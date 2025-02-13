الفرق بين الاختبار الوظيفي مقابل الاختبار غير الوظيفي

يعرف كل متخصص في ضمان الجودة ضغط المواعيد النهائية الضيقة والميزات المعقدة. لقد قمت بسحق الأخطاء، ويعمل التطبيق بسلاسة، ولكن يبقى السؤال هل سيصمد في العالم الحقيقي؟

ماذا لو تسببت الزيادة الكبيرة في عدد المستخدمين في تعطل تطبيقك؟ أو هل ستربك ميزتك الجديدة الرائعة المستخدمين بدلاً من إسعادهم؟ هذه هي الفجوة بين الاختبار الوظيفي والاختبار غير الوظيفي

الاختبار الوظيفي يضمن أن تقوم شفرتك البرمجية بما يفترض أن تقوم به. الاختبار غير الوظيفي؟ إنه يتعلق بالأداء والأمان وتجربة المستخدم، وهي الأشياء التي تصنع أو تعطل البرمجيات في الإنتاج

دعنا نستكشف التفاصيل الدقيقة للاختبارات الوظيفية وغير الوظيفية وكيف يمكن لكليهما الارتقاء بعملية الاختبار.

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باختصار، إليك باختصار الاختلافات بين الاختبار الوظيفي والاختبار غير الوظيفي:

الاختبار الوظيفي الاختبار الوظيفي الاختبار غير الوظيفي التركيز التحقق من صحة الوظائف والميزات المحددة للبرنامج تقييم الأداء وسهولة الاستخدام والأمان وسمات الجودة الأخرى الغرض يضمن أن البرنامج يؤدي الإجراءات المقصودة منه بشكل صحيح يضمن أن البرنامج يلبي معايير الأداء وتجربة المستخدم المطلوبة النطاق اختبار الوظائف أو الميزات الفردية، غالبًا بمعزل عن غيرها اختبار سلوك النظام بشكل عام، بما في ذلك كيفية تعامله مع الظروف المختلفة نوع الاختبار يتضمن اختبار الوحدة، واختبار التكامل، واختبار النظام يتضمن اختبار الحمل، واختبار الأداء، واختبار الضغط، واختبار الأمان التنفيذ يتم إجراؤه عادةً قبل الاختبار غير الوظيفي. يتم إجراؤه بعد الاختبار الوظيفي لتحسين الأداء العام للبرنامج المتطلبات استنادًا إلى متطلبات وظيفية محددة يقدمها العملاء استنادًا إلى المتطلبات غير الوظيفية مثل السرعة وقابلية التوسع والموثوقية التحقق من صحة المخرجات التحقق مما إذا كانت وظائف محددة ترجع النتائج المتوقعة قياس قدرة البرنامج على الحفاظ على الأداء والموثوقية في ظل ظروف مختلفة جدوى الاختبار اليدوي من الأسهل إجراؤه يدويًا باستخدام حالات اختبار محددة مسبقًا غالبًا ما يتطلب أدوات وبيئات متخصصة لإجراء اختبار فعال

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ما هو الاختبار الوظيفي؟

يضمن الاختبار الوظيفي أن تعمل كل وظيفة من وظائف التطبيق البرمجي على النحو المحدد في مواصفات المتطلبات، بحيث تلبي جميع المتطلبات الوظيفية. وتعتمد هذه العملية على طرق اختبار الصندوق الأسود، مع التركيز على المدخلات والنتائج المتوقعة دون تحليل الكود الداخلي.

يقدم المختبرون بيانات الاختبار، ويحاكون إجراءات المستخدم، ويتحققون مما إذا كانت نتائج الاختبار تتطابق مع السلوك المتوقع.

يساهم الاختبار الوظيفي بشكل كبير في الاختبار الرشيق ويتمحور حول اختبار ماذا.

