمع بين إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع - الكل في برنامج واحد لإدارة علاقات العملاء

2. Profitroom (الأفضل لتعزيز الحجوزات المباشرة من خلال حملات التسويق الآلي)

via غرفة الربح Profitroom هي منصة لإدارة علاقات العملاء في الفنادق متخصصة في الحجوزات المباشرة للنزلاء. ومع ذلك، يمكنها إدارة الحجوزات، وإنشاء باقات إقامة مخصصة، وتشغيل حملات تسويقية مستهدفة أيضاً.

وتتمثل ميزتا Profitroom في تحسين تجربة النزلاء وتعزيز الاحتفاظ بالعملاء. لذلك، بالإضافة إلى إدارة علاقات العملاء، فإنه يسهل إدارة القنوات، وبرامج الولاء، والإعلانات المدفوعة، وما إلى ذلك.

أفضل ميزات بروفيتروم

زيادة الحجوزات المباشرة مع حجوزات مصممة خصيصًا التواصل مع الضيوف الحملات

الوصول إلى الرؤى باستخدام التحليلات القوية وأدوات إعداد التقارير

عزز معدلات التحويل باستخدام ميزات التسعير الديناميكي والتسويق

التكامل مع أدوات مثل Betasi و Clock PMS+ لإدارة الأعمال بسلاسة

قيود غرفة الربح

صعوبة التنقل في واجهة المستخدم

الميزات المتقدمة تتطلب التدريب

تسعير غرفة الربح

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات غرفة الربح

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

3. Revinate (الأفضل لإدارة ملاحظات الضيوف وقيادة التسويق عبر البريد الإلكتروني المخصص)

via ريفينات منصة CRM أخرى لأتمتة الحجوزات المباشرة، Revinate، وهو حل معروف يستخدمه العديد من الفنادق. إنه مدعوم بالذكاء الاصطناعي، مما يجعله مثاليًا لتجزئة بيانات النزلاء والتسويق ودعم العملاء و إدارة التعليقات .

بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك Revinate تحديد الضيوف الذين يتصلون بك عبر وكالات السفر عبر الإنترنت (OTA) وتتبع بياناتهم حتى تتمكن من الحصول على عملاء محتملين بشكل فعال.

أفضل ميزات Revinate

إنشاء حملات تسويقية مخصصة عبر البريد الإلكتروني بكل سهولة

جعل الملفات الشخصية للضيوف مركزية من أجل إدارة أفضل للعلاقات

تحليل تفضيلات النزلاء من خلال أدوات التجزئة التفصيلية

التكامل بسلاسة مع منصات PMS الشهيرة

إزالة القيود

الأتمتة الأساسية التي قد تكون مقيدة للفنادق والسلاسل الكبيرة

قدرات محدودة لإعداد التقارير

تسعير #### تسعير ريفينات

التسعير المخصص

إعادة تقييم التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: لا توجد مراجعات كافية

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Revinate؟

نظام سهل الاستخدام للغاية ويحتوي على لوحة تحكم رائعة. لديه الكثير من الأدوات للمساعدة في استهداف جوانب مختلفة من كيفية حجز الأشخاص معنا. أحب الفلاتر والاستهداف. مراجعة G2 💡 نصيحة احترافية: هل تريد أن تجعل حملاتك التسويقية ناجحة؟ استخدم منصات التواصل الاجتماعي حيث يكون جمهورك أكثر نشاطاً. جرّب هذه التنسيقات لتبدأ بها:

فيديوهات تحويلات الغرف ومقاطع الفيديو الخاصة بجولات الفنادق مع الأصوات الرائجة

مع الأصوات الرائجة لحظات من وراء الكواليس لموظفي الفندق لإضفاء شعور حقيقي

لإضفاء شعور حقيقي "يوم في الحياة" في الفندق لرواية القصص الغامرة

لرواية القصص الغامرة تحديات السفر والتعاون مع المؤثرين لزيادة المشاركة

4. For-Sight (الأفضل لدمج إدارة علاقات العملاء مع ذكاء الأعمال لتحليل بيانات النزلاء)

عبر للرؤية برنامج For-Sight CRM مناسب للشركات الفندقية التي تبحث عن حل شامل. إلى جانب توفير حلول إدارة علاقات العملاء، تقدم الأداة تحليلاً متعمقاً لبيانات النزلاء وتقارير متعمقة، مما يسمح لك بمراقبة سلوك النزلاء وتقديم تجربة شخصية.

وهذا يجعلها مثالية لبرامج الولاء وإدارة جهات الاتصال.