إذا تمكن المستخدم من تسجيل الدخول، وإضافة منتج إلى عربة التسوق الخاصة به، وتسجيل الخروج بسلاسة، فهذا يعد فوزًا. تتضمن بعض الأمثلة الشائعة ما يلي:

اختبار بيانات اعتماد تسجيل الدخول

التحقق من صحة وظائف عربة التسوق

التأكد من عمل بوابات الدفع عبر الأجهزة

التحقق من عمليات إرسال النماذج وإشعارات البريد الإلكتروني

فوائد ونطاق الاختبار الوظيفي

فيما يلي بعض الفوائد الرئيسية للاختبار الوظيفي:

التحقق من وظائف البرنامج: يضمن أداء نظام البرنامج كما هو متوقع، والتحقق من أن كل ميزة توفر الوظائف المقصودة للمستخدمين

يضمن أداء نظام البرنامج كما هو متوقع، والتحقق من أن كل ميزة توفر الوظائف المقصودة للمستخدمين تعزيز تجربة المستخدم: من خلال اختبار ميزات مثل تسجيل دخول المستخدم وقوائم التنقل ونماذج الإدخال، يضمن تجربة سهلة الاستخدام، مما يسمح للمستخدمين النهائيين بالتفاعل مع النظام دون تشويش

من خلال اختبار ميزات مثل تسجيل دخول المستخدم وقوائم التنقل ونماذج الإدخال، يضمن تجربة سهلة الاستخدام، مما يسمح للمستخدمين النهائيين بالتفاعل مع النظام دون تشويش التحديد المبكر للأخطاء: من خلال الاختبار الشامل لتفاعلات المستخدم وسلوك النظام، يساعد الاختبار الوظيفي على اكتشاف وتوثيق المشاكل في وقت مبكر من عملية التطوير، مما يمنع الإصلاحات المكلفة في وقت لاحق

من خلال الاختبار الشامل لتفاعلات المستخدم وسلوك النظام، يساعد الاختبار الوظيفي على اكتشاف وتوثيق المشاكل في وقت مبكر من عملية التطوير، مما يمنع الإصلاحات المكلفة في وقت لاحق دعم التحقق من صحة منطق العمل: يؤكد أن سير عمل التطبيق يتماشى مع متطلبات العمل المقصودة، مما يضمن نتائج متسقة لمختلف المدخلات

👀 هل تعلم؟ أتمتة الاختبار ليست بديلاً كاملاً عن الاختبار اليدوي. تكون أكثر فعالية عند استخدامها إلى جانب الطرق اليدوية. بينما تعمل الأتمتة على تسريع الاختبار واكتشاف عيوب محددة، إلا أنها لا يمكن أن تحل محل البصيرة البشرية اللازمة لمهام مثل الاختبار الاستكشافي.

أنواع الاختبارات الوظيفية

يمكن تصنيف الاختبار الوظيفي إلى أنواع مختلفة من الاختبارات، يركز كل منها على جانب معين من وظائف البرمجيات.

1. اختبار الوحدة

يتضمن اختبار الوحدة عزل المكونات أو الوحدات الفردية لتطبيق برمجي. ويهدف إلى التحقق من أن كل وحدة، مثل الدوال أو الأساليب، تعمل كما هو متوقع.

على سبيل المثال، في تطبيق الآلة الحاسبة، قد تتحقق اختبارات الوحدة من أن دوال الجمع والطرح تعطي نتائج دقيقة. وغالبا ما تستخدم هذه الطريقة جنبا إلى جنب مع أنواع أخرى من اختبارات البرمجيات لضمان إجراء تحليل شامل للأكواد البرمجية.

2. اختبار التكامل

اختبار التكامل يقيّم مدى جودة عمل الوحدات المختلفة معًا - على سبيل المثال، اختبار ما إذا كانت بوابة الدفع في تطبيق عربة التسوق تتكامل بسلاسة مع نظام المخزون. هذه الخطوة ضرورية لواجهات برمجة التطبيقات والأنظمة المترابطة، مما يضمن سلاسة الاتصال بين المكونات.

3. اختبار النظام

اختبار النظام هو بمثابة فحص كامل لبرمجياتك. يتحقق من أن نظام البرنامج بأكمله يفي بالمتطلبات الوظيفية المحددة، مثل اختبار الأداء والأمان. باستخدام قوالب حالة الاختبار يمكن أن تساعد في تبسيط مرحلة الاختبار الشاملة هذه، وضمان عمل كل شيء قبل النشر.

4. اختبار القبول

يضمن اختبار القبول توافق البرنامج مع توقعات المستخدم ومتطلبات العمل. الجزء الرئيسي هو اختبار قبول المستخدم (UAT)، حيث يقوم المستخدمون الحقيقيون بالتحقق من صحة النظام في بيئة شبيهة بالإنتاج. يضمن هذا الفحص النهائي جاهزية التطبيق للتشغيل وتلبية احتياجات العملاء

تساعد هذه المرحلة غالبًا في تحديد أي مشاكل متبقية قد تؤثر على رضا المستخدمين أو نتائج الأعمال، مما يضمن الانتقال السلس إلى مرحلة الإنتاج. استخدام برنامج تتبع الأخطاء يمكن أن يكون مفيدًا للغاية لنجاح اختبار UAT.

ما هو الاختبار غير الوظيفي؟

يقوم الاختبار غير الوظيفي بتقييم جميع الجوانب غير الوظيفية لتطبيق برمجي - مثل الأداء وسهولة الاستخدام والأمان - التي تحدد مدى جودة سلوك النظام في ظل ظروف العالم الحقيقي.

إذا كان الاختبار الوظيفي يضمن عمل أزرار التحكم عن بُعد، يتحقق الاختبار غير الوظيفي مما إذا كان جهاز التحكم عن بُعد يمكن أن يتحمل السقوط أو استخدامه في الإضاءة الخافتة أو يعمل دون تأخير

على سبيل المثال، هل يمكن لتطبيقك أن يتعامل مع آلاف المستخدمين المتزامنين أثناء التخفيضات السريعة؟ أو هل سينهار تحت الضغط؟ هل يحمي البيانات الحساسة من تهديدات اختبار الأمان المحتملة مثل الهجمات الإلكترونية؟ هذه هي أنواع الأسئلة التي تهدف الاختبارات غير الوظيفية إلى الإجابة عنها.

فوائد ونطاق الاختبارات غير الوظيفية

يقيّم الاختبار غير الوظيفي ما إذا كان التطبيق يلبي توقعات المستخدم من حيث السرعة والموثوقية والأمان. كما أنه يقدم العديد من الفوائد الهامة الأخرى، مثل:

تحسين تجربة المستخدم: من خلال تقييم جوانب مثل الأداء وسهولة الاستخدام والأمان، يضمن الاختبار غير الوظيفي أن يكون البرنامج سريع الاستجابة وسهل الاستخدام، مما يعزز رضا المستخدم

من خلال تقييم جوانب مثل الأداء وسهولة الاستخدام والأمان، يضمن الاختبار غير الوظيفي أن يكون البرنامج سريع الاستجابة وسهل الاستخدام، مما يعزز رضا المستخدم تقليل المخاطر: يساعد على تحديد الاختناقات المحتملة أو الثغرات الأمنية أو مشاكل الاستقرار قبل إطلاق البرنامج، مما يقلل من مخاطر الفشل بعد الإطلاق

يساعد على تحديد الاختناقات المحتملة أو الثغرات الأمنية أو مشاكل الاستقرار قبل إطلاق البرنامج، مما يقلل من مخاطر الفشل بعد الإطلاق تعزيز الأداء والموثوقية: يضمن الاختبار غير الوظيفي قدرة البرنامج على التعامل مع الأحمال القصوى، والتعافي من الأعطال، والبقاء مستقرًا في ظل ظروف مختلفة، مما يؤدي إلى منتج أكثر موثوقية

يضمن الاختبار غير الوظيفي قدرة البرنامج على التعامل مع الأحمال القصوى، والتعافي من الأعطال، والبقاء مستقرًا في ظل ظروف مختلفة، مما يؤدي إلى منتج أكثر موثوقية الامتثال والالتزام بالمعايير: يضمن الاختبار غير الوظيفي أن يفي البرنامج بمعايير الصناعة، مثل المتطلبات التنظيمية وإرشادات الامتثال، وهو أمر بالغ الأهمية لقطاعات مثل الرعاية الصحية والمالية

أنواع الاختبارات غير الوظيفية

يشتمل الاختبار غير الوظيفي على أنواع مختلفة، كل منها مصمم للتحقق من سمات جودة محددة للبرمجيات. وفيما يلي نظرة على بعض الأنواع الأكثر شيوعاً:

1. اختبار الأداء

يقيّم اختبار الأداء مدى استجابة التطبيق في ظل ظروف تحميل مختلفة. وهو يساعد في تحديد زمن الاستجابة ووقت استجابة الخادم، مما يضمن قدرة البرنامج على التعامل مع طلبات المستخدم بكفاءة.