أفضل ميزات #### أفضل ميزات **For-Sight

دمج بيانات العملاء عبر جميع القنوات للحصول على رؤى قابلة للتنفيذ

تمكين حملات البريد الإلكتروني المؤتمتة لزيادة الحجوزات المتكررة

تصور مقاييس الأداء باستخدام لوحات تحكم بديهية التكامل مع أدوات الطرف الثالث الأساسية مثل Oracle وAvvio وAvvio وApaleo



قيود للمشاهدة

يجد بعض المستخدمين أن واجهة المستخدم قديمة

وظائف محدودة على الهاتف المحمول

تسعير #### للمشاهدة

التسعير المخصص

التقييمات والمراجعات للمشاهدة

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن For-Sight CRM؟

لقد تمكنا من خلال برنامج For-Sight Guest Engagement من زيادة الفرص عبر محفظتنا وكانت النتائج التي رأيناها إيجابية للغاية. تُظهر النسبة المئوية للزيادات في الحجوزات المباشرة وحدها قيمة استخدام بيانات الفندق لدفع النشاط، فضلاً عن أهمية التخصيص في زيادة المشاركة. إيما ديجنان ، مديرة التسويق في RBH: بريدجوود مانور

### 5. dailypoint (الأفضل لتجميع بيانات النزلاء وتنقيتها من أجل التسويق الدقيق)

عبر نقطة يومية إذا كنت تبحث عن نظام إدارة علاقات العملاء في مجال الضيافة مع إمكانات متقدمة لإدارة البيانات المركزية (CDM)، فقد يثير اهتمامك dailypoint. تسهل هذه الأداة إنشاء ملفات تعريف مركزية للضيوف والوصول إليها.

هذا ليس كل شيء - فالذكاء الاصطناعي والخوارزميات المتقدمة في Dailypoint تساعد أيضاً في تطوير شرائح فريدة من العملاء، مما يسمح لك بتجميع الضيوف في فئات مختلفة وتلبية تفضيلاتهم بشكل أكثر تحديداً من أي وقت مضى.

أفضل ميزات dailypoint

إنشاء ملفات تعريفية للضيوف بزاوية 360 درجة باستخدام دمج بيانات العملاء المتقدمة

أتمتة التخصيص الحملات التسويقية عبر قنوات متعددة

تحسين الإيرادات من خلال فرص زيادة المبيعات القائمة على الذكاء الاصطناعي

استخدام ميزات الامتثال لخصوصية البيانات للاستعداد للائحة العامة لحماية البيانات

قيود النقاط اليومية

صعوبة الإعداد

ميزات أتمتة التسويق المحدودة

تسعير dailypoint

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات نقطة يومية

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: لا توجد تقييمات كافية

6. مجموعة SHR (الأفضل للجمع بين إدارة علاقات العملاء وإدارة الحجز والإيرادات المتقدمة)

عبر مجموعة SHR مجموعة SHR Group هي منصة متميزة لإدارة علاقات العملاء للفنادق والكازينوهات. يمكن أن تكمل حلولها بفعالية جهودك لتسهيل رحلة العميل. توفر SHR كلاً من تكنولوجيا وخدمات الفنادق.

لذا، بالإضافة إلى إدارة علاقات العملاء الأساسية، يمكنك أيضاً استخدامها لإدارة الحجز، وإدارة الإيرادات، والتسويق الرقمي، وأغراض أخرى. تُمكِّن أدوات الذكاء الاصطناعي Allora AI من SHR سلاسل الفنادق من فهم تفضيلات النزلاء بشكل استباقي، مما يتيح تقديم خدمات مخصصة من خلال برامج الولاء القابلة للتطوير ومبادرات التسويق المستهدفة.

أفضل ميزات مجموعة فنادق ومنتجعات سفير

تحسين استراتيجيات التوزيع من خلال الإدارة الذكية للقنوات

جعل بيانات النزلاء مركزية للحصول على رؤى قابلة للتنفيذ عبر الأقسام المختلفة

استخدام أدوات إعداد التقارير في الوقت الفعلي لتحقيق الكفاءة التشغيلية

إضفاء الطابع الشخصي على مشاركة النزلاء مع وحدات إدارة علاقات العملاء المرنة

قيود مجموعة SHR Group

عمليات تكامل محدودة مع جهات خارجية

منحنى تعليمي حاد

أسعار مجموعة SHR Group

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات مجموعة SHR Group

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: لا توجد مراجعات كافية

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن SHR Group CRM؟

نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بشركة SHR رائع! بمساعدة فريق الدعم الاستثنائي، نحن قادرون [إلى ] على إدارة الأسعار باستخدام الاستراتيجيات التي اخترناها. النظام متقدم، ويحتوي على الكثير من الأدوات وهو سهل الاستخدام. أفضل شيء هو أنه يساعدنا بشكل كبير في الحصول على إيرادات أفضل! كاميل ب. ديلا كروز ، مدير الحجوزات في فندق نيو كوست مانيلا