على سبيل المثال، يساعد قياس سرعات تحميل الصفحات أو أوقات الاستجابة في ظل ظروف الشبكة المختلفة على ضمان جاهزية النظام للتعامل مع طلبات المستخدمين في العالم الحقيقي.

2. اختبار التحميل

يقيس اختبار التحميل سلوك البرنامج في ظل ظروف التحميل المتوقعة، مثل عدد محدد من المستخدمين أو المعاملات. يضمن بقاء التطبيق مستجيباً أثناء الاستخدام المنتظم.

قد يتم اختبار منصة جديدة للتجارة الإلكترونية مع 1000 مستخدم في وقت واحد للتحقق من قدرتها على التعامل مع التصفح وإضافة العناصر إلى عربة التسوق وإتمام عمليات الشراء دون تدهور الأداء.

3. اختبار الإجهاد

يدفع اختبار الإجهاد النظام إلى ما هو أبعد من طاقته العادية لتحديد نقاط الانهيار والأعطال المحتملة. يقوم بتقييم كيفية تصرف النظام في ظل الظروف القاسية، مثل زيادة نشاط المستخدم أو إدخال البيانات، مما يساعد على ضمان فشل النظام بأمان دون فقدان البيانات.

قد تخضع منصة بث الفيديو لاختبار الإجهاد لتحديد كيفية إدارتها للارتفاع المفاجئ في عدد المشاهدين خلال حدث كبير.

4. اختبار قابلية الاستخدام

يركز اختبار قابلية الاستخدام على واجهة المستخدم وتجربته، مما يضمن سهولة التنقل في البرنامج وسهولة استخدامه من قبل المستخدمين النهائيين. يتضمن الاختبار تفاعل مستخدمين حقيقيين مع البرنامج لتحديد مجالات الارتباك أو الإحباط المحتملة

على سبيل المثال قام فريق Shopify بمسح سوق الخبراء للتأكد من أن الملفات الشخصية للتجار توفر جميع المعلومات ذات الصلة بقرارات التوظيف. وكشفت الرؤى المستخلصة من المقابلات والاختبارات أن التجار يحتاجون إلى تفاصيل واضحة وموجزة مقدماً.

قامت Shopify بتحسين الملفات الشخصية بعد الاختبار، مما أدى إلى تحسين ثقة المستخدم وزيادة معدلات المشاركة.

5. اختبار قابلية التوسع

يعمل اختبار قابلية التوسع على تقييم قدرة البرنامج على زيادة أو تقليل حجمه بناءً على التغييرات في حمل المستخدم أو حجم البيانات. ويضمن أن النظام يمكن أن ينمو دون تدهور الأداء.

بالنسبة للتطبيقات المستندة إلى السحابة، قد يتضمن اختبار قابلية التوسع إضافة موارد مثل الخوادم لضمان أن يحافظ التطبيق على الاستجابة مع زيادة حركة مرور المستخدم.

6. اختبار الأمان

يحدد اختبار الأمان نقاط الضعف المحتملة ويحمي البرنامج من الوصول غير المصرح به وخرق البيانات. يمكن أن يتضمن هذا النوع من الاختبارات اختبارات الاختراق ومراجعات التعليمات البرمجية لتحديد نقاط الضعف التي يمكن استغلالها.

على سبيل المثال، قد يتضمن اختبار نظام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت التحقق من نقاط الضعف مثل هجمات حقن SQL أو آليات المصادقة الضعيفة.

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الاختلافات الرئيسية بين الاختبار الوظيفي وغير الوظيفي ## الاختلافات الرئيسية بين الاختبار الوظيفي وغير الوظيفي

يعد كل من الاختبار الوظيفي وغير الوظيفي ضروريًا لتقديم منتج برمجي عالي الجودة.

في حين أن الاختبار الوظيفي يضمن أن الوظائف الأساسية تعمل كما هو متوقع، يضمن الاختبار غير الوظيفي التحقق من صحة جوانب مثل الأداء والأمان وسهولة الاستخدام، مما يضمن أداء برنامجك بكفاءة في ظل ظروف العالم الحقيقي.