7. الخبرة (الأفضل لخلق رحلات لا تُنسى للنزلاء مع أدوات مشاركة مصممة خصيصًا)

عبر الخبرة تأتي بعد ذلك في القائمة منصة إدارة علاقات العملاء الفندقية المعروفة بشموليتها وخبرتها. وسواء كان هدفك هو تبسيط رحلات العملاء أو تحسين سمعتك على الإنترنت، فإن هذه الأداة تدعم كل مساعيك.

من المرجح أن تستفيد على الأرجح من واجهة إدارة علاقات العملاء الفردية في Experience إذا كنت تدير مجموعة فنادق. فهي تساعد في إدارة كل إجراء - من القوائم إلى ترقيات الغرف وحتى طلبات خدمة الغرف - في مكان واحد.

أفضل ميزات تجربة

فهم تفضيلات النزلاء من خلال رؤى البيانات في الوقت الفعلي

تمكين عمليات البيع والبيع المتبادل بناءً على معلومات النزلاء

تقديم خدمة متسقة باستخدام ملفات تعريف مركزية للنزلاء

تبسيط اتصالات النزلاء والموظفين باستخدام سير العمل الآلي قيود الخبرة

قابلية التوسع المحدودة

يشعر المستخدمون بصعوبة التخصيص

تجربة التسعير

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات الخبرة

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: لا توجد تقييمات ومراجعات كافية

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن تجربة إدارة علاقات العملاء؟

بفضل أدوات Experience CRM، انتقلت من 28% إلى 69% من عناوين البريد الإلكتروني المدخلة بشكل صحيح لعملائي. وقد حقق لي ذلك 61,408 يورو عبر حملات البريد الإلكتروني في الربع الأخير فقط. كزافييه ديلوي فندق كارلتون

8. Salesforce Hospitality Cloud (الأفضل لاستخدام الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز ولاء النزلاء)

عبر سحابة الضيافة من سيلز فورس يعرف أصحاب الفنادق المتمرسون أن إدارة برامج الولاء هي إحدى أفضل الطرق للحفاظ على مشاركة العملاء. وهذا ما تبسطه Salesforce Hospitality Cloud للضيافة.

تستخدم هذه الأداة الذكاء الاصطناعي لتوحيد بيانات العملاء والعثور على الأنماط التي تساعد في إنشاء برامج ولاء العملاء المقنعة. وبالإضافة إلى ذلك، تتيح لك هذه الأداة مواءمة فريقك من خلال مركزية الموارد وتبسيط التواصل. وهذا يثبت فائدته في تقديم خدمة عملاء جيدة.

أفضل ميزات سحابة الضيافة الخاصة بـSalesforce Hospitality Cloud

توحيد الملفات الشخصية للضيوف عبر جميع نقاط الاتصال من أجل مشاركة أفضل

استخدام الرؤى القائمة على الذكاء الاصطناعي لتخصيص تجارب الضيوف

تتبع مقاييس الأداء الرئيسية باستخدام لوحات معلومات قابلة للتخصيص

التكامل بسلاسة مع منتجات Salesforce الأخرى لتحقيق قيمة مضافة

قيود سحابة الضيافة الخاصة ب Salesforce Hospitality Cloud

هناك منحنى تعليمي حاد

يتطلب التخصيص خبرة

تسعير سحابة الضيافة السحابية الخاصة ب "سيلز فورس"

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات سحابة الضيافة السحابية الخاصة ب "سيلز فورس"

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

🧠 حقيقة ممتعة: مكافآت ماريوت هو أكبر برنامج ولاء بين جميع شركات الفنادق، حيث يضم أكثر من 14 مليون عضو و2000 فندق في 55 دولة! 🏬

9. برنامج GUEST (الأفضل لأتمتة التواصل مع النزلاء عبر منصات متعددة)

via ضيف GUEST هو حل ضيافة متكامل للفنادق. ومع ذلك، فإنه يحتوي أيضًا على مجموعة من الميزات المفيدة لأغراض إدارة علاقات العملاء. على سبيل المثال، يعمل GUEST على أتمتة إدخال البيانات وتقسيمها وإنشاء محركات تسويق عبر البريد الإلكتروني متناسقة بشكل جيد.