دعونا نلقي نظرة على الاختلافات الرئيسية بين الاثنين:

الاختبار الوظيفي الاختبار الوظيفي الاختبار غير الوظيفي التركيز التحقق من صحة الوظائف والميزات المحددة للبرنامج تقييم الأداء وسهولة الاستخدام والأمان وسمات الجودة الأخرى الغرض يضمن أن البرنامج يؤدي الإجراءات المقصودة منه بشكل صحيح يضمن أن البرنامج يلبي معايير الأداء وتجربة المستخدم المطلوبة النطاق اختبار الوظائف أو الميزات الفردية، غالبًا بمعزل عن غيرها اختبار سلوك النظام بشكل عام، بما في ذلك كيفية تعامله مع الظروف المختلفة نوع الاختبار يتضمن اختبار الوحدة، واختبار التكامل، واختبار النظام يتضمن اختبار الحمل، واختبار الأداء، واختبار الضغط، واختبار الأمان التنفيذ يتم إجراؤه عادةً قبل الاختبار غير الوظيفي. يتم إجراؤه بعد الاختبار الوظيفي لتحسين الأداء العام للبرنامج المتطلبات استنادًا إلى متطلبات وظيفية محددة يقدمها العملاء استنادًا إلى المتطلبات غير الوظيفية مثل السرعة وقابلية التوسع والموثوقية التحقق من صحة المخرجات التحقق مما إذا كانت وظائف محددة ترجع النتائج المتوقعة قياس قدرة البرنامج على الحفاظ على الأداء والموثوقية في ظل ظروف مختلفة جدوى الاختبار اليدوي من الأسهل إجراؤه يدويًا باستخدام حالات اختبار محددة مسبقًا غالبًا ما يتطلب أدوات وبيئات متخصصة لإجراء اختبار فعال

👀 هل تعلم؟ إذا كنت تنفق أقل من 10% من ميزانيتك على أتمتة الاختبار فأنت متخلف بشكل كبير عن أقرانك.

أدوات لإجراء الاختبارات الوظيفية وغير الوظيفية

اختيار الأداة المناسبة أدوات الاختبار الرشيقة ضرورية لضمان جودة التطبيق وموثوقيته. فيما يلي نظرة عامة سريعة على الأدوات الشائعة للاختبار الوظيفي وغير الوظيفي.

أدوات الاختبار الوظيفي الشائعة

تساعد أدوات الاختبار الوظيفي في التحقق من أن البرمجيات تعمل وفقاً للمتطلبات، وضمان عمل ميزاتها بشكل صحيح. فيما يلي بعض أدوات الاختبار الوظيفي الشائعة:

سيلينيوم : أداة مفتوحة المصدر لأتمتة اختبار تطبيقات الويب عبر متصفحات وأنظمة تشغيل متعددة. وهي تدعم البرمجة النصية المتقدمة بلغات مثل جافا وبايثون، مما يجعلها خيارًا شائعًا لاختبار الويب المعقد

TestComplete : تدعم أداة اختبار واجهة المستخدم الرسومية هذه اختبار تطبيقات الويب والأجهزة المحمولة وسطح المكتب. وهي توفر إمكانيات البرمجة النصية وتتكامل بسلاسة مع خطوط أنابيب CI / CD، مما يجعلها مثالية لاختبار واجهة المستخدم

مختبرات صلصة : منصة قائمة على السحابة تدعم الاختبار عبر المتصفح وعبر الأجهزة مع إمكانات الأجهزة الحقيقية. تُستخدم على نطاق واسع للاختبار من طرف إلى طرف وتتكامل بشكل جيد مع أدوات التعاون Leapwork: منصة أتمتة بدون تعليمات برمجية تمكّن الفرق من إنشاء اختبارات باستخدام مخططات انسيابية مرئية. إنها مناسبة لاختبار تطبيقات الويب وسطح المكتب، خاصة للفرق ذات الخبرة المحدودة في البرمجة

أبيوم : إطار عمل مفتوح المصدر لأتمتة الاختبارات على تطبيقات الأجهزة المحمولة المحلية والهجينة وتطبيقات الويب. يدعم الاختبار عبر الأنظمة الأساسية ويتكامل مع الخدمات السحابية لتغطية أوسع