كما يصمم GUEST أيضاً نماذج جمع الاستبيانات لقياس مدى مشاركة العملاء، ويوفر حلولاً لنظام إدارة الممتلكات (PMS) ونظام الحجز المركزي (CRS).

أفضل ميزات GUEST

تنظيم رسائل النزلاء باستخدام أدوات التواصل في الوقت الفعلي

أتمتة عمليات تسجيل الوصول/المغادرة للحصول على تجربة سلسة

تمكين الحجوزات المباشرة مع واجهات سهلة الاستخدام

الوصول ملاحظات النزلاء للتحسين المستمر

قيود GUEST

خيارات تكامل محدودة

يفتقر إلى التحليلات المتعمقة

تسعير GUEST

100 يورو شهريًا لكل فندق (أي حوالي 103 دولار شهريًا لكل فندق)

تقييمات وتقييمات GUEST

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: لا توجد تقييمات ومراجعات كافية

10. Cendyn (الأفضل لدمج CRM مع نظام إدارة علاقات العملاء مع PMS لتقديم تجارب فائقة التخصيص للضيوف)

عبر سيندين وأخيراً، يربط نظام إدارة علاقات العملاء في مجال الضيافة من Cendyn أصحاب الفنادق بالنزلاء من خلال حلول متنوعة، مثل التسويق الرقمي والحجز المباشر ونظام إدارة علاقات العملاء، إلخ.

يعتمد نهج Cendyn في إدارة علاقات العملاء على تعزيز العلاقات من خلال الخدمات الشخصية، مما يشير بقوة إلى الدافع النهائي للمنصة المتمثل في تمكين عملائها من زيادة إيراداتهم من خلال إقامة علاقات قوية مع العملاء.

أفضل ميزات Cendyn

إضفاء الطابع الشخصي على رحلات الضيوف باستخدام الذكاء الاصطناعي أدوات التسويق مركزية الملفات الشخصية للنزلاء للحصول على عرض موحد لبيانات العملاء

تمكين التجزئة المتقدمة لمبادرات التسويق المستهدفة

تتبع عائد الاستثمار باستخدام تحليلات الأداء وأدوات إعداد التقارير

قيود Cendyn

صعوبة التهيئة

تكامل محدود مع الأنظمة المتخصصة

تسعير Cendyn

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Cendyn

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: لا توجد تقييمات ومراجعات كافية

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Cendyn؟

Cendyn سهل الاستخدام للغاية، خاصة في أدوات تصميم التسويق عبر البريد الإلكتروني. محرر السحب والإفلات سهل الاستخدام للغاية لرسائل البريد الإلكتروني التسويقية وحملات التشغيل. مراجعة G2 ✨ تنويهات خاصة

تتضمن بعض أدوات إدارة علاقات العملاء الفندقية الأخرى التي يجب أن تبحث عنها ما يلي:

Reputize : الأفضل لإدارة تقييمات النزلاء وسمعة الفندق على الإنترنت

: الأفضل لإدارة تقييمات النزلاء وسمعة الفندق على الإنترنت ALICE : الأفضل لتبسيط عمليات موظفي الفنادق والتواصل الشخصي

: الأفضل لتبسيط عمليات موظفي الفنادق والتواصل الشخصي Navis: الأفضل لزيادة الحجوزات المباشرة من خلال التخصيص

تعزيز العلاقات مع النزلاء مع أفضل برنامج لإدارة علاقات النزلاء في الفنادق - انقر فوق!

تتسم صناعة الضيافة بخطى سريعة وتنافسية شرسة. وبدون الأدوات المناسبة، قد يبدو الحفاظ على النمو وتقديم تجارب استثنائية للنزلاء بمثابة معركة شاقة. وهنا يأتي دور برنامج إدارة علاقات العملاء الفندقية في تغيير قواعد اللعبة.

لا يقتصر دور إدارة علاقات العملاء القوية في الفنادق على تنظيم بيانات النزلاء فحسب، بل تعمل على التخلص من الاختناقات، وتعزز التخصيص، وتبسط التواصل لبناء علاقات دائمة. سواء كانت أوقات استجابة أسرع، أو تجارب نزلاء مخصصة، أو استرداد الخدمة الاستباقية، فإن إدارة علاقات العملاء الصحيحة تحول التحديات إلى فرص.

يمنحك ClickUp كل ما تحتاجه لتحسين علاقاتك مع النزلاء وتحسين الكفاءة وزيادة الأعمال المتكررة، كل ذلك في مكان واحد. لا تدع العمليات القديمة تعيقك. جرِّب ClickUp مجاناً اليوم وحوّل عمليات الضيافة الخاصة بك.