أدوات الاختبار غير الوظيفية الشائعة

تقوم أدوات الاختبار غير الوظيفية بتقييم أداء التطبيق وقابلية التوسع والموثوقية في ظل ظروف مختلفة. فيما يلي بعض أدوات الاختبار غير الوظيفية الشائعة:

مقياس : أداة مفتوحة المصدر لاختبار الحمل والأداء. وهي تساعد في تحليل موثوقية التطبيق واستجابته في ظل أعباء عمل متفاوتة

LoadRunner : أداة قوية لاختبار الأداء تحاكي الأحمال الثقيلة للمستخدمين لتحديد الاختناقات وتقييم قابلية التطبيق للتوسع

NeoLoad : مثالي لبيئات Agile و DevOps، حيث يعمل NeoLoad على أتمتة اختبار التحميل لواجهات برمجة التطبيقات والتطبيقات ويتكامل مع أدوات CI/CD

لودستر : أداة اختبار التحميل هذه تحاكي أنماط حركة المرور في العالم الحقيقي لتقييم قابلية التوسع وتحسين الأداء لتطبيقات الويب وواجهات برمجة التطبيقات

WebLoad Professional : أداة متعددة الاستخدامات لاختبار التحميل مصممة لسيناريوهات واسعة النطاق، تقدم رؤى قابلة للتنفيذ لتحسين مرونة التطبيق وأوقات الاستجابة

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كيف يساعد ClickUp في إدارة مشاريع الاختبار

في مشروع اختبار البرمجيات، يشبه التنقل بين المهام في مشروع اختبار البرمجيات التنقل بين المهام مثل تدوير الألواح؛ فإذا كانت هناك خطوة واحدة خاطئة، ينهار كل شيء! وهنا يأتي دور انقر فوق يساعد

استخدام برنامج إدارة المشاريع الرشيقة من ClickUp لتصميم سير عملك المثالي.

قم بإدارة دورة حياة المنتج بالكامل، بدءًا من التصور وحتى الإطلاق، وقم ببناء تدفقات عمل قابلة للتكيف للمنتج تعمل على تحسين تعاون الفريق وتبسيط عمليات الانتقال وتسهيل مشاركة المعلومات بسهولة في موقع مركزي واحد.

إليك نظرة عن كثب على كيفية مساعدة ClickUp في إدارة مشاريع الاختبار.

🚀 استخدم ClickUp لتنظيم مهام الاختبار وتعيينها

مع مهام النقر فوق المهام يمكنك إنشاء المهام وتنظيمها وتعيينها لأعضاء الفريق، مما يضمن الوضوح والمساءلة في كل مرحلة من مراحل عملية الاختبار.

إدارة مشاريع اختبار البرمجيات بسلاسة مع مهام ClickUp Tasks من خلال تحديد الأولويات وحل المشكلات الحرجة

استخدام الحالات المخصصة لتتبع التقدم المحرز، بدءًا من "يجب القيام به" إلى "تم اختباره"، وتحديد أولويات المهام بمستويات مرمزة بالألوان للتركيز على المشكلات الحرجة أولاً. الاستفادة من الحقول المخصصة لتضمين التفاصيل الأساسية مثل روابط حالات الاختبار أو معرّفات العيوب أثناء ربط المهام ذات الصلة لتصور التبعيات وتجنب الاختناقات.

تتيح لك إضافة المهام إلى قوائم متعددة إدارة تدفقات العمل متعددة الوظائف وضمان عدم إغفال أي تفاصيل.

💡 نصيحة احترافية: يُمكّن ملحق كروم الخاص بـ ClickUp المستخدمين من إنشاء المهام مباشرةً من متصفحهم. يمكنك إنشاء مهمة جديدة بسرعة أو إضافتها إلى قائمة موجودة في ClickUp من خلال تمييز نص على صفحة ويب. هذا أداة أتمتة المتصفح تسمح أيضًا بحفظ صفحات الويب والصور والروابط مباشرةً في مهام ClickUp لسهولة الرجوع إليها.

🚀 تتبع مقاييس الأداء باستخدام لوحات معلومات ClickUp لوحات معلومات ClickUp توفر رؤى في الوقت الفعلي حول

مؤشرات الأداء الرئيسية لتطوير البرمجيات .

تمنحك لوحات تحكم ClickUp Dashboards نظرة شاملة على تقدم أنشطة الاختبار الخاصة بك

استخدم طرق العرض القابلة للتخصيص لمراقبة المقاييس المهمة مثل سرعة الطباعة وتغطية الاختبار وحالة الأعمال المتراكمة. مع ميزات مثل مخططات جانت لإدارة خرائط الطريق، وطرق عرض عبء العمل لتحديد المخاطر والاختناقات، وتتبع الوقت للعمل المدفوع الفواتير، يمكن لفريق ضمان الجودة لديك تحديد أولويات المهام بسهولة وتحسين الأداء.

🚀 أتمتة المهام المتكررة باستخدام أتمتة ClickUp أتمتة ClickUp Automations تبسط المهام المتكررة وتتيح لك التركيز على عمليات إطلاق المنتجات القوية. يمكنك استخدامه للتعامل مع مهام مثل إدخال البيانات لحالات الاختبار، وتشغيل اختبارات الانحدار، والتحقق من اتساق عناصر واجهة المستخدم عبر الأجهزة، وإجراء التحقق من صحة البيانات دون عناء.

استخدم أتمتة ClickUp لتعيين المهام تلقائيًا، ونشر التعليقات، وتغيير الحالات، ونقل القوائم، والمزيد

مع أكثر من 100 قالب مُعدّ مسبقًا، يتيح لك ClickUp أتمتة مهام سير العمل الشائعة مثل تحديث حالات المهام، وتعيين المهام، وإخطار أعضاء الفريق، وإدارة عمليات تسليم المشروع.

تضمن التعيينات الديناميكية المرونة من خلال التكيف تلقائيًا مع التغييرات في أدوار الفريق، بينما تعمل عمليات التكامل مع الأدوات الشائعة مثل HubSpot وGitHub وTwilio على تبسيط العمليات الخارجية.

🚀استخدام الحقول المخصصة لتتبع معلمات اختبار محددة انقر فوق الحقول المخصصة يسمح لك بتخصيص سير عملك لتتبع معلمات الاختبار الرئيسية مثل شدة الخطأ ونوع الاختبار وخطوات إعادة الإنتاج والمزيد. يمكنك إنشاء قوائم منسدلة مخصصة لتتبع أنواع الأخطاء المختلفة، وإضافة حقول رقمية لتصنيفات الخطورة، وحتى استخدام

الصيغ المتقدمة لحساب مقاييس مثل وقت حل الأخطاء.

فيما يلي بعض الحقول المخصصة التي يمكنك إنشاؤها لتحسين إدارة مشروع اختبار البرمجيات الخاص بك:

تتبع تفاصيل الأخطاء: أضف حقولاً لتحديد مدى خطورة الخطأ ونوع المشكلة وخطوات إعادة الإنتاج لحلها بسرعة

أضف حقولاً لتحديد مدى خطورة الخطأ ونوع المشكلة وخطوات إعادة الإنتاج لحلها بسرعة مراقبة تقدم الاختبار: استخدم حالات مخصصة مثل "قيد المراجعة" أو "تم حلها" أو "تحتاج إلى إعادة اختبار" لتحديد مراحل دورة حياة الخطأ

استخدم حالات مخصصة مثل "قيد المراجعة" أو "تم حلها" أو "تحتاج إلى إعادة اختبار" لتحديد مراحل دورة حياة الخطأ تقارير مبسطة: قم بفرز التقارير وتصفيتها وإنشاء تقارير مخصصة للحصول على رؤى حول سير عمل الاختبار، بدءًا من المشكلات التي لم يتم حلها إلى إنتاجية المختبرين

قم بفرز التقارير وتصفيتها وإنشاء تقارير مخصصة للحصول على رؤى حول سير عمل الاختبار، بدءًا من المشكلات التي لم يتم حلها إلى إنتاجية المختبرين عمليات حسابية متقدمة: تبسيط المقاييس المعقدة من خلال حساب قيم مثل متوسط وقت تنفيذ الاختبار أو كثافة العيوب مباشرةً داخل المهام

🚀 التكامل بسهولة مع أدوات الاختبار الأخرى

دمج أدوات مثل اختبار لامبدا لاختبار توافق المتصفح أو اختبار عملي لإدارة حالات الاختبار ومزامنة بيانات الاختبار مع ClickUp. تتيح لك عمليات التكامل هذه إجراء الاختبارات مباشرةً وتسجيل النتائج في ClickUp.

👀 هل تعلم؟ أكثر من 50% من أقرانك لديهم فرق ضمان الجودة مع أكثر من 10 مختبرين (ولكن هل يعني ذلك أنهم أكثر مرونة؟)

🚀 استخدم قوالب ClickUp لبداية مبكرة

لدى ClickUp مجموعة من قوالب المواصفات الوظيفية و قوالب الإبلاغ عن الأخطاء التي تساعدك في الإعداد لإدارة حالات الاختبار والإبلاغ عن المشكلات وتتبع العيوب.

إن قالب إدارة اختبار ClickUp هو حل شامل لإدارة حالات الاختبار، وتتبع التقدم المحرز، وضمان الجودة عبر المشاريع. يدعم هذا القالب سيناريوهات الاختبار، والحالات، وعمليات التشغيل، مما يجعله أداة أساسية لفرق التطوير التي تركز على تقديم برمجيات يمكن الاعتماد عليها.

قالب إدارة الاختبار ClickUp Test Management

سواء كان الاختبار يدويًا أو دمج الأدوات الآلية، يمكّنك هذا القالب من

تخطيط وإدارة حالات الاختبار باستخدام حالات مخصصة مثل "قيد التقدم" و "جاهز للمراجعة"

تصور التقدم المحرز في الاختبار باستخدام طرق العرض التفصيلية وسير العمل الآلي

التعاون بسلاسة مع فريقك بشأن الأخطاء والمشكلات وطلبات الميزات

أيضًا، فإن قالب تتبع الأخطاء والمشكلات في ClickUp يعطي الأولوية للأخطاء ويحلها بشكل أسرع من خلال تدفقات عمل مبسطة. يجعل هذا القالب عمليات الاختبار الخاصة بك أكثر كفاءة، مما يضمن لك معالجة المشكلات قبل التأثير على المستخدم النهائي.

نموذج ClickUp لتتبع الأخطاء والمشكلات

يمكّن هذا القالب فرق ضمان الجودة من:

تصنيف العيوب وترتيب أولوياتها بناءً على الخطورة ومتطلبات العمل

أتمتة عمليات التتبع لتحديد العيوب وحلها بشكل أسرع

تعزيز التعاون متعدد الوظائف عبر فرق الدعم والهندسة وفرق المنتجات

القالب قالب تقرير اختبار ClickUp يجعل من السهل إنشاء تقارير اختبار مفصلة وقابلة للتنفيذ. يمكنك أيضًا استخدام قالب حالة اختبار ClickUp لتنظيم وتنفيذ اختبارات الوحدة والتكامل والنظام. يدعم كلا النموذجين الاختبار اليدوي ويضمنان التوافق مع المواصفات الوظيفية، مما يساعدك على تلبية متطلبات العمل وتوقعات المستخدم.

أعتقد أنها أداة مفيدة حقًا لإدارة جميع مشاريعك وعملائك. لدينا فرق عمل مختلفة في ExpressTech، لذا فإن معرفة من يعمل على أي مهام وما هي المهام الموكلة إليك اليوم يوفر الكثير من الوقت والمتاعب. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تعيين المرحلة التي يمر بها مشروعك حاليًا، مثل التطوير والاختبار والمراجعة وما إلى ذلك

فيبول فيبهوتي، مطور ويب في ExpressTech

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تبسيط الاختبارات وتقديم برامج استثنائية باستخدام ClickUp

الاختبار جزء لا يتجزأ من عملية تطوير البرمجيات.

تعد كل طرق الاختبار، من اختبارات الوحدة إلى اختبار الانحدار واختبار التحميل أمرًا بالغ الأهمية لتحديد نقاط الضعف في البرمجيات وتقديم نظام سهل الاستخدام. إدارة مشاريع فريق البرمجيات بواسطة ClickUp يسمح للمختبرين بتصميم تدفقات عمل مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم، مما يضمن توثيق كل مهمة وتحديد أولوياتها وتتبعها في الوقت الفعلي.

من إدارة حالات الاختبار وتتبع نتائج الاختبار إلى تنسيق اختبار قبول المستخدم وضمان سلاسة اختبارات التكامل، ClickUp لديه كل شيء. اشترك في ClickUp اليوم مجانًا!